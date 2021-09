Inicio » Ropa Los 30 mejores Zapatos De Baile capaces: la mejor revisión sobre Zapatos De Baile Ropa Los 30 mejores Zapatos De Baile capaces: la mejor revisión sobre Zapatos De Baile 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Zapatos De Baile?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Zapatos De Baile del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



HROYL Zapatos de Baile Latino Mujer Salsa Tango Bachata Vals Zapatos de Baile de Salon,213-Beige-7, EU 38.5 € 24.99

€ 19.99 in stock 3 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️MATERIAL: el exterior es de satén de seda, la suela interior es de gamuza.El material amigable con la piel hace que los zapatos sean más cómodos y transpirables.La suela intermedia de látex engrosado permite que los zapatos sean más duraderos y cómodos.La suela exterior está hecha de sude y tiene el gran bien. efecto antideslizante.

❤️DISEÑO: el clásico diseño de cinta de cinco tejidos, los zapatos de baile latino especificados por la escuela de baile latino, el arco trasero adopta un diseño de terraza de varios niveles, novela de alta gama. Se usa algodón grueso en el talón para proteger el pie de lesiones.

❤️ LIGERO Y CÓMODO: súper liviano y flexible, te hace sentir una gran libertad y cómodo de usar, mantén tu baile increíble.Suela de látex engrosada, suave, cómoda, ligera y resistente al desgaste, te permite bailar sin cansarse.

❤️ CONSEJOS DE TAMAÑO: para un mejor ajuste, primero puede medir la longitud del pie, luego hacer coincidir con nuestra tabla de tallas del vendedor que se muestra en la imagen, luego elegir el tamaño correcto. Si sus pies son un poco anchos, elija el tamaño más grande.

❤️SERVICIO: si los zapatos no son adecuados para sus pies, brindamos el servicio de que le volveremos a enviar los zapatos nuevos con el tamaño correcto gratis una vez más, y no necesita devolver los zapatos anteriores. Por supuesto, también apoyamos el servicio que cumple con la política de devolución de Amazon. ASÍ PUEDE COMPRAR CON CONFIANZA.

HIPPOSEUS Zapatos de Baile Latino para Mujer Zapatos Marrón Claro de Punta Abierta para salón de Baile Zapatos de Baile de Salsa Latina,38 EU € 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: parte superior de satén de alta calidad con plantilla de gamuza fina que absorbe el sudor; Forro suave y transpirable, entresuela de látex de alta elasticidad con suela de gamuza gruesa y duradera, que puede soportar múltiples compresiones de flexión sin daños.

Diseño: diseño de estilo simple y generoso, las correas de tobillo entrecruzadas ajustables combinan con la hebilla de liberación rápida, la belleza y la practicidad se reflejan en cada detalle.

Tacón: altura del talón de 2,75 pulgadas (7 cm). Es un tacón cubano estable, bastante amigable para aficionados y profesionales para la práctica y el desempeño de Latín, Salsa, Samba, ChaCha, Rumba.

Tamaño: los zapatos de baile latino deben quedar más cerca del pie que otros zapatos normales, para un mejor ajuste, mida la longitud del pie y elija el tamaño de acuerdo con la tabla de tallas en la última imagen.

Occsaion: Zapatos de baile adecuados para latín, salsa, tango, rumba, chacha, práctica y actuación.También puedes usarlo en muchas ocasiones, como: baile de ocio en interiores, práctica, competencia, boda, etc.

Syrads Zapatos de Baile Latino para Mujer Salsa Tango Bachata Vals Zapatos de Baile de Salón Suela Blanda 969 € 42.99 in stock 1 new from €42.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los zapatos son adecuados para salsa, baile latino, tango, baile de vals,Samba,ChaCha,fiesta de baile social danza.solo para bailes de interior!

