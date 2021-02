Los 30 mejores Bateria Recargable 18650 capaces: la mejor revisión sobre Bateria Recargable 18650

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Bateria Recargable 18650?

EBL 2800mAh Pilas Recargables AA Ni-MH 1200 Ciclo Alta Capacidad (4 Unidades) € 9.29 in stock 1 new from €9.29

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Capacidad Máxima】 4 AA 2800mAH pilas recargables, la capacidad es más alta en Amazon, alta capacidad y vida útil más larga que las alcalinas.

【Baja Autodescarga】 La estructura de sellado incrustada amplía el espacio de la celosía, hace más espacio para el hidrógeno. Con un núcleo de iones de larga vida, mejorar la baja autodescarga hace que todavía mantienen el 80% de su capacidad después de 3 años de no utilización.

【Tecnología Procyco】 EBL pilas se dedican a la avanzada tecnología de baja autodescarga con ProCyco, y ciclos de carga y descarga de hasta 1200 veces y reutilizable. Son las excelentes pilas que se adaptan a tu vida.

【Pilas Precargadas】 Todas EBL batería recargables son precargadas, puedes ser utilizado inmediatamente al recibir tu paquete. Las batería recargables Ni-MH sin efecto memoria, puedes estar listas para usar.

【Garantía De Seguridad】 Pila recargable Ni-MH Eco-friendly , no Hg / Cd / Pb, no contamina el medio ambiente. Y utiliza una DBCK cárcasa de acero que puede proteger la pila contra explosiones debido a la sobrepresión y tambien resisten a temperaturas extremas.

18650 Batería Recargable de Iones de Litio 3.7 V 5000 mAh Batería de Seguridad de Alta Capacidad para Linterna LED, iluminación de Emergencia, Dispositivos electrónicos, etc,Azul (10 Piezas) € 23.89 in stock 1 new from €23.89

Amazon.es Features 【Pilas】 2/4/8/10 piezas de pilas recargables 18650, con una capacidad de 5000 mAh, tensión eléctrica de 3.7 V. También incluye una caja de la pila, protege tu pilas que evita daños.

【Recargable,Descarga baja】 Ciclos de carga y descarga de hasta 1000 veces, conserva la capacidad del 80% después de 3 años.

【Sin efecto memoria】 Todas pilas recargables son precargadas, puedes ser utilizado inmediatamente al recibir tu paquete. Las pilas recargables Li-ion sin efecto memoria, puedes estar listas para usar.

【Seguridad】 Protección contra polaridad inversa, protección contra sobrecarga, protección contra sobrecorriente, protección contra sobretensión, protección contra cortocircuitos, protección contra sobretemperatura para evitar daños a la batería y al equipo.

【Fuerte compatibilidad】 Las pilas son muy adecuado para los equipos domésticos como la cámara digital, el juguete, el control remoto, el juego de la máquina portátil, radios de 2 vías,linternas, despertadores, Reloj, LCD-TV, cepillos de dientes, máquinas de afeitar y reproductores de audio portátiles.

Pilas Recargables 18650 Litio Lones Batería 3.7V 3400mah Capacidad NCR Baterías de Litio Células Acumuladoras para LED Linterna Antorcha, Timbre de Puerta, Verde (4PCS) € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features 【Detalles】18650 Baterías recargables de Li-Ion con una capacidad de 3400mAh 3.7V. Protección de PCB, sobrecarga y sobredescarga. Protección contra cortocircuitos y sobrecorriente.

【Larga Duración Recargable】Batería recargable 18650 proporciona una recarga de al menos 500 ciclos, una larga vida útil. Embalaje exterior apretado y apretado, excelente resistencia al desgaste.

【Más información】Utilice el núcleo original de la batería de alta calidad, descarga continua y estable. Estabilidad del voltaje no es fácil de saltar.

【Amplia Aplicación】Dispositivos con pilas recargables, como linternas, luces de emergencia, dispositivos portátiles, herramientas eléctricas, ventilador MINI USB, luz nocturna, etc.

【El Mejor Servicio Posventa】Almacene en un lugar seco y fresco. Prometemos nuestros productos de alta calidad. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Batería recargable 18650 fácil de llevar de gran capacidad, batería de linterna, para el hogar € 8.19 in stock 1 new from €8.19

Amazon.es Features ✹ϟ 【ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA】 ✦☄ Un paquete de 4 baterías de linterna GIF18650 batería recargable, cada capacidad: 9800mAh, muy adecuada para uso y reemplazo profesional o diario, púrpura.

✹ϟ 【REUTILIZABLE】 ✦☄ Nuestras baterías se pueden usar en combinación con cargadores. Puede reutilizar estas baterías para ahorrar dinero y brindarle comodidad, al mismo tiempo que ahorra energía y protege el medio ambiente. ★

✹ϟ 【RENDIMIENTO SEGURO Y ESTABLE】 ✦☄ La batería tiene un buen rendimiento de protección contra altas y altas temperaturas, lo que le permite cargar de forma segura. Gran capacidad, salida continua, resuelve su problema de escasez de energía. ★

✹ϟ 【LIGERO Y PORTÁTIL】 ✦☄ Estas baterías recargables tienen un diseño hermoso y elegante. Y de tamaño pequeño, fácil de transportar, para que pueda reemplazarlo y usarlo fácilmente, es una opción ideal para linternas, gafas de visión nocturna, etc.

✹ϟ 【POSTVENTA PERFECTO】 ✦☄ Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, haremos todo lo posible para resolver el problema en 24 horas, y nuestra tienda le proporcionará 60 días de devolución gratuita y soporte de servicio de intercambio. ★

EBL Cargador de Pilas 18650, Cargador Inteligente rápido de batería para Pilas Recargables Li-Ion LiFePO4 IMR 10440 14500 16340 18650 RCR123A € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cargador Universal: Este cargador SOLO carga pilas Li-ion LiFePO4 IMR INR ICR 18650 18490 18500 18350 17670 16340 RCR123A 14500 10440, NO puede carga pilas AA /AAA Ni-MH.

