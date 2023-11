Inicio » Top News Los 30 mejores jaula pajaros grande capaces: la mejor revisión sobre jaula pajaros grande Top News Los 30 mejores jaula pajaros grande capaces: la mejor revisión sobre jaula pajaros grande 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de jaula pajaros grande?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ jaula pajaros grande del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Yaheetech Jaula Grande para Pájaros, Mascota con Ruedas, unisex, 52 cm x 79 cm x 132 cm, Hierro, Negro € 89.99 in stock 1 new from €89.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tamaño de jaula de pájaros grande: 79 x 52 x 132 cm, Tamaño de jaula: 79 x 51,8 x 94,5 cm.

Esta jaula viene con un espacio grande, 3 perchas, 4 comereros, y una bandeja para fácil de limpiar, y un soporte con ruedas.

Contiene dos puertas para un fácil acceso a la jaula.

La juala está con 4 ruedas giratorias para facilitar la movilidad.

Ofrece más espacio para los pájaros, y la jaula está hecha de hierro.

Yaheetech Jaula para Pájaros Jaula Metálica para Mascota Aves Loros Canarios 46 x 36 x 92 cm € 48.85 in stock 1 new from €48.85 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de la parte superior abierta: el techo de nuestra jaula para pájaros se puede abrir y bloquear . Incluye una percha que mantiene abiertas las puertas superiores para que los pájaros puedan pararse y se puede cerrar para darles un hogar seguro.

Jaula grande y cómodo para sus pájaros : La jaula viene con dimensiones de 46 X 35 X 92,5 cm , la barra de 1 cm , el espacio es seguro . Ideal para pájaros pequeños a medianos como canarios, cacatúas, periquitos y etc.

Puede levantar y mover fácilmente la jaula sosteniendo las dos asas en la parte superior. Cada puerta principal tiene dos entradas pequeñas, especialmente diseñadas para sus pequeños mascotas. En los paneles laterales cuentan con 4 puertas de alimentación para facilitar el llenado de comida y agua.

Esta jaula para pájaros viene con cuatro perchas de madera y un columpio para que sus pájaros descansen y cuatro cuencos para su conveniencia.

Limpieza fácil: con la jaula metálica acabada a prueba de agua y la bandeja deslizable inferior, limpiar la jaula sería muy fácil . La cerca en la parte inferior evita que las aves caminen en su excremento.

PawHut Jaula para Pájaros con Soporte y Ruedas Jaula Grande de Acero con Bandeja Extraíble 4 Puertas y 2 Comederos para Loros Guacamayos 51x51x153 cm Negro € 65.99 in stock 1 new from €65.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JAULA ESPACIOSA Y RESISTENTE: Jaula con estructura de acero resistente. Con espacio suficiente para que tu loro, guacamayo o cacatúa pueda moverse cómodamente y extender sus alas

CON SOPORTE CON RUEDAS: Esta jaula viene con un soporte con ruedas que permite mover la jaula dentro de casa cómodamente y no precisa de ninguna otra superficie para colocarla encima. El soporte tiene un estante para que puedas tener a mano la comida y demás accesorios para tu mascota

DESMONTABLE Y DE FÁCIL ACCESO: Esta jaula es desmontable, lo que facilita su cuidado y mantenimiento diario. Cuenta con 4 puertas, 1 grande principal y 2 de acceso directo a los comederos incluidos. También viene con 2 perchas interiores de madera

FÁCIL DE LIMPIAR: Tiene una bandeja extraíble en la parte inferior para facilitar su limpieza y queda separada del resto de la jaula mediante una rejilla, de manera que los excrementos y restos de comida no están en contacto directo con los pájaros

MEDIDAS TOTALES: 51x51x153 cm (LxANxAL). Medidas de la bandeja extraíble: 49,5x48,5x3,5 cm (LxANxAL); Tamaño de los cuencos: Ø10x5,5 cm (DxAL)

PawHut Jaula para Pájaros Pajarera de Metal con Múltiples Puertas 4 Comederos 3 Perchas Columpio Escaleras y Bandeja Extraíble para Loros Canarios Periquitos 46x36x100 cm Negro € 54.99

€ 51.99 in stock 1 new from €51.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JAULA ESPACIOSA CON COMPLEMENTOS: Dales a tus amigos emplumados un espacio amplio y cómodo con todo lo necesario para que se sientan bien. Esta jaula incluye comederos, perchas, un columpio y 2 juguetes colgantes y una bonita escalera de cuentas de madera de colores llamativos

BANDEJA EXTRAÍBLE FÁCIL DE LIMPIAR: La base inferior de esta jaula es en realidad una bandeja que se puede desmontar del resto de la estructura y permite recoger los excrementos y restos de comida de los pájaros y facilitar su limpieza

MÚLTIPLES PUERTAS: Esta jaula cuenta con dos puertas delanteras grandes y seis puertas más pequeñas correderas que dan acceso directo a los comederos incluidos, para que puedas ponerles la comida fácilmente y el agua

SEGURO Y RESISTENTE: Jaula principalmente hecha de alambre de metal con recubrimiento plástico de color negro para mayor resistencia a la corrosión y para aportar un toque más moderno y elegante. Tiene un asa en la parte superior para mover con mayor facilidad

