Los 30 mejores Bañera Para Perros capaces: la mejor revisión sobre Bañera Para Perros

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Bañera Para Perros?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Bañera Para Perros del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



DIERI Bañera Portátil para Mascotas con Orificio De Drenaje, Lavabo Plegable Antideslizante, Bañeras De Seguridad para Perros Y Gatos, Piscina para Cachorros, Piscina Plegable para Gatos € 34.44 in stock 1 new from €34.44 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Múltiples funciones: esta bañera plegable es muy adecuada para cachorros y gatitos después del baño (peso inferior a aproximadamente 33 libras). También se puede utilizar para lavar ropa, zapatos y otros artículos, así como grandes cestos de ropa y estantes de almacenamiento en baños y dormitorios.

Ahorro de espacio: se puede plegar y almacenar fácilmente, ocupando un espacio pequeño y conveniente para el almacenamiento. Se puede guardar en el maletero de un automóvil y utilizar para acampar, pescar o realizar actividades al aire libre. La mejor opción para viajeros, campistas y propietarios de caravanas con bebés o mascotas.

Diseño de drenaje: el lavabo tiene orificios de drenaje para un drenaje rápido. Después de bañar a su perro, abra el desagüe sellado para drenar el agua. Luego puedes plegar el fregadero, lo cual es muy cómodo de usar.

Alta calidad: hecho de materiales PP y TPR suaves y resistentes, duraderos y capaces de soportar el desgaste normal del uso en exteriores. Puede utilizarse para almacenamiento y limpieza de frutas y verduras.

Más conveniente: esta bañera plegable es muy cómoda de usar y también es multifuncional, lo cual es muy conveniente para su vida. Puede colocar nuestra bañera plegable en su casa para organizar y almacenar diversos artículos del hogar, incluidos juguetes para niños, toallas, artículos para mascotas, accesorios de jardín, etc.

Hengriacly Plegable Bañera para Perros, Bañera para Mascota Altura Ajustable, Capacidad de 65kg, Portátil Bañera para Perros Pequeños y Medianos y Gatos - Gris € 189.99

€ 179.89 in stock 2 new from €179.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ideal para mascotas】La bañera para perros mide 89 cm de largo, 52 cm de ancho y 30 cm de profundidad, la correa de tres puntos con collar ajustable puede mantener a su mascota más segura mientras se ducha. La bañera para perros es adecuada para la mayoría de las mascotas de hasta 15 kg

【Height Adjustable Dog Bath】5 niveles de ajuste de altura - Elija la altura adecuada para bañar a su perro o gato sin dolor de espalda. Acceso de 360 grados a las mascotas, lo que facilita el baño y el aseo. Dos bolsillos laterales para un fácil almacenamiento de champú y gel de ducha

【Fácil de plegar y transportar】Esta bañera portátil plegable para perros tiene un práctico diseño plegable. Simplemente tire del asa en el centro de la bañera con una mano para plegarla de 89 cm a 18 cm de ancho. Además, las patas de la bañera son desmontables y se pueden guardar fácilmente en el maletero del coche

【Material de calidad】 La bañera de aseo para mascotas está hecha de PVC suave y duradero, el marco resistente está hecho de acero inoxidable, la bañera puede soportar hasta 65 kg (incluida el agua), estable y segura para traer diversión y alegría a su mascota mientras se baña

【Quick Drain】La bañera para perros está equipada con un tubo de drenaje retráctil. Después de bañar a su perro, abra el orificio de drenaje sellado de la bañera para perros para drenar el agua o use la manguera para drenar el agua en una dirección específica. Muy fácil de usar

ddLUCK Bañera plegable para perros, bañera portátil para mascotas, bañera plegable resistente para cachorros, perros pequeños, gatos con fuerte apoyo, color gris € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plegable y fácil de almacenar: las dimensiones de la bañera para perros después de plegarla son de 23.4 x 15.7 x 4 pulgadas, y cuando está desplegada, las dimensiones son de 23.4 x 15.7 x 10.6 pulgadas. Nuestra bañera plegable para perros se puede plegar y almacenar fácilmente, ocupando un espacio mínimo. Se puede colgar sin esfuerzo en la pared o guardarlo en un espacio estrecho adecuado.

Uso versátil: nuestra bañera para mascotas no solo es adecuada para bañar mascotas pequeñas como perros y gatos, sino que también se puede utilizar como una cesta de lavandería, organizador de almacenamiento diverso y recipiente de almacenamiento para bebidas frías.

Diseño de soporte resistente: el diseño del mango de la bañera para perros no solo es conveniente para llevar, sino que también permite que esta bañera portátil para perros resista la presión del agua y se apoye en posición vertical de forma más segura que las bañeras normales, evitando que se colapse.

Materiales duraderos: la bañera plegable está hecha de polipropileno suave y resistente (parte blanca) y materiales TPR (parte gris), asegurando durabilidad y resistencia a la deformación, capaz de soportar el desgaste normal durante el uso al aire libre.

Adecuado para varias ocasiones: esta bañera para perros se puede utilizar no solo para bañar gatos y perros pequeños en el baño, sino también como una gran cesta de lavandería y armario de almacenamiento en el dormitorio. También se puede colocar en el maletero de un coche o una caravana, por lo que es perfecto para camping, senderismo y picnics.

