Los 30 mejores Fondos Fotografia Navidad capaces: la mejor revisión sobre Fondos Fotografia Navidad

BDDFOTO Fondos de fotografía de Navidad, 1,5 x 2 m Tablero de Madera Vintage Fondos de Navidad Muñeco de Nieve Nevando Fondo de Navidad Fondo de Madera para niños

Amazon.es Features 【Fondo 1,5 x 2 m fondo】 Fondo fotográfico 1,5 x 2 m, adecuado para bebés, niños, adultos Navidad días especiales decoración objeto fotografía fondo

【Nota: 1】 Las arrugas de envío se pueden eliminar fácilmente con la plancha de vapor, solo planche desde la parte posterior

【Nota: 2】 Extiéndalo en el piso o debajo de una alfombra, mejor presione con cosas planas, durante 2 días o más, las arrugas desaparecerán lentamente

【Fibra química】 Hecho de fibra química, los bordes se han mecanizado para evitar roturas, lo suficientemente fuerte, más denso y suave, olor no irritante, patrón más claro y solidez.

【Multiusos】 Ligero, fácil de colgar, adecuado para fotografía profesional

Allenjoy Navidad Invierno Muñeco de Nieve Telón de Fondo Fotografía Árbol Regalos CopoDecoración Blanca Banner Baby Shower Cumpleaños Photo Booth Studio Props 210x150cm

Amazon.es Features Tamaño y color: 2,1 x 1,5 m, impresión digital de alta resolución con detalles llamativos y colores realistas. No es reflectante ni se decolora.

Material: telón de fondo de vinilo Econ duradero, a prueba de desgarros, sin costuras, fácil de llevar, peso ligero, plegable, no impermeable.

【Características】: ☆ Servicio personalizado: póngase en contacto con nosotros antes del pago. Envía la información personalizada por mensaje de Amazon (tamaño, palabras, color o cualquier pieza que cambiar).

Consejos: 1. No impermeable. No lo toques con agua. 2. Solo incluye telón de fondo, sin soporte; el artículo se envía plegado. 3. Utiliza abrazaderas, clavos o cinta adhesiva en la pared. 4. Aquí hay formas de reducir las arrugas: si es necesario, plancha la parte posterior (no el lado de la imagen) a baja temperatura para reducir fácilmente las arrugas. Para evitar posibles daños por vapor, coloca una capa de paño seco entre el telón de fondo y la plancha.

【Amplia aplicación】: este fondo de muñeco de nieve de Navidad se puede utilizar como suministros de fiesta de Navidad (baby shower, boda, cumpleaños, vacaciones, etc.). Otros usos (papel pintado, cortina, tapiz, mantel, decoración del hogar, etc.). Fotografía profesional (se recomienda comprar econ poliéster o material de poliéster profesional).

Andoer 1.5 * 2m Telón de Fondo de Fotografía Impresión Digital Halloween Calabaza Cementerio Patrón de la Impresión para Foto Estudio (Tipo 18)

Amazon.es Features De tamaño 1.5 * 2m, peso ligero y portable, fácil para que usted pueda colgar sobre fondo ayuda soporte.

Patrón rico y vivo, con índice de refracción bajo, crear ambiente de buena fotografía.

Impresa digital de fuerte sentido de la realidad.

Hecho de poliéster, sin perfume y durable para el uso del tiempo largo.

Ideal para niños, recién nacido, mascotas, fotografía de producto, puede ser decoración de fiesta o días especiales.

LYWYGG 7x5FT Fondo de Fotografía de Navidad Chimenea Fondo de Fotografía de Árbol de Navidad Fondo de Fotografía de Fiesta de Navidad Fondo de Fotografía de Bebé CP-281

Amazon.es Features Tamaño: 7x5FT (2.1m x 1.5m)

Material: vinilo fino, peso ligero y fácil manejo. Impreso digital avanzado con detalles llamativos y colores realistas, ideal para la sesión de fotos de fondo.

Característica: alta definición y excelente calidad, sin costuras, plegable, sin arrugas, duradera, liviana, no reflectante.

Uso: aptos para fotografías, fotos, fotomatón, decoraciones para el hogar, papel tapiz, cortinas, manteles, decoraciones para fiestas de cumpleaños, decoraciones para fiestas de cumpleaños, fotografía de disfraces de fondo, fiestas de cumpleaños para niños, etc.

