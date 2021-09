Inicio » Top News Los 30 mejores Dispensador De Jabon Automático capaces: la mejor revisión sobre Dispensador De Jabon Automático Top News Los 30 mejores Dispensador De Jabon Automático capaces: la mejor revisión sobre Dispensador De Jabon Automático 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

TOPERSUN Dispensador de Jabón 310ML Automático Dispensador Inteligente de jabón líquido con Sensor sin Contacto del jabón de touchless automático para Baño Cocina(Blanco) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Nuevo método de Limpieza】 Sensor infrarrojo inteligente incorporado, que se puede activar mediante movimiento, detección sensible, operación completamente automática y sin contacto. Contacto humano a humano reducido, más limpio, más saludable y más seguro. Solo necesita poner su mano en el área de detección para obtener un jabón de espuma.(No apto para alcohol y geles hidroalcohólicos.)

【Ahorro de Tiempo y Agua】 Para utilizar jabón líquido con este dispensador, hay que diluir el jabón con agua en una proporcioón de 1:5(4 de agua), agite hasta que se disuelva con el agua. Sale direcctamente la burbuja rica, limpia rápido.

【Uso de la Batería】 El dispensador de jabón utiliza 3 baterías AA, sin carga ni instalación, fáciles de usar. La batería puede usarse durante 4 meses. Hay un indicador LED de alimentación en la parte superior de la máquina. Cuando la alimentación es insuficiente, el indicador se ilumina en rojo.

【Seguro y Duradero】 Material ABS seguro, no tóxico, resistente al calor y a los arañazos, duradero. El dispensador de jabón de gran capacidad de 310 ml elimina la necesidad de adiciones frecuentes de jabón. El contenedor transparente le permite verificar la capacidad en cualquier momento y limpiarla fácilmente.

【Amplia Aplicación】 Disponible para todo tipo de líquido, como desinfectante de manos líquido y lociones, champú y gel de baño, etc.(No apto para alcohol y geles hidroalcohólicos)! Apto para cocina / baño / inodoro / jardín de infantes / hospital / hotel / oficina, etc., sin instalación, bajo ruido de trabajo.

MECO ELEVERDE Dispensador Jabón Líquido Automático,Dispensador Gel Hidroalcohólico Dosificador 370ML, 3 Engranajes Dispensador Impermeable sin Contacto Desinfectante Manos para Cocina Baño € 20.99 in stock 1 new from €20.99

1 used from €12.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ 【Detección automática sin contacto y 0-6cm】 Equipado con un sensor de movimiento infrarrojo con un rango de detección de 0-6cm. Una vez que el sensor detecta su mano, el dispensador de jabón liberará automáticamente el desinfectante de manos. Muy adecuado para su baño, cocina, cafetería, hotel.

❤ 【3 tipos de ajuste de engranajes】 Con función de control de distribución variable, la cantidad de jabón con interruptor +/- puede controlar la cantidad de líquido de 0,5 a 3 ml; al mismo tiempo, es compatible con la mayoría de los tipos de líquidos, como desinfectante de manos, limpieza Esencia, gel de ducha. Puede satisfacer su uso en varios escenarios.

❤ 【370 ml gran capacidad】 La capacidad es de 370 ml, se puede usar 350-800 veces, y el líquido se puede usar durante mucho tiempo cuando se agrega una vez.

❤ [Impermeable y duradero] Diseñado con una base impermeable para evitar que entre agua en la caja de la batería. El dispensador de jabón automático está fabricado con tecnología impermeable de alta calidad para evitar que el agua o el jabón corroan la placa de goteo.

❤ 【Funciona con pilas AAA】 ️Este dispensador de jabón funciona con 4 pilas AAA (no incluidas) y no requiere toma de corriente, por lo que se puede instalar en cualquier lugar de la cocina o el baño. Con un rendimiento avanzado del motor, puede proporcionar una salida de líquido más estable.

KIPIDA Dispensador Automático de Jabón,Contacto Dispensador de por Infrarrojos de Jabón con Acero Inoxidable,Manos Libres Dispensadores de Loción 250ml,Ajustable Cocina Baño Oficina € 15.69 in stock 2 new from €15.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispensador de Jabón Automático: Dispensador de jabón automático con sensor, el dispensador de jabón libera automáticamente la loción para manos tan pronto como el sensor detecta sus manos. Interruptores ajustables, perfectos para su cocina, cafetería, restaurante, baño, bar, hospitales, hotel.

Soap Dispensador con sensor: Este dispensador de jabón utiliza automáticamente la tecnología de sensores inteligentes, ponga su mano debajo del sensor (≥8cm), sin tocar el dispositivo para que funcione perfectamente, haciendo su vida más inteligente y más conveniente.Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto conmigo

Antifugas e Impermeable: Desarrollado con base impermeable y sellos de goma para evitar que el agua ingrese al compartimiento de la batería. Dispensador de jabón líquido sin contacto de alta calidad con sensor de acero inoxidable para cocina y baño. No con espuma de jabón!

Simple y Práctico: El sensor del dispensador de jabón tiene una pantalla LED roja. Mantenga presionado el botón, verá que la luz roja parpadea: el dispositivo ahora está encendido. Hay 3 opciones para la cantidad a dispensar. Funciona con 4 pilas AAA (no incluidas).

Uso Amplio: Dispensador de jabón Ideal para cocina, baño, inodoro u oficina, hotel, hospital, salones de peluquería, oficinas y otros lugares. Compatible con todo tipo de jabón líquido para manos o platos. Si tiene algún problema con el proceso, no dude en ponerse en contacto con nosotros y lo solucionaremos lo antes posible.

PTHTECHUS Dispensador de Jabón Automático Sensor Dispensador de Jabón Sin Contacto con Sensor Infrarrojo, Jabón Sin Contacto 450ml Base Antideslizante, para el hogar, la Oficina, el Hotel, el Hospita € 9.99 in stock 1 new from €9.99

1 used from €9.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dispensador de jabón sin contacto y evitar infección cruzada】 Despídase del lavado de manos tradicional, prevención de la contaminación secundaria, el dispensador de jabón sin contacto está hecho de material ABS, no solo previene la transmisión bacteriana y la contaminación cruzada, sino que es muy ambiental, adecuado para niños y alienta a los niños a lavarse las manos regularmente. ¡Ideal para usar en el baño, la cocina, la oficina y más!

【Diseño de protección ambiental】 El dispensador de jabón está hecho de PC y plástico ABS, evitando que el jabón o el agua corroan las placas de circuito, diseño de boquilla de elevación de 30 ° y espuma sin pegarse a la pared. Diseño de cintura pequeña, simple y elegante, miniatura preferida Motor de alta eficiencia, bajo consumo de energía, más silencioso.

【Espuma de distribución eficiente】 El dispensador automático de jabón espumoso utiliza tecnología infrarroja precisa de detección de movimiento PIR y movimiento incorporado. Obtenga un dispensador de jabón automático instantáneo en 0.1 segundos, más conveniente y más rápido. La distancia de detección es de solo 1.5 pulgadas. Y el sensor actualizado prolonga la vida útil del mismo.