ANZAGA Bañera Portátil para Mascotas con Orificio De Drenaje, Lavabo Plegable Antideslizante, Bañeras De Seguridad para Perros Y Gatos, Piscina para Cachorros, Piscina Plegable para Gatos € 36.51 in stock 1 new from €36.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ahorro de espacio: la bañera antideslizante para mascotas con fondo elevado se puede plegar y almacenar fácilmente, ocupando un espacio pequeño y conveniente para el almacenamiento. Se puede guardar en el maletero de un automóvil y utilizar para acampar, pescar o realizar actividades al aire libre. La mejor opción para viajeros, campistas y propietarios de caravanas con bebés o mascotas.

Diseño de drenaje: la piscina infantil Cat con diseño plegable tiene orificios de drenaje para un drenaje rápido. Después de bañar a su perro, abra el desagüe sellado para drenar el agua. Luego puedes plegar el fregadero, lo cual es muy cómodo de usar.

Alta calidad: hecho de materiales PP y TPR suaves y resistentes, duraderos y capaces de soportar el desgaste normal del uso en exteriores. Puede utilizarse para almacenamiento y limpieza de frutas y verduras.

Más conveniente: esta bañera antideslizante para mascotas con fondo elevado es muy cómoda de usar y también es multifuncional, lo cual es muy conveniente para su vida. Puede colocar nuestra bañera plegable en su casa para organizar y almacenar diversos artículos del hogar, incluidos juguetes para niños, toallas, artículos para mascotas, accesorios de jardín, etc.

Múltiples funciones: esta bañera de seguridad para mascotas con soporte para correa es muy adecuada para cachorros y gatitos después del baño (peso inferior a aproximadamente 33 libras). También se puede utilizar para lavar ropa, zapatos y otros artículos, así como grandes cestos de ropa y estantes de almacenamiento en baños y dormitorios. READ Los 30 mejores Soporte Papel Cocina capaces: la mejor revisión sobre Soporte Papel Cocina

Bálsamo Protector de Patas, Almohadillas y Nariz de Perros y Gatos con Pegatina Antideslizante 50gr - Crema Hidratante Natural con Cera de Abeja y Vitamina E, para Irritación y Piel Agrietada y Seca € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ingedientes naturales: La manteca de karité y el aceite de coco son los ingredientes principales del bálsamo "AUCOVITA". Su alto contenido en ácidos grasos omega-3 y vitamina E lo convierte en un perfecto equilibrador de la piel de tus mascotas. Además, la cera de carnauba, el aceite mineral, y el aceite de oliva ecológico complementan la fórmula para brindar un alivio calmante, antiinflamatorio, antibacteriano y cicatrizante.

Protege las almohadillas y hocicos: Este bálsamo es especialmente útil para proteger las almohadillas y hocicos de tu perro y gato de las altas temperaturas, la nieve, el hielo y las quemaduras del asfalto. Su fórmula actúa como una barrera defensiva natural que ayuda a calmar y reducir la sequedad y la inflamación causadas por reacciones o lesiones cutáneas.

¡Alivio para el hocico, patas y codos !: El bálsamo es un protector para la nariz y las patas especialmente formulado para ser hidratante ofrece protección para tus perros y gatos.

Reparación para el hocico, las patas y oidos: La cera de carnauba junto a la manteca de karité favorecen la hidratación y cicatrización de las heridas que puedan aparecer por el agrietamiento o la erosión de la trufa o las almohadillas de tus perros.

Incluye 4 protectores antideslizantes y desechables. Superficie de goma para que tu perro pueda pararse y caminar con menos fuerza sobre las patas traseras. Adecuado para perros mayores o perros con problemas de movilidad como enfermedades de la columna vertebral.

Bañera para perro, gato, plástico plegable, con orificio drenaje, portátil, multifuncional para mascotas, para perros, gatos y niños, ducha o aseo € 43.79

€ 40.29 in stock 1 new from €40.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤ 【Ahorro de espacio】Se puede plegar y guardar fácilmente, ocupando un pequeño espacio y conveniente para el almacenamiento. Se puede guardar en el maletero del coche y se puede utilizar para camping, pesca o actividades al aire libre. La mejor opción para viajeros, campistas y propietarios de caravanas con bebés o mascotas.

❤ 【Diseño de drenaje】 La bañera tiene agujeros de drenaje para un drenaje rápido. Después de bañar a tu perro, abra el drenaje sellado para drenar el agua. A continuación, puedes plegar el fregadero, lo que es muy cómodo de usar.

❤ 【Alta calidad】Hecho de material PP y TPR suave y resistente, duradero y capaz de soportar el desgaste normal en el exterior. Se puede utilizar para el almacenamiento y la limpieza de frutas y verduras.

❤【Más práctica】Esta bañera plegable es muy práctica de usar y también es multifuncional, lo que es muy práctico para tu vida. Puedes colocar nuestra bañera plegable alrededor de tu casa para organizar y almacenar diversos artículos del hogar, incluidos juguetes para niños, toallas, suministros para mascotas, accesorios de jardín, etc.

❤ 【Funciones múltiples】 Esta bañera plegable es muy adecuada para cachorros y gatitos después del baño (peso inferior a aproximadamente 33 libras). También se puede utilizar para lavar ropa, zapatos y otros artículos, así como grandes cestas de ropa y estantes de almacenamiento en baños y dormitorios.

beberoad Bañera para mascotas pequeñas, multifuncional plegable con tubo de drenaje, bañera portátil para perros y gatos pequeños y medianos máx. hasta 28 kg (gris) € 119.99 in stock 1 new from €119.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bañera para perros 2 en 1: El soporte mide 97 cm de alto y puede soportar y bañar a las mascotas sin dolor de espalda, lo que facilita el baño. Además, el diseño desmontable permite quitar la bañera del soporte y usarla por separado. La capacidad de carga máxima puede alcanzar los 28 kg, lo que lo hace más adecuado para mascotas pequeñas.