Pantalla LED Inteligente: El cargador cargará las pilas al conectar a la alimentación. La luz indicadora se mostrará en rojo, luego en verde después de cargarse completamente.

Puerto USB: Viene con entrada USB, conecta el cargador a dispositivos USB 5V, como power bank, adaptador, más conveniente para condiciones interior y enterior.

Garantía de Seguridad: La tecnología de control MCU, proporciona el modelo de seguridad de corriente constante y voltaje constante. Protección múltiple, más seguridad para tu pilas y cargador.

Diseño Compacto: Ligero, moderno y portátil, conveniente para viajes y uso diario, es tu mejor opción.

Nectar Cargador 18650 + Power Bank | Garantía de 1 Año | con 2X 3500mah Bateria 18650 Recargable de Alto Drenaje | Doble Uso: Cargador 18650 + Banco de Energía (Incluye 2X Baterías 18650) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Capacidad de bricolaje: La capacidad sólo está limitada por la última tecnología. 2 puertos diseñados para 2 baterías 18650 de vaporizador recargables. Cargue sus baterías 18650 y su dispositivo con el cargador 18650 de doble uso de Nectar: Puede cargar dos baterías al mismo tiempo e independientemente.

Indicador de batería: Nuestro cargador 18650 cuenta con un botón indicador de encendido para comprobar el estado de su nivel de energía. 4 LEDS encendidos significa que está completamente cargado.

Circuito protegido: Este cargador 18650 utiliza un circuito protegido de alto rendimiento integrado que protege automáticamente contra la sobrecarga, la descarga excesiva y/o el cortocircuito de sus baterías 18650.

Nota: Este cargador 18650 incluye 2 baterías Vaporizador de Nectar de 3500mah (de Alto Drenaje).

Garantía: El 96% de las personas conservan sus productos de Nectar, pero por si acaso... Ofrecemos una garantía limitada de 12 meses, una garantía de devolución de dinero de 14 días y un servicio de atención al cliente 24/7. La garantía puede ser reclamada por defectos de fabricación o materiales derivados del uso normal del dispositivo. Para reclamar, por favor envíenos un correo electrónico a través de nuestro perfil de Amazon. READ Los 30 mejores Funda Para Iphone 6S capaces: la mejor revisión sobre Funda Para Iphone 6S

18650 Batería recargable de iones de litio 3,7 V 5800 mAh contra sobretensión y sobrecorriente para linterna LED, iluminación de emergencia, dispositivos electrónicos, etc. (negro + verde) € 15.38 in stock 1 new from €15.38

Amazon.es Features ⚡ 【Amplia aplicación】: el tipo de baterías recargables 18650 3.7V 5800mAh tiene una gran adaptabilidad, que se puede usar ampliamente para dispositivos electrónicos, como linternas LED, luces de emergencia, dispositivos portátiles, banco de energía, faros, juguetes, controles remotos, etc.

【Larga duración y recargable】: este producto está hecho de materiales duraderos y la calidad es muy buena. Tamaño pequeño y peso ligero, alta capacidad, muy portátil. Puede proporcionarle la fuente de alimentación de carga necesaria o brindarle una mejor ayuda en caso de emergencia, como viajes, emergencias, aventuras al aire libre, campamentos u otras situaciones peligrosas.

⚡ 【Protecciones múltiples】: El producto proporciona 6 protecciones, como protección de temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas y protección contra sobrecorriente para estabilizar la batería. Alto rendimiento y alta confiabilidad, reemplazo duradero del viejo o dañado. Conservar en un lugar fresco y seco.

【Seguro y respetuoso con el medio ambiente】: Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no daña el medio ambiente. La carcasa anticorrosiva puede proteger eficazmente la batería y prolongar su vida útil. Previniendo el desperdicio de batería no recargable. Sin efecto memoria, la gran capacidad de la batería le permite dejar de preocuparse por su dispositivo sin energía.

⚡ 【Servicio postventa】: Las baterías recargables 18650 han pasado por pruebas rigurosas para garantizar un uso normal, tenga la seguridad de comprar. Es confiable en calidad y duradero. Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros en cualquier momento y le ofreceremos una solución lo antes posible.

Ledeak Linterna LED Alta Potencia, 1200 Lúmenes CREE L2 Antorcha de Mano, 5 Modos Zoomable Impermeable Táctica con 18650 Batería Recargable, cargador USB, Soporte para Bicicleta, Funda de Linterna € 16.99 in stock 1 new from €16.99
1 used from €16.32

1 used from €16.32

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features POWERFUL BRIGHTNESS: Incluye bombillas XF-1300 XM-L2 LED, salida máxima de 1200 lúmenes, modos alto / medio / bajo / estroboscópico / sos, diseño táctico de seguridad. Y botón ON / OFF, fácil de usar. Frente funciona como una luz de bicicleta sólida o una linterna excelente.

AJUSTABLE FOCUS & 5 MODOS: Intenso Spotlight para observación de largo alcance hasta 600 pies, Circle Floodlight para iluminación de gran superficie. Características 5 configuraciones adaptables: Alto / Medio / Bajo / Strobe / SOS.

DISEÑO AVANZADO: Diseño antideslizante y diseño resistente al agua (nivel más alto de IPX-6 resistente al agua)

ACCESORIOS DE ALTA CALIDAD: Soporte de bicicleta giratorio de 360 °, fácil de ajustar las necesidades de conducción del ángulo de la linterna, la caja de concentración del producto, colgado en la mochila, aumentar la capacidad de almacenamiento de la mochila, fácil de acampar

FULL PACKAGE INCLUDE: Ultra Brillante Grado Profesional Táctico LED Linterna + 18650 Batería recargable de iones de litio + 18650 Manga de batería + Cargador de batería + Caja Verde + 3 X AAA Battery Holder + Bike Flashlight Mount Holder + Flashlight Holster

EBL iQuick Cargador para Pilas de Litio 18650 26650 14450 y Ni-MH AA AAA C Pilas Recargables Cargador Inteligente(SÓLO Cargador) € 16.99
€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features La tecnología de carga rápida de la inteligente, Mejorada la velocidad de carga de hasta 500mA, carga las baterías con eficacia, ahorra su tiempo.(SÓLO Cargador, NO batería incluida)

Ampliamente compatible para 1 o 2 pilas recargables: 18650, 26650, 22650, 17670, 17550, 16340 (RCR123), 18490, 18350, 14500, 10440 Li-ion cilíndrico y AA, AAA, C Ni-MH baterías.

