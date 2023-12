Inicio » Ropa Los 30 mejores Maletines Y Portafolios capaces: la mejor revisión sobre Maletines Y Portafolios Ropa Los 30 mejores Maletines Y Portafolios capaces: la mejor revisión sobre Maletines Y Portafolios 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Maletines Y Portafolios?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Maletines Y Portafolios del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Grafoplás 37180010. Maletín con Asa y Broche de Cierre, Color Negro, 370x270x70mm, Polipropileno Opaco Rígido € 12.94

€ 12.17 in stock 3 new from €12.17 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín de polipropileno de 800 micras

Portadocumentos en color negro opaco

Práctica asa abatible y cierres de broche a presión en su parte delantera

Resistencia extra gracias al espesor del material

Medidas: 37x27 cm y lomo de 70 mm

SPAHER Portadocumentos Cuero Portafolios Maletin Ordenador Portatil 15.6 Pulgadas Bolso Piel de Trabajo, Negocios Regalo para Hombre € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 El maletín para hombre está hecho de cuero genuino, cuero genuino de piel de vacuno de alta calidad, forro de tela duradera y la cremallera es duradera y suave.Alta calidad, fácil de abrir y cerrar. Tenga en cuenta que debido a que el color de las materias primas es difícil de controlar, el color del maletín marrón puede ser un poco diferente al de las fotos. No lo compre para evitar la devolución si le importa mucho.Pertenece a la Serie PIUNCLE.

【Compartimento multifuncional】 Este maletín contiene 1 bolsillo principal grande con 1 bolsillo interno con cremallera, 2 bolsillos para teléfono, 1 compartimento acolchado grande para computadora portátil. 1 bolsillo frontal con cremallera.1 bolsillo secundario con cremallera y 1 bolsillo trasero con cremallera. Guarde sus otros asuntos de la vida cotidiana con elegancia en este maletín.

【Dimensiones externas】 Las dimensiones del producto son: largo x alto x ancho: 40 * 30 * 8 cm / 15.7 * 11.8 * 3.1 pulgadas, peso: 750 gramos. Tamaño perfecto para guardar su Macbook air, documentos, notebook, tableta, Ipad, libros, teléfonos celulares, billetera, llaves, bancos de energía, etc.

【Hecho a mano por artesanos profesionales】 La correa de hombro antideslizante ajustable y acolchada es más cómoda de usar en un hombro y las dos asas resistentes le permiten usar cómodamente durante mucho tiempo.La longitud de la correa: 72-139 cm (28.4-54.7 pulgadas) hace que la bolsa sea cómoda y cómoda para llevar.

【Moda y diseño práctico】 Costuras cercanas y cuidadosas, de acuerdo estricto con el proceso de artesanía. Estéreo con el tipo de moda, la construcción de un solo refuerzo seguro y elegante se expande para una mayor capacidad de carga. Como maletín de oficina profesional con funcionalidad completa, será un socio perfecto para la vida cotidiana informal de negocios.

DOMISO 14 Pulgada Maletin Ordenador Portatil Funda Bolsa portatil Impermeable para 14" MacBook Pro/HP Stream 14 Chromebook 14/Lenovo IdeaPad ThinkPad/ASUS ZenBook/Dell Inspiron,Rosado € 32.99

€ 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones externas: 380 x 275 x 60 mm / 15 x 10,8 x 2,4 pulgadas, la correa de hombro ajustable varía desde 26,4 pulgadas (67 cm) hasta un máximo de 52,8 pulgadas (134 cm).

PROTECCIÓN PROFESIONAL DE 360 °: el exterior de esta bolsa para computadora portátil está hecha de tela de lona impermeable de alta calidad, que obstruye el agua y el vapor de manera efectiva, así que no se preocupe por las salpicaduras de agua o la lluvia. El forro polar antiestático en el interior puede absorber impactos de manera efectiva y reducir daños, proteger su computadora portátil y varios dispositivos de golpes y rasguños accidentales.

Compartimentos espaciosos: esta bolsa para computadora portátil de negocios ofrece espacios grandes y separados para sus archivos, revistas y dos bolsillos frontales adicionales para los accesorios de su computadora portátil, como adaptadores de corriente, cables, mouse, es lo suficientemente espacioso para satisfacer lo que desea.

ESTILOS DE TRANSPORTE multifuncionales: 3 vías de transporte, la correa de asa oculta y la correa de hombro desmontable permiten que esta bolsa se ajuste a una bolsa de hombro, bolso de mano o base de bolsa interior según sus necesidades.Será un buen socio para su uso diario o comercial viaje.

COMPATIBLE CON: Nueva MacBook Pro A2442 M1 2021 de 14 pulgadas | HP Stream 14 | HP Chromebook x360 14 | ASUS ZenBook 14 L406MA L402YA | Dell Inspiron 14 | Dell Latitude E7470 | Lenovo Chromebook S330 | Lenovo IdeaPad 3 | Lenovo Flex 14 | Lenovo ThinkPad E480 T470 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | y la mayoría de los portátiles Ultrabook de 14".