Servicio: Ofrecemos un servicio personalizado especial. Otro tamaño o imágenes que desee personalizar e imprimir, contáctenos antes del pago. READ Coronavirus en Catamarca: hoy se han reportado 24 casos - el Ancosti

LYWYGG 7x5FT Fondos Navidad Christmas Theme Telones de Fondo Madera Navidad Ciervo Estrellas Brillantes Árbol de Navidad Vacaciones para Niños Fotografía Fondo Fondo Fotografia Madera CP-100

Amazon.es Features Tamaño: 7x5FT (2.1m x 1.5m)

Material: vinilo fino, peso ligero y fácil manejo. Impreso digital avanzado con detalles llamativos y colores realistas, ideal para la sesión de fotos de fondo.

Característica: alta definición y excelente calidad, sin costuras, plegable, sin arrugas, duradera, liviana, no reflectante.

Uso: aptos para fotografías, fotos, fotomatón, decoraciones para el hogar, papel tapiz, cortinas, manteles, decoraciones para fiestas de cumpleaños, decoraciones para fiestas de cumpleaños, fotografía de disfraces de fondo, fiestas de cumpleaños para niños, etc.

Servicio: Ofrecemos un servicio personalizado especial. Otro tamaño o imágenes que desee personalizar e imprimir, contáctenos antes del pago.

LYWYGG 7x5FT Fondo de Navidad Fondo de árbol de Navidad Dorado Fondo de Muñeco de Nieve Fondo de Tablones de Madera Telones de Fondo de Navidad para Fotografía CP-207

Amazon.es Features Tamaño: 7x5FT (2.1m x 1.5m)

Material: vinilo fino, peso ligero y fácil manejo. Impreso digital avanzado con detalles llamativos y colores realistas, ideal para la sesión de fotos de fondo.

Característica: alta definición y excelente calidad, sin costuras, plegable, sin arrugas, duradera, liviana, no reflectante.

Uso: aptos para fotografías, fotos, fotomatón, decoraciones para el hogar, papel tapiz, cortinas, manteles, decoraciones para fiestas de cumpleaños, decoraciones para fiestas de cumpleaños, fotografía de disfraces de fondo, fiestas de cumpleaños para niños, etc.

Servicio: Ofrecemos un servicio personalizado especial. Otro tamaño o imágenes que desee personalizar e imprimir, contáctenos antes del pago.

Cassisy 2,2x1,5m Vinilo Navidad Telon de Fondo Pared De Chimenea De Navidad Fondo de Pueblo de Navidad Fondos para Fotografia Party Infantil Photo Studio Props Photo Booth

Amazon.es Features ❤ Tamaño: 7 x 5 ft (2,2 x 1,5 m).

❤ Material: vinilo fino (no lavable). Fondo fotográfico de 1 pc, sin soporte.

❤ Característica: sin costuras, plegable, no se desvanece fácilmente, puede limpiarse con agua, imágenes de inyección de tinta, duradero, liviano.

❤ Adecuado para: fotografía de estudio profesional y decoración de fiestas.

❤ Nota: Nota: Debido al problema del embalaje, habrá algunos pliegues (arrugas), pero puede eliminarse si le importa.

Andoer Tela de Fondo Navidad 1,5 * 2 m decoración de fotografía Plegable de poliéster Fibra para cámara réflex Digital Photo Studio

Amazon.es Features ⭐【Materiales de alta calidad】Hecho de fibra de poliéster de alta calidad, respetuoso con el medio ambiente e inodoro, el color del patrón no es fácil de desvanecer, duradero y resistente al polvo. El fondo de fotografía portátil y plegable se puede colgar fácilmente.

⭐ 【Diseño de tema de vacaciones navideñas】 El tamaño es de 1,5 m * 2 m, tamaño extra grande, que puede acomodar más sujetos; la imagen de fondo decorada con calidez navideña, colorido y brillante, excelente efecto de imagen, muy adecuado para Navidad, maquillaje Bolas, bodas, días festivos y fotografía en tiempo cálido agregan atmósfera a estos momentos especiales.

⭐ 【Elección perfecta】Utilice una serie de equipos de producción digital de alta tecnología para imprimir cuidadosamente las imágenes digitales de fondo. La imagen es realista y resistente a la decoloración, con buena fidelidad de color y efecto artístico. Sin reflejos de luz, antirreflejos y antideslumbrantes, bajo índice de refracción, puede crear una buena atmósfera fotográfica, ¡es la elección perfecta para el fondo fotográfico!