MEDIDAS TOTALES: 46x36x100 cm (LxANxAL). Medidas de las puertas: 30x29 cm (grande) y 8x12 cm (lateral). Se requiere montaje. Adecuado para pinzones, periquitos y otras aves pequeñas

Yaheetech Jaula para Pájaros 46x35.5X 99 cm con Juguetes Asa Portátil 4 Comederos 3 Perchas Jaula de Aves Canarios Jaula para Mascota € 49.99 in stock 1 new from €49.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dulce hogar para pájaros pequeños: Mide 46 x 35,5 x 99 cm con un espacio entre barras de 1cm , esta jaula es espaciosa y segura. Cada puerta tiene un alambre en forma de arco que sirve de cerradura, lo que evita que las aves abran la puerta; La jaula pintada con superficie lisa, 3 perchas de madera y 4 comederos ofrecen a sus aves un ambiente seguro y saludable; 2 ganchos para asegurar la bandeja inferior a la jaula.

Diseños de 9 puertas: La jaula viene con 2 puertas compuestas de apertura lateral convenientes para un fácil acceso a la jaula interior, limpieza y decoración convenientes; 7 puertas pequeñas para facilitar la alimentación (3 en el lateral, 4 en el frente).

Jaula para pájaros con juguetes: Con 2 juguetes, una escalera y un columpio que se pueden colgar libremente dentro de la jaula, esta jaula para loros sirve no solo como un dulce hogar sino también como un centro de juegos para tus adorables pájaros.

Fácil limpieza: La bandeja deslizante y la rejilla de malla desmontable están diseñadas en extraíbles para facilitar la limpieza. La rejilla extraíble en la parte inferior evita que los pájaros caminen sobre sus propios excrementos.

Montaje sencillo: Se requiere un montaje sencillo. Se incluye un manual con gráficos y texto y parte de los paneles están preensamblados para usted, para que pueda ahorrar tiempo de montar. READ Airbus insta a concesiones sobre Brexit y tarifas

Yaheetech Jaula para Pájaros Jaulas Grandes para Canarios Loros Jaula Metal Grande 64 x 64 x 157 cm Negro € 119.99 in stock 1 new from €119.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta jaula es robusto y durable. Tamaño total: 65,5 x 65,5 x 156

El espaciado de polos de 15 mm de ancho evita que las aves se atrapen.

Ideal para los pájaros grandes. Esta jaula contiene 4 cuencos de acero inoxidable para comida y agua.

Con ruedas, la jaula es fácil de transportar.

Fácil instalación y seguridad para sus pájaros.

Yaheetech Jaula para Pájaroas Jaula Grande con Soporte Pie Jaula para Loros Mascota Jaula con Ruedas 136 cm € 99.99 in stock 1 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Jaula grande con estructura sólida: la jaula grande para pájaros está hecha de metal de calidad. Los cables de metal de 2 mm de espesor es más resistente. Excelente resistencia al óxido y al agua hacen de esta jaula duradera y segura.

Jaula para pájaros con seguiridad: el espacio de la barra de 1 cm asegura que sus mascotas no puedan escapar de la jaula, lo cual es adecuado y seguro para mascotas de diferentes tamaños. La puerta entrada está asegurada con cerradura de forma media luna, lo que puede evitar que sus pajaritos abran las puertas y mantenerlos seguros en la jaula cuando no esté cerca.

Jaula con ruedas : debido a su gran tamaño, puede llevar un poco de esfuerzo para mover esta jaula. Nuestra jaula viene con un soporte que se asienta sobre cuatro ruedas giratorias de 360 ​​°, que pueden resolver perfectamente este problema. El soporte se puede quitar fácilmente si es necesario.

Jaula para loros: la bandeja deslizable debajo de la jaula se puede quitar y limpiar con agua. Una rejilla entre las mascotas y la bandeja puede evitar que sus mascotas pisen directamente sobre sus heces, lo que garantiza mantener el limpio de la jaula.

Jaula con soporte : cuenta con un estante de almacenamiento en el soporte para sostener los accesorios y la alimentación de tus mascotas. Se proporcionan 2 perchas de madera pulidas para que sus pájaros descansen.

Yaheetech Jaula para Pájaros Jaula de Metal, Negra, con Comedero 40 x 40 x 58 cm € 39.99 in stock 2 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La tapa de la jaula se puede abrir para que sus pájaros jueguen y descansen fuera de la jaula. Una percha se puede unir a los paneles de la puerta en la parte superior. Este diseño especial proporciona una mejor forma de interacción entre usted y sus mascotas.

Las PUERTAS DE ALIMENTACIÓN en ambos lados están diseñadas para facilitar la alimentación y la reposición de agua sin abrir la puerta frontal.

LA PUERTA COMPUESTA DELANTERA tiene una puerta pequeña incorporada en la puerta grande , que está especialmente preparada para la entrada de aves. La entrada grande proporciona acceso completo a la jaula interior, por lo que es fácil de limpiar y decorar.

La jaula de pájaros tiene una puerta grande: 27 x 30 cm, que brinda acceso completo al interior para facilitar la limpieza y decoración, con una puerta pequeña de 15 x 15,5 cm para la entrada de las aves.

La jaula de loros está equipada con un cordón elástico, como un columpio o un juguete divertido para los pájaros.