Gusti Maletín de Cuero MAX Cartera 15,6" portafolios Hombre marrón Cuero € 89.95

€ 74.95 in stock 1 new from €74.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅CLÁSICO: el maletin para hombres se puede cerrar con un botón a presión. Con sus compartimentos en el interior podrás mantener siempre el orden dentro de este estiloso maletín.

✅ESPACIOSO: ofrece espacio suficiente para dispositivos de hasta 15,4 pulgadas y para libretas de tamaño A4. Su correa es de 115 cm, pero puede regularse si se desea más corta.

✅MEDIDAS: (AxAxP) 37 x 28 x 10 cm, Correa: 115 x 3,1 cm. En este portafolios puedes meter todo lo que te hace falta en tu día a día en el trabajo. Así siempre tienes a mano todo lo que te hace falta.

✅PRODUCCIÓN: este maletín lo ha manufacturado una pequeña empresa familiar en condiciones de trabajo transparentes y con una producción natural.

✅CURTIDO: un curtido natural y el uso de aceites vegetales le confiere al bolso su singularidad. El cuero de cabra de alta calidad se puede cuidar fácilmente con un bálsamo para cuero incoloro a base de cera de abeja. De esta manera el cuero se mantendrá suave y elástico durante mucho tiempo. READ Los 30 mejores Zapatillas De Andar Por Casa Mujer capaces: la mejor revisión sobre Zapatillas De Andar Por Casa Mujer

BAGZY Bandolera Militar Mochila Táctica Bolsa de Senderismo Bolso para Ordenador Portatil 17.3 Pulgadas Portafolios Hombre Maletin Hombre 600D Oxford Bolsa de Mensajero Bandolera Hombre (Negro) € 51.99 in stock 1 new from €51.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección de Pozo para Computadora Portátil de 17,3 Pulgadas】 Como bolsa para computadora portátil y maletín táctico, puede proteger perfectamente su computadora portátil para que no se dañe porque adopta una capa protectora de esponja gruesa y una correa fija elástica para computadora portátil para productos digitales para garantizar la seguridad.

【Premium 600D Oxford】 Nos tomamos la calidad en serio, este equipaje militar es más duradero y resistente a los arañazos con su tela Oxford 600D de alta densidad. A través de una artesanía exquisita, se vuelve resistente y estereoscópico, fácil de limpiar cuando se ensucia. Herrajes exquisitos como el asa superior, la cremallera suave y la ranura para tarjetas son lo más destacado de esta bolsa de mensajero.

【Capacidad Espaciosa】 Es un maletín de mano de tamaño extra grande, 47 x 32 x 18 cm / 18,5 x 12,6 x 7,1 pulgadas. Puede contener todo tipo de cosas, como computadoras portátiles, tabletas, teléfonos móviles, documentos A4, documentos comerciales, bolígrafos, ventiladores portátiles, cintas métricas industriales, etc. Bastante fácil de colocar en la caja de control de equipaje para la mayoría de las compañías aéreas y evitar cargos por exceso de equipaje.

【Varios Bolsillos Prácticos】 Desde el frente hasta la parte posterior, hay diferentes bolsillos que incluyen un compartimento grande en el interior con un bolsillo para computadora portátil de 17,3 pulgadas y un bolsillo para tableta de 11 pulgadas y 1 mini bolsillo. Bolsillos secundarios que se adjuntan con 1 bolsillo con hebilla antirrobo, 1 bolsillo con tapa, 1 bolsillo con cremallera, 2 bolsillos laterales y 1 bolsillo grande estilo pegatina mágica en la parte posterior.

【DIY MOLLE SYSTEM】 Puede usar esta bolsa como una bolsa táctica para colgar su calcomanía favorita en el bolsillo delantero pequeño, o también puede colgar sus llaves, bolsa de agua, brújula en ambos lados o en la parte superior. Es una opción de regalo ideal para sus seres queridos, familiares, amigos, ya que se puede usar en muchas ocasiones, como viajes de negocios, campamentos, caminatas, pesca, etc.

Grafoplás 37402443. Maletín Escolar con Asa, Polipropileno, Colección Elena Corredoira, Hands € 10.44 in stock 1 new from €10.44

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín escolar fabricado en polipropileno.

Tamaño folio.

Cierre de broches.

Cómoda asa de polipropileno.

Perfecto para llevar todo lo que necesitas a clases extra escolares

Maleta Portafolio de Arte - de Artista A3 con correa para el hombro, de estudiante Resistente al clima Bolso Para Dibujos y Bocetos de Artistik (A3 - 18.3 inx 14in x 1.7 in) € 18.24 in stock 1 new from €18.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mantente organizado con un la funda de transporte funcional para estudiantes.Con el estuche de portafolio artístico Artistik, nunca tendrás que preocuparte por transportar o almacenar tu obra de arte de nuevo.Nuestro portafolios para artistas está hecho de un material duradero y resistente a la intemperie, lo que significa que la lluvia o la madre naturaleza no te detendrán.Úsalo para la universidad y el campus para transportar fácilmente tus bocetos, cuadernos de bocetos, dibujos, cuadros y materiales de artistas.

