Los 30 mejores Escritorio Para Ordenador capaces: la mejor revisión sobre Escritorio Para Ordenador

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Escritorio Para Ordenador?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Escritorio Para Ordenador del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ZINUS Jennifer 119 cm Escritorio para ordenador portátil | Escritorio de estudio para oficina en casa | Montaje sencillo | Estructura metálica | Natural € 79.99 in stock 1 new from €79.99

€ 79.99 in stock 1 new from €79.99

Amazon.es Features ESTILO MODERNO Y FUNCIONAL PARA CUALQUIER HABITACIÓN: perfecto para tu oficina en casa, un espacio de trabajo en el dormitorio o la sala de estar, este escritorio contemporáneo de líneas limpias ayuda a completar cualquier habitación que necesite un poco más de espacio de mesa.

VARIOS COLORES Y TAMAÑOS: disponibles en varios tamaños y acabados para que puedas encontrar el que mejor se adapta a tu espacio

FABRICACIÓN SÓLIDA: el marco de acero sólido y el tablero grueso están construidos para soportar hasta 45 kg de peso distribuido uniformemente.

FÁCIL MONTAJE: todas las piezas, herramientas e instrucciones se suministran embaladas de forma experta en una caja compacta para una instalación sencilla en menos de 30 minutos.

SIN PREOCUPACIONES: 1 año de garantía; solo la mesa, sillas no incluidas.

Habitdesign Mesa Escritorio, Mesa despacho Reversible, Estudio, Modelo Adapta XL, Acabado en Roble Canadian € 132.31

€ 132.31

€ 127.90 in stock 1 new from €127.90

Amazon.es Features La mesa de estudio multiposición Adapta XL es una mesa de oficina o escritorio de líneas depuradas y formas sencillas pero muy práctico. Mesa reversible, te permitirá montar el módulo de almacenaje (baldas y puertas) a derecha o izquierda, de cara o de lado, según te convenga.

Mesa rinconera: 74 cm (alto) x 136 cm (ancho) x 139 cm (fondo), mesa estirada: 74 cm (alto) x 203 cm (ancho) x 66 cm (fondo). Se trata de una mesa de oficina que permite el trabajo manual y también el trabajo en ordenador, suficiente amplio como para que una persona trabaje sin estrecheces.

Fabricado con aglomerado de alta densidad, melamina de gran calidad y durabilidad. Producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal), el mueble es de color Roble Canadian, muy combinable con todo tipo de decoración. La parte inferior del mueble incluye tacos ABS quitarrruidos y antirayado pensados para proteger el suelo de la oficina o el despacho.

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente. Por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo. Requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes).

Habitdesign Mesa de Ordenador PC o Escritorio con Estanteria Reversible, Blanco Artik y Roble Canadian, Modelo Duplo, Medidas: 120 cm (Ancho) x 53 cm (Fondo) x 144 cm (Alto) € 72.90

€ 64.90 in stock 5 new from €64.90

1 used from €63.60

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medidas de la mesa: 120 cm (largo) x 73 cm (alto) x 50 cm (fondo); medidas de la estantería: 144 cm (alto) x 53 cm (ancho) x 25 cm (fondo).

Mesa de escritorio, estudio o despacho, reversible con estantería de 5 huecos en blanco Artik (blanco mate) y Roble Canadian, consta de líneas depuradas y formas sencillas pero muy práctica.

Mesa reversible, la estantería puede ir tanto a la izquierda o a la derecha, dando así una fácil adaptabilidad y funcionalidad para adaptarla a cualquier tipo de espacio.

Fabricado con melanina de gran calidad y de larga durabilidad; producto Certificado por la PEFC (Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal).

Este tipo de material tiene una superficie no porosa y muy resistente; por lo tanto, es un mueble fácil y rápido de limpiar con un paño húmedo; requiere montaje (incluye instrucciones y herrajes); no incluye los objetos de decoración y accesorios (cestas no incluidas).

SogesHome Escritorio, Mesa de Ordenador,Escritorio para ordenador,110 x 60 x 75 cm, para Estudio, Oficina, Montaje Simple, Diseño Industrial, 110 x 60 x 75 cm,SH-CZJYB-SJ01 € 45.99 in stock 1 new from €45.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Duradero y estable: hecho de panel de madera laminada gruesa con acabado brillante, resistente al agua, a los arañazos y fácil de limpiar. Materiales de metal con revestimiento de polvo resistente, que garantizan estabilidad y durabilidad. El diseño del marco X añade más estabilidad y durabilidad del estante.

Almohadillas protectoras: cuatro almohadillas de pie ajustables en altura que estabilizan considerablemente la mesa (altura ajustable de 1 a 2 cm) y protegen el suelo (especialmente el suelo de madera) de arañazos. Las patas ajustables superiores hacen que la mesa se mantenga estable en suelos irregulares.

Dimensiones: 110 x 60 x 75 cm. Puede haber una diferencia de 1-3 cm debido a la medición manual. Espero que no te importe. Puede haber una pequeña diferencia de color debido a los diferentes ajustes del monitor. Gracias por su comprensión.

【Respuesta inmediata de 24 horas】: si hay algún problema con el producto, por favor póngase en contacto con nosotros directamente, responderemos y le ofreceremos una solución en 24 horas.

Multifunción: diseño simple pero conciso, se puede colocar en tu sala de estudio, dormitorio u oficina para servir como escritorio de ordenador, estación de trabajo, escritorio de trabajo, ordenador portátil, escritorio de oficina, escritorio de oficina, mesa de estudio, escritura o escritorio de juegos.