Plegable y portátil: Tanto el soporte como la bañera se pueden plegar fácilmente para un fácil almacenamiento, lo que los hace perfectos para salir y también es adecuado para uso en interiores y exteriores.

Drenaje y depósito: La bañera tiene un orificio de drenaje conveniente y un tubo para facilitar el drenaje. Un gran estante de almacenamiento ayuda a almacenar más accesorios de ducha.

Cinturón de seguridad ajustable: Equipado con un cinturón de seguridad para que las mascotas puedan permanecer mejor en la bañera mientras se duchan. Disfruta de un baño más seguro

Material plástico duradero: La bañera está hecha de plástico PP, que es duradero y, al igual que otros materiales de PVC, no tiene que preocuparse por los arañazos de las mascotas.

PawHut Piscina Plegable para Perros Gatos Bañera Portátil para Mascotas PVC Antideslizante Múltiples Usos para Interiores y Exteriores Ø80x20 cm Azul € 28.99 in stock 2 new from €28.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NO REQUIERE HINCHADO: Instala fácilmente esta piscina en cuestión de minutos, tan sólo necesitas desplegarla, llenarla con agua y, tus mascotas podrán disfrutar, jugar y refrescarse mientras los observas

MÚLTIPLES USOS: Esta piscina plegable multifuncional se puede usar como una piscina para gatos y/o perros para refrescarse durante los calurosos días de verano, como bañera para mascotas, arenero o piscina de bolas

SEGURO Y RESISTENTE: Estructura de PVC plegable, no tóxico e impermeable, con paneles de madera de alta resistencia en el interior para mayor firmeza y estabilidad. Los paneles garantizan que no se deforme, ideal para uso prolongado

PORTÁTIL Y PLEGABLE: Su diseño con paneles, permite que se pueda plegar y que no ocupe apenas espacio cuando no esté en uso. Para llevarla cómodamente a cualquier parte. Cuenta con un orificio de drenaje, para facilitar su vaciado y limpieza

MEDIDAS TOTALES: Ø80x20cm (DxAL); Diámetro del orificio de drenaje: Ø3,2 cm; Apto para perros de hasta 25 kg

Bañera Plegable Multifuncional para Mascotas con Orificio de Drenaje, Portátil, Interior, Exterior, Plegable, Bañera, Bañera para Mascotas Pequeñas, Bañera para Cachorros, Gatos y Niños. € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MULTIFUNCIONAL: Esta bañera plegable es perfecta para el baño de perros y gatos pequeños (peso inferior a 33 libras). también se puede utilizar para lavar ropa, zapatos y otros artículos, así como como un gran cesto para la ropa y un organizador de almacenamiento para el baño y el dormitorio.

AHORRO DE ESPACIO: Se colapsa fácilmente para almacenamiento y ocupa poco espacio para almacenamiento compacto. se puede guardar en el maletero del coche para acampar, pescar o realizar actividades al aire libre. la mejor opción para viajeros, campistas y propietarios de vehículos recreativos que tienen un bebé o una mascota.

DISEÑO DE DRENAJE: La bañera viene con un orificio de drenaje que agiliza el drenaje del agua. después de bañar a su perro, abra el escurridor sellado para drenar el agua. luego puede doblar el lavabo de la bañera, lo cual es muy conveniente de usar.

ALTA CALIDAD: Hecho de material PP y TPR suave y resistente que es lo suficientemente resistente como para soportar el desgaste normal del uso en exteriores. se puede utilizar para el almacenamiento y la limpieza de frutas y verduras.

MÁS CONVENIENTE: Esta bañera plegable es muy conveniente de usar, pero también es multifuncional, muy conveniente para su vida. puedes colocar nuestra bañera plegable por tu casa para organizar y almacenar todo tipo de productos del hogar, incluidos juguetes para niños, toallas, productos para mascotas, accesorios de jardinería, etc.

Toral Bañera Plegable Bebé con Patas Azul - Bañera Bebe con Patas Comoda, Facil de Guardar con Asiento Bañera Bebe y Patas Antideslizantes - Bañera Bebé Plegable Portatil - Modelo Bathy Azul con Cojín € 29.99 in stock 1 new from €29.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ocupa poco espacio - La bañera bebe plegable está diseñada para plegarse fácilmente y se pueda almacenar en poco espacio de una forma cómoda y rápida. Es ideal para transportarla en viajes.

Seguridad - La bañera con patas bebe es muy segura, ya que cumple con la Normativa Europea. Además, dispone de patas antideslizante y está libre de BPA.

Fácil de plegar - Se pliega en cuestión de segundos por lo que es muy cómoda de usar, guardar y transportar. Además, incluye un asa para facilitar su transporte.

Cojín incluido - Se incluye un asiento baño bebe con forma de cojin ajustable en el que los bebes se sienten cómodos. Cojin bañera bebe tan cómodo como una almohada.

Fácil de limpiar - El material con el que está construida la banheira está diseñado para poder ser limpiado con facilidad. Además, es muy fácil de vaciar gracias al tapón de desagüe.

