Los 30 mejores Lampara De Techo Vintage capaces: la mejor revisión sobre Lampara De Techo Vintage

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Lampara De Techo Vintage?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Lampara De Techo Vintage del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Lámpara de Techo Vintage, Tomshine 2 pack 3.94ft/1.2m Lámpara Colgante Retro de Metal,E27 Base de la Bombilla,Lámpara de Techo Industrial para Cocina Restaurante,Ø300mm € 39.14



Amazon.es Features 【Diseño Retro】:Esta lámpara colgante con un diseño vintage elegante e industrial, material metálico, una combinación de negro y oro, crea un ambiente agradable para su habitación.

【2 Piezas Lámpara Colgante】:Se entregan en un paquete de 2, más rentable que la compra de una sola pieza, decoran e iluminan ampliamente sus espacios.

【Longitud Ajustable】:El cable de suspensión se puede ajustar hasta 3,94 ft / 1,2 m, puede elegir la longitud de suspensión adecuada antes de la instalación.

【Instalación Fácil】:Bien embalado e incluye instrucciones y tornillos de montaje para una fácil instalación.

【Amplia Aplicación】:Opción de base de bombillas E27 estándar para su cocina, comedor, dormitorio, bar, pasillo, restaurante.

AUA Lámpara de Techo Vintage, Plafón Industrial 6 brazos, Creativo Lámpara Colgante Retro E27 para la Casa o el Dormitorio, Bombillas no Incluidas € 32.90



Amazon.es Features ┃Lámpara de techo retro┃ Plafón retro de 6 lámparas en metal, cada poste soporta una bombilla en ambos extremos, combina elementos clásicos y tradicionales. Color: negro.

┃Bombilla E27┃ La lámpara de techo necesita 6 bombillas con casquillo E27 para usar juntos. Para obtener los mejores resultados, puedes elegir diferentes tipos de acuerdo a sus necesidades. Bombillas no incluidas.

┃Tamaño Plafón┃ Los brazos son de 60 cm de largo y el diámetro del cilindro para fijar al techo es de 15 cm. Una vez que se completa el montaje, es una llamativa lámpara de techo, con un estilo industrial exquisito.

┃Material┃ Hecho de metal resistente y duradero de alta calidad, duradero y de buen gusto. La superficie pintada de negro no se oxida fácilmente y es fácil de limpiar.

┃Fácil de instalar┃ Lámpara de araña está equipada con todos los accesorios de montaje. Todos los brazos de la lámpara están precableados y precableados para una fácil instalación. Solo necesita ajustar la dirección del brazo de la lámpara y ensamblar y fijar la lámpara en el techo.

Lamparas de Techo Vintage, DIY de 6 Lámparas del Hierro del metal, Lámpara Industrial de la Lámpara de Techo E27 para comedor, salón, cocina, oficina, cafetería, restaurante € 29.98



Amazon.es Features 【Material】 --- La lámpara de techo está hecha de metal con acabado de níquel cepillado, lujoso, resistente, no se desvanece.

【Especificaciones】 ---Tamaño de la lámpara: 20 x 75 cm; Potencia máxima: 40 W; Voltaje: 230 V

【Base de la lámpara】--- E27 Adecuado para tipos de bombilla: LED, CFL, bombilla incandescente o bombilla Edison. (Nota: las bombillas no están incluidas en el envío)

【Fácil de instalar】 --- 1. Fija el soporte de montaje al techo. 2. Coloca el equipo de la lámpara y fija las tuercas en la cubierta. 3. Conecta el cable de alimentación con el cable de la lámpara. 4. Instala la cubierta en el soporte de montaje, y puedes fijar las bombillas.

【Conveniente para la ocasión】 --- Esta lámpara colgante de 6 luces combina líneas elegantes y estilo vintage, es perfecta para cualquier espacio, como salón, comedor, cocina, dormitorio, restaurante, bar, cafetería READ Los 30 mejores Sistema Solar Para Niños capaces: la mejor revisión sobre Sistema Solar Para Niños

Artpad Vintage Loft Jaula de hierro negro Lámpara de techo LED 5W Luz de metal nórdico con luz blanca para cocina Dormitorio Balcón Barra de pasillo E27 Luminaria de techo geométrica € 12.58



Amazon.es Features Luz de techo geométrica de estilo retro moderno con tamaño mini H15cm / 5.91in W13cm / 5.11in, detalle, vea la imagen.