PawHut Jaula para Pájaros Pajarera de Metal con Puertas 4 Comederos 3 Perchas Columpio Bandeja Extraíble y Asa de Transporte para Loro Canario Periquito 46,5x35,5x92 cm Blanco € 46.99

€ 44.99 in stock 1 new from €44.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features AMPLIO ESPACIO: Jaulón para pájaros con gran espacio para moverse. Sus dimensiones permiten tener varias perchas, cuencos de agua y juguetes. Además, si quieres, puedes tener más de un pájaro en la misma jaula y estar en compañía

ACCESIBLE: Tiene 2 tipos de puertas en la parte delantera, uno más grande para un acceso general a la jaula y que tus pájaros puedan entrar y salir cómodamente, y otro de más pequeña, para acceder directamente a los cuencos de comida y agua

RESISTENTE Y DURADERO: Jaula voladera con estructura metálica y complementos de plástico y madera resistentes. Exactamente 4 recipientes para agua y comida, un columpio y 3 perchas. Tendrás casita para pájaros durante muchos años. Incluye un asa en la parte superior para transportarla con facilidad

SEGURA Y FÁCIL DE LIMPIAR: Esta jaula para loros tiene una bandeja deslizante extraíble para recoger los restos de comida y facilitar la limpieza de la jaula. Entre barrotes hay una distancia de 9 mm, ideal para evitar que los pájaros se queden atrapados

MEDIDAS TOTALES: 46,5x35,5x92 cm (LxANxAL). Medidas de la puerta grande: 30x31 cm (LxAN); Espacio entre barrotes: 9 mm

Amazon Basics - Espacioso,Extraíble,Seguro Jaula para pájaros con estante rotatorio y compartimento para almacenamiento, negro, 68 x 46 x 130 cm (L x An x Al) € 105.00 in stock 1 new from €105.00

1 used from €81.02

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Esta jaula para pájaros es un lugar seguro y espacioso en el que tus mascotas aladas pueden vivir

Incluye una caja de 132 cm con estante rotatorio, bandejas de comida y 2 posaderos

De hierro negro resistente a la oxidación con una gran fuerza y durabilidad

Puertas con pestillos para que los pájaros estén protegidos dentro de la jaula

Bandeja extraíble mediante deslizamiento por debajo para que puedas limpiarla

Yaheetech Jaula para Pájaros Jaula con Soporte Ruedas para Canarios Jaula Mascota 46 x 35 x 158,5 cm € 72.99 in stock 1 new from €72.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La jaula grande para pájaros presenta un espacio entre barras de 1 cm para mantener a sus pájaros seguros en la jaula; 2 puertas compuestas de apertura lateral convenientes para pájaros de pequeño tamaño como canarios, periquitos, para usar; Se preparan 7 puertas pequeñas para ensamblar comederos (incluidos), caja de cría (no incluida) y etc.

Cada puerta tiene alambres en forma de arco para evitar que las aves abran la puerta; La jaula totalmente pintada con una superficie lisa, 3 perchas de madera y 4 comederos ecológicos ofrecen a sus hermosas aves un ambiente seguro y saludable; 2 hebillas para asegurar la bandeja inferior a la jaula.

La jaula viene con un soporte que se asienta sobre cuatro ruedas giratorias de 360 ° para un movimiento sin esfuerzo. El soporte móvil desmontable se puede quitar fácilmente si es necesario.

La bandeja deslizable y la rejilla de malla desmontable se pueden quitar para facilitar la limpieza y la rejilla de malla puede evitar que sus pájaros caminen / se acuesten directamente sobre sus excrementos; la asa en la parte superior para transportar cómodamente

Esta jaula de loros de calidad es adecuada tanto para uso doméstico como al aire libre. Espacio Grande, diseños simples y bien pensados lo convierten en una opción perfecta para tiendas de mascotas y hospitales de mascotas, también se puede utilizar para la decoración en tiendas de flores.

Yaheetech Jaula para Pájaros Jaula Grande con Ruedas Jaula Grande Metal 81 x 77 x 160 cm € 139.99 in stock 1 new from €139.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Jaula Grande con techo arriba abierta : Esta jaula para pájaros grande de 81 x 77 x 160 cm con espaciado de barra de 2,5cm y alambres gruesos está diseñada para acomodar varias aves de tamaño mediano o pajaroa de tamaño grande . El diseño de la parte superior abierta proporciona una forma más conveniente para una mejor interacción entre usted y sus mascotas.

Jaula segura : la puerta delantera está asegurada con un botón de bloqueo y las puertas del alimentador están bloqueadas con ganchos, lo que puede evitar que sus pajaritos abran las puertas y mantenerlos seguros en la jaula cuando usted no esté cerca. Además, el techo abierto se puede cerrar firmemente. Los comederos de acero inoxidable y las perchas de madera son seguros y duraderos para el uso diario de sus aves.

Fácil de mover : La jaula para loros que se asienta sobre cuatro ruedas giratorias de alta resistencia ha resuelto perfectamente este problema. Las ruedas con forma de bola pueden rodar en todas direcciones sin problemas.

Gracias a las puertas del comedero con cerradura, se puede acceder a los comederos sin abrir la puerta principal para que pueda llenar los comederos desde el exterior. Hay una barra encima de cada comedero para evitar que sus traviesos pájaros levanten el tazón y ensucie su comida. El protector de semillas puede evitar que los alimentos se caigan fuera de la jaula y mantener su habitación limpia.

