Los 30 mejores Cajas Carton Decorativas capaces: la mejor revisión sobre Cajas Carton Decorativas

Kanguru Lavatelli, Conjunto De 3 Cajas En Cartón, Gris/Blanco, 29x51x21 cm, Flores € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Caja, alacenamiento, sistemacion, ordenacion, orden, limpieza, limpiar, verano, primavera, regalo, decoracion, armario

Marca del producto es KANGURU

Producto de alta calidad

Kanguru Caja de Almacenamiento en cartòn Lavatelli, Snoopy, facil Montaje, Resistente, 39x50x24cm, Grande € 16.47 in stock 1 new from €16.47

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tiene asas laterales

Con montaje fácil y rápido

Incluye tornillos para montaje

Dimensiones 50 x 39 x 24 cm

Compactor Anton - Caja de cartón de 50 x 40 x 25 cm, Color Blanco € 13.90

€ 12.16 in stock 1 new from €12.16

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cartón.

50 x 40 x 25 cm.

Caja.

Rayher 67257000 pappm. Caja, FSC Rec. 100%, 32,5 x 25 x 16 cm, para zusammenfalten € 9.58 in stock 1 new from €9.58

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Papel maché

Aficiones

Diseñado para uso fácil.

Juego de 3 cajas redondas para flores con cordón, caja de almacenamiento con tapa, caja de color liso, cajas de regalo personalizables, color albaricoque € 23.45

€ 21.45 in stock 1 new from €21.45

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Bonitas cajas decorativas: las cajas tienen un dibujo delicado y encantador en la parte delantera. Las cajas moradas tienen una bolsa, una sombrilla y un vestido, las cajas de color albaricoque tienen motivos florales

Set de cajas para regalo: este encantador juego con cajas de regalo es ideal para regalos especiales. Los tamaños 19,5 x 19 cm, 17,5 x 17 cm y 15,5 x 15 cm ofrecen grandes posibilidades para crear arreglos especiales de regalo en mesas de gabuedario.

Cajas con tapas: con las encantadoras tapas con borde dorado, las cajas redondas son verdaderas belleza. Por lo tanto, son ideales para pequeños regalos y como cajas de almacenamiento y pueden crear hermosas decoraciones gracias a los dibujos.

Cajas para ocasiones especiales: como caja de regalo con tapa se pueden utilizar las cajas de cartón para cumpleaños, bodas, aniversarios y para aniversarios especiales.

Material respetuoso con el medio ambiente: todas nuestras cajas decorativas están hechas de cartón reciclado. READ Los 30 mejores Libros Para Pintar capaces: la mejor revisión sobre Libros Para Pintar

GLOREX - Juego de 5 cajas cuadradas de cartón (14 x 14 x 5,3 cm) € 13.10 in stock 1 new from €13.10

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ideal para pintar.

Se puede utilizar como decoración.

Estable e interior hueco.

Adecuado para técnica de servilletas y decopatch.

NEWSTYLE Caja de Almacenamiento de Tela,Grande Plegable Cuadrados Cestas de Almacenamiento para Ropa, Juguetes Organizador,Cestas de vivero, Estante de Almacenamiento de contenedores (Gris Star) € 10.99 in stock 3 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ★ Material: hecho de lino y tela de algodón + revestimiento interior de PE impermeable. Fácil de limpiar. Es liviano y portátil para usar, almacenar y mover convenientemente.

★ Tamaño: 43x32x25 cm, tamaño conveniente con capacidad para muchos artículos. La apariencia elegante y simple ofrece una estética natural y elegante para una coordinación perfecta con la decoración del entorno.

★ Fácil de usar: cada canasta de almacenamiento tiene asas de cuerda de algodón en ambos lados para facilitar el transporte, hacer que todo sea fácil de agarrar y mover. Las manijas en cada extremo hacen que transportarlo sea cómodo y cómodo.

★ Almacenamiento plegable: el diseño plegable para almacenamiento compacto le permite simplemente plegar la canasta hacia abajo hasta una pulgada de altura para ahorrar espacio cuando no se usa o cuando se necesita transportar.

★ Múltiples usos: puede usarlo para recolectar juguetes, muñecas y libros de cuentos para sus hijos; puede usarlo como un cesto para poner su ropa, libros, calcetines y zapatos. Colóquelo en todos los lugares de su casa, dormitorio, balcón, baño, salón, pasillo, guardarropa, cocina. Se puede llenar con una variedad de artículos .

