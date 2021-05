Inicio » Electrónica Los 30 mejores Reproductor Vhs Video capaces: la mejor revisión sobre Reproductor Vhs Video Electrónica Los 30 mejores Reproductor Vhs Video capaces: la mejor revisión sobre Reproductor Vhs Video 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Sony SLV-SE810 - Reproductor de vídeo VHS (Hi-Fi), color plateado



Amazon.es Features Programación con ShowView

Reducción de ruido de imagen

Reproducción NTSC

Conexión de datos al televisor

Sony SLV-SE 80 - Reproductor de vídeo VHS



Amazon.es Features Modo de salida de sonido: estéreo

Grabación de Sp y LP

Dos tomas de euroconector AV

DAEWOO DF-4150P Grabadora de DVD y VHS VCR combinación *Transfiere cintas VHS a DVD



Amazon.es Features Unidad combinada con grabadora de DVD de escaneo progresivo y VCR estéreo de 6 cabezales de alta fidelidad con soporte para formatos de CD, MP3 y JPEG.

Transfiere cintas de vídeo VHS/VCR a DVD – Dubing con un solo toque.

Salida de DVD de escaneo progresivo para imágenes sin parpadeo en pantallas HD y HD; VCR Plus+ (C3) simplifica la programación avanzada de DVD/VCR.

Panel frontal de audio/vídeo para una fácil conexión del segundo dispositivo

Grabación de DVD+R, DVD + RW.

Convertidor de Video y Audio USB 2.0 de Tarjeta con Cable de Transferencia Captura Convertidora VHS VCR TV a DVD Soporta Win 7 8 10 2000 Xp Vista para Pasar Películas, Memoria Viejos al Laptop (Traje)





Amazon.es Features 【Proteja sus recuerdos】 Ponga sus recuerdos y videos en su computadora, software súper fácil de usar, nuestro manual lo guiará en cada paso y convertirá su analógico a digital.

【Viene con adaptador S-Video y cable RCA】 Incluido con un cable RCA a RCA y un adaptador Scart a S-Video o RCA, puede grabar video / audio desde muchos dispositivos diferentes: VHS, DVD, cámara de video, cámara CCTV. Incluye el CD del software, fácil de instalar y usar, apague su software antivirus antes de instalar el controlador

【¿Qué dispositivo se puede usar?】 Grabe cualquier video desde un dispositivo de video con conector RCA o S-Video, como VHS, VCR, DVD, TV, DV, videocámaras analógicas, cámaras y consolas de juegos

【Game Grabber】 Game Grabber, conéctese a Xbox 360 / PS / consolas de juegos y grabe cualquier metraje del juego.

【Compatibilidad con】 Compatibale con Windows 2000 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 32 64 bit 【Nota】 Los pasos de instalación de Win 10 son diferentes a los demás, si tiene algún problema, no dude en contactarnos para obtener ayuda. READ Los 30 mejores Lampara Con Lupa capaces: la mejor revisión sobre Lampara Con Lupa

Philips VR 530 - Reproductor de vídeo VHS



Amazon.es Features VHS VCR Player Recorder

Sony SLV-SE720 - Reproductor de vídeo VHS (Hi-Fi), color plateado



Amazon.es Features Programación con ShowView

Reducción de ruido de imagen

Visualización del menú OSD

Conexión de datos al televisor

Tangxi Portátil 3 Pulgadas TFT Pantalla AV Grabador Convertidor de Audio y Video Captura de Video Reproductor,VHS a convertidor Digital para capturar Video Desde VCR,Cintas VHS, Hi8,videocámara,DV



Amazon.es Features 【Un botón para operar】: para convertir cintas de video y cintas de videocámara a formato digital directamente. No se necesita computadora u otros dispositivos. Formatos de video compatibles: reproductor de cintas / cámara de cinta / VHS / VCR / DVD / DVR / Hi8 / consolas de juegos, etc. Y formatos de audio: reproductor de CD / reproductor de DVD / reproductor de cassette / reproductor de grabación / teléfono móvil

【Función de tarjeta TF de soporte】: Inserte la tarjeta TF para almacenar archivos o reproducir archivos. Puede copiar archivos de la tarjeta TF a la computadora o copiar archivos de la computadora a la grabadora para reproducirlos (tarjeta TF no incluida)

【Visualización de video en tiempo real】: Mini pantalla TFT de 3 ", reproducción instantánea de video grabado. Batería de litio incorporada para 4 horas de diversión portátil en cualquier lugar

【Diseño: una mano】: tamaño pequeño y compacto para llevar. Y el otro AV Recorder es una interfaz mini USB incorporada para conectar la alimentación, cargar y transferir datos.