⭐ 【Amplia aplicación】 La tela de fondo cálida y festiva es muy adecuada para bodas, adultos, niños, días festivos, fiestas de cumpleaños, Navidad y fotografía de productos, y video de fondo o pantalla

⭐【Consejos íntimos】El fondo se enviará en un estado plegado para facilitar el transporte y el embalaje, lo que puede arrugar el fondo. Si es así, utilice una plancha de vapor a baja temperatura (aproximadamente 30 ° C) para planchar la parte posterior, en lugar de utilizar una plancha seca. También puede colgar el fondo durante 3-4 días para reducir las arrugas en el fondo. Además, no enjuague el fondo con agua.

Feliz Nochebuena Photo Studio Telón de Fondo Árboles de Navidad Chimenea Decoración Arco Stocking Fondos para fotografía de Pared de Piso de Madera Fondo de decoración de Fiesta de Fondo de Estudio

Amazon.es Features 【Material duradero】: el fondo navideño está hecho de tela de poliéster de calidad, que puede soportar un uso prolongado; Reutilizable, duradero, liviano y que no se decolora, fácil de transportar, lavable y resistente al desgarro

【Tamaño apropiado】: El fondo de fotografía de Navidad mide aproximadamente 150 x 210 cm, lo que puede soportar un uso normal; Lo suficientemente grande como para decorar puertas, paredes y más, llamativo para fotografías con familiares y amigos, agregando un toque extra al tema de las vacaciones.

【Consejos cálidos】: 1.Solo fondo incluido, sin soporte; El artículo se enviará doblado. 2.Utilice abrazaderas, clavos o cinta adhesiva en la pared. 3.Aquí hay formas de reducir las arrugas: si es necesario, planche la parte posterior (no el lado de la imagen) con temperatura baja para reducir fácilmente las arrugas.Para evitar posibles daños por vapor, coloque una capa de paño seco entre el fondo y la plancha

【Aplicaciones amplias】: una idea increíble como accesorios de fotomatón para fiestas de Navidad, Nochebuena, fotografía de recién nacidos, celebración de Año Nuevo, Intercambio de galletas y fiesta de invierno; Se adapta a actividades en interiores y exteriores, aplicar este fondo puede ayudar a crear recuerdos divertidos e impresionantes para el gran día; también se puede aplicar como papel tapiz, cortina, tapiz, mantel, decoración del hogar.

【Garantía de devolución de dinero de 30 días】: Todos los juegos de bolsas de regalo se venden con una garantía de devolución de dinero del 100%, en caso de que no esté satisfecho con su compra. Simplemente póngase en contacto con nosotros y le reembolsaremos. ¡Es tan simple!

Telón de Fondo de Navidad para Fotografía Fondo de Tela de Patrón de Madera de Feliz Navidad Fondo de Foto de Árbol de Pino Adornos Accesorios de Navidad Año Nuevo, 72,8 x 43,3 Pulgadas

Amazon.es Features Accesorios navideños: el paquete incluye 1 pieza de gran telón de fondo de fotografía navideña, junto con una cuerda de 20 pies/ 6 m, al este para colgar en las paredes debido a los ojales de cobre diseñados en la parte superior del telón de fondo, adecuados para fotografía, imágenes, cabina de fotos, decoraciones para el hogar, papel tapiz, cortina, mantel, escena de fondo de pared u otra decoración

Fondo de vacaciones con brillo: el fondo de tela de madera está bien diseñado en patrones de madera, árbol de Navidad, bola, cascabel y otros elementos alegres, estos adornos brindan apoyo para crear una atmósfera y un sentido navideños agradable, su fiesta navideña será más encantadora y se irá una impresión memorable en los participantes

Material duradero: los adornos de fondo de pared de Navidad están hechos de material de tela de poliéster de calidad, con buena durabilidad y practicidad, reutilizables y livianos, los patrones y colores impresos arriba son difíciles de desvanecer, lavables y resistentes al desgarro

Tamaño apropiado: el fondo de la foto del árbol de pino mide aproximadamente 72,8 x 43,3 pulgadas/ 185 x 110 cm, adecuado para uso diario, el tamaño grande lo hace apropiado para decorar puertas, paredes, ventanas y más, llamativo para la fotografía con familiares y amigos, agregando más vigor a las vacaciones

Amplias aplicaciones: el fondo sirve como accesorios de fotomatón para la fiesta de Navidad, Nochebuena, fotografía de recién nacidos, celebración de Año Nuevo, intercambio de galletas, fiesta de invierno u otras ocasiones de celebración, actividades tanto en interiores como al aire libre, con la decoración del fondo, puede construir Un recuerdo interesante e impresionante con facilidad para los participantes, se puede aplicar como papel tapiz, cortina, tapiz, mantel, decoración del hogar

Allenjoy Fondo de Cortina Roja para Ventana de Navidad para Fotografía Fondo de Invierno Decoración de Pancarta de Fiesta para Baby Shower Birhtday Photo Booth Studio Props 150x210cm

Amazon.es Features 【Tamaño y color】: 1,5 x 2,1 m, impresión digital de alta resolución con detalles llamativos y colores realistas. No es reflectante ni se decolora.

