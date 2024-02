Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Pc Gaming Vibox capaces: la mejor revisión sobre Pc Gaming Vibox Ordenadores personales Los 30 mejores Pc Gaming Vibox capaces: la mejor revisión sobre Pc Gaming Vibox 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Pc Gaming Vibox?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Pc Gaming Vibox del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Vibox VI-36 PC Gamer - 22" Pack Monitor - AMD Ryzen 3200GE Procesador 4GHz - Radeon Vega 8 Gráficoss - 8GB RAM - 480GB SSD - Windows 11 - WiFi € 544.95 in stock 1 new from €544.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gráficos Radeon Vega 8 integrados

AMD Athlon 300Ge Dual Core 3.2GHz Clockspeed CPU (4 Threads / 1MB L2 Cache / 35W TDP)

480GB SSD Disco Duro Sólido (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

8GB DDR4 2666MHz High Speed Memoria

22" 1080p Monitor, Teclado RGB para juegos, Ratón RGB para juegos, Vibox Ratón Mat, Gamer Auriculares. Adaptador de red inalámbrica WiFi de 600 Mbps, Pre instalado Microsoft Windows 11 Home Sistema de operativo

Vibox II-22 PC Gamer - 24" Pack Monitor - Intel i5 10400F Procesador 4.3GHz - Nvidia RTX 3050 8GB - 16GB RAM - 1TB NVMe M.2 SSD - Windows 11 - WiFi € 974.95 in stock 1 new from €974.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nvidia GeForce RTX 3050 (8GB GDDR6 RAM / HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4a)

Intel i5 10400F Six 6-Core Comet Lake 1200 CPU (12 Threads / 12MB SmartCache / 65W TDP)

1TB NVMe M.2 SSD (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

16GB DDR4 2666MHz High Speed Memoria

24" 1080p Monitor, Teclado RGB para juegos, Ratón RGB para juegos, Vibox Ratón Mat, Gamer Auriculares. Adaptador de red inalámbrica WiFi de 600 Mbps, Pre instalado Microsoft Windows 11 Home Sistema de operativo

Vibox VIII-104 SG PC Gamer - 27" 165Hz Pack Monitor Curvo - Intel i9 11900F Procesador 5.2GHz - Nvidia RTX 4090 24GB - 32GB RAM - 2TB NVMe M.2 SSD - 1000W PSU - Windows 11 - WiFi € 3,839.95 in stock 1 new from €3,839.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nvidia GeForce Nvidia GeForce RTX 4090 (24GB GDDR6X RAM / HDMI 2.1 / 3 x DisplayPort 1.4a)

Intel i9 11900F 8-Core CPU (16 Threads / 16MB SmartCache / 65W TDP)

2TB NVMe M.2 Disco Duro Sólido (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

32GB DDR4 3600MHz Memory con RGB LED

¡Consiga un regalo gratis hasta el valor de 20€‎ con su compra! ¡Elige y juega miles de tus juegos favoritos de STEAM, Xbox, Google Play, Roblox, Blizzard y mucho más! READ Los 30 mejores Impresora Laser Color Multifuncion Wifi capaces: la mejor revisión sobre Impresora Laser Color Multifuncion Wifi

Vibox I-26 PC Gamer - 22" Pack Monitor - Quad Core AMD Ryzen 3200G Procesador 4GHz - Radeon Vega 8 Gráficos - 8GB RAM - 480GB SSD - Windows 11 - WiFi € 554.95 in stock 1 new from €554.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Radeon Vega Gráficos integrados

3.6GHz (4GHz Turbo) AMD Ryzen 3-3200G Quad Core 12nm AM4 CPU

480GB Disco Duro Sólido (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

8Go DDR4 2400MHz Dual-Channel High Speed Memoria

22" 1080p Monitor, Teclado RGB para juegos, Ratón RGB para juegos, Vibox Ratón Mat, Gamer Auriculares. Adaptador de red inalámbrica WiFi de 600 Mbps, Pre instalado Microsoft Windows 11 Home Sistema de operativo