Lámpara de pasillo negra con jaula de hierro para proteger la bombilla de iluminación blanca redonda E27, la bombilla se incluye como regalo, puede instalar una bombilla más brillante, potencia máxima no más de 60w.

Instalación fácil, la lámpara con dos cables, solo conéctelos con el cable en el techo, entonces está bien, es muy fácil. Se incluyen todos los tornillos necesarios, puede instalarlo usted mismo.

Todo el cuerpo de la lámpara de metal está soldado no se caerá y varias veces el cuerpo de la lámpara de pintura de alta temperatura, anticorrosión y antioxidante.

Ampliamente utilizado, es el accesorio de luz perfecto para instalar en iluminación interior, cocina, comedor, sala de estar, porche, almacén, granero, pasillo, entrada, baño, barra para iluminación ambiental o de acento y más.

Lixada Lámpara Vintage Colgante, E27 50 cm Lámpara de Techo de Cáñamo Rústico Retro Estilo Comedor Restaurante Cafe Iluminación Uso € 11.59

€ 9.85

2 used from €9.10



Amazon.es Features ❤La base de la lámpara E27, usted puede elegir cualesquiera bulbos con el interfaz E27 como usted quiere.

❤Hecho de cuerda de cáñamo, la luz del colgante se ve muy especial y vintage.

❤Usted puede atar varios nudos creativos y únicos como su preferencia.

Usted puede atar varios nudos creativos y únicos como su preferencia.

❤Perfeccione para crear la atmósfera caliente, romántica para sus restaurantes, bares y cafés.

Horevo Lámpara de Techo Retro Vintage Industrial, Colgante Lámpara Negro Metal, Loft luz forma de Diamante, E27 Base de la Bombilla, para Cocina, Restaurante, Comedor (incluyendo 8W bombilla) € 49.99



Amazon.es Features [Aspecto Retro Especial] Jaula de metal de alta calidad con apariencia de diamante industrial y cuerda de cáñamo hecha a mano, puede integrarse muy armoniosamente en una variedad de estilos de decoración del hogar.

[Altura ajustable]: con un cable de altura de suspensión ajustable de 75 cm, puede aflojar el perno para ajustar el cable. De esta manera, puede encontrar la altura deseada que se adapte a su habitación.

[Casquillo E27 y Bombilla Incluidos]: Casquillo E27 para bombillas LED o convencionales de 60 Watt máx. Proporcionamos una bombilla de 8W y puedes reemplazar otra bombilla para decorar.

[Tamaño grande] La dimensión de la luz colgante es de 39 cm * 40 cm * 75 cm. Es mucho más grande que la lámpara colgante industrial habitual. Cuando reciba esta lámpara colgante de techo, recibirá más sorpresa de la esperada.

[Escenas aplicables]: tamaño de habitación recomendado 25-30m². El estilo industrial vintage es adecuado para restaurantes, balcones, bares, pasillos, cafeterías, salas de estar y cocinas.

Lámpara de Techo Vintage Industrial Lámpara Colgante Retro de Metal Negra Lámpara de Techo LED Ajustable en Altura, Iluminación de Techo de Interior para Cocina Comedor Restaurante € 45.99



Amazon.es Features Tamaño de la lámpara colgante de techo: Diámetro: 33 cm * Altura: 32 cm, longitud de línea 80cm (longitud total 120cm), longitud ajustable. El accesorio de techo semi-empotrado es fácil de instalar. Base de sombra más fuerte de lo habitual y cable de cadena de metal.

Voltaje: 220V, Tipo de bulbo: LED, CFL, bombillas halógenas. Totalmente regulable cuando se usa con una bombilla de atenuación y un atenuador compatible(no incluido), potencia máxima de 60W. Se recomienda la bombilla E26/E27 de estilo Edison. Nota: no incluye bombillas.

Lámpara colgante industrial vintage está hecha de hierro de alta calidad. Superficie de la pintura negro, protección del medio ambiente de bajo carbono, no tóxico, ninguÌ n moho, durabilidad uniforme del color. La parte entre el portalámpara y la pantalla está reforzada para hacer el montaje más simple. Fácil de instalar y limpiar.