Material: telón de fondo de vinilo Econ duradero, a prueba de desgarros, sin costuras, fácil de llevar, peso ligero, plegable, no impermeable.

【Características】: ☆ Servicio personalizado: póngase en contacto con nosotros antes del pago. Envía la información personalizada por mensaje de Amazon (tamaño, palabras, color o cualquier pieza que cambiar).

Consejos: 1. No impermeable. No lo toques con agua. 2. Solo incluye telón de fondo, sin soporte; el artículo se envía plegado. 3. Utiliza abrazaderas, clavos o cinta adhesiva en la pared. 4. Aquí hay formas de reducir las arrugas: si es necesario, plancha la parte posterior (no el lado de la imagen) a baja temperatura para reducir fácilmente las arrugas. Para evitar posibles daños por vapor, coloca una capa de paño seco entre el telón de fondo y la plancha.

Amplia aplicación: este fondo de cortina roja de Navidad se puede utilizar como suministros de fiesta (baby shower, despedida de soltera, boda, cumpleaños, vacaciones, graduación, jubilación, etc.). Otros usos (papel pintado, cortina, tapiz, mantel, decoración del hogar, etc.). Fotografía profesional (se recomienda comprar econ poliéster o material de poliéster profesional).

Muzi XT-5669 - Telón de fondo para sesión de fotos de niños, 150 x 220 cm, uso interior, diseño navideño

Amazon.es Features Material: hecho de material de alta calidad, que es duradero y sin arrugas.

Tamaño: 150 x 220 cm. Ligero, fácil almacenamiento y transporte.

A fin de facilitar el transporte, es plegable. Después de la recepción, puede tener efecto arrugado, por favor, no te preocupes, no afectará a su uso. Enróllalo durante 2 a 5 días y las arrugas serán casi invisibles. Si es necesario, por favor plancha la superficie posterior con plancha de vapor, pero no en seco.

Utilizando una serie de equipos de producción de alta tecnología digital creamos cuidadosamente imágenes digitales por inyección de tinta. Los fondos necesitan mantenerse a distancia para tomar fotos. También muchas imágenes de gran formato puede parecer un poco pixeladas. Diferentes iluminaciones darán un efecto de foto diferentes, puedes probar ajustar la iluminación para mejorar tus fotos.

Ideal para boda, fiesta, recién nacidos, niños, y la fotografía de productos, así como para la televisión, producción de video y fotografía digital.

nivius Photo Muñeco de nieve y holzbrett fotografía croma para weihnachtsfeier Decoración Niños de fondo fotográfico XT 5899

Amazon.es Features Fantástica sensación suave al tacto en la parte posterior.

Color realista, fuerte efecto tridimensional.

Se envía plegado, pero se puede quitar las arrugas planchando la parte trasera con vapor.

Uso múltiple cuando el cliente almacena la mercancía cuidadosamente.

Ideal para fiestas, bodas, fiestas, recién nacidos, niños y fotografía de productos, también es ideal para la televisión, producción de vídeo y fotografía digital. READ Implicaciones matemáticas para el alumno

king do way Fondo de Fotografía de Navidad 3X3M, Fondo de Arbol de Nieve Blanca de Fotografía, Navideño Retrato de la Fotografía, Paisaje de Fondo de Vinilo Snowflake

Amazon.es Features ☃ TAMAÑO GRANDE: 3 * 3 metros. / 10 * 10 pies. Grande, más adecuado para que más personas (hasta 10 personas) tomen fotos, como familiares, amigos, fotos grupales.

☃ MATERIAL: vinilo. Difícil de desvanecerse y sin reflejo. Un vinilo de alta calidad que es más fuerte y más pesado que el papel Poly. Es resistente al agua y fácil de limpiar. Simplemente elimine la suciedad y limpie con un paño húmedo. Tiene un efecto mate, por lo que no produce ningún brillo: puede usarse no solo como fondo fotográfico, sino también como decoración de paredes.