Escritorio de ordenador con estantes de almacenamiento, estación de trabajo, escritorio de estudio con conejera y estantería, soporte elevador para monitor (marrón rustico) € 129.99 in stock 1 new from €129.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Escritorio multifuncional: es una estación de trabajo versátil que satisfará todas tus necesidades con este escritorio de oficina todo en uno con estante de gabinete, elevador de monitor, estanterías de almacenamiento y soporte de CPU; utiliza este elevador de monitor de computadora para elevar fácilmente tu monitor a la altura justa, reducción de la tensión de espalda y cuello y dolor. También se puede ajustar hacia arriba, el amplio escritorio más estantes ofrecen un amplio espacio para artículos esenciales de trabajo.

Gran espacio de trabajo: 120 cm x 50 cm (largo x ancho). La dimensión puede acomodar fácilmente tu laptop, teclado, libros, archivos, accesorios de escritorio. La gran estación de trabajo puede contener 2 ordenadores al mismo tiempo.

Construcción robusta: estas patas de escritorio están hechas de metal resistente (2,5 cm x 2,5 cm), en comparación con otros 2 cm o menos de metal, nuestro escritorio ofrece una fuerte estabilidad y durabilidad, sin tambaleo en el suelo; la mesa de 1,5 cm más gruesa puede cargar cargas pesadas en tu escritorio.

Fácil de montar: todas las piezas están etiquetadas, instrucciones de diagrama incluidas y herramientas, se puede montar rápidamente. Enviamos desde el almacén del Reino Unido, entrega rápida.

100% garantía: si su artículo llega dañado, rayado o perdido parte, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros, le enviaremos reemplazo gratuito o le ofrecerá un reembolso parcial. READ Oculus Rift S Off 100 de descuento para muchos minoristas

Tribesigns Mesa de Ordenador, Escritorio de Computadora con Estantería & Soporte de Monitor, Industrial Mesa de Estudio para Oficina, Dormitorio (Marrón Vintage) € 139.96 in stock 1 new from €139.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Almacenamiento grande y escritorio espacioso: diseñado con escritorio grande + estante para soporte de monitor + 2 con estantes laterales abiertos + soporte para CPU, que proporciona suficiente espacio de almacenamiento para acomodar su computadora portátil, computadora, teclado, accesorios de escritorio.

Estructura robusta y escritorio de estudio estable: el escritorio Tribesigns construido con madera de primera calidad y estructura de metal, brinda más soporte, garantiza estabilidad y durabilidad, bien equilibrado.

Perfecto para la oficina en casa: diseño estilizado en negro y marrón rústico, un avance del diseño único tradicional, no solo en el exterior sino también en la practicidad. El escritorio de la oficina en casa con estantes será una adición en la sala de estar / dormitorio / sala de estudio / sala de juegos / oficina / sala de estudio.

Fácil de ensamblar: manual de instalación claro y comprensible, no se requiere un gran esfuerzo para ensamblar este escritorio de mesa. El diseño compacto también crea la solución perfecta para espacios pequeños y ayuda a que su trabajo o estudio sea más conveniente y feliz.

Lo que obtiene: un escritorio para computadora, un manual de usuario, guía de bienvenida. Si tiene alguna pregunta sobre nuestra estación de trabajo o necesita ayuda, no dude en contactarnos. Opción de regalo perfecta para tus familiares, amigos o para ti.

HOMIDEC Mesa de Ordenador , Escritorio de Computadora con Estantes Mesa de Estudio , Escritorios modernos para dormitorio, hogar, oficina (100x50x75cm) € 79.99 in stock 1 new from €79.99

€ 79.99 in stock 1 new from €79.99

Amazon.es Features 【Escritorio de estudio moderno】: tablero de madera de partículas sólidas de grado E1, resistente a los arañazos y al desgaste, fácil de limpiar y estructura de metal de acero, que puede soportar un peso de más de 110 kg. Peso del escritorio de la computadora: 15,85 kg.

【Bolsa de almacenamiento y estanterías de 3 niveles】: L100cm * W50cm puede acomodar fácilmente a su computadora portátil, PC, teclado, accesorios de escritorio. La altura del escritorio de la computadora es de 75 cm, que apta para el estudio y la oficina. Gran espacio de almacenamiento con una bolsa de almacenamiento y estantería de 3 niveles, puede tener más espacio para libros, plantas en macetas, cajas de almacenamiento, etc.

【Alta calidad y durabilidad】: la superficie de la mesa y el marco de acero cuentan con un diseño de capa protectora especial para evitar impactos y agua a prueba de agua. La superficie lisa de la mesa puede proteger tu piel. Protectores antideslizantes y antirayaduras debajo de las patas para proteger su suelo de arañazos y reducir el ruido al moverse.

【Fácil de montar】: instalación de la computadora sin complicaciones y que ahorra tiempo; se necesitan pasos sencillos para una instalación completa. Se proporciona un manual de instrucciones detallado.

【Servicio profesional】: Cuando compra productos Homidec, estamos listos para brindarle el mejor servicio en todo momento. Prometemos devolver y cambiar gratis durante 12 meses. Tenemos el equipo de servicio más profesional, si tiene algún problema con el uso, no dude en contactarnos, le responderemos lo antes posible dentro de las 24 horas.

