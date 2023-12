Inicio » Electrónica Los 30 mejores Reproductor Mp3 Mp4 capaces: la mejor revisión sobre Reproductor Mp3 Mp4 Electrónica Los 30 mejores Reproductor Mp3 Mp4 capaces: la mejor revisión sobre Reproductor Mp3 Mp4 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

80GB Reproductor MP3 con Bluetooth y WiFi, 4'' 1080P de Pantalla Táctil MP4 Player, Portátil Android 9.0 MTK 8-Core Reproductor de Música Spotify con Play Store, Soporte para Instalar/desinstalar € 72.99 in stock 1 new from €72.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features WIFI Conexión inalámbrica: Este soporte reproductor de mp3 para descargar / subir / escuchar la música en línea después de conectar el WiFi. Este reproductor mp3 wifi cubrir variedad de medios de comunicación principales APPs en él, como Spotify, Amazon Music, HiBy Music, Audible, Deezer, Chrome, además, le permite descargar otras Apps como YouTube, Facebook, Kindle, Pandora, Twitter desde la tienda de Google Play.

4.0'' 1080P IPS Pantalla Táctil Reproductor Mp3: Nuestro reproductor MP4 streaming cuenta con una pantalla táctil de 4 pulgadas 1080P HD de pantalla completa, lo que le permite disfrutar de la experiencia de películas audiovisuales. El sistema Android garantiza un funcionamiento fluido y sin retrasos, y la función de bloqueo de pantalla con una sola tecla evita los toques accidentales. Es fácil de usar tanto para personas mayores como para niños, ofreciendo una experiencia sencilla y cómoda.

Mayor compatibilidad Bluetooth: Nuestro dispositivo cuenta con un chip Bluetooth 5.0 de última generación, lo que garantiza una amplia compatibilidad con varios dispositivos Bluetooth. Ya sean auriculares, altavoces o autorradios, se conecta sin esfuerzo con todos ellos. Experimenta un emparejamiento rapidísimo y conexiones estables y sólidas como una roca que nunca pierden el ritmo.

Entretenimiento sin límites: Nuestro reproductor MP4 cuenta con una potente batería de 2000 mAh con carga rápida USB-C. Disfruta de unas extraordinarias 20 horas con auriculares Bluetooth, 35 horas con auriculares con cable y 5-6 horas de reproducción de vídeo. Además, una asombrosa autonomía en espera de 3 a 5 meses. Todo en un diseño compacto y de gran capacidad.

Almacenamiento ilimitado: Este reproductor de audio digital dispone de una ranura para tarjetas Micro SD. Te permite ampliar el almacenamiento externo hasta 512 GB. Esto puede satisfacer en gran medida su necesidad de almacenar más canciones, vídeos, audiolibros. Además, como un bono, estamos incluyendo una tarjeta extra de 64GB TF como nuestro regalo para usted. ¡Prepárate para elevar tu colección de música al siguiente nivel!

MECHEN Reproductor MP3 WIFI con Bluetooth, 4" Pantalla Táctil Android 9.0 Reproductor MP4 de 8 Núcleos, Soporte Spotify Audible Amazon Music Deezer Google Play Video APP Descargable € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⭐【Pantalla táctil de 4 pulgadas】Este reproductor mp3 Bluetooth con pantalla táctil de 4 pulgadas, permite una fácil navegación y control. Hecho a mano con material plástico de alta calidad, este reproductor de MP3 no sólo es duradero, sino también visualmente atractivo, no se calienta tan a menudo como un cuerpo de metal.

【Sistema operativo Android 9.0】El reproductor mp3 MECHEN H1-Pro wifi ofrece una plataforma versátil para los entusiastas de la música, le proporciona un funcionamiento más fluido y una respuesta más rápida. Es compatible con múltiples formatos de audio y vídeo. Tanto si prefieres los servicios de streaming como la reproducción offline, este reproductor mp3 te tiene cubierto.

【Aplicaciones descargables】Aplicaciones de música populares preinstaladas, como Spotify, Deezer, Audible, Amazon music, que te permiten acceder a una amplia biblioteca de canciones al instante. Además, puede descargar e instalar sus aplicaciones de música favoritas desde Play Store, personalizar su dispositivo para adaptarlo a sus preferencias y disfrutar de una experiencia personalizada.

【Bluetooth bidireccional】Con la funcionalidad Bluetooth de 2 vías, este reproductor MP4 te permite conectarte de forma inalámbrica a tus auriculares, altavoces o sistema estéreo del coche. Además, también puedes transferir y recibir archivos desde este dispositivo de música.

【2+16 GB Gran memoria】Con 2 GB de RAM y 16 GB de ROM, ofrece un amplio espacio de almacenamiento para tus pistas de música, podcasts y audiolibros favoritos. Sin embargo, tenga en cuenta que demasiados archivos o aplicaciones en ejecución dará lugar a un retraso y accidente, así que por favor deje un poco de espacio para que funcione sin problemas.

Mymahdi - Digital, Compacto y portátil Reproductor MP3/MP4 (MAX Support 64G) con Photo Viewer, E-Book Reader y Radio FM Grabadora de Voz y Vídeo en Negro € 21.99 in stock 1 new from €21.99

2 used from €19.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features √ CÓMO USAR: simplemente copia música de un teléfono inteligente o PC con su tarjeta memory card al reproductor Mymahdi puede disfrutar de la música que desee también se puede utilizar como lector de tarjetas

√ Expansible a 128GB: Ranura para tarjeta memory card proporcionada para más música y audiolibros, etc, tarjeta de 128GB Miemory card TF de apoyo máximo.

√ Multi-funcional: reproductor de música, visor de fotos, lector de libros electrónicos, grabadora de voz, radio FM y video, sistema multi-idioma que ofrece una mejor experiencia, ideal para salir, viajar y divertirse

√ Construido en la batería recargable: puede utilizar cerca de 40 horas después de cargado completamente y de la necesidad solamente de la carga 3 horas, fácil manejar y un cable del usb y el auricular embalado en

√ El mejor regalo elige: el mejor regalo para los niños y 12 meses de garantía para el jugador de MP3 de MYMAHDI, nos enorgullecemos en nuestro servicio de atención al cliente amistoso y pronto

Energy Sistem Reproductor MP4 Handy (16GB, Bluetooth, Radio FM integrada, microSD 128GB) - Gris € 54.99

€ 49.99 in stock 6 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REPRODUCTOR MP4 BLUETOOTH: Reproductor MP4 con tecnología inalámbrica Bluetooth para que tu música te acompañe allá donde vayas. Reproduce formatos MP3, FLAC, WMA y WAV, y videos en formato AMV.

PANTALLA LCD Y CONTROL TÁCTIL: La pantalla IPS LCD de 1.54" te permite navegar con comodidad por las carpetas. El reproductor MP4 cuenta además con control táctil en el frontal del dispotivo, para encontrar lo que buscas de forma fácil

RADIO FM Y GRABADORA DE VOZ: Sintoniza tus emisoras favoritas gracias a la radio FM integrada en el reproductor, con presintonías y grabación. También incluye grabadora de voz digital con micrófono integrado.

