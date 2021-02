Los 30 mejores Tablet 4Gb Ram capaces: la mejor revisión sobre Tablet 4Gb Ram

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Tablet 4Gb Ram?

Tablet 10 Pulgadas Android 10.0 - Ultrar-Rápido Tableta 4GB RAM+64GB ROM - Certificación Google gsm - Ocho-Núcleos|8000mAh|WI-FI|Bluetooth|GPS|Type-C (5.0+8.0 MP Cámara) -Bleu € 118.98 in stock 1 new from €118.98

Amazon.es Features 【THE LATEST ANDROID 10.0 SYSTEM】Tiene un sistema operativo Android 10.0 de hasta 1.6GHz y un procesador CPU de Ocho-Núcleos MTK de 64 bits estable con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. La tablet MEBERRY M7 asegura que descargue las aplicaciones que necesita rápidamente y brinda una experiencia de juego ultra fluida, como YouTube, Netflix, Whatsapp, etc. Tiene mejor compatibilidad.

【EXQUISITE DESIGN】 La tablet táctil MEBERRY M7 de 10 pulgadas adopta una pantalla de vidrio templado G + G, la relación de pantalla más alta es 21.5:13.5. Es un cuerpo delgado con un diseño de cuerpo de metal. El cuerpo de metal proporciona una apariencia exquisita y un toque cómodo. Puedes llevar el M7 (con función GPS) a donde quieras ir. La tableta Android solo admite WiFi , puede mantenerse en contacto con su familia y amigos en cualquier momento y en cualquier lugar.

【DUAL CAMERAS】 La tablet 10 pulgadas Android 10.0 admite llamadas e Internet. Con una resolución de 10.1 "HD 800 * 1280, es muy adecuado para navegar por páginas web y jugar, leer libros y revistas en cafés y bibliotecas. Al mismo tiempo, cámaras frontales de 5MP y La parte trasera de 8MP es conveniente para chatear con fotos y video, y captura momentos perfectos para familiares o amigos.

【ENJOY MORE ENTERTAINMENT】 Esta tablet Android está equipada con una batería de 8000 mAh, que se puede utilizar hasta por 7 horas. Con 64 GB de espacio de almacenamiento, además, la tableta M7 admite una tarjeta microSD expandible de hasta 128 GB, que le permite almacenar más de su música, fotos y aplicaciones favoritas. Es el mejor compañero de viaje.Este es el mejor regalo para San Valentín. - elegir MEBERRY no te defraudará

【EXCELLENT CUSTOMER SERVICE】MEBERRY cuenta con un equipo de servicio profesional y fuerte, estamos comprometidos a proporcionar a los clientes una experiencia de compra satisfactoria. Después de comprar nuestra tableta, puede disfrutar de un servicio de alta calidad de 12 meses. Nuestro personal de servicio al cliente responderá cualquier problema durante las 24 horas

Lenovo M10 FHD Plus- Tablet de 10.3" Full HD/IPS (MediaTek Helio P22T, 4 GB de RAM, 64 GB ampliables hasta 256 GB, Android 9, Wifi + Bluetooth 5.0), Platinum Grey € 199.00 in stock 2 new from €199.00

1 used from €185.02

Amazon.es Features Pantalla de 10.3" FHD (1920x1200) TDDI 330nits

MediaTek Helio P22T (8C, 8x A53 @2.3GHz)

RAM de 4GB Soldered

Almacenamiento de 64GB ampliables hasta 256GB

Sistema Operativo Android 9.0

HUAWEI MediaPad T5 - Tablet de 10.1" FullHD (Wifi, RAM de 4GB, ROM de 64GB, Android 8.0, EMUI 8.0), Color Negro € 229.00

€ 195.93 in stock 5 new from €230.00

3 used from €195.93

Amazon.es Features Pantalla táctil IPS de 10.1 pulgadas FullHD, con una resolución de 1920x1200 pixeles, pantalla de 224 PPI, Relación de aspecto de 16:10

Cuerpo metálico, diseño elegante, 460 g, 7.8 MM

4GB RAM, 64GB almacenamiento, batería de larga duración con 5100 mAh

Procesador Octa-Core y altavoces estéreo duales

Sistema Operativo Android 8.0+ EMUI 8.0

Blackview Tab8 Tablet 10.1 Pulgadas Android 10 4G LTE 5G WIFI, 4GB RAM+64GB ROM (TF 128GB), Octa-Core, Batería 6580mAh, Tableta con Cámara 13MP+5MP, 1920*1200, Dual SIM/Face ID/GPS/OTG/Bluetooth-Gris € 159.99 in stock 1 new from €159.99

Amazon.es Features 【Sistema más Novedoso Android 10 y 4GB RAM+64GB ROM】Equipado con Android 10.0, Tab8 ofrece más rendimiento, funciona más rápido, y el sitema certificado por Google GMS te protege la seguridad de privacidad, la inteligencia artificial proporciona una velocidad más alta de calcular y menos gastos energéticos. 4GB de RAM garantiza la funcionamiento perfecto del sistema Android 10, y 64GB de almacenamiento (expandible hasta 128GB con Tarjeta TF) te permite guardar más juegos y ducumentos

【DUAL SIM 4G LTE + WIFI y Octa-Core Procesador】Mantenga conexión en cuaquier lugar y cuaquier momento, simplemente, con tarjrta de sim, ya estás listo para viajar a cuaquier lugar con Tab8. Al mismo tiempo, la tablet buena es con soporte de conexión wifi. La procesador fuerte de octa-core, con frecuencia máxima de 1.6GHz, te ayuda a mantener el mejor conexión tanto de 4G LTE como de wifi con algoritmo avanzado. Además, se puede conectar a un teclado mediante un cabre o bluetooth

【10.1 pulgadas Full HD y Altavoz Estéreo】La tableta digital cuenta con una pantalla full HD de 10.1 pulgadas (1920*1200) muestra imagenes de calidad alta en cualqier lugar. Dual altavoz te trae una experiencia cinematográfico en tu propia casa, dos altavoces dan volumen más alta, puedes compartir videos interesantes con más amigos. La intensidad de brillo se ajusta automáticamente según la del medio, junto con el modo de protección ocular, te ofrece una experiencia visual cómodo

【Cámara Fantástica 13MP trasera+ 5MP frontal】Tablet Tab8 tiene una cámara frontal de 5MP, te ofrece una experiencia incomparable para selfie, al mismo tiempo, la velocidad de desbloqueo facial ha subido bastante gracias por esa cámara frontal. Con la cámara trasera de 13MP, se puede lograr fotos de alta calidad, las momentos capturados por la tableta fácil de usar será tu memoria más viva e inolvidable, y con la grande pantalla de 10.1 pulgadas, puedes editar las fotos con todas las detalles

【Batería de 6580 mAh y Garantías de 2 años】Tab8 tablet grande tiene una batería grande de 6580mAh, proporciona 8 horas de video y juego, más de 20 horas para música, la interfaz de Tipo-C, permite una carga más rápida, y con la función OTG, se puede transmitir datos entre diferentes productos eléctricos fácilmente. Con garantía de 2 años, no tiene que preocuparse de los problemas posibles. Además, en la caja incluye una funda de protección

Tablet 10 Pulgadas 4G LTE WIFI BEISTA,Android 9.0 tableta,4GB RAM 64GB ROM,Quad-core,Full HD display,GPS,Bluetooth,OTG(Oro) € 98.98 in stock 1 new from €98.98

Amazon.es Features 【Sistema y procesador】Android 9.0 está certificado por Google GMS, por lo que es compatible con el último software de Google. Nueva interfaz de usuario, la operación es más fluida, fácil de usar, más inteligente, más simple y más humanizadora. Procesador de cuatro núcleos; (todas las configuraciones de parámetros se basan en datos reales del producto).