【Paquete incluido】: 1 * Grabador AV + 1 * Mando a distancia +1 * Cable AV de 3.5 mm + 1 * Cable USB + 1 * Adaptador 3RCA + 1 * Manual del usuario

Sony SLV-SE710 - Grabador de vídeo Hi-Fi



Amazon.es Features Part Number SLV-SE710 Model SLV-SE710

Sony SLV-SE 220 2 – Reproductor de vídeo VHS



Amazon.es Features Programación Show View.

Mono video Recorder

Función de temporizador

Emisor Nombre Ajustable.

Diseño compacto

Panasonic NV-FJ 610 - Reproductor de vídeo VHS



Amazon.es Features Reproductor de vídeo VHS

Viene con sonido Hi-Fi estéreo

Apto para Hyperband

Modelo: NV-FJ 610EG-S

Marca: Panasonic

DIGITNOW! Convertidor de captura de vídeo USB, VHS a DVD Digital Grabber Grabador , Capturadora Digitalizadora de vídeo para Mac Windows







Amazon.es Features Capture archivos de audio y video de alta calidad directamente a través de la interfaz USB 2.0 yendo a formato MPEG 1/2 y MPEG 4 (PSP / Ipod) en su disco duro.

Con el conector RCA o S-Video, capture la fuente de video VCR, DV, VHS, V8, Hi8, grabadora de video, videocámara, reproductor de DVD o receptor de TV satelital.

Guarde el video dentro de la computadora, y luego a través de nuestro software para grabar los archivos de video editados en el disco (DVD / VCD / SVCD).

Game Grabber, conéctate a Xbox 360 / PS3 / consolas de juegos y graba cualquier metraje de juego.

Compatible con los requisitos de sistema XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 32 bit y 64 bit y Mac(Actualmente NO es compatible con macOS Mojave 10.14 y macOS 10.15 Catalina).

DIWUER Convertidor de Capturadora de Audio Video USB2.0, DVD VHS VCR Grabber Digital Grabador para Mac Windows 7 8 10, VHS a Digital DVD y Edite Video





Amazon.es Features USB 2.0 Capturadora De Video Y Audio: DIWUER Convertidor de Audio / Video puede tocar a VHS VCR DVD y otros dispositivos a través de RCA o S-Video, para VHS digital y edición de video.

Fácil de Operar: Entrada de video: conector S-Video (Mini-DIN 4) y conector compuesto CVBS. Entrada de audio: canal izquierdo (Audio-L) y canal derecho (Audio-R). Operación simple en PC y laptop.

Soportada Formatos De Video: DVD / - R / RW, DVD / - VR y DVD-Video. Aplicando a la conferencia de internet / reunión de la red. Soporte NTSC, formato de video PAL (la resolución PAL es 720 x 576 @ 25 FPS, la resolución de NTSC es 760 x [email protected] FPS).

Amplia Aplicación: con este capturador video, convertirá y digitalizará señales de música y video de manera conveniente o podrá conectar reproductores de DVD, grabadoras de video, videocámaras, cámaras digitales, old cámaras, sistemas de alta fidelidad u otros dispositivos AV con un conector compuesto (CVBS) o S-Video a través de este capturador a su PC.

Soportada Sistemas Operativos: Admite Windows XP / Win7 / 8/ 10 / Pentium III800 y superior y Mac (versión inferior a 10.15). (Recordatorio: si usa esta tarjeta de captura en una Mac, use la APP "QuickTime Player"; si usa Windows 10, descargue la APP "PotPlayer 64bit").

Capturadora de Video, USB 2.0 Convertir VHS VCR a DVD Reproductor VHS a Digital Pasar VHS a PC, Convertidor de Audio Video Adaptador SCART a RCA S-Video Windows 7 8 10 XP Vista 32 64



Amazon.es Features ▶▶▶El cable de captura de video compuesto / S-Video USB 2.0 le permite conectar dispositivos que emiten video S-Video o compuesto a una computadora a través de un puerto USB 2.0 disponible. El cable también cuenta con entradas de audio estéreo RCA de dos canales que le permiten capturar el audio que acompaña a la señal de video S-Video o compuesto.

