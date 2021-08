Inicio » Top News Los 30 mejores Cabestrante Electrico 12V capaces: la mejor revisión sobre Cabestrante Electrico 12V Top News Los 30 mejores Cabestrante Electrico 12V capaces: la mejor revisión sobre Cabestrante Electrico 12V 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Cabestrante Electrico 12V?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Cabestrante Electrico 12V del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



WinchPro - Cabrestante Eléctrico 12V 2000kg/4500lbs, 15m De Cuerda De Dyneema Sintética, 2 Mandos A Distancia (1 Inalámbrico, 1 Cable), Placa De Montaje, Ideal Para Atv, Buggies, Remolques, Quads Y Ba € 209.99 in stock 1 new from €209.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOTOR POTENTE: un motor de 2hp, un sistema de engranajes planetarios de 3 etapas totalmente metálico y un motor de imanes permanentes garantizan una fuerza de tracción fiable en cualquier condición difícil y aseguran una velocidad de línea más rápida bajo carga

ALTO RENDIMIENTO: equipado con una relación de reducción de engranajes de 153:1 y un tren de engranajes planetarios diferenciales, este cabrestante atv/utv nace con una mayor capacidad de tracción

DOBLE CONTROL REMOTO: este cabrestante viene 2 mandos inalámbricos, incluyendo uno con 15 metros de control inalámbrico, y presenta una cuerda sintética mejorada que es más duradera que las tradicionales

PROTECCIÓN DEFINITIVA: la construcción impermeable de categoría IP67, el acabado texturizado negro mate y el motor sellado garantizan una intrépida resistencia contra el entorno duro, la humedad y la corrosión, y aseguran la fiabilidad y la funcionalidad de larga duración

GARANTÍA Y SOPORTE: este cabrestante también goza de una garantía de 2 años y soporte técnico 5 días a la semana. además, tenemos piezas de repuesto, un centro de reparación y técnicos profesionales a su disposición

Ribimex Cabestrante electrico, color negro, 12V € 113.93 in stock 2 new from €110.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ribimex

PE12V/T

Ribitech 2355 - color Negro € 97.72 in stock 3 new from €97.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Motor de 12 V: 3 HP. Carga máxima de tracción: aprox. 1000 kg

Cable eléctrico o liberado manualmente

Enrollador de cable mediante control eléctrico

Cable de acero trenzado: diámetro de 4,8 mm, 14 m

Cable de batería: aprox. 1 m. Cable de control remoto: aprox. 2,8 m

WinchPro - Cabrestante Eléctrico 12V 1360kg/3000lbs, 12m De Cuerda De Acero, 2 Mandos A Distancia (1 Inalámbrico, 1 Cable), Placa De Montaje, Ideal Para Atv, Buggies, Remolques, Quads Y Barcos € 129.99 in stock 1 new from €129.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOTOR POTENTE: un motor de 1,2hp, un sistema de engranajes planetarios de 3 etapas totalmente metálico y un motor de imanes permanentes garantizan una fuerza de tracción fiable en cualquier condición difícil y aseguran una velocidad de línea más rápida bajo carga

ALTO RENDIMIENTO: equipado con una relación de reducción de engranajes de 153:1 y un tren de engranajes planetarios diferenciales, este cabrestante atv/utv nace con una mayor capacidad de tracción

DOBLE CONTROL REMOTO: este cabrestante viene 2 mandos inalámbricos, incluyendo uno con 12 metros de control inalámbrico, y presenta una cuerda de acero mejorada que es más duradera que las tradicionales

PROTECCIÓN DEFINITIVA: la construcción impermeable de categoría IP67, el acabado texturizado negro mate y el motor sellado garantizan una intrépida resistencia contra el entorno duro, la humedad y la corrosión, y aseguran la fiabilidad y la funcionalidad de larga duración

GARANTÍA Y SOPORTE: este cabrestante también goza de una garantía de 2 años y soporte técnico 5 días a la semana. además, tenemos piezas de repuesto, un centro de reparación y técnicos profesionales a su disposición READ Los 30 mejores Descorazonador De Manzanas capaces: la mejor revisión sobre Descorazonador De Manzanas

vidaXL 12 V Cabrestante Eléctrico 1.360 KG Placa de Montaje Guiacabos de Rodillo Control Remoto Inalábrico € 106.99 in stock 8 new from €106.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máx. tracción del cable: 1.360 KG

Máx. corriente: 145 Amp

Motor: 1,2 HP, DC 12 V de imán permanente

Proporción de transmisión: 153: 1

Engranaje: planetario diferencial

VEVOR Cabestrante Eléctrico 13,500 lbs / 6123.5 kg 12 V, con Cuerda de 27 m, Cabrestante Eléctrico, Polipastos Eléctricos con Control Remoto Inalámbrico (Cuerda de Sintética Resistente) € 329.99 in stock 2 new from €329.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL RESISTENTE Y DURADERO】- El cabrestante de camión destaca por su buena calidad y alta eficiencia. Cuenta con una placa de unión de aluminio fundido resistente a la abrasión y un paquete de control reforzado montado en el centro. Están bien sellados y se ven de perfil bajo.