☃ USO: ¡Usa el fondo navideño y el escenario para convertir cualquier habitación o lugar en una hermosa escena de vacaciones! Crea la escena nocturna y las operaciones fotográficas perfectas para entretener a tus invitados. ¡Cuando tienes un fondo navideño y una escena durante una fiesta, tus invitados pensarán en todo lo que piensas y te impresionarán! Estos hermosos fondos de pantalla y decoraciones de pared son perfectos para cualquier lugar de fiesta de Navidad.

☃ Se puede utilizar para fotografías, bodas, fiestas navideñas, bailes, fotografía de productos, cumpleaños, bebés, fiestas, promociones, fondos de fiestas, mesas de postres.

☃ IMAGEN EN VIVO. Los modelos son claros y realistas, perfectos y fáciles de mantener. Es difícil encontrar polvo, más resistente y limpio con un pequeño paño húmedo debajo de un fondo grande. Portátil, duradero y se puede usar para la próxima toma. Plegable, ligero, fácil de transportar o transportar, se puede enrollar cuando no sea necesario.

LYWYGG 5x7FT Fondo de Fotografía de Navidad Fondo de Tablero de Madera Blanco Fondo de Estrellas Fondo de Fotografía de Niños Decoración de Navidad CP-283

Amazon.es Features Tamaño: 5x7FT (1.5m x 2.1m)

Material: vinilo fino, peso ligero y fácil manejo. Impreso digital avanzado con detalles llamativos y colores realistas, ideal para la sesión de fotos de fondo.

Característica: alta definición y excelente calidad, sin costuras, plegable, sin arrugas, duradera, liviana, no reflectante.

Uso: aptos para fotografías, fotos, fotomatón, decoraciones para el hogar, papel tapiz, cortinas, manteles, decoraciones para fiestas de cumpleaños, decoraciones para fiestas de cumpleaños, fotografía de disfraces de fondo, fiestas de cumpleaños para niños, etc.

Servicio: Ofrecemos un servicio personalizado especial. Otro tamaño o imágenes que desee personalizar e imprimir, contáctenos antes del pago.

Avezano Fondos grandes para fotografía de árboles de Navidad de 2,4 m x 1,8 m para invierno, nieve, decoración de fiesta de Navidad, para familia, bebé, recién nacido, fondo para estudio de fotos

Amazon.es Features ★Tamaño: 2,4 x 1,8 m

★Material: tela de vinilo

★Característica: alta resolución y excelente calidad, sin costuras, plegable, sin arrugas, duradero, ligero

★ Embalaje: 1 telón de fondo enviado plegado (sin soporte de telón de fondo)

★【Amplia aplicación】: este fondo de Navidad de invierno se puede utilizar como suministros de fiesta de Navidad (baby shower, boda, cumpleaños, vacaciones, etc.). Otros usos (papel pintado, cortina, tapiz, mantel, decoración del hogar, etc.).

Andoer 1.5 * 2m Fondo Fotografía Telón de Fondo Patrón de Estrella Campana de Navidad Copo de Nieve para Niños Bebé Estudio de Foto

Amazon.es Features Material: poliester

Ideal para la fotografía de recién nacidos, niños y productos.

Hecho de alta calidad poliester, sin perfume y durable para el uso del tiempo largo.

Vivo y colorido, con índice de refracción bajo, crear ambiente de buena fotografía.

De tamaño 1.5 * 2m, peso ligero y portable, puede ser colgado para arriba en el stand de fondo fácilmente.

Avezano Fondo para fotografía de Navidad de invierno de 2,1 x 1,5 m

Amazon.es Features ★Tamaño: 220 cm de largo x 150 cm de ancho

★Material: tela de vinilo

★Característica: alta resolución y excelente calidad, sin costuras, plegable, sin arrugas, duradero, ligero

★ Embalaje: 1 telón de fondo enviado plegado (sin soporte de telón de fondo)

★Aplicación: fiesta de cumpleaños, boda, recién nacido, baby shower, fotografía de producto, festivales, decoración, graduación, retrato artístico, estudio de fotografía, fotógrafo profesional, fondos de vídeo o pantallas de productos

LYWYGG 10x10FT Fondo de Fotografía de Navidad Fondo de Chimenea Familiar Fondo de Nieve Ventana de Salida Fondo de Calcetín de Navidad Fondo de Fotografía de Navidad para Niños CP-295

Amazon.es Features Tamaño: 10x10FT (3m x 3m)

Material: vinilo fino, peso ligero y fácil manejo. Impreso digital avanzado con detalles llamativos y colores realistas, ideal para la sesión de fotos de fondo.

Característica: alta definición y excelente calidad, sin costuras, plegable, sin arrugas, duradera, liviana, no reflectante.