MÁS CAPACIDAD CON MICROSD: Amplía la memoria y la capacidad de tu reproductor MP4 Handy con una tarjeta microSD de hasta 128 GB. ¡Música y diversión non-stop!

36 MESES DE GARANTÍA: Disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses. Y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo del tiempo.

AGPTEK 32GB Clip Reproductor MP3 Deportivo Bluetooth 5.3,HiFi MP3 Player Portátil sin Pérdida, Radio FM, Podómetro Inteligente, Fotos, Grabaciones, Libro Electrónico, Soporta hasta 128 GB (Azul1) € 36.98 in stock 1 new from €36.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bluetooth inalámbrico 5.3, escucha libre】retención inalámbrica, reducción de retraso, aceleración de transmisión, fuerte antiinterferencia, soporte de reproducción de fondo Bluetooth, admite avance y retroceso rápido. Importante: este reproductor MP3 es un transmisor Bluetooth, no un receptor, no puede emparejar con teléfonos móviles.

Calidad de sonido HiFi sin pérdidas, cancelación de ruido digital inteligente: chip de alta calidad, compatible con MP3 / WMA / APE / FLAC / WAV / DRM / ACELP y otros formatos de calidad de sonido sin pérdidas utilizando un chip maestro inteligente profesional de reducción de ruido que puede proteger el ruido y proteger el sonido. La altura del muestreo restaura el sonido real.

【Diseño de función fuerte】 Música, grabación, radio FM, carpetas, ajustes, Bluetooth, calendario, vídeo, libro electrónico, cronómetro, reloj despertador, temporizador de tiempo, reproducción de punto de interrupción, repetición A-B, sincronización de texto.

【Pantalla TFT a color de 1,5 pulgadas, tarjeta TF】 pantalla clara y hermosa, bajo consumo de energía, más ahorro de energía, 7 botones, con botones de volumen independientes y botones de encendido/apagado, elegante y fácil de usar, con memoria de 32 G, la más alta ampliada a 128 G, mejor compatibilidad.

【Pequeño y ligero】 fácil de llevar, clip para correr portátil, correa de brazo a juego, pequeño, peso 30 g, aspecto elegante, mini modelo, clip portátil, clip en el bolsillo en zigzag, antisacudidas al correr, libera tus manos y sujeta fácilmente.

ZAQE MP3 Reproductor 64GB Bluetooth 5.3, 2.4" Pantalla Táctil Reproductor MP3 Bluetooth Portátil, HiFi Reproductor MP4 con Altavoz, Radio FM, Grabadora Voz, Auriculares Incluidos, Soporta hasta 128GB € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✨【Reproductor MP3 de alta fidelidad actualizado 2023】: el reproductor de MP3 ZAQE utiliza un chip de cancelación de ruido digital inteligente profesional para garantizar una experiencia de audio de alta calidad. Es compatible con una variedad de formatos de audio populares como MP3, WMA, WAV, APE, etc. y ofrece varias categorías de canciones como canciones, carpetas, artistas, álbum.

✨【MP3 Reproductor de audio digital multifunción】: el reproductor MP3 bluetooth tiene una pantalla táctil de 2,4 pulgadas que le permite seleccionar rápidamente la función deseada, reproductor de música, radio FM, grabadora, libros electrónicos, vídeos, grabación de audio, despertador, calendario y más. También se admiten inglés, alemán, francés, italiano y otros 29 idiomas.

✨【Batería de larga duración】: con el ZAQE reproductor mp4 bluetooth puedes disfrutar de hasta 50 horas de música sin pérdidas. Se puede cargar completamente en 2 horas, lo que lo convierte en un compañero de viaje o deporte indispensable para los amantes de la música.

✨【Reproductor MP3 Bluetooth 5.3】: este MP3 reproductor tiene Bluetooth 5.3 integrado para una transferencia de datos más rápida (un 60% más rápida), una conexión más estable y una distancia de conexión más larga. También reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil de la batería.

✨【Ampliable hasta 128 GB】: Leitor mp3 bluetooth memoria integrada de 64 GB con ranura de expansión para tarjeta micro SD (admite hasta 128 GB), puede almacenar aproximadamente 4000 canciones con calidad de sonido sin pérdidas. Esto puede satisfacer enormemente su necesidad de almacenar más canciones, videos, audiolibros. READ Los 30 mejores Funda De Movil capaces: la mejor revisión sobre Funda De Movil

Reproductor de MP3 80GB con Bluetooth WiFi, MECHEN 5" IPS Pantalla Táctil 1080P Android MTK 8 Core Streaming MP4 Player, Spotify Audible Deezer Amazon Music Youtube Music, Soporte APK Descargar € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla IPS HD de 5 pulgadas: Sumérgete en un festín visual con la pantalla táctil IPS HD de 5" de resolución impresionante de 1080 x 1920. Disfruta de imágenes nítidas y colores vivos que dan vida a tus películas, vídeos y fotos favoritas.

✅ 3 + 16 + 64 GB Gran Memoria: el reproductor de música viene con 3 GB RAM, 16 GB ROM, proporcionando un amplio espacio de almacenamiento para tu colección de música. Además, también proporcionamos una tarjeta TF de 64 GB para que pueda ampliar la memoria, para que nunca se quede sin espacio.

Funcionamiento suave y sensible: Con Android 9.0 OS y un procesador MTK de 8 núcleos, este reproductor de mp3 ofrece un rendimiento fluido y eficiente. La multitarea se convierte en muy fácil, lo que le permite cambiar de aplicación a aplicación sin problemas y disfrutar de una experiencia sin retrasos.

Música en Streaming, APK Descargable: WIFI integrado le permite transmitir música desde aplicaciones precargadas, incluyendo Amazon music, Youtube music, Spotify, Audible, Deezer, Tidal... Además, el reproductor de mp3 admite la descarga de archivos apk desde la tienda Google Play, lo que le permite ampliar fácilmente la funcionalidad de su reproductor de MP3 más allá de la simple reproducción de música.

↔️ Bluetooth 4.1 bidireccional: equipado con tecnología Bluetooth, puede emparejar fácilmente su dispositivo con auriculares o altavoces inalámbricos para una experiencia de audio verdaderamente inalámbrica. Además, la función Bluetooth bidireccional le permite conectarse a otros dispositivos, como su radio de coche o sistema de cine en casa, para disfrutar de su música en diferentes entornos.

Reproductores de MP3 Bluetooth con Spotify Kids, spotify, Amazon Music,Browser(móvil),4.0 "IPS MP4 Music Player hasta 256 GBntalla Táctil Completa y Altavoces, Marcos Metálicos y Vidrio € 64.99 in stock 1 new from €64.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♪ 【reproductor de música en streaming】-El dispositivo está preinstalado con muchas de las músicas Spotify kids,spotify, hiby music y aimp más populares. Es compatible con la mayoría de los formatos musicales, incluyendo, pero no limitado a, mp3, wav, flac, ape, ogg, m4a, aac, wma, mp2, etc., y ofrece una variedad de categorías de canciones como títulos, carpetas, artistas, álbumes, etc.