Fácil montaje: se requiere un montaje sencillo para instalar esta jaula para pájaros. La jaula viene con todo el hardware necesario, instrucciones detalladas.

Yaheetech Jaula Grande para Pájaros Jaula para Mascota Altura 175 CM Jaula con Ruedas € 139.99 in stock 1 new from €139.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones de la jaula : dimensiones total de la jaula es 77 x 46 x 175,5 cm. Dimensiones de la jaula: 77 x 46 x 130 cm. La distancia entre las barras es de 1 cm. La jaula de 3 niveles adecuada loros, periquitos,canarios, conejos y etc.

Esta jaula de pájaros tiene 2 puertas centrales grandes, cada una con 1 puerta pequeña para facilitar el acceso a la jaula interna; contiene 8 puertas laterales con 8 alimentadores de plástico blanco para cambiar los alimentos y el agua; 6 perchas de madera, 2 estantes y 2 escaleras para que los animales se suban entre los estantes, una cuerda de juguete elástica con una campana puede proporcionar más diversión para sus pájaros.

La jaula se suministra con un carrito con 4 ruedas que giran 360 grados para moverse de manera suave y cómoda. El carro se puede separar de la jaula.

La jaula de loros tiene una red en la parte inferior del carro, adecuada para colocar alimentos para pájaros, juguetes y herramientas de limpieza, es muy práctica y organizada.

Esta pajarera loro está equipada con una bandeja extraíble y un panel de malla extraíble sobre la bandeja para facilitar la limpieza; La jaula adecuada para uso doméstico y al aire libre.

Jaula para Pájaros, Jaula Pajaros Grande con 4 Ruedas giratorias, 2 Puertas 4 Comederos 4 Perchas, Rejilla Extensible, para Loros Canarios Periquitos, Negro Metal Jaula Pajaros, 132 x 78 x 52CM € 93.99 in stock 1 new from €93.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño resistente y duradero: esta jaula pajaros está hecha de metal de alta calidad, el marco de metal es resistente y duradero, y la superficie de la jaulas para pajaros está recubierta con pintura antioxidante. Usamos clavos para arreglar la jaula pajaro. Este tipo de jaula de metal es muy fuerte y no es fácil de dañar.

Fácil de limpiar y usar: la jaula pajaros grande tiene 2 puertas en los lados superior e inferior, lo que hace que sea conveniente limpiar y cambiar artículos. La bandeja extraíble y la rejilla extraíble facilitan la limpieza. No sólo eso, la rejilla de malla evita que los pájaros caminen directamente sobre la tierra, lo que ayuda a mantener una buena higiene tanto para el pájaro como para la jaula.

Ruedas giratorias: esta jaula para loros se sostiene sobre un soporte deslizante y tiene cuatro ruedas giratorias de 360° para que puedas moverla fácilmente a cualquier lugar. Dos de las ruedas tienen frenos para estabilizar la jaula en un solo lugar.

Diseño de gran tamaño: la jaula pajaros grande proporciona tres áreas funcionales: área de entretenimiento para aves, área de alimentación diaria y área de limpieza. Viene con cuatro postes de madera pulida y una cuerda de juguete para que su pájaro descanse y juegue, así como cuatro comederos para las necesidades diarias de comida y agua.

Fácil de montar: esta jaula pajaros solo requiere un montaje sencillo. Proporcionamos todo el hardware y las piezas necesarias, solo siga las instrucciones ilustradas para ensamblar y brindarle a su pájaro un hogar cómodo. Los estantes adicionales debajo brindan espacio de almacenamiento adicional para sus pertenencias. READ Las mantas de la tormenta Philomina provocan heladas y destrucción en España | Noticias | DW

Yaheetech Jaula para Pájaros Jaula con Ruedas para Mascota Aves Loros Canarios Jaula Metálica 45,5x45,5x100,5 cm € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Construcción de metal sólido】Hecha de acero sólido con recubrimiento en polvo con pintura resistente a los oxidantes, esta jaula de pájaros de metal cuenta con resistencia, seguridad y durabilidad garantizada.

【Jaula para pájaros de tamaño pequeño】 Con un tamaño de jaula (sin ruedas) de 45,5 cm de largo x 45,5 cm de ancho x 71 cm de alto y un espacio entre barras de 1 cm, esta jaula para pájaros con soporte rodante puede albergar 1 -2 pájaros de tamaño pequeño como periquitos, canarios, cacatúas, pinzones y periquitos con facilidad.

【Práctico diseño de parte superior abierta】 La parte superior de la jaula puede permanecer completamente abierta con el pasador incluido para crear un lugar temporal cómodo para los pajaros posarse fuera de la jaula. Y ofrece una forma más conveniente de interactuar con pequeños amigos emplumados fuera de la jaula.

【Maniobrabilidad sin complicaciones】Gracias a las cuatro ruedas de 360 grados (dos con cerraduras), puede mover esta jaula para pájaros con la parte superior abierta libremente alrededor de la casa para limpiar o para dar a sus pájaros un baño de sol y bloquearla en su lugar cuando necesario. La jaula se puede utilizar con o sin ruedas.

【Accesorios para pájaros incluidos】 Esta jaula para pájaros con soporte rodante viene con dos comederos de plástico y tres perchas de madera para su comodidad.