Portátil y viajes permitido debido al apoyo del cargador DC cualquier ocasión permitido como el uso en el coche así sucesivamente

El cargador equipado con un avanzado 'extras' función de seguridad, y controlada por la tecnología de MCU, auto-deja a la carga cuando la batería está completamente cargada, la doble protección.

El uso en todo el mundo. Inteligente LED para mostrar el progreso de carga, cuando 3 luz LED de iluminación en conjunto significa que la bateria esta completamente cargada.

18650 Batería recargable de iones de litio 3.7V 9800mAh Batería práctica segura de gran capacidad adecuada para linterna y radio, dispositivos electrónicos, etc. (amarillo) (4 pcs) € 15.98 in stock 1 new from €15.98

Amazon.es Features ⚡ 【Amplia aplicación】: El tipo de baterías recargables 18650 3.7V 9800mAh tiene una gran adaptabilidad, que puede usarse ampliamente para dispositivos electrónicos, como linternas LED, luces de emergencia, dispositivos portátiles, banco de energía, faros, juguetes, controles remotos, etc.

【Larga duración y recargable】: Este producto está hecho de materiales duraderos y la calidad es muy buena. Tamaño pequeño y peso ligero, alta capacidad, muy portátil. Puede proporcionarle la fuente de alimentación de carga necesaria o brindarle una mejor ayuda en caso de emergencia, como viajes, emergencias, aventuras al aire libre, campamentos u otras situaciones peligrosas.

⚡ 【Protecciones múltiples】: El producto proporciona 6 protecciones, como protección de temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas y protección contra sobrecorriente para estabilizar la batería. Alto rendimiento y alta confiabilidad, reemplazo duradero del viejo o dañado. Conservar en un lugar fresco y seco.

【Seguro y respetuoso con el medio ambiente】: Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no daña el medio ambiente. La carcasa anticorrosiva puede proteger eficazmente la batería y prolongar su vida útil. Previniendo el desperdicio de batería no recargable. Sin efecto de memoria, la gran capacidad de la batería, le permite no preocuparse más por su dispositivo sin energía.

⚡ 【Servicio postventa】: Las baterías recargables 18650 han pasado por pruebas rigurosas para garantizar un uso normal, tenga la seguridad de comprar. Es confiable en calidad y duradero. Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros en cualquier momento y le ofreceremos una solución lo antes posible.

Keenstone 18650 Cargador Batería Universal y Adaptador, Cargador Pilas AA y AAA, con Pantalla LCD para Baterías Recargables Ni-MH Ni-CD LiFePO4 Li-Ion CR123A 10440 14500 16340 26650 21700 (4 Ranuras) € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cargador Universal de Baterías Vape: no solo es compatible con las baterías de ion de litio 20700, 26650, 18650, sino también con baterías recargables cilíndricas. Para ser específicos, 3.6 / 3.7 V Li-ion LiFePO4 IMR INR ICR baterías 21700 18500 18350 18490 18350 RCR123 y baterías Ni-mh / Ni-cd AAAA AAA AA A SC C con una longitud de 1.2 a 2.7 pulgadas, 1.2 pulgadas en diámetro.

Carga y Monitoreo Independientes y Carga Rápida: el cargador de batería 18650 vape puede cargar 1/4 baterías de manera independiente y mostrar el voltaje de cada celda, la corriente de carga, el tiempo de carga y el tipo de batería por pantalla LCD. Cada ranura de carga tiene una salida de 500mAh / 1000mAh, lo que significa que 2-4 horas se pueden cargar completamente, más rápido que el cargador de batería USB.

Protección Avanzada y Certificado de Seguridad-UL CUL TUV GSPE FCC CE C-TICKCB ROHS: Cuando la batería está en cortocircuito, completamente cargada o los polos positivo y negativo se invierten, su función de protección se activará automáticamente, el cargador de batería vape 18650 no se dañará , respetuoso con el medio ambiente y ahorro de energía.

Detective de la Batería y Carga Inteligente: el cargador de batería Vape puede detectar diferentes tipos de baterías Li-ion / NiMH / NiCD de forma automática y asignar la corriente de forma inteligente y el voltaje en consecuencia. identificar el tipo de batería. No solo se puede cargar en la pared sino en el vehículo.

Alta Calidad: Obtendrá 1 * 18650 Vape Battery Charger, 1 * Power Adapter, 1 * Car Adapter, 1 * Manual del usuario. por cualquier problema de calidad. Si hay algún problema, envíenos un correo electrónico y lo resolveremos en 24 horas

Sweetone Linterna L2 LED T6 LED de actualización 1200 lúmenes, 5 modos de linterna táctica impermeable con cargador USB, batería recargable 18650 € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Linterna superbrillante de 2000 lúmenes】Ilumina fácilmente toda una habitación o enfoca objetos de hasta 120 metros de distancia. 10 veces más brillante que las linternas normales. La linterna Sweetone es de gran potencia pero es lo suficientemente compacta como para caber en tu bolsillo, mochila o bolsa de supervivencia.

【Cargador USB y 2 baterías 18650】2 baterías 18650 recargables de 3000 mAh y un cargador USB de doble puerto incluido. La batería de alta calidad está perfectamente contra el sobrecalentamiento y las fugas, lo que permite cargar y utilizar de forma segura. Carga y almacena las baterías para la copia de seguridad. No más falta de batería.

【Duradero y resistente al agua】Su cuerpo resistente de aleación de grado aeronáutico con la ranura dura de anodizado de grado militar soporta la manipulación áspera. Resistente al agua IP-X6 y diseñado para su uso en lluvia.