Bañera Plegable, Bañera bebe con Patas Antideslizante para bebe recien nacido, Bañeras para Bebes Plegables y Portátil, Para una Ducha Cómoda € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CÓMODA-CALOR PROLONGADO: Diseñado con espacio de forma de anillo, hace la retención de calor más prolongada para que el bebé pueda disfrutar de la hora del baño. Utiliza materiales especialmente diseñados para retener el calor del agua, lo que permite que la temperatura sea más constante y cómoda para el bebé. .Capacidad de 30L, esta bañera ofrece un baño cómodo y seguro para su bebe recien nacido. Disipación de calor lenta

DISEÑO ERGONÓMICO: Ofrece comodidad y soporte adecuados para el bebé durante el baño. La bañera plegable para bebés es fácil de almacenar y transportar, ideal para aquellos padres con poco espacio en casa, se puede usar en diferentes ubicaciones de su hogar, el soporte pliega fácilmente para ahorrar espacio de almacenamiento lo que la hace perfecta para viajes, solo dos sencillos pasos de plegado, el grosor es de 10 cm menos después del plegado.

ANTIDESLIZANTE: Bañera con patas bebe, diseñada con alfombrilla de goma antideslizante en la parte inferior, hacen que la bañera proporcione una gran estabilidad. la bañera proporciona seguridad durante el baño de su bebé recien nacido, es muy segura ideal para momento de bienestar con el bebé ya que los padres quieren disfrutar al máximo de esta rutina especial.

MATERIAL DE SEGURIDAD: La bañera está hecha de material de seguridad PP (policarbonato) que es duradero y seguro para el bebé. La bañera está hecha de material respetuoso con la piel, lo que evita irritaciones o alergias en el bebé durante el baño. Esta bañera portátil es resistente y duradera, para garantizar su uso a largo plazo. Fabricada en plástico PP Polipropileno y TPE robustos y de calidad, es resistente a golpes y caídas. Tamaño 78 x 48CM x 20CM, Material PP+TPE.

FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR: Es muy fácil de limpiar, con un paño suave y agua jabonosa !¡A prueba de fugas garantizadas! Color Azul.La bañera para bebés contiene una superficie lisa y sin esquinas que evita acumulación de suciedad y bacterias. Con un diseño fácil de usar, esta bañera plegable para bebé es fácil de llenar y vaciar, lo que la hace perfecta para padres ocupados.

Flaruziy Bañera elevada para mascotas, 5 alturas plegable, bañera de cuidado con desagüe, bañera portátil para perros pequeños y medianos y gatos máx. hasta 56 kg (gris) € 204.48 in stock 1 new from €204.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Flaruziy nuevo concepto estante de baño para mascotas】 Para satisfacer las necesidades de más consumidores, hemos diseñado la altura de la ergonomía del lavado. Configure 5 tipos de patas de mesa para ajustar la altura para satisfacer las necesidades de los niños y las personas mayores y no desperdiciar más. La bañera elevada puede bañarse fácilmente y ordenar su espalda y rodillas colocando mascotas a la altura perfecta.

Disfruta de un buen rato con tus mascotas: un baño plegable y bañeras modificadas se pueden instalar en la bañera o en el cuarto de ducha, lo que te permite mantener a tu mascota limpia mientras ahorras agua. También puede tomar un baño al aire libre sin confusión. Después de completar el baño, use la tubería de drenaje de expansión conectada para drenar.

【Almacenamiento perfecto】 Almacena un diseño más ligero y duradero: simplemente seca la bañera y tira del mango central en el centro para doblar desde 35,2 pulgadas hasta el ancho de solo 7,4 pulgadas para que pueda almacenarse. También puede desmontar las patas de la mesa para ahorrar más espacio durante el almacenamiento y el transporte.

Cuerda de seguridad - Protección de mascotas para proteger a las mascotas: desarrollo del producto Tamaño mínimo (32,5 x 20,5 x 28,3 pulgadas) Tamaño máximo (32,5 x 20,5 x 40 pulgadas) y ofrece suficiente espacio para tus amigos peludos. La inclusión de un cinturón de tracción de tres puntos y un cuello ajustable puede hacer que su mascota sea más segura y cómoda. Mascota máxima (56 kg) mascotas dentro de 123 libras.

Material duradero avanzado: no es fácil de dañar: la barra de baño está hecha de PVC de gama alta. Es fuerte, fácil de limpiar y puede resistir el desgaste de las patas y garras. El andamio está controlado por acero inoxidable, que mantiene la estabilidad y la seguridad durante el baño y el cambio de modificación.

Taeku Piscina para Perros Grandes Plegable Piscina Mascotas Gatos PVC Antideslizante y Resistente Bañera para Perros Interior Exterior (Azul 80 * 30) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ANTIDESLIZANTE - La bañera está hecha de tablero MDF P2 y PVC de doble capa con una superficie texturizada antideslizante y resistente al desgaste para evitar pinchazos, desgarros, fugas o colapsos para una mayor durabilidad. El material grueso antideslizante en la parte inferior proporciona una función de carrera segura para su cachorro.

DISEÑO CLÁSICO - Construido en tablero de fibra de alta densidad y 0,5MM de espesor. La bañera conserva su forma incluso cuando no hay agua. El color clásico protege contra los rayos UV, es bueno para la vista de su mascota y durará hasta 3 años sin decolorarse. El exclusivo diseño antideslizante del fondo permite que los perros se sumerjan con seguridad en la piscina.

DESAGÜE PORTÁTIL - no es necesario inflarla, desenrosque el desagüe para verter rápidamente el agua y cierre el émbolo para llenarla para su uso. ¡La válvula de drenaje lateral le permite vaciar la piscina rápidamente! ¡El panel plegable le permite plegar la piscina a un tamaño más pequeño para un fácil almacenamiento y llevar a su adorable perro para un paseo de verano!