▶▶▶La solución perfecta para conectar una computadora y una fuente de video S-Video o compuesto, el cable de captura ofrece grabación MPEG 1, MPEG 2 en tiempo real. Lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de su mano, el cable de captura es una excelente solución para aplicaciones móviles que se integra a la perfección con computadoras portátiles y de escritorio

▶▶▶La captura de video USB 2.0, puede capturar archivos de audio y video de alta calidad directamente mediante la interfaz USB 2.0 sin tarjeta de sonido. La instalación es muy simple y la alimentación externa es innecesaria.

▶▶▶Amplia compatibilidad: Compatible con todos los sistemas Windows: Windows XP / 7/8/10 Admite captura de video NTSC, PAL.

▶▶▶Garantía AISOO. Todos los productos vienen con una garantía de 12 meses sin preocupaciones. Si tiene algún problema o sugerencia, no dude en contactarnos, haremos nuestro mejor esfuerzo para solucionarlo.

König VHS-C ADAPTOR - Adaptador para cintas





Amazon.es Features Adaptador para cintas

No es adecuado para cintas de 8 mm

Konig KN-VHS-C-Adapt - Adaptador para Cintas VHS-C



Amazon.es Features Adaptador para grabar o ver cintas VHS-C con un grabador de vídeo VHS estándar

Incorpora una pila AA para abrir automáticamente la parte delantera e introducir o extraer la cinta

Dimensiones del producto: 26 x 14 x 2.5 cm

Requiere una pila AA para funcionar

Este producto es solo para videocasetes VHS-C, NO COMPATIBLE CON Cintas de 8 mm / MiniDV / Hi8.

XTC R-VHS - Caja de limpieza para grabadora de vídeo



Amazon.es Features Para formatos S-VHS y VHS

Con líquido de limpieza

Elimina colocarlos y contaminación

Limpia cabezal de vídeo, onda de propulsión y rodillo de presión

Se suministra con instrucciones

Convertidor HDMI a RCA, Adaptador convertidor de audio y video compuesto HDMI a AV, compatible con PAL / NTSC para PS One, PS2, PS3, Nintendo 64, STB, VHS, VCR, Blue-Ray Reproductores de DVD Proyector



Amazon.es Features Convertidor de HDMI a RCA: este convertidor es un convertidor universal para convertir la señal de video HDMI en una señal CVBS normal 1080p / 720p.

Admite entrada de formatos de TV estándar PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N.

Amplia compatibilidad: PS One, PS2, PS3, Nintendo 64, STB, VHS, VCR, Proyector de reproductores de DVD Blue-Ray

Plug and Play: no es necesario instalar controladores, es portátil, flexible y fácil de operar. Conecte el cable de alimentación USB (incluido) a una fuente de alimentación de 5 V cuando utilice este adaptador HDMI a RCA.

Contenido del paquete: convertidor de HDMI a RCA, cable de alimentación USB, manual de usuario, adaptador de corriente, cable HDMI READ Los 30 mejores Disparador Inalambrico Canon capaces: la mejor revisión sobre Disparador Inalambrico Canon

YiYunTE Convertidor Captura Vídeo Audio USB 2.0 VHS a DVD Digital Tarjeta Capturadora Vídeo DVD VHS VCR Grabber Digital Adaptador Grabador de Video Converter Vídeo Capture para Windows 10 8 7 XP Vista



Amazon.es Features ★FUNCIÓN CLAVE :Puede capturar video de alta calidad y archivo de audio directamente por interfaz USB 2.0 sin la tarjeta de sonido.

★SOFTWARE PROFESIONAL: Adjunto con un software profesional de edición de vídeo, hace la edición de sus películas más divertida y fácil.

★ECONÓMICO PERO PODEROSO :Este producto le saca de dispositivos complejos que tienen un alto costo, ya que convierte su PC en una estación de trabajo de grabación y edición de vídeo con todas las funciones.

★CONTROL AJUSTABLE:Puede mejorar la calidad de sus vídeos ajustando el brillo, el contraste, el color y la saturación.