【Zoom ajustable y 5 bombillas】La linterna le permite seleccionar el enfoque entre el foco y el haz de inundación. High, Medium, Low Beam, Strobe y SOS switch.

【Accesorios ricos y funcional】 Potente linterna profesional + 2 baterías recargables de iones de litio 18650 + cargador USB + funda de batería 18650 + soporte de batería AAA + funda de linterna en una caja de regalo.

18650 Batería recargable de iones de litio 3.7V 5800mAh Batería práctica segura de gran capacidad adecuada para linterna y radio, dispositivos electrónicos, etc. (negro y verde) (4 pcs) € 15.78 in stock 1 new from €15.78

Amazon.es Features ⚡ 【Amplia aplicación】: el tipo de baterías recargables 18650 3.7V 5800mAh tiene una gran adaptabilidad, que se puede usar ampliamente para dispositivos electrónicos, como linternas LED, luces de emergencia, dispositivos portátiles, banco de energía, faros, juguetes, controles remotos, etc.

【Larga duración y recargable】: Este producto está hecho de materiales duraderos y la calidad es muy buena. Tamaño pequeño y peso ligero, alta capacidad, muy portátil. Puede proporcionarle la fuente de alimentación de carga necesaria o brindarle una mejor ayuda en caso de emergencia, como viajes, emergencias, aventuras al aire libre, campamentos u otras situaciones peligrosas.

⚡ 【Protecciones múltiples】: El producto proporciona 6 protecciones, como protección de temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas y protección contra sobrecorriente para estabilizar la batería. Alto rendimiento y alta confiabilidad, reemplazo duradero del viejo o dañado. Conservar en un lugar fresco y seco.

【Seguro y respetuoso con el medio ambiente】: Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no daña el medio ambiente. La carcasa anticorrosiva puede proteger eficazmente la batería y prolongar su vida útil. Previniendo el desperdicio de batería no recargable. Sin efecto de memoria, la gran capacidad de la batería, le permite no preocuparse más por su dispositivo sin energía.

⚡ 【Servicio postventa】: Las baterías recargables 18650 han pasado por pruebas rigurosas para garantizar un uso normal, tenga la seguridad de comprar. Es confiable en calidad y duradero. Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros en cualquier momento y le ofreceremos una solución lo antes posible.

Snado - Cargador de batería universal LCD para Li-ion/Ni-MH/Ni-Cd 18650 18500 18490 18350 17670 17500 16340 (RCR123) 14500 A AA AAA AAA pilas recargables € 12.89 in stock 1 new from €12.89

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad de carga universal: este cargador de batería inteligente USB compatible con baterías de iones de litio 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650, 14350, 14430, 14500000000, 14, 1400000, 14, 1440000, 14, 140000, 14, 1400, 14000, 144650, 1 6500, 16340(RCR123), 16650, 17350, 17500, 17650, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, y Ni-MH/Ni-Cd A AA pilas recargables AAA.

Carga de alta velocidad: cargador de batería Snado de alta velocidad 18650/18350/17500 con tecnología de carga rápida exclusiva, podría cargar baterías de 1100 mAh en 1 hora, baterías de carga completa de 3000 mAh en 3 horas, baterías de carga completa de 3600 mAh en 4 horas. Buena eficiencia para ahorrar mucho tiempo para ti.

Pantalla LCD inteligente: con pantalla LCD inteligente, el cargador de batería AAA universal Snado puede hacerte saber fácilmente sobre el proceso de carga. La pantalla LCD no solo podía parpadear para mostrar la capacidad de energía en tiempo real cuando se carga, sino también identificar las baterías malas y dar señal, hacer que su experiencia de carga sea más inteligente.

Rendimiento de seguridad: protege contra la marcha atrás, cortocircuito, sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente.

【Cargador inteligente Snado】Garantizamos la calidad antes de que el artículo se envíe. 30 días de reembolso gratis, 2 años de reemplazo gratis, mantenimiento de por vida.

XHP50 Linternas Led Superbrillantes 2000 Lúmenes, Antorcha LED Recargable con USB, IPX4 Impermeable, 5 Modos de Luz Linterna con Zoom para Camping al Aire Libre en Bicicleta, Incluye Batería 18650 € 20.98 in stock 2 new from €20.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Super luminosa con 5 modos】Potente linterna con luz LED con 2000 lumenes creando una brillante área iluminada o un perfecto foco destacado. Ajustando el foco con cinco modos: Fuerte, Medio, Bajo, Destello, SOS/Emergencia.

【Fácil de llevar y de cargar】Sencilla de transportar como herramienta de respaldo y es lo suficientemente pequeña como para guardarla en un bolsillo, una cartera, un cajón o un compartimento del coche. Cuenta con micro USB para cargarlo, esta linterna LED incluye una batería convencional de 18650, con una demostración de potencia del 100%, 75%, 50%,25%. Esto te mostrará la potencia que puedes usar.

【Resistente al agua y protegida contra choques】Con duradera carcasa de aluminio resistente a arañazos, abrasiones y corrosión. Linterna con una resistencia al agua de IP4, con un mango antideslizante que hace a la linterna perfecta para uso en lluvia, nieve o en otra situación de emergencia. Puede ser usada también en condiciones ambientales húmedas y en días con tenue lluvia.

【Múltiples funciones】Nuestra linterna LEDpuede ser usada para pesca, senderismo, running, pasear al perro, apagones de luz, emergencias, dirigido para búsquedas y en general para que las familias puedan usarlo.

【Set completo y garantía】 La linterna LED super luminosa profesional táctica + batería corriente de 18650 + 3AAA adaptador de batería + USB cargador. Sin preocupaciones con una garantía de 12 meses y proporcionando un servicio al cliente amigable. READ Los 30 mejores Movil Mas Vendido capaces: la mejor revisión sobre Movil Mas Vendido

Xisunred - Linterna LED de alta potencia (con batería recargable de 18650), linterna táctica con cargador USB € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Fantástico juego de linternas LED]: con nuestro juego de linternas LED recargables, puede estar libre de obstáculos en la oscuridad. La linterna LED Xisunred es una luz para todo uso con un clip de metal que permite un cómodo bolsillo para llevar y se puede usar para cualquier cosa, desde iluminar la carretera frente a usted, hasta usarla mientras acampa, e incluso ser una gran luz nocturna. para algunos.

