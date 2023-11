Inicio » Deportes Los 30 mejores Lampara De Pared Dormitorio capaces: la mejor revisión sobre Lampara De Pared Dormitorio Deportes Los 30 mejores Lampara De Pared Dormitorio capaces: la mejor revisión sobre Lampara De Pared Dormitorio 0 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Lampara De Pared Dormitorio?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Lampara De Pared Dormitorio del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



sylvwin Lámpara de pared LED,Apliques Pared Interior con 3 Modos de Color y 3 Niveles de Brillo, Control Táctil,Luz de Pared Rotativa de 360 ° para Sala de Estar,Dormitorio y Escalera € 16.99

Amazon.es Features 【Control táctil de luz de pared y uso de múltiples escenarios】 Adopte un diseño de control táctil sensible para 3 modos de color y 3 niveles de brillo. Esta luz se puede utilizar como aplique de pared led para interiores o simplemente colocarla sobre la mesa según sus necesidades. Pasillo, sala de estar, comedor, cocina, dormitorio, hotel, restaurante, cafetería.

【3 ajustes de brillo y 3 opciones de temperatura de color】 Control táctil de luz de pared interior regulable. Puede ajustar la temperatura de 3 colores de bombilla color luz cálida (2700K), luz natural (4000K) y luz blanca (5700K) con interruptor. La luz blanca (5700 K) es ideal para trabajar y aprender en la PC. La luz natural (4000K) cansa menos y te mantiene cómodo. La luz cálida (2700K) es ideal cuando quieres relajarte o dormir.

【Luz de pared USB para interiores y batería de gran capacidad】 Esta lámpara de pared sin alimentación utiliza un modo de control táctil sensible para controlar el encendido/apagado, la temperatura del color y el brillo. La versión inalámbrica está equipada con una batería de gran capacidad y se puede usar sin un adaptador de CA cuando se carga a través de USB. Cuando está completamente cargada, se puede usar durante 5 horas con el brillo máximo y hasta 20 horas con el brillo mínimo.

【Luz de pared LED con rotación infinita de 360°, diseño inalámbrico y con función de memoria】 Adjunta a la bola magnética, la luz de pared infinita se puede girar en cualquier ángulo que desee y se mantiene en el ángulo que desea con mucha firmeza. Cambie la dirección de la fuente de luz de la luz de pared LED inalámbrica para satisfacer sus diferentes necesidades. y puede ayudarlo a recordar el modo y el brillo del último uso, para que pueda usarlo convenientemente la próxima vez.

【Lámpara de pared sin taladrar y diseño portátil】Fácil de instalar, con soporte magnético y fuerte adhesivo 3M, no requiere taladrar, no daña la pared, se puede quitar fácilmente del soporte magnético para cargar o como lámpara portátil. Diseño desmontable, pequeño y ligero, muy cómodo de sostener. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Coollamp Aplique Pared Interior, Apliques Pared Dormitorio con 3 Modos de Color 3 Niveles de Brillo Control Táctil Iluminación con rotación de 360°,Lampara Pared para Dormitorio Sala de estar Lectura € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features 【Larga duración de la batería y seguridad】La Aplique de pared Coollamp tiene una batería recargable incorporada y se incluye un cable USB. El Lámpara de pared inalámbrico puede durar hasta 20 horas en el modo más bajo y hasta 6 horas en el brillo máximo. Es seguro que la Aplique de pared industrial cortará automáticamente la electricidad para proteger la batería después de estar completamente cargada. ¡Y no necesitas tenerla conectada todo el tiempo para usarla!

【Cuidado de los ojos, sin calentamiento】Esta Iluminación de pared está hecha de cuentas de espectro completo de alta calidad con luz suave, sin parpadeo ni deslumbramiento, lo que ayuda a aquellos que leen o trabajan durante varias horas proteger sus ojos del cansancio. Reduce las facturas de electricidad y no se sobrecalentará como otras luces de pared tradicionales. Mantén tu espacio de trabajo fresco y cómodo. Incluso los niños pueden usarlo sin preocupaciones.

【3 modos de iluminación y 3 niveles de atenuación y control táctil】3 temperaturas de color se pueden cambiar mediante un interruptor táctil simple, que incluye luz blanca de 5700K, luz natural de 4000K y luz cálida de 2700K. Cada temperatura de color se puede ajustar a 3 niveles de brillo con solo tocar el interruptor, que incluye brillo bajo/medio/alto. Las Lámpara de pared LED te ayudarán a recordar el último modo y brillo que utilizaste para mayor comodidad la próxima vez.

【Iluminación de rotación 360° y fácil de usar y desmontable】A diferencia de otras Aplique de pared moderno con dirección de luz fija, esta Luz de pared puede lograr una rotación de dirección de 360°. Esta Lámpara de pared vintage es fácil de instalar y no daña la pared. lámparas de pared viene con adhesivo 3M, sin necesidad de perforar la pared ni cableado. Dado que la cabeza de esta Aplique de pared infanti es removible, siempre puedes retirarla para utilizarla como linterna.

【Múltiples aplicaciones y servicio premium】Las aplique pared interior son adecuadas para dormitorios, salas de estar, habitaciones universitarias, habitaciones infantiles, baños, mesitas de noche, cocinas o vitrinas de exhibición. Perfectas para trabajar, leer, estudiar, acampar, hacer manualidades o para uso de emergencia. Nuestras aplique pared lectura ofrecen 2 años de servicio sin preocupaciones y servicio al cliente premium de por vida. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos.

TOKIUS 2 Piezas Aplique de Pared Moderno, Lámparas de Pared para Dormitorio E27 Iluminación Interior Luz de Pared Simple en Madera y Metal Ajustable Lámparas para Salón Pasillo (Negro) € 23.98 in stock 2 new from €23.98

Amazon.es Features 【Tamaño de la Lámpara】: El diámetro de tulipa: 12cm, altura: 12cm. Tamaño de la cubierta del techo: Ø10cm, altura: 2cm. Longitud del brazo de madera: 9cm. Material: hierro y madera.

【Dirección Ajustable】: La lámpara de pared apuntará la luz hacia abajo, pero la lámpara de pared con articulación, puedes ajustar la dirección de la luz según tus necesidades lumínicas.