♫ 【compatibilidad Bluetooth más amplia】 - el dispositivo está equipado con un chip Bluetooth 5.0, que puede ser compatible hacia atrás o hacia arriba con otras versiones de dispositivos bluetooth, como auriculares, altavoces, sistema estereofónico a bordo, y ofrece emparejamiento rápido y conexión estable. Es un excelente reproductor MP3 con bluetooth.

♬ 【larga vida útil de la batería】- Batería incorporada con capacidad de 1500mah, con Puerto de carga usb - C. 2 horas de carga completa, 50 horas de reproducción de música, con función de espera y ahorro de energía.

∮ 【reproductor de música para niños】- M4B es un reproductor de música para niños, que es fácil de configurar para el control de los padres. Los reproductores digitales no permiten la instalación de otras aplicaciones, lo que evita que los niños instalen aplicaciones inadecuadas. Además, puede desinstalar aplicaciones preinstaladas (incluidos navegadores) que no desea que sus hijos usen.

▲【se puede ampliar a 256 GB】- Este reproductor de audio digital ofrece ranuras para tarjetas micro sd. Le permite expandir el almacenamiento externo a 256 GB y es compatible con sdxc, sdhc. Esto puede satisfacer en gran medida sus necesidades de almacenar más canciones, videos y audiolibros.

128GB MP3 Reproductor, DODOSOUL MP3 Bluetooth 5.2, Radio FM, Altavoz HD Integrado, Grabadora de Voz, Diseño Mini, Sonido HiFi, Ideal para Deportes, Auriculares Incluidos € 45.99 in stock 1 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran capacidad de 128 GB】El reproductor de MP3 DODOSOUL está equipado con almacenamiento de gran capacidad de 128 GB, que puede almacenar fácilmente miles de música y poner todas tus canciones favoritas en él. Llene un pequeño reproductor con su música favorita y conviértalo en una biblioteca de música móvil para disfrutar de su fiesta musical en cualquier momento y en cualquier lugar.

【La última versión de Bluetooth 5.2】 Equipado con la última versión del reproductor de MP3 Bluetooth 5.2, que tiene una mayor capacidad antiinterferencias y una transmisión más estable. Disfruta de tu música sin preocuparte por la señal bluetooth intermitente. Nota: La función bluetooth solo admite la conexión de auriculares y altavoces bluetooth.

【Calidad de sonido sin pérdida de alta fidelidad】Potente chip decodificador de audio integrado, que puede convertir mejor el código fuente en el sonido más original, proporcionando efectos de sonido de nivel HIFI cercanos al original. Dale un mejor disfrute de la música y disfruta de tu fiesta musical.

【Altavoces de alta definición integrados】 El reproductor de MP3 tiene altavoces de alta definición integrados, puede reproducir música sin auriculares, ya no necesita sentir el dolor de usar auriculares. Cuando quiera escuchar música tranquilamente solo, también puede usar auriculares y disfrutar de su propio buen tiempo.

【Reproductor de MP3 multifuncional】 Múltiples funciones en una, reproducción de música, radio FM (es necesario insertar auriculares con cable), grabadora de voz, libro electrónico, diseño compacto. Con el reproductor, puede disfrutar de su propia música en silencio, sin que el mundo exterior lo moleste, para que su corazón pueda estar en paz.

32GB Reproductor MP3 Bluetooth 5.0 con Pantalla Táctil Completa, HiFi Reproductor de Música con Altavoz Interno, Line-in Grabación de Voz, Radio FM, Podómetro, E-Book, Soporte hasta 128 GB Tarjeta € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conexión inalámbrica Bluetooth 5.0 】 El reproductor de mp3 con tecnología Bluetooth 5.0, puede conectar sus auriculares Bluetooth o altavoz Bluetooth con una velocidad de transferencia más rápida, una conexión más estable y un menor consumo de energía, lo que aumenta la vida útil de la batería.

【Memoria grande de 32GB y expansión de hasta 128GB】 Memoria interna grande de 32GB, significa que puede almacenar hasta 8,000 canciones en su bolsillo, y el reproductor de mp3 tiene ranura para tarjeta TF, si todavía tiene miedo de no tener suficiente memoria, puede usar una tarjeta TF de 128 GB como máximo para expansión.

【Pantalla táctil completa de alta sensibilidad】 Este reproductor de MP3 Bluetooth tiene una pantalla táctil de 1,8 pulgadas, diseño de pantalla IPS con superficie de espejo. Resistencia al rayado. Puede controlar y tocar la pantalla completa, lo que le permite operar el reproductor MP3 como un teléfono inteligente.

【Grabar música y grabación de voz】 1)Line-In Record, que puede ayudarlo a grabar música que solo puede escuchar en línea pero que no puede descargar, conecte el reproductor de MP3 con la computadora / teléfono a través de un cable auxiliar, luego reproduzca las canciones y comience a grabar la música. 2) Puede grabar radio FM para grabar la voz que toca su alma. 3) El reproductor de mp3 también se puede utilizar como grabadora de voz.

【Más función】 El reproductor de mp3 admite radio FM, grabadora de voz, libro electrónico (archivo TXT), podómetro, exploración de fotos, protector de pantalla, alarma, carpetas, 23 idiomas, calendario y cronómetro, etc. Perfecto para deportes, fitness, correr, viajar.

5 Pulgadas MP3 Player con WiFi Bluetooth-Fanvace 80GB Android Octa-Core MP4 Player, 1080P IPS Pantalla táctil, HiFi MP3 Player con Altavoz, Instalado Spotify, Audible,Amazon Music,Deezer, Play Store € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Configuración Potente】Fanvace MP3 player con Bluetooth y WiFi es alimentado por Android 9.0 y procesador MTK de 8 núcleos, con 3GB RAM incorporado y 16GB ROM, lo que es más, una tarjeta TF de 64GB está dotada, proporcionando un amplio espacio de almacenamiento para su biblioteca de música, videos y aplicaciones.

【Fácil de usar】 Este reproductor de MP3 está incorporado con una variedad de APPs de medios principales, como Amazon Music, Spotify, Audible, Deezer, Chrome, YT Music, Play Store y más. También admite la descarga e instalación de otras apps, puede descargar la APP que desee en cualquier momento y en cualquier lugar, y es más conveniente de usar.

【1080P HD Screen】Este reproductor MP4 cuenta con una pantalla táctil IPS de 5 pulgadas, proporcionando una experiencia visual vívida y realista. Con una resolución de 1080P HD, cada detalle de tus películas, vídeos y fotos favoritas cobrará vida con una claridad cristalina. También es compatible con RM、RMVB、FLV、MP4、DAT、MKV、MPG、MOV、TS, y muchos otros formatos de vídeo.

【Calidad de sonido HiFi】 Este reproductor de MP3 tiene altavoces incorporados de calidad de sonido sin pérdida HiFi, para que pueda disfrutar de música HD sin igual sin auriculares con cable. Ya sea que esté en movimiento, en el gimnasio, leyendo en casa, estudiando o meditando / relajándose / durmiendo, este MP3 es ideal para usted.