Zeller 17951 - Juego de Cajas de cartón para almacenaje (5 Unidades; 40 x 29 x 17 cm; 38 x 27,3 x 15,5 cm; 35,5 x 24,5 x 14,5 cm; 33,5 x 22,5 x 13,5 cm; 30,5 x 19,7 x 12,5 cm), Color Blanco € 35.08 in stock 1 new from €35.08

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Con lugar para el sello

Conjunto de 5 cajas de cartón de 40 x 29 x 17 ; 38 x 27 , 3 x 15 5 ; 35 , 5 x 24 , 5 x 14 5 ; 33 , 5 x 22 , 5 x 13 5 ; 30 , 5 x 19 , 7 x 12 , 5 ( Blanco )

Descripción del producto : El conjunto de 5 cajas de cartón, cajas blancas con estos de alta calidad resistente cartulina color , que brillantemente poner orden en su casa mediante la creación de un atractivo visual para el mejor efecto . Contenido de la pantalla Permanente

Reforzado por varillas de metal tapa

Robusto cajas de almacenamiento de cartón

Compactor Nordic baulotto, cartón, Rosa Envejecido, 50 x 40 x 25 cm € 13.90 in stock 1 new from €13.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Cartón

50 x 40 x 25 cm

baulotto

Se

Ideen mit Herz Cajas de regalo con tapa | Juego de 5 | 5 tamaños diferentes, grandes hasta pequeños, de cartón estable, ideal para cumpleaños y bodas, rectangulares, de 8 a 18 cm € 10.97 in stock 1 new from €10.97

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 5 cajas de regalo rectangulares de alta calidad de cartón blanco para decorar.

Tamaño: 18 cm x 12 cm x 10 cm. ▪ 15,5 cm x 10 cm x 9 cm. ▪ 13 cm x 8 cm x 8 cm. ▪ 10,5 cm x 6 cm x 7 cm. ▪ 8 cm x 4 cm x 6 cm.

Las cajas de regalo originales son especialmente buenas para regalar pequeños detalles.

Por supuesto, también son ideales para guardar joyas, material de oficina y mucho más.

La superficie blanca invita a diseñar creativamente. Pinta o pega las cajas con cualquier material. Decora con papel de arroz, pegatinas, cinta adhesiva decorativa o bordes de piedras preciosas.

Sass and Belle Maletín para niños o muñecas Maletín de cartón, 3 tamaños diferentes. € 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Maletín infantil de Sass and Belle. Ideal como pequeño maletín de viaje para niños, maleta de muñecas, maletín de juguetes, maletín de juguetes, maletín de manualidades, maletín de pintura o caja de almacenamiento.

3 tamaños diferentes: Grande: 29 cm x 9,5 cm x 20 cm (largo x ancho x alto). Medio: 25,5 x 8,5 x 18 cm. Pequeño: Tamaño: 20 x 8 x 14,5 cm.

Maletín de cartón: Núcleo de cartón reciclado forrado con hermoso papel impreso, varios diseños disponibles.

Maletín de Sass & Belle con diferentes diseños. Marca: Sass & Belle London.

Collection Peonie, Caja de almacenaje en Carton, Montaje facil 50 x 39 x 24 cm, Grande € 11.65 in stock 2 new from €8.17

1 used from €11.42

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fácil y rápido montaje, seguro producto

Dimensiones de la caja montada: 39 x 50 x 24 cm

Asas incluidas

Ya montado, con remaches de cartón rígido cellulosix interno, Capacidad 60 Kg, vertical escalera 80 kg

Fabricado en Italia.

iwill CREATE PRO AMX-LLX-GB Cajas con cremallera para armario € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Amplíe el espacio de almacenamiento de su habitación --- Esta caja de almacenamiento con tapa está diseñada especialmente para su gabinete, estante o ático o en la parte superior de su armario. Proteja su ropa o artículos de temporada, o guarde sus calzoncillos, sostenes, calcetines, etc. en el armario.

Dimensiones: 45 * 35 * 25cm. Tamaño del paquete: 35 * 25 * 20 cm (2 piezas en total).

Buenos materiales para cada parte --- Esta caja de almacenamiento está hecha de lino transpirable, con tablero de plástico PP grueso en el interior. Tres lados abiertos con cremalleras laterales dobles, convenientes para sacar / poner en artículos. Hay tres asas en el frente y los lados en total, usted puede deslizarlo fácilmente en cualquier ángulo.