【Lámpara para Dormitorio】: Esta aplique de pared nórdico tiene un diseño sencillo y un acabado elegante. Hay tulips de lámpara simples en blanco o negro para elegir. Es la iluminación del salón y también la decoración del dormitorio.

【Necesita Bombillas E27】: Las bombillas no están incluidas. Puede utilizar bombilla led, lámpara incandescente, lámpara halógena, lámpara de ahorro de energía, lámpara de atenuación WiFi. Voltaje: 220-240 V, potencia: máximo 60 W.

【Adecuado para Varios Lugares】: La estructura del aplique moderno es muy simple, solo toma unos minutos para instalarlo. Esta lámpara es ideal para el dormitorio, la sala de estar, la sala de estudio, la oficina de la habitación del bebé, el hotel, la entrada, el pasillo, la biblioteca, el salón.

BarcelonaLED Lámpara LED Aplique de Pared Casquillo E27 con Foco de Lectura Orientable 3W Pantalla Textil Interruptor para Dormitorio Cabecero Cama Salón € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features Dos fuentes de luces: Elegante aplique hecho de acero y pantalla textil. Este aplique de pared tiene dos focos, uno central de bombilla E27(No incluida) para iluminación indirecta de cortesía y otro foco de luz orientable para lectura.

Luz de lectura flexible: Gracias a su brazo flexible con rotación de 360 ° puede girar la luz fácilmente al ángulo que desee. El foco de 3w le permitirá leer por las noches sin causar molestias en un agradable tono cálido.

Dos Interruptores individuales: Puede encender y apagar el aplique y el foco de forma autónoma con los dos interruptores autónomos.

Fácil instalación: El aplique va conectado a 230V y funciona con una bombilla E27 (no incluida) con potencia Máxima de 20W. Se recomienda utilizar bombilla LED por su bajo consumo.

Aplicaciones: Perfecto para iluminar camas, cabeceros, estudios, dormitorios, salas de lectura, bibliotecas, habitaciones de hotel, etc. Solo uso en interior (IP20). READ Los 30 mejores Raqueta De Tenis capaces: la mejor revisión sobre Raqueta De Tenis

Lámpara de Pared Interior LED Moderna, 15W Luz de pared Giratorio 350°, 3000K Blanco Cálido Apliques de Pared, Iluminación para Dormitorio, Sala, Pasillo € 36.88 in stock 1 new from €36.88

Amazon.es Features Diseño Giratorio de 350°: la apliques pared interior consta de tres círculos: base y 2 cuerpos de lámpara. El cuerpo de la lámpara puede girar 350 grados. La lámpara de pared no sólo sirve para iluminar, sino también para decorar.

Detalles del producto: Diámetro: círculo grande: 24 cm, círculo medio: 18 cm, círculo pequeño: 12 cm; Potencia: 15 W, AC 110V - 220V, temperatura de color: 3000 K blanco cálido.

Alta calidad: El cuerpo de lámparas de pared está hecho de hierro + acrílico; Cuerpo de la lámpara con chorro de arena artístico, no es fácil de oxidar. Borde acrílico LED, iluminación uniforme sin deslumbramiento.

Fácil de instalar: Aplique Eclipse, montado en la pared, sin cable. Nota: Los apliques no pueden ser la fuente de luz principal y no son regulables.

Aplicaciones: Lámpara de pared moderna ideal para instalar en el dormitorio, salón, pasillo, escalera, galería de arte, sala de yoga, biblioteca, etc.

B·LED BARCELONA LED Ledaplique de pared vintage en diseño industrial, lámpara retro de acero y madera, color Blanco, marrón, casquillo E27 (LM133-B-Y) € 19.00 in stock 1 new from €19.00

Amazon.es Features Aplique de pared vintage industrial que mezcla materiales como el listón de madera maciza, el aluminio de la base y el metal del alambre de la jaula, que ofrecen a esta lámpara un original estilo vintage, industrial.

Cuando se enciende la lámpara, la luz se emite a través de la pantalla de alambre con un fascinante juego de luces y sombras. Exclusivo para interior, con grado de protección IP20.

la lámpara de pared cuenta con un cable flexible que permite personalizar la altura al enrollarla en la estructura de madera, como máximo 15cm de altura.

ntegra un casquillo E27, la bombilla no viene incluida. Para uso exclusivo en interior, decora cualquier espacio en restaurantes, bares, tiendas o en estancias del hogar como la sala de estar, dormitorio, comedor, cocina o pasillo.

la moderna mezcla de materiales con el listón de madera maciza y clara y el acero negro, proporciona a esta lámpara un auténtico aspecto vintage.

Mexllex Lampara de Pared Dormitorio LED, Aplique Pared Interior 2 Piezas con 3 Modos de Color 3 Niveles de Brillo Control Táctil Iluminación con Rotación de 360°, Luz LED Lámpara de Pared Inalámbrica € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Amazon.es Features LED de alta reproducción cromática y función de memoria: 24 LED de alta calidad, con un mecanismo para evitar múltiples sombras, la luz indirecta suave también puede reducir el deslumbramiento y no cansará los ojos. La lámpara de pared tiene función de memoria. Después de encender la luz durante 30 segundos, presione el interruptor directamente para apagarlo. Si vuelve a encender la lámpara, se restaurará la configuración actual.

360 -Drehung und Touch Control Design: Estos apliques de pared se pueden girar libremente hasta 360 grados y proporcionan tu iluminación favorita en todas las direcciones. La bola magnética es lo suficientemente fuerte como para mantener la lámpara de pared en la misma posición sin deslizarse. Diseñado con un control táctil sensible para cambiar 3 modos de color y 3 niveles de brillo.

3 Temperatura de color y brillo ajustables: La lámpara de pared dispone de 3 temperaturas de color diferentes (para cambiar durante 2 segundos, pulsa 5700 K luz blanca, 4000 K luz natural, 2700 K luz cálida), cada una en 3 niveles de brillo (toca el botón para ajustar el 30%, 70%, 100%). Así puedes adaptar la luz suavemente a tus necesidades y crear un ambiente acogedor. Sin radiación UV o IR, protege tus ojos del deslumbramiento o el parpadeo.

Batería incorporada de 2000 mAh: En comparación con los apliques de pared tradicionales, este aplique inalámbrico tiene una batería incorporada de gran capacidad. Equipado con un cable de carga tipo C, se puede cargar rápidamente en 3-4 horas. Se puede ejecutar continuamente durante hasta 20 horas en el modo de lectura de brillo más bajo, por lo que no tiene que cargar tan a menudo. Esta lámpara de pared te ofrece una solución de iluminación práctica e inteligente.