Vibox I-7 PC Gamer - Quad Core AMD Ryzen 3200G Procesador 4GHz - Radeon Vega 8 Gráficos - 16GB RAM - 1TB SSD - Windows 11 - WiFi € 479.95 in stock 1 new from €479.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Radeon Vega Gráficos integrados

3.6GHz (4GHz Turbo) AMD Ryzen 3-3200G Quad Core 12nm AM4 CPU

1TB SSD Disco Duro Sólido (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido), 1000 Gb (1 TB) Disco Duro (SATA-III 6.0 Gbit/s / 7200rpm)

16GB DDR4 2666MHz High Speed Memoria

Adaptador de red inalámbrica WiFi de 600 Mbps, Pre instalado Microsoft Windows 11 Home Sistema de operativo

Vibox VIII-44 SG PC Gamer - 27" 165Hz Pack Monitor Curvo - Intel i9 11900F Procesador 5.2GHz - Nvidia RTX 3060 12GB - 32GB RAM - 1TB NVMe M.2 SSD - 700W PSU - Windows 11 - WiFi € 1,844.95 in stock 1 new from €1,844.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nvidia GeForce RTX 3060 (12GB GDDR6 RAM / HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4a)

Intel i9 11900F 8-Core CPU (16 Threads / 16MB SmartCache / 65W TDP)

1TB NVMe M.2 SSD (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

32GB DDR4 3600MHz Memory con RGB LED

¡Consiga un regalo gratis hasta el valor de 20€‎ con su compra! ¡Elige y juega miles de tus juegos favoritos de STEAM, Xbox, Google Play, Roblox, Blizzard y mucho más!

Vibox VIII-205 SG PC Gamer - Intel i9 11900F Procesador 5.2GHz - Nvidia RTX 4070 Ti 12GB - 32GB RAM - 1TB NVMe M.2 SSD - 850W PSU - Windows 11 - WiFi € 2,299.95 in stock 1 new from €2,299.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nvidia GeForce RTX 4070 Ti (12GB GDDR6X RAM / HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4)

Intel i9 11900F 8-Core CPU (16 Threads / 16MB SmartCache / 65W TDP)

1TB NVMe M.2 SSD (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

32GB DDR4 3600MHz Memory con RGB LED

¡Consiga un regalo gratis hasta el valor de 20€‎ con su compra! ¡Elige y juega miles de tus juegos favoritos de STEAM, Xbox, Google Play, Roblox, Blizzard y mucho más!

VIBOX Sharp Shooter 10W Gaming PC Ordenador de sobremesa con Cupón de Juego, Win 10, 22" HD Monitor (4,2GHz AMD 8-Core CPU, Nvidia GeForce GTX 1060 Tarjeta Grafica, 16GB RAM, 120GB SSD, 2TB HDD) € 361.70 in stock 1 new from €361.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number VBX-PC-1099 Model VBX-PC-1099

Vibox VII-63 SG PC Gamer - Intel i7 13700F Procesador 5.2GHz - Nvidia RTX 3070 8GB - 16GB RAM - 1TB NVMe M.2 SSD - 700W PSU - Windows 11 - WiFi € 1,939.95 in stock 1 new from €1,939.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nvidia GeForce RTX 3070 (8GB GDDR6 RAM / HDMI 2.0 / DisplayPort 1.4)

Intel i7 13700F 16-Core CPU (24 Threads / 30MB SmartCache / 65W TDP)

1TB NVMe M.2 SSD (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

16GB DDR4 3600MHz Memory con RGB LED

¡Consiga un regalo gratis hasta el valor de 20€‎ con su compra! ¡Elige y juega miles de tus juegos favoritos de STEAM, Xbox, Google Play, Roblox, Blizzard y mucho más!

