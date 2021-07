Inicio » Ordenadores personales Los 30 mejores Mando Scuf Ps4 capaces: la mejor revisión sobre Mando Scuf Ps4 Ordenadores personales Los 30 mejores Mando Scuf Ps4 capaces: la mejor revisión sobre Mando Scuf Ps4 7 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mando Scuf Ps4?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Mando Scuf Ps4 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Sony - DS4 Botón trasero (PS4)

6 used from €27.81

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Botones con gran capacidad de respuesta y pantalla OLED de alta fidelidad: los Botones Traseros de DUALSHOCK 4 proporcionan una respuesta táctil increíble y permiten configurar de forma personalizada hasta 16 acciones diferentes; el accesorio también presenta una pantalla OLED integrada que proporciona información en tiempo real sobre las funciones asignadas a cada botón

La pantalla OLED también actúa como botón y permite configurar las funciones de los Botones Traseros sobre la marcha, para que siempre esté listo, sea cual sea el juego al que se está jugando; además, permite configurar y guardar hasta tres perfiles diferentes para usar en varios juegos y cuenta con una conexión de 3.5mm para auriculares

El producto ha sido probado, desarrollado y aprobado por PlayStation para todos los títulos de PlayStation4 y PlayStation VR y está diseñado teniendo en cuenta la ergonomía del mando DUALSHOCK 4

Import Europe - Strike Pack FPS Dominator Mod (PS4)

€ 47.56 in stock 8 new from €42.90

31 used from €33.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PS4 Controller add-on

Button Mapping

10ft Cable

Burst fire, Rapid fire, QuickScope, Auto Run & More

LAG Free Wired Connection for Tournament Play The 10FT WIRED connection.

Razer Raiju Tournament 2019Mando de juegos inalámbrico y con cable para PS4 y PC, Mando Gaming con Bluetooth y cable ,botones de acción, palos intercambiables, aplicación móvil, Negro

€ 128.08 in stock 5 new from €128.08

13 used from €60.74 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Configuración de la aplicación móvil: Reasigna los botones multifunción y los gatillos, cambia las opciones de ajuste de sensibilidad o afina la intensidad de los motores de vibración para completar tu experiencia de juego; y todo a través del sencillo control de la aplicación móvil

Botones de acción táctiles mecanizados RazerTM: Prueba una primicia mundial, el Raiju Tournament Edition cuenta con botones de acción táctiles mecanizados RazerTM que proporcionan una combinación optima de suave tacto almohadillado y una retroalimentación táctil precisa

Distribución ergonómica de botones multifunción: El Raiju Tournament Edition viene preparado con un montón de botones extra para el juego profesional: cuatro botones multifunción reasignables Razer, disfruta del control más preciso al alcance de la mano mientras optimizas las técnicas de niveles superiores

Modo de gatillo sensible: Unos milisegundos marcan la diferencia cuando estás en el fragor de batalla, cuando el Modo de gatillo sensible está activado, los switches de tope mecánico reducen la distancia de recorrido de los dos gatillos principales, para permitir una rápida acción del gatillo y así lograr la ventaja competitiva

Cambio de modo: Con el cambio de modo puedes cambiar fácil entre los tres modos de conectividad: PS4, USB y PC, esto hace que la resincronización al intercambiar dispositivos sea eficiente

JAMSWALL Mando para PS4, Inalámbrico Controlador para Playstation 4 Wireless Controller Bluetooth Gamepad Joystick con Vibración Doble Jack de Audio de Seis Ejes

3 used from €28.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 El controlador es compatible con PS4 / PS4Pro / PS4 Slim / PC (Windows 7/8/10). El controlador utiliza la tecnología de conexión Bluetooth "Bluetooth 2.1 + EDR", puede eliminar demoras y proporcionar una conexión más estable.

【Diseño ergonómico】 El controlador está hecho de materiales de alta calidad. Mango ergonómico, estructura ligera, diseño de teclas perfecto. Apto para todos los adultos o niños. Incluso si juegas durante mucho tiempo, tu mano no se cansará.

【Alto rendimiento】 El controlador Integra dos motores, que admiten la función de doble vibración. Joystick 3D preciso de 360 °. Con el sensor de aceleración 3D y la función de sensor giroscópico, puede capturar un rango completo de información dinámica. Sumérgete en el mundo del juego y experimenta efectos de juego realistas.

【Nueva jugabilidad】 El panel táctil proporciona a los jugadores una nueva forma de jugar e interactuar con el juego. Los altavoces integrados y el conector para auriculares estéreo de 3.5 mm pueden producir efectos de sonido de alta fidelidad en los juegos.

【Batería recargable】 La batería recargable integrada de 400 mAh del controlador. Después de cargarlo completamente, puedes jugar durante 5-7 horas. Tiempo de carga: 3 horas. El LED parpadea durante la carga y deja de parpadear y se mantiene encendido cuando está completamente cargado. Incluye cable de carga.