【Compatibilidad múltiple】 El dispensador de jabón es compatible con la mayoría de los jabones líquidos, como gel de ducha, detergente, champú y limpiador facial, que se pueden mezclar con 1 a 3 veces de agua. La capacidad del dispensador de jabón es de 450 ml / 15,2 oz, evite cambiar el jabón muchas veces. Apto para familias, hoteles, hospitales, baños y otros lugares.

【Servicio】 El dispensador de jabón automático con diseño impermeable IPX3 se puede limpiar con una toalla húmeda, pero no lave la unidad con agua fuerte y colóquela boca abajo. Cualquier pregunta, contáctenos, haremos todo lo posible para que tenga una experiencia de compra feliz.

Metrans Dispensador de Jabón Automático 400ml Sin Contacto Dispensador de Jabón con Sensor Infrarrojo, Ajuste Líquido de 6 Niveles, para Cocina, Baño, Escuela, Hospital, Hotel(IPX7 Impermeable) € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dispensador gel hidroalcoholico automático】 Equipado con un sensor de movimiento infrarrojo, una vez que el sensor detecta su mano, el dispensador de jabón liberará automáticamente el desinfectante de manos. Funcionamiento sin contacto totalmente automático para evitar infecciones cruzadas secundarias y proteger su salud y la de su familia.

【Gran capacidad 500ml】 Gran capacidad de 500ml no necesita reemplazo frecuente. Diseño transparente único para que sepa la cantidad restante de jabón. Compatible con la mayoría de los tipos de líquidos, como: gel hidroalcohólico, jabón de manos, jabón para lavar platos, champú, gel de ducha, crema corporal, etc.

【Con batería e IPX7 a prueba de agua】 El dispensador de jabón funciona con 4 pilas AA (no incluidas), no hay enchufe y no es necesario recargarlo. Dispensador gel hidroalcoholico con sensor impermeable IPX7, diseñado con una base impermeable y juntas de goma para evitar que entre agua en el compartimento de la batería.

【Interruptor ajustable】 Tiene control de dispensación variable, el volumen de jabón con interruptor +/- le permite controlar el volumen de líquido liberado de 0.3s a 2s (6 configuraciones). No es necesario apagar el dispositivo, se dormirá automáticamente cuando no esté funcionando.

【Garantía】Ofrecemos una devolución gratuita de 30 días y una garantía de 365 días. Si tiene alguna pregunta durante el uso, contáctenos y le brindaremos la ayuda más profesional.

AHUIFT Dispensador Automático de Jabón IPX6 Base Impermeable Dispensador de Jabón Líquido por Infrarrojos Baño Cocinas Hotel Restaurante (Plata, Plateado) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Versión mejorada 2021: con nuevas formas y la última tecnología de sensores automáticos, este producto amplió la apertura de la botella y aumentó el volumen de rociado del dispensador de jabón, de modo que las personas puedan verter jabón líquido cómodamente y no preocuparse por rociar una pequeña cantidad de jabón. Funciona perfectamente sin tocar el dispositivo.

Cómoda Ventana Visible: la parte frontal del dispensador de jabón con sensor tiene una ventana visible que muestra el nivel de líquido. Es conveniente que vea el nivel de detergente con el volumen de líquido visible, lo cual es excelente para reponer a tiempo. Tenga en cuenta que debe agregar jabón líquido a su debido tiempo cuando el nivel de líquido sea bajo, de lo contrario, el dispensador de jabón no salpicó jabón.

Diseño de cromo brillante e impermeable: el dispensador de jabón automático AHUIFT está recubierto con cromo brillante que siempre es nuevo y evita que el agua se pegue, ya que el dispensador de jabón es resistente al agua IPX6. También tiene una tapa de doble apertura para evitar que el jabón salpique. El interruptor con la cubierta impermeable suave se encuentra en la parte inferior del dispensador de jabón.

Simple y ampliamente utilizado: con una capacidad de 400 ml, que es suficiente para que toda la familia lo use durante mucho tiempo y sin la adición frecuente de jabón, ideal para jabón líquido para manos, detergente para lavar platos y otros líquidos. La cubierta es tan fácil de abrir que es más fácil de instalar.

IPX6 a Prueba de Agua: la base está especialmente diseñada con dos capas de anillo de goma, que pueden evitar que el agua se sumerja en la caja o que entre agua exterior, lo que hace que la batería se deforme. Esto refuerza la resistencia al agua del dispensador de jabón que alcanza IPX6. Sin embargo, tenga en cuenta que no debe sumergirse en agua. Si tienes algún problema, contáctanos y te ofrecemos el mejor servicio. READ Dos cohetes disparados desde la Franja de Gaza alcanzan Israel

NEKAN Dispensador AutomáTico De JabóN, Bomba Dispensadora De LíQuido Sin Contacto Montado En La Pared Impermeable Ajustable Manos Libres para Cocina BañO Hotel Oficina 350Ml Carga USB € 19.99

€ 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dispensador de jabón con sensor montado en la pared sin contacto】 Tecnología de detección de sensor infrarrojo y de movimiento infrarrojo preciso incorporado, este dispensador de jabón automático le brinda seguridad sin contacto y limpieza profunda. Con una superficie mate impermeable IPX4, con material ABS, el dispensador de jabón para platos es más ecológico y duradero.

【CARGA USB】 Admite carga USB y no necesita reemplazar la batería. El dispensador de jabón automático está equipado con una batería de litio de gran capacidad de 1200 mAh, 3 horas de carga. Se puede usar hasta 3 meses con una carga completa. Libera tus manos y hace tu vida más fácil. Nota: Si el dispositivo sigue parpadeando con luz roja y no se puede apagar, es posible que la batería tenga poca carga y deba usarse después de la carga.

【350 ml / 11.9 OZ de gran capacidad y volumen ajustable】 Con 350 ml de gran capacidad y 11 oz de peso ligero, se puede usar hasta 1200 veces. Distancia de detección de 5 cm. Descarga de espuma rápida de 0.25 segundos. VOLUMEN DE SALIDA DE ESPUMA AJUSTABLE para satisfacer sus diferentes necesidades. Presione el botón táctil una vez para cambiar el volumen de la espuma. (Consejos: si hace su propio jabón de manos espumoso, generalmente la proporción de jabón líquido para manos y agua es 1: 3)

【Operación fácil】 Mantenga presionado durante 3 segundos para encender / apagar, toque una vez para elegir los modos de espuma alta / baja, LED rojo para espuma de 10 ml y LED azul para espuma de 20 ml. El dispensador de jabón viene con una base multifuncional, se puede colgar La pared y se puede colocar, fácil de usar, y puede evitar la reproducción de bacterias.

【COMPATIBILIDAD AMPLIA】: El dispensador de jabón espumante es compatible con el jabón o desinfectante para manos. Se recomienda usar jabón de manos de espuma para obtener mejores resultados (Nota: está prohibido agregar productos de lavado espesos directamente). Este dispensador automático de jabón para platos se puede usar para cocina, baño, hotel, hospital, sin necesidad de instalación.