Vibox VIII-49 SG PC Gamer - Intel i9 11900F Procesador 5.2GHz - Nvidia RTX 4070 Ti 12GB - 32GB RAM - 1TB NVMe M.2 SSD - 850W PSU - Windows 11 - WiFi € 2,214.95 in stock 1 new from €2,214.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nvidia GeForce RTX 4070 Ti (12GB GDDR6X RAM / HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4)

Intel i9 11900F 8-Core CPU (16 Threads / 16MB SmartCache / 65W TDP)

1TB NVMe M.2 SSD (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

32GB DDR4 3600MHz Memory con RGB LED

¡Consiga un regalo gratis hasta el valor de 20€‎ con su compra! ¡Elige y juega miles de tus juegos favoritos de STEAM, Xbox, Google Play, Roblox, Blizzard y mucho más!

Greed® Mk2 4K High End Gaming PC Raytracing - Intel Core i7 10700F 8 Core Nvidia Geforce RTX 3060-4.8 GHz Ultra-rápido RGB + Ordenador de sobremesa - 32 GB DDR4 RAM - 1TB SSD - WLAN + W11 Pro € 988.90 in stock 2 new from €988.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Fabricado en Austria. Te presentamos con orgullo nuestro nuevo equipo Greed High End Gaming PC. Este es construido con el máximo cuidado por nuestro equipo de expertos en TI en Austria. Cada sistema está ensamblado a mano y probado para garantizar una experiencia de juego inolvidable. Estamos tan convencidos de nuestros productos que podemos ofrecerle una garantía de tres años.

El diseño se une a la fuerza. Con nuestro PC para juegos tendrá a su lado un potente compañero que no sólo ofrece un rendimiento impresionante, sino que también tiene un aspecto estupendo. Tanto la carcasa como los componentes RGB integrados proporcionan una atmósfera futurista y dan a su configuración un toque extra.

Componentes impresionantes La tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX3060 de 8 GB, la CPU Intel Core i7 - 10700 y la memoria RAM DDR4 de 32 GB garantizan unos gráficos impresionantes y un rendimiento rápido para los jugadores/streamers y los amantes de los juegos de choque. Con el disco duro integrado de 1 TB - también tiene suficiente almacenamiento para numerosos juegos / jugadores y por lo tanto puede dibujar desde el pleno en un abrir y cerrar de ojos.

Plug and Play. Nuestro sobremesa Gaming Turbo Booster es una solución completa para todos aquellos que quieren sacar el máximo partido a su torre. La refrigeración silenciosa integrada y la fuente de alimentación de 600 W garantizan un rendimiento fiable, incluso durante las sesiones de juego más largas. El sistema operativo Windows 11 Pro ya está preinstalado, por lo que incluso los principiantes pueden empezar a utilizarlo de inmediato.

¡No confundir con: air cooler, air cooling fan, teclado, ratón, run, mini, 3080 ti, 3060, 3050, antena, componentes, accesorios oficina, 2060, set, 1650, monster ganing, accesorios, hdd, monitor, desktop-setap!

Vibox I-2 PC Gamer - 22" Pack Monitor - Quad Core AMD Ryzen 3200G Procesador 4GHz - Radeon Vega 8 Gráficos - 8GB RAM - 480GB SSD - Windows 11 - WiFi € 584.95 in stock 1 new from €584.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Radeon Vega Gráficos integrados

3.6GHz (4GHz Turbo) AMD Ryzen 3-3200G Quad Core 12nm AM4 CPU

480GB Disco Duro Sólido (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

8Go DDR4 2400MHz Dual-Channel High Speed Memoria

22" 1080p Monitor, Teclado RGB para juegos, Ratón RGB para juegos, Vibox Ratón Mat, Gamer Auriculares. Adaptador de red inalámbrica WiFi de 600 Mbps, Pre instalado Microsoft Windows 11 Home Sistema de operativo