Material: ante

Material de la suela: suela de gamuza (solo para interiores)

Altura del tacón: 2.36 pulgadas (6 cm), 2.95 pulgadas (7.5 cm);3.35 pulgadas (8.5cm)

Ancho del calzado: regular. Consulte la tabla de tallas y elija el tamaño según la longitud de su pie (talón a los pies) y un tamaño más grande para el pie más ancho o más alto. READ Los 30 mejores Botas Planas Mujer capaces: la mejor revisión sobre Botas Planas Mujer

AOQUNFS Zapatos de Baile Latino Mujer Salsa y Bachata Zapatos de Baile de Salon,L357-Marrón-7.5,EU40 € 47.99 in stock 3 new from €45.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️MATERIAL: satén / gamuza / diamantes de imitación, material agradable para la piel, cómodo y transpirable, lujosa decoración de diamantes de imitación, brillante brillo encantador, le permite obtener fácilmente el enfoque escénico.

❤️DISEÑO: diseño de cintas múltiples, cómodo y duradero, decorado con diamantes de imitación, más brillante y encantador.

❤️ LIGERO Y CÓMODO: súper liviano y flexible, te hace sentir una gran libertad y cómodo de usar, mantén tu baile increíble.Suela de látex engrosada, suave, cómoda, ligera y resistente al desgaste, te permite bailar sin cansarse.

❤️ CONSEJOS DE TAMAÑO: para un mejor ajuste, primero puede medir la longitud del pie, luego hacer coincidir con nuestra tabla de tallas del vendedor que se muestra en la imagen, luego elegir el tamaño correcto. Si sus pies son un poco anchos, elija el tamaño más grande.

❤️SERVICIO: si los zapatos no son adecuados para sus pies, le brindamos el servicio de que le volveremos a enviar los zapatos nuevos con el tamaño correcto gratis una vez más, y no necesita devolver los zapatos anteriores. COMPRE CON CONFIANZA.

AOQUNFS Zapatos de Baile de Salon Latino Mujer& Niña Salsa y Bachata,SS-ZSZK-4-Rosa,EU39 € 29.99 in stock 2 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: estos zapatos de baile latino están hechos de seda, que es suave y brillante. Entresuela de látex de alta elasticidad, forro suave transpirable, extremadamente suave al tacto. Las suelas de ante son suaves y flexibles, mudas y antideslizantes. Puede hacer que los bailarines bailen libremente sin cansar los pies.

Diseño: elegante y generoso diseño clásico de cinco trenzas.Las correas de tobillo entrecruzadas ajustables combinan con la hebilla de liberación rápida de diamantes de imitación brillante, bling bling y moderno.La belleza y la practicidad se reflejan en cada detalle de la mano de obra.

Suave y liviano: súper liviano y suave, te hace sentir muy libre y cómodo al usarlo.La suela de gamuza de alta calidad puede garantizar tu baile flexible y constante.

Ámbito de aplicación: mano de obra exquisita, flexible y cómoda.Perfecto para aficionados o profesionales para la práctica o actuación de baile latino, salsa, samba, ChaCha, Rumba. Apoyamos la personalización masiva, si lo necesita, no dude en contactar con nosotros, le proporcionará nuestros mejores productos y servicios.

Consejo de tamaño: mida el largo y el ancho de sus pies antes de realizar el pedido y luego consulte nuestra tabla de tallas para realizar la compra. Para clientes con pies ligeramente más anchos, seleccione la talla una talla más grande.

Syrads Zapatos de Baile Latino para Mujer Baile de Salón Tacón Alto Zapatos de Tango Salsa Samba Vals € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los zapatos son adecuados para salsa, fiesta de baile social, baile Latino, Tango, baile de Vals,Samba,Kizomba,Bachata Danza.

Material:Satén, Malla

Material de la suela: suela de gamuza (solo para interiores)

Altura del tacón: 6cm; 8cm

Ancho del calzado: regular. Consulte la tabla de tallas y elija el tamaño según la longitud de su pie (talón a los pies) y un tamaño más grande para el pie más ancho o más alto.

YKXLM Mujeres&Niña Zapatos latinos de baile Zapatillas de baile de salón Salsa Tango Performance Calzado de Danza,ES805-7,Marrón color,EU 39 € 20.75 in stock 2 new from €20.75

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Algunos colores son FBA disponible mientras que el resto se cumplen por el comerciante, que la velocidad habitual es de 815 das (EE.UU., Reino Unido, CA, etc.)