COMIFORT Mesa de Ordenador con Bandeja Extraíble – Escritorio Robusto y Espacioso, Estilo Moderno y Minimalista, Capacidad Almacenaje, Estante y Ruedas, Color Blanco € 72.50

€ 69.90 in stock 1 new from €69.90

€ 72.50

€ 69.90 in stock 1 new from €69.90

Amazon.es Features ESTILO: Mesa de ordenador sencilla, minimalista y funcional. Este escritorio con ruedas y diferentes compartimentos sirve para guardar objetos y se ajusta a cualquier habitación y espacio sin ningún problema. Fabricada en Europa.

VERSÁTIL: Multifuncional como mueble de ordenador o como escritorio de despacho, tanto para un ambiente más juvenil como para otro más formal. Su bandeja extensible y las diferentes baldas permiten sacar a este mueble múltiples usos.

CALIDAD: Escritorio con balda de superficie resistente al contacto con el agua, fácil de limpiar. Muy estable y robusto, cuenta con ruedas giratorias que permiten un fácil desplazamiento del escritorio para adaptarlo a todas las necesidades

DECORACIÓN Y CONFORT: Mesa de trabajo, muy cómoda para el uso del ordenador gracias a su bandeja extensible. Las ruedas rotatorias permiten mantener una buena y adecuada postura tanto para los trabajadores durante toda la jornada laboral como para estudiantes durante sus horas de estudio.

MATERIAL y DIMENSIONES: Mueble de trabajo de fácil montaje, 76 cm (altura) x 80 cm (ancho) x 48 cm (fondo). Bandeja con mecanismo metálico suave y ruedas resistentes al peso. Acabado en melamina de alta calidad.

GIKPAL Escritorio de Computadora, Mesa de Ordenador Escritorio Estructura de Acero con Cajón, Mesa de Estudio Portátil Grande para Oficina en Casa (Negro) € 89.99 in stock 1 new from €89.99

€ 89.99 in stock 1 new from €89.99

Amazon.es Features 【DURADERO Y ESTABLE】Construido con marcos de acero de alta calidad y tableros de partículas, el escritorio de computadora es robusto y resistente al desgaste. Además, es fácil de limpiar y se puede utilizar durante mucho tiempo, puede colocarlo en la esquina de su hogar u oficina para ahorrar espacio.

【GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO】 El tamaño de la mesa de ordenador es de 120 x 60 x 75 cm, lo suficientemente espacioso para colocar computadoras, PC, laptops, libros u otros suministros. El cajón es 35.5 x 23 x 19 cm, hay dos cajones para satisfacer sus necesidades diarias de almacenamiento. ¡Todo está organizado para servirle mejor!

【FÁCIL MONTAJE】La instalación es muy sencilla gracias al manual de usuario y las herramientas completas proporcionadas. Todas las instrucciones se describen en detalle y simplifica sus pasos de montaje, ahorrándole tiempo y energía. ¡El GIKPAL Escritorio para Computadora te hace la vida más fácil!

【ESCRITORIO ESTABLE】 Las tablas de madera confiables y las patas ajustables pueden garantizar que el escritorio sea estable y no se agite cada vez que se mueva el lápiz o el mouse, lo que le permite estudiar y trabajar en un entorno cómodo.

【ESTILO CLÁSICIAL】Con un estilo simple y moderno, el mesa de estudio puede complementar cualquier decoración del hogar y es una gran adición para la sala de estar, dormitorio, sala de juegos, dormitorio, etc. 2 colores a su elección: retroy negro. ¡Una elección de escritorio clásica pero práctica!

JUMMICO Escritorio para ordenador con altura regulable eléctrica, mesa de estudio para el hogar o la oficina (negro) € 243.46 in stock 1 new from €243.46

€ 243.46 in stock 1 new from €243.46

Amazon.es Features Ajuste de altura inteligente: el rango de ajuste de altura de 72 a 120 cm satisface perfectamente las necesidades de personas de diferentes tamaños y ocasiones de oficina. La pantalla LED muestra la altura de funcionamiento en tiempo real cuando pulsas el botón de arriba o abajo. Con la función automática de almacenamiento de altura de 4 niveles, puedes ahorrar valioso tiempo de trabajo y encontrar rápidamente el nivel de altura necesario.

Construcción robusta y estable: un marco de acero de calidad industrial en combinación con un escritorio de madera maciza hace que nuestra mesa sea más robusta y duradera y puede soportar la capacidad de carga máxima de 154 libras. Debajo de las patas de la mesa se encuentra una carcasa de protección de goma, que no solo alivia la molestia del suelo irregular, sino que también protege el suelo.

【Área de trabajo espaciosa】El escritorio súper grande (110 cm x 60 cm) está cubierto con material respetuoso con el medio ambiente y ofrece más espacio y comodidad para tu ajetreado tiempo de trabajo. Puedes colocar cómodamente todos los documentos y las herramientas necesarias que necesitas para ahorrar tiempo en encontrar elementos importantes, lo que mejora significativamente la eficiencia de tu oficina.

【Trabajo altamente eficiente y saludable】La placa de madera con un estilo sencillo y hermoso de diseño puede integrarse perfectamente en los diferentes estilos de tu habitación. El ajuste de altura se adapta a tus diferentes hábitos de trabajo y mejora tu eficiencia de trabajo.

【Nuestro servicio de calidad】Garantizamos 1 año de garantía del fabricante y asistencia técnica amable para ayudar en caso de dudas. Si tienes problemas de instalación y problemas de postventa, por favor póngase en contacto con nosotros. Te ayudaremos en 24 horas. Además, ofrecemos soporte técnico gratuito de por vida.