Diseño Industrial: Simplicidad estilo retro diseño, la combinación de diseño de arte moderno y retro concepto, elegante y finamente. Candelabros de hierro retro no sólo pueden iluminar la casa, sino también decorar la casa. Debajo del techo, puede disfrutar plenamente de un buen momento.

Adecuado para diferentes estilos: Moderno / Retro / Loft / la antigüedad. Perfecto para la cocina, comedor, dormitorio, pasillo, casa de campo, restaurante, café, bar, club de iluminación Deco. El tamaño recomendado de la habitación: 10-25㎡.

Retro Lámpara colgante Vintage iluminación de techo Iluminación E27 Capacidad AC220-240 V para comedor, Dormitorio, Café, Barra de Lectura Luz € 19.79



Amazon.es Features ★ esta lámpara colgante vintage es con 1 x E27 portalámparas. (pera no es incluir). peras: Bombilla LED/Bombilla de ahorro de energía/halógeno existente.

★ Voltaje: 220 - 240 V | potencia: Max 60 W | Material: Metal | cable de adaptador de cabezales de Long: 100 cm | 1 x E27.

★ y permanente de seguridad: la superficie con bajo de carbono, protección del medio ambiente, no tóxico, no óxido, color uniforme y durabilidad.

★ estructura simple, estilo de retro, elegante líneas. no sólo la iluminación, sino también para decorar su casa.

★ aplicación: Cafe, bar, club, sala de estar, dormitorio, cocina, comedor, habitaciones Home Office/trabajo, jardín de invierno, lavadero/cuarto de lavado, piso, porche, garaje, terraza. Tamaño de la habitación recomendada: 10 - 12 ㎡.

Lámpara de techo EGLO TOWNSHEND, lámpara de techo vintage con 3 bombillas de estilo industrial, lámpara de suspensión retro de acero y madera, color: negro, marrón, casquillo: E27 € 65.47



Amazon.es Features La moderna mezcla de materiales con el listón de madera maciza y clara y el acero negro, proporciona a esta lámpara un auténtico aspecto vintage

Gracias a la sencilla técnica de enrollado, las bombillas pueden colgar a diferentes alturas

Lámpara colgante con un elegante diseño industrial para interiores, como sala de estar, dormitorio, comedor, cocina o pasillo

Las bombillas de filamento de la imagen no se incluyen en el contenido de la entrega y están disponibles por separado con el código EGLO 11555

Admite cualquier bombilla con casquillo E27; voltaje máximo por casquillo de 60 W Regulable según la bombilla utilizada

Lámpara de techo vintage industrial de metal, color negro, jaula de hierro, para pasillo, porche, salón, cocina, salón, dormitorio, color negro € 22.90



Amazon.es Features Estilo: retro, vintage, industrial, diseño innovador y forma de diamante, estilo industrial delicado y simplicidad vintage retro, hacen que sea el favor rústico, cómodo y chic en tu hogar.

Dimensiones del producto: 25 x 25 cm. Diámetro de la base del techo: 10 cm. Fuente de luz: E27. Tipo de bombilla: LED, bombilla Edison (bombilla LED no incluida).

Fácil de instalar: todo el hardware de montaje incluido para una instalación rápida y sencilla.

Material: metal, hecho de material de hierro de alta calidad, no se oxida, el efecto es excelente.

Adecuado para la decoración de pasillos, hogar, restaurante, comedor, sala de estudio, balcón, escalera, cafetería, ático, cocina, dormitorio, bar, club, etc.

lamparas de techo vintage salon Cage decoracion del salon, comedor, restaurante,E27[Clase de eficiencia energética A+] € 42.99



Amazon.es Features Tamaño: altura 25 cm x diámetro 20.5 cm, diámetro de la base del techo: 10 cm, longitud del cable: 100 cm máx. Voltaje: 110-220 V; Fuente de luz: E27 (bombilla no incluida)

Lámpara colgante 3 en 1: se suministra con todos los accesorios, fácil de instalar y el efecto es excelente. Recomendamos la instalación para electricistas.

Lámpara colgante de metal: la pantalla de la lámpara está hecha de hierro, con un revestimiento negro liso y duradero y un aspecto clásico.