[LUZ LED súper brillante y recargable]: 3000 lúmenes (máx.) LED barren la luz brillante sobre 300 my cuentan con una vida útil extendida de 100000 horas. Esta linterna LED funciona con una batería recargable de 2600 mAh (incluida), hasta 8 horas (modo de haz medio) de tiempo de funcionamiento. El cargador de batería y el cable USB están equipados para ahorrar tiempo y dinero.

[Diseño con zoom y 5 modos de luz]: la linterna LED recargable se opera a través de un interruptor trasero fácil de usar. Cuenta con 5 configuraciones adaptables: Alto / Promedio / Bajo / Estroboscópico / SOS. El diseño con zoom es perfecto para haz ancho a estrecho. El diseño ampliable con haz ancho a estrecho es perfecto como foco o reflector.

[Compacto y confiable]: la carcasa unibody mecanizada con precisión de la linterna táctica LED está construida con aleaciones de aluminio de grado militar con un acabado anodizado duro, que resiste arañazos, abrasiones y corrosión. Diseño con clasificación IPX4 para casi cualquier condición climática.

[Lo que obtienes]: linterna táctica LED Xisunred, batería recargable 18650 2600 mAh, cargador USB, cable micro USB, soporte para linterna de bicicleta, manual del usuario y nuestra garantía de 18 meses sin preocupaciones y servicio al cliente amigable. Si tiene alguna inquietud con el producto, puede comunicarse con nuestro equipo de servicio en cualquier momento.

18650 Batería recargable de iones de litio 3.7V 5800mAh Batería práctica segura de gran capacidad adecuada para linterna y radio, dispositivos electrónicos, etc. (negro y verde) (1 pcs) € 8.98 in stock 1 new from €8.98

Amazon.es Features ⚡ 【Amplia aplicación】: el tipo de baterías recargables 18650 3.7V 5800mAh tiene una gran adaptabilidad, que se puede usar ampliamente para dispositivos electrónicos, como linternas LED, luces de emergencia, dispositivos portátiles, banco de energía, faros, juguetes, controles remotos, etc.

【Larga duración y recargable】: Este producto está hecho de materiales duraderos y la calidad es muy buena. Tamaño pequeño y peso ligero, alta capacidad, muy portátil. Puede proporcionarle la fuente de alimentación de carga necesaria o brindarle una mejor ayuda en caso de emergencia, como viajes, emergencias, aventuras al aire libre, campamentos u otras situaciones peligrosas.

⚡ 【Protecciones múltiples】: El producto proporciona 6 protecciones, como protección de temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas y protección contra sobrecorriente para estabilizar la batería. Alto rendimiento y alta confiabilidad, reemplazo duradero del viejo o dañado. Conservar en un lugar fresco y seco.

【Seguro y respetuoso con el medio ambiente】: Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no daña el medio ambiente. La carcasa anticorrosiva puede proteger eficazmente la batería y prolongar su vida útil. Previniendo el desperdicio de batería no recargable. Sin efecto de memoria, la gran capacidad de la batería, le permite no preocuparse más por su dispositivo sin energía.

⚡ 【Servicio postventa】: Las baterías recargables 18650 han pasado por pruebas rigurosas para garantizar un uso normal, tenga la seguridad de comprar. Es confiable en calidad y duradero. Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros en cualquier momento y le ofreceremos una solución lo antes posible.

Batería 18650 Recargable Litio Lones Pilas 3.7V 2200mah Capacidad Baterías de Litio Células Acumuladoras para Timbre de Puerta, LED Linterna Antorcha (8PCS) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features 【Detalles】Baterías 18650 recargables de iones de litio con 2200 mAh 3,7V de capacidad. Agujeros de escape dobles, escape rápido de gases de escape, evite la expansión y el peligro de la batería.

【Larga Duración y Recargable】Batería recargable 18650 proporciona una alta capacidad de almacenamiento con una vida útil extra larga. Baja autodescarga, utilizando tecnología de baja autodescarga, reduce efectivamente la pérdida natural de electricidad.

【Más Información】Reciclaje, ahorro de energía, protección del medio ambiente, económico y duradero, seguro de usar. Carcasa de acero niquelado de alta resistencia a prueba de explosiones y fugas, anillo de aislamiento inferior, válvula de seguridad automática.

【Amplia Aplicación】Dispositivos alimentados por baterías recargables como el timbre, linternas, luces de emergencia, dispositivos portátiles, herramientas eléctricas, ventilador MINI USB, luz nocturna, etc.

【El Mejor Servicio Posventa】Manténgalo en un lugar seco y fresco. Prometemos nuestros productos de alta calidad. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

EBL 1100mAh AAA Ni-MH 1200 Ciclo de Pilas Recargables para los Equipos Domésticos con Estuches de Almacenamiento (8 Piezas) € 9.99
€ 7.64 in stock 1 new from €7.64

€ 7.64 in stock 1 new from €7.64

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 8 Unidades Pilas Recargables: 8 piezas de AAA 1100mAh Ni-MH pilas recargables (Incluyendo 2 * Cajas de almacenamiento de la pila).

Tecnología ProCyco: Ciclos de carga y descarga de hasta 1200 veces. Es muy conveniente y le permite ahorrar dinero en su larga vida.

Baja Autodescarga: Mejorar la autodescarga baja hace que todavía mantienen el 80% de su capacidad después de 3 años de no utilización.

Súper Celosía: EBL pila recargable fabricadas en tecnología de súper celosía, hacen que sea más espacio interior, proporcionan voltaje constante y el excelente rendimiento en la carga y descarga.

Compatibilidad con: Las pilas son muy adecuado para los equipos domésticos, es muy conveniente.