Vibox V-8 PC Gamer - 24" Pack Monitor - AMD Ryzen 5 4500 Procesador 4.1GHz - Nvidia RTX 3050 8GB - 16GB RAM - 1TB SSD - Windows 11 - WiFi € 959.95 in stock 1 new from €959.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nvidia GeForce RTX 3050 (8GB GDDR6 RAM / HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4a)

3.6GHz (4.1GHz Turbo) AMD Ryzen 5 4500 6 Core CPU

1TB SSD Disco Duro Sólido (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

16GB DDR4 2666MHz High Speed Memoria

24" 1080p Monitor, Teclado RGB para juegos, Ratón RGB para juegos, Vibox Ratón Mat, Gamer Auriculares. Adaptador de red inalámbrica WiFi de 600 Mbps, Pre instalado Microsoft Windows 11 Home Sistema de operativo

Vibox II-12 SG PC Gamer - Intel i5 10400F Procesador 4.3GHz - Nvidia RTX 3070 Ti 8GB - 16GB RAM - 1TB NVMe M.2 SSD - 700W PSU - Windows 11 - WiFi € 1,614.95 in stock 1 new from €1,614.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nvidia GeForce RTX 3070 Ti 8GB GDDR6X RAM

Intel i5 10400F Six 6-Core Comet Lake 1200 CPU (12 Threads / 12MB SmartCache / 65W TDP)

1TB NVMe M.2 SSD (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

16GB DDR4 3200MHz High Speed Memoria

Adaptador de red inalámbrica WiFi de 600 Mbps, Pre instalado Microsoft Windows 11 Home Sistema de operativo

VIBOX Ultra 11SW - Ordenador para Gaming (21.5", AMD A8-7600, 16 GB de RAM, 1 TB de Disco Duro, AMD Radeon R7, Windows 10) Color Verde - Teclado AZERTY Francés € 604.83 in stock

1 used from €604.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Quad Core AMD A8, velocidad de procesador 3.1 GHz (3.8 GHz Turbo)

Integrado Chip Gráfica AMD Radeon HD

Memoria RAM 16 GB de DDR3, velocidad de RAM: 1600 MHz

Capacidad de SATA-III disco duro: 1000 GB (1 TB)

Incluido: Sistema Operativo Microsoft Windows 10 OEM Licencia 64-Bit READ Los 30 mejores Lector Dvd Usb capaces: la mejor revisión sobre Lector Dvd Usb

Vibox IV-53 PC Gamer - Intel i7 11700F Procesador 4.9GHz - Nvidia RTX 3060 Ti 8GB - 16GB RAM - 1TB NVMe M.2 SSD - Windows 11 - WiFi € 1,214.95 in stock 1 new from €1,214.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (8GB GDDR6 RAM / HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4a)

Intel i7 11700F Eight 8-Core CPU (16 Threads / 16MB SmartCache / 65W TDP)

1TB NVMe M.2 SSD (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

16GB DDR4 2666MHz High Speed Memoria

Adaptador de red inalámbrica WiFi de 600 Mbps, Pre instalado Microsoft Windows 11 Home Sistema de operativo

Vibox I-23 PC Gamer - Quad Core AMD Ryzen 3200G Procesador 4GHz - Radeon Vega 8 Gráficos - 16GB RAM - 1TB SSD - Windows 11 - WiFi € 479.95 in stock 1 new from €479.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Radeon Vega Gráficos integrados

3.6GHz (4GHz Turbo) AMD Ryzen 3-3200G Quad Core 12nm AM4 CPU

1TB SSD Disco Duro Sólido (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido), 1000 Gb (1 TB) Disco Duro (SATA-III 6.0 Gbit/s / 7200rpm)

16GB DDR4 2666MHz High Speed Memoria

Adaptador de red inalámbrica WiFi de 600 Mbps, Pre instalado Microsoft Windows 11 Home Sistema de operativo