Yaheetech Jaula para Pájaros Jaula de Aves Canarios 46 x 35,5 x 162 cm € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PUERTAS COMPUESTAS: puertas grandes para aves de gran tamaño o para decoraciones interiores fáciles; pequeñas puertas especialmente diseñadas para aves de pequeño tamaño; una puerta compuesta para cada nivel y el diseño del arco en cada puerta para mantener a las aves seguras en la jaula.

Diseño de la parte superior abierta: el techo de nuestra jaula para pájaros colgante se puede abrir y bloquear a voluntad. Incluye una percha que mantiene abiertas las puertas superiores para que los pájaros puedan pararse y se puede cerrar para darles un hogar seguro y cerrado.

Puede levantar y mover fácilmente la jaula sosteniendo las dos asas en la parte superior. Cada puerta principal tiene dos entradas pequeñas, especialmente diseñadas para sus pequeños pajaros. En los paneles laterales cuentan con 4 puertas de alimentación para facilitar el llenado de semillas y agua. El estante de almacenamiento adicional en el soporte puede mantener las herramientas de limpieza de la jaula de pájaros, semillas de pájaros y juguetes a mano y ordenadas

Limpieza fácil: con la jaula de metal con acabado impermeable y la bandeja deslizable inferior, limpiar la jaula sería muy fácil . La cerca en la parte inferior evita que las aves caminen en su excremento.

Esta jaula con 4 ruedas giratorias para un movimiento conveniente; Ruedas para mayor estabilidad y durabilidad.

tectake 800449 Jaula para Pájaros, Pajarera XXL con Ruedas, para Aves Canarios Periquitos - Varios Modelos (con Techo | No. 402288) € 117.90 in stock 2 new from €117.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplia jaula con bonito tejado en punta

Dos puertas de rejilla // Bebedero extra

4 barras que se pueden colocar donde se quiera

Patas con ruedas bloqueables // Aspecto martillado en plata y antracita

Medidas totales: 168 x 85 x 60 cm // Peso: 23 kg // Material: acero con revestimiento de polvo

Yaheetech Jaula para Pájaros Jaulas Grandes para Canarios Loros Jaula Metal Grande 80 x 76 x 172 cm Negro € 139.99 in stock 1 new from €139.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La jaula de pájaros está hecha de hierro, acero inoxidable y madera , con una estructura sólida. Dimensiones totales: 81 x 76 x 174 cm, tamaño de la jaula: 61 x 56 x 81 cm.

Esta jaula para pájaros tiene 5 tazones de acero inoxidable (2 en la parte superior, 3 en la jaula), 3 puertas laterales para poner agua y comida en los tazones, 1 puerta grande de 29 x 53,5 cm para facilitar el acceso al jaula interna, 2 perchas de madera que proporcionan una buena fricción para las garras de los pájaros, una cuerda elástica de juguete con una campana puede proporcionar más diversión para los pájaros.

FÁCIL MOVIMIENTO: la jaula contiene 4 ruedas giratorias de 360 ° que permiten un movimiento fácil y silencioso.

La jaula está equipada con 2 bandejas extraíbles para facilitar la limpieza; la jaula adecuada para uso doméstico y al aire libre.

Viene con todas las herramientas y hardware necesarios, estructura simple fácil de ensamblar.

PawHut Jaula para Pájaros con Soporte Jaula de Aves Canarios con 4 Ruedas Techo Abrible 2 Comederos 3 Perchas Bandeja Extraíble y Estante Inferior 46x36x130 cm Negro € 71.99

€ 58.99 in stock 1 new from €58.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SOPORTE CON RUEDAS: Esta jaula viene con un soporte con ruedas que permite mover la jaula dentro de casa cómodamente y no precisa de ninguna otra superficie para colocarla encima. El soporte tiene un estante para que puedas tener a mano la comida y demás accesorios para tu mascota

MÚLTIPLES PUERTAS Y POSTE EXTERNO: Cuenta con puertas delanteras grandes y dos puertas más pequeñas que dan acceso directo a los 2 comederos incluidos. La parte superior se puede abrir para colocar un poste para pájaros, ofreciéndoles un espacio donde postrarse cuando les abras la jaula y estén en libertad

BANDEJA EXTRAÍBLE FÁCIL DE LIMPIAR: La base inferior de esta jaula es en realidad una bandeja que se puede desmontar del resto de la estructura y permite recoger los excrementos y restos de comida de los pájaros y facilitar su limpieza

SEGURO Y RESISTENTE: Jaula de metal con recubrimiento plástico de color negro para mayor resistencia a la corrosión y para aportar un toque más elegante. El soporte, también metálico, ofrece un apoyo seguro y estable

MEDIDAS TOTALES: 46x36x130 cm (LxANxAL). Medidas de las puertas: 23x29,5 cm (frontal) y 8,5x11 cm (lateral). Se requiere montaje. Adecuado para pinzones, periquitos y otras aves pequeñas

PawHut Jaula para Pájaros 2 en 1 Grande de 2 Pisos Convertible en Sola Pajarera con Ruedas 4 Comederos 4 Perchas y Bandejas Extraíbles para Canarios Loros 78x75x168 cm Negro € 148.99 in stock 1 new from €148.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACCESO CÓMODO: Esta pajarera metálica cuenta con 2 puertas principales (una en cada jaula) para que tus pájaros entran y salgan cómodamente. Para acceder a los recipientes de agua y comida para limpiarlos o rellenarlos, la jaula dispone puertas deslizantes expresamente para ellos

