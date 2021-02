Los 30 mejores Mesa Dibujo Profesional capaces: la mejor revisión sobre Mesa Dibujo Profesional

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Mesa Dibujo Profesional?

MIADOMODO Mesa de Dibujo Reclinable - con Taburete, Doble Superficie de Trabajo, 2 Cajones y Espacio Adicional - Cajon de Almacenamiento, para Arte, Arquitectos y Técnicos, Mueble Casa Oficina

Amazon.es Features ⭐⭐⭐⭐⭐ Este escritorio con dos superficies de trabajo es ideal para los dibujantes técnicos porque permite utilizar simultáneamente el ordenador y la superficie para dibujar

⭐⭐⭐⭐⭐ El tablero inclinable proporciona mucha comodidad a la hora de trabajar

⭐⭐⭐⭐⭐ Las cosas se pueden guardar en dos cajones grandes y los accesorios para dibujar en el portalápices

⭐⭐⭐⭐⭐ Lo más práctico: el taburete está incluido en la entrega

⭐⭐⭐⭐⭐ Tamaño (An/Alt/P): aprox. 115 / 65 - 90 / 60 cm

GAOMON GA3 Mesa de Luz Ultrafina Tableta de Luz de Dibujo con Placa de Escala para Pintura de Diamante Boceto Animación Tatuaje de Rayos X

Amazon.es Features Dimensión: 459*336*6 mm; Área iluminada: 420*300 mm; Fuente de luz: LED; Temperatura de color: 8000-10000K; Vida útil de la luz de fondo:> 50000 horas

【Extremadamente Delgado y Liviano】-- El grosor es de solo 6 mm. No causará una diferencia de altura demasiado grande con el escritorio cuando se coloca sobre el escritorio, y no causará molestias en la muñeca. Peso neto: 0,92 kg, muy fácil de transportar

【Diseño Ajustable y Protección la Vista】--Inicie la mesa de luz: presione el botón táctil del interruptor. Ajuste el brillo: mantenga presionado el botón táctil para iluminar o atenuar el brillo. La luz es suave y no causará daño a sus ojos. Además, el tablero de luz GA3 recordará automáticamente de manera inteligente el brillo de la última vez que lo usó

【Alfombrilla Multiusos y de Corte】--Adecuada para bocetos, acuarelas, práctica de caligrafía, reconocimiento gráfico, iluminación nocturna, etc. La placa de escala en la parte posterior de GA3 tiene una escala, que es conveniente para que los usuarios corten papel al tamaño o forma que quieran

【Alimentado por USB】--Usa un cable Micro USB incluido en el paquete para conectar directamente al banco de energía o computadora o toma de corriente USB para conectar la fuente de alimentación. Tenga en cuenta: no tiene una función de almacenamiento de energía y debe conectarse a una fuente de alimentación durante el uso

Lgan Dibujo Escritorio Reclinable, Mesa De Dibujo Inclinable Panel De Vidrio,con Almacenamiento, for Arte Mueble Casa Oficina

Amazon.es Features [La altura y el ángulo de inclinación]: El diseño ergonómico, la altura y la inclinación de escritorio se pueden ajustar a voluntad, se puede trabajar con mayor comodidad, y su cuello y la espalda no va a ser dolor.

[Espacio Amplio]: Una amplia zona de trabajo de 85x60 cm, una mesa de dibujo grande para mantendrá inspirado, y una mesa de almacenamiento a la derecha para mantener aparatos a su alcance y mantenga su escritorio ordenado.

[Seguridad absoluta]: 6 mm de espesor de vidrio templado, durable marco de triángulo de acero es muy estable, y los bordes son lisos y pulida, lo que permite crear de forma segura y segura.

[Edificio para los artistas]: La mesa de dibujo es muy adecuado para todos los aspectos del dibujo, escritura, dibujo arquitectónico, si usted es un hobby o un niño o un pintor profesional, es la mejor opción.

[Servicio 24 horas para Ti]: El paquete sólo incluye el banco de trabajo de pintura, (los pinceles, heces, etc., en la imagen son sólo para la exhibición).Si tienes alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con nosotros, vamos a servirle las 24 horas.

AGPTEK A3 Tableta de Luz, Drawing Pad Ultradelgada, Mesa de Luz de Dibujo LED con Panel Táctil Inteligente y Interfaz USB para Artistas, Dibujo, Animación - 47 cm x 37 cm

Amazon.es Features ★ 【Diseño del interruptor del sensor táctil】: regulable, brillo ajustable en 3 niveles, cambie la iluminación según sus necesidades. Encienda / apague y ajuste el brillo fácilmente con un toque suave.

★ 【Diseño portátil y ligero】: el tablero de dibujo A3 es tan delgado (solo 5,5 mm) y ligero, muy fácil de transportar y almacenar sin problemas.