【Duplex Bluetooth 4.1】Fanvace MP3 player Adopta la tecnología de conexión bidireccional, que puede conectarse de forma estable a varios dispositivos Bluetooth, como auriculares Bluetooth, altavoces Bluetooth, altavoces de coche, y así sucesivamente. Puede disfrutar de su música favorita en diferentes escenarios sin tener que estar atado por cables, trayéndole una mejor experiencia de usuario.

Fanvace Reproductor MP3 con WiFi Bluetooth - Pantalla táctil de 4 Pulgadas, 2GB RAM+16GB ROM, Reproductor MP4 Android con Spotify Kids, Audible, Amazon Music, Deezer, Play Store Streaming Music Apps € 69.99

€ 65.99 in stock 1 new from €65.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 Potente Configuración】Fanvace reproductor de MP3 con Bluetooth y WiFi es alimentado por Android 9.0 y MTK procesador de 8 núcleos, con incorporado 2GB RAM y 16GB ROM, al mismo tiempo, este reproductor de música también soporta la expansión externa de espacio de almacenamiento a través de la ranura para tarjetas, el soporte máximo para 512G, Satisfacer las necesidades de almacenamiento de los usuarios de alta capacidad.

【Fácil de usar】 Este reproductor MP3 de pantalla táctil está incorporado con una variedad de APPs de medios principales, como Amazon Music, Spotify Kids, Audible, Deezer, YT Kids, Play Store, etc. Es compatible con la descarga e instalación de otras aplicaciones, y también puede desinstalar las aplicaciones que no necesita en cualquier momento, ¡lo cual es perfecto para los niños!

【Experiencia Audio-Visual Extrema】 El reproductor Fanvace MP4 soporta reproducción de música HiFi sin pérdida y video de alta resolución 720p, y 1080p, con un altavoz incorporado, disfrute de visuales incomparables y música HD sin necesidad de auriculares con cable. Ya sea que esté en movimiento, en el gimnasio, leyendo en casa, estudiando o meditando/relajándose/durmiendo, este MP3 es perfecto para usted.

【Duplex Bluetooth 4.1】 Adopta la tecnología de conexión bidireccional, que puede conectarse de forma estable a varios dispositivos Bluetooth, como auriculares Bluetooth, altavoces Bluetooth, altavoces de coche, y así sucesivamente. Puede disfrutar de su música favorita en diferentes escenarios sin tener que estar atado por cables, trayéndole una mejor experiencia de usuario.

【 Cuerpo pequeño con alta capacidad】Este reproductor de MP3 Incorpora batería de Li-ion de alta capacidad de 2000mAh, solución de bajo consumo de energía le permite disfrutar de 50 horas de música por cable u 8 horas de películas. Perfecto para estudiantes, personas mayores y entusiastas del deporte. También perfecto para regalos de Navidad y Halloween.

Timoom Reproductor MP3, 2.8" Pantalla táctil 5.0 Bluetooth Mp4 32GB con auriculares, Altavoz de audio de alta fidelidad Ampliable hasta 128GB Radio FM Grabaciones con podómetro inteligente,Blanco € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología Buetooth 4.1- El reproductor mp3 dispone de Bluetooth 4.1, puede disfrutar sus músicas favoritas de forma inalámbrica conectándolo con sus auriculares o un altavoz Bluetooth, tambien puede conectarlo al sistema de altavoz de su coche.

Soporta SD TF hasta 128GB- 16GB de almacenamiento interno portátil y ampliable hasta 128 GB de tarjeta micro SD (no incluido), usted puede traer su colección de música favorita y podcasts o audiolibros.

Diseño Elegante- Con un aspecto redondo y cordón, protege el reproductor MP3 para que no se caiga fácilmente, es conveniente de llevar, disfruta de la música en cualquier momento.

Función de Grabación y FM Radio- Viene con un sintonizador de radio FM integrado, para que pueda escuchar la radio o cualquier noticia en cualquier lugar. Nota: el mp3 no incluyen los auriculares

Batería Larga- Con 1 hora de carga (5V, 0.5-1A), le ofrece 21 horas de grabación y 5 horas en modo del Bluetooth. Además, todos nuestros productos disponen de una garantía de 12 meses, si tiene alguna duda, no se preocupe en escribir a nosotros, vamos a responderle dentro de 12 horas.

Reproductor MP3 Bluetooth, 80GB MP4 con Bluetooth y WiFi, 4,7'' Pantalla Táctil MP3 Reproductores con Spotify, Portátiles Android Reproductor Mp3 HiFi Musica con Radio y Google Play Store (Violeta) € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Funcionamiento suave y función WiFi】En la plataforma del sistema inteligente Android, la velocidad de la CPU es de hasta 3G, procesador de 8 núcleos, lo que garantiza el buen funcionamiento del sistema en condiciones multitarea. El reproductor MP3 Oilsky puede conectarse a WiFi, con Google Play Store, puede instalar cualquier APP que necesite de forma independiente. Por supuesto, la desinstalación también es compatible.

【Reproductor MP4 android de 4,7 pulgadas IPS 1080P】Este reproductor mp4 wifi adopta una pantalla táctil completa de 4,7 pulgadas de alta resolución (1280 * 720), que le proporciona un ángulo de visión más amplio, un control táctil más preciso, y puede reproducir vídeo HD 1080P muy suavemente. Compatible con la mayoría de formatos de vídeo, incluyendo RM/AVI/RMVB/FLV/MP4/DAT/MKV/MPG/MOV/TS, no requiere decodificación.

【Reproductor MP3 HiFi con altavoz】Este reproductor de música Bluetooth está equipado con un chip de reducción de ruido digital inteligente profesional. Soporta formatos de audio MP3/OGG/FLAC/AAC/WAV/WMA/APE. Batería recargable incorporada de 2000mAh que proporciona un mayor tiempo de reproducción, alrededor de 19H de reproducción de música, alrededor de 8H de reproducción de vídeo (auriculares con cable y dispositivos Bluetooth no se utilizan).

【Reproductor de música con Google Play Store】Este es un reproductor mp3 con wifi Android verdaderamente inteligente que posee Spotify, Pandora, Audible y otras plataformas importantes de música en streaming en línea, incorporado en Google play store que le permite instalar libremente cualquier APP y descargar todo tipo de música en línea. Y es un MP3 con función de conexión dual Bluetooth.

【Garantía postventa y paquete incluido】Incluye 3 años de garantía, 30 días de garantía incondicional de devolución de dinero y 24 horas de servicio al cliente amigable. El paquete incluye: 1 x Reproductor Mp3 de 16GB, 1 x Tarjeta Micro SD de 64GB, 1 x Cable de carga Tipo-C, 1 x Auriculares con cable, 1 x Manual de usuario, 1 x Funda protectora, 1 x Lámina protectora. READ Los 30 mejores Auricular Manos Libres Bluetooth capaces: la mejor revisión sobre Auricular Manos Libres Bluetooth

AGPTEK 64GB MP3 Reproductor Bluetooth 5.3, 2.8" Pantalla Táctil Completa, MP3 HiFi Música Portátil sin Pérdida, MP3 Player con Line-in,Altavoz,Radio FM,Grabación,E-Book, Soporta 128GB TF(No Incluido) € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bluetooth 5.3 & 2.8'' Pantalla Táctil Completa】Con el último Bluetooth 5.3. En comparación con Bluetooth 5.2, tiene un rango de transmisión más largo, más rápido y más estable. Equipado con 2,8'' pantalla táctil completa, pantalla IPS, resistente a los arañazos.Usted puede operar fácilmente.