【Pantalla y altavoz】Una pantalla HD de 10 pulgadas con una resolución de 1280 * 800. La pantalla logra un toque preciso y proporciona un color de imagen verdadero y vívido.Imagen de alta calidad, visualización más clara.Se instalan dos altavoces de alta fidelidad para proporcionar estéreo dual.

【Sim y WiFi】Use la red en cualquier momento y en cualquier lugar: ranura para tarjeta SIM dual, compatible con redes 4G, 3G, 2G. Al mismo tiempo, soporte de conexión wifi. 4 GB de memoria en ejecución proporcionan un funcionamiento estable y rápido del sistema, y 64 GB de almacenamiento interno proporcionan un gran espacio de almacenamiento. Soporte para agregar una tarjeta micro-SD de 16GB ~ 128GB para expandir la capacidad de almacenamiento interno.

【Más características】La batería de gran capacidad de 5000 mAh proporciona 7 horas de autonomía, la interfaz de carga Tpye-C admite una carga rápida; Función de navegación de posicionamiento GPS; Bluetooth 4.0, transfiere archivos o conecta dispositivos Bluetooth; Función OTG; Cámara frontal de 2 megapíxeles + cámara trasera de 5 megapíxeles para tomar hermosas fotos en cualquier momento;

【Servicio postventa】Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos por correo electrónico; reembolso dentro de 1 mes; Brindamos servicio permanente al cliente (tenemos un centro de servicio de reparación).

Tablet 10 Pulgadas Android 10.0 Tableta Ultra-Portátiles - RAM 4GB | 64GB Expandible (Certificación Google GMS) - JUSYEA - Batería de 8000mAh- WiFi—Cubierta - Rojo € 113.85 in stock 1 new from €113.85

Amazon.es Features PARÁMETROS ULTRA FUERTES: Gracias por comprar la tableta JUSYEA: ecosistema original J5 incorporado Android 10.0, proceso G + G de pantalla de vidrio de gran tamaño de 10 pulgadas y admite 1280 * 800 píxeles, con tecnología eMMC compatible con 4GB RAM + 64GB ROM (soporte de tarjeta Micro SD de 4-128GB) 5.0 + 8.0MP cámara dual, batería incorporada de 8000mAh, solo admite wifi.

LA APLICACIÓN MÁS PRÁCTICA: Tableta admite 30 días de espera, 6-8 horas de reproducción continua de video, la última tableta Android 10.0 admite todas las aplicaciones de GOOGLE Play Store para descargar (admite clima, video, juegos, belleza, educación, etc.). Puede usar la tableta de manera más conveniente y rápida en cualquier lugar, al mismo tiempo que también es su mejor compañera para la oficina, navegación por Internet, descanso en el hogar, viajes - Soporte de Netflix

USTED TIENE MÁS: La tableta JUSYEA de 10 pulgadas es su mejor opción. Más para usted: tableta J5, cargador estándar europeo 5V 2A, cable de datos tipo C de 100 mm, lápiz capacitor,manual de instrucciones, funda protectora de alta gama, película protectora y el servicio de garantía importante.

ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO: la tableta utiliza una interfaz tipo C para maximizar la protección de la carga y la vida útil. Para reducir el daño a la pantalla durante el transporte, agregamos una película protectora. Cuando reciba el producto, retire la película protectora. la tableta es muy adecuada como regalo de Navidad para familiares, maestros, niños y amantes. Cada producto ha pasado las estrictas pruebas de la fábrica JUSYEA, puede estar seguro de comprar.

EL SERVICIO BEAT: JUSYEA lleva más de 10 años procesando y diseñando. Para los productos que se venden en línea en Europa, contamos con el mejor personal de servicio al cliente y el mejor soporte de ingenieros de software y hardware. Al mismo tiempo, disfrutará de 1 + 1 año de servicio VIP. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro personal sin dudarlo. Le serviremos hasta que esté satisfecho. JUSYEA vale su compra. READ Los 30 mejores Garmin Oregon 700 capaces: la mejor revisión sobre Garmin Oregon 700

Tablet 10 Pulgadas YOTOPT, 4GB de RAM y 64 GB de Memoria, Android 9.0 Dobles SIM y TF, GPS WiFi Soporte (Negro € 118.95 in stock 2 new from €118.95

2 used from €110.62

Amazon.es Features 【Sistema Avanzada】Android 9.0 tiene licencia de Google GMS. Funciona mejor, mas rapido y mas seguro que otros sistemas. Se puede descargar todas las Apps de Android, por ejemplo, outube, Netflix, Instagram y juegos etc...

【Redes Poderosas】 4G y Wifi. Tiene dos ranuras de tarjeta SIM. Se puede llamar por teléfono o conectar por internet donde y cuando quiere.

【Memoria Grande】4GB de RAM + 64 GB ROM, puede descargar muchas App desde Google Play. además puede añadir más tarjeta de Micro SD 128 GB para guardar los canciones, videos, fotos y archivos. Cámara delantela de 5mp, y posterior de 2mp.

【Caracteristicas Potentes】Procesador poderoso de Quad -Core con funcion de ahorro de energía y entonces realizar multiples tareas ultrarrápido. Asi se usa de manera más rápida y fluida. Se puede conectar rapidamente al teclado y a otros dispositivos via Bluetooth. Y GPS equipado para viajar.

【Experiencia de Compra Agradable】 Estuches de cuero, teclados, cargador y línea OTG, todos incluidos. Si la tableta tiene problemas en un año, lo ayudaremos con la reparación (daño no artificial). Puedes comprar con confianza.

4G LTE Tablet 10 Pulgadas YOTOPT - Android 9.0, 4GB RAM y 64GB ROM, GPS/Bluetooth/WiFi Soporte (Negro) € 99.98 in stock 1 new from €99.98

Amazon.es Features Múltiples aplicaciones: Con Android 9.0, el sistema ha sido mejorado enormemente. Su funcionamiento sencillo, el sistema rápido y suave y sus múltiples aplicaciones pueden mejorar su vida, entretenimiento, trabajo, estudio y más.

Red rápida: La combinación 4G + Wi-Fi le permite mantenerse conectado y navegar por la web en cualquier momento. Tarjeta SIM dual para hacer llamadas y conectarse a Internet; soporte para tarjetas SIM dobles al mismo tiempo; soporta red 4G.

Potencia: Viene con un procesador de 4 núcleos con 4 GB de RAM + 64 GB de memoria para garantizar la velocidad de todas las operaciones. ¡También posee ranura para tarjeta Micro SD, por lo que puede agregar 16 GB - 128 GB de tarjeta SD para aumentar la memoria!

Excelente autonomía: la batería de 5000 mAh admite 3-6 horas de funcionamiento. De esta manera, puede ver vídeos, leer o trabajar en cualquier momento. El Bluetooth incorporado facilita el emparejamiento con altavoces, teclados y otros dispositivos habilitados para Bluetooth, brindando a su tableta potentes capacidades multimedia.

Servicio postventa: Si la tableta tiene problemas en un año, lo ayudaremos con la reparación (daño no artificial). Puede comprar nuestra tableta con confianza, podemos brindarle tranquilidad.

Tablet 10.0 Pulgadas YESTEL Android 10.0 Tablets con 4GB RAM + 64GB ROM - /WiFi | Bluetooth | GPS, 8000mAH, con Ratón | Teclado y Cubierta-Dorado… € 104.98 in stock 1 new from €104.98

Amazon.es Features [Sistema y procesador]: la tableta YESTEL X2 adopta un sistema operativo Android 10.0 estable estable, un procesador MTK de 4 núcleos, el almacenamiento es de 4GB + 64GB, memoria ampliable a 16-128GB, el gran almacenamiento satisfará sus requisitos diarios para trabajar y aprender. ¡Aviso! No es adecuado para juegos grandes.