Estilo sofisticado, ligero y profesional:Mantén tus cuadros ordenados y seguros.Con un bolsillo interno de almacenamiento para tus accesorios de arte.La correa elástica sujeta tu trabajo de forma segura en su lugar y para una mayor organización de tu trabajo.Se ajusta fácilmente a su cuaderno de bocetos con el espacio que queda sobre el cierre completo de la caja de protección, que permite que la cartera se abra por completo y quede plana para su visualización.

Asas fáciles de transportar, con correa de hombro opcional:Un agradable mango cómodo significa que no le hará daño a tus manos durante todo el día.Porque nuestra funda de transporte tiene una correa de hombro opcional, será pan comido.Eso será genial para que puedas llevar tu obra de arte de manera fiable y segura a donde sea necesario, para mantener tu arte a salvo de cualquier condición climática.

Funda de vinilo de alta calidad, duradera:Hecha de material resistente y duradero.---

----

BAIGIO Maletín de Cuero Genuino Vintage, Bolso Hombre Bandolera Maletines Mensajero de Auténtica Piel Hombre para Portatil hasta 13,3 Pulgadas para Negocios,Oficina,Trabajo,Viajes (Marrón) € 52.99 in stock 1 new from €52.99

1 used from €48.32

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de Alta Calidad】--- Cuero Genuino De Vacuno, metal ligero y resistente. forro de poliéster. Asas dobles para agarrarlo y correa de piel para hombro extraíble y ajustable, con hebilla de metal de latón, fondo plano para una estructura recta.

【Capacidad Grande】--- Dimensiónes: 15,74" x 2,75" x 11,8" (40*7*30cm). Ideal para guardar portátiles y tabletas de 13,3" , ipad de 9,7", documentos, carpetas y archivadores de tamaño DIN A4, cartera, bolígrafos, llaves, smartphone y mucho más.

【Multi-compartimiento】--- Este maletín incluye el bolsillo del ordenador portátil, bolsillo del teléfono celular, bolsillo de la tarjeta de creadit, bolsillo de la cremallera y un bolsillo ocultado de la cremallera. Conveniencia de organizar sus pertenencias.

【Correa para el Hombro desmontable】--- El bolso de piel auténtico unisex con correa ajustable es el compañero ideal para llevar como bolso mensajero, bolso bandolera o como mochila tanto en el trabajo como en el tiempo libre.

【Estilo de Negocio】--- La bolsa elegante y práctica es ideal como maletín para computadora portátil, bolsa de negocios, mochila escolar, bandolera para hombre. Maletín de alto grado es un buen socio para usted, perfert para su trabajo diario y viaje de negocios.

Taygeer Bolsa para portátil de 15,6 Pulgadas, Impermeable, Ligera, con Correa Ajustable para el Hombro y múltiples Compartimentos Unisex para Viajes, Negocios, Escuela, Negro € 41.99

€ 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Organizador multicompartimento: La parte frontal del maletín para portátil ofrece más de cinco bolsillos, en los que se pueden colocar cómodamente bolígrafos, teléfonos móviles, tabletas, cuadernos, tarjetas, etc. El bolsillo principal ofrece espacio para colocar libros o carpetas y se adapta a la mayoría de portátiles delgados de 15,6 pulgadas. El bolsillo con cremallera antirrobo invisible puede colocar sus objetos de valor en la parte posterior del maletín de oficina

Material duradero: esta bolsa para ordenador portátil está hecha de poliéster de nailon sintético resistente al agua de alta calidad con cremallera de metal suave y gancho de correa de metal duradero

Fácil de transportar: la bolsa mensajero para laptop para hombre viene con una correa plana a lo largo de la parte posterior, lo que permite que la bolsa de maletines para hombres se deslice de forma segura sobre el mango de cualquier equipaje con ruedas para el transporte con manos libres

Gran compatibilidad: El tamaño de esta maletin portatil 15,6 pulgadas es de 15.94" x 2.76" x 11.42" (LxWxH), el compartimento interior para el portátil es de 15.74" x 1.77" x 9.4" (LxWxH). El maletín bandolera para portátil se adapta a portátiles de hasta 15,6 pulgadas compatibles con Dell Latitude 5400, Apple Macbook Air, Samsung Lenovo HP ASUS Dell Chromebook, Dell XPS, ASUS Vivobook 15, etc.

Comodidad y comodidad: asas dobles resistentes para un uso cómodo, correa de hombro acolchada de poliuretano ajustable desmontable en el interior de la bolsa puede convertir fácilmente tu maletín de computadora en una bolsa de hombro única que te ofrece comodidad en diferentes ocasiones

Maletín Mensajero de Piel Vacuno Genuino Bolso Hombre Bandolera 14 Pulgadas Bolso Hecho a Mano de Trabajo/Negocios/Viaje € 57.99 in stock 1 new from €57.99

1 used from €50.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Dimensión: 39.5 * 7.5 * 28.5cm (L * W * H) , peso: 950 gramos.Material: Hecho de cuero genuino, cera de cuero de vaca de alta calidad, forro de tela duradera y cremallera, hardware de cremallera duradero y liso. Alta calidad, fácil de abrir y cerrar. Con el diseño clásico, acabado perfecto y sensación de textura conmovedora.

❤Perfecto para guardar su Macbook Pro, documentos, libros, teléfonos celulares, billetera, etc.Tenga en cuenta que el color puede ser diferente debido a la pantalla diferente y, como un maletín de cuero real, puede tener algún olor, colóquelo en un lugar abierto para dispersar el olor.