【64GB Gran Memoria, Expansible a 128GB】 Memoria incorporada de 64GB (Nota: la memoria incorporada será diseñada para ser más estable que una tarjeta TF), significa que usted puede almacenar hasta 15.000 canciones. Además, el reproductor MP3 cuenta con una ranura para tarjetas TF que admite la expansión de tarjetas TF de 128 GB.

【Mejora de Función Line-in Optimizada】El MP3 tiene la función de grabación y reproducción de entrada de línea, es decir, puedes grabar y reproducir música desde tu teléfono móvil u otro MP3 conectándole el MP3 mediante un cable de Line-in. Podrás disfrutar y compartir momentos felices con tus amigos. (Nota: el cable de Line-in no está incluido)

【Reproductor MP3 Multifuncional】 MP3 admite una gran variedad de funciones, como reproducción de música, radio FM, grabadora de voz, Libro electrónico, fotos, vídeos, despertador, calendario y cronómetro. Es perfecto para hacer deporte, viajar, dormir, leer, estudiar, etc. Es un regalo perfecto para su familia, amigos y niños.

【Calidad de Sonido HiFi】 Bluetooth 5.3 MP3 con chip de cancelación de ruido digital mejorado para reducir el ruido; altavoces HD para ofrecerle la calidad de sonido más realista. Compatible con la mayoría de formatos de audio: MP3, WAV, FLAC, APE, OGG, ACELP, AAC, WMA, Audible etc.

64GB MP3 Reproductor con Bluetooth, Reproductor de Música con 2,8" Pantalla Táctil y Altavoz HD Incorporado, Reproductores de MP3 y MP4 Portátiles con Radio FM, E-Book, Auriculares Incluidos (Negro) € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sonido Hi-Fi sin Pérdidas MP3】Built-in potente chip decodificador de audio, que puede convertir mejor el código fuente en el sonido más original, proporcionando sonido de clase HIFI que es lo más cercano al original. Dale un mejor disfrute de la música, diseñado para amantes de la música.

【Reproductor MP3 Bluetooth 5.0】Con Bluetooth 5.0, puede emparejarse de forma inalámbrica con sus auriculares Bluetooth o altavoces Bluetooth, y el Bluetooth se conectará automáticamente a su dispositivo y retomará la canción donde la dejó. Consejos: no se puede conectar con el teléfono móvil y el coche a través de Bluetooth.

【64GB Mp3 Player】Este mp3 Bluetooth reproductor tiene una memoria flash incorporada de 64GB, que le proporciona una mejor durabilidad que sólo una memoria expandida micro SD. Max 128GB de expansión si es necesario. MP3 de pantalla táctil completa de 2,8 "hace que la operación y la navegación sean fáciles.

【Reproductor Multifuncional para Niños】Este reproductor mp3 portátil también puede satisfacer sus otras necesidades ocasionales, tales como radio FM, grabadora de voz, fotos, libro electrónico, alarma, cronómetro. Sería un mejor regalo para niños, amigos y familiares para Navidad o Acción de Gracias.

【Lista de Paquetes】1 x reproductor mp3 de 64GB, 1 x auriculares con cable, 1 x funda protectora, 1 x cable USB-C, 1 x manual de usuario. Creemos en la honestidad y la equidad y siempre trabajaremos para encontrar la mejor solución posible a cualquier problema que pueda surgir. Póngase en contacto con nosotros en cualquier momento y estaremos aquí para ayudar.

128GB Reproductor MP3, ZOOAOXO MP3 Bluetooth 5.2, Diseño de Clip para Deportes, Audio de Alta Fidelidad, Radio FM, Podómetro, Incluye Lector de Tarjetas y Auriculares € 39.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Increíble Bluetooth 5.2 y carga rápida TPY*-C】Este mp3 bluetooth utiliza la tecnología Bluetooth 5.2 actualizada, lo que hace que el mp3 bluetooth sea más compatible con otros dispositivos Bluetooth. También puede conectar auriculares Bluetooth y altavoces externos. Este mp3 bluetooth Equipado con un puerto de carga TPY*-C, puede usarlo durante una hora adicional por cada 10 minutos de carga.

【Diseño de clip para deportes & Pantalla de Alta Definición】Este mp3 es el diseño de clip, por lo que no se caerá fácilmente cuando esté haciendo ejercicio. El diseño de mp3 es muy pequeño, pesa solo 29,5 g, lo que es muy adecuado para salir y hacer ejercicio. Este mp3 utiliza una pantalla de alta definición, puede ver más claramente. Cuando reciba mp3, también recibirá un auricular con cable y un lector de tarjetas de nuestra parte.

【Operación simple y ahorro de energía】 El diseño de la interfaz de usuario de mp3 es muy simple y le brinda una operación simple. reproductor mp3 utiliza botones táctiles, por lo que puede seleccionar fácilmente la función que desea utilizar. Puede configurar el tiempo de apagado de la pantalla y el tiempo de apagado programado de mp3 . Puede reducir mejor el consumo de energía innecesario para usted.

【Una radio FM, la grabadora también es un podómetro】 Al usar la función de radio FM, puede elegir libremente ingresar estaciones de radio manualmente o buscar estaciones de radio automáticamente. Cada estación de radio es una sorpresa. MP3 tiene una función de grabación, puede grabar en cualquier momento. Usando la función de podómetro, puede calcular varios índices durante su ejercicio, lo cual es conveniente para que pueda hacer ajustes razonables a su plan de ejercicios.

【Diseño multifuncional y posventa efectivo】Este reproductor mp3 contiene muchas funciones, como reproducción de música, función Bluetooth, libro electrónico, radio FM. Grabación, función de podómetro, etc. Si tiene problemas, comuníquese con nuestro buzón de posventa, le daremos una respuesta satisfactoria.

Reproductor MP3 Bluetooth, 80GB MP4 con Bluetooth y WiFi, 4,7'' Pantalla Táctil MP3 Reproductores con Spotify, Portátiles Android Reproductor MP3 HiFi Musica con Radio with Youtube (Negro) € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Funcionamiento suave y función WiFi】En la plataforma del sistema inteligente Android, la velocidad de la CPU es de hasta 3G, procesador de 8 núcleos, lo que garantiza el buen funcionamiento del sistema en condiciones multitarea. El reproductor MP3 Oilsky puede conectarse a WiFi, con Google Play Store, puede instalar cualquier APP que necesite de forma independiente. Por supuesto, la desinstalación también es compatible.