★ATENCIÓN : Si hay cualquier problema, recepción para entrarnos en contacto con. Esta lista SOLO es vendida por YIYUN. Por favor, asegúrese de eso cuando realice el pedido. No somos responsables de la orden que vende otro vendedor que pone oferta bajo nuestra lista si ocurrieron circunstancias

Panasonic NV-HD 610 - Reproductor de vídeo VHS



Amazon.es Features Reproductor de vídeo VHS Hi-Fi (4 cabezales).

Programación ShowView.

Crystal View Control (CVC) para mejorar la calidad de la reproducción.

Assemble Schnitt.

Sistema de colores PAL.

Tiancai RCA a HDMI, 1080P Compuesto CVBS AV a HDMI Adaptador de Audio y Vídeo para PC Portátil PS3 TV STB VHS VCR Cámara Reproductores de DVD Proyector



Amazon.es Features ✌【Función】Mini convertidor AV a HDMI, convierte la entrada de señal compuesta y analógica en salida HDMI y convierte la señal RCA en señal HDMI. (Ejemplo de conexión, conexión entre PS2 con conexión RCA y TV con conexión HDMI).

✌【La resolución será de hasta 1080P】Salida 720P @ 60 Hz, 1080P @ 60 Hz, el producto no puede aumentar la resolución, la resolución más alta es 1080P.

✌【Plug and Play】Plug and play, no requiere controlador adicional, muy fácil de usar, instalar y operar, alimentado por un cable USB (suministrado)

✌【Formato de soporte】Admite la entrada de formatos de TV estándar PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / M, PAL / N.

✌【Nota】No se puede usar como "convertidor HDMI a RCA". Si quieres usarlo con Nintendo Wii, te recomiendo otro producto ASIN: B07LFW9HKQ

Rybozen Convertidor de Captura de vídeo USB, Scart VHS a DVD Digital Grabber Grabador, Capturadora Digitalizadora de vídeo para Mac Windows





Amazon.es Features Cree una biblioteca de video doméstico de alta definición. Un toque de capturador, presione para comenzar, presione para detener el botón (versión pro).

Interfaz USB 2.0 PnP, transferencia de audio / video USB, soporte de audio USB, cable USB a su PC, especialmente para notebook sin línea en el puerto.

Soporta codificación RCA a Scart / MPEG 4/2/1 en tiempo real.

Grabar archivos editados en DVD, VCD, SVCD.Capturar fuente de video de VHS, VCR, V8, Hi8. Grabe su propio DVD / VCD.

Compatible con Windows XP / Vista / 7/8 (cada uno de 32 y 64 bits) y 8.1 (32 bits).

LP-099 Reproductor de DVD (Full HD, HDMI, USB, Multi Region Code Zone Gratis) compatible con DIVX, JPEG y MP3





Amazon.es Features ☛ Este reproductor de DVD de varias regiones se puede usar en todo el mundo y reproduce DVD de cualquier país de cualquier región. NOTA: Si encuentra un problema de congelación del disco, eso es fácil de resolver, bienvenido a contactarnos!

☛ Reproductor de DVD compacto de 2 canales con pantalla digital fácil de leer, Control remoto de función completa incluido (requiere 2 pilas AAA - no incluidas)

☛ Puerto USB incorporado, le permite reproducir sus medios digitales en el televisor (No es compatible con archivos de formato MP4)

☛ Escaneo progresivo con relaciones de aspecto de 16: 9 y 4: 3 seleccionables

☛ Totalmente compatible con DIVX / MPEG4 / DVD / DVD-R / DVD + R / DVD + RW / CD / VCD / SVCD / MP3 / CD-R / CD-RW / JPEG / KADAK (Servicio: garantía de un año y devolución de dinero de 45 días, soporte técnico de por vida, cualquier pregunta, no dude en contactarnos.)

HDMI a SCART Convertidor, convierte la señal digital de audio y video HDMI 1080P en señal CVBS SCART analógica, admite formatos PAL / NTSC





Amazon.es Features Convierta la señal de audio y video HDMI a una señal CVBS SCART analógica, tenga en cuenta: Este es el convertidor de HDMI a SCART, solo convierte la señal del dispositivo fuente HDMI a su antiguo SCART TV, NO PUEDE convertir la señal del dispositivo fuente SCART a su HDTV HDMI.