WSXYD Batería De Iones De Litio Icr 18650, Celda De Litio De 3.7v 3100mah para Radio De Banco De Energía De Linterna 4pieces € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features Tasa de descarga estable, sin '' efecto memoria '' celda de batería de litio 18650.

Protección de cist, cortocircuito y sobrecorriente de operación recurrente baja.

Seguro y respetuoso con el medio ambiente, probado bajo estrictos estándares de control de calidad.

Alta densidad de energía y potencia de larga duración, asegura círculos de carga extremadamente largos, ideal para uso diario a largo plazo.

Proporciona excelentes soluciones de fuente de alimentación continua a sus dispositivos.

Pilas Recargables NCR 18650 Litio Lones Batería 3.7V 3400mah Capacidad Baterías de Litio Células Acumuladoras para LED Linterna Antorcha, Timbre de Puerta, Verde (2PCS) € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features 【Detalles】18650 Baterías recargables de Li-Ion con una capacidad de 3400mAh 3.7V. Protección de PCB, sobrecarga y sobredescarga. Protección contra cortocircuitos y sobrecorriente.

【Larga Duración Recargable】Batería recargable 18650 proporciona una recarga de al menos 500 ciclos, una larga vida útil. Embalaje exterior apretado y apretado, excelente resistencia al desgaste.

【Más información】Utilice el núcleo original de la batería de alta calidad, descarga continua y estable. Estabilidad del voltaje no es fácil de saltar.

【Amplia Aplicación】Dispositivos con pilas recargables, como linternas, luces de emergencia, dispositivos portátiles, herramientas eléctricas, ventilador MINI USB, luz nocturna, etc.

【El Mejor Servicio Posventa】Almacene en un lugar seco y fresco. Prometemos nuestros productos de alta calidad. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.

Do Not Apply 10 Pilas de botón de batería de Litio 18650 3,7 V 9800 mAh, Recargable más de 2000 Foos, batería de actualización de la Linterna de Bolsillo de Gran Capacidad 18650 € 18.98 in stock 1 new from €18.98

Amazon.es Features [Ampliamente utilizado] La batería recargable de iones de litio 18650 de 3,7 V se puede utilizar ampliamente en equipos eléctricos, como linternas, linternas, luces de emergencia, dispositivos portátiles, herramientas eléctricas, mini ventiladores USB, luces de noche, fuentes de alimentación móviles, cámaras, faros, etc.

【Larga vida útil, recargable】La batería recargable de iones de litio de alta capacidad de almacenamiento y larga vida útil, se puede cargar más de 1000 veces. Puede proporcionar la potencia de carga necesaria o proporcionar una mejor ayuda en situaciones de emergencia, como viajes, emergencias, aventuras al aire libre, camping u otras situaciones peligrosas.

PCB [Diseño de protección PCB] La batería recargable de iones de litio de 2500 mAh 3,7 V 18650 tiene una protección integrada de placa de circuito impreso de seguridad, que puede prevenir la sobrecarga, la descarga excesiva, los cortocircuitos y la sobrecorriente durante la carga o el uso de la batería.

【Protección del Medio Ambiente】La batería de iones de litio 18650 se puede cargar más de 1000 veces, evita reemplazar las pilas desechables, protege el medio ambiente, protege el medio ambiente y evita el desperdicio de pilas no recargables.

[Mejor servicio postventa] Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, por favor póngase en contacto con nosotros lo antes posible, haremos todo lo posible para proporcionarle el mejor servicio postventa en 24 horas. Tu satisfacción es nuestra motivación.

Pilas AA Recargable POWEROWL Alta Capacidad 2800mAh 1.2V Pilas Recargables AA NI-MH Diámetro 14.4mm Baja Autodescarga (Precarga 8 Piezas, Recargable Aproximadamente 1200 Veces) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features POWEROWL Pilas recargable: 8 pilas recargables AA Ni-MH 2800mAh 1.2V

Baja descarga: las pilas AA recargables se pueden recargar más de 1200 veces y la mejor auto descarga baja hace que aún mantenga el 80% de su capacidad después de 3 años de inactividad (se recomienda cargarlas completamente cada 3 meses)

Precargadas: todas las Powerowl baterías aa recargables vienen parcialmente precargadas, pero es mejor cargarlas por completo antes del primer uso

Aplicaciones compatibles: las pilas AA pueden adaptarse a cámaras, radios, linternas, teléfonos inalámbricos, maquinillas de afeitar, etc.

Seguro: Por razones de seguridad, las pilas recargables no están completamente cargadas a su llegada, por favor, cárguelas al 100% la primera vez que las use. Después de 3-5 veces de carga completa, las baterías alcanzarán el mejor rendimiento

Cargador 18650, BONAI Litio Cargador Inteligente de Pilas, Cargador Pilas AA AAA C y D, para Pilas Recargables Li-Ion 18650 18500 18350 17650 17670 17500 22650 25500 22700 con Puerto USB € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Práctica fuerte: cargador universal para todo tipo de iones de litio 18650 18500 18490 18350 17650 17670 17500 14500 22650 25500 22700 21700 20700 Batería de litio de 3.7V y Ni-MH / Ni-Cd 1.2V AA, AAA, C, D baterías y así sucesivamente.

Diseño inteligente:Cargador de Pilas 18650 el diseño elegante y portátil es conveniente para salir y para uso diario, canal de carga independiente, puede cargar dos baterías o una sola batería al mismo tiempo, lo que hace que el proceso de carga sea visible y se detenga después de que se complete la carga inteligente, La luz indicadora muestra el estado de cada batería recargable mientras se carga.

Carga USB:18650 Cargador de Batería utilizar la entrada micro-USB común permite que se alimente con cualquier salida USB de 5V, como cargadores de pared, bancos de energía, cargadores de automóviles, etc.

Tecnología de seguridad: utilice tecnología de control de voltaje negativo para mejorar la eficiencia de carga. Durante el proceso de carga, si la temperatura del cargador o la batería es demasiado alta, dejará de cargarse automáticamente, lo que proporcionará una mayor seguridad para la batería y el cargador.