JAULA DE PÁJAROS DOBLE: Esta jaula para ninfas está compuesta por dos jaulas. Cada jaula contiene 2 perchas de madera y 2 recipientes de plástico para la comida y bebida. Se puede convertir en una de sola quitando tan solo la bandeja extraíble y el estante de la jaula superior

RESISTENTE, DESMONTABLE Y CON RUEDAS: Jaula para agapornis con estructura resistente de acero de alta calidad, perchas de madera y, comederos y bandejas extraíbles. Cuenta con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con frenos, para mover la jaula sin esfuerzo y trasladar a tus aves de forma rápida y segura

FÁCIL DE LIMPIAR: Este jaulón para pájaros tiene una bandeja extraíble en la parte inferior para facilitar su limpieza, que queda separada del resto de la jaula voladera mediante una rejilla, de manera que los excrementos y el alpiste u otros restos de comida no están en contacto directo con los pájaros

MEDIDAS TOTALES: 78x75x168 cm (alero incluido) (LxANxAL). Medidas de la jaula superior: 61x58x76/59 cm (LxANxAL). Medidas de la jaula inferior: 61x58x57 cm (LxANxAL). NOTA: Adecuada para pájaros de tamaño como pinzones, canarios, periquitos, cacatúas, etc.

PawHut Jaula para Pájaros con Ruedas 78x52x132 cm Pajarera Metálica con Bandeja Extraíble 4 Puertas 4 Comederos 4 Perchas y Estante de Almacenaje para Canarios Periquitos Blanco € 103.99 in stock 1 new from €103.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JAULA ESPACIOSA PARA PÁJAROS: Esta jaula para ninfas tiene un amplio espacio, ofreciendo un amplio espacio para que tus mascotas puedan descansar y jugar. Además, cuenta con 4 perchas de madera y cuencos de plástico para colocar la comida

ACCESO CONVENIENTE: Esta jaula para agapornis tiene dos puertas frontales de acceso general a la jaula para que tus pájaros puedan entrar y salir cómodamente, y 4 puertas laterales (2 en cada lado) para acceder directamente a los tazones de comida y agua

FÁCIL DE LIMPIAR: Dispone de una bandeja deslizante extraíble para recoger los restos de comida y excrementos, facilitando así la limpieza de la jaula

MÓVIL Y CON ESTANTE INFERIOR: Esta jaula voladera tiene 4 ruedas para que puedas moverla de un lugar a otro cómodamente. Además, tiene una balda en la parte inferior para guardar y organizar los accesorios y la comida de tu pájaro

MEDIDAS TOTALES: 78x52x132 cm (LxANxAL). Distancia entre barrotes: 1,5 cm. Medidas de las puertas: 24,5x21 cm (frontal) y 10,2x10 cm (lateral). Se requiere montaje. Apta para pinzones, periquitos y otras aves pequeñas

PawHut Jaula de Pájaros con Ruedas Jaula de Aves Exterior con Bandeja Extraíble Rejilla 2 Cuencos de Acero Inoxidable Estante y Percha para Periquitos Canarios 51x51x153 cm Blanco € 95.99

€ 91.99 in stock 1 new from €91.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTRUCTURA DE ACERO Y RUEDAS 360º: Jaula grande con soporte hecha de acero galvanizado resistente, para un uso prolongado. Las 4 ruedas giratorias universales permiten mover esta jaula fácilmente. Incluye una rejilla inferior metálica para almacenar los suministros de las mascotas

MÚLTIPLES PUERTAS Y 2 COMEDEROS: Esta pajarera metálica tiene la puerta grande de fácil acceso para los. Y 2 puertas pequeñas con alimentadores de acero inoxidable que facilitan rellenar los alimentos

ESTANTE ADICIONAL: El estante de rejilla de debajo de la jaula para agapornis proporciona espacio de almacenaje adicional para los suministros y comida de las mascotas

BANDEJA EXTRAÍBLE: Esta jaula para periquitos tiene la rejilla deslizante y bandeja de acero extraíble para una limpieza y un mantenimiento óptimo, manteniéndola ordenada, limpia y sin olores

MEDIDAS TOTALES: 51x51x153 cm (LxANxAL). Medidas de la jaula: 51x51x99 cm (LxANxAL). Medidas de los alimentadores: Ø10x5,5 cm (DxAL). Distancia entre barrotes: 1,8 cm

VOLTREGA Pajarera 430 Gris Oscuro € 120.13

€ 112.00 in stock 6 new from €112.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La pajarera Voltregà, está fabricada con rejilla metálica y techo, base y montantes en plástico, apto para exteriores e ideal para pájaros pequeños y medianos. Pajarera desmontable. Fabricado en España, con pintura epoxi sin plomo y plástico

Desde 1983, Voltrega dedica sus esfuerzos a fabricar todo tipo de jaulas y accesorios enfocados en la seguridad y el bienestar del animal.