Dispensador de Jabón Automático con Control de 5 Volúmene+Sensor de Movimiento por Infrarrojos,Klearlook 330ml Sin Contacto Dispensador de Gel Automático con Base Impermeable para Baño,Cocina,Hotel € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dispensador de jabón sin contacto】 Con el sensor de movimiento por infrarrojos y la tecnología de detección del sensor PIR, el dispensador automático de jabón líquido puede detectar inmediatamente su mano en una pasada desde hasta 2,75 pulgadas (7 cm) y dispensar jabón rápidamente en 0,2 segundos.

【5 configuraciones para control de volumen】 El dispensador de jabón fácil de operar tiene un botón ajustable, que le permite controlar el tiempo de dispensación del jabón líquido en 5 niveles (0.8s-1.3s-1.8s-2.3s-2.8s ). Es muy conveniente y puede ayudar a minimizar el desperdicio de jabón.

【Funciona con pilas e IPX5 a prueba de agua】 Funciona con 3 pilas alcalinas AAA (pilas no incluidas). Con tecnología IPX5 a prueba de agua y a prueba de fugas, este dispensador de jabón puede evitar las salpicaduras de agua diarias y la corrosión de la placa de circuito por el agua o el jabón, especialmente en lugares húmedos como el baño o la cocina. Preste atención al compartimento de la batería para evitar el agua para una vida útil más larga.

【Alta capacidad para Liquib & Gel】 El dispensador de jabón sin contacto cuenta con un recipiente de 11 oz (330 ml) de capacidad que funciona con jabón de manos, lavavajillas, desinfectante de manos, acondicionador, loción y otros productos líquidos y en gel. El recipiente es transparente para que pueda ver la capacidad restante y decidir cuándo volver a llenarlo.

【Diseño elegante y duradero】 El dispensador de jabón automático por infrarrojos está hecho de material ABS y PC con alta durabilidad. Con cuerpo de acabado blanco resistente a la corrosión y al óxido, lo hace perfecto para cualquier fregadero de cocina, encimera de baño y lavabo. Perfecto para la gestión de la higiene porque no es necesario presionar el dispensador. Ideal para usar en la cocina, baño, oficina, escuela, aeropuerto, hospital, hotel, restaurante, etc.

Czemo Dispensador de Gel Hidroalcoholico Automatico, 550ML Dosificador de Jabon Pared con Sensor Infrarrojo Sin Contacto Dispensador Gel para Baño, Cocina, Restaurante € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El dispensador automático de jabón equipado con sensor de infrarrojos admite una distancia de inducción de 2 a 4 pulgadas y dispensa espuma en 0,25 s. Dispensador de jabón espumante de funcionamiento totalmente automático y sin contacto.

El diseño de montaje en pared elegante y sin herramientas ahorra espacio y es muy fácil de instalar sin taladrar. La máquina de jabón de manos funciona con 3 pilas AA. (No incluido en el paquete).

550ML de gran capacidad y 3 niveles de volumen para dispensar espuma. Puede cambiarlos presionando el interruptor de encendido / apagado. Con ventana transparente le permite detectar el nivel de volumen y rellenar el jabón de manos líquido a tiempo.

Hecho de material ABS de alta calidad, IPX4 a prueba de agua, alta resistencia al impacto y resistencia al calor, que es adecuado para cocina, inodoro, baño, oficina, etc. NOTA: La distancia entre el dispensador de jabón y el tocador debe ser de 8 pulgadas o más.

Los dispensadores de jabón en espuma Czemo pueden funcionar con todo tipo de detergente común, jabón para platos y champú. Para un mejor rendimiento, puede usar el lavado de manos espumoso, o se recomienda diluir el líquido y el agua en una proporción de 1: 2 a 1: 5, lo que al menos ahorra jabón hasta un 50%, aún puede mantener el efecto de limpieza más efectivo bajo la condición de ahorrar más tiempo y agua.

Dispensador de Desinfectante Manos,700ML Dispensador Jabon Pared,Dispensador de Jabón Automático Sin Contacto con Sensor de Movimiento Infrarrojo,Dispensador de Jabón para Baños,Cocinas,Hoteles € 19.89 in stock 1 new from €19.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✧【Dispensador Jabon Automático】Sensor inteligente de infrarrojos incorporado,solo coloque su mano debajo del sensor para iniciar el dispensador de jabón,sin tocar el dispensador. Puede evitar efectivamente la infección cruzada, proporciona una excelente solución para la higiene de las manos de adultos y niños.

✧【Simple y Prácticodi】Dispensa 1 ml de jabón cada vez, ayuda a ahorrar un 50% de líquido. Elimina los desechos, los derrames y el desorden de la encimera.Ideal para líquidos o gelcomo desinfectante de manos, champú, gel de ducha, desinfectante etc.

✧【Amplia Aplicación】El dispensador de jabón está hecho de material ABS de alta calidad, fuerte y duradero. Suficiente para suplir a una familia, una empresa o grupo grande. Dispensador jabon pared es adecuado para muchos lugares como la Cocina, Baño, Oficina, Hotel, Encimera, Restaurante o la Escuela.

✧【Ecological y Energía Saving】El Dispensador de desinfectante manos tiene una capacidad de 700 ml, Funciona con 4 pilas AA, y el diseño del circuito de baja energía puede prolongar la vida útil de la batería y ahorrar costes. (Nota: este producto no contiene pilas ni desinfectante)

✧【Servicio Postventa de Alta calidad】Muy adecuado para la salud de usted y su familia. Si tiene algún problema al usar el dispensador de jabón, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo, responderemos sus preguntas dentro de las 24 horas, para que pueda comprarlo y usarlo con confianza.

Dispensador Jabon Automático, Dispensador Gel Hidroalcoholico, Dispensador Gel Sin Contacto Sensor Infrarrojos 500 ml Capacidad, Práctica herramienta higiénica para familia hospital escuela despacho € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sensor automático】Funciona mediante sensor de infrarrojos automático, sin contacto, solo pon tu manodebajo del área del sensor, la máquina arranca, evitando el caso de infección cruzada. Muy rápido, solo 2 segundos para deshacerse de la loción.

【Gran capacidad】La capacidad del dosificador alcanza 500 ml. Cuerpo transparente, conveniente para que agregue el gel a tiempo a través de esta ventana visual. Batería de larga duración, utilizable por un máximo de 10 meses.

【Ajuste preciso】5 niveles de volumen ajustables, solo presiona el botón +/-para elegir el volumen adecuado, satisface diferentes demandas.

【Apariencia de moda】Con tapa de metal, simple y hermoso, mas sustentable, impermeable, inoxidable y anticorrosión.

【Uso extensivo】Compatible con diferentes tipos de gel, como lavavajillas, champú, gel de ducha, etc. Aplicar ampliamente en cocina, baño, oficina, escuela, hospital, hotel...