[Carcasa de metal y pantalla IPS HD]: el toque de la cubierta posterior de metal ultrafino, para brindarle la mejor experiencia. La pantalla IPS IPS de 10 pulgadas con resolución de 1280 * 800 que permanece clara bajo cualquier luz. Los altavoces duales producen audio de alta calidad para sus videos y canciones favoritas.

[Manténgase conectado]: 2.4G WiFi garantiza que puede acceder a la red en cualquier momento donde haya una señal de red. Puede usar la Radio FM sin conexión, todo lo que necesita es un auricular y puede escuchar varias noticias y música. Bluetooth admite una variedad de conexiones. OTG puede leer más información. Múltiples métodos de conexión aseguran la versatilidad de la tableta.

[Batería de alta capacidad]: batería incorporada de alta capacidad de 8,000 mAh, duración de la batería de hasta 4-6 horas, proporciona una vida útil de la batería de larga duración, evite cargarse todo el tiempo. La mejor opción para que los niños vean videos, los estudiantes aprendan, trabajen en familia o jueguen.

[Accesorios + Servicio postventa]: los accesorios incluyen mouse inalámbrico, teclado Bluetooth, funda protectora, lápiz táctil. YESTEL ofrece una garantía de 24 meses que cumple con los estándares europeos. Tenemos un equipo de servicio al cliente amigable y un equipo técnico profesional. Si tiene alguna pregunta o problema con el producto, contáctenos a través de Amazon o YESTEL Customer Service.

SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite - Tablet de 10.4” (WiFi, Procesador Exynos 9611, 4 GB RAM, 128 GB Almacenamiento, Android 10), Color Gris [Versión española] € 398.00

€ 359.00 in stock 19 new from €355.00

1 used from €333.87

Amazon.es Features Nuevo diseño compacto y ligero: con el grosor del bisel reducido a 9mm y bordes de la pantalla redondeados

El nuevo S-Pen permite una mejor experiencia de escritura y dibujo gracias a su menor latencia, de tan solo 26ms

Pantalla de 10.4’’ y sistema de dos altavoces con Dolby Atmos (con auriculares) te proporcionan una experiencia multimedia sin precedentes

Cámara trasera 8 MP y frontal 5 MP

4 GB de memoria RAM, 128 GB de memoria interna (ampliable con MicroSD hasta 512 GB)

Tablet 10 Pulgadas FACETEL Q3 Android 10.0 4GB de RAM y 64 GB de ROM,5MP 8MP Cámara Tablet PC,Certificación Google GMS - Octa Core | 8000mAh | WiFi | GPS | Bluetooth | Type-C-Negro € 127.99 in stock 1 new from €127.99

Amazon.es Features ★【Android 10.0 ,4GB RAM 】10 Pulgadas Tablet Android 10.0 con 4GB de memoria incorporada y 64GB de memoria de almacenamiento - hasta 128GB (La tarjeta microSD se vende por separado), asegurando que su computadora funcione a alta velocidad. batería de 8000mAh, Compatibilidad con cámaras de 5,0MP+8,0 MP, tablet con doble altavoz estéreo, incorporado WIFI | GPS preciso | Bluetooth 4.0.No es compatible con tarjeta SIM.

★【2.5D Pantalla de cristal HD IPS】Una pantalla HD con una resolución de 1280 * 800, La pantalla logra un toque preciso y proporciona un color de imagen verdadero. y la pantalla de la tablet está hecha de vidrio fuerte y duradero, que es más resistente a los arañazos y proporciona una mejor transmisión de la luz, que es una verdadera certificación GOOGLE GMS, se pueden descargar fácilmente varias aplicaciones de la tienda de Google, como Netflix, YouTube, Facebook, Gogle Meet, etc.

★【Oficina y el aprendizaje】Tablet Android compatible con software de oficina como Office y WPS. Por ejemplo, Word | Excel | PowerPoint | PDF Outlook ... FACETEL Tablet 2020 le permite editar y administrar archivos en cualquier momento y en cualquier lugar, puede llevarlo con usted (turismo, trabajo, tubo de café, biblioteca, etc.La tablets un socio para la oficina y el aprendizaje.

★【Maravilloso regalo 】Obtendrá la 1x tableta, 1x teclado Bluetooth, 1x Ratón, 1x Película protectora, 1x la funda de cuero, 1x los auriculares de audio de 3.5 mm, 1x Cargador estándar europeo, 1x tipo C USB cable de datos, 1x manual del usuario, . Es un gran regalo para sus amigos, hijos y familiares, para que más clientes puedan disfrutar de nuestra tableta.

★ 【Compromiso de servicio】Brindamos 24 meses de servicio postventa y soporte técnico. Contamos con un equipo técnico profesional y un equipo de servicio al cliente amigable. Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre el producto, contáctenos en cualquier momento, lo ayudaremos a reparar (daños no humanos), Puedes comprar con confianza.

Tablet 10 Pulgadas Android 10.0 - RAM 4GB | ROM 64GB - WiFi - Octa Core (Certificación Google GMS) - JUSYEA Tableta - Batería de 6000mAh - Cubierta (Gris) € 110.15 in stock 1 new from €110.15

Amazon.es Features PARÁMETROS ULTRA FUERTES: gracias por comprar la tableta JUSYEA: ecosistema original J6 incorporado Android 10.0, proceso G + G de pantalla de vidrio de gran tamaño de 10 pulgadas y admite 1280 * 800 píxeles, con tecnología eMMC compatible con 4GB RAM + 64GB ROM (soporte de tarjeta Micro SD de 4-128GB) 5.0 + 8.0MP cámara dual, batería incorporada de 6000mAh, solo admite wifi.

LA APLICACIÓN MÁS PRÁCTICA: tableta admite 30 días de espera, 6-8 horas de reproducción continua de video, la última tableta Android10.0 admite todas las aplicaciones de GOOGLE Play Store para descargar (admite clima, video, juegos, belleza, educación, etc.). Puede usar la tableta de manera más conveniente y rápida en cualquier lugar, al mismo tiempo que también es su mejor compañera para la oficina, navegación por Internet, descanso en el hogar, viajes - Soporte de Netflix

USTED TIENE MÁS: la tableta JUSYEA de 10 pulgadas es su mejor opción. Más para usted: tableta J6, cargador estándar europeo 5V 2A, cable de datos tipo C de 100 mm, lápiz capacitor, manual de instrucciones, funda protectora de alta gama, auricular con cable, película protectora y el servicio de garantía más importante.

ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO: la tableta utiliza una interfaz tipo C para maximizar la protección de la carga y la vida útil. Para reducir el daño a la pantalla durante el transporte, agregamos una película protectora. Cuando reciba el producto, retire la película protectora. la tableta es muy adecuada como regalo de Navidad para familiares, maestros, niños y amantes. Cada producto ha pasado las estrictas pruebas de la fábrica JUSYEA, puede estar seguro de comprar.

EL SERVICIO BEAT: JUSYEA lleva más de 10 años procesando y diseñando. Para los productos que se venden en línea en Europa, contamos con el mejor personal de servicio al cliente y el mejor soporte de ingenieros de software y hardware. Al mismo tiempo, disfrutará de 1 + 1 año de servicio VIP. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro personal sin dudarlo. Le serviremos hasta que esté satisfecho. JUSYEA vale su compra.

MEBERRY Tablet 10 Pulgadas Android 9.0 Pie Ultrar-Rápido Tablets 4GB RAM+64GB ROM - Certificación Google gsm - Dual SIM &Dual Cámara,8000mAh ,WI-FI,Bluetooth,GPS,Teclado&Ratón - Nergo € 119.98 in stock 1 new from €119.98

Amazon.es Features 【CONTENIDOS DEL PAQUETE】Tablet PC | Funda protectora para Tablet PC | Teclado Bluetooth | Cable de teclado USB | Ratón inalámbrico 2.4G | Adaptador tipo C a USB | Lápiz capacitivo | Película protectora | Manual del usuario | Paño sin polvo | Cargador estándar europeo | Cable de datos tipo C | ranura para tarjeta.Este es el mejor regalo para San Valentín.