★ 【Protección ocular】: Tracing Light Box tome una luz LED brillante, uniforme y estable sin parpadear, lo que lo hará sentir cómodo durante el proceso de seguimiento. La placa de guía de luz ha filtrado los rayos dañinos y protege sus ojos, sin luz dura, sin problemas para trabajar durante mucho tiempo.

★ 【Cargar desde USB】: Tablero de Trazado Digital viene con un cable USB, el indicador de la caja de luz es fácil de encender conectando una toma de corriente, una computadora o un puerto USB en la toma de pared.

★ 【Amplia gama de aplicaciones】: la tableta de luz es una herramienta ideal para pintar, dibujar, animaciones 2D, caligrafía, estampado en relieve, álbum de recortes, transferencia de tatuajes, acolchar, cualquier cosa para profesionales o amantes. También es un fabuloso regalo para artistas, diseñadores y fotógrafos. READ Los cuatro movimientos silenciosos que significan la ventaja de Joe Biden están sin resolver

AGM Mesa de Luz Dibujo A3, LED Tableta de Luz, Dibujo De Luz Super Delgado y Brillo Ajustable con Cable USB para Dibujar, Artesanía, Bocetos, Caligrafía

Amazon.es Features 【 Práctico y Profesional 】 Nuestro mesa de luz de dibujo A3 de copia es profesional. Este A3 tableta de luz es muy delgada y potente, adopta una placa acrílica capaz de ofrecer una alta permeabilidad de la luz. La tableta luminosa tiene un formato A3 y es muy delgada y liviana, muy fácil de transportar y sin problemas de almacenamiento porque no ocupa espacio.

【 Brillo de Configuración Precisa 】 Control de brillo preciso de 0 a 100% con función de memoria, puede ajustar libremente el brillo y volver al mismo nivel la próxima vez que encienda la tableta. La tableta luminosa es una herramienta ideal para bocetos, dibujos, caligrafías, para profesionales o aficionados.

【 Protección los Ojos 】 Mesa de luz de dibujo hay una luz LED brillante, uniforme y estable, sin parpadeos, se sentirá cómodo mientras traza en la tableta. LED súper brillante y ecológico, valor calorífico extremadamente bajo y una vida útil de hasta 50,000 horas. Protege sus ojos, especialmente si trabajas durante largas horas.

【 Control Táctil 】 Toque el botón de control, enciéndalo, apáguelo y toque el control de brillo, le permiten tocarlos fácilmente. El estante ligero de atenuación continua hace que la mesa de luz sea compatible con todas las situaciones. Puede cambiar la intensidad de la luz con solo tocar el botón del interruptor táctil.

【 Gran Obsequio 】 Obtendrá una mesa de luz de dibujo, un cable USB (adaptador no incluido). Será un buen ayudante para el trabajo de bordado y un gran regalo para que los niños aprendan a trazar. Servicio de atención al cliente de 24h y Soporte profesional. Si por alguna razón no estás del satisfecho con la calidad de cortina de luces, no dude en contactarnos. Nos ocupamos de todos los problemas relacionados con la calidad.

Aristo AH7012 - Mesa de dibujo técnico (tamaño A2)

Amazon.es Features Tamaño de la placa 600 x 700 mm

Incluye cabeza rápido de dibujo

Adecuado para la formación de técnicos y profesionales para las áreas de CAD

Volteador de 4 etapas con fusibles de deslizamiento

vidaXL Escritorio Mesa de Dibujo para Adolescentes Ajustable Inclinable Acero Madera Aglomerada

Amazon.es Features Color: Roble

Material: Estructura de acero + aglomerado

Dimensiones: 110 x 60 x 58 - 87 cm (largo x ancho x alto)

Superficie inclinable en 10 ángulos

Con 2 reglas integradas

Mesa de Dibujo Reclinable - con Taburete, 3 Cajones y Espacio Adicional, Arte, Arquitectos y Técnicos - Cajon de Almacenamiento, Diseño Elegante, Mueble para Casa y Oficina

Amazon.es Features ⭐⭐⭐⭐⭐ Este escritorio es perfecto para los técnicos y arquitectos que hacen el dibujo técnico, pero también para los estudiantes.

⭐⭐⭐⭐⭐ El gran tablero es inclinable, lo que le permite encontrar la posición que más le conviene.

⭐⭐⭐⭐⭐ En un lado de la mesa se encuentra una cómoda con 3 cajones, mientras que debajo de la mesa hay un estante adicional.

⭐⭐⭐⭐⭐ El tablero está fabricado de MDF de 1.5 cm de grosor y la estructura de acero.

⭐⭐⭐⭐⭐ Eso le garantiza la estabilidad a la mesa, gracias a que puede soportar hasta 60 kg. Máxima capacidad del armario lateral es 10 kg.