❤ Varios bolsillos,perfecto para su computadora portátil de 14 pulgadas. Este maletín contiene 1 bolsillo principal grande con 1 bolsillo interno con cremallera, 2 bolsillos para teléfono, 1 compartimento acolchado grande para computadora portátil. 2 bolsillo frontal con cremallera.1 bolsillo secundario con cremallera y 1 bolsillo trasero con cremallera.

❤ Hecho a mano por artesanos profesionales, la correa de hombro antideslizante ajustable y acolchada es más cómoda de usar en un hombro y las dos asas resistentes le permiten usar cómodamente durante mucho tiempo.La longitud de la correa: 72-139 cm (28.4-54.7 pulgadas) hace que la bolsa sea cómoda y cómoda para llevar.

❤Información importante: Ofrecemos una garantía de un año para todas las bolsas VINBAGGE. Todos los productos VINBAGGE han sido Vendido por GENOLD y gestionado por Amazon, solo la compra de "Vendido por GENOLD" puede beneficiarse de un conveniente servicio al cliente.

ProCase Portafolio Grande con Cremallera, Portacuaderno Profesional Organiza Documento/Tarjetas/Plumas, Bolsillo de Tableta y Móvil Carpeta de Cuaderno de Notas - Negro € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño práctico: 】35,6 × 25,9 × 5,1 cm(13.6"×10.2"×2"), fácil de llevar en tu maleta o mochila, un gran compañero para un viaje de negocios

【Múltiples compartimentos: 】[Izquierda] tarjeteros, lapiceros, un bolsillo, una funda para tableta de 12.9", una funda elástica para teléfono, una carpeta de archivos y un bolsillo con cremallera; [Centro] un portalápices; [Derecha] un portapapeles y un bloc de notas de 20 páginas ; [fuera] Bolsillo extra

【Material de calidad: 】hecho de material de cuero PU, que ofrece durabilidad a largo plazo y súper fácil de limpiar

【Múltiples Ocasiones Aplicables】Apariencia discreta, clásica y profesional para reuniones, cumbres, entrevistas de trabajo, etc.

【Conveniente para Mucha Gente】Diseño unisexo adecuado tanto para hombres como para mujeres; También es una excelente opción de regalo para un compañero de trabajo, un cliente de negocios o un universitario recién graduado

Grafoplás 37402430. Maletín Escolar con Asa, Polipropileno, Colección Wise Planet, Mono € 8.51 in stock 1 new from €8.51

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín escolar fabricado en polipropileno.

Tamaño folio.

Cierre de broches.

Cómoda asa de polipropileno.

Perfecto para llevar apuntes y documentos de manera cómoda.

Trust Primo Maletín para Portátiles de Hasta 16", Doble Cremallera Metálica, Correa Ajustable para Hombro, 2 Compartimentos, Bolsa para Viajes, Negocios, Trabajo, Universidad - Negro € 17.99

€ 16.67 in stock 38 new from €14.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NECESITO ESPACIO – Se acabó el estrés al intentar colocar el portátil: el maletín Primo se ha diseñado específicamente para portátiles de hasta 16”, para que tengan todo el espacio que necesitan

PROTECCIÓN MÁXIMA – Para llevar el portátil de un sitio a otro sin golpes o arañazos. Este maletín para portátiles tiene un interior acolchado que garantiza la protección más fiable del dispositivo

SACARSE UN PESO DE ENCIMA – Los maletines para portátiles deben ser fáciles de llevar, por lo que el Primo se suministra con una correa para el hombro resistente y ajustable que facilita el transporte

NADA SE QUEDA ATRÁS – El compartimento frontal con cremallera de este maletín es ideal para llevar el cargador, el teléfono, la cartera y cualquier otra cosa que se necesite durante el día

PARA LO QUE HAGA FALTA – Independientemente de si se opta por el coche, el avión o el tren, o si se va a pie, el tejido de alta resistencia del maletín Primo garantiza un uso duradero para sus viajes READ Los 30 mejores Ropa Interior Sexy Mujer capaces: la mejor revisión sobre Ropa Interior Sexy Mujer

Gusti Maletín de Cuero Leon - Cartera portafolios marrón € 104.95 in stock 1 new from €104.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅PRÁCTICO: el maletin para hombres tiene dos hebillas como cierre. El compartimento en la parte delantera del portafolios ofrece más espacio para guardar las cosas.

✅ESTILOSO: el maletín para hombres tiene un estilo vintage y desenfadado. El cuero natural le da un look único, perfecto para el día a día en la oficina.

✅MEDIDAS: (AxAxP) 41x31x12 cm. Con estas medidas la cartera alcanza un volumen de 15 litros. El maletín puede transportar portátiles de hasta 17 pulgadas. La correa tiene una longitud de 115 cm.

✅PRODUCCIÓN: este maletín se ha manufacturado en India, con una producción natura y en una pequeña empresa familiar en condiciones de trabajo óptimas.

✅CURTIDO: un curtido natural y el uso de aceites vegetales le confiere a la cartera de auténtico cuero su singularidad. El cuero de cabra de alta calidad se puede cuidar fácilmente con un bálsamo para cuero incoloro a base de cera de abeja. De esta manera el cuero se mantendrá suave y elástico durante mucho tiempo.