Luz de suspensión vintage: las pantallas con un diseño simple de Cage y un estilo retro no solo son una luz, sino también una decoración para decorar las habitaciones con un tema vintage.

Aplicación: la lámpara colgante en diseño de jaula geométrica será perfecta para cualquier lugar, como cocina, comedor, sala de estar, dormitorio, restaurante, cafetería, bar, etc.

Lámpara Colgante Vintage,cuerda de cáñamo Retro Lámpara de Techo Colgante industrial,Lámpara de suspensión de jaula de hierro en forma de diamante Luces de techo,25 cm € 24.99



Amazon.es Features ♠ Especificaciones: Tamaño de la lámpara: 25 * 26Cm; Longitud del cable: 100Cm; Material principal: Cuerda de hierro y cáñamo; Color: Espalda + Cuerda de cáñamo; Portalámparas: E27. (Se vende sin bombilla).

♠ Por qué necesita comprarnos: la cuerda de cáñamo de la lámpara se selecciona cuidadosamente; su color se ve mejor que otros en el mercado; Además, la cuerda es más gruesa y se siente más texturizada.

★Luces colgantes elegantes: las luces colgantes de lujo están fabricadas con material metálico de excelente calidad para uso y sustento a largo plazo.

♠ Fácil instalación: el dosel tiene 10 cm de diámetro. Comprueba el diámetro de la abertura de tu montaña antes de comprar. Incluye los accesorios para la instalación; apto para todas las tomas E27.

♠ Amplias aplicaciones: la moderna pantalla de luz colgante se debe colgar en el techo de su cocina, sala de estar, comedor, dormitorio, hoteles, conferencias, restaurantes.

Lámpara Colgante Vintage, Lámpara de Techo Retro, Lámparas Colgantes Industriales de Metal E27 para Comedor, Barra, Café 30cm € 35.98



Amazon.es Features 【Calidad fiable】: lámpara industrial vintage está hecha de hierro de alta calidad y dura más de 5000 horas. La superficie está cubierta con una capa de pintura mate, no tóxica y respetuosa con el medio ambiente. Con un bajo contenido de carbono, la suspensión no se oxida con un color uniforme y resistente.

【Estándar E27 socket】: lámpara vintage tiene una toma E27 y se adapta a las bombillas E27 normales (Max.40 W). Puedes elegir la bombilla de bajo consumo o bombilla incandescente individualmente (las bombillas no están incluidas).

【Cable ajustable】: la longitud del cable de este lámpara es ajustable. La longitud del cable se sitúa entre 60 y 120 cm, se adapta a la mayoría de las alturas de techo.

【Instalación fácil】: lámpara de suspensión vintage gracias a la instalación muy sencilla de esta lámpara colgante vintage, puede instalar rápidamente una lámpara colgante en la habitación gracias al manual de usuario (idioma español no garantizado).

【Multiaplicación】: lámpara de techo vintage gracias a este diseño industrial clásico de lamapá, esta lámpara colgante no solo es adecuada para espacios privados como el salón o el comedor, sino también para espacios comerciales como restaurantes y cafeterías. READ Los 30 mejores Carros De Compra Plegable capaces: la mejor revisión sobre Carros De Compra Plegable

Lámpara de Techo Vintage 3L Cage Retro Iluminación E27 Capacidad AC220-240 V para Comedor, Dormitorio, Café, Barra de Lectura Luz para la decoracion del salon, restaurante € 42.95

1 used from €36.21



Amazon.es Features Lámpara de techo colgante de metal en acabado negro mate, con un punto de luz con 3 casquillo E27

La lampara contiene una medida de 235X210H mm; Elegante estilo industrial fabricada en metal resistente con elementos cuerda de cáñamo, la que se con estilo en tu decoración - el look moderno se adapta a muchos estilos de de configuración

Se puede relacionar con el resto de la familia Vintage . La Bombilla no va incluida. Perfecta para combinar con estilos vintage.

Bombilla no incluido; No es sólo una iluminación, sino también una hermosa decoración para espacio. perfecto para cocina/comedor/dormitorio/café/bar/club iluminación Deco

Lugares adecuados: ideal para uso en restaurantes, estudios, balcones, pasillos, salas y otros lugares diferentes.