Rotring Rapid A3 - Tablero de dibujo con maletín (A3)

€ 99.96 in stock 4 new from €99.38

Amazon.es Features Con carriles de guía, trazado de brújula, cuadrado rápido y marcas de medios diseñadas para ayudar en la precisión

Hecho de un tablero robusto de material duradero indestructible

Tiene un borde recto paralelo con mecanismo de bloqueo Stop-and-Go

La caja rígida cuenta con guías para mantener la tarjeta de dibujo en forma segura

Dispone de un espacio extra para libros y utensilios

Mesa de Luz Dibujo,Guiseapue LED A4 Tableta de Luz,Dibujo De Luz Super Delgado y Brillo light board Ajustable con Cable USB para Dibujar,Artesanía,Bocetos,Caligrafía

€ 17.99 in stock 2 new from €17.99

Amazon.es Features Diseño de protección ambiental: A4 Mesa de Luz de Dibujo está hecho de vidrio orgánico que lo hace sentir como un panel de vidrio pero mucho más fuerte que el vidrio,peso ligero y produce muy poco calor y puede usarse durante mucho tiempo.

Tres niveles de brillo: Diseño del interruptor del sensor táctil, fácil de encender / apagar, mantenga presionado el botón hasta obtener el brillo ideal.La iluminación es perfecta y sin parpadeos para proteger sus ojos.

Vista protegida: No es fácil filtrar luz ni radiación.No daña los ojos, incluso las largas horas de trabajo.Haga que sea cómodo dibujar, dibujar, hacer animaciones en el teclado.

USB alimentado: Viene con un cable USB, se enciende / apaga fácilmente a través de un cable USB enchufando a cualquier puerto USB como la computadora,banco de energía o enchufe USB que se conecta directamente a una toma de corriente. (El adaptador NO está incluido)

Aplicación amplia: Con regla de centímetros en placa LED y clips libres.Ideal para stenciling, animación 2D, caligrafía, envoltura, scrapbooking, transferencia de tatuajes, bocetos y dibujos, streaming, proyectos de costura, vidrieras, acolchados, etc.

Stationery Island Dunbar Mesa de Dibujo para Arte y Diseño – Mesa Dibujo Reclinable de Cristal Transparente con Almacenaje, Ruedas y Clips

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features HECHA PARA ARTISTAS – Esta mesa de dibujo es perfecta para dibujo técnico, dibujo a mano alzada, o manualidades, por su superficie reclinable, organizadores en ambos lados de la mesa, 2 cajones de tela y la opción de tener ruedas para mover la mesa fácilmente. Ten tus herramientas de arte y diseño preparadas con los portalápices en ambos lados de la mesa

CLIPS Y RUEDAS INCLUIDOS – Sujeta tus papeles en la superficie reclinable, como en un caballete, para dibujar fácilmente. Organiza tu trabajo o pon recordatorios usando los clips gratuitos incluidos. Ruedas disponibles con esta mesa reclinable, haciendo que sea fácil moverla y cambiarla de lugar.

ESPACIOSA – Inspírate y organízate con esta espaciosa mesa de dibujo, con una superficie de dibujo de 90x60cm y con sus prácticos cajones y organizadores, que ofrecen un gran espacio para que explores tu creatividad.

CALIDAD PRECIO – Esta mesa de dibujo ofrece una buena relación calidad-precio, con su fácil acceso a todas tus herramientas de artista por un precio menor. La mesa con superficie reclinable te permite ajustarla a diferentes tipos de actividades y confort. Perfecta para estudiantes y artistas incipientes.

ASPECTO ELEGANTE - Date un capricho con esta elegante experiencia de dibujo y con la brillante mesa de vidrio templado. Este precioso diseño irá con cualquier tipo de decoración. ¡Facilita el dibujo técnico y el trazado! Simplemente sujeta tu dibujo debajo de la mesa mirando hacia arriba y cálcalo sin esfuerzo.

JZK Mesa de luz dibujo A4 brillo ajustable con cable USB caja de luz dibujo para pintar dibujar artesanía bocetos pintura diamante artcraft tattoo acolchado

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features JZK Caja de luz portátil con USB para dibujo de copia, animación, bocetos, stencilling, caja luz, copiar almohadilla, almohadilla de seguimiento Tabla del diseño del tatuaje, etc.

1. Super brillante LED Luz trasera Proporciona Perfectamente incluso iluminado superficie, Usted no tiene que entrecerrar los ojos para hacer su trabajo más. ★2. LED Sin parpadeo - diseño de luz saludable, Ningún daño a tus ojos.

3. 3-niveles Brillo Ajustables, Ultra-delgado, Ultra-ligero, portátil, Fácil de llevar a cabo, Sin importar el uso en exteriores o interiores. ★4.12V Voltaje seguro, Seguridad en uso. Robusto y no se calienta.

Conveniente de usar: Equipado con un CA. adaptador y Cable USB, Usted puede cargarlo de varias maneras: Cargarlo por el enchufe de pared / PC o laptop / car charger / power bank. Asi que, Usted puede utilizarlo en su coche, Su hogar / oficina, una cafetería, un aula, Incluso en cualquier lugar por la carga de un banco de energía.