Cargador inteligente: garantizamos la calidad antes del envío y confirmamos que su batería es original / sin daños / recargable de calidad antes de cargarla. Proporcione servicio cálido las 24 horas, reemplazo gratuito durante 60 días y mantenimiento de por vida.

Navaris Cargador de Pilas con Pantalla de Carga - USB - para Pilas de Litio 10440 14500 16340 17670 18350 18500 18650 26650 - Indicador de Voltaje € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Una y otra vez: Utiliza tus pilas recargables todas las veces que necesites con este cargador de baterías. Es compatible con las pilas de li-ion de 3.7V/3.8V 10440 14500 16340 17670 18350 18500 18650 26650.

Con pantalla e indicador de carga: La pantalla LCD, situada encima de las ranuras, te avisará del nivel de carga de tus pilas recargables. También registra el voltaje, que podrás ajustar entre 0.5A y 1A.

Detalles técnicos: Entrada 5V 2A; Salida para pilas de litio 4.2V 0.5A/1.0A; Tamaño: 13.2 x 6.9 x 3.3CM; Capacidad 2 pilas.

Carga USB: Carga tus baterías conectando el cargador a un puerto USB, con el cable Micro USB incluido. Podrás usarlo con un power bank, en el coche, o de viaje.

Mejor recargables: Olvídate de estar comprando pilas nuevas cada mes. Pásate a las recargables y úsalas para tu linterna, mando de la televisión, o cualquier otro dispositivo electrónico. READ Los 30 mejores Reloj Inteligente Hombre Samsung capaces: la mejor revisión sobre Reloj Inteligente Hombre Samsung

Hoplet LED Linterna Recargable USB Linternas Tactica Alta Potencia 1500 Lumens, 5 Modos de Luz, Zoomable, Impermeable IP65 XHP60 Mini Linterna led recargable Para Ciclismo,Camping, Con 18650 Batería € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【¡Nueva llegada GRAN VENTA!¡ 5% de descuento! 19,99€→18,99€, finaliza el 15 de febrero】【SUPER BRILLANTE Y ZOOMABLE】 La linterna LED de alto lumen HOPLET 1500 utiliza el chip LED XHP60 duradero, proporciona una luz potente, 4 veces más brillante que la linterna XML T6. Distancia máxima del haz de hasta 500 metros (1640 pies). y su vida útil LED prolonga 100000 horas. Simplemente gira esta linterna más brillante hacia adentro o hacia afuera para obtener una luz puntual o como un reflector.

【BOTÓN DE EMERGENCIA Y 5 MODO DE LUZ】 Nueva linterna recargable con interruptor doble lateral, el botón de emergencia independiente puede encender el modo estroboscópico / SOS.Cuando se encuentra con situaciones críticas como ser atacado por animales o malos, puede rechazarlos, simplemente gire en el modo estroboscópico. Otro botón para controlar el modo fuerte / medio / débil. La linterna compacta cabe en sus manos, bolsillo, bolso, bicicleta, campamento o equipo de supervivencia.

【CARGA RÁPIDA, LARGA DURACIÓN E INTELIGENTE】 La linterna USB HOPLET viene con una batería recargable 18650 de 3500 mah de alta calidad, carga rápida en 4 horas y funciona durante aproximadamente 15 horas en modo de poca luz. La batería HOPLET dura 3 veces más que otras. Además, el indicador de encendido le ayuda a conocer el estado de la batería y evita la escasez repentina de la batería.

【RESISTENTE AL AGUA Y DURADERO】 Linterna táctica LED hecha de aleación de aluminio de grado militar con un acabado anodizado duro, soporta rasguños, abrasiones y corrosión. IP67 resistente al agua, utilizado en cualquier clima (evitar la inmersión). Además, la parte superior de Lotus puede proteger la lente y se puede usar para defensa de emergencia, la resistencia al impacto de la linterna táctica EDC puede alcanzar los 10 metros, adecuada para usar en situaciones de lluvia, nieve o emergencia.

【Excelente relación calidad-precio】 Obtendrá una linterna de mano + 1 * batería recargable 18650 + 1 * cable USB + 1 * Instrucciones de funcionamiento, cada linterna superbrillante HOPLET tiene una garantía de 12 meses sin preocupaciones y un servicio al cliente amigable. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, resolveremos el problema por usted dentro de las 24 horas. Hay una compra totalmente libre de riesgos. COMPRE CON CONFIANZA y HAGA CLIC EN el botón "AGREGAR AL CARRITO" AHORA.

WUBEN C3 Linterna LED Recargable USB C Alta Potencia 1200 Lúmenes Portátil IP68 Resistente al agua Camping linterna 6 Modos 18650 Batería incluidas para Camping Montañismo Emergencia € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Superbrillante con múltiples modos】 La potente linterna WUBEN de 1200 lúmenes utiliza una lente convexa para mejorar el brillo general; un cabezal de lámpara en espiral aumenta el ángulo de inundación mientras protege la lente. LED P9, con una potencia máxima de brillo de 1200 lúmenes.6 modos ( alto, medio, bajo, ecológico, estroboscópico, SOS), lo convierten en un complemento práctico para cualquier hogar o kit de emergencia.

【recargable USB C 】 Está alimentado por una batería recargable de 2600 m Ah y es compatible con 2 baterías C R 123A. Utiliza un circuito anti-reverso y una conveniente tecnología de carga directa de interfaz tipo C, y utiliza una interfaz 5V / 2A Tipo-C cable para cargar rápidamente la linterna. La carga es más rápida que la interfaz micro-b, y el tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas.

【Linterna EDC, pequeña, fácil de transportar.】 Esta linterna EDC pesa 123 g (con batería) y tiene un tamaño de 121,5 mm * 25,4 mm. Viene con un clip y un botón de silicona que cabe en un bolsillo y cabe en una mochila o bolso para un fácil almacenamiento y uso rápido. adecuado para acampar, caminar, emergencias familiares al aire libre. Se puede usar donde sea necesario.