Sony - Dualshock 4 V2 Mando Inalámbrico, Color Rojo (Magma Red) (PS4)

€ 59.99 in stock 5 new from €59.99

2 used from €49.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Controlador inalámbrico Dualshock 4

Se puede utilizar con las aplicaciones disponibles en Windows PC/Mac

Es de la marca Sony

Puertos: USB (micro B), puerto de ampliación, toma de auricular estéreo

Comunicación inalámbrica: Bluetooth Ver2.1+EDR READ Los 30 mejores Samsung Galaxy S7 - capaces: la mejor revisión sobre Samsung Galaxy S7 -

Nacon Revolution Unlimited Pro Controller - Controlador para PS4

Amazon.es Features Control mejorado con dos barras con 46 amplitudes

Amazon.es Features Control mejorado con dos barras con 46 amplitudes

QULLOO Mando para PS-4, inalámbrico Controlador Personalizable con Botones Programables, Joystick Bluetooth con Turbo/Vibración Dual/Audio, Joypad Gamepad con Panel Táctil Compatible con PS-4

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseñado para la Consola PS-4】 Este controlador es compatible con PS-4 / PS-4 Pro / PS-4 Slim. Puedes disfrutar de la mayoría de los juegos en múltiples plataformas con joystick. No solo tiene las mismas funciones que el producto original, sino que también tiene cuatro botones editables asignados, lo que mejora su experiencia de juego.

【Personalizar la Asignación de Botones】 Los 4 botones posteriores (N1, N2, M1, M2) se pueden personalizar para los otros botones de acción en el modo de programa, excepto el joystick. Y puede reasignar la configuración de los botones por su cuenta en cualquier momento.

【Panel de Dirección Intercambiable y Joystick Izquierdo】 La nueva forma de jugar. Puede elegir quitar / instalar la placa frontal magnética extraíble en el panel de dirección según sus preferencias. Y la tapa circular es magnética y puede cubrir fácilmente la llave. La superficie es agradable al tacto para la piel, las 2 cubiertas crip reemplazables diferentes pueden brindarle la mejor experiencia táctil y es cómoda para un agarre manual durante mucho tiempo.

【Panel Táctil del Mando en el que se Puede Hacer Clic】 El panel táctil en el que se puede hacer clic en la parte frontal del controlador inalámbrico para PS-4 le ofrece una nueva forma de jugar. Este controlador admite funciones de clic y toque para satisfacer sus necesidades. Nota: Utilice auriculares originales en la medida de lo posible, ya que es posible que unos auriculares normales no sean compatibles o no funcionen correctamente.

【Función Turbo y Motores de Vibración Dual】 Si está jugando un juego de lucha, ¡use esta función de disparo rápido para aumentar su tasa de victorias! El controlador de juegos PS4 tiene motores de movimiento de choque integrados duales, lo que le brinda una retroalimentación de diferente intensidad y una experiencia de juego más auténtica. Batería incorporada de 1000 mAh. Tiempo de carga: 2,5 horas. Después de una carga completa, puede proporcionarle 10 horas de juego vibratorio.

JAMSWALL Mando para PS4, Controlador Inalámbrico Para PlayStation 4 y PC, Panel Táctil Gamepad con Doble Vibración y Función de Audio, Agarre Antideslizante y Panel Táctil LED, Blanco

1 used from €22.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Amplia compatibilidad del sistema]------ el controlador se puede usar en múltiples plataformas, no solo totalmente compatible con PS4 / PS4 pro / Slim, sino que también la conexión por cable USB es compatible con PC (Windows 7/8 / 8.1 / 10).

[Control preciso]------ ingeniosos joysticks analógicos y disparadores obtienen una ventaja con un sentido más estricto de control sobre los movimientos en el juego. Rock como un acelerómetro y giroscopio incorporado altamente sensible, puede detectar el movimiento, la inclinación y la rotación del controlador inalámbrico.

[Diseño ergonómico]------ basado en la ergonomía, diseñado para la posición más cómoda del pulgar. Los botones y palancas analógicas de alta respuesta significan una mayor precisión durante el juego. La tecnología de conexión inalámbrica de alto rendimiento, puede proporcionar señales confiables y no caerá dentro de los 8 metros, unidad libre y conexión automática.

[Cargue de manera eficiente]------ conecte el controlador inalámbrico PS4 al sistema PS4 para cargar fácilmente, incluso en modo de espera, puede usar cualquier cargador estándar con puerto Micro-USB para cargar.

[Nueva forma de jugar]------ características revolucionarias como el panel táctil sensible que ayuda a guiar, gesticular y dibujar, barra de luz integrada que ayuda a la cámara PlayStation a rastrear la posición de su controlador.