Adecuado para : Bosquejar, Dibujo, copiar, Rastreo, Diseño de tatuaje, 2D animación y Diseño de los tebeos, Diseño de interiores profesional / Diseño arquitectonico / Diseño de vestuario, Visión de la película de rayos X, Edición de fotos negativas, Embossing, Proyectos de costura,

Mesa de Luz Dibujo A4, LED Tableta de Luz de Iluminación de la Caja de Alimentación Micro USB Ideal para Animacion Tatoo Dibuja

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✔ De Brillo Ajuste: Con el interruptor táctil para controlar el brillo ajustable de 3 niveles, las lámparas súper brillantes dentro de la caja de luz iluminan la superficie perfectamente.

✔ Protege La Vista: Diseñado con protección para la vista, sin parpadeos y sin radiación, bueno para los ojos, especialmente durante largas horas de trabajo, y tampoco hace calor por mucho tiempo.

✔ Ultra Delgado Mesa de Dibujo: La caja de luz A4 tiene solo un grosor de 0.2 "/ 5 mm, un diseño ultra delgado y liviano para un transporte fácil. Puede colocar una mochila muy fácilmente.

✔ Entrada de Power del USB: Nuestra fuente de alimentación de la almohadilla de dibujo por cable USB, la conveniencia de acceder a cualquier puerto usb como cargador de pared USB, computadora, computadora portátil o banco de energía.

✔ Uso Multiuso: Ideal para artistas, diseñadores y fotógrafos que utilizan para artesanía, diseño, dibujo, transparencias, tatuajes, bocetos, dibujos, proyectos de costura, vitrales, acolchados, aplicaciones, visualización de rayos X y más.

Stone TH Mesa de Luz para Calcar, LED Tableta de Luz Dibujo A4 de Iluminación de la Caja de Alimentación Micro USB Ideal para Animacion Tatoo Dibuja

Amazon.es Features ✔ De Brillo Ajuste: Con el interruptor táctil para controlar el brillo ajustable de 3 niveles, las lámparas súper brillantes dentro de la caja de luz iluminan la superficie perfectamente.

✔ Protege La Vista: Diseñado con protección para la vista, sin parpadeos y sin radiación, bueno para los ojos, especialmente durante largas horas de trabajo, y tampoco hace calor por mucho tiempo.

✔ Ultra Delgado Mesa de Dibujo: La caja de luz A4 tiene solo un grosor de 4 mm, un diseño ultra delgado y liviano para un transporte fácil. Puede colocar una mochila muy fácilmente.

✔ Entrada de Power del USB: Nuestra fuente de alimentación de la almohadilla de dibujo por cable USB, la conveniencia de acceder a cualquier puerto usb como cargador de pared USB, computadora, computadora portátil o banco de energía.

✔ Uso Multiuso: Ideal para pintura diamante, artistas, diseñadores y fotógrafos que utilizan para artesanía, diseño, dibujo, tatuajes, bocetos, dibujos, proyectos de costura, vitrales, acolchados, aplicaciones y más.

Profesional Lápices de colores Conjunto de Dibujo Artístico,lapiz dibujo y Bosquejo Material Set,Incluye lápices metálicos,acuarelables,carbón,Lápices Pastel,Herramientas de dibujo y Caja de lápiz

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features PRINCIPIANTE Y PROFESIONAL: un conjunto de arte verdaderamente versátil para niños y adultos. Este kit de arte organizado es ideal para que los estudiantes trabajen en manualidades o papel de construcción, o para hacer libros para colorear para adultos en casa.

ALMACENAMIENTO FÁCIL DE VIAJAR: la bolsa del kit portátil puede almacenar y conservar cómodamente su juego de lápices de dibujo organizado.

REGALO DE VACACIONES PERSONALIZADO: nuestro juego de lápices de arte de 70 piezas mejor coloreado y más vendido, es un maravilloso regalo de Navidad, cumpleaños o Año Nuevo para aquellos que aman ser creativos en el mundo del arte.

Seguro y no tóxico: lápices de madera 100% originales. Hecho de material ambiental, que es inofensivo para su salud. Lápices de colores con colores ricos y claros, escribiendo suavemente con inspiración, colores uniformes, no fáciles de desvanecer y palos de alta calidad para artistas de todos los niveles.