Paquete y servicio al cliente: 2 lámparas de pared USB, 2 cables de carga tipo C, 2 adhesivos fuertes 3M, 2 bolas magnéticas giratorias de 360 grados, 6 s, 1 manual de instrucciones (idioma español no ). Tenemos 12 meses de . Si todavía tiene problemas o defectos durante la instalación, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente por correo electrónico para una solución rápida. Resolveremos el problema dentro de las 24 horas.

iDEGU 2 Piezas Lámpara de Pared Vintage 15CM Aplique Pared Interior de Madera Metal Industrial Diseño de Jaula Luz de Pared Ajustable Retro Iluminación E27 para Dormitorio Pasillo Cocina Café (Blanco) € 25.98 in stock 2 new from €25.98

Amazon.es Features Estilo Simple: Diseño geométrico, jaula de metal hexagonal, material de madera natural, pintura elegante. La lámpara de pared única es adecuada para la decoración de estilo moderno, vintage e industrial.

Ángulo Ajustable: El aplique de pared adopta un diseño de cabezal ajustable de 90° hacia arriba y hacia abajo, lo cual es conveniente para satisfacer las necesidades de iluminación.

Tamaño: Largo: 18cm, Ancho: 15cm, Alto: 20cm. Base de techo: 10 cm de diámetro. Diámetro de la pantalla de la luminaria: 15cm. Material metálico, duradero. Estructura simple, fácil de instalar.

Fuente de luz E27: ¡Bombilla no incluida! 60 W máx., 110-240 V. Apto para bombilla led/bombilla incandescente/bombilla halógena E27.

Aplicación: la pantalla simple y el portalámparas de madera crean un diseño moderno y creativo. La luz de la pared es adecuado para el dormitorio, la sala de estar, el comedor, la cocina, la cafetería, el bar y muchos otros lugares interiores.

DAXGD Lámpara de pared de interior de 2 piezas, lámpara de pared LED industrial, lámparas de pared de madera para salón, dormitorio € 16.97 in stock 1 new from €16.97

Amazon.es Features Materiales de lámpara de pared. Hierro negro y listones de madera maciza ligera añaden un toque retro a este aplique.

Toma E27 estándar. El aplique pared interior vintage para bombillas E27, no más de 40W (bombillas no incluidas), se recomienda utilizar bombillas de estilo antiguo, que tiene un ambiente retro y nostálgico.

Contiene 2 aplique pared interior. Tamaño del paquete: 17 x 27 x 5,5 cm. Peso: 330 g

Diseño industrial simple y elegante. Se puede utilizar en la sala de estar, el dormitorio, el comedor, la cocina, el pasillo, etc.

Fácil de instalar. Utilice los accesorios de instalación incluidos, simplemente conecte los cables y fije la bombilla en una superficie plana y seca para completar la instalación. ¡Extremadamente simple y práctico!

Aplique de Pared Interior, 32W Lámpara de Pared LED Moderna, Blanco Frío 6500K 46CM LED Iluminación para Dormitorio Sala de Estar Habitación Pasillo € 31.98

Amazon.es Features 【Diseño moderno】Lámpara de pared LED con diseño minimalista moderno, la apariencia rectangular en cruz es muy tridimensional, la combinación clásica de tonos blanco y negro muestran el gusto de la moda, es la elección perfecta para la iluminación y decoración de interiores.

【Protección de los ojos】Aplique pared LED con fuente de luz LED incorporada, alto brillo, iluminación suficiente; luz uniforme, sin deslumbramiento, sin radiación UV e infrarroja, protege sus ojos de la estimulación de luz brillante.

【Materiales de calidad】Aplique de pared interior está hecho de metal de alta calidad con superficie pintada, buena disipación de calor, resistencia a la corrosión y oxidación, hermoso y duradero; pantalla de acrílico con alta tasa de transmisión de luz, luz suave y uniforme.

【Tamaño & Instalación】Tamaño: 46 * 18 * 9 cm.El cuerpo de la lámpara está precableado internamente y el paquete incluye accesorios de montaje, puede montar fácilmente la lámpara de pared en la pared. Consejo: Es mejor ser instalado por un electricista profesional.

【Ampliamente utilizado】Este aplique pared interior negro se puede montar desde diferentes ángulos (horizontal, vertical, inclinado) para crear una variedad de efectos decorativos. Adecuado para dormitorio, sala de estar, balcón, pasillo, escalera, estudio, comedor, hotel y así sucesivamente.

CHEVVY 2 Piezas Aplique LED de Pared Interior 7W Impermeable Blanco Lampara pared LED Moderna Cálido 3000K Aplique Cuadrado Blanco para Dormitorio Pasillo Lampara de Pared Interior Pequeño € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Amazon.es Features 【Amplia gama de uso】--- Este aplique LED es adecuado para varios estilos de decoración, se puede utilizar para la decoración de interiores, tales como sala de estar, dormitorio, hotel, comedor, cocina, baño, pasillo, balcón, etc. También se puede instalar en parques, jardines y otros lugares al aire libre.

【Estilo moderno】--- El tamaño de este aplique cuadrado blanco es de unos 10*10*5cm, con un diseño sencillo y moderno, aspecto elegante y a la moda, con efecto satinado anti-arañazos, no sólo soporta la iluminación, sino que también juega un buen efecto decorativo.

【Suave y cómodo】--- Luz blanca cálida, 7W de potencia, temperatura de color 3000K brillante y suave, LED unidad de corriente constante, sin deslumbramiento, sin cegamiento, puede proteger sus ojos bien, excelente ahorro de energía.

【Materia prima de alta calidad】--- La carcasa de la apliques de luz pared interior LED está hecha de aluminio de alta calidad, grado de impermeabilidad IP65, resistente al óxido, la corrosión y la oxidación, robusto y duradero, fácil de limpiar.

【Paquete incluido】--- Obtendrá 2 apliques pared dormitorio led idénticos, 4 tornillos de montaje y 4 tubos de expansión de plástico para una instalación rápida y una decoración perfecta para su hogar.