Admite salida de dos formatos de TV estándar NTSC y PAL, lo que te permite compartir fotos, música y películas de tu teléfono inteligente en el televisor

Plug and play, sin necesidad de instalar controladores, portátil, flexible. Tecnología de escalado de alta calidad para resoluciones de entrada.

Conecte un dispositivo de salida HD como computadora portátil, Apple TV, caja Sky HD, reproductor de DVD Blu Ray, PS3 a TV de entrada Scart, proyector de monitor para educación, presentación de negocios, promoción comercial, conferencia, exposición, etc.

La resolución HDMI de entrada es de hasta 1080p (50Hz / 60Hz) y también es compatible con 1080i (50Hz / 60Hz), 720p (50Hz / 60Hz), 576P (50Hz), 480p (60Hz), 480i (60Hz).

Toshiba D-VRI9DT DVD & VHS Recorder Grabador de DVD Negro - Reproductores de CD/Blu-Ray (PAL, Dolby Digital,DTS, CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW, Negro, 435 mm, 338 mm)



Amazon.es Features Toshiba D-VRI9DT DVD & VHS Recorder. Señal analógica: PAL. Decodificadores incorporados: Dolby Digital,DTS. Tipos de discos soportados: CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW. Color del producto: Negro. Ancho: 435 mm.

Profundidad: 338 mm

Altura: 99,5 mm.

AMANKA Convertidor Euroconector a HDMI Conversor de Audio Vídeo 1080p Reproductor de Adaptador Entrada Scart Salida HDMI Apoyo 720/1080P para HDTV,DVD BLU-Ray,VCR,Proyector,VHS,PS1,PS2,Xbox







Amazon.es Features ☀【Convertidor Euroconector a HDMI Conversor】Convertir Vídeo Compuesto y audio Señal a Digital HDMI y Señal de Audio,No se puede usar en reversa(Nota: este producto no soporta resolución 4K)

☀【Procesamiento Avanzado de Señal】Se trata de un conversor de señal analógica a digital utilizando como entrada una señal SCART y salida un cable HDMI; Proporciona Procesamiento Avanzado de Señales con Gran Precisión, Colores, Resoluciones y Detalles

☀【HDMI 1080p】Auto-Detecta y Convierte Automáticamente la Señal Compuesta a la Salida de 1080p (60Hz), Haciendo que el Vídeo Se Vuelva Vivo, Ofreciendo las Imágenes Visuales HD Más Nítidas y Realistas Disponibles(Este Scart a HDMI es la versión HDMI 1.3, no es compatible con 3D y 4K, solo es compatible con el cable estándar HDMI1.3, si la versión de su dispositivo es 4K, debe reducir la resolución a 1080P o menos)

☀【LED Indicación】Para ponerlo en funcionamiento simplemente debemos de conectar el cable de carga al adaptador y a un cargador (como el de nuestro teléfono móvil), el cable euroconector del dispositivo que queremos conectar al adaptador y un cable HDMI desde el propio adaptador al televisor/monitor

☀【Fácil Plug and Play】No Necesita Instalar los Conductores, Flexible, Compatible con HDMI 1.3,Apoyo NTSC y PAL Dos Formatos Estándares de la TV Emiten, Tecnología de la Escala de la Alta Calidad para las Resoluciones de Entrada, Entrada del Scart: PAL, NTSC3.58, NTSC4.43, SECAM, PAL / N, Entrada Estándar de Formatos de TV

Audio Video Grabber USB2.0, adaptador de video para edición, digitalización Hi8 VHS a DVD para Mac y Windows 10 con adaptador convertidor Scart/AV.





Amazon.es Features Transfiere / graba vídeo y audio desde casi cualquier fuente de vídeo analógico (VHS / VCR / Hi8 / DVD / TV BOX) a tu Mac o PC (XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 32 bit y 64 bit).

Captura vídeos en formato digital universal H.264. Preparado para iPad, iMovie, Windows Live Movie Maker y YouTube.world-ready; Controla NTSC, SECAM, PAL y PAL / 60 Video.

Convierte discos de vinilo y casetes de audio a formato CD o MP3 e identifica automáticamente las pistas para añadir información de título, artista y género.

Crea vídeos pulidos con herramientas profesionales para reducir el ruido de vídeo, estabilizar vídeos movidos, corrección de color, efectos de transición y mucho más.Divide los vídeos en varios DVD para compartirlos o almacenarlos.