MÁS GRANDE, MEJOR, COMPLETO: este juego de lápices de arte profesional viene con 73 piezas en total, que incluyen estuche, 24 lápices de colores, 12 lápices de colores metálicos, 12 lápices de acuarela, 3 lápices de carbón, 12 lápices de dibujo, borrador, cortador de cajas, lápiz de línea de gancho. , Tablero esmerilado, Libros para colorear para adultos, Extensor de lápiz de doble cabezal y 3 tocones de papel. READ Haga una resolución de Año Nuevo para mantenerse al día con estas ideas: el Registro del Condado de Orange

Ugee M708 Tabletas Gráficas, 10 x 6 Inch Area Activa Tableta Gráfica con 8 Teclas de Acceso Rápido, 8192 Niveles de Sensibilidad Sresión Lápiz para Windows 10/8/7 Mac OS Artista, Funda, Aficionados

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ugee M708 tableta gráfica, viene con 10 x 6 pulgadas de área de superficie de dibujo grande con papery ofrece una superficie texturizada, natural sensación similar como en papel real de dibujo para usted al crear Artistry Diseño trabajar con su ordenador;

Sin batería preciso lápiz con 8192 sensibilidad a la presión le permite dibujar líneas precisas en ancho y la opacidad o efectos únicos cepillo de acuerdo a la presión que pulse el bolígrafo en la tableta gráfica;

Compatible con Windows 10/8/7 y Mac OS 10.6.0 o superior; Software de controlador programa trabaja con Creative como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Fireworks, Macromedia Flash, Comic Studio, SAI, Infinite Stratos, 3d Max, Autodesk MAYA, Pixologic ZBrush y mucho más;

8 teclas personalizables hoy en el lateral para cortes cortos como borrado, zoom in y out, desplazamiento y mucho más para su conveniencia y ayuda a mejorar la productividad y eficiencia al crear con dibujo de la tableta;

Fácil de configurar, fácil de usar para la derecha y mano izquierda usuarios con el lápiz soporte, ideal para los artistas profesionales, novato diseñador y aficionados amateur en reloj de servicio de todas las edades, proporciona un año de garantía y servicio al cliente;

BATHWA A3 Tablero de dibujo, 50.5 x 37cm Multifunción College School Métrico A3 Tablero de dibujo Set Mesa de dibujo con movimiento paralelo y ángulo ajustable

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Diseño flexible y único】: el transportador de ángulo de 180 grados está marcado con líneas equidistantes para el sombreado; 2 pinzas fijan el papel; la escuadra se caracteriza con un transportador de ángulo; todas las piezas son extraíbles.

【Materiales】: plástico de alta calidad, a diferencia de plástico convencional, peso ligero y duradero.

【Especificaciones】: A3; Dimensión total: 49 x 35,5 x 1,3 cm (L x A x G). Tamaño de la caja: 53 x 53 x 40 cm.

【 Incluido】: equipado con una regla deslizante transparente, que se dibuja en centímetros, ángulo de 180 grados, líneas equidistantes para el sombreado, guía larga, mango de papel de cierre rápido, escuadra de 45 grados y 2 patas antideslizantes.

【Característica】: es una superficie de trabajo completa A3 con un movimiento paralelo que se desliza en una ranura y se ajusta con los dedos en cada extremo.

A3 Tracing Light Box Mesa de Luz de Dibujo LED A3 de Luz Regulable Almohadilla Caja Portátil Ultradelgada Tablero de Copia con Cable USB para Dibujar Animación Pintura Dibujo Diseño de Plantillas

Amazon.es Features Diseño profesional de protección ocular: diseño de dos botones, uno para encendido/apagado y ajuste de luz, uno con símbolo solar para temperatura de tres colores. Puedes elegir la temperatura de color en función del entorno y bueno para tus ojos.

【Regulable sin niveles】Mantenga pulsado el botón de conmutación y puede ajustar el brillo deseado con un rango de brillo de 10% a 100%. El papel que utilizas, la función regulable sin niveles podría darle una intensidad de luz perfecta para el seguimiento.

Protección ocular: LED brillante respetuoso con el medio ambiente como material, la iluminación es estable, constante y uniforme. La placa de luz filtra los rayos nocivos, protege tus ojos de la mala iluminación y hace que tengas que trabajar durante mucho tiempo.

【Cable USB recargable】Con un cable USB de 2 m puedes encender la caja de luz fácilmente y conectarla cómodamente a cualquier puerto USB como ordenador, enchufe, adaptador USB y banco de energía.

【Detalles del producto】La caja de luz A3 es ultrafina y mide 473 x 351,5 mm, solo 8 mm de grosor y 3,13 lb de peso, la superficie de iluminación es de 430 x 310 mm (accesorios incluidos: 4 imanes, 1 lápiz).

XP-PEN G640 Tableta Gráfica 6 x 4 Pulgadas Nivel de Presion 8192 para OSU! con Lápiz sin Batería

€ 38.24 in stock 3 new from €38.24

Amazon.es Features Área activa: 6 x 4 pulgadas. Utiliza al máximo nuestros 8192 niveles de sensibilidad a la presión del lápiz. Brinda control y fluidez innovadores para expandir su producción creativa.

La tasa de informe del G640 se ha incrementado a 266 RPS, lo que hace que las líneas fluyan de forma más rápida y suave, mejorando el rendimiento general.

El G640 tiene solo 2 mm de grosor, es tan delgado como todas las tabletas gráficas de nivel primario, lo que le permite llevarlo mientras viajas. ¡Diseñado para usuarios diestros y zurdos!