Delaveek Aplique de Pared Interior, 22W Lámpara de Pared LED 6500K Blanco Frío, Aplique de Pared Moderno para Escaleras, Dormitorio, Sala de estar, Pasillo € 35.88 in stock 1 new from €35.88

Amazon.es Features El tamaño de la luz de pared led terminada: 33 * 13 * 11CM, Vatios: 22W, Voltaje: 220 V, 6500K Luz Blanca Fría, Peso: 0.55kg.

Cuidado de los ojos: La pantalla del aplique de pared para interiores es de acrílico con buena transmisión de la luz, la iluminación es estable y uniforme, una 6000K luz blanca fría para cree un ambiente brillante para su estudio y trabajo que pueda proteger mejor sus ojos.

Material de alta calidad: La lámpara de pared moderno utiliza una base de aluminio y una pantalla acrílica, que es fuerte y resistente al desgaste, buena transmisión de luz y fácil de limpiar. Chips LED integrados sin parpadeo, brillan uniformemente.

Fácil de instalar: Moderna aplique de pared incluye con un manual del propietario y accesorios, con su estructura simple, conecte los cables correctamente, de montaje para una instalación rápida y fácil.

Lugares aplicables: La aplique pared led tiene un estilo simple, Es adecuado para dormitorio, sala de estar, pasillo, entrada, cocina, comedor, etc., proporcionándole un ambiente de iluminación brillante.

Delaveek Aplique Pared Interior, Lampara Pared Dormitorio de Madera, Apliques de Pared LED Moderna para Dormitorio Sala de Estar Pasillo Escalera Luz Ajustable 3000K - 6500K € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Amazon.es Features Diseño de madera único: - Esta lámpara de pared Interior tiene un diseño de madera único que ofrece una apariencia única. Incluso si las luces se apagan durante el día, se pueden usar como decoraciones en la habitación.

Especificaciones: Lámpara de pared interior ajustable;Tamaño 17 * 12 * 18cm;20W 300LM;3000k - 6500k(Sin bombillas) (Diseño actualizado: madera maciza de alta calidad, duradera)

Tres colores de luz ajustables: Esta lámpara de pared también tiene funciones innovadoras: Tres colores de luz ajustables. Puede ajustar fácilmente la intensidad de la luz de acuerdo con sus preferencias y crear un ambiente perfecto para cualquier ocasión.

Iluminación suave: La lámpara de pared interiore tienen fuentes de luz de alta calidad, y las lámparas de pared proporcionan iluminación suave sin parpadear. Por lo tanto, es un complemento ideal para sublimar su Interior.

Diferentes habitaciones: Este tipo de lámparas de pared se adaptan a muchos espacios. Se puede utilizar no solo como una lámpara de pared funcional, sino también como un centro decorativo o como una obra de arte. Es muy adecuado para todo tipo de espacios, como dormitorios, salas de estar, oficinas, pasillos, balcones e incluso cafeterías.

iDEGU 2 Piezas Lámparas de Techo Moderno, Lámparas de Pared para Dormitorio Simple E27 Iluminación Interior Luz de Pared en Madera Hierro Ajustable Lámparas para Pasillo Sala de Estar (Verde) € 32.95 in stock 2 new from €32.95

Amazon.es Features ⭐ 【Tamaño de la Lámpara】: El diámetro de tulipa: 15cm. Altura: 14cm. Base de pared de madera: Ø12cm, altura: 2cm. Longitud del brazo: 10cm. Material: hierro y madera.

⭐ 【Ángulo Ajustable】: Este aplique de pared con articulación giratoria, puede ajustar el ángulo de la luz hacia arriba y hacia abajo (180 grados) para satisfacer sus necesidades de iluminación.

⭐ 【Lámpara para Dormitorio】: Este Aplique de pared de diseño escandinavo, sencillo pero elegante, de madera natural, pantalla semicircular lisa y suave, interior blanco que suaviza la luz. Es la iluminación del salón y también la decoración del dormitorio.

⭐ 【Portalámparas E27】: Bombilla no incluida. Adecuado para bombillas LED, halógenas e incandescentes. Potencia de la bombilla: 60 W máx. Voltaje: 110-240 V. Los tornillos de montaje están incluidos para una fácil instalación.

⭐ 【Aplicación】 La lámpara está disponible en varios colores, esta lámpara de pared se puede usar para temas de estilo moderno, retro e industrial.Ideal para pasillo, sala de estar, comedor, cocina, dormitorio, habitación del bebé, sala de estudio, hotel, comedor, cafetería o bar.

Seamoon Aplique Pared Interior, Lampara Pared LED 360°Giratorias 3000k Blanca Cálida, Apliques Pared Interior Modernas Negras 12w 60CM para Sala de Estar Dormitorio Pasillo Escalera € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Amazon.es Features ★ 360°: Aplique Pared Interior puede girar 360 °. Puede ajustar con flexibilidad la dirección que necesita y aprovechar la creatividad para agregar interés a las paredes de la habitación.

★ diseño moderno: diseño decorativo moderno de lámparas pared LED, una iluminación interior perfecta, con una apariencia minimalista. incluso en las habitaciones más estrechas, apenas ocupa espacio.

★ buenos materiales y especificaciones: Apliques Pared Interior están hechas de aluminio metálico, no son fáciles de oxidar y no son fáciles de corroer. los chips LED de alta calidad emiten luz suave, brillante y uniforme. tamaño: 60 cm de largo. Potencia: 12w. Temperatura de color: 3000k caliente.

★ varios campos de aplicación: el diseño negro moderno y simple satisface perfectamente las necesidades estéticas del público. Muy adecuado para dormitorios, restaurantes, salas de estar, escaleras, pasillos, restaurantes, hoteles, etc.

★ fácil de instalar: después de ver las instrucciones de instalación, se puede instalar sin programas complejos. Somos un vendedor responsable y si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. ". READ Los 30 mejores Chaqueta Running Hombre capaces: la mejor revisión sobre Chaqueta Running Hombre

Tealight Aplique pared interior 2 Piezas, Lámpara de Pared Vintage de Madera Industrial, E27 Vintage Iluminación de Pared Para Dormitorio, Sala, Pasillo (Bombillas no Incluidas) € 16.99

Amazon.es Features 【Diseño Retro】La combinación de portalámparas de madera y pantalla de metal es retro, moderna y hermosa. Lámpara de Pared vintage tienen las características del estilo nórdico y se adaptan a las costumbres étnicas locales. 2pcs apliques de pared interior hará que su hogar sea cálido y cómodo. Se pueden usar como lámparas de pared o decoración del hogar, que son hermosas y funcionales.