【Reproductor MP4 android de 4,7 pulgadas IPS 1080P】Este reproductor mp4 wifi adopta una pantalla táctil completa de 4,7 pulgadas de alta resolución (1280 * 720), que le proporciona un ángulo de visión más amplio, un control táctil más preciso, y puede reproducir vídeo HD 1080P muy suavemente. Compatible con la mayoría de formatos de vídeo, incluyendo RM/AVI/RMVB/FLV/MP4/DAT/MKV/MPG/MOV/TS, no requiere decodificación.

【Reproductor MP3 HiFi con altavoz】Este reproductor de música Bluetooth está equipado con un chip de reducción de ruido digital inteligente profesional. Soporta formatos de audio MP3/OGG/FLAC/AAC/WAV/WMA/APE. Batería recargable incorporada de 2000mAh que proporciona un mayor tiempo de reproducción, alrededor de 19H de reproducción de música, alrededor de 8H de reproducción de vídeo (auriculares con cable y dispositivos Bluetooth no se utilizan).

【Reproductor de música con Google Play Store】Este es un reproductor mp3 con wifi Android verdaderamente inteligente que posee Spotify, Pandora, Audible y otras plataformas importantes de música en streaming en línea, incorporado en Google play store que le permite instalar libremente cualquier APP y descargar todo tipo de música en línea. Y es un MP3 con función de conexión dual Bluetooth.

【Garantía postventa y paquete incluido】Incluye 3 años de garantía, 30 días de garantía incondicional de devolución de dinero y 24 horas de servicio al cliente amigable. El paquete incluye: 1 x Reproductor Mp3 de 16GB, 1 x Tarjeta Micro SD de 64GB, 1 x Cable de carga Tipo-C, 1 x Auriculares con cable, 1 x Manual de usuario, 1 x Funda protectora, 1 x Lámina protectora.

Lychee Reproductor de música Digital, Reproductor de MP3/MP4, Reproductor de música portátil de 8 GB HiFi sin pérdida de Sonido con música/vídeo/Radio FM, soporta hasta 64 GB (Blanco) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Versión mejorada: hemos actualizado nuestro mp3 de acuerdo con los comentarios de los clientes. Ahora el mp3 se siente mejor al operar, y proporcionamos manuales en inglés, alemán, francés, italiano y español, instrucciones detalladas del producto, rápido y fácil de entender.

★ GRAN CAPACIDAD: diseñado con 8 GB de memoria flash incorporada, este reproductor MP3 tiene capacidad para hasta 1500 canciones fácilmente. La ranura para tarjeta de memoria es compatible con tarjetas Micro SD de 64 GB.

★Fantástico y compacto: el pequeño cuerpo contribuye a convertirse en tus pertenencias, fácil de llevar a donde quieras. La fantástica apariencia satisface los intereses de todas las personas. Absolutamente un regalo perfecto para tu familia o amigos

★ Largo tiempo de reproducción: batería de litio incorporada, recargable, solo carga completamente una vez (carga de 2 a 3 horas), dura para reproducir 70 horas de música. Compatible con formatos de audio: MP3, WMA, FLAC, WAV, APE, etc. Satisface todas tus necesidades

★Versátil: compatible con audio de fondo, este reproductor de MP3 te permite leer libros electrónicos, ver vídeos, grabar y escuchar música, proporcionando una experiencia de uso cómoda.

OcioDual Reproductor MP3 MP4 Player Negro Pantalla Iluminada 1.8 Pulgadas Radio Altavoz Integrado Grabadora Bluetooth BT Ranura para Tarjeta de Memoria Micro SD Lector de Musica Audio Video € 18.99 in stock 1 new from €18.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NOTA: Cable, tarjeta de memoria y auriculares NO INCLUÍDOS

Este reproductor de pequeñas dimensiones es ideal para hacer deporte, para llevarlo de viaje o a cualquier lado

Tamaño de la pantalla: 1.8 inch, TFT

Fabricado con panel de control de botones e interruptor ON / OFF

Altavozy Radio: Integrado

MYMAHDI Reproductor de MP3 / MP4 Bluetooth 5.0 con Tarjeta de Memoria de 32GB, Pantalla LCD de 1.8 Pulgadas, soporta hasta 128GB, Video/grabación de Voz/Radio FM, Lector de Libros € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bluetooth 5.0: con bluetooth, puede mantenerse alejado de los cables, podría reducir el consumo de energía. Este dispositivo se puede emparejar con auriculares o altavoces Bluetooth, no se puede emparejar con teléfonos o computadoras.

Memoria ajustable: la tarjeta de memoria de 32 GB está instalada en la ranura de la tarjeta, también puede expandir la memoria según sus necesidades insertando una tarjeta de memoria de mayor capacidad, soporte máximo de hasta 128 GB.

Tiempo de espera prolongado: 3 horas de reproducción de música en auriculares Bluetooth, 12 horas de reproducción de música en auriculares normales. Ligero, mp3 se puede poner en el bolsillo, puede escuchar música en cualquier momento y en cualquier lugar.

Multifunción: admite Bluetooth, música, video, radio FM, grabación, visor de fotos, lector de libros electrónicos, grabadora de voz, video (Necesitas una herramienta de conversión para convertir el video) y reloj.

Calidad de sonido perfecta: puede escuchar música mientras hace ejercicio, admite la mayoría de los formatos de audio, el sonido perfecto lo convierte en un dispositivo esencial para los oyentes entusiastas, cumple con los requisitos de su vida.

32GB Clip Reproductor MP3 Deportivo Bluetooth 5.0, HiFi MP3 Player Portátil sin Pérdida, Radio FM, Podómetro, Fotos, E-book, Grabación de voz, Soporta hasta 128 GB € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Portátil & Ligero] clip especial diseñado para entusiastas del deporte y la música, basta con colgarlo en el bolsillo o en la blusa. Los reproductores de mp3 son ideales para correr, en la playa, en coche o en avión. Nuestro reproductor de mp3 pesa solo 29 gramos y se puede poner en tu palma de la mano para que sea ultraligero, ultraportátil y sea la pareja perfecta para un gimnasio o una excursión.

[Conexión Bluetooth Avanzada] con la última versión del reproductor Bluetooth 5.0 mp3, tiene una mayor resistencia a las interferencias, una transmisión más estable y una distancia de conexión más larga. además, el consumo de energía también se reducirá. Puede emparejar el reproductor MP3 con auriculares Bluetooth o altavoces bluetooth.

[Memoria Escalable] el reproductor mp3s OilSky tiene 32 GB de memoria interna y es compatible con tarjetas Micro SD de 16 gb, 32 gb, 64 GB y 128 GB. La memoria escalable puede almacenar más de 10000 canciones.

[Grabación de Radio FM] no solo un reproductor de música, puede escuchar la radio FM después de insertar los auriculares y grabar su programa favorito mientras escucha la radio fm. También puede liberar sus oídos conectando auriculares Bluetooth o altavoces Bluetooth para escuchar la radio FM después de insertar auriculares cableados (auriculares cableados como antena).

[Totalmente Funcional] el reproductor MP3 está diseñado para reproducción de música, conexión inalámbrica bluetooth, radio fm, grabación, lectura de libros electrónicos (archivos txt), navegación por fotos, podómetro y soporte en varios idiomas.