Enibon Dispensador Automático de Jabón, 350ML Dosificador Jabón Inteligente Sensor de Movimiento por Infrarrojo, Dispensador Gel de Baño USB Recargable para Hogar, Oficina, Baño, Hotel € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [ INTELIGENTE DISPENSADOR DE JABÓN ] El dispensador de jabón inteligente aplica tecnología avanzada de detección de infrarrojos, que puede detectar el movimiento por infrarrojo dentro del rango de 0-5 cm. Cuando detecta su mano, el dispensador de jabon liberará automáticamente espuma densa en 0,25 segundos. Sin necesidad de presionar, más conveniente e higiénico.

[ 350ML GRAN CAPACIDAD ] 350ML gran capacidad dosificador de jabón, cada vez se llene puede utilizar alrededor de 3 meses. La botella transparente es conveniente para que verifique la cantidad restante de jabón, y la línea de escala precisa le ayuda a mezclar la proporción de agua y jabon (mezcle agua y desinfectante de manos 1: 2, agite un rato antes de usar)

[ USB RECARGABLE ] Nuestro dosificador gel de baño está equipado con una batería de litio de gran capacidad de 1200 mAh incorporada, puede cargalo con el USB cable(incluido) fácilmente. Cada vez se carga completamente puede usar 2-3 meses.

[ UN BOTÓN CONTROL & USAR FÁCILMENTE ] Simplemente presione el botón una vez antes del primer uso. Cuando el dispensador de jabón detecta su mano, automáticamente producirá espuma, cuando no esté en uso, estará automáticamente en modo de espera, no necesita apagarlo.

[ IPX4 IMPERMEABLE ] El anillo de goma incorporado es eficaz para evitar fugas, por lo que no hay necesidad de preocuparse por el desbordamiento del jabón. Con tecnología impermeable IPX4, puede evitar que el agua o el jabón corroan la placa de circuito. Adecuado para uso en hogar, oficina, escuela, hotel, hospital, etc.

Dispensador de Jabon Automatico Espuma Sensor de Movimiento Electrónico USB Recargable 350ml,IPX4 Impermeable,para baño Cocina Inodoro € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material ABS de alta calidad:Hecho de ABS duradero, que presenta resistencia al impacto, alta dureza y protección contra la corrosión. Puede mantener su brillo durante mucho tiempo. El material impermeable es IPX4, evita que el agua y el jabón ingresen a los circuitos corrosivos La miniatura altamente eficiente El motor y su estructura de amortiguación de goma no solo tienen una alta eficiencia de formación de espuma, sino que no serán molestados por el ruido durante el uso.

Compatibilidad múltiple:El dispensador de jabón es compatible con casi todos los jabones líquidos, como desinfectante de manos, gel de ducha, detergente, champú y limpiador facial. Se puede mezclar con 3 o 4 veces el agua, apto para inodoros, oficinas, baños, cocinas etc.

✋ Sensores de alta precisión:El sensor de infrarrojos detecta su mano desde una distancia de hasta 5 cm. El sensor de infrarrojos de campo cercano genera burbujas en 0,25 segundos, coloque la mano debajo del sensor, la bomba dispensará espuma automáticamente, sin necesidad de presionar y se puede soltar fácil y rápidamente. El estilo de diseño clásico conciso y el diseño de escala humanizado son claros y prolijos.

Carga USB y diseño ultra silencioso:El dispensador de desinfectante automático sin contacto es una batería incorporada de alta capacidad, el producto es más eficiente y duradero, la carga USB se puede utilizar durante mucho tiempo, convenientemente más silencioso y ecológico. 350 ml de gran capacidad, más tiempo de uso.

Adecuado para cualquier lugar:Es adecuado para el uso de varios líquidos desinfectantes, líquidos y desinfectantes para manos. IPX4 a prueba de agua, no hay necesidad de preocuparse por colocarlo en un ambiente húmedo.Es una excelente solución de higiene de manos para todas las áreas públicas como baños, cocinas, jardines de infancia, oficinas, escuelas, hospitales, aeropuertos, hoteles y restaurantes.

AOHAN Dispensadores de loción y de jabón (Negro) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispensador de jabón con sensor: este dispensador de jabón automático utiliza un botón ajustable independiente con movimiento infrarrojo preciso integrado y tecnología de detección de sensor PIR. Es más sensible que recibas el líquido en el jabón.

Ventana de visualización: puedes ver el dispensador de jabón que se utiliza, lo que es conveniente para añadir jabón a tiempo.

Sin contacto y fácil de usar: el sensor detecta tu mano dentro de un paso. Solo tienes que poner la mano debajo del sensor para iniciar el dispensador de jabón. Se detendrá tan pronto como tu mano deje la restricción del sensor. No es necesario tocar el dispensador de jabón para prevenir eficazmente la infección cruzada.

Parte inferior duradera y resistente al agua: el dispensador de jabón tiene clase 3A, la tecnología a prueba de fugas y resistente al agua evita que el jabón o el agua corroan las placas de circuito y evita que la caja de la batería funcione al sumergirse en agua y el sensor.

El mejor regalo: diseño simple y moderno, es tan bonito enviar este dispensador de jabón a tus amigos y familia.

Hctaw Dispensador Jabon Cocina, Dispensador Ajustable De 4 Velocidades, Dispensador De Desinfectante De Manos Sin Contacto, Velocidad De Espuma RáPida Recargable USB € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dispensador jabon baño con sensor & gran capacidad】 Utiliza tecnología mejorada de detección de infrarrojos, detección de infrarrojos en el rango de 0-6 cm, solo se necesitan 0,25 segundos para dispensar líquido rápidamente. Cero contacto con bacterias, para que todos los miembros de la familia puedan reducir el contacto y la propagación de bacterias. Botella transparente de gran capacidad de 400 ml, no es necesario reponer el desinfectante de manos con frecuencia.

【Modo de carga USB & diseño de silencio】Esta dispensador jabon baño no requiere una batería externa, solo carguela a través de USB, tiene una batería incorporada de 1200mAh, llena de electricidad, solo toma 3 horas, muy económicas. Tiene patentes ultraavilladas exclusivas. No hay ruido durante el uso.

【Buena compatibilidad】 Dosificador jabon baño se puede aplicar a una variedad de líquidos comunes (desinfectante de manos / limpiador facial / limpiador facial, etc.). Para obtener una mejor experiencia, puede mezclar líquido común y agua en una proporción de 1: 3 dilución Ahorre 50% de espuma. Pero debe tenerse en cuenta que los líquidos que son demasiado espesos o tienen partículas no se pueden poner en el dispensador de jabón.

【4 modos de espuma ajustables & inclinación de 45 °】 Toque la luz superior para cambiar rápidamente de modo (modo 0,5 s / 1 s / 1,5 s / 2 s. Sin goteo, sin desperdicio de espuma. Puede obtener diferentes cantidades de espuma según las diferentes condiciones de uso ., puede ahorrar un 50% de espuma La boquilla dispensador jabon está diseñada con un ángulo de inclinación de 45 °, que se ajusta naturalmente, no acumula espuma y no es fácil de pegar a la pared.