Lámpara Colgante Vintage,Luz de Techo Retro,Iluminación Suspensión industrial cuerda de cáñamo Loft luz E27,Diámetro 25 cm,Luz de cuerda industrial,Luz Colgante Industrial (1 Pieza) € 25.99



Amazon.es Features Especificaciones: Tamaño de la lámpara: 25 * 26CM;Longitud del cable: 100 CM (ajustable)

Material principal: Cuerda de hierro y cáñamo; Color: ; negro;Diámetro de la base: 10CM; Voltaje: 220V; Zócalo: E27

VINTAGE CEILING LIGHT: Diseño único - Forma de diamante, noble y elegante; es popular en Europa y los Estados Unidos

FÁCIL DE INSTALAR; Viene con una lámpara vintage bien montada, fácil de instalar

Traje para diferentes estilos: Moderno, Retro, Loft, antigüedad. Perfecto para la cocina / comedor / dormitorio / Cafe / Bar / Club de iluminación Deco. Tamaño recomendado de la habitación: 10-15㎡

Huahan Haituo colgante luz Vintage Industrial Metal acabado cristal la bola de cristal redonda sombra Loft colgante Lámpara Retro Lamp Vintage luz de techo (Ámbar,20CM) € 26.59



Amazon.es Features La lámpara de suspensión es único diseño, práctico y decorativo para su casa. Por lo que es perfecto para añadir calidez y felicidad a su casa.

Decoración del hogar de forma elegante y hermosa.

Puede creativo una atmósfera romántica y dio brillo a las noches brillantes.

Conveniente para el hogar sala, restaurante, Casa Club, pueblo.

Estilo europeo elegante.

Osairous Lámpara de Techo Vintage, Luces de Techo LED de Interior de Metal Negro, Luces de suspensión para Comedor, Dormitorio € 32.98



Amazon.es Features 【Estilos modernos y retro】 Los candelabros pueden satisfacer sus diversos estilos decorativos como medieval, moderno, retro e industrial. Definitivamente es la mejor opción para la iluminación y decoración de su hogar.

【Tipo de bombilla E27 aplicable】 La base de la bombilla E27 (excluidas las bombillas) es compatible con bombillas LED, de cambio de color, incandescentes, halógenas y antiguas. Esta lámpara de araña de metal agregará color a su casa con su diseño retro y llamativo.

【Fácil instalación】 Las 6 ramas deben empalmarse. Al ensamblar el tubo, empalme el poste pieza por pieza de acuerdo con el dibujo de instalación. Puede seguir exactamente las instrucciones de instalación.

【Material excelente】 Arte de hierro, exquisito y duradero. La superficie pintada de negro no se oxida fácilmente.

【Amplia aplicación】 Es muy adecuado para comedor, cocina, sala de estar, dormitorio, salón, puede elegir la ubicación de instalación de acuerdo con las necesidades reales.

CCLIFE 2 Unidades Lámpara de techo Vintage Lámpara colgante Lámpara vintage industrial Lámpara Colgante Retro de Metal Casquillo E27,Ø300mm, Color:Negro € 34.98



Amazon.es Features Diseño Retro : Esta lámpara colgante con un diseño vintage elegante e industrial, material metálico, una combinación de negro y oro, crea un ambiente agradable para su habitación.

2 Piezas Lámpara Colgante :Se entregan en un paquete de 2, más rentable que la compra de una sola pieza, decoran e iluminan ampliamente sus espacios.

Longitud Ajustable : El cable de suspensión se puede ajustar hasta 120cm, puede elegir la longitud de suspensión adecuada antes de la instalación.

Instalación Fácil : Bien embalado e incluye instrucciones y tornillos de montaje para una fácil instalación.

Amplia Aplicación : Opción de base de bombillas E27 estándar para su cocina, comedor, dormitorio, bar, pasillo, restaurante.