【ANDROID 9.0 Pie】Este es el último sistema: las Tablet 10 Pulgadas MEBERRY están equipadas con Android 9.0 Pie y están certificadas por GOOGLE. El sistema actualizado puede ayudarlo a descargar más aplicaciones compatibles, Brinda una experiencia más fluida.Adecuado para educación, social (Whatsapp / Facebook), juegos, música, video (Netflix / Youtube), etc.

【4 GB + 64 GB & 8000 MAH】Esta es una tablet 10 Pulgadas que tiene un rendimiento potente : tiene un procesador de cuatro núcleos y 4 GB de RAM + 64 GB de ROM (almacenamiento expandible de 4-128 GB). Resolución de pantalla IPS (1280 * 800) y 8000mAh 7-8 horas de batería de respaldo de tiempo de reproducción de video (720P y 1080P). MEBERRY Tablet es la mejor opción para regalos.

【DUALSIM & DUAL CAMARE】MEBERRY Tablet PC también tiene más de sus necesidades: admite llamadas con dos tarjetas y acceso a Internet, y la resolución de 1280 * 800 le brinda una mejor experiencia. Cámara de 5 MP + 8MP, puede tomar hermosas fotos en cualquier momento. La interfaz de carga Tpye-C admite carga rápida y transferencia de archivos. MEBERRY te dirá cuál es el mejor compañero de viaje.

【SERVICIO DE ALTA CALIDAD】 Somos un equipo fuerte: equipo de servicio al cliente profesional + ingeniero superior. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, Por favor no olvide contactarnos♥♥♥ (contamos con servicio de reemplazo de producto (excepto por daños causados ​​por el hombre)), y lo ayudaremos a resolver todos los problemas juntos. MEBERRY es un equipo de confianza.

Tablet 10 Pulgadas FACETEL Android 10.0 Tableta 5G Wi-Fi,4GB RAM 64GB ROM (TF 128GB), Octa-Core 1.6 GHz, 1920×1200 FHD IPS Display, Batería 8000mAh,GPS | Bluetooth | WiFi | Teclado y Ratón- Negro € 189.99 in stock 1 new from €189.99

Amazon.es Features 【El último Sistema y Procesador Eficiente】Tiene un sistema operativo Android 10.0 de hasta 1.6 GHz y un procesador CPU de Ocho-Núcleos con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno.La tablet FACETEL asegura que descargue las aplicaciones que necesita rápidamente y brinda una experiencia ultra fluida.como YouTube, Netflix, Whatsapp,etc.puede realizar fácilmente múltiples funciones sin estar atascada.Nota:no es compatible con SIM.

【1920x1200 Pantalla IPS 2.5D】 La tablet android adopta una pantalla de vidrio 2.5D,Tiene una mayor resistencia a los arañazos y una mejor transmisión de la luz. Con la pantalla IPS HD 1920x1200, Puede presentar detalles claros y colores brillantes,experiencia de visualización más realista.Al mismo tiempo, cámaras frontales de 5MP y La parte trasera de 8MP es conveniente para chatear con fotos y video, y captura momentos perfectos para familiares o amigos.

【 La Mejor Experiencia de Entretenimiento】 La tablets viene con dos altavoces, lo que proporciona una experiencia de audio robusta para tu música, videos y juegos favoritos. Además, el modo Dual Wifi ofrece dos opciones para redes de 2.4GHz y 5GHz. Con conexiones de red de alta velocidad y batería de gran capacidad de 8000 mAh , puede navegar, chatear por video, jugar juegos, ver películas o series de televisión, etc.

【Usted Tiene Mas 】 la tableta 10 pulgadas es su mejor opción. Más para usted: tablet A12, cargador estándar europeo 5V 2A, cable de datos tipo C de 100 mm tipo C, lápiz capacitor, funda protectora de alta gama, Bluetooth teclado, mouse inalámbrico, película protector, daptador tipo C,Paño para polvo,manual de instrucciones y el servicio de garantía más importante.

【Servicio de rimera】Ofrecemos 24 meses de servicio postventa y atención permanente al cliente. FACETEL Tablet PC cuenta con un equipo de servicio al cliente amigable y un equipo técnico profesional, estaremos disponibles las 24 horas del día. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro personal sin dudarlo. Le serviremos hasta que esté satisfecho. FACETEL vale su compra.

MEBERRY Tablet 10 Pulgadas Android 10.0:5G WI-FI | 1.6 GHz | Octa-Core Ultrar-Rápido Tablets - 4GB RAM+64GB ROM(TF 128GB) - 1920 * 1200 FHD | Face ID | GPS | Ratón & Teclado Y Más - Nergo € 189.99 in stock 1 new from €189.99

Amazon.es Features La última Configuración En 2021: MEBERRY M8 está equipado con Android 10.0, un ecosistema fuente de Google de alta gama. Utilice SC9863|CPU de ocho núcleos|frecuencia de 1.6Ghz, soporte 802.11 a / b / g / n (WIFI de banda dual 2.4G y 5G). 4GB RAM + 64GB ROM incorporados, puede lograr una expansión de 128GB de la tarjeta Micro TF. M8 adopta una cámara dual de 5.0MP + 8.0MP (tableta personal clásica, rápida y suave) para realizar tecnología avanzada de reconocimiento facial.

Compatible Con Más Aplicaciones: la tableta Android10.0 es compatible con casi todas las aplicaciones de Google Play, puede ver noticias, vida social y navegar por Internet. Nuestro sistema también incluye el software de Facebook | Youtobe | Netflix más utilizado y más software de Google. La gran batería de 8000 mAh puede lograr varias horas de reproducción de video y navegación web, lo cual es muy adecuado para trabajar, estudiar y ver películas en casa.

Diseño Elegante Y De Alta Gama: M8 adopta una pantalla de 10,1 pulgadas (tecnología G + G), resolución de pantalla IPS 1920 * 1200, la relación de pantalla más alta 21,7 * 13,5. La carcasa trasera de metal integrada es más liviana que el metal ordinario, lo que hace que el producto se destaque en cualquier lugar. El borde negro de la pantalla adopta un diseño cuadrado, que es ligero y cómodo (9 mm de grosor y 0,5 kg de peso), que es más adecuado para fines comerciales y de regalos.

Diseño De Puerto Multifunción: la tableta M8 utiliza altavoces estéreo duales y un puerto de bandeja de tarjeta para lograr la expansión de la tarjeta TF. Botón de encendido + volumen - : puede hacer capturas de pantalla fácilmente y obtener un momento hermoso. El orificio de reinicio puede reducir los problemas causados por la tableta (seleccione el pin de la tarjeta y haga clic en el orificio de reinicio). Admite la interfaz tipo C para realizar una transmisión de datos rápida.

Por Qué Elegirnos: ①Ofrecemos poderosos servicios: equipo profesional de servicio al cliente + ingenieros superiores. Si tiene alguna pregunta, comuníquese primero con nuestro personal profesional de servicio al cliente. ②Contenido del paquete: compre nuestros productos, la tableta MEBERRY que posee | Teclado bluetooth | Ratón inalámbrico 2.4G | Estuche protector | película protectora | Bolígrafo capacitivo | manual de instrucciones | Cargador estándar europeo, etc. READ Los 30 mejores Funda Para Iphone 6S capaces: la mejor revisión sobre Funda Para Iphone 6S

TECLAST P20HD Tablet PC 4GB RAM 64GB ROM (TF 128GB), Tableta 10.1 Pulgadas Android 10, Octa-Core 1.6 GHz, 4G LTE GPS, 1920×1080 Full HD IPS, Bluetooth 5.0/WiFi/Dual SIM/Batería 6000mAh/Carga Tipo C € 169.00 in stock 1 new from €169.00

Amazon.es Features 【Tablet PC 10.1 Pulgadas, Imagen 1920 x 1200 Full HD】Tablet 10.1 pulgadas tiene una pantalla IPS Full HD de 1920×1200 y adopta el algoritmo de mejora de color T-Color, que no solo proporciona detalles de imagen de alta calidad, sino que también mejora el efecto de color de la imagen y finalmente forma la mejor imagen. Al mismo tiempo, la pantalla de la tableta adopta una pantalla táctil 2.5D y un cuerpo de metal con bordes curvos, que tiene una excelente sensación y un hermoso diseño.