Toda la caja es de diseño plegable, la cubierta es suave (no la placa está construida en el interior), la tabla inferior es extraíble. Puedes apilar estas cajas una por una ya sea que estén vacías o llenas. Dobla para ahorrar espacio si no necesitas usarlo.

Recuerde: primero mida la altura y la longitud de su espacio para asegurarse de que la caja encaje allí. Habíamos ofrecido las dimensiones exactas en descripción y fotografía.

Paper Collection Muebles Hogar Accesorios Decorativos Organización Contenedores Juego de 4 Cubos en Cartón de Almacenaje con Tapa Blanco y Azul Mediterráneo Varios Tamaños € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Home collection: Conjunto de 3 cajas de colores útiles para sujetar objetos del hogar. Ideal para decorar y organizar tu hogar.

Material: cartulina multicolor.

Dimensiones: ca 17 - 22 cm.

E-MANIS Cajas de almacenaje,Cajas de Almacenamiento con Tapas,Set de 3 Organizadores de Juguetes,Ropa y Libros para Dormitorios y Estanterías (Gris) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Organizador versátil: diseñado para guardar ropa, mantas, libros, juguetes y todo tipo de objetos de arte y artesanía, este juego de almacenamiento puede satisfacer las diferentes necesidades organizativas y ordenar inmediatamente cualquier objeto sin esfuerzo.

Plegable y portátil: el tamaño de la caja es de 38 x 25 x 25 cm (largo x ancho x alto), estas cajas ahorran considerablemente el espacio de la habitación, y se puede plegar y guardar fácilmente en el armario cuando no se utiliza.

Resistente al polvo y fácil de pulsar: estos clásicos recipientes están equipados con tapas bien hechas para proteger tus objetos personales del polvo y las robustas asas están diseñados para facilitar el levantamiento y el desplazamiento.

Aspecto delicado: la combinación de un diseño sencillo y un clásico color beige hace que este paquete sea una opción ideal para todos los tipos de muebles para el hogar, perfecto para el salón, dormitorio o habitación de los niños.

Resistente y duradero: las cajas están hechas de tela no tejida de alta calidad de 80 g y cartón de 2 mm de grosor, este juego satisfará tus necesidades de almacenamiento a largo plazo, y el borde inferior de tela es la clave para mantener la forma.

CasaJame Juego x 4 Cubos de Almacenaje con Tapa Contenedores Rectangulares Decorativos Multicolores de Cartón Varios Tamaños € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features HOGAR SIEMPRE EN PEDIDO: un conjunto de 4 cajas de cartón con tapa extraíble. Un surtido versátil que le permitirá organizar todos sus pequeños recuerdos en solo unos pocos pasos. Una serie que le permite optimizar los espacios de su hogar con un toque de amor gracias a los dibujos de pájaros que se muestran en la parte superior de cada caja.

AHORRO DE ESPACIO: un artículo multipropósito que puede usarse en varios rincones de su hogar. Contenedores ideales para recoger su papelería en la oficina, juguetes para niños en el dormitorio, pequeños recuerdos de un viaje a la sala de estar o incluso las recetas de sus platos favoritos en la cocina. Un conjunto de contenedores de cartón rígido, perfecto para organizar sus artículos personales de manera ordenada y ahorrar espacio en los muebles de su hogar.

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO: gracias a los contenedores de almacenamiento completos con gráficos personalizados inherentes al mundo animal, especialmente a las aves, puede organizar, recolectar y dividir de manera ordenada y protegida contra los objetos de polvo de diferentes tamaños y logros. Una serie de cestas inteligentes y cómodas para mantener su escritorio, armarios, estanterías o estanterías en orden en cada parte de la casa, garaje o incluso en el porche de su jardín.

REGALO ORIGINAL: serie de paquetes de papel rígido personalizados con imágenes de pájaros primaverales y otoños con un sistema cromático multicolor. Una sola compra que le permitirá preparar 4 paquetes de regalo, ya que las cajas son estuches rígidos perfectos para proteger sus ideas de regalos para enviarlas o simplemente entregarlas en mano a sus amigos.