Lámpara de techo EGLO TOWNSHEND 3, lámpara retro con 2 focos de techo vintage de estilo industrial de acero y madera, color: negro, marrón, casquillo: E27 € 35.45

4 used from €17.82



Amazon.es Features La moderna mezcla de materiales con el listón de madera maciza y clara y el acero negro, proporciona a esta lámpara un auténtico aspecto vintage

Lámpara de techo con un elegante diseño industrial para interiores, como sala de estar, dormitorio, comedor, cocina o pasillo

Gracias a los focos orientables, puede cambiar y ajustar la iluminación a su gusto

Las bombillas de filamento de la imagen no se incluyen en el contenido de la entrega y están disponibles por separado con el código EGLO 11555

Admite cualquier bombilla con casquillo E27; voltaje máximo por casquillo de 60 W Regulable según la bombilla utilizada

Lámpara colgante industrial, STARRYOL cuerda doble de cabeza de cáñamo Iluminación colgante para comedor, sala, restaurante, bar, cafetería - longitud 60cm+60cm € 15.00



Amazon.es Features STARRYOL cuerda de cáñamo vintage colgante de luz, es definitivamente una buena opción para decorar su hogar.

Esta lámpara colgante con dos bulbos de bulbo E27, compatible con lámpara osram o lámpara LED. (Blub no incluido)

La longitud de cada cuerda es de 60 cm, la cuerda es suave y flexible, puedes simplemente darle forma única, como forma de corazón, corbata u otra que te guste.

Aplicación: perfecto para comedor, sala, restaurante, bar, cafetería, sala de estar, etc., en cualquier lugar que desee.

También tenemos otro tamaño y otra lámpara colgante para su elección, ingrese a la tienda Starryol para verificar.

Sencilla Estilo Nórdico Lámpara de Techo Vintage Metal Luz Colgante Retro Iluminación y Decoración Salón Café Estudio Pasillo Loft (Blanco) € 8.98

Amazon.es Features Tamaño del producto:(D*A)16*14cm ; Diámetro de la base : 10cm; Color: Blanco.

La geometría perfectamente simétrica agrega personalidad y creatividad a la habitación.

Tratamiento de superficie mate inteligente: la superficie está sujeta a una avanzada tecnología de pulverización, baja en carbono, no tóxica y respetuosa con el medio ambiente, sin óxido, color uniforme y durabilidad.

Esta lámpara es adecuada para bombillas incandescentes o LED con una base E27 estándar. Tenga en cuenta que la bombilla no está incluida.

Adecuado para diferentes estilos: rústico, moderno, retro, ático. Ideal para decoración e iluminación en cocinas, restaurantes, pasillos, cafés, galerías, salas de estar, salas de estudio, etc.

iDEGU Lámpara de Techo Industrial Vintage, Estilo Edison 3 Luces Lámpara Colgante E27 Iluminación Colgante de Interior de Metal para Comedor, Salon, Bar, Café - Ø220MM, Negro € 39.99

Amazon.es Features Este artículo solo lo vende el vendedor IDEGU. Si compra artículos falsos y de mala calidad de otros compradores, como el vendedor "Vintagelight". No somos responsables de los artículos falsos y de mala calidad. Diseño Vintage: lamparas de techo industrial de metal, estilo retro, diseño moderno y elegante que aporta una nota especial para la decoración de interiores.

Lámpara Colgante 3 en 1: 1 lámpara de techo con brazos combinados con 3 lámparas. Tamaño de la iluminación colgante: Altura 16 cm x Diámetro 22 cm, Lunghezza del supporto in barra: 50 cm, Longitud del cable: 100 cm máx.

Base para lámpara E27: la lámpara de techo requiere una bombilla E27, máx. 60W (las bombillas no están incluidas en el suministro). Tipo de bombilla: LED, Halógena, Incandescente.

Cable Ajustable: la longitud de cada cable es de 100 cm. Para adaptar su decoración, puede acortar los tres cables de acuerdo a sus necesidades.

Ocasiones: El iluminación colgante es adecuado para uso en aplicaciones residenciales y comerciales, como bar, restaurante, bar, oficina, sala de estar, dormitorio, cocina ...

Lámpara Colgante Vintage Metal Luz de Techo Retro Iluminación Araña de Suspensión Industrial Colgante de Luz E27 para Dormitorio Loft Restaurante Coffee Bar, Negro € 18.99



Amazon.es Features ★ Lámpara colgante: Voltaje: 220-240V; Dimensiones: ø20.5cm * 25.5cm; Cables colgantes: 100cm(ajustable).

