Los 30 mejores Gigabyte Geforce Gtx 1050Ti Oc 4Gb Gddr5 capaces: la mejor revisión sobre Gigabyte Geforce Gtx 1050Ti Oc 4Gb Gddr5

Gigabyte geforce gtx 1050 ti oc 4g gv-n105toc-4gd - Tarjeta Grafica € 255.15 in stock READ Los 30 mejores Internet Por Red Electrica capaces: la mejor revisión sobre Internet Por Red Electrica 4 new from €255.15 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Integrado con memoria de 4 GB, GDDR5 a 128 bits

Soporte pantallas de hasta 8K a 60 Hz

Entrada video: DisplayPort, DVI-D, HDMI

Frecuencia en modo OC: Boost de 1455 MHz y Base de 1341 MHz

ASUS PH-GTX1050TI-4G - Tarjeta gráfica (NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, 7680 x 4320 Pixeles, GDDR5, PCI Express 3.0) Color Negro € 196.09 in stock 5 new from €196.09 Check Price on Amazon

Amazon.es Features TARJETA GRAFICA ASUS PH-GTX1050TI-4G 4GB GDDR5 PCIE3.0 1*HDMI/1*DP/1*DVI-D

ASUS CERBERUS-GTX1050TI-O4G, Tarjeta Gráfica (GeForce GTX 1050 Ti, 4GB, GDDR5, 128 bit, 7680 x 4320 Pixeles, PCI Express 3.0, 1480 MHz), GeForce 9800 GTX+, 1480 MHz € 288.55 in stock 2 new from €288.55 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador gráfico: GeForce GTX 1050 Ti

Frecuencia del procesador: 1366 MHz

Capacidad memoria de adaptador gráfico: 4 GB

Tipo de memoria de adaptador gráfico: GDDR5

Velocidad de memoria del reloj: 7008 MHz

Gigabyte GV-N1030OC-2GI GeForce GT 1030 2GB GDDR5 - Tarjeta gráfica (NVIDIA, GeForce GT 1030, 4096 x 2160 Pixeles, 1265 MHz, 1518 MHz) € 124.90 in stock 3 new from €124.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Integrado con 2 GB de memoria GDDR5 de 64 bits

Reproducción de vídeo de 4K y navegación web HTML5

Sistemas operativos soportados : Windows 7, Windows 8, Windows 10

Equipado con un DVI-D y puertos HDMI

Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC, Procesor, 1, Negro € 349.00 in stock 1 new from €349.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Potencía eléctrica de 300 vatios

Factor de forma: atx

Frecuencia del procesador: 1341 mhz

Con una memoria del adaptador de 4 gb

Tipo de interfaz: pci express x16 3.0

Gigabyte Technology GV-N105TOC-4GL GeForce GTX 1050 Ti OC Low Profile 4G € 382.00 in stock 1 new from €382.00

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Desarrollado por geforce gtx 1050 ti

Integrado con 4ggddr5 128bit de memoria

Diseño de perfil bajo con longitud de tarjeta de 167 mm

Soporta hasta 4 pantallas

MSI GeForce GT 1030 Aero ITX 2G OC - Tarjeta gráfica (tamaño ITX, 2 GB Memoria GDDR5, VR Ready), Negro € 96.96 in stock 5 new from €96.96

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tamaño reducido para equipos compactos

Elimina el ruido de los ventiladores deteniéndolos en situaciones de baja carga con la tecnología Zero Frozr

2 GB memoria GDDR5

NVIDIA G-Sync

Gigabyte Technology GeForce RTX 2060 OC GV-N2060OC-6GD - Tarjeta grafica, Negro € 729.00 in stock 1 new from €797.32

1 used from €729.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Desarrollado por geforce rtx 2060

Integrado con 6gb gddr6 interfaz de memoria de 192 bits

Sistema de enfriamiento windforce 2x con ventiladores alternativos

Ventiladores de cuchilla únicos de 90 mm

ASUS GT710-SL-2GD5 - Tarjeta Gráfica, 16.7 x 6.9 x1.7 cm € 45.96

€ 41.73 in stock 24 new from €51.87

1 used from €41.73 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Dimensiones del producto: 16.7 x 1.7 x 6.9 cm