【Uso amplio & resistente al agua & adecuado para niños】 Dispensador jabon baño adopta tecnología impermeable IPX4 y tecnología impermeable, adecuada para cocina, baño, oficina, escuela, hospital, baño o mostrador. El diseño de espuma de autoinducción y la diversión de crear espuma de afinidad permiten que los niños se laven las manos. READ "La almeja que me devolvió la vida". ¿Cómo se cultivan los caracoles en Ucrania?

Frondent Dispensador AutomáTico De JabóN de 300 ml, dispensador Inteligente sin Contacto con Sensor de Movimiento infrarrojo,para el hogar, la Oficina, el Hotel, el Hospital € 25.88 in stock 1 new from €25.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ventana transparente】: este dispensador de jabón le permite ver el jabón desde la ventana visible, para que sepa cuándo volver a llenar el jabón. Lávate las manos todos los días y disfruta de una vida sana y saludable.

【No es necesario presionar / inducción automática inteligente sin contacto】: la distancia de detección es de aproximadamente 5 CM y el líquido se puede descargar rápidamente en 0,26 segundos. No hay necesidad de preocuparse por el contacto directo con las bacterias en la bomba de jabón manual, porque no es necesario tocar el dispensador de jabón automático.

【Amplia aplicación】: adecuado para diferentes líquidos de lavado (desinfectante de manos, gel de ducha, detergente para ropa, detergente, etc.) y se puede colocar en lugares públicos como cocinas, baños, edificios de oficinas, hospitales, bancos, etc.

【Dispensador de jabón profundo impermeable IPX67】: todo el gotero se puede limpiar y es 100% más largo que la mayoría de los otros dispensadores de jabón sin contacto del mercado. Es resistente al agua para evitar que el dispensador se moje y provoque corrosión.

【Servicio posventa】: si tiene alguna pregunta sobre el producto o encuentra problemas de uso, comuníquese con nosotros directamente y le proporcionaremos una solución satisfactoria a tiempo.

KaKille Dispensador de jabón automático con Sensor de Movimiento por Infrarrojos, Base Impermeable e Interruptor Ajustable Adecuado para baño, Cocina, Hotel, Restaurante € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispensador de jabón automático: No es necesario tocar el jabón.el dispensador de jabón automático utiliza el botón ajustable independiente de último diseño, con movimiento infrarrojo preciso incorporado y tecnología de detección de sensor PIR. El sensor mejorado prolonga la vida útil del mismo y es más sensible para que pueda obtener el dispensador de jabón manos libres rápidamente. Disfrute de una vida sana.

Volumen ajustable: la capacidad del dispensador de jabón es de 400 ml / 13,5 oz. Volumen de jabón de control de dispensación variable ajustando el interruptor +/- para controlar el volumen de líquido de 0,5 a 3 ml. Sin goteo ni arrastre, sin desperdicio de jabón. Compatible con la mayoría de tipos de líquidos.

Resistente al agua y fácil de usar: no es necesario tocar el dispensador de jabón para evitar infecciones cruzadas de manera efectiva. Diseñado con base impermeable y sellos de goma para evitar que el compartimiento de la batería se moje en agua, lo que causa corrosión y falla el dispensador. Además, no hay ningún tornillo para la base fácil de separar.

Material duradero y de alta calidad: este dispensador de jabón está hecho de ABS + PC y plástico, la potencia mejorada del motor ofrece una cantidad más estable de líquido producido. El dispensador de jabón viene con tecnología a prueba de fugas e impermeable para evitar que el agua o el jabón corroan las placas de circuito.

Garantía de por vida: La satisfacción del cliente siempre ha sido nuestra búsqueda incansable, si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, le daremos la respuesta más satisfactoria dentro de las 24 horas.

Fewewyo Dosificador de Jabón Automatico 700ML con Sensor Dosificador Jabón sin Contacto Montaje en Pared Impermeable Dispensador de Desinfectante Manos € 33.99 in stock 1 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispensador de jabón automático: el dispensador de jabón automático mantiene sus manos limpias en cualquier momento, es fácil y conveniente de operar. Simplemente coloque la mano debajo del dispensador de jabón para obtener líquido de manera sensible y rápida. Totalmente automático y sin contacto, que evita eficazmente las infecciones cruzadas, es una buena opción para la protección de su salud y la de su familia.

Gran capacidad actualizada de 700 ml y 2 modos ajustables: el dispensador de jabón automático con capacidad de líquido de 700 ml / 24,6 oz es suficiente para usar durante al menos 6 meses. (3 veces al día para una familia de tres). Dos modos ajustables, obtienen diferentes volúmenes de líquido, cumplen con diferentes requisitos.

Dispensador de jabón multifuncional: El dosificador de jabón se puede llenar con 700ml de gel líquido (sin granos), gel de ducha, champú líquido, jabón líquido, desinfectante de manos, desinfectante de alcohol, etc., para satisfacer diferentes demandas. Un ideal perfecto para hogares, oficinas, escuelas, hoteles, bancos, hospitales y muchos otros lugares públicos.

Dispensador de jabón de pared y 2 métodos de instalación: el dispensador jabón de pared sin contacto, fabricado con material ABS de alta calidad, ahorra más espacio. Se proporcionan dos métodos de instalación, instalación con perforación y sin perforación, que son convenientes de instalar, adecuados para varios entornos y consideran completamente las diversas demandas. (Nota: El dispensador de jabón debe instalarse en al menos 15 cm por encima del tablero de la mesa).

Dispensador de jabón ecológico y que ahorra energía: el dispensador automático de desinfectante de manos, que funciona con 4 pilas AA, ahorra energía y es ecológico. El dispositivo de batería, ubicado en la parte posterior del dispensador de desinfectante para manos, es fácil de instalar y reemplazar. (Nota: este producto no contiene baterías ni gel líquido)

KaKille Dispensador Automático de Jabón con Acero Inoxidable,Sensor de Movimiento por Infrarrojos Base Impermeable Interruptor Ajustable,Baño Apropiado,Cocinas,Hotel,Restaurante € 23.99

€ 19.00 in stock 2 new from €19.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispensador sin contacto: Equipado con un sensor de movimiento infrarrojo, el dispensador de jabón liberará loción para manos automáticamente cuando el sensor detecte sus manos. Perfecto para su baño, cocina, cafetería, hotel.

Interruptores ajustables: Con una capacidad de 280 ml / 9,46 oz y un volumen de jabón de control de dispensación variable ajustando el interruptor +/- para controlar el volumen de líquido de 0,5 a 3 ml. Compatible con la mayoría de los tipos de líquidos, como jabón de manos, loción para manos, etc.

Base impermeable: Diseñado con una base impermeable y sellos de goma para evitar que el compartimento de la batería se empape en agua, lo que causa corrosión y el dispensador falla. Además, no hay tornillo para la base, es fácil de separar.