【Material de alta calidad】 Las lampara pared utilizan una base de madera maciza, que es liviana y duradera, y la textura y el color de la madera son hermosos. El poste de luz y la pantalla de luz están hechos de metal. Utilizando tecnología de pintura en aerosol blanca de alta temperatura, anticorrosión, antioxidante y antidecoloración.

【Bombillas E27】 Las apliques pared de madera son adecuadas para las bombillas E27, incluidas las bombillas LED y las bombillas halógenas, bombillas vintage, etc. La potencia máxima compatible para las bombillas es de 60 W. TENGA EN CUENTA: Nuestros productos no contienen bombillas.

【Fácil Instalación】 No requiere ensamblaje, solo fije la base de la lámpara de pared con tornillos y conecte los cables. Se recomienda la instalación por un electricista autorizado.

【Aplicación Amplia】 Aplique pared interior son adecuadas para dormitorio, sala de estar, cocina, pasillo, entrada, escalera, etc.

iDEGU 2 piezas Lámpara de Pared Industrial E27 Aplique de Pared de Estilo Edison de Metal con Rotación de 180° Lámpara de techo Vintage para Dormitorio Sala de Estar Cocina, 22cm (2x Blanco) € 28.98 in stock 2 new from €28.98

Amazon.es Features Aplique de pared de diseño vintage, ideal para habitaciones temáticas de estilo industrial y retro. Sin bombillas!

La lámpara tiene un portalámparas giratorio de 180 grados, puede girar la lámpara como aplique de pared o como plafón de techo o lámpara colgante.

Tamaño de la lámpara: 22 cm de diámetro, 17 cm de altura; longitud del poste: 16 cm; diámetro del soporte del techo: 10 cm. Con tornillos de montaje, fácil de instalar.

Esta lámpara de pared retro es de hierro con portalámparas E27. Las bombillas LED, incandescentes, halógenas son adecuadas para la lámpara, pero no se incluyen en el envío.

Esta lámpara de pared vintage de Diseño Edison es perfecta para la cocina, el comedor, el pasillo, la sala de estudio, la sala de estar, el loft, la cafetería, el bar, el restaurante, el hotel y la tienda.

Lámpara de Pared LED Para Interior 3 Niveles de Brillo 3 Modos de Color Lámpara de Cabecera Lámpara de Pared con Control Táctil Giratoria 360°Lámpara de Pared para Salón Dormitorio € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features LEDs de alta reproducción cromática y función de memoria: 24 LEDs de alta calidad, con un mecanismo para evitar múltiples sombras, la luz indirecta suave también puede reducir el deslumbramiento, y no cansará sus ojos. El aplique tiene función de memoria. Después de que la luz esté encendida durante 30 segundos, pulse directamente el interruptor para apagarla. Cuando vuelva a encender la lámpara, se restaurará la configuración actual.

Rotación de 360° y diseño de control táctil: Estas luces de pared se pueden girar libremente hasta 360 grados, proporcionando su iluminación favorita en todas las direcciones. La bola magnética es lo suficientemente fuerte como para mantener el aplique en la misma posición sin que se deslice. Diseñado con un control táctil sensible para cambiar 3 modos de color y 3 niveles de brillo.

3 Temperatura de color y brillo ajustables: La lámpara de pared tiene 3 temperaturas de color diferentes (pulse 2 segundos para cambiar 5700K luz blanca, 4000K luz natural, 2700K luz cálida), cada uno en 3 niveles de brillo (toque el botón para ajustar 30%, 70%, 100%).Así que usted puede ajustar suavemente la luz a sus necesidades y crear un ambiente acogedor. No hay radiación UV o IR, proteger sus ojos de deslumbramiento o parpadeo.

Batería incorporada de 2000mAh: En comparación con las luces de pared tradicionales, esta luz de pared inalámbrica tiene una batería incorporada de gran capacidad. Equipado con un cable de carga Tipo-C, se puede cargar rápidamente en 3-4 horas. Puede funcionar continuamente hasta 20 horas en el modo de lectura de brillo más bajo, por lo que no tendrá que cargarlo tan a menudo. Esta lámpara de pared le ofrece una solución de iluminación práctica e inteligente.

Paquete y servicio de atención al cliente: 1*aplique USB, 1*cable de carga Tipo-C, 1*adhesivo resistente de 3M, 1*bola magnética giratoria de 360 grados, 3*tornillos, 1 manual de instrucciones. Tenemos 12 meses de garantía. Si todavía tiene problemas o defectos durante la instalación, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente por correo electrónico para una solución rápida. Resolveremos el problema en 24 horas.

Aplique Pared Interior 2 Piezas, Apliques Pared Dormitorio Vintage, E27 Lámparas de Pared Industrial Metal Iluminación Interior para Dormitorio, Sala de Estar, Escaleras, Pasillo, Café (Sin Bombilla) € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Amazon.es Features [Material de primera calidad] - Pantalla y base de metal negro, el cuerpo de la aplique pared está hecho de acero forjado, resistente y duradero. La superficie pintada de la pantalla de hierro forjado adopta un proceso especial que no se decolora, es fácil de limpiar y resistente a la corrosión.

[Estilo Retro] - El aplique tiene un diseño industrial retro con cuerpo negro. Revestimiento de pintura fina y de alta calidad, más hermoso y elegante. El estilo retro único no solo es adecuado para la iluminación, sino también para la decoración de interiores.

[Especificaciones] - El paquete contiene dos apliques retro sin bombillas; Tamaño de la lámpara de pared retro: 12*14.5*16.5 cm (4.72*5.7*6.49 pulgadas); Voltaje: AC: 220V-240V, Potencia máxima: 60W. El aplique pared interior incluye todos los accesorios de instalación para una fácil instalación.

[Salida E27] - Paquete de 2 lampara de pared, diseño interior retro, salida E27 estándar que se adapta a todas las bombillas E27. Puede combinar sus bombillas favoritas, como bombillas Edison/luces LED/bombillas incandescentes, etc.

[Escena aplicable] - Aplique pared interior negra simple, el diseño industrial retro es muy adecuado para usar en dormitorios, escaleras, áticos, salas de estar, hoteles, porches, bares, cocinas, oficinas, galerías, etc.