★ Base de E27: 1 x E27 Máx. 60W; Bombillas no incluida; tipos de lámparas disponibles: bombilla LED / lámpara de bajo consumo / halógeno.

★ Metal de alta calidad: Material: metal; seguridad y durabilidad; La superficie con poco carbono, protección del medio ambiente, no tóxico, sin óxido, color uniforme y durabilidad.

★ Esta Colgante de luz Fácil instalación con cables y tornillos. La longitud del cable es ajustable según sus deseos.

★ Perfecto para decorar iluminación de cocina / comedor / dormitorio / cafetería / bar / club / balcón / loft. Tamaño recomendado de la habitación: 10-15㎡.

Lámpara de techo, de SUNSBELL®. Diseño Industrial, estilo retro, vintage. Bombilla edison E27 (no incluida). Pará café, bar, etc. Marrón € 20.99



Amazon.es Features Lámpara de estilo retro, vintage con acabado rústico.

Estructura simple, estilo retro. Ideal para cocinas, comedores, salones o bares.

Lámpara de estilo industrial de alta calidad, incluye: florón de metal, pantalla y fijaciones.

Base E27, con cableado, bombilla no incluida.

Rosca Edison. Lámpara de techo de fácil instalación.

Lámpara de techo EGLO TOWNSHEND 5, lámpara de techo vintage con 3 bombillas de estilo industrial, lámpara de suspensión retro de acero y madera, color: negro, marrón, portalámparas: E27 € 99.00

3 used from €69.08



Amazon.es Features La moderna mezcla de materiales con el listón de madera maciza y clara y el acero negro, proporciona a esta lámpara un auténtico aspecto vintage

Cuando se enciende la lámpara, surge a través de la pantalla de alambre un fascinante juego de luces y sombras Gracias a la sencilla técnica de enrollado, las pantallas pueden colgar a diferentes alturas

Lámpara colgante con un elegante diseño industrial para interiores, como sala de estar, dormitorio, comedor, cocina o pasillo

Las bombillas de filamento de la imagen no se incluyen en el contenido de la entrega y están disponibles por separado con el código EGLO 11553

Admite cualquier bombilla con casquillo E27; voltaje máximo por casquillo de 60 W Regulable según la bombilla utilizada READ Los 30 mejores Organizador De Baño capaces: la mejor revisión sobre Organizador De Baño

Lampara del Techo Vintage Hierro, Retro Colgante de Techo Industrial Luz, Lámpara de techo Vintage Industrial, E27 Iluminación Dormitorio Cocina Sala de estar Loft Comedor Baño Pasillo Porche € 20.90

€ 19.90



Amazon.es Features La lampara industrial techo superficie con bajo de carbono, protección del medio ambiente, no tóxico, no óxido, color uniforme y durabilidad.

Estructura simple lampara de techo vintage,lamparas, estilo de retro, elegante líneas. no sólo la iluminación, sino también para decorar su casa.Tamaño de la habitación recomendada: 5 - 10 ㎡.

Material: metal + pintura, estilo: retro, antiguo, vintage, industrial. Fácil de instalar, todo el hardware de montaje incluido para una instalación rápida y fácil.

Esta lámpara colgante vintage es con 1 x E27 portalámparas. ( Bombilla no incluida). Recomenddo para utilizar bombilla LED,bombilla de ahorro de energía y incandescente.

Amplia aplicación:lampara habitacion techo, combinar con bombillas de base E27; perfecto para el hogar, oficina, habitaciones, cafetería, dormitorio, hotel, restaurante, biblioteca.

Focos LED de techo vintage lámpara rusticas de techo industrial con base E27, ángulo ajustable hacia arriba y hacia abajo Luz de pared Negra moderno iluminación para Dormitorio Cafe Shop Bar Salón € 19.99



Amazon.es Features Tamaño: se utiliza como luz de techo/Aplique Pared y Luz Spot, tamaño de la lámpara: diámetro 95mm (3.74 pulgadas) * Altura 230mm (9.05 pulgadas).

El ángulo de luz es ajustable: puede ajustar el ángulo de la luz de la pared hacia arriba y hacia abajo para el deflector, a fin de darse cuenta de las diferentes perspectivas internas de sus necesidades de iluminación.