Material superior: Satn Suela: Ante la altura del taln: aproximadamente 2,76 pulgadas (7 cm)

Por favor, elegir los zapatos por la longitud de pies (cm). Si los pies son gordos, elija un tamao ms grande.

Muy flexible, ligero, cmodo, situable para los profesionales de aficionados de Amrica.

Debido a las nuevas tarifas y costumbres proceso, todos los productos deben ser estrictamente controlados por las costumbres, por lo que necesita la compra ms time.Please el producto 23 das de antelacin, gracias por su comprensin!

SUKUTU Mujer Moda de Malla de salón de Baile Latino Tango Zapatos de señora Suave Suela de tacón Alto de Baile Zapatos SU014 (9.06"/36EUR, Negro 3.34") € 29.59 in stock 1 new from €29.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales: satén sintético, suela de cuero de ante.

Tacón alto: 2,36 pulgadas (6 cm); 2,95 pulgadas (7,5 cm); 3,35 pulgadas (8,5 cm)

La hebilla y el clip del zapato proporcionan deslizamiento y liberación instantáneos

Ligero y cómodo, para uso en bailes y suelas de gamuza antideslizante.

100% nuevo y de alta calidad. Entrega rápida y servicio postventa confiable.

HROYL Zapatos de Baile Latino Mujer Salsa Bachata Comodos Zapatos de Baile de Salon,808B-7 Negro 36.5 EU € 21.99 in stock 2 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️ Material exterior: satén / lentejuelas / pedrería de alta calidad, tiene buen brillo y puede mostrar mejor el encanto de su escena.

❤️ Diseño: diseño de cinturón en T sexy y de moda, que brinda a las personas un sentido visual elegante y personal, lleno de colores vibrantes, agregando brillo a su baile

❤️ Plantilla y suela: ambas están hechas de ante de alta calidad, con un efecto antideslizante, antiestático y silencioso.

❤️ Alcance: baile interno como baile, salsa rápida, latín, vals, foxtrot, rumba, cha cha, swing, disco, samba, jive, tango, flamenco, tap o cualquier otra ocasión especial como centro de capacitación para bodas, fiestas o bailes, etc.

❤️ Consejos de tallas: los zapatos de baile son diferentes de los zapatos deportivos normales. Necesita una gran comodidad, por lo que la elección del tamaño es muy importante. Mida la longitud y el ancho de los pies antes de ordenar, luego consulte nuestra tabla de tallas para comprar.

YKXLM Mujeres&Niña Zapatos latinos de baile Zapatillas de baile de salón Salsa Performance Calzado de Danza,ES217-7,Negro color,EU 38.5 € 26.99 in stock 2 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material exterior: Los zapatos de Oro / Plateado / Leopardo están hechos de cuero sintético y el resto están hechos de satén suave . cómodo y suave, alivia el estrés en las articulaciones, mejora la postura, antideslizante, ligero, transpirable. Nudo de cinta diseño, moda, personalidad.

Seis alturas de tacon: 10 cm / 8,5 cm / 7,5 cm/7cm / 6 cm/5cm, de los cuales los zapatos de 8,5 cm de altura tienen dos tacones, Uno es un talón cónico, y el otro es un talón como una copa de vino. Nombre del color 3 1/3 "tacones altos - b es un tacón cónico, 3 1/3" tacones altos - a es un vaso de vino talón. Por favor, compre de acuerdo a sus necesidades.

Ámbito de aplicación: bailes de salón en interiores como salsa, paso rápido, latín, vals, foxtrot, rumba, cha cha, swing, discoteca, samba, jive, tango, flamenco, tap o alguna otra ocasión especial como bodas, fiestas o entrenamiento de baile. centro, etc

Envío: Algunos de los colores son entregados por Amazon y por lo general se pueden entregar a los clientes dentro de 7 días. Algunos de los colores son entregados por el vendedor y generalmente tardan entre 8 y 18 días en llegar. Si tiene alguna pregunta o insatisfacción, no dude en ponerse en contacto con nosotros, le proporcionaremos un servicio de preventa y posventa de cinco estrellas.