Thrustmaster ESWAP X Pro Controller: gamepad, el versátil mando profesional con cable - compatible con Xbox One y Xbox Series X|S y PC

14 used from €101.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología T-MOD y función exclusiva de intercambio en caliente

Módulos intercambiables: ¡configura tu mando exactamente de la forma que juegas

Módulos muy sensibles gracias a los componentes de categoría industrial

Ecosistema con una modularidad infinita (módulos vendidos por separado)

Software gratuito para gamers de PS4 y PC para dominar y ajustar todas las configuraciones esenciales

eXtremeRate Dawn Programable Remap Kit Botón de Reasignación para Playstaion 4 con Board de Actuelización&Carcasa Trasera Diseñada&4 Botones Traseros para PS4 Mando JDM 040/050/055(Salpicadura Roja)

1 used from €25.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se convierta su control en un mando profesional y élite en Deportes electrónicos.

Se agregan 4 botones traseros programables corresponder a ergonómicos.

Se pueden asignar hasta 15 botones al carcasa trasera.

Fácil de instalar, soldar opcionalmente; obtenga la guía de video de instalación en YouTube buscando "ExtremeRate DAWN Remap Guide".

Compatible con PS4 control de segunda generación (JDM-040/050/055); verifique la segunda imagen de la lista antes de comprar.

Mando Nacon Pro Controller Revolution 3 - Mando para PS4 y PC

€ 54.71 in stock 3 new from €99.99

15 used from €54.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conexión por cable; Cable extraíble USB-C trenzado de 3m.

Soporte para audio y chat; Entrada de 3,5mm para auriculares (auriculares no incluidos)

Sticks personalizables cóncavos duales, con 46° de amplitud de movimiento

4 botones configurables para atajos; Cruceta para 4** u 8 direcciones

2 motores de vibración personalizables; Compartimentos internos para pesos

Strike Pack para PS4, Accesorio de botón trasero de PS4, Fijación de control trasero para mando inalámbrico PS4, FPS Strike Pack para Playstation 4, Botón trasero, con tapa de joystick PS4

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ➤ 【Configuración de la función de programación】 presione y mantenga presionado el botón set durante 2 segundos, la luz LED correspondiente de × parpadea rápidamente (4 Hz), y presione brevemente el botón M1 o M2. La luz LED parpadea lentamente en la pantalla de la función correspondiente (la secuencia parpadeante) es ×, O, O, R3, L3, R2, L2, R1, L1)

➤ 【TECLA DE CONFIGURACIÓN DE MAPEO M1, M2】 Luego presione el botón SET. La función correspondiente se asigna a M1 / ​​2. Por ejemplo: cuando cambie al modo de programación, presione el botón M1 para mostrar el LED en R1, luego presione el botón SET nuevamente. El LED de R1 se ilumina durante mucho tiempo. La función M1 es R1. Al programar M2, esto es similar a lo anterior.

➤ 【TECLA DE CONFIGURACIÓN DE MAPEO M1, M2】 Luego presione el botón SET. La función correspondiente se asigna a M1 / ​​2. Por ejemplo: cuando cambie al modo de programación, presione el botón M1 para mostrar el LED en R1, luego presione el botón SET nuevamente. El LED de R1 se ilumina durante mucho tiempo. La función M1 es R1. Al programar M2, esto es similar a lo anterior.

➤ 【Cancelar función】 presione el botón set durante 5 segundos, el LED de la pantalla de programación cambia de parpadeo rápido a la función M1 / ​​2 se borra.

➤ 【CONFIGURACIÓN DE LA FUNCIÓN TURBO-BURST】 Mantenga presionada la tecla de función y el botón turbo al mismo tiempo, que tienen la función Turbo Burst. Presione el botón de combinación superior nuevamente para cancelar la función turbo del botón. Cuando la función turbo está configurada, presione después de presionar el botón, el LED correspondiente a la función parpadea rápidamente (4Hz)

eXtremeRate Dawn Programable Remap Kit Botón de Reasignación para Playstaion 4 con Board de Actuelización&Carcasa Trasera Diseñada&4 Botones Traseros para PS4 Mando JDM 040/050/055(Salpicadura Negra) € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se convierta su control en un mando profesional y élite en Deportes electrónicos.

Se agregan 4 botones traseros programables corresponder a ergonómicos.

Se pueden asignar hasta 15 botones al carcasa trasera.

Fácil de instalar, soldar opcionalmente; obtenga la guía de video de instalación en YouTube buscando "ExtremeRate DAWN Remap Guide".

Compatible con PS4 control de segunda generación (JDM-040/050/055); verifique la segunda imagen de la lista antes de comprar.

Lioeo Mando para PS4 Inalambricos, Mando para PS4 Gamepad de Doble Vibración Shcok Six-Axis con Touch Pad y Conector de Audio para Playstation 4 / PS3 / PC (Cráneo Negro) € 41.89 in stock 1 new from €41.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Amplia compatibilidad】 El mando inalámbrico new generation es ampliamente compatible con PS4 / PS4 Pro / PC (Win7 / 8 / 8.1 / 10). Puedes disfrutar de la mayoría de los juegos en múltiples plataformas con un gamepad. (Active el dispositivo con un cable USB para la conexión del primer partido).