¡Compare con el G430, el G640 proporciona un área activa más amplia para dibujar y jugar! La posición del cable USB está diseñado para adaptarse a su estilo de dibujo y juego.

El G640 se puede usar con los sistemas operativos Windows 10/8/7, Mac 10.10 y superior. La compatibilidad siempre se mejora constantemente a través de nuestras actualizaciones de controladores.

Stationery Island Caye Mesa de Dibujo para Arte y Diseño – Mesa Dibujo Reclinable con Almacenaje, Taburete y Clips

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features HECHA PARA ARTISTAS – Esta mesa de dibujo es perfecta para dibujo técnico, dibujo a mano alzada, o manualidades, por su superficie reclinable, 3 espaciosos cajones de tela y un taburete acolchado. Ten tus herramientas de arte y diseño preparadas con la mesita auxiliar y la bandeja de debajo de la mesa

CLIPS Y TABURETE INCLUIDOS – Sujeta tus papeles en la superficie reclinable, como en un caballete, para dibujar fácilmente. Organiza tu trabajo o pon recordatorios usando los clips gratuitos incluidos. Suave taburete acolchado incluido para completar tu espacio de trabajo.

ESPACIOSA – Inspírate y organízate con esta espaciosa mesa de dibujo, con una superficie de dibujo de 90x60cm y con sus prácticos cajones y organizadores, que ofrecen un gran espacio para que explores tu creatividad.

CALIDAD PRECIO – Esta mesa de dibujo ofrece una buena relación calidad-precio, con su fácil acceso a todas tus herramientas de artista por un precio menor. La mesa con superficie reclinable te permite ajustarla a diferentes tipos de actividades y confort. Perfecta para estudiantes y artistas incipientes.

SIMPLE Y ESTILOSA – Esta mesa de dibujo es de aspecto limpio y con un acabado de madera, que seguro irá con cualquier tipo de decoración, así que puedes ponerla en cualquier lugar que te apetezca.

L&HM A4 LED Caja de Luz Portátil con USB ultra fina para diseño, Caja De Luz dibujo y manualidades Táctil Plana Iluminación ajustable, ideal para animacion, tattoo, dibuja

Amazon.es Features Altos brillos diferentes intensidades de luz: posee tres modos de luminosidad ajustable para no deslumbrar ni molestar a los ojos

Alimentado por USB: Viene con un cable USB, podemos conectarlo de una forma fácil a cualquier puerto usb de nuestro ordenador o a la electricidad por medio de cualquier cargador USB

Diseño fino portátil: Diseño muy fino,amplia y ligero,sólo de 5mm,por lo que pintura muy cómoda sobre él,fácil de llevar

Utilizar para: Animación tradicional, diseño gráfico, rastreo de Imágenes, Tatuaje de Búsquedas, Arquitectura, vestuario, como rayos X para ver si ósea en el Hospital de película, es un regalo muy original

Puerto USB de sigilo: Viene USB cable,necesita solo disponer de USB adaptador o un cargador de móvil

Kit Dibujo Completo - Principiante/Profesional - 19 accesorios: 8 Lapices, 3 lapiz carboncillo, 1 Grafito, 2 Barra Carboncillo, Cuaderno dibujo 100 págs - Regalo ideal para artistas de cualquier Nivel

Amazon.es Features TODO LO FUNDAMENTAL EN UN KIT - Set de Lapices de Dibujo completo que incluye 1 Bloc de dibujo con espirales, 8 lapices de madera, 1 lapiz grafito, 3 lapices de carboncillo, 2 carboncillo para dibujo, 2 sacapuntas, 1 goma de carboncillo y 1 goma clásica para borrar para aprender a dibujar

UN CUADERNO DIBUJOS DE GRAN CALIDAD - El cuaderno de arte para colorear de Zenacolor cuenta con 100 página blanca de formato A5 y ofrece un papel grueso como si fueran lienzos para pintar - 100g/m² - perfecto para todas tus creaciones. EL cuaderno es de espirales y es resistente a la decoloración

UNA AMPLIA GAMA DE LAPICES: Cada lapiz para manualidades adultos corresponde a una dureza de mina distinta: 4H, 2H, H, HB, B, 2B, 4B, 6B, para responder a todas tus necesidades para dibujar, colorear y escribir. Los lapices son sólidos, fáciles para dibujar y de borrar

UNA COMBINACIÓN PERFECTA DE HERRAMIENTAS: Además de herramientas clásicas, el kit manualidades para adultos contiene todo el material técnico que necesitas para tus pinturas creativas como una goma clásica para borrar, una goma miga de pan para esclarecer, 2 sacapuntas, 1 grafito lapiz, 3 lapices y 2 barras de carboncillo con distintos matices

GARANTÍA 100% SATISFECHO O TE DEVOLVEMOS TU DINERO - Nuestra joven empresa lo da todo para ayudarte a pasar buenos momentos, por ello todos nuestros productos y nuestra caja herramientas están garantizados “100% satisfechos o te devolvemos tu dinero” durante 30 días

Artina Caballete de Pintura de Mesa Montpellier - Tabla de Dibujo y Soporte de Libros de Madera de Haya 75x50 cm - hasta 90° inclinación

Amazon.es Features TABLA DE PINTURA, LECTURA Y CABALLETE EN UNO - El caballete de sobremesa de alta calidad Montpellier está hecho de madera lubricada de haya. La superficie se puede graduar en 5 niveles hasta 90°. Así es perfecto como tabla de dibujo.