MULTIUSOS - La piscina para mascotas mantendrá a su mascota fresca en el clima cálido y también se puede utilizar como baño para perros, piscina al aire libre para gatos, baño para niños pequeños, piscina de juegos para niños, estanque para patos y piscina al aire libre. Las piscinas para gatos son adecuadas para uso en interiores y exteriores y se pueden instalar en patios traseros, terrazas, patios, etc.

APLICABLE - Las piscinas para mascotas Taeku vienen en tres tamaños, 80cm para perros y gatos de 5-40kg, 120cm para mascotas de 40-60kg, 160 cm es adecuado para mascotas grandes que pesen más de 60 kg.. Déles una piscina separada para refrescarse en el calor del verano y usted podrá sentarse, ver sus juegos y disfrutar de una diversión sin fin durante los calurosos días de verano. READ Los 30 mejores Figuras De Budas capaces: la mejor revisión sobre Figuras De Budas

KUUBIA Secador de Pelo para Mascotas | Secador de Pelo Portátil y Silencioso 2 en 1 con un Cepillo Práctico | Temperatura Ajustable | para Perros y Gatos Pequeños y Medianos € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ CEPILLO Y SECADOR A LA VEZ: Este secador multifuncional 2 en 1 para mascotas es la solución para secar a tu mascota con un cuidado amoroso. Con un suave movimiento, puedes cepillar y secar a tu mascota. El cepillo de pelaje está hecho de cerdas suaves de acero inoxidable, con punta protegida y una ligera inclinación que permite llegar a la capa más profunda sin dañar su piel.

✅ SECADOR SILENCIOSO: Su silencioso motor produce menos de 65dB de ruido, evitando así que tu mascota se asuste. Además, el motor ahorra energía pues solo consume 300W.

✅ LIGERO Y PORTATIL: Puedes llevar el secador para mascotas contigo a donde sea. Es compacto, pesa solo 370 g, fácil de cargar y llevarlo en viajes. Su diseño ergonómico permite que sea fácil de llevar y utilizar.

✅ TEMPERATURA AJUSTABLE: Puedes ajustar a temperatura a alta o baja para reducir o acelerar el tiempo de secado. Nota: este secador tiene un modo de temperatura inferior al de un secador de cabello humano para poder proteger a tu mascota de quemaduras.

✅ GARANTÍA DEVOLUCIÓN TOTAL DE TU DINERO: Compra con toda confianza sabiendo que la calidad de nuestros secadores para mascota es nuestra prioridad. En el raro caso de que a ti o a tu mascota no le agrade el secador, o si has tenido algún problema con el producto, no dudes en contactarnos. Tienes una garantía de un año para devolverte tu dinero.

Booster baño Elevated Mascota baño Grande € 251.03 in stock 1 new from €251.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2 piezas Quick-Snap bañera y Quick-Snap legsportable y lightnew dos piezas Quick-Snap Tub

Dimensiones: 45 "x 21.25" x 15 "

19 cm pierna Altura 20 pulgadas u entrada, 32,25 pulgadas), Altura total montado

Impresión de pie pierna – 27 "x 48"

125 libras max capacidad de peso

Yaheetech Mesa Peluqueria Canina Mesa Aseo para Perros/Gatos/Mascotas con 2 Correas Altura Regulable Ajuntable Superficie de Trabajo Antideslizante Más Grande € 76.99

€ 71.99 in stock 1 new from €71.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Matreial: Este producto está hecho de metal y cuero PU,La estructura de metal hace que esta mesa de aseo para mascotas sea más resistente y estable, y no es fácil de volcar,El resistente cuero PU hace que este producto sea más duradero y el cuero no es fácil de rayar y facil de limpiar.

Brazo Multifunción: La altura del brazo de aseo se puede ajustar con la abrazadera para que pueda ajustarla a los diferentes tamaños de sus mascotas. Además, se asienta sobre la abrazadera del brazo que puede ser desmontable, por lo que puede sujetar el brazo en otras mesas a juego si es necesario. Además, dos cuerdas de aseo están unidos al brazo para ayudarlo a mantener a la mascota en su lugar en la mesa cuando la baña,seca, cepilla y etc.

Diseño plegable: Esta mesa portátil de mascotas tiene patas moldeadas estilo poste que se pueden plegar en el centro. Facil de almacenamiento y transporte.

Ocación: Esta mesa de aseo para mascotas con patas cubiertas de gomapuede satisfacer diversas necesidades de aseo. La compra incluye un brazo de aseo ajustable, un lazo y una mesa de aseo. El brazo de aseo se ajusta a mascotas de diferentes tamaños. La mesa de aseo negra es práctica y económica tanto para uso doméstico como para tiendas de mascotas.

Fácil de montar.

lionto Piscina Plegable de PVC para Perros Bañera para Perros Piscina para Mascotas Bañera Plegable para Perros, (L) 160 cm Ø Altura 30 cm Azul/Rojo € 52.95 in stock 3 new from €52.95

4 used from €29.84

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LA MANERA PERFECTA DE REFRESCARSE. Esta piscina para perros ofrece una manera agradable de refrescarse en los días cálidos y garantiza la diversión para su mascota. Los perros solamente pueden regular su temperatura corporal a través de las patas y los jadeos y seguro que se alegrarán de tener una ayuda para refrescarse.