【Doble vibración】 La empuñadura inalámbrica del mando para PS4 doble shock para juegos admite la función de vibración del juego, de acuerdo con el estado del juego y la escena del juego para producir el efecto de vibración diferente fuerte y débil.

【Diseño humanizado】 Los mando de PS4 más cómodos con superficie antideslizante con diseño de paletas para una mejor sensación de agarre se ajustan a sus manos de manera más cómoda, la operación prolongada no hará que se sienta cansado. El joystick y el botón de disparo tienen una forma y sensibilidad mejoradas.

【Formas de juego únicas】 El mando inalámbrico para PlayStation 4 tiene características revolucionarias como el panel táctil, el altavoz incorporado, el puerto de audio de 3.5 mm y la bombilla de iluminación multicolor que ofrecerá una experiencia emocionante e interactuará con sus juegos. El botón Compartir hace que compartir tus mejores momentos de juego sea fácil.

【Regalo especial】 Este mando inalámbrico Bluetooth para PlayStation 4 puede ser un buen regalo para el cumpleaños de un amigo, el día de San Valentín y el día de los niños y para jugar juntos.

eXtremeRate Dawn Programable Remap Kit Botón de Reasignación para Playstaion 4 con Board de Actuelización&Carcasa Trasera Diseñada&4 Botones Traseros para PS4 Mando JDM 040/050/055(Salpicadura Verde) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

1 used from €23.43

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se convierta su control en un mando profesional y élite en Deportes electrónicos.

Se agregan 4 botones traseros programables corresponder a ergonómicos.

Se pueden asignar hasta 15 botones al carcasa trasera.

Fácil de instalar, soldar opcionalmente; obtenga la guía de video de instalación en YouTube buscando "ExtremeRate DAWN Remap Guide".

Compatible con PS4 control de segunda generación (JDM-040/050/055); verifique la segunda imagen de la lista antes de comprar.

TUTUO Mando Inalambrico para ps4, Gamepad Wireless Bluetooth Controlador Joystick con Vibración Doble/Puerto de Audio Remoto/Mandos Inalámbrico € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ampliamente compatible】 El controlador de juegos inalámbrico TUTUO es ampliamente compatible con PS4 / PS4 Pro / PS4 Slim. Con el gamepad puedes disfrutar de la mayoría de los juegos en diferentes plataformas. También se puede conectar a la PC (Win7 / 8 / 8.1 / 10) mediante un cable USB. (No se puede conectar a la PC a través de Bluetooth. Por favor active el dispositivo para la primera conexión conectándolo a la consola con un cable USB).

【Función de doble descarga】 El controlador de juegos PS4 tiene dos motores de movimiento de choque incorporados que le brindan retroalimentación de intensidad diferente y una experiencia de juego más auténtica. Posicionamiento de 360 ​​grados con la máxima precisión, perfecto para todos los juegos de PS4, incluidos los juegos FPS, el sistema de control de movimiento altamente sensible captura cada movimiento.

【Alto rendimiento】 1. La tecnología Bluetooth de alto rendimiento para conexiones inalámbricas "Bluetooth 2.1 EDR" se adopta y entrega una señal estable sin demora o caída de línea en 8M. 2. Se pueden usar dos joysticks analógicos en 3D con una precisión de 360 ​​°. 3. Se instalan dos motores asimétricos a izquierda y derecha, que aseguran una función de doble vibración. (Este controlador PS4 no es compatible con juegos FPS y TPS).

【Nuevas formas de jugar】 1.El panel táctil ofrece al jugador formas completamente nuevas de jugar e interactuar con los juegos. 2. Altavoz incorporado y conector para auriculares estéreo de 3.5 mm para efectos de sonido de alta fidelidad en juegos. 3. Equipado con la última tecnología de detección de movimiento. Incorporado con la función de acelerómetro 3D y sensor giroscópico, puede capturar información dinámica omnidireccional.

【Método de conexión con PS4】 ① Enchufe el cable USB en la unidad principal de PS4 y este controlador. ② Presione el botón INICIO para establecer la conexión. Después de 5 minutos de inactividad, te vas a dormir. Presione el botón INICIO para salir del modo de suspensión. "Si el controlador ps4 está defectuoso": inserte la aguja en el botón de reinicio "pequeño orificio" en la parte posterior, volverá a ser normal. READ Los 30 mejores Micro Sd 256Gb capaces: la mejor revisión sobre Micro Sd 256Gb

Mando Inalámbrico para PS4, RegeMoudal Mando para PS4/Pro/Slim/PC con Touch Pad y Conector de Audio Doble vibración Antideslizante Wireless Bluetooth Gamepad Controlador Inalámbrico para Playstation 4 € 32.99 in stock 3 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Controlador antideslizante】 Nuestro controlador inalámbrico RegeMoudal está hecho de material duradero y antideslizante. Para poder combatir el sudor de manera efectiva. Con diseño ergonómico. Este diseño puede aliviar eficazmente la fatiga muscular de la articulación del pulgar para brindarle un tiempo de juego más cómodo.