Uso: aptos para fotografías, fotos, fotomatón, decoraciones para el hogar, papel tapiz, cortinas, manteles, decoraciones para fiestas de cumpleaños, decoraciones para fiestas de cumpleaños, fotografía de disfraces de fondo, fiestas de cumpleaños para niños, etc.

Servicio: Ofrecemos un servicio personalizado especial. Otro tamaño o imágenes que desee personalizar e imprimir, contáctenos antes del pago.

Andoer Fondo fotográfico impreso digitalmente patrón de árbol de Navidad fiesta celebración foto estudio regalo (1.5 * 2m)(3)

Amazon.es Features ⭐ Compacto y portátil: el tamaño es de 1.5 * 2 m, ligero y portátil, puede colgarlo fácilmente en el soporte de fondo.

⭐ Design Diseño innovador: patrones ricos y vivos, colores brillantes y brillantes, excelente efecto de imagen; el uso de la impresión digital tiene un fuerte sentido de la realidad.

⭐ Choice Elección perfecta: la tela de fondo es perfecta y puede evitar reflejos y antideslumbrante, bajo índice de refracción, puede crear una buena atmósfera fotográfica, ¡es la elección perfecta para el fondo de fotografía!, duradera, liviana y no reflectante tiene un fuerte sentido de la realidad.

⭐ Materials Materiales de alta calidad: hechos de poliéster, inodoros, y el color del patrón no es fácil de desvanecer, duradero.

⭐ Ocasiones aplicables: muy adecuado para niños, recién nacidos, mascotas, fotografía de productos, también se puede utilizar como fiesta o decoración especial del día, agrega atmósfera a estos días especiales.

LYWYGG 10x10FT Fondo de Fotografía de Navidad Fondo de Chimenea Interior Fondo de Cena de Navidad Fondo de Fiesta Familiar Fondo de Estufa de Navidad CP-282-1010

Amazon.es Features Tamaño: 10x10FT (3m x 3m)

Material: vinilo fino, peso ligero y fácil manejo. Impreso digital avanzado con detalles llamativos y colores realistas, ideal para la sesión de fotos de fondo.

Característica: alta definición y excelente calidad, sin costuras, plegable, sin arrugas, duradera, liviana, no reflectante.

Uso: aptos para fotografías, fotos, fotomatón, decoraciones para el hogar, papel tapiz, cortinas, manteles, decoraciones para fiestas de cumpleaños, decoraciones para fiestas de cumpleaños, fotografía de disfraces de fondo, fiestas de cumpleaños para niños, etc.

Servicio: Ofrecemos un servicio personalizado especial. Otro tamaño o imágenes que desee personalizar e imprimir, contáctenos antes del pago.

Avezano 1,8 x 1,2 m telón de fondo de chimenea de Navidad para fotografía, decoración de árbol de Navidad, fiesta de cumpleaños, pancarta familiar de estudio de fotos

Amazon.es Features ★Tamaño: 180 x 120 cm (largo x ancho)

★Material: tela de vinilo

★Característica: alta resolución y excelente calidad, sin costuras, plegable, sin arrugas, duradero, ligero

★ Embalaje: 1 telón de fondo enviado plegado (sin soporte de telón de fondo)

★Aplicación: fiesta de cumpleaños, boda, recién nacido, baby shower, fotografía de producto, festivales, decoración, graduación, retrato artístico, estudio de fotografía, fotógrafo profesional, fondos de vídeo o pantallas de productos

LYWYGG 10X10FT Fondo de Fotografía de Navidad Tablero de Madera Marrón Vintage Fondo de Navidad Fondo de Muñeco de Nieve Nevando Fondo de Fotografía de Pared de Madera de Niños de Navidad CP-70-1010

Amazon.es Features Tamaño: 10x10FT (3m x 3m)

Material: vinilo fino, peso ligero y fácil manejo. Impreso digital avanzado con detalles llamativos y colores realistas, ideal para la sesión de fotos de fondo.

Característica: alta definición y excelente calidad, sin costuras, plegable, sin arrugas, duradera, liviana, no reflectante.

Uso: aptos para fotografías, fotos, fotomatón, decoraciones para el hogar, papel tapiz, cortinas, manteles, decoraciones para fiestas de cumpleaños, decoraciones para fiestas de cumpleaños, fotografía de disfraces de fondo, fiestas de cumpleaños para niños, etc.

Servicio: Ofrecemos un servicio personalizado especial. Otro tamaño o imágenes que desee personalizar e imprimir, contáctenos antes del pago.