MATERIAL FÁCIL DE CUIDAR. El robusto PVC es resistente a los arañazos. El suelo interior de la piscina dispone de un recubrimiento antideslizante para garantizar un agarre óptimo.

MONTAJE SENCILLO. Este baño portátil para animales no necesita bomba, por lo que puede montarse en un abrir y cerrar de ojos. Plegada, la bañera no ocupa mucho espacio.

VACIADO RÁPIDO. Con los tapones de desagüe situados en las paredes laterales, la bañera plegable para perros se vacía en cuestión de segundos y es fácil de limpiar.

VARIOS TAMAÑOS. Esta piscina para perros aquí está disponible en talla L/160 cm en color rojo/azul oscuro.

Piscina para Mascotas,Bañera para Perros,Piscina para Mascotas Plegable,Antideslizante Piscina para Mascotas,para Perros y Gatos Pequeños Medianos y Grandes Interior o Exterior (80*30cm) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Seguro y duradero] : Hecho de PVC de alta calidad, seguro, no tóxico, súper fuerte, sin goteo, buen sellado, duradero, bordes gruesos,dentro incorpora el tablero de madera de compresión de alta resistencia de 0.5 cm de espesor, hace que toda la piscina sea más duradera y no se derrumbe.

[Fondo antideslizante] : La parte inferior de la piscina para perros es antideslizante, . El revestimiento antideslizante asegura un buen agarre. Antes de que el perro entre en la piscina, recomendamos que se le corte las uñas para prolongar la vida útil de la bañera.

[Drenaje rápido] : Adopta el diseño de drenaje en espiral,simplemente gire la tapa del drenaje y el agua de la piscina para perros se puede drenar rápidamente.luego es muy conveniente para drenar el agua! La cubierta de drenaje está bien sellada, no hay que preocuparse por las fugas de agua durante el uso.

[Fácil de llevar y almacenar] : Solo necesita unos segundos para abrir y doblar la piscina fácilmente y es muy práctico para llevar! Cuando la piscina no esté en uso, séquela a tiempo, luego póngala en la bolsa de almacenamiento. Fácil de almacenar y transportar cuando esté al aire libre o cuando esté viajando.

[Multiple funciones] : Con esta piscina plegable multiusa, puede usarla como gato para perros, tina de baño para perros, estanque de agua para exteriores / interiores, estanque de peces, bañera para niños, pozo de bolas y etc.

SUREH Bañera Plegable para Perros, Bañera Plegable Portátil para Perros, Bañera de Ducha para Mascotas con Orificio de Drenaje para Perros, Gatos, Cachorros, Ahorro de Espacio € 68.19 in stock 1 new from €68.19 Consultar precio en Amazon

Amazon.es

SHJOEE Plegable Bañera para Perros Multifuncional Caja Almacenamiento Cesta Colada Plegable 26L Cesto Ropa Sucia Limpia Cubo Plástico Estanco Organizador Portátil Bañera para Pequeños Medianos y Gatos € 32.89 in stock 1 new from €32.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta calidad: Esta cesta de lavado plegable está fabricada con materiales de alta calidad, como PP y TPE de alta calidad, a la vez que es gruesa y duradera. Es inodoro y seguro de usar.

Plegado eficiente: Esta bañera plegable para mascotas tiene un diseño único y se pliega en segundos con un pequeño apretón. Una vez guardada, no ocupa espacio, por lo que puede disfrutar de un almacenamiento y transporte sin complicaciones y ahorrar fácilmente tiempo y espacio.

Ahorro de espacio: se pliega fácilmente y ocupa poco espacio para un almacenamiento compacto. se puede guardar en el maletero del coche para acampar, pescar o realizar actividades al aire libre. la mejor opción para viajeros, campistas y propietarios de autocaravanas que tengan un bebé o una mascota.

Fácil de limpiar:El cesto plegable para la ropa está hecho de plástico resistente. Es duradero, resistente al desgaste y fácil de limpiar, por lo que podrá disfrutarlo durante mucho tiempo.

Organizador multifuncional: Este organizador es portátil y no ocupa mucho espacio, por lo que se puede utilizar para todo tipo de necesidades. Por ejemplo, como cesto para la ropa sucia, como cesto para la colada, como bañera, como caja de almacenaje para juguetes, como caja de almacenaje para aperitivos, etc.

Bañera para Gatos, Bañera Elevadora para Mascotas, Bañera Plegable para Perros, Polímero De PVC, Soporte para Tubos De Hierro, Adecuada para Perros Pequeños Y Medianos, Gatos Y Otras Mascotas Green € 183.72 in stock 1 new from €183.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El recipiente de agua está hecho de PVC, que es resistente, fácil de limpiar y resistente a la abrasión de las patas. El marco está hecho de tubería de hierro para mantenerlo estable y seguro mientras bañas y acicalas a tu mascota.

Con su construcción ligera y su mecanismo de plegado, la bañera se puede plegar y desplegar con una sola mano. Simplemente seque la tina y tire del centro para doblar la tina para un fácil almacenamiento.

La bañera mide 85 cm de largo, 47 cm de ancho y 21 cm de profundidad, lo que brinda mucho espacio para tu compañero peludo. Adecuado para la mayoría de las mascotas que pesen hasta 50 kg.

La tina elevada mantiene a su mascota a la altura perfecta para bañarla y arreglarla fácilmente en la espalda y las rodillas. Dos bolsillos laterales mantienen el champú y otros elementos esenciales para el baño o el aseo al alcance de la mano.