MECHEN 32GB Reproductor MP3 Bluetooth 5.3, 2.4" Pantalla Táctil HiFi MP3 Player Portátil sin Pérdida, Grabación, Radio FM, Fotos, Funda de Silicona Incluida € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Bluetooth 5.3 actualizado】: La mayoría de los reproductores de MP3 modernos tienen Bluetooth, pero no todos son Bluetooth 5.3. Con una distancia de transmisión 4 veces mayor, el MP3 running ofrece más libertad para su entrenamiento con una conexión Bluetooth más estable

【Más fiel al original】: Cuando se trata de pura capacidad acústica, el MECHEN MP3 puede competir con productos más caros. El reproductor cuenta con un procesador ágil y un DAC de calidad profesional para ofrecer cada nota tal y como la concibió el artista.

【Nunca te quedes sin memoria】: Este MP3 con radio tiene una memoria interna de 32 GB y admite hasta 128 GB de almacenamiento de memoria externa. Si tienes mucha música en formatos de archivo sin pérdidas y no quieres renunciar a la calidad de audio, ¡este es el reproductor de música perfecto para ti!

【Increíble grabación en línea】: El Mp3 coche puede utilizarse para grabar sonido puro directamente desde muchas fuentes de audio externas, como el reproductor de CD y el teléfono. A diferencia de la entrada de micrófono, que suele distorsionarse irremediablemente, la entrada de línea no sólo reduce la capacidad, sino que también mantiene el sonido limpio.

【Pantalla táctil de 2,4"】: La pantalla táctil completa, intuitiva y de rápida respuesta, le ayuda a acceder fácilmente a las opciones del menú; el marco de aluminio que envuelve la pantalla evita que el ruido eléctrico afecte al audio, lo que la hace tan tecnológica como elegante.

Yunseity Reproductor MP3 MP4 de Música de 1,8 Pulgadas, Reproductor MP3 MP4, Mini Reproductor MP3 MP4 Portátil Ultradelgado, Compatible con Tarjeta de Memoria de 64G, Tiempo de Espera Prolongado € 23.25 in stock 2 new from €23.25

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CALIDAD DE SONIDO SIN PERDIDA: Este reproductor de música MP3 ofrece una excelente calidad de sonido, micrófono de alta definición incorporado, grabación de larga duración y calidad de grabación disponible, soporta MP3, WMA, FLAC, APE, AAC, OGG y ACELP.

POTENTE FUNCIÓN: Este reproductor MP3 utiliza listas de reproducción para seleccionar tus canciones favoritas, soporta reproducción aleatoria y reproducción, soporta apagado en reposo. Soporta bluetooth, música, foto, video, e-book, radio fm, grabadora.

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN: Batería de litio de alta capacidad incorporada y pilas de litio, fáciles de llevar a cabo. La batería tarda unas 2 horas en cargarse completamente, y se puede utilizar hasta 8 horas cuando está completamente cargada, puede disfrutar de la música durante mucho tiempo.

64GB DE ALMACENAMIENTO AMPLIABLE: Reproductor LCD soporta hasta 64G tarjeta de memoria (no incluida), se recomienda utilizar para MYMAHDI tarjeta de memoria original.

MATERIAL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO: Este reproductor MP3 LCD de 1,8 pulgadas adopta aleación de aluminio, diseño ultrafino, alta resistencia, estable y duradero. READ Los 30 mejores Soporte Teclado Piano capaces: la mejor revisión sobre Soporte Teclado Piano

16GB Reproductor de música MP3 de para niños, Lindo Conejito Reproductor de música MP3 con Bluetooth, Reproductores de MP3 y MP4 con Altavoz, Reproductor de MP3 con Radio FM, grabaciones, Alarma. € 35.98 in stock 1 new from €35.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⏯️【One Click Play】⏯️ Play Quickly & Don't Waste Time, Al hacer clic en el botón "" se reproducirá al instante la música favorita de su hijo, sin la molestia de hacer clic varias veces seguidas para llegar a la página de reproducción.

【Conejito de dibujos animados】 Este reproductor MP3 para niños parece un conejo con botones y orejas de color azul claro, un lindo diseño de gato en la parte posterior. El diseño general significa que ya no es una máquina fría, sino un compañero que puede pasar tiempo de calidad con su hijo.

【Altavoz Incorporado y Diseño Colgante】 Con el cordón incluido, El Reproductor MP3 Bluetooth con Altavoz Incorporado puede ser llevado alrededor de su cuello como su compañero. Escuchar estas canciones de alta fidelidad que aman dondequiera que estén.

【Bluetooth 5.0, memoria de 16GB y mayor duración de la batería】 Bluetooth 5.0 proporciona una transmisión más rápida y estable. Hasta 16GB de almacenamiento interno puede almacenar más de 4,000 canciones para su hijo, y si eso no es suficiente, se admite una tarjeta de memoria micro de hasta 128GB para almacenar aún más de su música favorita. La batería extralarga dura más de 100 horas de uso continuo.

✨【Más características interesantes】✨ Además de reproducir música y audiolibros, el reproductor de música de alta fidelidad sin pérdidas también admite radio FM, grabaciones, alarma, podómetro, calendario, libro electrónico, fotos, cronómetro, También cuenta con un protector de pantalla de tiempo, ajuste de brillo de la pantalla, luz de fondo, temporizador de reposo y apagado del temporizador.

Reproductor de MP3, Reproductor de Música HiFi Lossless Sound, Reproductor de Audio Digital de 1,8 Pulgada, hasta 100 Horas de Reproducción, Tarjeta de 128GB TF Ampliable € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♬【 Radio FM y Hi-Fi sin pérdida de sonido】 Este reproductor viene con un cómodo conjunto de audífonos y un sintonizador de radio FM incorporado, para que pueda escuchar la radio o las noticias en todas partes. Y está equipado con un chip de reducción de ruido digital inteligente profesional que garantiza una alta tasa de muestreo y restaura el sonido al original.

♬ 【100 horas de duración de la batería y 8 GB de memoria grande】 Admite hasta 90 horas de reproducción de música después de una carga completa durante 2 horas. La gran memoria interna de 8 GB almacena hasta 1000 canciones y puede ampliarse a 128 GB con una ranura para tarjeta TF incorporada.

♬ 【 Key Tecla táctil de 1,8 pulgadas en pantalla grande y alta sensibilidad】 Pantalla táctil de 1,8 pulgadas en pantalla grande, puede disfrutar más de la lectura y la observación. Es fácil acceder al reproductor con 5 teclas táctiles completamente sensibles.

♬ 【Diseño de moda fácil de usar】: Vorstik Music Player diseñado con botones clásicos, excelente reproductor de música para niños, tamaño de la palma de la mano y peso liviano, fácil de colocar en su billetera, bolsillo o brazalete. Excelente regalo para tus amigos.