PawHut Jaula para Pájaros con Ruedas 46,5x36x157 cm Jaula Metálica de Aves con Puertas 4 Comederos 3 Perchas Bandeja Extraíble y Estante de Almacenaje para Canarios Periquitos Negro € 63.99

€ 61.99 in stock 1 new from €61.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JAULA PARA PÁJAROS GRANDE: Jaula de interior con espacio suficiente para que tus amigos emplumados puedan estar cómodamente y aletear. Lleva perchas y comederos, y en la parte inferior del soporte hay una rejilla para guardar la comida de tu mascota y demás accesorios

GRAN ACCESIBILIDAD: Esta pajarera metálica cuenta con 2 puertas grandes en la parte delantera y múltiples puertas correderas dónde están ubicados los comederos, para acceder fácilmente a la comida y al agua y rellenar los recipientes vacíos

FÁCIL DE LIMPIAR: Esta jaula para agapornis de rejas de metal con soporte, cuenta con una bandeja extraíble en la parte inferior de la pajarera para que sea fácil de limpiar

FÁCIL DE MOVER: Como la jaula con asa y soporte se puede separar, es fácil de transportar. Cuenta con 4 ruedas giratorias para mover la jaula de forma rápida, segura y silenciosa. Esta jaulas para canarios puede moverse fácilmente donde quieras o necesites

MEDIDAS TOTALES: 46,5x36x157 cm (LxANxAL). Medidas de la jaula: 44,5x33x92 cm (LxANxAL). Medidas del estante inferior: 39,5x35 cm (LxAN). Distancia entre barrotes: 9 mm

Yaheetech Jaula para Pájaros Jaula Metálica para Mascota Aves Loros Canarios 46 x 36 x 92 cm Blanco € 47.99 in stock 1 new from €47.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de la parte superior abierta: el techo de nuestra jaula para pájaros se puede abrir y bloquear . Incluye una percha que mantiene abiertas las puertas superiores para que los pájaros puedan pararse y se puede cerrar para darles un hogar seguro.

Jaula grande y cómodo para sus pájaros : La jaula viene con dimensiones de 46 X 35 X 92,5 cm , la barra de 1 cm , el espacio es seguro . Ideal para pájaros pequeños a medianos como canarios, cacatúas, periquitos y etc.

Puede levantar y mover fácilmente la jaula sosteniendo las dos asas en la parte superior. Cada puerta principal tiene dos entradas pequeñas, especialmente diseñadas para sus pequeños mascotas. En los paneles laterales cuentan con 4 puertas de alimentación para facilitar el llenado de comida y agua.

Esta jaula para pájaros viene con cuatro perchas de madera y un columpio para que sus pájaros descansen y cuatro cuencos para su conveniencia.

Limpieza fácil: con la jaula metálica acabada a prueba de agua y la bandeja deslizable inferior, limpiar la jaula sería muy fácil . La cerca en la parte inferior evita que las aves caminen en su excremento. READ ¿Incluso en la Edad del Bronce se produjo el comercio a distancia de productos alimenticios? - Sciencetimes

Yaheetech Jaula para Pájaros Jaula Grande con Ruedas Jaula para Aves Canarios 81 x 47 x 160 cm € 99.99 in stock 1 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Jaula Grande : La jaula para pájaros viene con dimensiones : 81 x 47 x 160 cm, con un soporte de la jaula. Jaula grande es ideal para loros, periquitos y etc.

El espaciado de la barra de 1 cm asegura que sus mascotas pequeñas no puedan salir de la jaula, lo cual es adecuado y seguro para mascotas de diferentes tamaños. La puerta de entrada está asegurada con cerradura , lo que puede evitar que sus pajaritos inteligentes abran las puertas y mantenerlos seguros en la jaula cuando no esté cerca.

MOVIMIENTO CONVENIENTE: La jaula para loros viene con un soporte que se asienta sobre cuatro ruedas giratorias de 360 ° .El soporte móvil desmontable se puede quitar fácilmente si es necesario. Además, incluso puede conectar las ruedas al fondo de la jaula directamente para hacer que la jaula sea móvil sin soporte.

Cuenta con un estante de almacenamiento adicional en el soporte para sostener los accesorios y la alimentación de sus mascotas. Gracias a las puertas del comedero, se puede acceder a los comederos sin abrir la puerta principal para que pueda quitar los comederos y reponer el alimento desde el exterior .Dos perchas de madera maciza están preparadas para que las aves descansen.

PUERTAS MÚLTIPLES: una pequeña entrada construida dentro de la gran puerta frontal conveniente para pájaros en varios tamaños; 6 puertas más pequeñas para comederos (incluidas).

PawHut Jaula para Pájaros con Ruedas 79x49x133 cm Pajarera Metálico Jaula Grande con Soporte con 4 Comederos 3 Perchas Juguetes Bandeja Extraíble Estante para Canarios Periquitos Negro € 110.99

€ 103.99 in stock 1 new from €103.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features JAULA GRANDE Y ESPACIOSA: Esta jaula para ninfas cuenta con suficiente espacio para que tus pájaros puedan extender sus alas. Además, cuenta con múltiples perchas de madera para descansar y recipientes de plástico para la comida y el agua. El espacio entre barrotes de 1 cm garantiza la seguridad de pinzones, canarios, periquitos y otros pájaros de tamaño similar

ACCESORIOS DE ENTRETENIMIENTO: Esta jaula para agapornis viene con un columpio, una escalera y juguetes para ayudar a construir un habitáculo agradable, añadiendo diversión adicional para tu amigo emplumado