【Tablet 4GB RAM, Procesador Octa Core】Tableta utiliza un procesador de ocho núcleos con ocho núcleos de arquitectura A55, la frecuencia más alta es de 1,6 GHz, el rendimiento del procesamiento de inteligencia artificial aumenta 6 veces y el tiempo de inicio es de 24 segundos; al mismo tiempo, la tableta Android está equipada con 4 GB de memoria en ejecución y 64 GB de almacenamiento de alta velocidad, compatible con TF(128GB) ejecución rápida.

【Tablet Android 10.0, Último Sistema Operativo】Tablet pc tiene un sistema Android 10.0 certificado por GMS, lo que permite a los clientes usar la tableta de manera más segura y fluida, y brindar una experiencia más inteligente, con modo táctil de gestos, modo oscuro global, inteligencia artificial para optimizar aplicaciones comunes.

【Doble 4G LTE de Alta Velocidad 】Tablet 4g lte soporta TDD + FDD estándar 4G llamada de red / acceso a Internet, mayor soporte para VoLTE y agregación de gestores, para obtener llamadas y Internet simultáneamente; tablet con WiFi de alta velocidad dual banda AC y transmisión inalámbrica Bluetooth 5.0; soporta Beidou, GPS y otros sistemas de navegación por satélite tradicionales, lo que te permite llegar rápidamente a tu destino.

【Cuerpo de Metal, Pantalla Full-Fit 2.5D】Tablet 4gb ram 64gb Unidad de cavidad de sonido amplia y elegante y cuerpo de metal, agudos brillantes y fuerte penetración, graves profundos. Grabe fácilmente 2 millones de cámaras HD delanteras y 5 millones traseras, grabe momentos maravillosos y facilite el aprendizaje y las videollamadas.

LNMBBS Android 9.0 Tablet de 10'' con WiFi 4GB de RAM y 64 GB de Memoria Tablet PC Procesador de Cuatro núcleos y Dobles Ranuras SIM y una Ranura TF Cámara GPS OTG (Negro) € 95.98 in stock 1 new from €95.98

Amazon.es Features Android 9.0 - El último sistema operativo Android 9.0 garantiza que la tableta se ejecute de forma rápida y constante.

3G & WIFI Y MAGNÍFICA FUNCIÓN– Esta tablet, sin límite del tipo de Internet, con una pantalla de IPS de 10 pulgadas, el sistema de Android 9.0, 4GB de RAM y 64 GB de memoria, garantiza que todos van a ser fluidos. Con bluetooth, WIFI, GPS,Cámars duales y una ranura para tarjeta microSD incorporados en la tablet.

TABLET CON RANURAS DUALES DE TARJETA SIM – Esta tablet, con ranuras duales de tarjeta SIM, puede hacer llamadas y navegar por Internet. Soporta el uso de 2 tarjetas SIM al mismo tiempo. Soporta 2G del estándar; soporta 2G: GSM 850/900/1800/1900/MHz, 3G:WCDMA 2100/850/1900 MHz (La tarjeta de AT&T y la tarjeta de T-Mobile SIM no se soportan en la tablet.)

De gran alcance: Puede guardar sus fotos, películas, aplicaciones y también juegos. Además, con el cable OTG, conectará la tableta a otros dispositivos, como teclado, mouse, altavoz, etc.

La tarjeta SIM solo soporta la red de GSM y WCDMA. Si otra tarjeta se usa en este aparato, la tablet no puede identificarla, así que va a mantenerse en la condición de inactividad. Por favor, elige propiamente el operador de red, y lee con detención antes de comprarla.

TECLAST P20HD Tablet de 10.1 Pulgadas Android 10 4GB RAM+64GB ROM FullHD 1920 x 1200 Octa-Core 1.6 GHz, 4G Dobles SIM/TF, GPS+Type-C+WiFi+Cellular+Bluetooth 4.2, 2+3 MP Cámara, 6000mAh Batería, Negro € 169.00 in stock 1 new from €169.00

Amazon.es Features CPU - procesador SC9863A Octa-Core - Usa núcleo de A55, UNISOC SC9863A es una plataforma SoC altamente integrada con una frecuencia máxima de 1,6 GHz, rendimiento informático AI de 6 veces y Antutu de unos 70.000 puntos, TDD-LTE, FDD-LTE, Soporta modos TD-SCDMA, WCDMA y GSM. El procesador de aplicaciones PRINCIPAL ARM Cortex-A55 e IMG8322 permiten la aceleración de gráficos 3D.

PANTALLA 2.5D OGS DE 10.1"+ DISEÑO ULTRAFINO - La pantalla de bisel estrecho Full HD IPS de 1920 x 1200 de 10.1 pulgadas con brillo máximo 370nit puede suprimir efectivamente la protección visual de la luz azul. Pantalla táctil 2.5D completamente laminada, control táctil inductivo de 10 puntos, solo 8,5 mm de grosor, con la misma tecnología de montaje posterior que el iPad, es muy fácil de sostener y la estructura es más resistente y delgada.

INTERCONEXIÓN 4G DUAL DE ALTA VELOCIDAD + 4GB RAM + 64GB ROM - La interfaz del sistema es muy simple y rápida de operar. La optimización inteligente de la IA acelera el funcionamiento del sistema y mejora el inicio y el cambio de aplicaciones. Puede procesar fácilmente películas, imágenes, videos, música y más. Equipado con una batería de 6000mAh, garantiza una operación de tableta de alta eficiencia durante mucho tiempo. Con el brillo predeterminado, puede ver hasta 7-8 horas de películas 1080P

LTE 4G + 2.4GHz/5.0GHz WiFi + Bluetooth 5.0 - Diseño oculto de ranura para tarjeta SIM / TF,más soporte VoLTE y agregación de portadora, implementación simultánea de llamadas e Internet, Beidou, GPS y otras redes de navegación por satélite de alta velocidad, 802.11 AC dual band de alta velocidad WiFi y Bluetooth 5.0 inalámbrico transmisión. Conéctese a internet y acceda a la web desde cualquier lugar.

CÁMARA TRASERA DE 5MP + FRONTAL DE 2MP + CAVIDAD ACÚSTICA INDEPENDIENTE - La calidad de sonido Swede puro de tercera generación y el chip amplificador independiente inteligente brinda experiencia inmersiva y relajación. Equipado con cámaras duales, el P20HD puede hacer conversaciones de video en cualquier momento y en cualquier lugar y grabar cada momento que te muevas.

KISEDAR Tableta de 10 Pulgadas, 4 GB RAM y 64 GB de Memoria, Compatible con Tableta Android 9.0 WiFi, ha Pasado la certificación Google GMS Dual SIM y TF, GPS (Negro) € 115.99 in stock 1 new from €115.99

Amazon.es Features [Combinación de tableta y teléfono móvil]: las tarjetas SIM dobles pueden realizar llamadas y conectarse a Internet; admite el uso simultáneo de 2 tarjetas SIM; admite 2G estándar; soporte 3G: GSM 850/900/1800/1900 / MHZ. (La tarjeta AT&T y la tarjeta SIM de T-Mobile no son compatibles).