Fondo de Interior de Madera rústica de Navidad Allenjoy para fotografía de Invierno Cabina de Estudio fotográfico de bebé Accesorios de fotógrafo de sesión de Fotos 210x150cm

Amazon.es Features Tamaño y color: 2,1 x 1,5 m, impresión digital de alta resolución con detalles llamativos y colores realistas. No es reflectante ni se decolora.

Material: telón de fondo de vinilo Econ duradero, a prueba de desgarros, sin costuras, fácil de llevar, peso ligero, plegable, no impermeable.

【Características】: ☆ Servicio personalizado: póngase en contacto con nosotros antes del pago. Envía la información personalizada por mensaje de Amazon (tamaño, palabras, color o cualquier pieza que cambiar).

Consejos: 1. No impermeable. No lo toques con agua. 2. Solo incluye telón de fondo, sin soporte; el artículo se envía plegado. 3. Utiliza abrazaderas, clavos o cinta adhesiva en la pared. 4. Aquí hay formas de reducir las arrugas: si es necesario, plancha la parte posterior (no el lado de la imagen) a baja temperatura para reducir fácilmente las arrugas. Para evitar posibles daños por vapor, coloca una capa de paño seco entre el telón de fondo y la plancha.

【Amplia aplicación】: este fondo de madera rústica de Navidad para interiores se puede utilizar como suministros de fiesta de Navidad (baby shower, boda, cumpleaños, vacaciones, etc.). Otros usos (papel pintado, cortina, tapiz, mantel, decoración del hogar, etc.). Fotografía profesional (se recomienda comprar econ poliéster o material de poliéster profesional).

7x5ft Fondo Fotografía Navidad Telón de Fondo Patrón de Chimenea Navidad Árbol Luces Brillantes y Regalo Tela de Fondo Navidad Decoración de Fotografía Plegable Photo Studio Props Photo Booth

Amazon.es Features Paquete Incluido: un telón de fondo Navidad de 7x5ft(215cm x 150cm), se enviará por plegado, fácil almacenamiento y transporte. (paquete no incluido soporte de fondo)

Hecha de material de vinilo de alta calidad, duradero y plegable, vivo y colorido para crear una buena atmósfera fotográfica, resistente a la rotura y sin decoloración fácilmente.

El fondo de fotografía decorada con diseño navideña, chimenea, árbol de navidad, luces brillantes y regalos, con excelente tratamiento de color y detalles realistas, agregan atmósfera a la fiesta de Navidad.

Adecuado para estudio profesional y decoración de fiestas, decoraciones para fiestas de navidad, papel tapiz, cortinas, manteles. Puede crear una buena atmósfera fotográfica, !es la elección perfecta para el fondo fotográfico!

Se envia por plegado doblado, por eso puede haber una pequeña cantidad de problemas de arrugas. Déjelo por unos días o use un vapor planchar para planchar la espalda (no una plancha seca) READ España vuelve a convertirse en un centro de propagación del coronavirus Noticias políticas de Europa: análisis, previsiones, opiniones DW

Super Mario Fotografía Telón de Fondo 150 * 100 cm Decoración de cumpleaños la Fiesta de Navidad de Fondo Feliz año Nuevo Nochebuena Interior Foto Estudio Apoyos

Amazon.es Features Super Mario Fotografía Telón de Fondo es adecuado para uso en interiores o exteriores.

[Material]: fondo de vinilo fino de alta calidad. Duradero, sin costuras, portátil, no reflectante.Impreso digital avanzado con detalles llamativos y colores realistas, ideal para la sesión de fotos de fondo.

[Uso]: aptos para Navidad fotografías, fotos, fotomatón, decoraciones para el hogar, papel tapiz, cortinas, manteles, decoraciones para fiestas de cumpleaños, decoraciones para fiestas de cumpleaños, fotografía de disfraces de fondo, fiestas de cumpleaños para niños, etc.

[Design Diseño innovador]: patrones ricos y vivos, colores brillantes y brillantes, excelente efecto de imagen; el uso de la impresión digital tiene un fuerte sentido de la realidad.

[Consejos]:El artículo se envía plegado. Si es necesario, planche la parte posterior (no el lado de la imagen) con baja temperatura para quitar fácilmente las arrugas.

DANIU Feliz Nochebuena Foto Telón de Fondo Árboles de Navidad Navidad Chimenea Regalos Lazo Rojo Fondos Fondos para fotografía 210cmX150cm

Amazon.es Features Size and Material: W x L= 7 x 5 ft (2.1mx1.5m); vinyl(High-resolution digital print and quality & not easy fade)

Ocasión: es adecuado para fotografía al aire libre, disparos, bodas, babyshow, fiesta de eventos, baby shower photocall, fiesta de cumpleaños, festivales, video, TV en vivo, YouTube, recién nacido, niños y alguna otra decoración, etc.