Vibox VIII-31 PC Gamer - Intel i9 11900F Procesador 5.2GHz - Nvidia RTX 4070 Ti 12GB - 32GB RAM - 1TB NVMe M.2 SSD - 850W PSU - Windows 11 - WiFi € 1,909.95 in stock 1 new from €1,909.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nvidia GeForce RTX 4070 Ti (12GB GDDR6X RAM / HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4)

Intel i9 11900F 8-Core CPU (16 Threads / 16MB SmartCache / 65W TDP)

1TB NVMe M.2 SSD (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

32GB DDR4 2666MHz High Speed Memoria

¡Consiga un regalo gratis hasta el valor de 20€‎ con su compra! ¡Elige y juega miles de tus juegos favoritos de STEAM, Xbox, Google Play, Roblox, Blizzard y mucho más!

NitroPC - Pack Bronze | PC Gaming Completo (AMD Ryzen 5 4650G 6/12 4.2GHz, RX Vega 7, RAM 16GB, M.2 1TB, Windows 11 Home | WiFi, Monitor 22", Teclado, ratón, Cascos) Ordenador sobremesa € 699.00 in stock 1 new from €699.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G (6 núcleos, hasta 4,20GHz) | Placa base: chip A520

GRÁFICA: AMD Radeon RX Vega 7 (gráfica integrada)

RAM: 16GB (8GB×2) 3200MHz DDR4 | ALMACENAMIENTO: M.2 1TB NVMe

ACCESORIOS: Monitor 21,5" FullHD 75Hz | Teclado, ratón y auriculares gaming RGB, alfombrilla 29x25cm | Adaptador WiFi USB (hasta 300Mbps)

SISTEMA: Windows 11 Home activado | 100% testeado | 3 años de garantía Premium gratuita

Vibox VIII-213 SG PC Gamer - Intel i9 11900F Procesador 5.2GHz - Nvidia RTX 4090 24GB - 32GB RAM - 2TB NVMe M.2 SSD - 1000W PSU - Windows 11 - WiFi € 3,649.95 in stock 1 new from €3,649.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nvidia GeForce Nvidia GeForce RTX 4090 (24GB GDDR6X RAM / HDMI 2.1 / 3 x DisplayPort 1.4a)

Intel i9 11900F 8-Core CPU (16 Threads / 16MB SmartCache / 65W TDP)

2TB NVMe M.2 Disco Duro Sólido (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

32GB DDR4 3600MHz Memory con RGB LED

¡Consiga un regalo gratis hasta el valor de 20€‎ con su compra! ¡Elige y juega miles de tus juegos favoritos de STEAM, Xbox, Google Play, Roblox, Blizzard y mucho más!

VolttierPC - Pc Gaming Completo AMD Ryzen 5 5600G 6x4.4Ghz | Radeon Vega 7 | 16GB DDR4 | 512GB M.2 SSD | WiFi | Windows 11 | Monitor 23" | Teclado y Ratón RGB | Pc Gaming Pack | Pc Gamer € 709.00 in stock 1 new from €709.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este PC Gaming Completo ofrece una experiencia de juego excepcional con un potente procesador AMD Ryzen 5 5600G, 16 GB de RAM, 512 GB disco duro M.2 SSD y una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Vega 7. Proporciona la potencia necesaria para juegos, navegar, editar vídeo e imágenes, y realizar múltiples tareas sin problemas.

Un setup completo que incluye un monitor de 24", un teclado SemiMecánico y un ratón gaming de hasta 4800 DPI RGB.

Recibe tu PC con Windows 11 Pro, un programa Office gratuito para Word, Excel, etc... y todos los drivers instalados. Simplemente conéctalo y comienza a disfrutar sin complicaciones.

Envío 100% asegurado y coordinación eficiente. La agencia se comunicará para acordar un horario de entrega, evitando esperas innecesarias. ¡Tu envío llegará de manera efectiva y sin complicaciones!