Nota: 1. Pueden producirse ligeras diferencias de color debido a la reflexión del color en el monitor, la iluminación, el fondo, etc. 2. Puede haber diferencias de 0,5 cm debido a la medición manual. Antes de comprar, seleccione el tamaño en función de la longitud del pie y consulte la tabla de tallas del vendedor. Si tus pies son un poco gordos, elige el tamaño más grande.

Correas dobles para mujer latina salsa baile zapatos punta abierta salón fiesta suela suave profesional noche interior Socials bailando sandalias, dorado (Tacón dorado de 7 cm.), 40 EU € 24.75 in stock 1 new from €24.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Servicio de tacones personalizado: si no hay cambio enviamos el talón predeterminado, excepto el talón predeterminado (personalizamos el talón de 1 a 4 pulgadas de altura, si quieres elegir otro tamaño de talón, consulta nuestra tabla de talón y elige los que quieras, déjanos detalles cuando hagas el pedido o ponte en contacto con nosotros primero)

Tamaños completos de EE.UU. 4 – 12, pegamos la etiqueta de tallas CN, cuando recibas zapatos si se ajustan por favor ignora la etiqueta de tamaño

Hebilla ajustable rápida

Hecho a mano: cómodo para bailes latinos/salsas/salonas/bodas/fiestas sociales

Muchos estilos y colores por favor visita nuestra tienda, más estilos se actualizarán

Yudesun Zapatos Aire Libre Deportes Danza Mujer - Mujeres Lona Cordones Suela de Goma Zapatillas Moda Practicidad Running Sneaker Jazz Contemporáneo Baile Informal Negro 44 EU € 31.41 in stock 1 new from €31.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Nota: Los zapatos de un tamaño demasiado pequeño, recomendaciones de compra, de acuerdo con el tamaño de calzado de uso habitual para comprar un tamaño más grande.

★ Malla transpirable superior y forro cómodo.

★ Zapatilla de baile versátil con suela dividida y soporte de arco incorporado.

★ Con diseño clásico bajo, punta anticolisión y costuras delicadas reforzadas.

★ ¡Ideal para todo tipo de baile, incluyendo Jazz, Jive, Cerco, Ballroom y muchos más!

YESMAN Sandalias de verano para mujer, para mujer, de moda, con punta abierta, con punta abierta, para costura, zapatos planos € 22.55 in stock 1 new from €22.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿Zapatos de tacón de boda con puntera abierta, mocasines para mujer, sandalias de tacón, sandalias de tacón con cordones, sandalias de tacón, sandalias hawaianas, zapatos de zapatilla para mujer, chanclas baratas, chanclas de cuero para mujer con soporte de arco

✿ Sandalias de piel para mujer, con lazo, para interiores y exteriores, zapatos de playa, con diamantes de imitación, sandalias de verano, sandalias de plataforma de verano, sandalias de playa, sandalias de gladiador, sandalias planas de cuero con cuentas, sandalias bohemias de ocio, sandalias de puntera abierta, zapatos de playa para mujer, sandalias de verano para mujer, sandalias de tacón alto

✿Zapatos planos de lona para mujer, zapatos de gimnasia, zapatos de ballet, zapatos de baile, sandalias de cuero, zapatos planos, sandalias de pompón, sandalias de verano, sandalias bohemias con cuentas, sandalias de dedo del pie, sandalias de espiga, zapatos de verano, sandalias sexys para mujer, sandalias bohemias para muffin con sandalias de estilo británico

✿Sandalias de cuña para mujer, sandalias de mujer de talla 36, 38, 39, 40, 40, 40, sandalias de tacón para mujer, sandalias de tacón con plataforma, mocasines para mujer

Altura de la plataforma: 3 cm READ Los 30 mejores Vestidos Pin Up capaces: la mejor revisión sobre Vestidos Pin Up

Zapatos Princesa niñas Zapatos Princesa niñas Bonita con Flor Zapatos Tacon niña Baile Latino Tango Zapatos de Baile Elegantes Bonita Antideslizante Zapatos de Bautizo de Cuero de comunion niña € 12.23 in stock 1 new from €12.23 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿✿zapatos bebé niña zapatillas niña verano zapatos tacon niña zapatos niña verano zapatos princesa niñas zapatos niña zapatos bebé niña zapatos princesa niñas zapatos tacon niña zapatos bebé zapatos niño zapatos bebe primeros pasos zapatos para niños pequeños zapatos para niños pequeños zapatos para bebés zapatos para niñas pequeñas zapatillas y calzado deportivo para niña zapatos para bebés zapatillas casual para niño mocasines para niño zapatos de cordones para niño