【Resistente al agua IP68 y duradera 】 El cuerpo de la antorcha utiliza un patrón en espiral único, aleación de aluminio 6063, proceso de oxidación de alta calidad, resistencia a la abrasión y diseño impermeable común para proporcionar una mejor experiencia. La linterna es a prueba de agua IP68 y también puede funcionar dentro de 2 metros durante 1 hora. La linterna puede soportar una caída de 1,5 m. Adecuado para lluvia, nieve o emergencia.

【LO QUE OBTENDRÁ】 La lista de paquetes incluye: 1x linterna WUBEN C3, 1 x batería recargable (dentro de la linterna), 1x cable de carga tipo C, 2 x junta tórica de repuesto, 1x manual de usuario. viene con devolución gratuita dentro de los 30 días, reparación gratuita dentro de 1 años y servicio al cliente 24 * 7 horas.

18650 Batería recargable de iones de litio de 3,7 V 5800 mAh Faro de gran capacidad Prácticas baterías de litio para linterna LED, dispositivos electrónicos, etc. 10 piezas (negro y verde) € 26.18 in stock 1 new from €26.18

Amazon.es Features ⚡ 【Amplia aplicación】: el tipo de baterías recargables de iones de litio de 3.7V 18650 tiene una gran adaptabilidad, que se puede usar ampliamente para dispositivos electrónicos, como linternas LED, luces de emergencia, dispositivos portátiles, banco de energía, faros, juguetes, controles remotos etc.

⚡ 【Larga duración y recargable】: Este producto está hecho de materiales duraderos y la calidad es muy buena. Tamaño pequeño y peso ligero, alta capacidad, muy portátil. Puede proporcionarle la fuente de alimentación de carga necesaria o brindarle una mejor ayuda en caso de emergencia, como viajes, emergencias, aventuras al aire libre, campamentos u otras situaciones peligrosas.

⚡ 【Protecciones múltiples】: El producto proporciona 6 protecciones, como protección de temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecargas y protección contra sobrecorriente para estabilizar la batería. Alto rendimiento y alta confiabilidad, reemplazo duradero del viejo o dañado. Conservar en un lugar fresco y seco.

⚡ 【Seguro y respetuoso con el medio ambiente】: Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no daña el medio ambiente. La carcasa anticorrosiva puede proteger eficazmente la batería y prolongar su vida útil. Previniendo el desperdicio de batería no recargable. Sin efecto de memoria, la gran capacidad de la batería, le permite no preocuparse más por su dispositivo sin energía.

⚡ 【Servicio postventa】: Las baterías recargables 18650 han pasado por pruebas rigurosas para garantizar un uso normal, tenga la seguridad de comprar. Es confiable en calidad y duradero. Si tiene algún problema, comuníquese con nosotros en cualquier momento y le ofreceremos una solución lo antes posible.

UltraFire Linterna LED de caza con luz verde, roja y blanca, con zoom, 900 lúmenes, 5 modos, con funda, batería recargable 18650, cargador de batería USB, soporte € 38.53 in stock 1 new from €38.53

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Práctico juego de linterna: 1 linterna LED A100 con lente roja, verde y blanca, 1 funda para linterna, 1 batería recargable de iones de litio 18650, 1 cargador USB, 1 soporte de montaje, 1 soporte de batería AAA, 1 tubo de plástico para batería, 1 caja de herramientas.

5 modos de luz y zoom: alto, medio, bajo, flash y SOS. La función todo se maneja a través de un botón de clic final fácil de usar. Con la función de zoom, puedes ajustar el enfoque de la luz para satisfacer las diferentes necesidades de iluminación.

Linterna táctica 3 en 1: las lentes de cristal rojo y verde están diseñadas para uso táctico y al aire libre. Puedes cambiar la lente para obtener diferentes colores de luz según las necesidades reales.

Aleación de aluminio 6061T: esta linterna es resistente y lo suficientemente duradera para el uso diario. Diseño antideslizante y resistente al agua (máxima resistencia al agua IPX-6).

Alimentado por 1 pila 18650 de 3,7 V (incluida) o 3 pilas AAA (no incluidas). Por favor, retira la película de plástico transparente de la superficie de la batería antes de usarla o cargar. De lo contrario, la batería no funcionará.

Linterna LED, AUELEK P50 Linterna LED Alta Potencia 5 Modos/ 1200 LM/ Zoom / IPX6 Impermeable/ 4200mAh 18650 Batería Recargable para Ciclismo, Camping, Montañismo, Caza, Pesca, Outdoor Activities € 12.99 in stock 1 new from €12.99
1 used from €12.73

1 used from €12.73

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Super Brillante & 5 Modos de Luz】 - Alta / Media / Baja / Strobe / sos, que pueden satisfacer múltiples necesidades. Perfecto para acampar, senderismo, pesca, correr, caminar con perros, apagones, emergencias, búsquedas específicas y uso general del hogar.

【Zoomable & 800M de Alcance de Luz】 - Ajusta el foco con una linterna telescópica, genera un brillante proyector de gran superficie o un foco perfectamente focalizado. ¡realmente probado! La linterna led puede alcanzar hasta 1200 lúmenes, haz de luz puede disparar lejos, 800 metros.

【IPX6 Impermeable & a Prueba de Golpes】- Buen efecto impermeable, es perfecto para su uso en situaciones de lluvia, nieve o emergencia. El cuerpo de aleación de aluminio de alta resistencia aeroespacial es tratado con un acabado anodizado duro de especificaciones militares para protegerlo de rasguños, abrasiones y corrosión y a prueba de golpes.

【Mostrar Batería Restante 】- Los cuatro indicadores LED azules indican 25%, 50%, 75%, 100% de la energía restante. 2 métodos de suministro de energía: batería de litio recargable de 4200 mAh 18650 (incluida) o 3 baterías AAA (no incluidas).

【Pequeño y Fácil de Llevar】- Fácil de transportar con usted como copia de seguridad y es lo suficientemente pequeño para caber en su bolsillo, cajón o compartimiento del coche.