Bombillas: Use bombillas E27, 40-60W, Luz blanca cálida.

Fácil instalación: Con todas las piezas de montaje para una instalación fácil y rápida. Tamaño de la habitación sugerida: 10-15 m2.

Ampliamente utilizado: El aplique de techo vintage es perfecto para restaurantes, cocinas, salas de estar, dormitorios, comedores, lavadero, recibidor, porche, garaje, patio, oficina, bares, tienda de ropa y cafetería, trayendo el tiempo clásico y dándote una experiencia única de antaño.

Vintage Industrial lámpara de techo de interior, luces de techo Metal Negro Jaula de Hierro Forma E27 base, para pasillo,porche, dormitorio, etc € 15.99



Amazon.es Features Pantalla de la lámpara: luz de techo jaula de hierro, Tamaño: 16 cm (L) * 16 cm (W) * 18 cm (H). la bombilla: Bombilla E27 (60 vatios máximo, bombilla no incluida)

Fácil instalación: Sin enchufe, debe estar cableado. Oferta Se incluyen tornillos de montaje e instrucciones de instalación.

Fácil de reemplazar: alta temperatura y a prueba de fugas, adecuado para instalar varios tipos de bombillas, fácil de reemplazar, como LED, incandescente.

Jaula retro Lámpara Colgante, le da un ambiente moderno y romántico.

Aplicación:cocina,pasillo,dormitorio,comedor,sala de estar.

Lampara del Techo Vintage,Retro Colgante de Techo Industrial Luz, Techo Lámpara de Estilo,Iluminación Dormitorio Cocina Sala de estar Loft Comedor Baño Pasillo Porche(E27,no hay bombillas) € 15.89

€ 14.89



Amazon.es Features Lámpara de techo colgante geométrica minimalista retro, lámpara de luz Chic de estilo vintage;Generosa decoración elegante e iluminar su hogar.Con líneas claras y afiladas, esta llamativa luz de alambre de metal hará que su habitación sea más interesante e interesante.

Con su diseño sencillo, la lámpara colgante ofrece un punto culminante en cada habitación, ya sea sala de estar, cocina o comedor por encima de la mesa de comedor.

Dimensiones: Altura: 20CM, diámetro: 20CM, zócalo de diámetro: 10CM. Socket E27 (no incluido en la bombilla), Recomendamos filamento transparente o bombillas Edison para completar el aspecto vintage.

La bombilla de filamento mostrada no está incluida en el alcance de la entrega y a continuación. Puede seleccionar lámparas LED según sus deseos (máx. 40W).

Perfecto para la decoración pasillo,estudio,sala de estar, oficina,porche,garaje,dormitorio,cocina,bar,cafetería,tienda,restaurante,balcón, etc.

Lámpara Colgante Vintage de Metal, EYLM Lámpara de Techo Interior para Cocina, Sala, Comedor, Dormitorio (con 16W Bombilla Led) € 29.99



Amazon.es Features 【Iluminación colgante industrial】 el diámetro de la lámpara es de 9,6 cm. El diámetro de la pantalla es de 22 cm (como muestra en la imagen 6). Lámpara de metal que ofrece la luz cálido, creando una atmósfera agradable, al mismo tiempo que ilumina por completo sus habitaciones. Tamaño de la habitación recomendada: 10 - 15 ㎡.

【Alta calidad】Cuerpo de lámpara de hierro integrado de alta calidad, sin óxido ni corrosión. Placa de techo de hardware, resistente y duradera.

【Base E27】Luz retro colgante de techo industrial es compatible con varias bombillas, como bombillas incandescentes, LED, CFL y halógenas.

【Fácil para la instalación】Incluye la instalación de accesorios, solo necesita un ensamblaje simple del cuerpo de la lámpara, fácil instalación. El paquete incluye todo lo necesario para instalar (capota, portalámparas E27, pantalla de metal, red de ratán, bombilla Led blanco cálido de 16W y tornillos)

【Aplicación amplia】La luz colgante vintage cuenta con líneas elegante y diseño de estilo retro, la combinación única de hierro forjado y ratán es perfecta para restaurante, cocina, sala de estar, dormitorio, comedor, cafetería, bar, biblioteca,etc..