DETALLES: colección de ataúdes con tapas de cierre y diferentes tamaños. Los recintos difieren en sus colores: en las paredes laterales, los puntos coloreados en gris o amarillo o el color marrón cartón, mientras que en las superficies superiores se muestran composiciones decorativas de pájaros individuales o en parejas en la rama de un árbol. Las dimensiones de las 4 cajas son: 17 x 10 x 7 cm - 19 x 12 x 7 cm - 20 x 13 x 8 cm - 23 x 15 x 9 cm. READ Los 30 mejores Maquina De Palomitas capaces: la mejor revisión sobre Maquina De Palomitas

Rayher 67205000 Maleta Papel maché, FSC Reciclado 100%, marrón (Madera), 18x12x6,5, con asidero metálico € 7.99 in stock 2 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Pequeño y práctico, este maletín es papel maché, dado que las pequeñas cosas, como, por ejemplo, coches, horquillas y de gomas, joyas, Playmobil, etc., gracias a la correcta crear pueden ser empaquetados

Aficiones

Diseñado para uso fácil

Boburyl 24pcs Cajas de Regalo para joyería Pendiente Decorativo Joyas Cajas de cartón a Prueba de Polvo organizadores Collar Contenedores, Azul Marino € 8.04 in stock 1 new from €8.04 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseñado con un tamaño pequeño y peso ligero, el joyero es conveniente para guardar y transportar, no ocupará mucho espacio, La cinta da un acabado precioso para la caja y el embalaje es perfecto para un pequeño y delicado regalo. Comience regalar ahora !!

Hecha de cartón, la caja de la joyería no es fácil de deformar, que se puede utilizar durante mucho tiempo, de diseño elegante Estas cajas de regalo ofrecen cruce sobre la cinta en la parte superior de la caja que se acaba con un hermoso arco.

Este tipo de caja de la joyería podría ser utilizado como caja de regalo collar de almacenamiento, pulseras, pendientes yotros objetos pequeños, se puede utilizar como una mejor caja de almacenamiento para sus adornos, o cajas de regalo, cajas de joyas y etc.

No está diseñado con terciopelo suave, lo que podría evitar rayar su joyería, que se puede utilizar sin preocupaciones, la parte superior del inserto es de color blanco con un material de terciopelo estilo para esa sensación de lujo añadido. Son Hermoso y funcional!

No están diseñados con diferentes tipos de colores, lo suficiente para satisfacer sus diferentes tipos de necesidades de las diversas ocasiones, este joyero pequeña hace un presente maravilloso o favor de partido, los juegos para su fiesta de cumpleaños, fiesta de Chirstmas etc.

Ideen mit Herz Cajas de regalo con tapa | Juego de 10 | 10 tamaños diferentes uno al otro, grande a pequeño | de cartón estable | ideal para cumpleaños y boda | rectangulares | 8,5 a 24 cm € 14.97 in stock 1 new from €14.97

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 10 cajas de regalo rectangulares de alta calidad, hechas de cartón blanco resistente para decorar.

Las cajas de regalo originales son especialmente buenas para regalar pequeños detalles.

Por supuesto, también son ideales para guardar joyas, material de oficina y mucho más.

La superficie blanca invita a diseñar creativamente. Pinta o pega las cajas con cualquier material. Puedes decorarlas con papel de arroz, pegatinas, cinta adhesiva decorativa o bordes de piedras preciosas.

Tamaños: 24 x 17 x 7,5 cm; 22 x 16 x 7 cm; 20 x 14,5 x 6,5 cm; 18 x 13 x 6 cm; 17 x 11,5 x 5,5 cm; 15,5 x 10 x 5 cm; 14 cm. x 9 cm. 4,5 cm; 12,6 x 8 x 4 cm; 10,6 x 7 x 3,5 cm; 8,5 x 6 x 3 cm

Decopatch cajas de Rectangular, 4 unidades, marrón € 15.05 in stock 2 new from €15.05

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Tamaño: 8 x 19 x 7, 11 x 22 x 10 cm, 14 x 25 x 13 cm, 17 x 28 x 15 cm

Hecho de papel maché

Puede ser disfrutado por todas las edades y grado de habilidad

Se puede decorar con papel décopatch, trésores, patchliner, pintura y mucho más

La base de las cajas se puede apilar una dentro de la otra para facilitar el transporte y almacenamiento cuando no esté en uso.