✿✿ zapatillas de estar por casa para niñas zapatillas para niñas zapatillas casual para niña sandalias para niñas calzado de deportes de exterior de niña primeros zapatos para niñas primeros zapatos para niños zapatos colegio niño zapatos biomecanics niña zapatos bebé primeros pasos zapatos de comunion niño zapatos niño zapato feroz zapatos bebé zapatos tacón niña zapatos comunion niña zapatos de comunion niña zapatos princesa niñas zapatos bebé niña zapatos de bautizo de princesa

✿✿ Niños Niñas Zapatillas de Tela Unisex, Moda Cuero PU sintético Casuales al Aire Libre Zapatos Planas con Suela Blanda Comodos Clásicos Zapatillas de Lona para Bebé Niños Tallas Unisex Niños Chicos Chicas Ocasionales Antideslizante Loafer Zapatos Moda Lentejuelas Planos Alpargatas Mezclilla Unisex para Bebé Niños Zapatos para niños es ideal para muchas ocasiones diferentes deportes fiestas vida cotidiana Mocasines zapatos seguridad Adecuado para usar en otoño, invierno y primavera el verano

✿✿Zapatos de Cuero Suave para bebés Sandalias T-Bars para niños y niñas 0-6 Meses a 18-24 Meses Lujosos Zapatos clásicos de niño de diseño inglés para Ocasiones Especiales Mary Jane - Zapatos de vestir planos con perla para niñas con puntera redond para fiestas bodas niños grandes niños pequeños niños Sandalias de vestir pequeños Sandalias con Punta Cerrada Zapatos en Cuero Zapatillas Verano Zuecos Unisex Niños Verano Sandalias de Playa Respirable Antideslizante Piscina Jardín Zapatos Zueco

✿✿Zapatos de lona para niñas Sandalias para niñas Zapatos para correr de verano para niñas Zapatos deportivos transpirables para niñas Zapatos escolares Niños Zapatillas para niñas Mocasines Zapatos de baile para niñas Zapatos planos para niños Zapatos de fiesta para bebés Zapatos antideslizantes para niños pequeños lindos zapatos de bebé para niños pequeños zapatos de baile latino niñas zapatos casuales para niños zapatos con cordones zapatos con velcro chanclas para niñas Zapatos de vestir

Zapatos Princesa niñas Sandalias niña Verano 2021 Zapatos de Baile de niño niña Planas Ligero Casual Transpirables cómodos Antideslizante Merceditas niña Sandalias niña de Regalos con Flor € 9.64 in stock 1 new from €9.64 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿✿Transpirable Zapatos de la Princesa niñas con Lentejuela Zapato de Frozen de Princesa Disfraz Sandalias con Velcro Tacón Zapatos de Fiesta Halloween Cumpleaños Niñas Tacones Bajos Mary Jane Vestido Formal de Zapatos salón Bailarinas-Niña con Punta Cerrada Niñas con Correa de Tobillo Sandalias de Descubierta Niñas de Vestir Uniforme para Niñas de Charol con Lazo para Niña Calzado Infantil Hecho en España Zapato Princesa Infantil de Disfraz Sandalias para Cumpleaños Fiesta Cosplay Carnaval

✿✿ El mejor regalo para el cumpleaños graduación tres reyes magos También sea perfecta para vacaciones ir al parque hacer fotografía fiesta princesa Zapatos de Ballet de Lona para Mujer para Danza Zapatos de Gimnasia Zapatos de Yoga para Niños y Adultos Zapatos Planos Mary Jane para Niñas Zapatos Princesa de Niña Flor para Boda Cumpleaños Sandalias de Vestido Disfraz de Princesa Zapatilla de Ballet para niñas de Tacón Disfraz de Princesa niña Princesa del Otoño de Las Lentejuelas de Prinavera