Velocidad del reloj: 5012 MHz memoria: 2GB, GDDR5

Interfaz PCI Express 2.0

Puertos: 1 x VGA, 1 X HDMI

Chipset: NVIDIA

MSI GeForce GT 1030 2G LP OC GeForce GT 1030 2GB GDDR5 - Tarjeta gráfica (NVIDIA, GeForce GT 1030, 1265 MHz, 1518 MHz, 2 GB, GDDR5) € 103.81

€ 83.32 in stock 3 new from €83.32

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tarjeta gráfica, API compatible: DirectX 12, API compatible: OpenGL 4.5, Cantidad de monitores compatibles: 2

Chipset Fabricante: NVIDIA, Chipset Line: GeForce, Chipset Series: GT, Chipset Modelo: GT 1030, GPU Reloj: 1.26 GHz, GPU Boost Reloj: 1.52 GHz

Memoria estándar: 2 GB, Tecnología de memoria: GDDR5, Ancho del bus: 64 bit, DisplayPort: Sí, Cantidad de salidas DisplayPort: 1, HDMI: Sí, Cantidad de salidas HDMI: 1

Factor de forma: Tarjeta Plug-in, Altura de la tarjeta: perfil bajo, Tipo de refrigerador: Enfriador de ventilador, Altura: 0.7 ", Ancho: 2.7", Largo: 6.3 "

MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G - Tarjeta gráfica (refrigeración Twin Frozr Vi, 4 GB Memoria GDDR5) € 444.49 in stock 1 new from €444.49 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Refrigeración Twin Frozr VI

Elimina el ruido de los ventiladores deteniéndolos en situaciones de baja carga con la tecnología Zero Frozr

4 GB memoria GDDR5

Refuerzo trasero "Backplate" para una mayor robustez

Gigabyte NVIDIA GeForce 210 - Tarjeta gráfica, Color Azul € 55.55 in stock 3 new from €55.55 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Integrado con memoria de 1 GB DDR3, con interfaz de 64-bits

Tecnología de procesamiento de 40 nm

Requisito de la fuente de alimentación del sistema de 300 W

Tiene 3 puertos: HDMI, DVI-I, D-sub READ Los 30 mejores Samsung Ssd 860 Evo capaces: la mejor revisión sobre Samsung Ssd 860 Evo

Gigabyte GV-N710D5-2GL - Tarjeta gráfica (GeForce GT 710, 2 GB, GDDR5, 64 bit, 4096 x 2160 Pixeles, PCI Express x8 2.0) € 53.19 in stock 23 new from €53.19

1 used from €41.72 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tarjeta gráfica

dimensiones: 17 x 2 x 7 cm

modelo: E082177

negro

MSI V809-2000R NVIDIA GeForce GT 710 2GB - Tarjeta gráfica (Pasivo, LP/ATX, NVIDIA, GeForce GT 710, GDDR3, PCI Express x8 2.0) € 54.09

€ 49.71 in stock 47 new from €49.71

1 used from €54.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Interfaz PCI Express x8 2.0 y soporte de control inalámbrico por dispositivos de mano Android / iOS

Unidad de procesamiento gráfico NVIDIA GeForce GT 710 con frecuencia de 954 MHz

Resolución digital máxima de 4096 x 2160 píxeles y resolución VGA máxima de 2048 x 1536 píxeles

Capacidad de memoria de 2 GB con interfaz 64 bits, DDR3 y frecuencia de 1.8 Gbps

Conectividad multimedia mediante Dual Link DVI-D, HDMI y VGA con un consumo energético de 19 W

ASUS GT710-SL-1GD5 GeForce GT 710 1 GB GDDR5 - Tarjeta gráfica (GeForce GT 710, 1 GB, GDDR5, 32 bit, 2560 x 1600 Pixeles, PCI Express x16 2.0) € 39.99 in stock 13 new from €39.99

1 used from €39.32

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador gráfico: GeForce GT 710