HOMIDEC Escritorio de Ordenador, Mesa de Oficina pequeño, Mesa de Ordenador con Bolsa de Almacenamiento, Fácil de Montar, Mesa de Escritura para Oficina en Casa, 80 x 60 x 75 cm(Vintage) € 69.99 in stock 1 new from €69.99

€ 69.99 in stock 1 new from €69.99

Amazon.es Features 【Ahorro de Espacio】:Perfecto para espacios pequeños,caracterizado por un diseño compacto, es conveniente que encuentre un lugar en su casa para almacenarlo.

【Bolsa de Almacenamiento y Gancho de Hierro】: La bolsa de almacenamiento y el gancho de hierro gratuitos ayudarán a organizar su espacio de trabajo, a mantener sus cosas ordenadas y al alcance de la mano.

【Robusto y Estable】: El diseño de barras de hierro y las almohadillas ajustables para las piernas brindan una mayor estabilidad;Resistente a los arañazos y al desgaste, fácil de limpiar,adecuado para cualquier estilo de casa.

【Fácil de Montar】: Termine el montaje en 10 minutos siguiendo el manual de instalación claro. Los accesorios y herramientas están bien organizados y empaquetados para elegirlos rápidamente.

【Habitación y Función Aplicables】: Adecuado para estudio, dormitorio, sala de estar, cocina, habitación de niños, oficina. Se puede usar como escritorio de estudio, escritorio de ordenador, estación de trabajo de oficina, mesa de juegos PC, mesa de café, mesa de reuniones, mesa de hecha a mano, mesa de computadora, mesas de picnic, mesa de comedor.

COMIFORT Mesa Escritorio - Escritorio Ordenador de Diseño 3 alturas 1 estante 1 cajón y soporte teclado extraible. Escritorio de diseño Moderno - NALON sonoma € 94.90 in stock 1 new from €94.90

1 used from €66.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Medidas】Coloca tu flamante nuevo escritorio en tu espacio favorito, pero no olvides consultar las medidas del escritorio con cajones Nalon, son 87cm de alto, 101,5cm de ancho y 40,5cm de longitud.

【⚙️ Características】Siempre podrás tener todo tu material perfectamente ordenado en tu mesa escritorio ordenador multifuncional Nalon. Cuenta con diferentes espacios de almacenamiento, 3 superficies a diferentes alturas, 1 balda y 1 cajón en la zona inferior.

【 Materiales】La mesa escritorio Nalon de Comifort presenta un estilo digno de una mesa de oficina diseñada para dar las máximas prestaciones, quedará fantástica en cualquier lugar donde quieras ponerla. Ha sido fabricada con los mejores materiales: madera con acabado en melamina de máxima calidad.

【 Modelos y colores】Puedes encontrar el escritorio con cajones Nalon en una exquisita gama de colores: nordic, blanco y sonoma. Escoge el modelo que mejor se adapte a la estética de tu habitación u oficina.

【 Montaje, Envío y Atención al Cliente】En el paquete encontrarás todo lo necesario para el montaje de tu escritorio. Si tienes cualquier cuestión no dudes en contactar con nuestro departamento de Atención al Cliente. El envío se realiza a pie de calle.

HOMCOM Mesa de Ordenador PC Mesa Escritorio con Múltiples Estantes Bandeja de Teclado Soporte CPU y 2 Cajones para Oficina 120x55x85 cm Blanco € 142.99

€ 142.99

€ 129.99 in stock 1 new from €129.99

Amazon.es Features ✅ESCRITORIO COMPACTO: Pensado para cualquier estancia de tu hogar, incluso espacios pequeños, esta mesa de escritorio cuenta con varios espacios para poder tener en una sola mesa todos los equipos necesarios para estudiar y/o trabajar

✅AMPLIO ALMACENAJE Y FUNCIONAL: Para satisfacer todas las necesidades que pueda requerir su uso, cuenta con una amplia encimera, dos cajones, dos bandejas extraíbles (para teclado y escáner), compartimento para la torre del ordenador y estante superior para el monitor o impresora

✅ORIFICIO PASACABLES: Cuenta con 2 orificios para facilitar el acceso a los enchufes a la vez que mantiene los cables ordenados y libres de enredos y la encimera despejada

✅DISEÑO ELEGANTE Y SEGURO: Su diseño de líneas limpias y esquinas redondeadas ofrece un diseño elegante, espacioso y funcional que se adaptará fácilmente a tu estudio dormitorio u oficina

✅MEDIDAS TOTALES: 120x55x85 cm (LxANxAL); Medidas del estante superior: 33x33 cm (LxAN); Medidas interiores del cajón: 27x28x10,5 cm (LxANxAL) READ Los 30 mejores Tabla Madera Cortar capaces: la mejor revisión sobre Tabla Madera Cortar

€ 50.29 in stock 1 new from €50.29

Amazon.es Features ALTA CALIDAD -- La superficie de la mesa está hecha de partículas con alto acabado brillante, muy liso; El marco de metal soldado proporciona estabilidad sólida de roca y durabilidad. Permanezca firme, no se tambaleará.

MUEBLE -- La mesa portátil para computadora portátil tiene cuatro ruedas que permiten que su escritorio vaya a donde quiera en su hogar u oficina, 2 ruedas bloqueables, fácil de mantener estable

TAMAÑO -- El área del escritorio es 60cm (longitud) x40cm (ancho). La altura se puede ajustar de 73 a 92 cm (28,7 a 36,2 pulgadas) para cumplir con diferentes requisitos de altura. Es fácil de usar tanto para niños como para adultos.

SIMPLE -- Se ahorra espacio y está fácil de montaje: Puede poner una mesa al lado de la pared, entonces ahorrando espacio.