¡Incluye Digitnow!Grabación de vídeo, adaptador de compuesto a SCART, cable estéreo de vídeo compuesto / RCA. READ Los 30 mejores Bateria Recargable 18650 capaces: la mejor revisión sobre Bateria Recargable 18650

Reproductor de DVD, Compact DVD Player (Full HD,HDMI, USB,Divx,MP3 Incluido Cable HDMI& AV &Control Remoto





Amazon.es Features ▶ MULTI-REGION DVDs: solución MTK + lente Sanyo (estable), 1/2/3/4/5/6 libre de múltiples regiones y 7 menús de idioma OSD para usar en todo el mundo.(Actualización: cable HDMI incluido)

▶ IMAGEN DE ALTA CALIDAD: reproductor de DVD HD de 2.0 canales con puerto HDMI, experimenta una imagen de alta calidad y un sonido impresionante. (* Nota: no es un reproductor de Blu-ray,No es compatible con archivos de formato MP4)

▶ CONEXIONES: entrada USB, puerto RCA / HDMI compatible con la mayoría de los televisores.Conecte el reproductor de DVD al televisor a través del cable RCA suministrado o el cable HDMI.

▶ CONTROL REMOTO: controle el reproductor de DVD y su configuración con el control remoto suministrado.

▶ Garantía de un año y garantía de devolución de dinero de 45 días, soporte técnico de por vida, cualquier pregunta, no dude en contactarnos.

JVC HR XV-3 - Reproductor de DVD VHS



Amazon.es Features Part Number HR XV-3 Model HR XV-3

TCNEWCL Convertidor de Captura de vídeo USB, VHS a DVD Digital Grabber Grabador, Capturadora Digitalizadora de vídeo para Windows 10 8 7



Amazon.es Features Con el conector RCA o S-Video, capture la fuente de video VCR, DV, VHS, V8, Hi8, grabadora de video, videocámara, reproductor de DVD o receptor de TV satelital.

Guarde el video dentro de la computadora, y luego a través de nuestro software para grabar los archivos de video editados en el disco (DVD / VCD / SVCD).

Interfaz USB 2.0, plug and play. Soporta matiz de contraste de brillo y control de saturación. Capture audio sin la tarjeta de sonido.

Conecte la grabadora de video de señal analógica con su PC / portátil y consiga la conversión a señal digital Capture video y audio de alta calidad a través de la popular interfaz USB 2.0 y no necesite alimentación externa, soporte para la mayoría de los formatos: grabación en DVD +/- R / RW, Soporte de DVD / -VR y DVD.

Compatible con los requisitos de sistema XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 32 bit y 64 bit.

DIGITNOW! Capturadora de vídeo HDMI, Full HD hasta 1080P HDMI a USB 2.0 Tarjeta de Captura de Videojuegos,Tarjeta de Captura para transmisión en Vivo, adquisición de Alta definición







Amazon.es Features 【Grabación FULL HD 1080P】 —— La captura USB se conecta a su fuente de video y computadora, y captura video de alta definición hasta 1080p sin demoras, compacto y portátil.

【Plug and Play】 —— Fácil de usar. Sin controlador ni fuente de alimentación externa, conecte fácilmente su DSLR, videocámara o Action Cam a su PC o Mac para grabar juegos, sin fuente de alimentación externa, compacta y portátil.

【Tarjeta de captura HDMI】 —— El adaptador HDMI a USB puede transmitir o grabar imágenes de alta definición de consolas de juegos, reuniones u otro video / audio HDMI en su computadora a través de un software de captura de terceros o transmisión en vivo a través de Internet fácilmente.

【Compatible universal】: este dispositivo de captura de video se puede conectar a los dispositivos de interfaz HDMI de origen (como: PS3, PS4, NS switch, XBOX, computadora, computadora portátil, DVD, reproductor HD, etc.) y es compatible con la mayoría de software de terceros. (como: OBS, VLC) y la mayoría de los sistemas operativos (como Windows, Mac OS, Linux)

【Ampliamente utilizado】 —— Esta captura de video HDMI utiliza un chip avanzado con amplia compatibilidad. Adecuado para adquisición de alta definición, grabación de conferencias, transmisión en vivo, etc.