✿✿ Niños Niñas Zapatillas de Tela Unisex, Moda Cuero PU sintético Casuales al Aire Libre Zapatos Planas con Suela Blanda Comodos Clásicos Zapatillas de Lona para Bebé Niños Tallas Unisex Niños Chicos Chicas Ocasionales Antideslizante Loafer Zapatos Moda Lentejuelas Planos Alpargatas Mezclilla Unisex para Bebé Niños Zapatos para niños es ideal para muchas ocasiones diferentes deportes fiestas vida cotidiana Mocasines zapatos seguridad Adecuado para usar en otoño, invierno y primavera el verano

✿✿Zapatos de Cuero Suave para bebés Sandalias T-Bars para niños y niñas 0-6 Meses a 18-24 Meses Lujosos Zapatos clásicos de niño de diseño inglés para Ocasiones Especiales Mary Jane - Zapatos de vestir planos con perla para niñas con puntera redond para fiestas bodas niños grandes niños pequeños niños Sandalias de vestir pequeños Sandalias con Punta Cerrada Zapatos en Cuero Zapatillas Verano Zuecos Unisex Niños Verano Sandalias de Playa Respirable Antideslizante Piscina Jardín Zapatos Zueco

✿✿Zapatos de lona para niñas Sandalias para niñas Zapatos para correr de verano para niñas Zapatos deportivos transpirables para niñas Zapatos escolares Niños Zapatillas para niñas Mocasines Zapatos de baile para niñas Zapatos planos para niños Zapatos de fiesta para bebés Zapatos antideslizantes para niños pequeños lindos zapatos de bebé para niños pequeños zapatos de baile latino niñas zapatos casuales para niños zapatos con cordones zapatos con velcro chanclas para niñas Zapatos de vestir

Un plan para enamorarse out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Inglés

Standing Ovation out of stock Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product Language Español

La Señorita Zapato Flamenco Baile Sevillanas niña Rosa Negro (Talla 26 - 17 cm, Rosa Negro) € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number unknown Color Rosa Negro Is Adult Product Size 26 EU Language Inglés

DANCEYOU Zapatos de Baile de Jazz con Cordones Zapatos de Danza Modern Suela Cuero para Niños y Adultos 39 EU € 35.99 in stock 2 new from €35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Por favor, seleccione como de costumbre. Hemos regulado el tamaño varias veces.

La suela está hecha de material EVA ligero. La parte delantera de los zapatos casi no tiene altura y la altura del talón es de aprox. 1 cm.

La suela interior está hecha de piel de vacuno suave y el interior de los zapatos es de algodón.

Los nuevos zapatos pueden ser algo estrechos al principio, y el cuero se vuelve más suave y cómodo después de una semana.

Syrads Zapatos de Baile Latino para Mujer Salsa Tango Bachata Vals Zapatos de Baile de Salón Suela Blanda 1010 € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los zapatos son adecuados para salsa, baile latino, tango, baile de vals,Samba,ChaCha,fiesta de baile social danza.solo para bailes de interior!

Material: ante

Material de la suela: suela de gamuza (solo para interiores)

Altura del tacón: 2.36 pulgadas (6 cm), 2.95 pulgadas (7.5 cm);3.35 pulgadas (8.5cm)

Ancho del calzado: regular. Consulte la tabla de tallas y elija el tamaño según la longitud de su pie (talón a los pies) y un tamaño más grande para el pie más ancho o más alto.

ZAPATOS FLAMENCA Flamenca Zapatos para mujer, Negro (Black), 33 € 19.82 in stock 8 new from €19.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piel ante negro elástico, planta acolchada

Suela cosida y filis antideslizante

Clavos en puntera y tacón

Tacón de 6 cm

Gojoy shop- Zapato con Tacón de Danza Baile Flamenco o Sevillanas para Niña y Mujer, 5 Colores Disponibles (Negro, 28) € 16.90

€ 9.99 in stock 2 new from €9.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestra tienda en Amazon: Gojoy Shop, tenemos varios modelos de disfraces vestidos de baile para adultos y niños. Zapato con Tacón de Danza para Mujer y Niña, en 5 Colores Disponibles. Ideal para Baile Danza Flamenco o Sevillanas.