MULTIFUNCIONAL -- Disponible como una simple mesa de comedor, mesa portátil. Se puede utilizar en el estudio, oficina, dormitorio y otros lugares. Se puede utilizar para leer, escribir, pintar, juegos de mesa, modelos, rompecabezas, artesanías, ferias, jardinería o cualquier otra escena que desee.

COMIFORT Escritorio Juvenil – Mesa Escritorio Ordenador con 2 Cajones, 5 Estantes y Bandeja Teclado Extraible, Diseñado en España, Fabricado en Madera, Medidas 115x55x76cm - MONTGO Sonoma € 120.20 in stock 1 new from €120.20 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 ⭐ Características Principales】Mesa de Ordenador Moderna y Practica con Buenos Acabados en Melamina, con una Superficie Principal, 2 Cajones; 5 Estantes y Bandejas. Reversible, monta los cajones y baldas en lado que prefieras. Escritorio para jóvenes Robusto Y Solido.

【 Medidas】Medidas de la mesa ordenador: Ancho: 115 cm, Fondo: 55 cm, Alto: 76 cm. Material de Alta Densidad, Ecológico y Duradero. Diseñado en España. Fabricado en Madera. Acabado en Melamina.

【 Funcionalidades】Aumenta tu productividad con este fantástico escritorio para oficina. Mesa escritorio estrecha con gran capacidad de almacenaje, consigue una perfecta organización de todas tus cosas.

【 ⚙️ Diseño】Escritorio Ordenador de Diseño Moderno y Funcional para cualquier habitación, Oficina o Despacho. Mueble en formato kit de fácil montaje, Para un Ensamblaje rápido y Satisfecho de la Compra.

【 Montaje, Entrega y Atención al Cliente】Dentro del embalaje del escritorio para hogar o trabajo hemos añadido todos los componentes y las instrucciones necesarias para su fácil montaje. Si no has montado un mueble nunca no tienes de qué preocuparte. En caso de duda contacta con nuestro departamento de Atención al Cliente. Entrega a pie de calle.

AHHC Escritorio Esquinero para Ordenador con 2 Tableros Desmontables, Soportes de CPU y Teclado, Tamaño Estándar (Amarillo) € 95.49 in stock 1 new from €95.49 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍ Escritorio madera para ordenador - en forma de L, ideal para el uso en la oficina, el estudio y el dormitorio.

Piezas completas - el paquete incluye 2 tableros(un largo y un corto, se ven en las fotos), un soporte de CPU y otro de teclado, patas metales, tornillos y un destornillador.

Lugar intercambio - las 2 partes se pueden intercambiar sus sitios a revés según el diseño del espacio de su habitación.

✅ Fácil de montaje - con el diseño sencillo del escritorio, no requiere muchas herramientas.

Dimensión - parte larga 120*51*73cm, parte corta 110*51*73cm/Peso de 18kg.

Inter Link Adda Escritorio para Ordenador, Blanco, 80 x 50 x 75 cm € 70.62

€ 70.62

€ 50.47 in stock 1 new from €50.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La mesa de la computadora tiene una postura estable y buena movilidad debido a las ruedas adjuntas. Al limpiar también empuje cómodamente. Ideal para estudio, sala de estar u oficina

Tablero KF, recubierto de melamina. Extensión de teclado con extensiones de metal. Con 4 rodillos de plástico y bordes frontales suavizados, excepto debajo de la carrocería. Color blanco. Montaje con herramientas

Dimensiones construidas: Ancho: 80 x Altura: 75 x Profundidad: 50 cm

Aspecto agradable, diseño inteligente: extracto de teclado ampliable en silencio. Los 2 estantes inferiores proporcionan espacio de almacenamiento para impresoras, escáneres, equipos de música, libros, archivadores, plantas, etc. La torre de computadoras se puede colocar en el estante del piso derecho

Diseño simple: el escritorio se entrega con instrucciones de montaje vívidas e ilustradas, lo que hace que la configuración sea un juego de niños. Los muebles laterales ilustrados y la decoración no están incluidos

JOISCOPE Escritorio de Computadora,Mesa de Ordenador,con 2 Niveles de Estante a la Izquierda o a la Derecha,Mesa Industrial Hecha de Madera y Metal,140 x 60 x 75 cm(Nuevo Acabado Blanco) € 125.99 in stock 1 new from €125.99

€ 125.99 in stock 1 new from €125.99

Amazon.es Features MONTAJE FÁCIL: Con las instrucciones comprensibles fácilmente, no requieren un gran esfuerzo para configurar esta mesa.

ESTRUCTURA RESISTENTE: Construido con acero de primera calidad y aglomerado, el escritorio de ordenador está absolutamente sólido, estable, resistente y duradero.

DISEÑO HERMOSO: Hemos adoptado un nuevo diseño mientras que garantizamos la practicidad. El diseño de estilo industrial es adecuado para diferentes estilos de decoración para estudio, oficina y espacios reducidos.

AHORRO DE ESPACIO: Caracterizado por un diseño compacto, es conveniente que encuentre un lugar en su casa para almacenarlo. Debido a su espacio de almacenamiento, también le ayuda mucho a almacenar su teclado, mouse o cualquier otra cosa.

100% SATISFACCIÓN: JOISCOPE proporciona un servicio profesional antes y después del consumo para los clientes. No espere más y disfrútelo ahora mismo.