Friedrich23 40005-2 - Maletín portafolios, color negro € 30.29 in stock 1 new from €30.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Portafolios con cremallera

Con calculadora

Mecánica de 4 anillas

Con bloc de notas

STILORD 'Lennon' Portafolio Cuero para Documentos A4 Organizador Maletin Portadocumentos Carpeta de Conferencias 12,9 Pulgadas de Piel, Color:Antracita € 69.00 in stock 2 new from €69.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carpeta de conferencias de cuero para la carpeta de documentos de 12,9 pulgadas iPads carpeta de documentos | Para una apariencia elegante sin compromisos! | del joven fabricante de la marca STILORD

Portafolios para presentaciones, conferencias, reuniones, trabajo, oficina o viajes de negocios

Fino y práctico: lleva documentos DIN A4, tabletas o portátiles de 12,9 pulgadas, tarjetas, bolígrafos, smartphone y mucho más | portafolios hombre | maletín A4 | carpeta organizadora a4 | funda para ipad pro | caja de ordenador | maletin documento

STILORD - LA MARCA DE ESTILO DE VIDA VINTAGE: Para nosotros dar un buen servicio, fiable y de calidad, es básico. Amamos los productos que hacemos, con un carácter moderno y vintage, que sobreviven a la modas pasajeras. Nuestro objetivo es hacer del mundo un lugar un poco más estiloso. Por eso trabajamos cada día con auténtica dedicación.

Dimensiones (LxHxW): 26 x 34 x 2,5 cm | Modelo: Lennon | Material: cuero auténtico | Tipo de cuero: piel de vaca | Peso: 690 gramos | Fabricante: STILORD | Compatibilidad: Ranura 33 x 22 cm para iPads de 12,9 pulgadas (28,1 x 21,5 cm)

STILORD 'Kelton' Organizador Documentos A4 de Cuero Portafolio Maletin Portadocumentos Carpeta de Conferencias Portafolios de Piel, Color:Negro € 89.00 in stock 2 new from €89.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 'Kelton' carpeta de negocios de cuero del fabricante de la marca alemana STILORD: ¡su socio comercial con know-how!

Documentos A4, tarjetas de visita, ordenador portátil: este maletín de cuero reúne sus datos más valiosos. En el camino hacia el éxito, este cuaderno de trabajo es un compañero fiel, con el que tendrás cada hito y cada objetivo delante de tus ojos.

PROFESIONAL Y FUNCIONALMENTE FUERTE: en el día a día de la empresa se equilibra entre la oficina, las conferencias y las citas con los clientes. Siempre contigo: tu nuevo maletín de cuero, con el que demuestras capacidad de organización y sentido del estilo.

STILORD - LA MARCA DE ESTILO DE VIDA VINTAGE: Para nosotros dar un buen servicio, fiable y de calidad, es básico. Amamos los productos que hacemos, con un carácter moderno y vintage, que sobreviven a la modas pasajeras. Nuestro objetivo es hacer del mundo un lugar un poco más estiloso. Por eso trabajamos cada día con auténtica dedicación.

DE UN VISTAZO: Dimensiones: 25 x 35,5 x 3,5 cm | Modelo: Kelton | Material: cuero genuino | Tipo de cuero: piel de vaca | Peso: 780 gramos | Fabricante: STILORD | Compatibilidad: Compartimento multimedia separado (dimensiones 31 x 22 cm) para iPads de 12,9 pulgadas y para MacBooks de 13,3 pulgadas | Gran compartimento deslizante para bloc de notas DIN A4

STILORD 'Malcolm' Carpeta de Documentos de Piel Portafolio A4 Portadocumentos Vintage o Maletín de Cuero Carpeta Conferencia de Trabajo o Negocios, Color:Antracita € 69.97 in stock 2 new from €69.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features STILORD 'Malcolm' Carpeta de Documentos A4 de Piel I Portadocumentos, portafolios o maletín de cuero para uso en el trabajo, la universidad, la escuela, durante el ocio o en la rutina diaria

Carpeta de cuero vintage de alta calidad como compañero representativo en el día a día | ideal para el almacenamiento de documentos DIN A4, bolígrafos y tarjetas de visita

Cuero auténtico con aspecto vintage: garantía de un aspecto elegante frente a colegas, clientes y superiores | ideal como maletín de cuero, porta-documentos A4, portafolio vintage

Partición: 2 x compartimentos de inserción para documentos DIN A4 I 1 x portalápices I 7 x bolsillos para tarjetas EC

Dimensiones (LxAnxAl): 25 x 32 x 2 cm I Material: piel de vaca auténtica I Modelo: 'Malcolm' I Peso: 510 Gramm I Fabricante: STILORD I adecuado para documentos DIN A4

STILORD 'Dexter' Portadocumentos Cuero Bolsa Portátil 13,3' para MacBook Portafolios o Maletín Carpeta Conferencia Trabajo o negocios Piel Auténtico, Color:antracita € 89.97 in stock 2 new from €89.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Portadocumentos Cuero Bolsa Portátil 13,3' para MacBook Portadocumentos Portafolios o Maletín fabricado con piel de alta calidad, resistente, elegante y atractiva