Soporte siempre disponible antes y después de la compra. Resolvemos tus dudas e inconvenientes rápidamente. Garantía de 3 años en todos nuestros ordenadores. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

Vibox I-15 PC Gamer - Quad Core AMD Ryzen 3200G Procesador 4GHz - Radeon Vega 8 Gráficos - 16GB RAM - 1TB SSD - Windows 11 - WiFi € 479.95 in stock 1 new from €479.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Radeon Vega Gráficos integrados

3.6GHz (4GHz Turbo) AMD Ryzen 3-3200G Quad Core 12nm AM4 CPU

1TB SSD Disco Duro Sólido (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido), 1000 Gb (1 TB) Disco Duro (SATA-III 6.0 Gbit/s / 7200rpm)

16GB DDR4 2666MHz High Speed Memoria

Adaptador de red inalámbrica WiFi de 600 Mbps, Pre instalado Microsoft Windows 11 Home Sistema de operativo

Vibox VII-38 Gaming PC - 24" Pack Monitor - Intel i7 12700F Procesador 4.9GHz - Nvidia GTX 1660 Super 6Gb Tarjeta Grafica - 16Gb RAM - 240GB SSD - 1Tb Disco Duro - Windows 11 - WiFi € 1,379.95 in stock 1 new from €1,379.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nvidia GeForce GTX 1660 Super Turing (6 GB GDDR6 RAM / 1x HDMI 2.0 / 1x DisplayPort 1.4 / 1x DVI-D Dual-Link Puertos)

Intel i7 12700F 12-Core CPU (20 Threads / 25MB SmartCache / 65W TDP)

240 Gb SSD Disco Duro Sólido (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido), 1000 Gb (1 TB) Disco Duro (SATA-III 6.0 Gbit/s / 7200rpm)

16GB DDR4 2666MHz High Speed Memoria

¡Consiga un regalo gratis hasta el valor de 20€‎ con su compra! ¡Elige y juega miles de tus juegos favoritos de STEAM, Xbox, Google Play, Roblox, Blizzard y mucho más!

Vibox VIII-69 PC Gamer - Intel i9 11900F Procesador 5.2GHz - Nvidia RTX 4090 24GB - 32GB RAM - 2TB NVMe M.2 SSD - 1000W PSU - Windows 11 - WiFi € 3,294.95 in stock 1 new from €3,294.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nvidia GeForce Nvidia GeForce RTX 4090 (24GB GDDR6X RAM / HDMI 2.1 / 3 x DisplayPort 1.4a)

Intel i9 11900F 8-Core CPU (16 Threads / 16MB SmartCache / 65W TDP)

2TB NVMe M.2 Disco Duro Sólido (Para un rápido inicio de PC, guardado de archivos y más rápido)

32GB DDR4 2666MHz High Speed Memoria

¡Consiga un regalo gratis hasta el valor de 20€‎ con su compra! ¡Elige y juega miles de tus juegos favoritos de STEAM, Xbox, Google Play, Roblox, Blizzard y mucho más!

TrendingPC PC Gaming Intel Core I7 12700f 12 x 4,80ghz • NVIDIA RTX 4070ti 12gb • 32gb RAM DDR4 • WiFi 6 y Bluetooth 5.2 • SSD m.2 1tb • Refrigeración Líquida 240mm • Windows 11 Pro • PC Gamer € 1,829.00 in stock 1 new from €1,829.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡TrendingPC presenta su nueva generación de ordenadores gaming! Este modelo cuenta con un procesador Intel Core I7 12700f que cuenta con 12 núcleos a una velocidad de 4,8ghz en modo turbo. Además, lleva una refrigeración líquida de 240mm, que hará que el PC esté fresco en todo momento.

Este ordenador cuenta con una tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4070ti 12gb, por lo que podrás jugar a los últimos juegos en calidades muy buenas. Se complementa con 32gb RAM (2x16gb) y un almacenamiento m.2 de 1tb, por lo que es la máquina perfecta para el juego.