Baodan Mesa de escritorio para ordenador portátil, portátil, plegable, tableta multifunción con ranura para tazas, para desayunar películas en la cama, el sofá o el suelo, color amarillo € 18.86 in stock 1 new from €18.86

€ 18.86 in stock 1 new from €18.86

Amazon.es Features Material de alta calidad: esta mesa para portátil está hecha de material MDF de alta calidad, que es resistente a los arañazos y a la humedad. Mientras que las patas antideslizantes están hechas de un tubo de aleación de aluminio, son fuertes, resistentes y antideslizantes con una gran capacidad de carga.

【Diseño humanizado】Mesa amarilla, color moderno y clásico. El escritorio de regazo está equipado con un compartimento para tarjetas para guardar teléfonos, libros y revistas, además de un soporte para bebidas para sostener el café o la taza de forma estable. La superficie lisa de escritorio facilita la limpieza.

【Mesa plegable】Las patas de este soporte para ordenador son plegables, por lo que puedes plegarlo en un tamaño compacto para guardarlo cómodamente cuando no lo necesites.

【Gran tamaño】El tamaño del escritorio de dormitorio es de 60 x 39 x 26,5 cm. Fácil de transportar y mover, hace que tu mesa de trabajo o de trabajo sea flexible. Ayuda a aliviar el dolor de cuello y hombros.

【Mesa auxiliar】Ampliamente utilizada como mini escritorios, marcos de cama para portátil, mesitas de noche para niños, mesas de camping, mesas de desayuno, etc. Disfruta de la comida, leer, escribir o ver en la cama, sofá, dormitorio, mesa de café y así sucesivamente.

FITUEYES Escritorio de Ordenador para Dos Personas Madera Matchwood con Almacenamiento Estación Doble de Trabajo Mesa para Oficina Casa 206x50,5x75cm CD120601MG € 169.99 in stock 1 new from €169.99

€ 169.99 in stock 1 new from €169.99

Amazon.es Features 【Multifuncional】Gran superficie de escritorio con un cubo de almacenamiento en el medio y debajo del escritorio, que proporciona más espacio de almacenamiento para el uso diario. El estante del medio se puede quitar para obtener más espacio.

【Diseño FITUEYES】Perfecto, largo y suficiente cómodo para que 2 personas trabajen uno al lado de otro, y también pueden ser dos escritorios independientes para diferentes usos.

【Alta calidad】Construido con tablero de MDF Matchwood de 15 mm y tubo de metal cuadrado de 0,9 mm. Marco trapezoidal, ensancha la parte inferior del marco, lo que mejora la estabilidad del escritorio.

【Parámetro】 Las dimensiones totales son 206x50,5x75cm. Capacidad de peso: 150KG / 15KG.

【Conveniente】 Instrucciones detalladas, accesorios completos, fácil instalación

Yaheetech Mesa de Ordenador 112 x 50 x 82 cm con Cajón Escritorio para Computadora para Oficina Despacho Mesa de Estudio Mesa con Estantería de Estilo Moderno € 59.99 in stock 1 new from €59.99 Consultar precio en Amazon

€ 59.99 in stock 1 new from €59.99

Fácil de montar: Están incluidos todos los accesorios requeridos y las instrucción con dibujos que muestran claramente el montaje paso a paso. El montaje será fácil y rápido.

3 diferentes espacios para organización: Este escritorio cuenta con un cajón para almacenar los artículos tales como libros, mobiles, revistas, etc. Un estante pequeño para colocar documentos, un estante grande para PC u otras cosas.

Mantenimiento fácil: Un revestimiento resistente al agura recubierto por la superficie hace que esta mesa escritorio sea fácil de limpiar y mantener. El diseño de almohadilla debajo evita más desgaste tanto a la mesa de ordenador como al suelo en su hogar.

Escritorio blanco para diferentes ocasiones: Escritorio de color blanco fácilmente encaja con diferentes estilos de habitaciones. La división diferentes lo hace ideal para utilizo en estudio, oficina , despacho como mesa para ordenador, mesa de estudio, etc.

Insputer Mesa Ordenador Escritorio Ordenador Mesa Escritorio Plegable Mesas Escritorios Habitacion para Estudiantes 80 x 40 x 75 cm No Requiere ensamblaje Ideal para la Escuela, la Oficina y el hogar € 70.99 in stock 1 new from €70.99

3 used from €54.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Sin montaje --- No es necesario montar la mesa, ahorra mucho tiempo y dinero. Una capa de marco de hierro debajo de la mesa para colocar artículos. No solo mayor espacio de almacenamiento, sino también mayor estabilidad y conveniencia.

♥ Altura ajustable --- Mesa plegable y patas ajustables. La altura de las patas se puede ajustar de 1 a 3 cm según sus necesidades específicas.

♥ Ahorre espacio --- El escritorio de la computadora admite el plegado y se puede empalmar, es fácil de almacenar y administrar. Puede conectar varios escritorios en diferentes situaciones para producir efectos inesperados. Adecuado para oficinas, hogares, reuniones, entrevistas, cursos de formación, etc.

♥ Fuerte capacidad de carga --- Alto resorte elástico. Cuando el soporte está abierto, el tablero de la mesa es perpendicular a las patas de la mesa, lo que mejora enormemente la capacidad de carga del tablero y puede soportar un peso de 300 kg como máximo.

♥ Alta calidad --- La mesa de estudio plegable está hecha de madera y acero de alta densidad. Spray electrostático de sobremesa, suave y fácil de limpiar. Las patas de la mesa están hechas de tubo de acero cuadrado de alta calidad, la superficie es a prueba de óxido y la capacidad de carga es fuerte.