Portafolios para presentaciones, conferencias, reuniones, trabajo, oficina o viajes de negocios

Fino y práctico: lleva documentos DIN A4, tabletas o portátiles de 13,3', tarjetas, bolígrafos, DNI, smartphone y mucho más

Diseño: 1 x bolsillo grande para documentos DIN A4 sueltos | 1 x bolsillo para MacBooks o Collegeblocks de 13,3' | 1 x bolsillo externo DIN A4 | 2 x bolsillo DIN A5 | 2 x bolsillo oblongo | 1 x portalápices

Dimensiones (LxHxW): 27 x 35 x 3 cm | Modelo: Dexter | Material: cuero auténtico | Tipo de cuero: piel de vaca | Peso: 700 gramos | Fabricante: STILORD | Compatibilidad: Bolsillo para MacBooks de 13,3' (21 x 32 cm)

STILORD 'Maximilian' Bolsa de Portátil 13,3' Portadocumentos Portafolios o Maletín de Cuero Carpeta conferencia de trabajo o negocios para mujer y hombre, Color:kara - cognac € 89.90 in stock 2 new from €89.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features STILORD 'Maximilian' Bolsa de portátil de 13,3', portadocumentos, portafolios o maletín de cuero para uso en el trabajo, la universidad, la escuela, durante el ocio o en la rutina diaria

Espacioso compartimento principal con subdivisión para papeles y documentos del tamaño DIN A4 y espacio de almacenamiento para portátil o Tablet de hasta 13,3'

Funda protectora atemporal con un aspecto añejo y un estilo vintage único. Cuero auténtico de gran resistencia para mayor estabilidad y longevidad

Distribución: 1 x compartimento principal (34 x 23 cm) con cremallera para documentos DIN A4 | Espacio para portátil de hasta 13,3' | 2 x compartimentos abiertos en el espacio interior del maletín | 1 x compartimento abierto detrás | 1 x compartimento con cremallera delante | 1 x compartimento para móvil (14 x 6,5 cm) | 3 x aberturas para tarjetas | 2 x portalápices

Dimensiones: 27 x 38 x 4 cm | Modelo: Maximilian | Peso: 0,83 kg | Material interior: poliéster | Material exterior: auténtico cuero | Fabricante: STILORD

Grafoplás 37400271. Maletín Portadocumentos. Gris. Asa Abatible. 345x245x40mm € 6.25 in stock 3 new from €6.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín de polipropileno de 800 micras

Portadocumentos en color gris opaco

Práctica asa abatible y cierres de broche a presión en su parte delantera

Medidas: 345x245x40mm

Resistencia extra gracias al espesor del material

DONBOLSO® Funda para portátil London Brown - Maletín para portátil y Netbook de 13,3 Pulgadas DIN A4 Fabricado en Piel, Funda para Ordenador portátil para Hombre y Mujer € 91.99 in stock 1 new from €91.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO PRO: ¿Está buscando una elegante fund para portátil hecha de cuero con un aspecto vintage para transportar con seguridad tu laptop de 13 pulgadas? ¡Con DONBOLSO podrás conseguirlo y con estilo!

UNIVERSAL: puedes usar esta funda para portátil como carpeta de documentos de tu oficina o salón de clase. Las posibilidades de este caso de negocio son casi ilimitadas.

ALL IN: gracias a los numerosos compartimentos, grandes y pequeños, todos los accesorios encuentran su lugar. Simplemente empaque su cuaderno, bolígrafo, calculadora, mouse, cargador y llévalo a donde quieras.

PROTECCIÓN: el compartimento acolchado para computadora portátil o tablet se encuentra detrás de la cremallera grande. Ideal para el transporte frecuente cuando se estudia en la universidad o la escuela.

IDEA DE REGALO - ¿Nada para el día del padre, para tu hermano o esposo? ¿Necesitas una muy buena idea para un regalo de Navidad? No lo dudes y dale un regalo de calidad y estilo de Donbolso.

David Jones - Bolso de Mano Maletín Hombre - Portadocumentos Ordenador Portátil 13 Pulgadas - Cartera Cuero PU Negocios Trabajo - Bolso Bandolera Hombre Mensajero Portafolio Oficina Business - Negro € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MARCA DAVID JONES: Bolsos de los hombres. Diseñado en París Francia - Fabricado con piel sintética de primera calidad. Detalles y acabados de calidad.

DESIGN & TIPO DE BOLSOS: Bolso de mano para hombre, maletín portadocumentos elegante. Cartera ordenador portátil, bolso bandolera hombro. Bolso portafolio grande adecuado para negocios, trabajo, conferencia, oficina, escuela, business.

MATERIAL & DETALLES: Piel sintética rígida en estilo Saffiano. Porta documentos multibolsillos con bolsillo frontal y 2 compartimentos grandes, incluido 1 con amplia abertura.

CIERRE & DIMENSIONES: Cierre con cremallera de metal plateado. Longitud 35 x Altura 28 x Ancho 7 cm. PESO: 1.2 Kg. Tamaño suficiente para computadoras portátiles de 13 pulgadas y documentos A4.