Barcelona LED Barlona Aplique de Pared Interior, Lámpara de Pared Vintage de Madera Industrial para Sala de Estar, Dormitorio y Pasillo, E27, Máx. 60W, 220V, IP20 Negro (LM135-N-Y) € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Amazon.es Features Diseño Industrial: Carcasa de metal blanco, soporte de brazo de madera bien pintado, combinación de estilo moderno y vintage. El aplique de pared podría ser una opción perfecta para la decoración de paredes interiores, adecuado para salón, dormitorio, cocina, bar, cafetería, restaurante, etc.

Fácil de Instalar: todos los accesorios de montaje están incluidos en el paquete. Simplemente fija la luz en la pared, que será un aplique de pared perfecto para tu hogar, iluminará tu casa para hacerla más acogedora.

Material de Alta Calidad: el aplique de pared vintage está hecho de metal y madera, con un acabado limpio, de alto rendimiento, antioxidantes, anticorrosión, sin óxido, para una larga vida útil.

Estilo perfecto, estilo diferente El estilo vintage, moderno, tradicional, clásico decora tu oficina, estudio y vivienda, mejora diferentes estilos de decoración.

Ampliamente compatible - compatible con el enchufe E27 Edison / LED / CFL, etc. Max 60 W. También se puede utilizar con bombillas e interruptores de intensidad regulable, elige la mejor temperatura de color para decorar el hogar.

Klighten 2 piezas Lámpara de pared Interior, Blanco GU10 Foco, Apliques Pared Orientable, Focos 350° Aplique de Pared Con interruptor, Aluminio Luz de Pared, para Salón Dormitorio, Sin Bulbos € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features 【Foco giratorio multiángulo】:El foco giratorio tiene un poste de luz que puede girar 350° y un cabezal ajustable en 90° horizontal, vertical o inclinado, para que pueda ajustar el ángulo según sus necesidades e iluminar cualquier zona que desee.

【Materiales de calidad】:El aplique de pared está diseñado con una base redonda, la base del aplique es de hierro de alta calidad, la cabeza de la lámpara es de aluminio de alta calidad, el exterior y el interior del aplique están pintados para evitar la humedad y el óxido en la superficie del aplique.

【GU10 socket】:El foco es GU10 base, usted puede elegir su favorito GU10 bombilla para instalar el reemplazo a voluntad, cada GU10 bombilla de potencia no superior a 40W (bombillas no están incluidos en el producto).

【Viene con un botón interruptor】:El foco viene con un botón interruptor, pero el botón interruptor está encendido o apagado, ninguno afectará el control de potencia del interruptor de pared al foco. Así que puedes instalarlo donde quieras.

【Fácil de instalar】:El foco es muy fácil de instalar, hay instrucciones de instalación en el producto. Se puede instalar en el salón, el comedor, el pasillo, el dormitorio, y es adecuado para su uso como foco de pared y foco de techo, con un diseño sencillo que tiene un efecto decorativo.

FOMYHEARD 2PC Aplique Pared Interior, LED Lampara de pared 360° Giratoria Lámpara de Interior Batería Recargable Tres Niveles de Temperatura de Color y Brillo, pare Estudio Apliques Pared Dormitorio € 34.99

€ 29.74 in stock 1 new from €29.74

Amazon.es Features 【2 Pezzi Lámpara de Pared LED】La apliques pared tiene 24 pequeñas cuentas de lámpara LED incorporadas, la luz es brillante y estable, lo que satisface completamente sus necesidades de iluminación, y es suave y cómoda, sin frecuencia de parpadeo, que es muy amigable para sus ojos . Nota: Antes de la instalación, debe verificar si la bola magnética está apretada. Después de apretar, instálela y el cuerpo de la lámpara quedará bien fijado en la bola magnética.

【Carga Type-C】La aplique pared tiene una batería de litio recargable de 2000 mAh incorporada, no se requiere un cable de alimentación externo y se carga con el cable de datos Type-C. Cuando la luz indicadora junto al puerto de carga se ilumina en rojo, significa cargando, y cuando se ilumina en verde, significa que está completamente cargado.

【Toque para ajustar el brillo y la temperatura del color y la función de memoria】Toque la parte posterior de la lampara tactil para ajustar el brillo (luz baja-luz media-luz alta apagada), presione prolongadamente para ajustar la temperatura del color de la luz (luz blanca 5700K, natural luz 4000K, luz cálida 2700K), la luz se enciende durante 30 segundos Después de apagarla, se iluminará con el brillo y la temperatura de color originales cuando se vuelva a encender.

【Rotación de 360 ° y escenas aplicables】La lámpara y la base se fijan magnéticamente, y el ángulo se puede ajustar mediante una rotación de 360 °. Puede quitar la lámpara de pared del soporte magnético para cargarla o usarla como linterna, Ideal como lampara pared dormitorio, lampara lectura cama.

【Fácil instalación】La lámpara de pared está equipada con una base con súper pegamento 3M, no es necesario perforar agujeros en la pared, se puede unir directamente a la superficie de cualquier objeto liso, la instalación y el desmontaje no dejarán rastros en la pared, muy buena protección Es conveniente y rápido, ahorrándole molestias.

TaFiCo LED Lámpara de pared Blanco - GU10 Apliques con Cable Enchufe e Interruptor Interior Industrial Apliques Luz de pared Ajustable Moderno para Dormitorio Pasillo Cocina Sin bombillas € 21.59 in stock 1 new from €21.59

Amazon.es Features 【Aplique de pared con Enchufe】apliques blanca con cable de alimentación de 120 cm, puede instalarlo en cualquier lugar donde haya una toma de corriente; con el botón de ON/OFF puede encender y apagar la aplique sin tener que agacharse, haciéndole la vida más fácil

【Ajustables y Giratorios Luz de Pared】el aplique compacto se puede ajustar para mayor flexibilidad; cuando la luz emite un haz hacia arriba o hacia abajo, hace que la habitación parezca cálida y acogedora; ideal para usar en el salón, la cocina, el dormitorio o en la esquina de una zona de lectura, solución ideal para iluminar espacios pequeños

【Alta Calidad】la Lámpara de pared está fabricada en aluminio y hierro, lo que garantiza una construcción robusta; La avanzada tecnología de chapado confiere al aplique vintage un aspecto sofisticado y una estabilidad duradera