Tejido de alta calidad.

Fácil de usar: nuestras prendas están hechas para un uso fácil de vestirse o quitarse.

Este artículo cumple las normas vigentes de la C.E..

Contiene Zapatos con tacón.

Bailarina terciopelo,Zapatos tradicionales de bailarinas, zapatos de baile de entrenamiento de yoga, zapatos abiertos tradicionales con correas y talones, zapatos de mujer de terciopelo chino € 19.99 in stock 1 new from €19.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los zapatos de tela chinos tradicionales, ver elegantes, se adaptan maravillosamente con cada atuendo .Super Cómodo Zapatos de valle de China, ideal para bailar, Upper: Velvet ..

Buenos zapatos para mujer resistentes al desgaste, forro de algodón puro, material interno: textil ..

Cerrado: Cinturón cerrado. Conexión al pie, ideal para bailar, tai chi, camareros o de ocio.

Material Composición: Parte superior: Textil, Material interior: Textil, Outsole: Fibra sintética.

Los zapatos tienen suelas muy flexibles, ancho de zapato: estrecho, forma de párrafo: gatito, cierre: hebilla.

Syrads Zapatos de Baile Latino con pedrería para Mujer Salsa Tango Moderna Bachata Zapatos de Baile de Salón Suela Blanda 1057-1 € 45.99 in stock 1 new from €45.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los zapatos son adecuados para salsa, baile latino, tango, baile de vals,Samba,ChaCha,fiesta de baile social danza.solo para bailes de interior!

Material: ante

Material de la suela: suela de gamuza (solo para interiores)

Altura del tacón: 2.36 pulgadas (6 cm), 2.95 pulgadas (7.5 cm);3.35 pulgadas (8.5cm)

Ancho del calzado: regular. Consulte la tabla de tallas y elija el tamaño según la longitud de su pie (talón a los pies) y un tamaño más grande para el pie más ancho o más alto. READ Los 30 mejores Camiseta Niño Fortnite capaces: la mejor revisión sobre Camiseta Niño Fortnite

Syrads Zapatos de Baile Latino para Mujer Salsa Zapatos de Tango Samba Vals Bachata Kizomba Baile de Salón de Interior Negro 7.5cm € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los zapatos son adecuados para salsa, fiesta de baile social, baile Latino, Tango, baile de Vals,Samba,Kizomba,Bachata Danza.

Material: rebaño, malla

Material de la suela: suela de gamuza (solo para interiores)

Altura del tacón: 6cm;7.5cm;8.5cm

Ancho del calzado: regular. Consulte la tabla de tallas y elija el tamaño según la longitud de su pie (talón a los pies) y un tamaño más grande para el pie más ancho o más alto.

Syrads Zapatos de Baile Latino para Mujer Zapatos de Baile Tango Salsa Samba Bachata Baile de Salón Baile Interior € 39.99 in stock 1 new from €39.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los zapatos son adecuados para salsa, fiesta de baile social, baile Latino, Tango, baile de Vals,Samba,Kizomba,Bachata Danza.

Material: rebaño, malla

Material de la suela: suela de gamuza (solo para bailes bajo techo)

Altura del tacón: 6cm; 7.5cm;8.5cm

Ancho del calzado: regular. Consulte la tabla de tallas y elija el tamaño según la longitud de su pie (talón a los pies) y un tamaño más grande para el pie más ancho o más alto.

TINRYMX Mujer Zapatos de Baile Latino de satén de Salón Moderno Samba Chacha práctica Performance Zapatos de Baile,Modelo-WZSP-801,Marrón,41 EU € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Material externo: satén de alta calidad seleccionado, tiene un forro bueno, brillante, transpirable y absorbente de sudor, los zapatos de baile de satén son muy adecuados para la práctica y la competencia. Tienen las características de estar cerca de los pies y de ser cómodos. Son la mejor tela para estirar las líneas.