Recibes el equipo completamente montado y con Windows 11 Pro instalado. Además, los drivers vienen instalados en el PC, por lo que tan solo debes enchufar el ordenador y ponerte a disfrutar.

Nuestro equipo cuenta con tres años de garantía. Está fabricado en España y tenemos un equipo de soporte técnico que te ayudará en caso de tener algún inconveniente.

Rendimiento estimado en juegos a 2K. Valorant: 450fps Fornite: 320fps GTA V: 310fps CSGO: 550fps

Predator Orion 3000 PO3-630 - Ordenador de Sobremesa Gaming (Intel Core i7-11700F, 2,50 GHz, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3070-8GB, Sin sistema Operativo) Negro € 1,099.00 in stock 1 new from €1,099.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador Intel Core i7-11700F (8C/OctaCore), 2,50 GHz

Memoria RAM de 16GB DDR4 SDRAM

Almacenamiento de 1 TB SSD PCI Express

Tarjeta Gráfica NVIDIA GeForce RTX 3070-8GB GDDR6

Sin sistema operativo

NitroPC - PC Gaming Extremo Silver (Intel Core i7 12700K 12/20 5.0GHz, RTX 3060 12GB, RAM 16GB, M.2 1TB, Windows 11 Home, WiFi) Ordenador de sobremesa, PC Gamer € 1,567.00 in stock 1 new from €1,567.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CPU: Intel Core i7-12700K/KF (12 núcleos, hasta 5,00GHz) | Placa base: chip B760 | Cooler de aire Nitropc Infinity Mirror RGB

GRÁFICA: NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB GDDR6

RAM: 16GB (8GB×2) 3200MHz DDR4 | ALMACENAMIENTO: M.2 1TB NVMe

SISTEMA: Windows 11 Home activado | 100% testeado | 3 años de garantía Premium gratuita

Incluye cable de alimentación y adaptador WiFi USB (hasta 300Mbps) READ Los 30 mejores Hp Spectre X360 capaces: la mejor revisión sobre Hp Spectre X360

Pack Gaming X | PC Gaming (AMD Ryzen 5 5500 / 16GB / 500GB SSD M.2 + 1TB / GTX1650 / 27" Curvo + Kit Gaming / WIFI) Windows 11 Pro, Monitor Curvo 27", Teclado, Cascos, Ratón y Alfombrilla XXL € 798.99 in stock 1 new from €798.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesador: AMD Ryzen 5 5500, este procesador ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones de uso general y en juegos, gracias a sus 6 núcleos y 12 hilos. Con una frecuencia base de 3,2 GHz y una frecuencia máxima de 4,0 GHz, este procesador ofrece una experiencia de juego y de uso general rápida y fluida.

Con 16GB de RAM DDR4 RGB este Pack Gaming te ofrece un mayor rendimiento y velocidad de procesamiento, mejoras en la multitarea y una experiencia visual más atractiva. Además de mejorar la experiencia de juego al permitir que el sistema tenga más espacio para procesar datos de juegos y activos.

Al combinar un SSD M.2 de 500GB con un disco duro de 1TB, se puede tener lo mejor de ambos mundos: una unidad rápida para el sistema operativo y las aplicaciones principales, y una unidad grande para almacenar archivos multimedia, como fotos, videos y música.

La GTX 1650 de 4 GB es una tarjeta gráfica confiable y eficiente en términos de energía que ofrece un buen rendimiento en juegos y aplicaciones de gráficos. Proporciona soporte para tecnologías de juegos modernas y capacidad de overclocking para usuarios que buscan mejorar aún más su rendimiento.