【Bombillas no Incluidas】No apto para bombillas halógenas, traje para GU10 bombillas LED, ahorro de energía y protección del medio ambiente; usted puede elegir sus bombillas favoritas para crear un ambiente de iluminación confortable. (Nota: Voltaje: 220V-240V, potencia máxima por bombilla LED: 7.0w)

【Instalación Rápida】con la pantalla extraíble, puede utilizar y sustituir la bombilla rápidamente; por favor, lea las instrucciones antes de instalar el lámpara de pared; si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros; diámetro de la base: 10,0cm, diámetro de la pantalla * altura: 5,5cm * 9,0cm

Coollamp Lámpara de pared a pilas, Lámpara de pared LED con mando a distancia y control táctil, 15 luces RGB, iluminación con rotación de 360°, lámpara de pared magnética para dormitorio € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Amazon.es Features 【Batería recargable y cabezal de lámpara desmontable】 Esta batería lámparas de pared batería recargable incorporada y no necesita ser conectado a una fuente de alimentación de red para trabajar. No hay necesidad de preocuparse por las restricciones de carga de ubicación fija, ya que puede quitar la cabeza de la lámpara de pared LED en cualquier momento para ir a cualquier lugar conveniente para la carga. También puede llevarse los apliques al exterior, al patio trasero o al garaje.

【Dual Wall Light & 15 Lighting Modes】15 modos de luz se pueden seleccionar de acuerdo a su preferencia. Las lámparas de pared LED pueden brillar hacia arriba y hacia abajo. La luz principal tiene 3 temperaturas de color y 4 niveles de brillo, incluyendo luz cálida, luz blanca y luz natural. Cada temperatura de color se puede ajustar por 4 paradas de brillo. Puedes configurar 7 colores RGB y 4 modos de luz ambiental. La luz nocturna tiene luz cálida y 3 niveles de brillo.

【2 Tipo de Control y Temporizador/Función de Memoria 】Estos apliques de pared recargables se pueden controlar con el tacto o con el mando a distancia. Los apliques magnéticos se pueden programar para apagar la lámpara durante 1 hora.Libera tus manos y duerme tranquilo. Además, la función de memoria le ayudará a recordar el último modo de iluminación que utilizó para mayor comodidad la próxima vez.

【360 ° Iluminación de rotación y fácil de instalar 】Wall luz de lectura puede lograr 360 ° de rotación, por lo que puede ajustar libremente la dirección de la luz en el ángulo que desee. Apliques de pared de interior es fácil de instalar, sin perforación, sin cableado, y sin dañar sus paredes. La lámpara de pared se supone que tiene una función de auto-protección, no hay alto calor en el cuerpo de la lámpara cuando se utiliza esta lámpara de pared dormitorio auto durante mucho tiempo.

【Versatile & Premium Service】Esta lámpara fría led de pared es adecuada para el dormitorio, junto a la cama, cuadro, pasillo, escaleras, garaje, espejo, baño, pasillo, toile, gabinete, maquillaje, cocinas, salas de estar, escaleras, lectura, etc. Si tiene cualquier otra pregunta o problema, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento. Ofrecemos una garantía completa de 2 años y un reembolso de 30 días por calidad, le daremos la mejor solución en 24 horas. READ Los 30 mejores Mochila Trail Running capaces: la mejor revisión sobre Mochila Trail Running

2 Pcs Lámpara de Pared Led 12W, 3000K Blanco Cálido Aplique de Pared Interior Moderno Acrílico Pluma, Aplique Pared Led Moderno para Dormitorio, Salón, Escalera, Pasillo € 35.98 in stock 1 new from €35.98

Amazon.es Features 【Diseño Moderno】La lámpara de pared LED está hecha de un cuerpo acrílico transparente esmerilado, con plumas reales incrustadas en el interior y la textura es claramente visible. Es muy llamativo si la luz está apagada o encendida. Luz blanca cálida de 3000K, la iluminación es uniforme y suave, lo que puede crear un ambiente cálido y romántico. Es una buena opción para la decoración del hogar y la iluminación del hogar.

【Más Firme】Otras aplique de pared se fijan con pegamento termofusible, la cubierta de aluminio plateado es muy fácil de caer, pero las SENQIU aplique de pared se fijan con pegamento resistente a altas temperaturas, la cubierta no es fácil de caer y la vida útil es más extenso.

【Lámpara de Pared Acrílico】Tamaño: 27 * 10 * 4 cm / 10.63 * 3.94 * 1.57 pulgadas, Número: 2 unidades, Tipo de bombilla: LED, Potencia: 12W, Voltaje: CA 220V, Brillo: 420LM, Temperatura de color: 3000K, Luz color: Blanco cálido (no regulable).

【Ahorro de Energía】 El moderno aplique LED de 12W incorpora mechas LED para ahorrar hasta un 85% de energía. La vida es hasta 30.000 horas.

【Amplia aplicación】La lámpara de pared de luz cálida es exquisita y hermosa, adecuada para su instalación en dormitorios, salas de estar, pasillos, puertas, salones, hoteles, oficinas, escaleras, etc., y puede iluminar un espacio de 5-8 metros cuadrados.

TOKIUS Apliques de Pared Vintage Diseño de Jaula de Hierro Ø 16cm Negro Industrial Lámpara Pared Interior Lámpara de Techo Ajustable para Pasillo Escalera Dormitorio (Madera, Blanco, 2 Piezas) € 28.58 in stock 2 new from €28.58

Amazon.es Features 【Lámpara de Pared Retro】 Lámpara Pared en estilo geométrico minimalista, líneas de metal elegantes y claras, esta llamativa aplique de pared tipo jaula es una decoración generosa con mucha luz, e iluminará tu hogar, hará que tu espacio sea más interesante y acogedor.

【Lámpara Ajustable】 Esta luz de pared multifuncional tiene un ángulo giratorio de 240 °. Diámetro: 16 cm, altura: 18 cm. Diámetro de la base: 10 cm. Longitud de la barra: 10 cm. Material: Hierro. Con revestimiento negro clásico. La estructura es simple y la instalación es muy conveniente.

【Diseño Geométrico】 la aplique de techo con su diseño de jaula en forma de diamante simple, dará una luz tridimensional. Este diseño es ideal para casas de estilo rústico y moderno. Esta lámpara puede encajar perfectamente en tendencias como el estilo vintage, retro e industrial.