BANDOLERA: Correa ancha, ajustable y desmontable, usada sobre el hombro o cruzado. BOLSILLOS: Interior: 1 bolsillo para teléfono móvil, 3 estuches para bolígrafos, 1 separación con clip para computadora portátil, exterior: 1 bolsillo frontal con botón magnético y 1 bolsillo trasero con cremallera.

NEWYES Carpeta de Conferencias Zipper Cuero, A4, Carpeta de Documentos para Viaje, Portafolio Carteras de Viaje, Carpeta Organizadora Personal Agend, Marrón € 19.99 in stock 2 new from €19.99

3 used from €17.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cierre con cremallera】Garantiza la seguridad y protege tus archivos para que no se dispersen ni se caigan.

【 Suave Material de Cuero】La arpeta de conferencia A4 hecha de cuero sintético PU resistente al agua de primera calidad y nylon estructurado, evita arañazos y deformaciones, impermeabilización.

【Gran capacidad】Este organizador de cartera está bien equipado con un portapapeles A4, 5 ranuras para tarjetas con ventana de identificación, un bolsillo para teléfono móvil, un bolsillo para dispositivos con cierre, un portalápices y una funda para tableta. Perfectamente funcional para el uso diario.

【 Seguro de Usar】La textura de PU exterior y cómoda que se puede usar guarda con seguridad sus documentos en condiciones como lluvia, nieve, polvo y agua y café derramados.

【 Regalo Perfecto】 Es un accesorio esencial para llevar a la oficina, a una conferencia que le permite transportar mejor todos sus artículos, hablando papel A4, tarjetas de crédito, calculadora, bolígrafos, calendarios e incluso tabletas. READ Los 30 mejores Botas Dr Martens Mujer capaces: la mejor revisión sobre Botas Dr Martens Mujer

Leathario (Negro-A4) Marcas de Portafolio de Carpeta Plegable de Mano de PU para Hombres, Diseñado para Negocio y para Tomar Notas € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☞【9 EN 1 FUNCIÓN 】- La carpeta de referencias con gran capacidad puede almacenar iPad, fotos, tarjetas, recibos, portalápices, ID documentos, billetera y cuaderno documentos de tamaño A4 en papel con un buen organizador.

☞【DIMENSIONES Y MATERIAL】- Tamaño:25*3*33cm / 9.84*1.18*12.99in. Peso: 0.6kg, Tela de cuero PU es impermeable, evitar arañazos y deformaciones. El aspecto elegante y la textura de seguridad es suave y cómoda.

☞【DISEÑO】- La carpeta cuenta con una cremallera que la divide en dos partes, en su interior incluye un bloc A4 folio en un lado, el otro lado tiene bandas elásticas para fijar bolígrafos o cables, ranuras para tarjetas, bolsillos para guardar papeles, archivos o iPad 9.7 pulgadas.

【REGALO IDEAL】- Conveniente y perfecto para llevar a la oficina, a una conferencia. La carpeta de organizador de oficina es ideal para los agitados horarios de viaje de negocios de hoy en día y también es un regalo perfecto para hombre y mujer.

➤【VENTAJA Y GARANTÍA】- Es fácil de guadar y sacar los artículos que una maleta cuando va a viajar o negociar. Y el es más seguro y resistente. Garantizamos 180 días y le ofrecemos el servicio de postventa completo para usted.

STILORD 'Troy' Funda de Cuero para Portátil de 13,3 Pulgadas Funda Vintage para MacBook o Laptop 13' Carpeta de Documentos Portafolio para Ordenador de Piel, Color:maraska - marrón € 79.97 in stock 2 new from €79.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Funda para portátil 'Troy' de piel de 13,3' para MacBook - protección con estilo para el MacBook, el portátil y los documentos A4

DISEÑO VINTAGE HECHO PARA LA VIDA MODERNA: ¡Gracias a 'Troya' usted también puede permanecer fiel a sus principios - y combinar lo intemporal con lo moderno! También es una excelente elección como carpeta de documentos o maletín.

FÁCIL DE MANEJAR: Para que su nueva funda de cuero retro sea especialmente práctica, segura y elegante de llevar, 'Troy' está equipada con un lazo adicional en la parte trasera - ¡fácil manejo en estilo moderno!

STILORD - LA MARCA DE ESTILO DE VIDA VINTAGE: Para nosotros dar un buen servicio, fiable y de calidad, es básico. Amamos los productos que hacemos, con un carácter moderno y vintage, que sobreviven a la modas pasajeras. Nuestro objetivo es hacer del mundo un lugar un poco más estiloso. Por eso trabajamos cada día con auténtica dedicación.

TODO DE UN VISTAZO: Dimensiones (LxAxP): 36 x 25 x 2 cm | Material: cuero de vaca auténtico | Peso: 400 gramos | Fabricante: STILORD | Compatibilidad: ideal como bolsa de MacBook 13,3 pulgadas

MISAKO Binilus portaordenador estampado - Maletín para portátil Portadocumentos de moda mujer - 15,6 pulgadas laptop Rosa Palo 29 X 39 X 9 cm € 35.99 in stock 1 new from €35.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maletín para portátil - Portaordenador y portadocumentos de moda mujer Medidas: 29 X 39 X 9 cm Binilus Rosa Palo

Maletín de trabajo: Con forma rectangular, es un formato ideal para llevarla como equipaje de cabina u oficina. Almacena tanto el portátil, la tablet, libros y todo tipo de documentos.