Características: Diseño original: cada fondo es único y está diseñado independientemente por diseñadores profesionales. Servicio personalizado: envíe información personalizada (tamaño, texto, color o cualquier detalle para cambiar) a través de Amazon Messaging

Nota: Dado que estamos doblando la entrega, puede haber una pequeña cantidad de problemas de pliegues, no se preocupe, el pliegue no afectará su uso. Rodando durante 2 a 5 días, las arrugas son casi invisibles. Si es necesario, planche la parte posterior con una plancha de vapor en lugar de una plancha seca.

Servicio: ¡Su satisfacción es nuestro único propósito! Si tiene alguna pregunta sobre nuestros antecedentes, no lo dude. Póngase en contacto con nosotros primero y recibirá una respuesta en poco tiempo.

Telón de Fondo de Fotos de Navidad, Fondo de Fotografía de Navidad de Copo de Nieve de Invierno de Tela Fondo Rojo de Fotografía de Feliz Navidad, 72,8 x 43,3 Pulgadas

Amazon.es Features El paquete incluye: recibirá 1 fondo navideño con una cuerda de 6 m/ 20 pies, por lo que es fácil de colgar a través del ojal de cobre; Adecuado para fotografía, imágenes, fotomatón, decoración del hogar, papel tapiz, cortina, mantel y escena de fondo de pared

Cálido diseño navideño: este fondo rojo de feliz Navidad está diseñado con una vívida escena de nevadas, adornos navideños como globos de nieve, bastones de caramelo, cintas, estrellas, regalos de Navidad, etc. Todo el fondo está lleno de un ambiente navideño cálido, agradable y significativo; Puede hacer que tu fiesta de Navidad sea más impresionante

Material de calidad: el fondo de la fiesta de Navidad está hecho de tela de poliéster de calidad, que puede soportar un uso prolongado; No solo es reutilizable, duradero, liviano, sino que también no se decolora, es lavable, resistente al desgarro y fácil de transportar

Tamaño apropiado: el telón de fondo de la fotografía navideña mide 72,8 x 43,3 pulgadas/ 185 x 110 cm, lo que puede admitir un uso normal; Lo suficientemente grande para decorar tu puerta, pared y los lugares que quieras; Llamativo para la fotografía con familiares y amigos y puede aumentar el tema de las vacaciones

Amplias aplicaciones: la decoración de fondo de copo de nieve rojo es adecuada para fiestas de Navidad, Nochebuena, celebración de Año Nuevo, intercambio de galletas, noche de pijamas y muchas fiestas de invierno; Además, también es apropiado para actividades en interiores y exteriores; Utilizar esta decoración puede traer un bonito recuerdo de sus vacaciones

LYWYGG 5x7FT Fondo de Navidad Fondo de Nieve Fondo de Fotografía de Pared y Piso de Madera Fondos de Navidad Decoración del Hogar Papel Tapiz de Navidad Fondo de Fotografía de Familia Infantil CP-298

Amazon.es Features Tamaño: 5x7FT (1.5m x 2.1m)

Material: vinilo fino, peso ligero y fácil manejo. Impreso digital avanzado con detalles llamativos y colores realistas, ideal para la sesión de fotos de fondo.

Característica: alta definición y excelente calidad, sin costuras, plegable, sin arrugas, duradera, liviana, no reflectante.

Uso: aptos para fotografías, fotos, fotomatón, decoraciones para el hogar, papel tapiz, cortinas, manteles, decoraciones para fiestas de cumpleaños, decoraciones para fiestas de cumpleaños, fotografía de disfraces de fondo, fiestas de cumpleaños para niños, etc.

Servicio: Ofrecemos un servicio personalizado especial. Otro tamaño o imágenes que desee personalizar e imprimir, contáctenos antes del pago.

Amazon.es Features Tamaño: 8 x 8 ft (2,5 x 2,5 m).

Material: Vinilo, alta resolución y calidad y no es fácil fundido.

Producción: utilice la imagen de alta resolución y el equipo de producción digital de alta tecnología cuidadosamente con la impresión de inyección de tinta.

Entrega: Producción demora 1-3 días. Transporte tarda 7-15 días.

Uso: Niños, cumpleaños, fiesta, festival, sesión fotográfica, videos de Youtube, fotografía casera, y cualquier evento o decoración importante, etc.