DISEÑO AMIGABLE Y FÁCIL DE USAR: Jaula voladera con dos puertas grandes y ocho puertas pequeñas, para que puedas acceder y mantener fácilmente la jaula limpia e interactuar con las aves. Con bandeja extraíble en la parte inferior para una limpieza rápida y un estante inferior que proporciona un lugar conveniente para almacenar los suministros para tus mascotas

MATERIAL RESISTENTE: Con su estructura de acero resistente, esta jaula para loros proporciona un hogar confortable y seguro. Con cuatro ruedas en la parte inferior, para mover fácilmente la jaula. Dos de las ruedas tienen frenos para mantenerla fija en su lugar

MEDIDAS TOTALES: 79x49x133 cm (LxANxAL). Medidas de la jaula: 75x45x92 cm (LxANxAL). Espacio interior: 75x45x86 cm (LxANxAL). Se requiere montaje

Yaheetech Jaula de Pájaros Jaula con Ruedas Jaula para Loros Canarios 59 x 59 x 150 cm, Metal, Negro € 79.99 in stock 1 new from €79.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO PRÁCTICO: esta jaula para pájaros tiene una puerta frontal de 37,5 x 25 cm, 2 puertas laterales con 2 comederos de acero inoxidable para cambiar los alimentos y el agua, 2 perchas de madera para proporcionar la fricción suficiente para las patas de pájaro.

RESISTENTE Y ESTABLE: la jaula para pájaros está hecha de hierro, plástico y madera bien pintados, con una estructura sólida. Dimensiones totales (con el techo abierto): 59 x 59 x 150 cm, Distancia entre los cables: 1,7 cm.

MOVIMIENTO FÁCIL: la jaula del loro contiene 4 ruedas giratorias de 360 grados, la jaula se puede colocar en el carro para moverse de manera suave y cómoda; 2 ruedas con frenos facilitan el bloqueo en posición.

DISEÑO DE TECHO ABIERTO: el techo de la jaula se puede abrir de par en par y se puede unir un bote de 47 cm al techo abierto para brindarle una mejor comunicación y vistas con sus queridas aves; El techo contiene un dispositivo de bloqueo para fijar el techo cuando no es necesario abrirlo.

APLICACIÓN FÁCIL DE LIMPIAR Y AMPLIA: el aviario para loros tiene una bandeja extraíble y un panel de malla extraíble encima de la bandeja para facilitar la limpieza; la jaula adecuada tanto para uso doméstico como para exteriores.

PawHut Jaula para Pájaros con Ruedas Jaula Grande con Soporte 50x49x137 cm con Bandeja Extraíble Puertas Comederos Perchas y Estante Inferior para Canarios Periquitos Blanco € 79.99

€ 71.99 in stock 1 new from €71.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESISTENTE Y DESMONTABLE: Esta jaula para agapornis fabricada en metal es resistente y ofrece un amplio espacio para que tus mascotas descansen y jueguen. Además, al ser desmontable, puedes quitarla del soporte y colocarla donde quieras, según tus necesidades

FÁCIL DE LIMPIAR: Dispone de una bandeja deslizante extraíble para recoger los restos de comida y excrementos, facilitando así la limpieza de la jaula

ACCESO CONVENIENTE: Esta pajarera metálica cuenta con una puerta frontal amplia de acceso general a la jaula para que tus pájaros puedan entrar y salir cómodamente, y 2 puertas laterales (1 en cada lado) para acceder directamente a los tazones de comida y agua

SOPORTE CON RUEDAS: Esta jaula para ninfas viene con un soporte con ruedas que te permite mover la jaula por la casa cómodamente y no necesita ninguna otra superficie para colocarla. El soporte dispone de una balda para que puedas guardar la comida y otros complementos de tu mascota

MEDIDAS TOTALES: 50x49x137 cm (LxANxAL). Medidas de las puertas: 24x26,5 cm (frontal) y 14x13 cm (lateral). Se requiere montaje. Apta para pinzones, periquitos y otras aves pequeñas

Yaheetech Jaula para Pájaros Jaula de Megtal, Negra, con Soporte Ruedas con Techo Abierto Jaula Agapornis € 72.99 in stock 1 new from €72.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La Jaula para pájaro cuenta con una puerta en la parte de arriba que puede mantenerse abierta y de igual forma puede cerrar para darles un hogar seguro. Puedes mantener a tu pájaro en un área amplia y entretenido durante horas.

La casa para pájaros esta hecha con alambres de metal alidad , la jaula para pájaros es una estructura metálica fuerte con una base de plástico fácil de limpiar, y dos perchas de madera lijada para que los pájaros jueguen y se diviertan.

Las medidas de la jaula son de aproximadamente 46,5 x 46,5 x 119cm hasta 136cm de altura. Las medidas de la puerta son de 39cm x 29cm. El peso aproximado de esta jaula es de 9Kg.

Esta jaula para aves tiene una bandeja deslizante para recoger fácilmente los excrementos de los pájaros y para una fácil limpieza, además cuenta con un soporte adicional para colocar los utensilios de limpieza para la jaula, semillas y los juguetes.

Esta casa para aves rodante se apoya en cuatro ruedas giratorias de 360 grados, lo que hace que sea fácil de mover. Su diseño es desmontable para proporcionar mas espacio.