SOPORTE DE LIBROS - Las medidas de la tabla son de 75 x 49 cm pesando 3,5 kg. Además de ser una ayuda esencial al pintar, también puede usarse como soporte de libros.

INCLINABLE HASTA LA HORIZONTAL - El tablero es inclinable hasta la horizontal y por tanto de uso múltiple. Por ejemplo es muy adecuado para la pintura de acuarelas.

PARA PROFESIONALES Y AFICIONADOS - La superficie posibilita un posicionamiento seguro de las hojas y puede ser usada para cualquier técnica de pintura.

PRODUCTOS ARTINA - Este caballete es también óptimo para presentaciones en escaparates y p.ej. Bodas. La marca Artina le ofrece una gran selección de productos de arte en alta calidad.

A4 Tracing Light Box - LitEnergy 9x12 Pulgadas Light Pad Ultra-delgado Sólo 5mm USB Power Mesa de Luz para Artistas, Dibujo, Dibujo, Animación

Amazon.es Features La dimensión completa de la almohadilla de luz incluyendo el marco negro es L14.2 "x W10.6" x H0.2 "El área de trabajo visual es 9" x 12 ".

Brillo ajustable --- simplemente mantenga presionando el interruptor táctil durante varios segundos hasta obtener el brillo deseado que desea.

Contenido del paquete: una almohadilla de luz, un cable USB, un manual del usuario

Ideal para Stenciling, Animación 2D, Caligrafía, Grabado, Scrapbooking, Transferencia de Tatuajes, Dibujo y Dibujo, Proyectos de costura, Vitral, Acolchado, etc.

Servicio de atención al cliente de 24 horas más 360 días de garantía y retorno sin complicaciones por encima de la norma de devolución de 30 días de Amazon. READ Camiones 9 de julio | M ...

PullPritt Mesa de Luz de Dibujo,LED A4 Tableta de Luz Tablero de Trazado Brillo Ajustable,Light Pad Ultradelgada con Panel Táctil Inteligente y Interfaz USB para Artistas,Animación,Bocetos,Diseño

Amazon.es Features 【Bright Brillo ajustable y memoria inteligente】Control de brillo continuo del 0 al 100%, con una pulsación larga en el interruptor puede establecer el brillo.El tablero de dibujo LED A4 también tiene función de memoria, por lo que puede continuar con el mismo brillo la próxima vez.

【Cable Cable USB recargable】:Con un cable USB de 1,5 m, puede encender fácilmente la caja de luz A4 enchufándola a un banco de energía, una computadora o un puerto USB en la pared.

【Ultra-delgado y fácil de llevar】:La caja de luz LED Tracing tiene solo 5 mm de grosor y 0,55 kg.El diseño liviano y delgado lo hace fácil de manejar o transportar.

【Aplicación amplia】:La mesa de luz A4 es una herramienta ideal para dibujo, boceto, diseño de animación, diseño de moda, artista, caligrafía, etc.También es un buen regalo para diseñadores, artistas o arquitectos, no importa para profesionales o aficionados.

【Servicio de calidad】:Resolveremos todos los problemas relacionados con la calidad dentro de los 90 días posteriores a la fecha de compra.Si no está satisfecho con el producto, contáctenos, siempre estamos aquí para ayudarlo.

Mesa de Luz Dibujo A4 5mm, Super Ligero Tablero Mesa Dibujo Profesional Portátil de Dibujo Profesional Carga con USB y Enchufe (A4)

Amazon.es Features 【Diseño Profesional】 El mesa de luz dibujo viene con escala, adecuado para todo tipo de pintura. En la parte posterior hay 4 almohadillas de espuma que son más estables cuando se usan.

【Toque Sensible】Mantenga presionado el interruptor para ajustar el brillo de la luz(3 niveles). La pantalla puede filtrar con eficacia la luz azul, protege los ojos.

【Fácil de Usar】Con el USB se puede usar directamente con computadoras, cargadores móviles y enchufes. El tablero de dibujo es ultrafino y superligero de 5 mm, muy fácil de llevar.

【Versión Mejorada】Utilizando tiras de luz LED ocultas y chips inteligentes, la fuente de luz es estable. La lámina de acrílico altamente transparente puede mejorar el brillo de forma efectiva, dibujando con mayor claridad.