Material duradero: este dispensador de jabón hecho de acero inoxidable 304 resistente a las huellas dactilares, la potencia del motor mejorada ofrece una cantidad más estable de líquido producido. Alimentado por 4 baterías AAA (no incluidas), se puede usar un reemplazo durante aproximadamente 3 meses.

Servicio postventa: Es nuestro mayor honor brindarle el mejor servicio. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a tiempo, le responderemos y lo resolveremos dentro de las 24 horas.

Dispensador automático de desinfectante de Manos, 450 ml, Botellas de Spray de Alcohol líquido sin Contacto, dispensador de jabón con Sensor de Movimiento por Infrarrojos, IPX3 Resistente al Agua (E) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño de botella Bionics Radian & Matte exclusivo mejorado】 Diseño de inclinación del cuerpo de 30 ° para evitar dejar agua en la superficie, el diseño de salida de spray a prueba de fugas de 30 ° evita que se pegue, no es fácil caer. Este ángulo no se cansa de extender la mano, mantenga el entorno limpio y limpio.

【Dosis ajustable para adultos y niños y luz LED inteligente】 El modo adulto (luz azul) es un rociado largo de 0,75 s cuyo volumen es de 18 ml. El modo infantil (luz verde) es una pulverización corta de 0,5 s cuyo volumen es de 10 ml. Luz roja: advertencia de apagado / batería baja Luz púrpura: se le pide que borre el sensor cuando hay un obstáculo, deje de pulverizar.

【Sensor automático inteligente】 Dispensador sin contacto con tecnología de detección de sensor PIR y movimiento infrarrojo preciso incorporado. Extienda la mano hasta la posición inductiva de salida de líquido a una distancia de 3 cm / 1,18 pulg., 0,25 segundos Dispensación automática de líquido, si sigue poniendo la mano debajo de la salida de pulverización, la luz púrpura se encenderá y dejará de esparcir para evitar desperdicio.

【Mayor capacidad e IPX3 a prueba de agua】 El dispensador de alcohol de 450 ml de mayor capacidad puede evitar reemplazar frecuentemente el desinfectante, lo que puede mantener la salud de más personas. El diseño impermeable de IPX3, ya sea en la cocina o en el baño, tiene una vida útil más larga.

【Funcionamiento con pilas y bajo nivel de ruido dispens El dispensador de jabón automático funciona con 4 pilas AA‼ NOTA: Siga el consejo correcto para instalar la pila. Adopte un motor micro de alta eficiencia que tiene poco ruido y bajo consumo para un tiempo de trabajo prolongado. Perfecto para su familia, café, bar, oficinas, escuela, hoteles y restaurantes.Utilice pilas alcalinas AA, no utilice pilas recargables AA

WIFORT Dispensador de Jabón Automático, 400ML Dispensador de Líquido Sin Contacto con Sensor de Infrarrojos, Interruptor Ajustable & Base Impermeable, para Baño, Cocina € 16.90 in stock 1 new from €16.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Dispensador Automático de Jabón】Dispensador automático de jabón sin contacto, con tecnología detección de sensor inteligente por infrarrojos, puede liberar automáticamente la loción y jabón sin tocar la bomba, puede detectar su mano dentro de los 6 cm. Mantenga presionado el botón de encendido durante aproximadamente 3 segundos para comenzar a usarlo.

【Gran Capacidad / Interruptor Ajustable】Con una capacidad de 400 ml, transparente y visible. Hay dos interruptores de dispensación variable, presione el botón +/- para ajustar el volumen de líquido del dispensador de jabón a sus necesidades, compatible con la mayoría de los tipos de loción líquida.

【Antigoteo e Impermeable】Resistente al agua IPX7, que puede evitar que el jabón o el agua corroan la placa de circuito. Sin goteo reduce el desperdicio. Con base impermeable y sellos de goma para evitar que entre agua en la caja de la batería, evitar la corrosión y ayudar a extender la vida útil del dispensador.

【Material Duradero de Alta Calidad】El dispensador de jabón está hecho de ABS y silicona, seguro y resistente a la corrosión. El dispensador de jabón montado de pared / encimera es adecuado perfecto para hotel, hospital, escuela, oficina, etc. Inserte 4 * pilas AA de acuerdo con la imagen (no incluidas).

【Garantía de WIFORT】Devolución gratuita en 30 días y garantía gratuita de por vida, póngase en contacto con nosotros inmediatamente si hay cualquier problema.

Hanamichi Dispensador Automático de Jabón con Acero Inoxidable, Sensor de Movimiento por Infrarrojos, Base Impermeable, Interruptor Ajustable, Baño Apropiado, Cocinas, Hotel, Restaurante € 28.98 in stock 1 new from €28.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️ Dispensador de jabón automático: equipado con un sensor de movimiento infrarrojo, el dispensador de jabón libera automáticamente la loción para las manos tan pronto como el sensor detecta sus manos. Perfecto para tu baño, cocina, cafetería, hotel.

❤️ INTERRUPTOR AJUSTABLE: Con una capacidad de 250 ml / 8.45 oz y control de dispensación variable, el volumen de jabón con el interruptor +/- para controlar el volumen de líquido de 0.5 a 3 ml. Compatible con la mayoría de los tipos de líquidos, como desinfectante de manos, loción para manos, desinfectante.

❤️Drippeado e impermeable: diseñado con base impermeable y sellos de goma para evitar que el agua ingrese al compartimiento de la batería. El dispensador automático de jabón está fabricado con tecnología impermeable de alta calidad con protección contra el goteo que el jabón o el agua corroen la placa.

❤️Material duradero: este dispensador de jabón de acero inoxidable 304 a prueba de huellas dactilares con un rendimiento mejorado del motor proporciona una cantidad más estable de fluido producido. Alimentado por 4 baterías AAA (no incluidas), se puede usar un reemplazo por aproximadamente 3 meses.

❤️Qué obtendrá: Dispensador automático de jabón Hanamichi, garantía de devolución de dinero de 3 meses, garantía de 12 meses y servicio de atención al cliente amigable. Si tiene preguntas sobre nuestro producto, por favor contáctenos. Brindaremos soluciones dentro de las 24 horas.

Dispensador automático de jabón líquido de 350 ml, dispensador Inteligente sin Contacto con Sensor de Movimiento infrarrojo, Manos Libres para baño, Cocina, Sala de Estar, Puerta € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Dispensador de jabón sin contacto] El dispensador de jabón tiene un sensor infrarrojo sensible incorporado. Coloque su mano debajo del sensor durante 0.5 segundos para dispensar espuma rápidamente y brindar una experiencia cómoda sin contacto.

[Excelente diseño a prueba de agua] El material ABS ecológico con clasificación de resistencia al agua IPx 4 se puede utilizar en ambientes húmedos y diversos sin dañar el circuito interno. (Para evitar daños en el circuito, si hay líquido en la botella, no dé la vuelta al dispensador de jabón).