[Cuerpo de metal representativo, función excelente]: El cuerpo delgado está hecho de aleación de aluminio, lo que proporciona un toque cómodo y puede soportar más golpes. También es muy cómodo de llevar. Utiliza un procesador de 4 núcleos con 4 GB de RAM + 64 GB de memoria para cargar para garantizar la velocidad de todas las operaciones. También instaló WIFI, navegación, Bluetooth, GPS, cámaras duales y ranura para tarjetas MicroSD.

[Pantalla transparente y batería bomba de polímero para proteger tus ojos]: Tiene una gran pantalla integrada con laminado. La resolución de imagen de 1280 * 800 y el sistema de retroiluminación independiente le permiten ver todos los detalles con claridad incluso bajo el sol. La batería de bomba inversa de polímero de alta densidad de 8000 mAh puede soportar 2-3 horas de tiempo de funcionamiento. De esta manera, puede ver videos, leer, viajar, escribir y trabajar.

[Aplicaciones enriquecidas]: Basado en Android 9.0, tableta, mouse, estuche para tableta, teclado, bolígrafo, cargador, cable USB, cable OTG, manual del usuario, paquete de ranura para tarjeta SIM, auriculares con audio. el sistema se ha mejorado profundamente. La página de operación simple, el sistema rápido y fluido y las aplicaciones ricas pueden mejorar su vida, entretenimiento, trabajo, estudio, etc.

[Garantía de un año y servicio técnico de por vida]: Dentro de un año, proporcionamos servicios incondicionales de mantenimiento y devolución. La tarjeta SIM solo admite los estándares 2G, GSM y WCD: 850/900/1800/1900 / MHZ. (La tarjeta AT&T y la tarjeta SIM de T-Mobile no son compatibles). Si se usa otra tarjeta en este dispositivo, la tableta no la reconocerá, por lo que permanecerá inactiva. Elija su operador de red correctamente y lea atentamente antes de comprar

HUAWEI MediaPad M5 Lite - Tablet de 10.1" (Wifi, RAM de 4GB, ROM de 64GB, Android 8.0) - Color Gris € 289.99 in stock 7 new from €289.99 Check Price on Amazon

Cuerpo metálico, diseño elegante, 475g, 7.7mm

RAM de 4GB, Almacenamiento de 64GB, batería de larga duración con 7500 mAh y quick charge

Procesador Qualcomm Kirin 659 Octa-Core ultrarrápido y 4 altavoces certificados por Harman Kardon

Sistema Operativo Android 8.0

Tablet 10 Pulgadas Android 10.0 - RAM 4GB | ROM 64GB - WiFi - Octa Core (Certificación Google GMS) -JUSYEA Tableta - Batería de 6000mAh —Ratón | Teclado y Otros (Gris) € 122.85 in stock 1 new from €122.85

Free shipping Check Price on Amazon

LA APLICACIÓN MÁS PRÁCTICA: tableta admite 30 días de espera, 6-8 horas de reproducción continua de video, la última tableta Android10.0 admite todas las aplicaciones de GOOGLE Play Store para descargar (admite clima, video, juegos, belleza, educación, etc.). Puede usar la tableta de manera más conveniente y rápida en cualquier lugar, al mismo tiempo que también es su mejor compañera para la oficina, navegación por Internet, descanso en el hogar, viajes - Soporte de Netflix

USTED TIENE MÁS: la tableta JUSYEA de 10 pulgadas es su mejor opción. Más para usted: tableta J6, cargador estándar europeo 5V 2A, cable de datos tipo C de 100 mm, lápiz capacitor, manual de instrucciones, funda protectora de alta gama, Bluetooth teclado, mouse inalámbrico, adaptador tipo C, Auricular con cable, película protectora y el servicio de garantía más importante.

ACTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO: la tableta utiliza una interfaz tipo C para maximizar la protección de la carga y la vida útil. Para reducir el daño a la pantalla durante el transporte, agregamos una película protectora. Cuando reciba el producto, retire la película protectora. la tableta es muy adecuada como regalo de Navidad para familiares, maestros, niños y amantes. Cada producto ha pasado las estrictas pruebas de la fábrica JUSYEA, puede estar seguro de comprar.

EL SERVICIO BEAT: JUSYEA lleva más de 10 años procesando y diseñando. Para los productos que se venden en línea en Europa, contamos con el mejor personal de servicio al cliente y el mejor soporte de ingenieros de software y hardware. Al mismo tiempo, disfrutará de 1 + 1 año de servicio VIP. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro personal sin dudarlo. Le serviremos hasta que esté satisfecho. JUSYEA vale su compra.

GOODTEL Tablet 10 Pulgadas Android 10.0 Quad-Core, 4GB de RAM, 64GB de Memoria Interna, Escalable 128GB, Dual SIM Teclado Inalámbrico y Ratón, Dual Cámara Bluetooth WiFi GPS, Type-C Tablet-Oro € 125.99 in stock 1 new from €125.99

Amazon.es Features 【SISTEMA Y PROCESADOR SOPORTE DE APK】 Android 10.0, la operación es más fluida, fácil de usar, más inteligente, más simple y más humanizadora. 4GB de RAM, 64GB de Memoria Interna, Procesador de cuatro núcleos, Play disponibles como SKYGO, La tableta puede realizar fácilmente múltiples funciones sin estar atascada, NetFlix, YouTube, Descarga cualquier APPS: video, juegos, música, belleza, correo electrónico, Calculadora, Apk del tiempo y más sorpresas, que hacen que valga la pena comprar.

【TABLET 10 PULGADAS】Tablet de pantalla ultra grande - 1280 * 800 ips.Imagen de alta calidad, La pantalla logra un toque preciso y proporciona un color de imagen verdadero y vívido.visualización más clara. 8000mAh batería para tablet 7-8 horas navegando por Internet, escuchando canciones, leyendo libros electrónicos o viendo videos, mayor duración de la batería.Se instalan dos altavoces de alta fidelidad para proporcionar estéreo dual.

【MÁS SU NECESIDAD】Desbloqueo de tableta con dos ranuras para tarjetas SIM, la memoria se puede ampliar a 128GB (no incluida), soporte 2G - GSM / 3G - CDMA-LB. GPS, WIFI y Bluetooth integrados, Puede conectar su mouse y teclado a través de Bluetooth y otros dispositivos.La cubierta posterior de metal Oro mate ultrafino y el panel Blanco hacen que el producto sea más comercial y elegante, Puedes llevarlo contigo (turismo, trabajo, tubo de café, biblioteca, etc.)

【CONJUNTO COMPLETO ACCESORIOS】Obtendrá la 1x tableta, 1x teclado Bluetooth, 1x Ratón, 1x Lápiz capacitivo, 1x la funda de cuero, 1x los auriculares de audio de 3.5 mm, 1x adaptador de AC, 1x cable OTG,1x manual del usuario, 1x paño a prueba polvo, 1x Type-C. hay una película protectora suave y delgada en la pantalla que se puede arrancar y reemplazar.para que no necesite comprar accesorios adicionales, definitivamente es un buen regalo para padres, seres queridos y Niños.

【SERVICIO DE REEMBOLSO GARANTíA COMPROMISO 】 Tenemos 15 años de experiencia en diseño, producción y ventas. La tableta GOODTEL de tiene un equipo de servicio al cliente amigable y un equipo técnico profesional, Estaremos a su servicio las 24 horas del día. si tiene algún problema o asesoramiento sobre el producto, contáctenos directamente por favor. Haremos todo lo posible para resolver todos sus problemas.