【Amplia compatibilidad】 El controlador de juegos inalámbrico RegeMoudal está diseñado para ps4 / ps4 pro / ps4 slim.Viene con un cable USB que se puede cargar y conectar a la PC (para Windows 7/8 / 8.1 / 10) .Con este controlador, usted puede disfrutar de muchos juegos en múltiples plataformas.

【Conector de audio de 3,5 mm】 Conector de audio de 3,5 mm El conector de auriculares estéreo admite auriculares compatibles para efectos de sonido de alta fidelidad, por lo que puede conectar sus auriculares para sumergirse por completo en un mundo de juegos. Nota: Utilice auriculares originales de PS4 tanto como sea posible, ya que los auriculares normales pueden no ser compatibles o no funcionar correctamente.

【Doble vibración】 Con sensores de movimiento izquierdo y derecho integrados Este controlador de juego puede reproducir diferentes efectos de vibración según la operación del juego y ofrece una experiencia de juego más realista. Buena diversión y comentarios más reales en los juegos. Nota: Si el controlador ps4 está defectuoso: inserte la aguja en el botón de reinicio de "orificio pequeño" en la parte posterior, volverá a la normalidad.

【Batería de larga duración y 2 año de garantía】Batería recargable incorporada de 600 mAh, que se carga por completo durante 2 horas pero 6-8 horas de reproducción continua. una garantía de 2 años y soporte técnico permanente. Nuestro equipo de servicio postventa profesional está a su disposición durante el horario comercial.

Mando PS4, Mando para PS4/ Pro/ Slim/ PC/ Laptop con Conector para Auriculares, Motores de Vibración, Indicador LED € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Amplia compatibilidad】PS4 controller Especialmente diseñado para la consola PS4, también compatible con PC (Windows 7/8 / 8.1 / 10) y computadora portátil. Admite control inalámbrico y por cable. Disfruta de la mayoría de los juegos en múltiples plataformas, incluido Steam.

【Nuevas opciones】 el altavoz incorporado y el conector para auriculares estéreo ofrecen nuevas opciones de audición. El botón compartir permite compartir los mejores momentos de juego con solo presionar. El panel táctil y la barra de luces ofrecen una nueva forma de jugar.

【Experiencia auténtica】Control inalámbrico para PS4 los botones y palos optimizados aseguran un control preciso e instantáneo. Los motores de doble vibración te dan retroalimentación de intensidad diferente según las escenas del juego. Mejor siente el juego.

【Batería recargable】 la Mandos para PlayStation 4 batería incorporada dura mucho tiempo entre cargas. Puedes recargar fácilmente el control de PS4 conectándolo a tu PS4, PC o computadora portátil mientras juegas. Disfruta de un juego sin fin.

【Diseño especial para PS4】 las empuñaduras están diseñadas ergonómicamente para adaptarse cómodamente a sus manos. Su revestimiento especial antideslizante y resistente al sudor ofrece un toque agradable todo el tiempo, sin importar cuánto tiempo juegues. Contáctenos libremente si tiene algún problema, le proporcionamos una solución adecuada. Nota: Este es un control de juegos de terceros.

eXtremeRate DECADE Tournament Controller(DTC) Actualización Kit para PS4 JDM-040/050/055 Control Actualización Board&Carcasa Ergonómica&Botones Traseros&Gatillos Stops-No Incluye Mando(Azul a Violeta) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DECADE Actualización Kit: Un kit de actualización evolutivo que convierte fácilmente tu mando en un control eSports Elite profesional, añadiendo funciones avanzadas de juego.

Funciones de remap: 4 botones traseros programables ergonómicos. Puede asignar máximo 15 botones (X, O, △, □, Arriba, Abajo, Izquierdo, Derecho, L1, L2, R1, R2, L3, R3 y Control táctil) al botón trasero.

Añade función de Gatillo Trigger Stop: Activa gatillo stop rapidamente y ajusta el lanzamiento del gatillo facilmente, acorta el tirón del gatillo, ahorra tiempo de reacción y acelera la velocidad del disparo.

Diseño Ergonómico: La forma de la carcasa se ajusta según los hábitos del cliente, es más ergonómica, carcasa frontal en color brillante y vibrante se ve muy bien, combina con la textura de salpicadura 3D en placa trasera, no sólo mejora el agarre del controlador, sino que es muy distintivo.

Recordatorio: Sólo compatible con PS4 Generación 2 mando(JDM-040/050/055). Comprueba la segunda foto antes de la compra. Fácil de instalar, soldadura opcional. Obtiene video de instalación en YouTube buscando "eXtremeRate DTC Update Kit" o "dpACbDIGqxk".