[Amplia aplicación, compatibilidad universal] 350 ML de gran capacidad, compatible con una variedad de líquidos, la proporción de jabón común y agua es de 1: 4 ~ 5, y se puede usar ampliamente en baños, cocinas, inodoros, oficinas, etc.

[Operación fácil] Operación simple con un solo botón, presione el botón de encendido para encenderlo o apagarlo. Cuando la energía de la batería es baja, la luz indicadora se iluminará en rojo. Cuando la luz indicadora se enciende en verde, indica que el dispensador de jabón está encendido.

[Ahorro de energía y protección del medio ambiente] El dispensador de jabón se puede utilizar durante mucho tiempo con 4 pilas AAA.

DREAMWIN Dispensador Jabón Automático, 280mL Dispensador de Jabón Automatico, IPX7 Impermeable para Cocina, Baño, Aseo, Escuela, Hospital, Hotel, Restaurante, Lugar Público € 13.95 in stock 1 new from €13.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Drippeado e impermeable】diseñado con base impermeable para evitar que el agua ingrese al compartimiento de la batería. El dispensador automático de jabón está fabricado con tecnología impermeable de alta calidad con protección contra el goteo que el jabón o el agua corroen la placa.

【Dispensador de jabón sensor: el dispensador de jabón automático Dreamwin utiliza el botón ajustable independiente de nuevo diseño con movimiento infrarrojo de precisión incorporado y tecnología de detección de sensor PIR. El sensor actualizado extiende su vida útil y sensibilidad, por lo que puede obtener un dispensador de jabón manos libres rápidamente. El paquete de bonificación un cepillo de limpieza.

【Interruptor Ajustable】El dispensador de jabón líquido tiene 2 volúmenes diferentes para ajustar el jabón dispensado. El dispensador de jabón tiene una capacidad de 280 ml / 9.56 oz. El volumen de jabón de control de dispensación ajustable controla el volumen de líquido de 0,5 a 3 ml ajustando el interruptor +/-. Cuando su mano se vaya, pare inmediatamente. Sin goteos ni residuos de jabón.

【Materiales duraderos y de alta calidad】 Puede disfrutar de obtener jabón rápidamente y una larga vida útil. Este dispensador de jabón está hecho de acero inoxidable 304 resistente a huellas dactilares, y la potencia del motor mejorada proporciona una producción de líquido más estable. El dispensador de jabón está equipado con tecnología Clase 3A a prueba de fugas e impermeable para evitar que el jabón o el agua corroan el tablero.

【Garantía】 puede disfrutar de 3 años de garantía para el servicio de reemplazo. Si tiene algún problema, contáctenos a tiempo. Le responderemos y trataremos dentro de las 24 horas. READ Informe corona virus: 23 casos nuevos y 26 recuperados - el Ancosti

AOYATE Dispensador Jabon Automático Montaje en Pared, 350ML dispensador Gel sin Contacto Dispensador de Desinfectante Manos, Dispensador Jabon para el hogar, la Oficina, el Hotel, Blanco € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Dispensador de jabón automático sin contacto] El dispensador automático AOYATE tiene tecnología de sensor de infrarrojos inteligente, la respuesta del sensor de tiempo de detección ultrarrápida es de aproximadamente 0,25 segundos, el rango de escaneo es de aproximadamente 5-10 cm. El gel se pueden dispensar sin tocar para evitar la propagación de bacterias.

[Dispensador jabon pared de hermoso diseño] La dispensador jabon automático se puede instalar fácilmente en la pared con adhesivos sin perforar. El diseño compacto montado en la pared ahorra espacio vital, mejora la integridad del medio ambiente y mejora la calidad de vida. Diseño simple y generoso, fácil de combinar con el color del baño o la cocina de la oficina del hotel. No se oxida y es fácil de limpiar.

[Dispensador de jabón automático Multifunción] La dispensador de desinfectante manos automático de alcohol puede contener 350 ml de jabón líquido, desinfectante de manos, desinfectante de alcohol, gel, etc., fácil de usar. Adecuado para baños, cocinas, jardines de infancia, oficinas, escuelas, hospitales, aeropuertos, hoteles, restaurantes y otros lugares. El dispensador jabon automatico AOYATE es ideal para lugares públicos.

[Dispensador gel que ahorra energía y es respetuoso con el medio ambiente] El dispensador de jabón funciona con 4 pilas AA, y el diseño del circuito de bajo consumo puede prolongar la vida útil de la batería y ahorrar costes. El dispensador jabon tiene un indicador de baja presión. Cuando el dispensador está en modo de espera, si descubre que la luz indicadora continúa parpadeando, debe reemplazar la batería. (Nota: este producto no contiene baterías ni desinfectantes)

[Servicio postventa de alta calidad] El dispensador de jabón automático sin contacto AOYATE proporciona excelentes soluciones de higiene de manos para niños y adultos en todos los lugares públicos. Si tiene alguna pregunta durante el uso, comuníquese con nosotros a tiempo. Brindamos un servicio al cliente confiable. (Nota: No instale el distribuidor en una zona húmeda y soleada)

BEPER Dispensador automático jabón y Gel desinfectante, Plastico, Blanco, pequeña € 19.90 in stock 2 new from €19.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dispensador automático de jabón y gel desinfectante: seguro e higiénico gracias al sensor de movimiento por infrarrojos, el dispensador de jabón libera automáticamente la loción para manos tan pronto como el sensor detecta sus manos; perfecto en ambientes como baños, cocinas, cafés, hoteles, restaurantes

Flujo de dispensación ajustable: la capacidad del tanque es de 370 ml con control de dispensación variable, de hecho es posible ajustar el volumen del jabón con el interruptor /-

Doble uso: beper ha pensado en las necesidades de todos diseñando un dispensador multifuncional gracias al motor más resistente y eficaz; es adecuado no solo para dispensar lociones para manos y jabón líquido, sino también para gel desinfectante a base de alcohol

Stable y resistente al agua ha sido diseñado con cuerpo ABS impermeable y sellos de goma para evitar que entre agua en el compartimento de la batería; funciona con 4 pilas AAA no incluidas y botón de encendido, apagado para limitar el consumo de batería cuando el producto no se usa durante mucho tiempo

Menos consumo: fabricado con un sensor de alta precisión y un pico con protección anti-caída para evitar que el jabón gotee, ayuda a limitar el desperdicio de jabón y gel desinfectante

UNO' Dispensador Gel Hidroalcoholico 280ML, Dispensador de Jabón Automatico con Acero INOX, Sensor de Movimiento por Infrarrojos, Base Impermeable IPX4,con Niveles de 3 Regulados . € 12.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡NOVEDAD! Dispensador de jabón automático con regulado: último modelo. Este dispensador está dotado de un sensor de movimiento, que suministra de modo automático la loción en cuanto el sensor detecta sus manos. Tiene 3 niveles de regulado (1.3, 1.6 y 1.8 segundos).