La bañera portátil para mascotas se puede instalar en una bañera o ducha para ayudarlo a ahorrar agua mientras mantiene limpia a su mascota. Después de bañarse, use la manguera de drenaje retráctil incluida para drenar el agua en la bañera o la ducha, o en un balde.

Bañera Bebe con Termómetro, Bañera Plegable Bebé con Almohadilla de Baño Antideslizante e Tapón de Ducha, Ergonómico, Ahorra Espacio, para Bebés de 0 a 36 Meses € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Diseño Plegable, Ahorra Espacio】Una innovadora Bañera Bebe con un diseño plegable, que brinda una gran comodidad a las familias modernas. ¿Tienes espacio limitado en casa? No se preocupe, nuestra bañera se puede plegar fácilmente, lo que reduce el volumen al mínimo y le permite ahorrar un espacio valioso. Ya sea en casa o de viaje, se puede guardar y transportar fácilmente para que su bebé pueda disfrutar de una cómoda experiencia de baño en cualquier momento.

【Excelente Estabilidad】 La seguridad del bebé es siempre nuestra principal preocupación. Nuestra Bañera Plegable Bebé está equipada con fuertes soportes reforzados para garantizar la estabilidad y la seguridad durante el uso. Además, el diseño de la ventosa antideslizante en la parte inferior puede evitar que la bañera se deslice durante el uso, proporcionando un entorno de baño más seguro para los bebés.

【Cuidado Integral para La Seguridad del Bebé】 Somos muy conscientes de la ternura y la ternura de los bebés, por lo que consideramos meticulosamente cada detalle en el diseño. La Bañera Plegable Bebé está hecha de materiales PP+TPE de alta calidad y no contiene sustancias nocivas. Nuestra bañera para bebés viene con una alfombrilla de baño suave para que se acueste cómodamente y asegura que el bebé se sienta cálido y cuidado en el baño.

【Monitoreo de La Temperatura del Agua】 La Bañera Plegable Bebé viene con un termómetro inteligente, que puede monitorear la temperatura del agua en tiempo real. Lo que es más considerado es que cuando la temperatura del agua es más alta que el rango seguro (por ejemplo, 39 °C), el color del tapón de agua se volverá más claro, recordándole que debe ajustar la temperatura del agua a tiempo para proteger la salud y la comodidad de su bebé.

【Cree Una Experiencia de Baño Más Conveniente】 La Bañera Plegable Bebé también está especialmente diseñada con una toma de ducha. Puede conectar la ducha en cualquier momento, ajustar fácilmente el flujo de agua y brindar un cuidado más meticuloso a su bebé. Ya sea que se lave el cabello o la limpieza, será más conveniente y placentero, lo que le permitirá a usted y a su bebé disfrutar juntos de cada baño. READ Los 30 mejores Porta Estropajos Cocina capaces: la mejor revisión sobre Porta Estropajos Cocina

ZSLD Piscina Plegable Portátil para Bañera De Baño para Perros, Ideal para Golden Retriever para Perros Grandes Y Peluche para Perros Pequeños,S € 86.99 in stock 1 new from €86.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: nuestra bañera portátil para perros está hecha de PP + TPE, verde y ecológica, no tóxica e insípida, fácil de limpiar.

Portátil: la bañera para perros / gatos, plegable y portátil, se puede plegar en un tamaño pequeño y portátil, ahorrando espacio para guardarla en casa, fácil de guardar y transportar para acampar o viajar.

Uso fácil: un orificio de drenaje en la parte inferior / lateral, fácil de drenar cuando no está en uso. Le ayuda a drenar el agua de manera rápida y conveniente.

Desigh: temperatura de bloqueo a largo plazo de 360 °, lejos del problema del frío, diseño alargado y elevado, soporte de carga y antidumping

Escenario de uso: coloque la piscina en el suelo plano y liso sin objetos afilados, la bañera es muy adecuada para niños, gatos, perros u otras mascotas que disfrutan de remar o jugar en el agua. Los materiales impermeables y duraderos aseguran que la piscina se pueda usar en interiores y exteriores.

AKOFIC Piscina para Perros, Bañera Plegable para Perros Antideslizante y Resistente al Desgaste, PVC Piscina Bañera para Perros Pequeños Mascotas Jardín, Interior, Exterior 80 x 20cm (Azul) € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【PISCINA MULTIFUNCIÓN】La piscina para perros se puede usar en interiores y exteriores, no solo para bañar a su perro y gato, sino también como piscina al aire libre, estanque de peces, cesta de almacenamiento y lavabo para mascotas. Proporcione un buen lugar de entretenimiento para mascotas.

【PISCINA DURADERA PARA PERROS】La tina de baño para mascotas está hecha de tela compuesta de PVC respetuosa con el medio ambiente extra resistente. El tablero de densidad comprimida de alta resistencia de 0,45 cm de espesor incorporado hace que toda la bañera para perros sea más resistente.

【ANTIDESLIZANTE Y RESISTENTE AL DESGASTE】La superficie de la piscina para mascotas del material inferior está engrosada, y la textura antideslizante y resistente al desgaste está diseñada para evitar que los perros se deslicen. La tapa de drenaje está bien sellada, no hay necesidad de preocuparse por las fugas de agua.

【PORTÁTIL Y PLEGABLE】La piscina es fácil de almacenar y transportar, y conveniente para que las mascotas la usen en cualquier momento y en cualquier lugar durante el verano. Fácil de abrir y plegar, de tamaño pequeño cuando está plegado y no ocupa espacio.