JOYSKY Mando para PS4 Inalámbrico Controlador De Juegos Inalámbrico con Control De Vibración Dual del Motor De Doble Palanca (Blanco) € 29.97 in stock 2 new from €29.97

1 used from €29.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Excelente concepto de diseño]Está hecho de nuevos materiales duraderos y respetuosos con el medio ambiente, con un diseño de mango ergonómico y sensación de comodidad. Diseño exquisito y operación intuitiva. Exquisito joystick analógico y gatillo, disfruta de la diversión del juego respetando la estética visual;

[Control de movimiento premium]El diseño de rock and roll cuenta con un acelerador y un giroscopio integrados de gran capacidad de respuesta, además de botones y joysticks analógicos sensibles. Ofrece un control más detallado y preciso de las acciones del juego, lo que hace que el juego sea más fluido;

[Nueva experiencia de juego]La introducción del panel táctil sensible permite dibujar gestos y abre nuevas formas de jugar. Con la introducción del motor de vibración, cada acción y cada estado de tu en el juego se puede devolver de forma intuitiva, para que puedas experimentar completamente el encanto del juego y sentir el curso inmersivo del juego;

[Método interactivo conveniente]El botón Compartir le permite cargar los videos e imágenes de su juego en las redes sociales, la nueva función de juego remoto le permite transmitir sus juegos a Windows PC o Mac para que pueda continuar jugando incluso cuando no esté cerca del TELEVISOR;

[Ausgezeichnete Hardware-Unterstützung]Dank des eingebauten Lautsprechers und des 3,5-mm-Stereokopfhöreranschlusses können Sie die Stereo-Spieleffekte genießen, jeden Ton des Spiels hören und ein lebensechtes Spielerlebnis erleben.

[Versión Nueva] PICTEK Mando PS4 Inalambrico, Diseño Asimétrico para Manos Grandes, Sixaxis/ Sensor Hall/ Doble Vibracion/ Turbo/ Puerto de Audio, para PS4/ PC (Windows XP/7/8/8.1/10) /Android/Steam. € 37.99 in stock 2 new from €37.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⏩【Gran Capacidad de Batería】 1300mAh, la mayor capacidad de batería del mercado, siginifica que el mando ps4 sigue trabajando por más de 16 horas, por lo que no necesita cargarse durante casi una semana.

⏩【Experiencia de Juego más Realista】 El mando ps4 inalambrico cuenta con todas las configuraciones que necesitarán, por el ejemplo, el SENSOR de SIXAXIS y DOBLE VIBRACIÓN. Además de esos, nuestro controller también tiene un puerto de audio, por lo que puede sumergirse completamente en los juegos con auriculares o evitar molestar a los en reposo.

⏩【Función Única de Disparo Continuo】 El mando ps4 cuenta con una botón única- TURBO, la cual le permite disparar constantemente sin presionar un botón muchas veces. Será invencible entre sus enemigos. Además, incorporado con el SENSOR HALL, el cual funciona como un acelerador y disfrutará la velocidad más alta. PS:Los botones para activar la función: Turbo+cualquier botón.

⏩【Diseño Asimétrico y LUZ LED】 El diseño único de botón más razonable hace que este mando PS4 sea más adecuado para su mano. Alivia la presión sobre el pulgar y reduce eficazmente la fatiga causada por el juego a largo plazo. Los botones con LUZ LED también será más distintos y facilitar su juego por la noche. Tendrá las experiencias de juego más cómodo y genial. PS:Los botones para desactivar la luz: Share+A.

⏩【Gran Compatibilidad 】 Compatible para PS4, PC y Android (se necesita un cable USB para la conexión con PC) y admite juegos populares como PUBG, Fortnite, Rules of Survival, Super Mario o cualquier juegos que quieres en PC.Tambien compatible con Windows - Win 7/8/9/10 / XP / Vista, etc.

GEEMEE Mando Inalambrico para PS4, Gamepad Wireless Bluetooth Controlador Joystick con Vibración Doble/Puerto de Audio Remoto/Mandos Inalámbrico € 32.99 in stock 1 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 El controlador es compatible con PS-4 / Pro / Slim / PC. Es aplicable a la última versión del sistema PS-4. Puedes disfrutar de la mayoría de los juegos en múltiples plataformas con gamepad. Active el dispositivo con un cable USB para la primera conexión coincidente.

【Admite múltiples funciones】 Vibración dual, sensación de aceleración / gravedad, botón táctil, panel táctil, conector para auriculares de 3,5 mm, se admiten varias funciones. Luz LED y altavoz integrados, con un controlador equipado con un sensor de 6 ejes, está lleno de realismo.