VASAGLE Escritorio, Mesa de Ordenador, con 2 Niveles de Estante a la Izquierda o a la Derecha, para Oficina, Dormitorio, Estructura de Acero, Industrial, Marrón Rústico y Negro LWD55X € 98.99 in stock 1 new from €98.99 Consultar precio en Amazon

€ 98.99 in stock 1 new from €98.99

Todo está a tu alcance: Con una gran superficie y 2 estantes, todo lo que necesitas esta al alcance de la mano. En caso de que necesites más espacio para una unidad central de procesamiento, se puede desmontar el estante en el centro

Trabajo sin molestias: Su gruesa estructura de acero (1,2 mm), su panel de partículas y uas patas ajustables proporcionan una excelente estabilidad, garantizando que el escritorio no se tambalee con cada clic del ratón

Montaje simple: Nadie quiere montar un escritorio durante una tarde entera; con instrucciones detalladas y herramientas de montaje incluidas, estarás escribiendo en este escritorio clásico antes de que te des cuenta

Qué hay en la caja: Un escritorio de ordenador de 140 x 60 x 75 cm de la Serie ALINRU con mucho espacio para proporcionar un hogar acogedor para todos sus suministros de oficina e instrucciones intuitivas para un fácil montaje

VASAGLE Escritorio de la Computadora Blanco Mesa de Ordenador en Forma de Z Escritorio para hogar o Oficina LCD811W € 46.71

€ 42.28 in stock 1 new from €42.28

3 used from €34.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¿QUIERES CAMBIAR TU LUGAR DE TRABAJO? ¡Este escritorio está equipado con 4 ruedas para moverlo de la oficina a la sala de estar o incluso al balcón! 2 ruedas están equipadas con frenos para mantener el escritorio en su lugar

ESPACIO PEQUEÑO: Este escritorio compacto, de 60 x 48 x 73 cm, cabe en espacios reducidos y ofrece espacio para tu PC o portátil. La unidad central y la impresora se pueden colocar en el estante inferior

ESTRUCTURA EN FORMA DE Z ESTABLE: Está hecho de tubos de acero y tablero de aglomerado de 15 mm de espesor. La parte superior soporta hasta 30 kg. El enchapado en melamina es resistente al desgaste y a la decoloración. Se puede limpiar con un paño húmedo

CON SOPORTE DE TECLADO: El soporte de 54 x 26 cm está equipado con rieles silenciosos para crear un ambiente de trabajo tranquilo. El teclado no ocupa espacio en la parte superior, así que hay más espacio para mirar las notas

QUÉ HAY EN LA CAJA: Instrucciones ilustradas, piezas numeradas, agujeros pre-perforados en el lugar correcto, la herramienta necesaria para el montaje y lo más importante. Este compacto escritorio de VASAGLE se puede montar en pocos minutos READ Los 30 mejores Sillones Jardin Exterior capaces: la mejor revisión sobre Sillones Jardin Exterior

Grandma Shark Escritorio para Computadora Portátil, Mesa de Ordenador Extraíble y Altura Ajustable, Mesa Auxiliar portátil para sofá Cama (60 × 40 cm, Negro) € 32.99 in stock 1 new from €32.99

€ 32.99 in stock 1 new from €32.99

Amazon.es Features [Información] Escritorio Tamaño: 60 × 40 cm; Rango de altura: 69 ~ 95 cm, 4 ruedas con freno

[Material] Panel de madera maciza de alta calidad; Los marcos metálicos resistentes y con recubrimiento de polvo pueden garantizar la estabilidad y durabilidad

[Aplicar] Adecuado para usar sobre sofá o cama; Ajustado a la altura más alta, le permite estar de pie y demostrar la computadora en una reunión, conferencia o docencia.

[Características] Ranuras integradas que pueden reparar teléfonos móviles, tabletas y bolígrafos; Esquina de mesa redonda, más segura contra colisiones.

[Servicio] Proporcione 2 años de garantía, si tiene alguna pregunta o pregunta, no dude en contactarnos, le brindaremos un servicio al cliente rápido y efectivo

Dripex Mesa Escritorio Plegable, Mesa Ordenador, Compacto sin ensamblaje, Mesa de Estudio Plegable para Casa Oficina, Escritorio para computadora Manualidades, Color Madera, 80 x 45 x 74 cm € 69.99 in stock 1 new from €69.99 Consultar precio en Amazon

€ 69.99 in stock 1 new from €69.99

【Perfecto para espacios pequeños】Este escritorio compacto ofrece un suficiente espacio, especialmente adecuado para habitaciones pequeñas. Si desea ahorrar espacio, este escritorio plegable es una excelente opción. Cuando no está en uso, la mesa se puede plegar en la esquina, abajo de la cama, detrás de la puerta, etc

【Escritorio estable】 Tamaño desplegado: 80 x 45 x 74 cm (largo x ancho x alto). Plegado: 80 x 74 x 8 cm (largo x ancho x grosor) . Escritorio robusto de MDF, impermeable y no se deforma, duradero y sólido. Las patas metálicas y el tablero de la mesa forman un triángulo estable para garantizar la robustez y estabilidad de la mesa. Protectores antideslizantes y antiarañazos debajo de las patas para proteger tu suelo de arañazos y reducir los ruidos al moverte.

【Mesa plegable práctica】 Una mesa plegable perfecta para apartamento, dormitorio, hogar y oficina, etc. Se puede usar como escritorio de estudio, escritorio de ordenador, estación de trabajo de oficina, mesa de juegos PC, mesa de café, mesa de reuniones, mesa de hecha a mano, mesa de computadora, mesas de picnic, mesa de comedor. Puede poner ordenador, monitor, impresora, lámpara de mesa, cafetera, libros, flores, rompecabezas, juquetes, teclados en él.