Alta Calidad: fabricado con materiales muy resistentes para un uso diario y diseñado con varios compartimentos.

Equipaje con fácil cierre gracias a su cremallera, sin atascarse que hará que tus objetos de valor estén seguros.

Con garantía de una marca con más de 200 tiendas en España y en el mercado internacional.

STILORD 'Massimo' Portadocumentos Piel Bolsa de Portátil 13,3' Portafolios o Maletín Carpeta conferencia de trabajo o negocios para mujer y hombre de Cuero, Color:milano - marrón € 89.00 in stock 2 new from €89.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Portadocumentos Piel Bolsa de Portátil 13,3' | Para un uso versátil en oficinas y universidades | Para un aspecto convincente frente a clientes y colegas | Ideal también para el servicio de campo

Amplio compartimento principal con separadores para documentos y papeles DIN A4 | Espacio de almacenamiento en el compartimento principal para portátiles, notebooks o MacBook de hasta 13,3 pulgadas

Maletín atemporal con diseño vintage único | Elegante maletín de documentos vintage de cuero A4 para hombres y mujeres, carpeta con anillas, organizador, gran maletín de cuero para conferencias, maletín para ordenador portátil de 13,3 pulgadas, maletín clásico para documentos con cremallera, maletín con anillas, elegante maletín de negocios o maletín para directivos de cuero auténtico

División: 9 x compartimento para tarjetas EC | 1 x portabolígrafos | 1 x compartimento para soportes para bandejas de hasta 12 pulgadas | 1 x compartimento rígido para documentos DIN A 4 | 1 x compartimento con cremallera

Dimensiones exteriores: 33 x 26 x 4 cm | Peso: 0,65 kg | Material: cuero auténtico | Modelo: Massimo | Cierre: Portadocumentos con cremallera | Fabricante: STILORD

HP Essential Maletín para Portátiles de 15,6" - (Cremallera Superior, Bolsillo Exterior, Correa Ajustable, protección RFID, Bluetooth), Color Gris € 19.99

€ 14.99 in stock 14 new from €14.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Transporte su ordenador portátil de hasta 39,6 cm (15,6 pulgadas) en diagonal, tablet, teléfono, papeles y mucho más

Compartimiento acolchado y gran cantidad de bolsillos para que transportes todo tu equipamiento organizado a cualquier lado

Diseñado con materiales duraderos para el uso diario, que incluyen un tejido resistente a las variables del tiempo, tirante acolchado y asas resistentes, para el transporte y comodidad

Realice un seguimiento de su bolsa y pertenencias con un dispositivo de seguimiento opcional, permite el seguimiento del dispositivo desde su teléfono a través de una conexión Bluetooth

Protéjase contra el robo electrónico con el bolsillo con protección RFID. Impida las falsificaciones y acceda a su ordenador portátil con la cremallera de doble diente que se puede cerrar con llave

VINBAGGE Maletín de Cuero Genuino,Bolso Hombre Bandolera para Portátil 14 Pulgadas,Portadocumentos Maletines Bolso Mensajero Negocios,Negro € 54.26 in stock 1 new from €54.26

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Dimensión: 39.5 * 7.5 * 28.5cm (L * W * H) , peso: 750 gramos.Perfecto para guardar su Macbook Pro, documentos, libros, teléfonos celulares, billetera, etc.

❤Material: Hecho de cuero genuino, cera de cuero de vaca de alta calidad, forro de tela duradera y cremallera, hardware de cremallera duradero y liso. Alta calidad, fácil de abrir y cerrar. Con el diseño clásico, acabado perfecto y sensación de textura conmovedora.

❤ Varios bolsillos,perfecto para su computadora portátil de 14 pulgadas. Este maletín contiene 1 bolsillo principal grande con 1 bolsillo interno con cremallera, 2 bolsillos para teléfono, 1 compartimento acolchado grande para computadora portátil. 2 bolsillo frontal con cremallera.1 bolsillo secundario con cremallera y 1 bolsillo trasero con cremallera.

❤ Hecho a mano por artesanos profesionales, la correa de hombro antideslizante ajustable y acolchada es más cómoda de usar en un hombro y las dos asas resistentes le permiten usar cómodamente durante mucho tiempo.La longitud de la correa: 72-139 cm (28.4-54.7 pulgadas) hace que la bolsa sea cómoda y cómoda para llevar.

❤Información importante: Ofrecemos una garantía de un año para todas las bolsas VINBAGGE. Todos los productos VINBAGGE han sido Vendido por GENOLD y gestionado por Amazon, solo la compra de "Vendido por GENOLD" puede beneficiarse de un conveniente servicio al cliente.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Maletines Y Portafolios disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Maletines Y Portafolios en el mercado. Puede obtener fácilmente Maletines Y Portafolios por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Maletines Y Portafolios que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Maletines Y Portafolios confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Maletines Y Portafolios y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Maletines Y Portafolios haya facilitado mucho la compra final de

Maletines Y Portafolios ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.