Tablet 10.1 Pulgadas 4G Android 10.1 Quad Core Google GMS DUODUOGO P6 Tablet Baratas 4GB RAM 64GB ROM/128GB Escalables 8000mAh Dual SIM/Cámara Tablet PC Netfilx OTG (Estándar + Teclado y Mouse, Oro) € 112.92 in stock 1 new from €112.92

Amazon.es Features 【DUODUOGO Tablet Android 10.1 2021 Edición】El DUODUOGO P6 presenta una pantalla brillante de 10.1 "y Android 10.1, brinda todo lo que necesita para entretenerse con un festín visual y una operación rápida. Navegue fácilmente en línea y descargue lo que quiera, como Youtube, Netflix, Instagram y cualquier otro juego.

【Tablet Baratas - Almacene Más de Sus Momentos】Con 64 GB de almacenamiento, puede almacenar toneladas de fotos, libros electrónicos, canciones y películas, etc. Además, la tableta DUODUOGO P6 admite memoria expandible mediante tarjeta micro SD de hasta 128 GB. Enorme espacio para todo, desde sus shows hasta sus recuerdos favoritos (la tarjeta SD no está incluida)

【Tablet 10 Pulgadas Android 10.1】Haga lo que le gusta hacer, la tableta DUODUOGO P6 de 10.1 pulgadas lo satisfará con una lectura y un tiempo de visualización duraderos. Para ser más humano, DUODUOGO P6 Tablet presenta el modo "Eye-Care", que ajusta y optimiza automáticamente la luz de fondo. Te hace leer cómodamente por la noche.

【La Mejor Experiencia de Entretenimiento】La Tableta DUODUOGO P6 viene con altavoces duales, proporcionando una experiencia de audio robusta para su música, videos y juegos favoritos. Tableta WIFI: con conexiones de red de alta velocidad, puede navegar, chatear por video, jugar, ver películas o series de televisión, etc.

【Capture Momentos Maravillosos y Batería Duradera】DUODUOGO P6 cuenta con una cámara trasera de 8MP. Tome impresionantes fotografías o videos dignos de publicación cada vez que se sienta inspirado, o grabe momentos memorables para una fiesta de cumpleaños, una reunión familiar, etc. ☏☏☏ Si tiene alguna pregunta, contáctenos y le responderemos dentro de las 24 horas. READ Los 30 mejores Mochila Para Camaras Reflex capaces: la mejor revisión sobre Mochila Para Camaras Reflex

Tableta Android HOPESUNIN de 10 Pulgadas con Sistema operativo Android 9.0, 4GB RAM, 64GB ROM-certificación gsm de Google, ultradelgada 8000 mAh / 5 MP 8 MP/WiFi//Type-C (Negro) € 109.99 in stock 1 new from €109.99

Amazon.es Features Esta tableta tiene sistema Android 9.0, pantalla IPS FHD de 10 pulgadas, cuatro núcleos, Bluetooth, Bluetooth, GPS, ranura para tarjeta, altavoces, sistema operativo de 1.3 GHz, nueva interfaz de operación y operación conveniente, que puede ser mejor con smart Con un inicio manual, optimizado y acelerado, acelere la ejecución de aplicaciones universales, acelere la red y ahorre tráfico, esto le brinda una gran sensación de comodidad

EXCELENTE RENDIMIENTO DE ALMACENAMIENTO: con 4 GB de RAM y 64 GB de ROM (expandido por Micro SD a 128 GB) puede almacenar canciones, videos, fotos y otros archivos. Admite cables OTG para la conexión a otros

Tendrá más: tableta, mouse, estuche para tableta, teclado, bolígrafo, cargador, cable USB, cable OTG, manual de usuario, empaque de ranura para tarjeta SIM. El teclado viene en blanco y negro. La segunda clave de la tarjeta SIM: una versión desbloqueada de una tableta Android de 10 pulgadas que tiene 2 ranuras para tarjetas SIM y admite 2 tarjetas.

Batería de alto rendimiento: la batería incorporada de alta capacidad de 8000 mAh puede extender el tiempo de reproducción, soportar una carga rápida y la mejor experiencia de juego y video. Con esta tableta, puede disfrutar de una diversión sin fin.

CÁMARA HD: este phablet está equipado con una cámara trasera de 8 megapíxeles y una cámara frontal de 5 megapíxeles. Es compatible con redes 2G / 3G / WiFi. Puede chatear con amigos o familiares en calidad HD en cualquier momento, facilitando la comunicación.

JANWIL Tableta Android 9.0 Pantalla de 10" Quad-Core RAM 4GB ROM 64GB Cámara 5MP+8MP Type-C WiFi GPS 8000mAH Batería Doble Tarjeta SIM Tableta de Llamada 3G(Blanco) € 115.99 in stock 1 new from €115.99

Amazon.es Features La última versión de Android 9.0:El último sistema Android 9.0 ha pasado la tableta de certificación GMS. Puede acceder rápidamente a Google Play desde su tableta y descargar las aplicaciones necesarias, como YouTube, Skype, Netflix y más. Se ejecuta sin problemas.

Batería y cámara:La tableta de con batería recargable de 8000 mAh tiene más tiempo de trabajo y tiempo de espera, y puede durar más de 8 horas. La interfaz de carga Tpye-C admite una carga rápida. Cámara frontal de 5MP + cámara frontal de 8MP, puede tomar hermosas fotos en cualquier momento.

Más características:Esta tableta no está restringida por el tipo de Internet, una pantalla HD de 10 pulgadas con una resolución de 1280 * 800. procesador de cuatro núcleos, 4 GB de RAM y 64 GB de memoria para garantizar que todo funcione sin problemas. Soporte de conexión wifi, Función de navegación de posicionamiento GPS, Bluetooth 4.0, Función OTG, cámaras duales y una ranura para tarjeta microSD.Altavoces duales para más sonido estéreo.

SIM Card: Esta tablet, con ranuras duales de tarjeta SIM, puede hacer llamadas y navegar por Internet. Soporta el uso de 2 tarjetas SIM al mismo tiempo. La tarjeta SIM solo soporta la red de GSM y WCDMA. Si otra tarjeta se usa en este aparato, la tablet no puede identificarla, así que va a mantenerse en la condición de inactividad. Por favor, elige propiamente el operador de red, y lee con detención antes de comprarla.

Servicio postventa: Para brindarles a los clientes una mejor experiencia, hemos actualizado la funda de cuero. Color aleatorio del mouse y el teclado. Si desea encender o apagar la tableta y ajustar el volumen, solo necesita tocar suavemente los botones.si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos por correo electrónico, haremos todo lo posible para resolver el problema por usted. Gracias.

HUAWEI MatePad 10.4 - Tablet de 10.4" con Pantalla FullHD (WiFi, RAM de 4GB, ROM de 64GB, EMUI 10.0, Huawei Mobile Services), Color Gris € 319.00

€ 236.70 in stock 4 new from €326.04

4 used from €236.70

Amazon.es Features Pantalla táctil FullHD de 10.4 pulgadas, con una resolución de 2000x1200 píxeles y 7.9 mm de marco estrecho. Nuevo modo de libro electrónico que ajusta automáticamente y de forma inteligente el contraste, el brillo y la definición. Certificación TÜV Rheinland Low Blue Light para cuidar tus ojos.

4GB RAM, 64GB almacenamiento y batería de gran capacidad con 7250 mAh: hasta 12 horas de reproducción de vídeo y 7 horas de reproducción de juegos en 3D con una sola carga.

Sistema de sonido Harman Kardon de cuatro altavoces y cuatro canales con Histen 6.0 3D estéreo.

Esta tablet de 460g viene con EMUI 10.0.1 (basado en Android 10) y Huawei Mobile Services (HMS). No contiene los servicios de Google (GMS) preinstalados tales como Google Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps, etc.

No incluye ranura para tarjeta SIM.