【Batería de larga duración y diseño de mango】 Tiene una batería recargable de 600 mAh incorporada, que tarda aproximadamente 2,5 horas en cargarse por completo y se puede usar durante aproximadamente 7 horas tras una carga completa. El mango está hecho de materiales antideslizantes y resistentes al sudor, la superficie es agradable al tacto, no solo plástico viejo y liso

【Función de control y vibración precisos】 Las palancas analógicas y los botones de disparo son sensibles y suaves, que casi no tienen retraso de entrada ni deriva. Mientras tanto, este controlador está integrado con un acelerómetro y un giroscopio, ambos altamente sensibles, lo que condujo a un juego más preciso. El controlador dualshock 4 tiene motores de movimiento de doble choque integrados, que le brindan una retroalimentación de diferente intensidad y una experiencia de juego auténtica.

【Excelente estabilidad】 El controlador utiliza tecnología de conexión Bluetooth "Bluetooth 2.1 + EDR", que puede eliminar el retraso y proporcionar una conexión más estable, puede jugar el juego sin problemas y sin demoras.

PowerA - Mando con cable Fusion Pro € 149.96 in stock 1 new from €149.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pro Pack asignable: botones de asignación para los gatillos traseros sobre la marcha sin levantar los pulgares

Bloqueos de gatillo de tres posiciones: ajústalos para obtener una respuesta más rápida y una acción más veloz

Motores de doble vibración: sumérgete en el mundo del juego con esta respuesta de vibración sensible

Controles de pulgar analógicos ALPS: cuatro modelos disponibles con variantes cóncavas, convexas, altas y bajas

Anillos antifricción: dos conjuntos (verde y plata)

Nacon - Mando Compacto € 39.99

€ 33.99 in stock 18 new from €31.00

25 used from €26.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Superficie "Soft touch" para un agarre perfecto incluso en sesiones de juego largas

2 motores de vibración

Indicador LED de jugador

Panel táctil totalmente funcional

Conector para auriculares de 3.5 mm

ELYCO Mando Wireless Inalámbrico Bluetooth Controlador Gamepad Remoto Joystick, Manija del Juego Joypad con Vibración Doble € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】La última versión del sistema es compatible. No solo tiene las mismas funciones que el producto original, sino también una función de disparo rápido, lo que lo hace más barato. ¡Así que consíguelo pronto! ✔NOTA: utilice los auriculares originales con la mayor frecuencia posible, ya que los auriculares normales pueden no ser compatibles o no funcionar bien.

【Alto rendimiento】1. La tecnología Bluetooth de alto rendimiento para conexiones inalámbricas "Bluetooth 2.1 + EDR" se adopta y entrega una señal estable sin demora o caída de línea en 8M. 2. Se pueden usar dos joysticks analógicos en 3D con una precisión de 360°. 3. Se instalan dos motores asimétricos a izquierda y derecha, que aseguran una función de doble vibración. (Este controlador no es compatible con juegos FPS y TPS).

【Controlador recargable】La batería incorporada de 600 mAh puede proporcionar 5-7 horas de tiempo de reproducción con vibración. Tiempo de carga: 3 horas. Cable de carga incluido. Y el controlador tiene indicador de carga y funciones de visualización de baja potencia.

【Nuevas formas de jugar】1.El panel táctil ofrece al jugador formas completamente nuevas de jugar e interactuar con los juegos. 2. Altavoz incorporado y conector para auriculares estéreo de 3.5 mm para efectos de sonido de alta fidelidad en juegos. 3. Equipado con la última tecnología de detección de movimiento. Instalado con la función de acelerómetro 3D y sensor giroscópico, puede capturar información dinámica omnidireccional.

【Método de conexión】1.Enchufe el cable USB en la unidad principal y este controlador. 2. Presione el botón HOME para establecer la conexión. Después de 5 minutos de inactividad, te vas a dormir. Presione el botón HOME para salir del modo de suspensión. "Si el controlador está defectuoso": inserte la aguja en el botón de reinicio "pequeño agujero" en la parte posterior, volverá a ser normal. READ Los 30 mejores Samsung Ssd 860 Evo capaces: la mejor revisión sobre Samsung Ssd 860 Evo

Thrustmaster - eSwap Pro Controller: gamepad, el versátil mando profesional con cable (PS4 / PC) € 169.99

€ 161.00 in stock 24 new from €161.00

2 used from €69.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La tecnología T-MOD y la función de intercambio en caliente te permiten cambiar un módulo por otro, en cualquier punto de un juego.

Botones de acción y módulos extremadamente precisos para lograr tiempos de respuesta mínimos, gracias a los tact switches duraderos y súper sensibles, que garantizan una vida útil ampliada.

4 botones traseros adicionales, remapeables y de configuración ergonómica. Ajustar la sensibilidad de la activación de los gatillos. Cambiar entre 2 presets distintos en tiempo real, para una capacidad de adaptación instantánea.

Ecosistema ilimitado de módulos (vendidos por separado) para obtener la máxima versatilidad y una comodidad de juego que mejora constantemente.

Software gratuito para gamers de PS4 y PC para dominar y ajustar todas las configuraciones esenciales (presets de juego, remapeado, sensibilidad, vibraciones, etc.).