【FÁCIL DE USAR】No es necesario inflar. Simplemente expanda la piscina y llénela con agua, y su mascota podrá jugar en ella. El drenaje también es increíblemente simple y rápido, abre la válvula y deja que salga el agua. El material liviano hace que la bañera sea fácil de transportar durante los viajes. Agregue más diversión a su picnic y vacaciones.

ODNJEMSD Cepillo de baño de silicona para el cuerpo de la bañera, pequeño cepillo de baño con dispensador de jabón, para mascotas € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dos en uno: There is a water storage tank on the top of the shower brush, which can hold up to 60 ml of shower gel. You can directly squeeze this shower brush during bathing, and just gently squeeze the top of the brush to disarge.

Safety: The shower brush is made of food-grade silicone Este cepillo de ducha no contiene BPA, es fácil de limpiar, resistente al desgaste, y se puede utilizar en hot, cold o hot water.

Soft: el exfoliante corporal de silicona es suave y adecuado para todos los tipos de piel, gentle on the skin, but can clean you well. El cepillo de silicona suave es adecuado para todos los niños de people, especialmente sensible piel o piel seca.

Versatilidad: este cepillo de silicona es versátil. It is very suitable for massage, body cleansing and joint exfoliation. Puedes usarlo en un masaje, sauna, solárium o bathing a tu mascota. Due to its unisex design, it is suitable for a wide range of people. Un gran regalo para niños o padres.

Alta calidad: nuestro cepillo de silicona está diseñado para ser muy resistente, no se deforma fácilmente

FRCOLOR 2 Piezas Perro Fuera De La Piscina Cachorro Piscina para Perros Tina De Natación para Perros Tina De Baño para Perros Piscina Azul Tina De Bidé Mascota Bañera € 67.79 in stock 1 new from €67.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Piscina plegable: portátil y liviana, fácil de limpiar.

Perro mascota: una elección perfecta para ti y tu mascota.

Bañera para mascotas: impermeable, libre y resistente al fuego.

Bañera con ducha: gran capacidad proporciona suficiente espacio para su mascota.

Bañera: bolsillo extra para poner champú o cepillo.

SHELANDY Bañera para mascotas de 40 pulgadas | Baño y ducha para perros y gatos € 242.06 in stock 1 new from €242.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Dale un baño o ducha a tus mascotas sin dolor de espalda ni desorden

✔ Bañera estable con parte inferior sólida. Capacidad de peso de 150 libras

✔Hecho de material de polímero de PVC, resistente a los arañazos, impermeable y antideslizante

✔ Viene con manguera de drenaje larga; brazo de aseo y correa de restricción

✔Tamaño del artículo completo: 40 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto. Se adapta a todas las razas pequeñas y medianas

VEVOR Estación de baño para Perros de 38 Pulgadas con rampa, bañera Profesional de Acero Inoxidable con cajón de Almacenamiento, Rejilla de Suelo, Grifo, bañera para Perros Grandes, medianos y € 699.99

€ 627.76 in stock 1 new from €627.76 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Soldadura sin costuras de 38 pulgadas: diseño integrado multifuncional, soldadura sin costuras sin problemas de fugas de agua. Seguro y antideslizante, con una capacidad de peso de 220 libras. Hace que el cuidado de mascotas sea fácil y seguro. La opción ideal para peluqueros profesionales de mascotas y amantes de las mascotas.

Amplio diseño integrado: equipado con rampas antideslizantes superiores e inferiores y un dispositivo de ducha multifuncional, puedes colocar suministros de limpieza de mascotas en la jabonera, y el pestillo sellado no goteará agua durante el aseo de mascotas, lo que te da una experiencia de baño sin preocupaciones.

Tecnología de soldadura sin costuras: la exclusiva tecnología de soldadura sin costuras garantiza que no haya fugas en toda la bañera, y el material de acero inoxidable cuidadosamente seleccionado prolonga la vida útil. Produce menos burbujas al bañar a las mascotas, lo que facilita el mantenimiento posterior.

A prueba de fugas y resistente a los arañazos: detalles cuidadosos que te proporcionan una seguridad completa. Equipado con alfombrillas antideslizantes para evitar que las mascotas se resbalen, el proceso de corte de bordes de la bañera evita arañazos en las manos, y el agujero de drenaje y el tubo de drenaje evitan el reflujo del olor.

Accesorios de acero inoxidable: el cabezal de ducha, el grifo y el soporte están hechos de acero inoxidable, resistente al óxido y duradero. Se incluye una jabonera de aleación de aluminio adicional, que también es resistente y duradera para la colocación a largo plazo de productos de baño.

KetoPlastics Bañera para perros reciclada de 35 litros, grande, poco profunda, flexible, 2 asas, color rojo € 26.82 in stock 1 new from €26.82 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Asas de agarre súper fuertes y cómodas

Flexible pero muy, muy fuerte, respetuoso con el medio ambiente

Resistente a las heladas y a los rayos UV; totalmente libre de falatos

Seguro para ganado, mascotas, peces y completamente seguro para niños, también bebés

Altura: 16 cm. Diámetro: 57 cm

IBAÑEZ Bañera Portátil Tailor's Bath para Perros € 179.00 in stock 1 new from €179.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recomendada para animales pequeños y medianos.

Es muy ligera y está diseñada para meterla en la bañera fácilmente.

Las patas están fabricadas con un acero resistente y son nivelables.

La base de la bañera tiene un dibujo de huellas en relieve para evitar resbalones.

Medidas: 96 x 50 x (alt.) 92 cm