Tablet 10 Pulgadas Full HD Android 10.0 GOODTEL Tablet 4GB de RAM, 64GB de Memoria Interna, Escalable 128GB, Quad-Core, Dual SIM 8000mAh Batería Bluetooth WiFi GPS Cámara Dual, Type-C Tablet - Oro € 118.98 in stock 1 new from €118.98

Amazon.es Features 【SISTEMA Y PROCESADOR】Android 10.0, la operación es más fluida, fácil de usar, más inteligente, más simple y más humanizadora. Procesador de cuatro núcleos, Play disponibles como SKYGO, La tableta puede realizar fácilmente múltiples funciones sin estar atascada, NetFlix, YouTube, etc.Descarga cualquier APPS: video, juegos, música, belleza, correo electrónico, clima, aplicaciones y más para la educación social y de los niños.

【MÁS SU NECESIDAD】Desbloqueo de tableta con dos ranuras para tarjetas SIM, la memoria se puede ampliar a 128GB (no incluida), soporte 2G - GSM / 3G - CDMA-LB. GPS, WIFI y Bluetooth integrados, se puede conectar al teclado a través de Bluetooth y otros dispositivos, puede llevarlo con usted (turismo, trabajo, tubo de café, biblioteca, etc.)

【TABLET DE 10 PULGADAS】Una pantalla HD de 10 pulgadas con una resolución de (1280 x 800).Imagen de alta calidad, La pantalla logra un toque preciso y proporciona un color de imagen verdadero y vívido.visualización más clara. Se instalan dos altavoces de alta fidelidad para proporcionar estéreo dual.Batería de litio recargable de 8000mAh, mayor duración de la batería.

【MáS ACCESORIOS】Obtendrá la 1x tableta GOODTEL G3, 1x teclado Bluetooth, 1x Lápiz capacitivo, 1x la funda de cuero, 1x los auriculares de audio de 3.5 mm, 1x adaptador de AC,1x manual del usuario, 1x paño a prueba polvo, 1x Type-C. hay una película protectora suave y delgada en la pantalla que se puede arrancar y reemplazar.para que no necesite comprar accesorios adicionales, es el mejor regalo para familiares y amigos.

【SERVICIOS DE REEMBOLSO Y MANTENIMIENTO】Ofrecemos 24 meses de servicio postventa y atención permanente al cliente. GOODTEL Tablet PC cuenta con un equipo de servicio al cliente amigable y un equipo técnico profesional, estaremos disponibles las 24 horas del día. Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre el producto, no se preocupe, contáctenos directamente. Haremos todo lo posible para resolver todos sus problemas.

Tablet 10 Pulgadas 4 GB RAM 64GB/128GB ROM Android 9.0 Certificación Google GMS Ultrar-Rápido Tablets 4G LTE Dual SIM / WiFi 8000mAh Quad Core /GPS,Type-c, OTG, Netfilix/ - con Teclado (Azul) € 116.99 in stock 1 new from €116.99

Amazon.es Features Diseño exquisito: Tablets ofertas AOYODKG A22 de 10 pulgadas utiliza un cuerpo de metal con una apariencia exquisita y un tacto cómodo. La pantalla de la tableta está hecha de una duradera pantalla IPS GHD de vidrio templado G + G, Tiene mayor resistencia al rayado y mejor claridad, se ajusta al "estándar 2K" y le brinda una buena experiencia visual.

El último sistema Android: PC tablet utiliza la última versión Android 9.0 Pie ( 2020). Esta versión ha pasado la certificación Google GMS, que es más suave, segura y rápida que otros sistemas personalizados. Por lo tanto, puede descargar aplicaciones de Android sin preocuparse por la compatibilidad. Por ejemplo, Youtube, Netflix, Instagram u otras aplicaciones también se pueden descargar fácilmente desde Google Play Store.

Rentable: Tablet PC A22 está equipada con un procesador de cuatro núcleos a 1.3GHz, 4 GB de RAM y 64 GB de memoria interna, y admite hasta 128 GB de tarjeta microSD, resolución de pantalla de 1280x800 IPS HD, batería de 8000 mAh soporta 5-8 horas Reproducción de video de alta definición, videollamadas de alta definición de 5.0 MP frente a cámaras duales + disparos de 8.0 MP (lente auxiliar de 200 W) en la parte posterior, con altavoces estéreo duales, es una tableta muy rentable.

Admite más funciones: Tablets baratas la tableta de doble tarjeta de doble modo de espera admite llamadas 4G-LTE / WIFI (2.4Ghz), se puede utilizar como teléfono móvil de respaldo, admite Bluetooth 4.2 para conectar teclados y otros dispositivos y GOOGLE GPS, que es una buena navegación También es compatible con OTG. Es un buen banco de energía de respaldo. La interfaz de datos tipo C puede soportar la transmisión rápida de datos. Por lo tanto, es una tableta perfecta.

Servicio de marca de alta calidad: AOYODKG siempre se ha comprometido a proporcionar a los clientes una experiencia de compra satisfactoria. Después de comprar nuestra tableta, puede disfrutar de 12 meses de servicios de reparación gratuitos (daños no humanos) y servicios en línea las 24 horas.

YESTEL Tablet 10 Pulgadas Android Tablet PC con 4GB RAM 64GB ROM + Expandido 128GB Quad Core Let Dual SIM 8000mAh con Teclado-Negro € 118.99 in stock 2 new from €113.00

Amazon.es Features FORJANDO ARTES EXQUISITOS :YESTEL X7 tablet 10 pulgadas utiliza el último diseño artesanal. La pantalla está completamente hecha de material de vidrio G + G, la relación de pantalla es de hasta 16:10, cerca de la proporción dorada, lo que hace que todo el producto sea muy hermoso. El material de la cubierta posterior adopta el proceso de fusión y glaseado a temperaturas ultra altas y tiene una estructura metálica de alta resistencia, que le brinda un toque perfecto y una sensación de seguridad.

SISTEMA DE ANDROID ESTABLE DE ALTA VELOCIDAD: el sistema Android con la tableta Yestel X7 puede admitir y ser compatible con la mayoría de las aplicaciones de Google Play Store para satisfacer su uso diario. Incluido, entre otros, Netflix / Amazon prime / Youtube, etc. Con la alta resolución de 1280 * 800 píxeles, puede ofrecerle una excelente experiencia de visualización.

PROCESADOR DE ALTA VELOCIDAD MTK 1.3 Hz y 4 GB de RAM + 64 GB de ROM:YESTEL X7 tablet 10 pulgadas android adopta un procesador central MTK 1.3 Hz y un diseño de gran capacidad de 4 GB de RAM para garantizar un funcionamiento sin problemas, y también tiene un capacidad de memoria de 64 GB que se puede ampliar a 128 GB, no tiene que preocuparse por la memoria insuficiente, puede almacenar las fotos y videos o la música que desee.

BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD DE 8000 mAh: la tablet Yestel X7 está equipada con una batería grande de 8000 mAh, que puede reproducir videos durante 5-6 horas seguidas cuando está completamente cargada. Puede usarlo sin preocuparse por la batería, será su compañero ideal para viajes cortos.

ACCESORIOS MUY COMPLETOS Y SERVICIO DE GARANTÍA LARGA: la tablet YESTEL X7 está equipada con un conjunto muy completo de accesorios, que incluyen: teclado, auriculares, cable OTG, estuche protector y película protectora. No es necesario comprar accesorios adicionales, lo cual es muy conveniente. Con una garantía de un año sin preocupaciones, nuestro personal le proporcionará una solución satisfactoria dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de su solicitud de ayuda.

Lenovo M10 FHD Plus - Tablet de 10.3" Full HD/IPS (MediaTek Helio P22T, 4 GB de RAM, 64 GB ampliables hasta 256 GB, Android 9, WiFi + Bluetooth 5.0) Plata (Iron Grey) € 206.65

Amazon.es Features Pantalla de 10.3" FHD (1920x1200) TDDI 330nits

MediaTek Helio P22T (8C, 8x A53 @2.3GHz)

RAM de 4GB Soldered

Almacenamiento de 64GB ampliables hasta 256GB

Sistema Operativo Android 9.0