♬【Portátil y liviano para deportes】: Superficie de absorción de impactos y solo pesa 1.1 oz. Compañero perfecto para tus deportes. También hay un cable de audio y auriculares en el paquete del producto. Puede conectarse al coche junto con el cable de audio. Puedes escuchar tu música favorita en cualquier momento y en cualquier lugar.

32GB Reproductor MP3 Bluetooth 5.0, Reproductor de Música HiFi MP3 Player Portátil Altavoz HD Incorporado, FM Radio, Grabación, E-Book, Despertador, Soporte Expandible hasta 128G € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔Reproductor de MP3 Multifuncional: para satisfacer sus necesidades más amplias, hacemos que el reproductor de MP3 compacto y portátil sea multifuncional en uno, radio FM, grabadora, reproductor de video, libro electrónico, foto, despertador, repetición AB, sincronización de texto, etc., muy Adecuado como regalo para familiares o amigos.

✔Bluetooth 5.0 + 32GB: Equipado con Bluetooth 5.0, transmisión estable a larga distancia, mayor compatibilidad. Se puede conectar a auriculares bluetooth o altavoces bluetooth. Equipado con tarjeta de memoria de 32GB y lector de tarjetas. Almacene miles de canciones y audiolibros populares y disfrute de su festival en cualquier momento y en cualquier lugar. Nota: El producto no tiene memoria interna y requiere una tarjeta de memoria para el almacenamiento. (Máximo 128G)

✔Calidad de Sonido HiFi Sin Pérdidas + Reproducción de Video: Equipado con un chip de reducción de ruido profesional, admite MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, OGG y otros formatos de audio, brindándole la experiencia de calidad de sonido más perfecta; MP3 también admite video en formato AMV/AVI, por lo que puede ser su teatro móvil.

✔Altavoz de Alta Definición Incorporado + Pantalla a Color 2.0: altavoz de alta definición incorporado, puede reproducir música sin conectar el dispositivo, evitando la fatiga causada por usar auriculares durante mucho tiempo; Pantalla a color original 2.0, más conveniente para su operación y experiencia.

✔Lista de Empaque y Excelente Servicio al Cliente: el paquete incluye 1 reproductor de MP3 Bluetooth 5.0, 1 cable de datos, 1 auricular, 1 lector de tarjetas, 1 tarjeta de memoria de 32 GB, 1 manual en alemán, francés, italiano y español; Alguna pregunta, por favor sientase libre de contactarnos. Haremos todo lo posible para brindarle la mejor experiencia de compra.

Reproductor de música Digital MP3/MP4, Lychee actualiza 8 GB portátil HiFi sin pérdida de Sonido Reproductor de música con música/vídeo/grabación de Voz/Radio FM, soporta hasta 64 GB (Rosa) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Versión actualizada: hemos actualizado nuestro MP3 de acuerdo con los comentarios del cliente. Ahora el MP3 se siente mejor para operar, y ofrecemos manuales en inglés, alemán, francés, italiano y español, instrucciones detalladas del producto, rápido y fácil de entender.

★ Gran capacidad: diseñado con 8 GB de memoria flash integrada, este reproductor de MP3 tiene capacidad para hasta 1500 canciones fácilmente. La ranura para tarjeta de memoria es compatible con tarjeta micro SD de 64 GB.

★ Fantástico y compacto: el pequeño cuerpo contribuye a convertirse en tus pertenencias, fácil de llevar a cualquier lugar que desees. La fantástica apariencia satisface todos los intereses de la gente. Un regalo perfecto para tu familia o amigos

★ Tiempo de reproducción largo: batería de litio incorporada, recargable, solo carga completamente una vez (carga durante 2 – 3 horas), dura para reproducir 70 horas de música. Compatible con formatos de audio: MP3, WMA, FLAC, WAV, APE, etc. Satisface todas tus necesidades

★ Versátil: compatible con audio de fondo, este reproductor de MP3 te permite leer libros electrónicos, ver vídeos, grabar y escuchar música, proporcionando una experiencia de uso cómoda.

Reproductor MP3 de 80 GB con Bluetooth y WiFi, Reproductor MP3 Spotify con Pandora, Amazon Music, Audible, Apple Music, Pantalla táctil de 4 Pulgadas, Reproductor de MP3 y MP4 para niños (Negro) € 72.99

€ 62.04 in stock 3 new from €62.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Múltiples opciones de música: este reproductor de mp3 con Bluetooth y Wi-Fi viene con un potente reproductor de música local y una gran variedad de aplicaciones de música precargadas, incluidas Spotify, Amazon Music, Apple Music, Spotify Kids, Tidal, Deezer, etc. El mp3 es perfecto cuando estás de viaje, en el gimnasio o simplemente en casa para leer, estudiar o simplemente meditar/relajarse/dormir.

Potente reproductor de música sin conexión: la aplicación de música local HiBy tiene un verdadero ecualizador gráfico, almacena y organiza tu música en diferentes listas de reproducción, incorpora varios métodos de reproducción en bucle (lista en bucle, bucle individual, reproducción aleatoria, reproducción secuencial), muestra la portada y la letra, incluso busca canciones en tu base de datos. Además, puede reproducir casi todos los formatos de música que le lances.

Portable E-reader - Este reproductor de mp4 está preinstalado con Audible, Kindle, lo que facilita enormemente escuchar audiolibros y leer libros electrónicos. Para la comodidad de la vida cotidiana, el reproductor de mp3 portátil G1 también proporciona muchas aplicaciones útiles, que incluyen video, radio FM, grabadora, libro electrónico, reloj, galería, navegador (extraíble), calculadora, calendario, etc.

Gran memoria Android MP3: el reproductor de MP3 Bluetooth adopta el sistema operativo Android, construido en 2 GB de RAM y 16 GB de ROM, procesador de 8 C a 1,9 GHz para que funcione más rápido y más fácil. Mientras tanto, el reproductor de música amazon viene con una tarjeta de memoria de 64 GB, admite la expansión del almacenamiento externo de hasta 1 TB y es compatible con SDXC, SDHC. Puede cargar un montón de música, videos e imágenes sin usar la memoria de su teléfono.

La conectividad Bluetooth funciona perfectamente: el reproductor de mp3 con wifi viene con un chip Bluetooth 4.2, utiliza la tecnología de conexión bidireccional que puede ser más rápida y estable para conectarse a varios dispositivos Bluetooth, como auriculares Bluetooth, altavoz Bluetooth, altavoz del coche y teléfonos móviles. Puede disfrutar de su música favorita sin la molestia de cables enredados, brindándole libertad y conveniencia.

Energy Sistem Touch, Reproductor Mp4 (Bluetooth, 8 Gb, Botones Táctiles, Radio Fm, Microsd), USB 2.0, 8 GB, Detalle Menta € 46.99 in stock 13 new from €46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Reproduce música MP3 / WMA. Pantalla TFT LCD con más de 65.000 colores

Botones táctiles en el frontal del dispositivo. Auriculares intrauditivos con imanes de neodimio

Radio FM integrada con presintonías y grabación. Expansión de memoria con microSDHC (hasta 64 GB)

Reproduce videos en formato AMV. 7 modos de ecualización

Grabadora de voz digital con micrófono integrado. Batería de litio recargable