【Ampliamente Utilizado】Es adecuado para animación profesional, producción de comics, enseñanza de arte, diseño de interiores, arquitectónico, vestuario, y también para visualización de rayos X en hospitales, etc.

Tablero de Dibujo Profesional, mesa de luz LED, A3 / A4 5mm Super Light Tablero portátil Mesa de luz LED portátil superligera de 5 mm con USB para animación Profesional Producción de cómics(A4)

Amazon.es Features DISEÑO PROFESIONAL: A3 / A4 Dos tipos de especificaciones son opcionales, el tablero viene con escala, adecuado para todo tipo de pintura.En la parte posterior hay 4 almohadillas de espuma que son más estables cuando se usan

SENSIBLE AL TOQUE: Mantenga presionado el interruptor para ajustar el brillo de la luz (3 niveles).La pantalla puede filtrar efectivamente la luz azul, proteger los ojos

FÁCIL DE USAR: con USB se puede usar directamente con computadoras, cargadores móviles y enchufes.El tablero de dibujo es ultrafino y súper ligero de 5 mm, muy fácil de transportar.

VERSIÓN MEJORADA: utilizando tiras de luz LED y chips inteligentes, la fuente de luz es estable.La lámina acrílica altamente transparente puede mejorar el brillo de manera efectiva, dibujando más claramente

Ampliamente utilizado: es adecuado para animación profesional, producción de cómics, enseñanza de arte, diseño de interiores, arquitectura, vestuario, etc.

Gelentea Mesa de dibujo profesional A3 tabla técnica con cabezal de dibujo de máquina cuadrada gráfica gráfica tabla de dibujo técnica arquitecto

Amazon.es Features Cabeza profesional: ya sea en la escuela o en la universidad, los ángulos son rápidos pero precisos. Tiene su propia parada y por lo tanto es más fiable que los cabezales de dibujo más baratos.

Juego completo: carpeta A3 para tus dibujos, 0,6 m para 2 ángulos diferentes de inclinación, regla de ángulo profesional, pista de dibujo paralelo con guía de 2 puntos para un deslizamiento suave

Material robusto: placa de estante hecha de plástico irrompible para una larga vida útil. Gracias a los pies antideslizantes, es fácil trabajar con precisión en superficies lisas como acero o cristal

Fijación segura del papel: dos abrazaderas magnéticas y una abrazadera de esquina permiten una sujeción segura del dibujo y evitan el deslizamiento del dibujo.

Cantidad: 1 juego

Gvoo A3 - Mesa luminosa LED, caja de luz LED, ultrafina, control táctil y brillo ajustable para dibujar, esbozar, superficie de dibujo, caligrafía

€ 45.05 in stock 1 new from €45.05

Amazon.es Features 【Alimentación por USB】: funciona con un cable USB y se puede utilizar con todos los dispositivos con conexión USB como ordenadores, baterías externas o enchufes. Incluye dos clips, 20 hojas de papel A3 y 12 lápices de colores.

【Diseño delgado y portátil】: es ultrafino (4 mm) y de peso ligero (1,25 lb), lo que permite llevarlo a cualquier lugar.

【 3 niveles ajustables】regulable, 3 niveles de brillo ajustable, cambio de la iluminación fácil.

【 Interruptor con diseño de sensor táctil 】: encendido/apagado y control de brillo mediante un ligero toque. Las bombillas LED superbrillantes proporcionan una iluminación perfectamente uniforme.

【Muchas aplicaciones】: la mesa de luz es una herramienta ideal para esbozos, dibujos, animación en 2D, caligrafía, relieve, scrapbooking, tatuajes, bordado, no importa que sean profesionales o aficionados. También es un regalo fabuloso para artistas, diseñadores y fotógrafos.

Himimi A3 Tableros de dibujo Mesa de dibujo, herramienta de dibujo multifuncional con regla clara Movimiento paralelo y ángulo de sistema de medición ajustable

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features **Esta es una estación de trabajo completa A3 con un movimiento paralelo que se desliza en una ranura y se bloquea con los botones de los dedos en cada extremo.

**Equipado con una regla deslizante transparente que se dibuja en centímetros, guía larga, asas de papel de liberación rápida, escuadra de 45 grados y 2 patas de apoyo antideslizantes. Carril paralelo con mecanismo de bloqueo Stop and Go

**Diseño flexible y único, el transportador de ángulo de 180 grados está marcado con líneas equivalentes para sombreado; 2 pinzas fijan el papel; el escuadra se dibuja con un transportador; todas las piezas son extraíbles.

** Rieles de guía, escala de circulo, ángulo de fijación rápida y trazado rápido de medios para mayor precisión

** Dos pinzas de sujeción magnéticas con interruptor en el centro y abrazadera de esquina para un agarre fácil y seguro. No más pliegues de papel al borrar. Diseño ergonómico para un trabajo fácil y cómodo