Zeller 17918 Caja de almacenaje de cartón Negro (Schwarz) 31 x 26 x 14 cm € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Caja de robusto cartón para guardar objetos

Con cuadro de etiquetado

Tapa con esquinas reforzadas

Plegable

Sass & Belle – Juego 3 de maletas con diseño de mapamundi € 21.99 in stock 1 new from €21.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Juego de 3 cajas de almacenamiento mapa del mundo, maletas

3 tamaños diferentes que se pueden poner perfectamente una dentro de la otra

Hecho de fuerte tarjeta laminada con asas de cuero sintético y fijaciones de latón

Tamaño; 20 x 29 x 9 cm/17 x 23 cm/10 x 21 cm

Bayli Caja decorativa con tapa, cordón y compartimento de regalo, caja de flores, caja de almacenamiento, caja de regalo, redonda, caja de regalo, caja de flores, caja de rosas, color blanco € 14.95 in stock 1 new from €14.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [FLOWERS] Caja de flores con compartimento extraíble/caja de regalo con tapa y cordón, color [blanco] – Forma [rectangular]

Adecuado para diferentes propósitos (bodas, día de San Valentín, cumpleaños, Navidad). Le da a tu regalo un toque especial

También se pueden utilizar como caja para sombreros y calcetines. Peso: 656 g. Material: cartón duro reciclado. Color: rosa

Tamaño exterior: 25,5 cm x 18,5 cm x 25 cm. Dimensiones interiores del compartimento extensible: 17 cm x 4,3 cm x 14 cm

Contenido del envío: 1 x caja de almacenamiento [sin flores/decoración]

TIMESETL 4 PCS Cajas Almacenaje con Tapa | Cajas Almacenaje Plegables Contenedores de Almacenamiento | no Tejido Cajas de Ordenación Armarios, Ropa, Zapatos, Libros, Cosméticos, Juguetes, etc. € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Material premium】 - Hecho de tela y cartón de alta calidad, resistente y resistente al moho, a la humedad y al polvo. Estas cajas de almacenamiento no son perjudiciales para el medio ambiente, por lo que puede usarlas sin preocupaciones.

【A prueba de polvo y portátil】- Las cajas de almacenamiento tienen una tapa que puede evitar que el polvo y el agua entren en sus artículos de almacenamiento. Cada canasta de almacenamiento tiene un asa en un lado que es duradera, por lo que puede transportar fácilmente los contenedores de un lugar a otro.

【Plegable y que ahorra espacio】- Estas cajas de almacenamiento pueden ayudarlo a ahorrar espacio. Se puede apilar y también se puede plegar y almacenar cuando no desee usarlo. Este conjunto de cajas cumple con sus diferentes necesidades de almacenamiento.

【Almacenamiento adecuado】- Este organizador de cajones es adecuado para almacenar cosas pequeñas como libros, juguetes, toallas, artesanías, lápices, ropa interior, ropa y artesanías, hasta cosas grandes como mantas, sábanas, edredones, etc.

【Dimensiones y alcance de entrega】 - Dimensiones: grandes aprox. 38 * 25 * 25 cm, pequeño aprox. 27 * 20 * 16 cm; Color: 2 piezas beige y 2 piezas gris; El paquete contiene: caja de almacenamiento de 4 piezas.

Cajas de Palomitas de Maíz 20 Piezas Cartones de Palomitas Pequeñas Retro Patrón de Rayas Rojas y Blancas Patrón Ondulado Decorativo Cartón Caramelo Ideales para Noches de Cine Fiestas de Carnaval € 8.69 in stock 1 new from €8.69

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Material】 Las cajas de palomitas de maíz están hechas de material de calidad alimentaria, incluye 10 piezas en patrón de rayas y 10 piezas en patrón de ondas.

【Tamaño】 Después del montaje, la altura es 11,5, la parte inferior es 5 * 5 y la parte superior es 7 * 7.

【Fácil de montar】 La caja está plegada y es fácil de almacenar. Simplemente inserte la etiqueta inferior a lo largo de la línea de pliegue, ya que está lista para usar.

【Diseño】 Estos recipientes para palomitas de maíz están diseñados con rayas clásicas rojas y blancas. Son pequeños y lindos, aptos para niños.

【Amplia aplicación】 Las cajas de palomitas de maíz se pueden llenar con palomitas de maíz, dulces, papas fritas, galletas y otros bocadillos. Ideal para noches de cine, cumpleaños, bodas y fiestas. READ Los 30 mejores Maquina De Palomitas capaces: la mejor revisión sobre Maquina De Palomitas

Collection Ortensie, Caja de almacenaje en Carton, Montaje facil 50 x 39 x 24 cm, HORTENSIAS, Grande € 11.86 in stock 2 new from €8.17

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Fácil y rápido montaje, seguro producto

Dimensiones de la caja montada: 39 x 50 x 24 cm

Asas incluidas

Ya montado, con remaches de cartón rígido cellulosix interno, Capacidad 60 Kg, vertical escalera 80 kg

Fabricado en Italia.