Mando inalámbrico para PS4, Controlador de Doble vibración de Alto Rendimiento Compatible con Playstation 4 / Pro/Slim/PC con función de Audio, Mini LED - Galaxy € 41.90 in stock 1 new from €41.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Versión mejorada 2021】 Controlador de estilo Galaxy Compatible con PS4 / Pro / Slim. (NOTA: se trata de productos de terceros; para una mejor experiencia de audio, configure el uso del cable USB en el método de comunicación de Configuración).

【Nuevas formas de jugar】 El controlador está compuesto por un sensor de aceleración 3D y un sensor giroscópico G, y una función de detección de 6 ejes. Admite funciones de teclas táctiles y de panel de PS4, equipadas con altavoces y conector para auriculares de 3,5 mm, para brindar a los jugadores una experiencia de juego más real.

【Doble choque y 6-EJES】 Tiene motores de movimiento de doble choque incorporados, que le brindan una retroalimentación de diferente intensidad y una experiencia de juego más auténtica.

【Botón optimizado y controlador de alta sensibilidad】 El diseño del botón del gamepad está optimizado con un excelente diseño de joystick analógico dual. Y el controlador ergonómico es de alta sensibilidad, lo que reduce el tiempo de respuesta y mejora la precisión en momentos críticos.

【Regalo especial】 Este controlador inalámbrico Bluetooth compatible con PlayStation 4, puede ser un buen regalo para el cumpleaños de un amigo, el Día de San Valentín y el Día de los niños, ¡hará felices a sus amigos, su novio / novia o sus hijos todos los días!

QULLOO Mando para Ps4, Joystick Inalámbrico para Ps4, Controlador con Vibración Doble / 6-Ejes/Puerto de Audio Remoto/Panel Táctil, Mando Bluetooth para Play Station 4 / Pro/Slim (Rojo) € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】El controlador es compatible con PS-4 / Pro / Slim. El controlador utiliza tecnología de conexión Bluetooth "Bluetooth 2.1 + EDR", que puede eliminar el retraso y proporcionar una conexión más estable. No solo tiene las mismas funciones que el producto original, sino también una función de disparo rápido, lo que lo hace más económico.

【Alto rendimiento】El controlador del juego está compuesto por un sensor giroscópico de 6 ejes y un sensor de aceleración 3D. Las funciones del botón táctil y del panel de ofrecen al jugador formas completamente nuevas de jugar. efectos de sonido de fidelidad en juegos. Nota: Utilice auriculares originales tanto como sea posible, ya que es posible que los auriculares normales no sean compatibles o no funcionen correctamente.

【Diseño ergonómico】 La detección de botones ultrasensibles proporciona una experiencia de juego precisa. Mango ergonómico, diseño de superficie antideslizante, proporciona una excelente experiencia de juego.Incluso si juegas durante mucho tiempo, tu mano no se cansará.

【Choque de vibración dual】Se instalan dos motores asimétricos a la izquierda y a la derecha.Cuando te atacan o chocas en el juego, producirá una fuerte sensación de vibración, que puede brindarte una experiencia de juego emocionada y realista. (Este controlador de no es compatible con juegos FPS y TPS).

【Mando recargable】Batería incorporada de 600 mAh, el LED parpadea durante la carga y el LED deja de parpadear y se mantiene cuando está completamente cargado. Después de una carga completa, puede proporcionar de 5 a 7 horas de reproducción con vibración. Tiempo de carga: 3 horas. El cable de carga está incluido en el paquete.

Controlador inalámbrico FUSION Pro para PlayStation 4 - Gamepad PS4, controlador Bluetooth PS4, motores de vibración dual, panel táctil, con licencia oficial de Sony Europe para PlayStation 4 € 119.99

€ 111.99 in stock 5 new from €111.99

1 used from €91.67

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Inalámbrico o con cable: usa el modo inalámbrico Bluetooth para PS4 o el modo con cable para PS4/PC

Pro Pack asignable: asigna botones a los cuatro gatillos extraíbles sin tener que cerrar el juego

Funciones esperadas: panel táctil capacitivo, barra LED iluminada, altavoz integrado + botones Share, PS y Options

Batería recargable: batería interna para hasta 20 horas de juego por carga*

Sensores de movimiento: siéntete parte del entorno de juego con los controles de movimiento intuitivos

eXtremeRate Dawn Programable Remap Kit Botón de Reasignación para Playstaion 4 con Board de Actuelización&Carcasa Trasera Diseñada&4 Botones Traseros para PS4 Mando JDM 040/050/055(Salpicadura Azule) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se convierta su control en un mando profesional y élite en Deportes electrónicos.

Se agregan 4 botones traseros programables corresponder a ergonómicos.

Se pueden asignar hasta 15 botones al carcasa trasera.

Fácil de instalar, soldar opcionalmente; obtenga la guía de video de instalación en YouTube buscando "ExtremeRate DAWN Remap Guide".

Compatible con PS4 control de segunda generación (JDM-040/050/055); verifique la segunda imagen de la lista antes de comprar.