Capacidad del dispensador: Tiene una capacidad grande de 280 ml / 9.47 oz, pero es más conveniente comprar geles de 500ML/750ML/100ML y verterlos en el dispensador en varias ocasiones, así no habrá restos de líquidos ni derrame. Dosis variable, Compatible con la mayoría de los líquidos, como desinfectante de manos, loción, jabón (recomendable adquirir gel de textura acuosa, de lo contrario si adquiriese gel de textura gelatinosa, no podrá repartirlo correctamente )

Antigoteo y antiderrame: diseñado con base impermeable, sellado con goma para evitar el posible contacto del agua con el compartimiento de la batería. Este dispensador automático de jabón está fabricado con la tecnología antiderrame de alta calidad .

Antigoteo y antiderrame: diseñado con base impermeable, sellado con goma para evitar el posible contacto del agua con el compartimiento de la batería. Este dispensador automático de jabón está fabricado con la tecnología antiderrame de alta calidad .

!!!Atencion !!!No se recomienda el empleo de los geles densos, si su preferencia es hacer uso de un gel más denso, se recomienda diluirlo con agua o alcohol. Para lograr la máxima eficacia de este dispensador, se recomienda geles o fluidos más líquidos. Qué obtendrá: Dispensador automático de jabón -Garantía de devolución y reembolso en el plazo de un mes -Garantía de 12 meses y servicio de atención al cliente individualizada y amigable.

ASANMU Dispensador de Jabón Automático, 250ml Dispensador Jabón con Acero Inoxidable con detección de Infrarrojos Dispensador de Líquido con Base Impermeable para Baño, Cocinas, Hotel, Restaurante € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️ Dispensador de Jabón Automático: Equipado con un sensor de movimiento infrarrojo, el dispensador de jabón libera automáticamente la loción para las manos tan pronto como el sensor detecta sus manos. Interruptores ajustables, perfectos para su cocina, cafetería, restaurante, baño, bar, hospitales, hotel.

❤️ Antifugas e Impermeable: Desarrollado con base impermeable y sellos de goma para evitar que el agua ingrese al compartimiento de la batería. El dispensador de jabón líquido sin contacto de alta calidad está fabricado con tecnología impermeable de alta calidad con protección contra el goteo que el jabón o el agua corroen la placa. No con espuma de jabón!

❤️Material duradero: Este dispensador de jabón de acero inoxidable 304 a prueba de huellas dactilares con un rendimiento mejorado del motor proporciona una cantidad más estable de fluido producido. Alimentado por 4 baterías AAA (no incluidas), se puede usar un reemplazo por aproximadamente 3 meses.

❤️Diseño moderno: Los dispensadores de jabón de acero inoxidable se ven muy bien en cada baño o lavabo. ¡Se mantiene limpio todo el tiempo gracias a su capa antihuella y antisuciedad! Perfecto para su cocina, café, restaurante, baño, bar, hospital, hotel. Simplemente ponga su mano debajo del sensor (≥8 cm), funciona perfectamente sin tocar el dispositivo.

❤️ Uso Amplio: Dispensador de jabón Ideal para cocina, baño, inodoro u oficina, hotel, hospital, salones de peluquería, oficinas y otros lugares. Compatible con todo tipo de jabón líquido para manos o platos.

Wrei Dispensador de Desinfectante Manos, Dispensador de Jabón Automático Sensor de Movimiento Inteligente y Impermeable IPX4, Recargable Dosificador Jabon Espuma con USB para Cocina, Baño € 17.49 in stock 1 new from €17.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Sensores de alta precisión】 Equipado con el último sensor de alta sensibilidad, nuestro dispensador de jabón espumoso sin contacto dispensará espuma en 0.25 segundos una vez que coloque las manos en la zona de detección. La función automática evita en gran medida la transmisión bacteriana y la contaminación cruzada.

【Seguro y duradero y gran capacidd】 El dispensador de jabón impermeable está hecho de plástico ABS y PP de alta calidad, simple y elegante, seguro, no tóxico, resistente al calor y a los arañazos, duradero. El dispensador de jabón de gran capacidad de 350 ml , puede usar el dispensador de jabón durante más tiempo sin tener que volver a cargarlo con frecuencia. Funciona con jabón de manos espumoso y jabón líquido diluido para manos o platos.

【Amplia aplicación】 Disponible para todo tipo de líquido, como desinfectante de manos líquido y lociones, champú y gel de baño, etc.Sin embargo, recuerde mezclarlos completamente con agua antes de usar. (no es apto para utilizar con gel hidroalcohólico)! El dispensador de jabón a menudo apto para cocina / baño / inodoro / jardín de infantes / hospital / hotel / oficina, etc., sin instalación, bajo ruido de trabajo.

【USB RECARGABLE】: Batería de litio incorporada de 1200 mAh, este dispensador jabon automático se puede cargar completamente a través del cable USB (incluido) dentro de 3-4 horas. Una vez que esté completamente cargado, puede usarlo alrededor de 1200 veces. No más problemas de cambio de batería. Más conveniente y favorable al medio ambiente.

【Ahorro de Tiempo y Agua】Para utilizar jabón líquido con este dispensador, hay que diluir el jabón con agua en una proporcioón de 1:5(5 de agua), agite hasta que se disuelva con el agua. Sale direcctamente la burbuja rica, limpia rápido.

AIKE®AK1205 dispensador de jabón automático,dispensador de desinfectante de Manos automático de Pared,dispensador de Gel de Alcohol,Inoxidable 304,Volumen de líquido Ajustable,700ml.(Negro) € 40.59 in stock 1 new from €40.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La forma más higiénica de utilizar desinfectante de manos y gel de alcohol. Todas las series de dispensadores de jabón automáticos AIKE utilizan sensores infrarrojos de alta precisión. La respuesta es muy rápida y precisa, lo que puede prevenir eficazmente la propagación de bacterias y virus y la infección cruzada.

La cantidad de líquido se puede ajustar. AK1205 tiene un botón multifunción, mantenga presionado durante 3 segundos para encender / apagar. Presione una vez para ajustar el volumen del líquido. Hay 5 niveles de 0,5 ml a 2,5 ml. Suficiente para hacer frente a la mayoría de los escenarios de uso en la vida diaria.

Diseño simple, resistente y duradero. AK1205 utiliza acero inoxidable 304 de alta calidad como material de la carcasa y el procesamiento adopta un proceso integrado. Evite la oxidación en el ambiente del baño. Aspecto muy simple, adecuado para habitaciones de varios estilos. Puede aportar una sensación más avanzada al medio ambiente.

Fácil de instalar y usar. Los accesorios de instalación están incluidos en la caja. Se puede instalar en la pared en pocos pasos. También puede usar pegamento sin clavos para la instalación en lugar de taladrar agujeros en la pared.

Servicio AIKE. Somos un desarrollador y fabricante profesional de secadores de manos y dispensadores de jabón, y tenemos marcas comerciales registradas en el Reino Unido y la Unión Europea. Ofrecemos 1 año de garantía del fabricante. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. También puede encontrar nuestro sitio web oficial y nuestra dirección de correo electrónico a través de Google.