SONGMICS Juego de 3 Cajas Plegables con Tapas, Cubos de Tela con Etiquetas, Cajas de Almacenamiento, 40 x 30 x 25 cm Gris RTFB03G € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features MANTIENE TODO EN ORDEN: No es fácil encontrar un buen lugar para colocar objetos pequeños y dispersos, que a menudo ocupan un espacio relativamente pequeño. Para poner fin a esta situación antiestética y poner todo en orden, ¿por qué no elegir cajas de almacenamiento de tela?

TODO CLASIFICADO: Con portaetiquetas que le ayudan a clasificar y encontrar sus encimeras de verano en un abrir y cerrar de ojos, este juego de 3 cajas de almacenamiento te ayudará a organizar tu ropa, accesorios de hobby o juguetes para niños, haciendo que tu casa luzca como si fuera directamente de las páginas del catálogo

PONERSE DE PIE O DOBLAR: Coloque la caja en un abrir y cerrar de ojos para crear espacio de almacenamiento adicional y acomodarla en cualquier lugar que desee, como estantería, armario, tocador o cubo de almacenamiento; dóblala para guardarla en un lugar plano cuando no esté en uso

ALTA CALIDAD: Los contenedores están soportados por una tela de mezcla de algodón terileno para garantizar una estructura rígida y vertical que funciona como un encanto, como siempre

LO QUE OBTIENES: 3 cajas de almacenamiento plegables, tapa para mantener alejado el polvo, portaetiquetas en la parte delantera, asas cosidas para facilitar tu transporte, servicio profesional al cliente y 100% de satisfacción

UMI. by Amazon 2 Cajas de Almacenamiento Plegables con Tapas, Cajas Organizadoras - Gris € 21.99 in stock 1 new from €21.99

1 used from €21.55

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Este producto se vendía antes como TYEERS y ahora como Umi. Materiales mejorados, más resistentes y duraderos. ¡Las láminas de soporte de PP son inodoras y permiten lavar la caja de almacenamiento cuando está sucia!

Con una superficie exterior de tela mezclada de algodón y lino, con una superficie interior de tela oxford, mucho más fuerte y duradera.

Con lámina de PP y lámina de PP con fondo móvil, inodora, ligera pero también fuerte.

Las asas son fáciles de agarrar y la tapa mantiene el polvo alejado. Se pliega para su almacenamiento compacto cuando no se utiliza.

Dimensiones (cada una): 38cm(L) * 25cm(w) * 25cm(h), Peso del artículo (cada uno): 0.5kg, Contenido del paquete: 2 x caja de almacenamiento.

Juego de 3 cajas de almacenamiento de Spetebo, 3 colores (blanco, negro y gris), 45 l cada una, estilo floral barroco € 18.95 in stock 1 new from €18.95 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Juego de 3 cajas: color blanco, gris y negro. También disponible solo en blanco o negro.

Tamaño de cada caja: aprox. 49 cm x 39 cm x 24 cm.

Cada caja tiene un volumen de aprox. 45 litros.

Material: cartón robusto.

Con 2 asas de transporte y tapa.

SONGMICS Juego de 3 Cajas Plegables de Alcon Tapas, Cubos de Tela con Portaetiquetas, 40 x 30 x 25 cm, Negro RFB03H € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features OCULTAR EL DESORDEN: Cuando se trata de limpieza, las cajas de almacenamiento de SONGMICS con tapas adjuntas son tus mejores amigos que te permiten guardar pedacitos y objetos para esconder el antiestético caos y dar nueva vida a cualquier habitación

TODO CLASIFICADO: Con portaetiquetas que te ayudan a clasificar y encontrar tus encimeras de verano en un abrir y cerrar de ojos, este juego de 3 cajas de almacenamiento te ayudará a organizar tu ropa, accesorios o juguetes para niños

PONERSE DE PIE O DOBLAR: Coloque la caja en un abrir y cerrar de ojos para crear espacio de almacenamiento adicional y acomodarla en cualquier lugar que desee, como estantería, armario, tocador o cubo de almacenamiento; dóblela para guardarla en un lugar plano cuando no esté en uso

CALIDAD VERDADERA: Los contenedores están soportados por un cartón de 2 mm de espesor recubierto de 80 g/㎡ de tela no tejida para garantizar una estructura rígida y vertical que funciona como un encanto, como siempre

QUÉ HAY EN LA CAJA: 3 cajas de almacenamiento plegables, tapa para mantener alejado el polvo, portaetiquetas en la parte delantera, asas cosidas para facilitar tu transporte