Pantalla: Monitor Gaming Curvo 27" 165 Hz Full HD G-Sync Free Sync Compatible

VolttierPC - PC Gaming AMD Ryzen 7 5700G 8x4.6Ghz | AMD Radeon Vega 8 | 32GB DDR4 | 1TB SSD M.2 NVMe | WiFi | Windows 11 | PC Gamer € 769.00 in stock 1 new from €769.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este PC Gaming Completo ofrece una experiencia de juego excepcional con un potente procesador AMD Ryzen 7 5700G, 32 GB de RAM, 1 TB disco duro M.2 SSD y una tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Vega 8. Proporciona la potencia necesaria para juegos, navegar, editar vídeo e imágenes, y realizar múltiples tareas sin problemas.

Recibe tu PC con Windows 11 Pro, un programa Office gratuito para Word, Excel, etc... y todos los drivers instalados. Simplemente conéctalo y comienza a disfrutar sin complicaciones.

Envío 100% asegurado y coordinación eficiente. La agencia se comunicará para acordar un horario de entrega, evitando esperas innecesarias. ¡Tu envío llegará de manera efectiva y sin complicaciones!

Soporte siempre disponible antes y después de la compra. Resolvemos tus dudas e inconvenientes rápidamente. Garantía de 3 años en todos nuestros ordenadores. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad!

Newskill Gungnyr Pro Ivory Teclado Gaming Optomecánico, Antighosting, Teclas Macro programables, RGB, Reposamuñecas, Switches Gateron Red Intercambiables, Layout español, Windows, Mac Os y Android € 119.95

€ 109.95 in stock 7 new from €109.95

1 used from €96.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐【MEJOR PERIFÉRICO GAMING 2022】 El teclado gaming Gungnyr Pro esta galardonado con el premio al ‘Mejor periférico gaming del año 2022 por el grupo ADSLZone y el medio especializado Hardzone. Un teclado con todas las prestaciones e innovaciones que te harán subir de nivel. Adaptado a las últimas tendencias y a las necesidades de los jugadores.

✔️【TECLADO OPTOMECÁNICO FULL LAYOUT】 Gungnyr Pro Ivory es un teclado optomecánico con full layout, para que disfrutes con el juego completo de teclas, que incluye el pad numérico. Cuenta con unas dimensiones de 438mmx129mmx42 mm y un peso de 900g. Teclado con interruptores optomecánicos, cogen lo mejor de los interruptores mecánicos y de los ópticos, destacando su enorme velocidad y reducido tiempo de respuesta gracias a su activación mediante láser de luz. Este teclado, con cuerpo de aluminio, dispone de impresionantes prestaciones para jugar a tus títulos favoritos

✔️【SOFTWARE E ILUMINACIÓN PERSONALIZABLES】Configuración de la iluminación RGB del teclado mediante su software. El teclado gaming Gungnyr Pro Ivory cuenta con 6 modos preconfigurados y grabación de macros de manera rápida sencilla. Diseñado especialmente para gamers, cuenta con tecnología Antighosting para que no pierdas ni un solo clic en tus partidas.

✔️【REPOSAMUÑECAS IMANTADO RGB】 Reposamuñecas incluido para jugar durante horas en el teclado. Proporciona comodidad y descanso a tus muñecas, manteniéndolas en una buena postura. El reposamuñecas del teclado gaming Gungnyr TKL Pro Ivory va imantado al cuerpo del teclado, para garantizar una posición óptima. Además, dispone de iluminación RGB por todo su contorno personalizable a través de su software. Dimensiones del reposamuñecas: 438mmx82mmx11 mm.

✔️【SWITCHES GATERON RED INTERCAMBIABLES】El teclado tiene una durabilidad de más de 100 millones de pulsaciones una fuerza de pulsación de 15 gf. Tienen un funcionamiento lineal y silencioso. Por si esto fuera poco, son switches intercambiables con hot-swap, podrás cambiarlos a tu gusto, por otros switches de la gama Gateron de manera cómoda y sencilla para que se ajusten a tus preferencias de juego.