Capacidad memoria de adaptador gráfico: 1 GB

Tipo de memoria de adaptador gráfico: GDDR5

Velocidad de memoria del reloj: 5012 MHz

Tipo de interfaz: PCI Express 2.0

LINKUP - Ultra PCIe 4.0 X16 Tarjeta Extensión Cable Elevador [RTX3090 RX6900XT Probado] Vertical Gen4 Blindado┃Conectores Dobles Inversos {18cm} Diseñados para Las Series ITX + NVIDIA e ITX + AMD6000 € 90.96 in stock 1 new from €90.96

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Para casos ITX con GPU de las series NVIDIA y AMD 6000. 2021 PCIe 4.0 recientemente revisado. Sin BSOD o WUE / WHEA sin errores. Totalmente probado en RTX3090, RTX3080 y RX6800 en cajas ITX con más de 20 GB/s de ancho de banda. *** Nota especial: probado con mini-ITX MB + NVIDIA RTX3090, RTX3080 y AMD RX6800, recomendado con mini-ITX MB + GPU NVIDIA y GPU de la serie AMD 6000.

No se recomiendan tornillos para el cable vertical. Algunos casos pueden tener orificios para tornillos desalineados y pueden hacer que la GPU no esté alineada cuando se instala, causando daños a la GPU y al sistema. Primero instale el cable vertical en la GPU antes de asegurar la GPU con tornillos de ranura PCI.

Más de 64 GB/s a ​​través de cables alta velocidad y líneas de alimentación dedicadas para señales sin pérdidas. Cables y conectores rediseñados para aplicaciones PCIe 4.0 85ohm para GPU, SSD M.2 NVMe. Contactos chapados en oro soldado a mano de calidad para la integridad de la señal.

El blindaje individual evita las EMI/RFI externas y la interferencia entre canales. El diseño en sección permite la ventilación de aire y reduce las temperaturas de trabajo para un mejor rendimiento general del sistema.

Respaldado por la garantía limitada de 1 año de LINKUP y soporte en línea premium de cortesía. *** No se recomienda overclock y puede causar inestabilidad en el sistema.

ASUS GT710-SL-2GD5 GeForce GT 710 2GB GDDR5 - Tarjeta gráfica (GeForce GT 710, 2 GB, GDDR5, 64 bit, 2560 x 1600 Pixeles, PCI Express x16 2.0) € 55.32 in stock 24 new from €51.87 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Familia de procesadores de gráficos: nvidia

Procesador gráfico: geforce gt 710

Cuda: y

Gráficos discretos memoria del adaptador: 2gb

Tipo de memoria de adaptador gráfico: gddr5

Seagate BarraCuda, 1 TB, Disco duro interno, HDD, 3,5", SATA 6 Gb/s, 7200 r.p.m., 64 MB, caché para ordenador de sobremesa y PC (ST1000DM010) € 42.55 in stock 27 new from €38.80 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Almacene más, realice procesos computacionales más rápido y trabaje con mayor confianza gracias a la fiabilidad que proporcionan las unidades de disco duro internas BarraCuda

Cree una configuración de ordenador portátil u ordenador para videojuegos potente con un gran variedad de capacidades y formatos

La solución de unidad de disco duro SATA que puede llevar adonde quiera para prácticamente cualquier aplicación del PC: música, vídeo, edición de fotos y videojuegos de PC

Confíe en una tecnología de unidad de disco duro interna respaldada por 20 años de innovación

Disfrute de la tranquilidad a largo plazo que le proporciona el plano de protección

Zotac ZT-P10300B-20L - Tarjeta gráfica (GeForce GT 1030, 2 GB, GDDR5, 64 bit, 6000 MHz, PCI Express 3.0) € 201.00 in stock 1 new from €201.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Zotac geforce gt 1030 zone edition geforce gt 1030 2gb gddr5 zotac geforce gt 1030 zone edition, geforce gt 1030, 2 gb, gddr5, 64 bit, 6000 mhz, pci express 3.0

HP - Tarjeta gráfica (Quadro P600, 2 GB, GDDR5, 128 bit, 5120 x 2880 Pixeles, PCI Express x16 3.0) € 498.00 in stock 1 new from €498.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Familia de procesadores de gráficos: NVIDIA

Procesador gráfico: Quadro P600

CUDA: Y

Gráficos discretos memoria del adaptador: 2GB

Tipo de memoria de adaptador gráfico: GDDR5