【Estilo moderno y elegante】 Dripex escritorio elegante combina metal robusto con una tabla de madera MDF y crea un delicado encanto. Resistente a los arañazos y al desgaste, fácil de limpiar. Adecuado para cualquier estilo de casa. Será su decisión de mobiliario más correcta.

duehome Mesa de Ordenador, Mesa para PC, Mesa Office, Modelo Volta, Acabado en Madera Color Natural, Medidas: 60 x cm (Ancho) x 48 cm (Fondo) x 75 cm (Alto) € 59.95 in stock 2 new from €52.95

€ 59.95 in stock 2 new from €52.95

Amazon.es Features Medidas: 60 x cm (Ancho) x 48 cm (Fondo) x 75 cm (Alto)

Acabado tablero de melamina color natural

Bandeja inferior extraible

Estructura metálica gris aluminio

Ruedas de nylon con freno

VASAGLE Escritorio de la Computadora, Mesa de Ordenador, con Portateclado, Diseño Moderno, Escritorio Compacto para Hogar u Oficina, 120 x 59 x 90 cm, Negro LCD812B € 68.99

€ 68.99

€ 65.99 in stock 1 new from €65.99

Amazon.es Features Buen acabado y estabilidad - Material: tubos de hierro recubiertos de polvo + tableros de partículas PB + chapa de melamina. Gracias a los materiales ecológicos y resistentes, la mesa es sólida y duradera, con la superficie impermeable, robusta sin decoloración

Gran capacidad de almacenaje: Dos encimeras ofrecen un gran espacio de trabajo. 2 plataformas elevadas para colocar la impresora, teléfono, altavoces, libros. Tiene un soporte independiente con ruedas giratorias para el torre CPU

Diseño práctico y útil: Escritorio con bordes lisos y pulidos para evitar el riesgo de daños, una bandeja del teclado extensible y silenciosa, 4 ruedas (2 con freno) para el fácil desplazamiento y seguro estacionamiento. Ideal para la oficina, sala de estar, dormitorio, estudio, etc.

Montaje y limpieza sencilla: Fácil de montar según las instrucciones incluidas. Basta con un paño suave y húmedo para limpiar la mesa

Songmics siempre estamos dedicados a proporcionar a los clientes productos de buena relación precio/calidad. Prestamos el excelente servicio de atención al cliente y hacemos todo lo posible para resolver sus problemas

SoBuy Mesa de Escritorio, Mesa de Ordenador con Tres Estantes,Color Blanco,FWT29-W,ES (Mesa) € 59.95

€ 59.95

€ 49.95 in stock 1 new from €49.95

Amazon.es Features Capacidad máxima:50 kg, Peso:17kg

Medidas de la estructura (L, P, H): 100 cm x 50cm x117cm

Con 3 estantes pequeños para muchas más opciones de almacenamiento. Dispone de un sistema de almacenamiento útil y práctico

Hecha de material de tableros de partículas

Mueble kit de fácil montaje ,se envia con intrucciones de montaje y Cómoda en estilo moderno

MELOKEA Silla de Oficina, Silla Escritorio Ergonómica, Silla para Computadora en Malla, Silla de Trabajo con Altura Ajustable, Silla Ordenador con Soporte Lumbar y Reposacabezas, para Oficina, Gris… € 83.99 in stock 1 new from €83.99

€ 83.99 in stock 1 new from €83.99

Amazon.es Features Silla de Oficina Ergonómico: El diseño aerodinámico del respaldo de la silla de escritorio es ergonómico, los reposacabezas acolchados engrosados y ancho, así como el apoyo lumbar adicional, puede mantener fácilmente la posición sentado correcta y prevenir el dolor de espalda causado por las largas horas de trabajo

Cómodo & Transpirable: El cojín del asiento de esta silla de oficina ejecutiva están hechos de esponja de alta densidad, no se deformará incluso después de un uso prolongado. El grosor del cojín del asiento es de hasta 10 cm, la profundidad del asiento es de 51 cm, lo que puede acomodar su cuerpo muy bien y no se sentirá lleno de gente. El respaldo de la silla está hecho de malla de alta calidad, que es duradera y mantener la transpirabilidad a largo plazo

Silla Giratoria Ajustable: La altura de la silla de computadora se puede ajustar entre 40 y 47 cm, el reposacabezas engrosado se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo en 6 cm, puede para adaptarse a la flexión del cuello y proporcionar un mejor apoyo. Gracias al mecanismo de ajuste, solo necesita abrir la palanca de control y ajustar la perilla, silla puede inclinar y menear entre 90-115°, para adapatarse al movimiento natural de su cuerpo,lo que lo ayuda a relajarse

Variedad de Colores Sillas: La silla ejecutiva de oficina es ligero y cómoda, con un diseño moderno, variedad de colores para satisfacer diferentes necesidades coincidentes. Ya sea en el hogar, la oficina, la sala de reuniones o el estudio, esta silla puede ser una buena ayuda para combinar

Instalación & Servicio Posventa: La instalación de la silla de trabajo no es difícil, el paquete tiene instrucciones de instalación y video, no dude en contactarnos si necesita ayuda. Consejos cálidos: Cuando instale el reposabrazos, alinee los 4 tornillos con los orificios y apriételos ligeramente, luego apriételos completamente uno por uno. Si tiene alguna pregunta sobre las sillas de oficina, por favor contactarnos, haremos mejor esfuerzo para ayudarte