【Aplicación】La lámpara se puede utilizar como lámpara de pared o lámpara de techo. La lámpara con su diseño sencillo, será un atractivo en cualquier estancia, apta para el salón, la cocina o en la mesa del comedor, dormitorio, bares, cafeterías, tiendas, restaurantes, Oficinas / Salas de trabajo.

【Apto para Bombillas E27】BOMBILLA NO INCLUIDA!! Esta lámpara con un portalámparas E27, puede elegir bombillas LED / bombillas edison / bombillas halógenas / bombillas Wi-Fi E27 según sus deseos. Voltaje: 110-240 V, 60 W máx.

Lámpara de Pared Moderno, Apliques de Pared de Cabecera con Interruptor y Cable Enchufable Iluminación Interior E27 Madera Sala de Estar Corredor Dormitorio estudiar Luz de Lectura Enchufe (Blanco) € 21.50 in stock 1 new from €21.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Diseño simple: la lámpara de pared enchufable está hecha de metal y madera duraderos y de alta calidad; soporte de lámpara de pared hacia para satisfacer sus necesidades, se adapta perfectamente a diferentes posiciones para sentarse o acostarse en la cama.

✔ Fácil instalación: luz de lectura montada en la pared con enchufe de seguridad estándar, viene con un botón de encendido/apagado en el panel que no necesita cableado adicional, alcance fácilmente para controlar la luz.

✔ Tamaño de la lámpara de pared: Diámetro de la pantalla de la lámpara: 15 cm. Altura de la pantalla: 19 cm. Compatible con una variedad de bombillas E27 incandescentes, halógenas o LED (60 W máx., bombilla no incluida).

✔ Aplicación: la lámpara de pared es ideal para leer junto a la cama, la oficina, la sala de estar, el dormitorio, el espejo del baño, el balcón, el pasillo, la galería, el corredor, la escalera, el camino, la terraza, la tienda, el estudio, la cafetería.

✔ posventa satisfactorio: Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo y resolveremos el problema por usted. Si el producto está dañado, puede ponerse en contacto con nosotros, Podemos reemplazar el nuevo producto de forma gratuita

HYDONG Apliques de Pared Yeso 7W Blanco Cálido LED Modernos Lámpara de Pared Interior para Sala de Estar, Dormitorio, Pasillo (Incluye Bombilla LED G9) € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Amazon.es Features Diseño simple de moda: esta lámpara de pared de yeso presenta una elegante forma curvada, la exquisita artesanía hace que la superficie sea más lisa, elegante y no anticuada, adecuada para la mayoría del estilo de decoración de interiores.

Luz suave y cómoda: nuestra luz de pared viene con una bombilla de 7 vatios G9 de alta calidad, la luz blanca cálida crea una atmósfera suave y cálida que es perfecta para salas de estar, dormitorios y pasillos. Se puede usar como luz nocturna, luz ambiente.

Fácil de instalar: la luz de lavado de pared es fácil de montar de acuerdo con nuestro manual del usuario. Todos los accesorios incluidos Pero para su seguridad, instale bajo la supervisión de un profesional. onozio Aid

Tamaño del artículo: cuerpo de la lámpara LED de pared: Ancho 200 mm x Profundidad 90 mm x Altura 130 mm. Tipo de lámpara: 7W G9 LED luces 700LM Tamaño: 18.6x64.5mm (puede ser reemplazado por usted mismo)

Garantía y servicio: 18 meses de garantía de producto sin preocupaciones garantiza el disfrute duradero de su compra. Y póngase en contacto con el vendedor primero una vez que tenga alguna pregunta.

ZMH Aplique de madera LED 16W 100CM Aplique interior de madera Lámpara de noche Lámpara de noche blanco cálido para dormitorio Pasillo Escaleras Iluminación interior € 129.99

Amazon.es Features El aspecto muy natural de la lámpara de pared está totalmente en línea con la tendencia y, por lo tanto, es muy bueno para complementar un concepto de iluminación en un entorno contemporáneo, como espacio de taller convertido en apartamento

Material: madera y acrílico; Dimensiones: longitud: 100 cm; Ancho = 10 cm; Altura del cuerpo de la lámpara = 3 cm; Voltaje: 220 voltios; Consumo de energía: 16 vatios; Óptica: 1280 lúmenes

Reinterpretada con el material más antiguo de las personas, la lámpara de pared es una buena fuente de luz para la sala de estar, pasillo, dormitorio, comedor, etc. El llamativo grano de madera le da a la lámpara un toque particularmente hogareño; La lámpara con este diseño de la pared y proporciona grandes acentos

Debido a la expansión espacial de la madera, la luz de la lámpara de pared no se distribuye uniformemente; Todas las luces de pared están hechas a mano y las grietas en la madera varían. Esta lámpara de pared es mucho más que una decoración gracias a sentimientos de valor. El diseño interior se adapta al estilo y estilo de vida de la madera, incluido el interior del comedor

Objeto decorativo expresivo y elegante para cada apartamento. Ya sea en la sala de estar, dormitorio, comedor, pasillo, en el comedor o en la cocina, este candelabro llama la atención con estilo

B·LED BARCELONA LED BarcelonaLED Aplique Pared Lámpara Colgante de Madera Natural con Portalámparas E27 Estilo Vintage Retro Nórdico para Pasillo Dormitorio Salón € 21.00 in stock 1 new from €21.00

Amazon.es Features Diseño Nórdico: La lámpara, con brazo de madera natural, casquillo metálico y cable PVC, combina especialmente bien con colores rústicos: blancos, negros, grises y marrones.

Altura ajustable: Este aplique cuenta con un cable flexible que permite personalizar la altura de la misma, enrollándolo en la estructura de madera y alcanzando como máximo 15 cm de altura.

Casquillo E27: Se recomienda instalar una Bombilla LED de filamento Edison con casquillo E27 (No Incluida) para potenciar el aspecto vintage. Potencia máxima soportada:60W.

Tamaño: La estructura de la base metálica mide 16.5cm de largo y el brazo de madera mide 15.5 cm. Perfecta para cualquier pared o mural. Uso interior solo.

Aplicaciones: Permite decorar cualquier espacio comercial como restaurantes, bares y tiendas vintage, así como estancias del hogar como dormitorios, comedores y cocinas.