❤️Diseño: diseño clásico de sandalias de punta abierta, transpirable y cómodo.Múltiples cintas pueden envolver mejor tus pies y brindarte una experiencia de baile más cómoda.Entresuela de látex elástico alto, suela acolchada, forro suave y transpirable, extremadamente suave al tacto.Correa con ajustable. Diseño de hebilla de zapato de pedrería, la belleza y la practicidad se reflejan en cada detalle.

❤️Seguro y suave: buena resistencia al deslizamiento y equilibrio, peso ligero y duradero. No solo alta elasticidad, sino también alta resistencia al desgaste, puede soportar múltiples compresión de flexión sin daños. La correa de la hebilla proporciona estabilidad para que no sean fáciles de "volar" cuando baila, te sentirás más seguro, muévete suave y libremente en la pista de baile.

❤️ Ocasión: el diseño clásico se adapta a diferentes ocasiones, latín, vals, rumba, salsa, vaquero, samba, corridas de toros y otros eventos de baile profesional y concursos de baile.También se puede usar como zapatos de vestir formales para interiores para bodas, noches y fiestas de baile.

❤️ Consejo de tamaño: mida la longitud y el ancho de sus pies antes de realizar el pedido, luego consulte nuestra tabla de tallas para realizar la compra.Consulte la imagen de la tabla de tallas a la izquierda para elegir la talla (elija la talla de acuerdo con los centímetros). Si sus pies son un poco gordos y anchos, elija una talla más grande.

HIPPOSEUS Mujer Zapatos de práctica de Baile Latino con Cordones Hombres Zapatos de Baile Moderno de tacón bajo de Negros,39 EU € 30.99 in stock 1 new from €30.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material transpirable: tela de tela sintética fibra / tela de malla transpirable, excelente suavidad y transpirabilidad. Este estilo está diseñado para la práctica de la danza o la enseñanza de la danza. Podrías usarlos mientras bailas durante mucho tiempo sin estar sudoroso y congestionado.

Altura del tacón: unos 5 cm, tacón ancho estable, puedes hacer unas horas de entrenamiento de baile sin sentirte cansado, muy adecuado para principiantes y profesores de baile.

Súper práctico: Variedad de diseño neutro, apto para niños y mujeres, niñas, profesores de baile, apto para latín, salsa, tango, rumba, chacha, práctica y actuación. También puedes llevarlo en muchas ocasiones, como: baile en interiores, práctica, competición, etc.

Ligero y cómodo: suela partida superligera y flexible, te hace sentir una gran libertad y cómodo de llevar, mantén tu baile más libre y sorprendente. La entresuela de látex engrosada y la suela de gamuza, suave, cómoda, antideslizante y resistente al desgaste, te permiten bailar sin esfuerzo.

Nota: Verifique la longitud de su pie con las imágenes de la tabla de tallas antes de comprar, el tamaño más adecuado que puede obtener, gracias

JUODVMP Zapatos Baile Latino Mujer Diamante de Imitación Zapatos Salsa Tango Mujer Model VE-YCL430-7.5,Desnudo,38.5EU € 45.99 in stock 2 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bovenmateriaal: satijnleer en strass

Binnenmateriaal: suède.

Zool: synthetisch. Het is zeer geschikt voor amateurs en professionals die Latin, Salsa, Samba, Chacha en Rumba oefenen en uitvoeren.

Sluiting: gesp, hakhoogte: ongeveer 3.54 inch

Uniek zacht suède materiaal zorgt voor een zachte pasvorm, vocht- en schokafvoerende katoenen voering voegt comfort toe.

Syrads Zapatos de Baile Latino con pedrería para Mujer Salsa Tango Moderna Bachata Zapatos de Baile de Salón Suela Blanda 1057 € 45.99 in stock 2 new from €45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los zapatos son adecuados para salsa, baile latino, tango, baile de vals,Samba,ChaCha,fiesta de baile social danza.solo para bailes de interior!

Material: ante

Material de la suela: suela de gamuza (solo para interiores)

Altura del tacón: 2.36 pulgadas (6 cm), 2.95 pulgadas (7.5 cm);3.35 pulgadas (8.5cm)

Ancho del calzado: regular. Consulte la tabla de tallas y elija el tamaño según la longitud de su pie (talón a los pies) y un tamaño más grande para el pie más ancho o más alto.