【CUERDA SINTÉTICA AVANZADA】- El cabrestante eléctrico está equipado con una fuerte cuerda sintética de 92 pies, que es liviana para llevar con usted cuando sube una colina fangosa después de desenrollarse y salir corriendo de la cuerda. Y es una opción más segura para no almacenar energía cinética.

【KIT DE CONTROL REMOTO INALÁMBRICO】- Puede operar el cabrestante ATV en una situación precaria lejos del vehículo con el control remoto inalámbrico. O puede recurrir al interruptor basculante montado en el manillar como lo desee.

【MOTOR POTENTE】- El nuevo motor potente de 12 V del cabrestante eléctrico está conectado a un sistema de engranaje planetario de 3 etapas con una potencia de tracción más fuerte y una velocidad de línea más rápida. Puede funcionar por más tiempo y con menos ruido.

【APLICACIÓN AMPLIA】- El cabrestante UTV de capacidad de tracción de hasta 13.500 lbs le brinda una mano para rescatar su vehículo del barro, las pendientes y el suelo roto. Resistentes al agua, al barro y a la nieve, permiten trabajar en malas condiciones.

WinchPro - Cabrestante Eléctrico 12V 5900kg/13000lbs, 26m De Cuerda De Acero, 2 Mandos A Distancia Incluidos (1 Inalámbrico, 1 De Cable), Para Offroad, 4x4, Grúas € 399.99 in stock 1 new from €399.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOTOR POTENTE: un motor de 6HP, un sistema de engranajes planetarios de 3 etapas totalmente metálico y un motor de imanes permanentes garantizan una fuerza de tracción fiable en cualquier condición difícil y aseguran una velocidad de línea más rápida bajo carga

ALTO RENDIMIENTO: equipado con una relación de reducción de engranajes de 265:1 y un tren de engranajes planetarios diferenciales, este cabrestante atv/utv nace con una mayor capacidad de tracción

DOBLE CONTROL REMOTO: este cabrestante viene 2 mandos inalámbricos, incluyendo uno con 26 metros de control inalámbrico, y presenta una cuerda de acero mejorada que es más duradera que las tradicionales

PROTECCIÓN DEFINITIVA: la construcción impermeable de categoría IP67, el acabado texturizado negro mate y el motor sellado garantizan una intrépida resistencia contra el entorno duro, la humedad y la corrosión, y aseguran la fiabilidad y la funcionalidad de larga duración

GARANTÍA Y SOPORTE: este cabrestante también goza de una garantía de 2 años y soporte técnico 5 días a la semana. además, tenemos piezas de repuesto, un centro de reparación y técnicos profesionales a su disposición

Cabrestante Eléctrico 12V 2700kg/6000lbs, 24m De Cuerda De Dyneema Sintética, 2 Mandos A Distancia Incluidos (1 Inalámbrico, 1 Cable), Ideal Para Atv, Buggies, Remolques, Quads Y Barcos € 319.99 in stock 1 new from €319.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOTOR POTENTE: un motor de 3HP, un sistema de engranajes planetarios de 3 etapas totalmente metálico y un motor de imanes permanentes garantizan una fuerza de tracción fiable en cualquier condición difícil y aseguran una velocidad de línea más rápida bajo carga

ALTO RENDIMIENTO: equipado con una relación de reducción de engranajes de 307:1 y un tren de engranajes planetarios diferenciales, este cabrestante atv/utv nace con una mayor capacidad de tracción

DOBLE CONTROL REMOTO: este cabrestante viene 2 mandos inalámbricos, incluyendo uno con 24 metros de control inalámbrico, y presenta una cuerda sintética mejorada que es más duradera que las tradicionales

PROTECCIÓN DEFINITIVA: la construcción impermeable de categoría IP67, el acabado texturizado negro mate y el motor sellado garantizan una intrépida resistencia contra el entorno duro, la humedad y la corrosión, y aseguran la fiabilidad y la funcionalidad de larga duración

GARANTÍA Y SOPORTE: este cabrestante también goza de una garantía de 2 años y soporte técnico 5 días a la semana. además, tenemos piezas de repuesto, un centro de reparación y técnicos profesionales a su disposición

Mophorn Cabestrante Eléctrico 6123,5 kg Cabrestante Eléctrico 12 V de Cuerda de Sintética Resistente de 27 m Cabrestante Eléctrico Polipastos Eléctricos con Control Remoto Inalámbrico y Motor 4,8 kW € 329.99 in stock 1 new from €329.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL RESISTENTE Y DURADERO】- El cabrestante de camión destaca por su buena calidad y alta eficiencia. Cuenta con una placa de unión de aluminio fundido resistente a la abrasión y un paquete de control reforzado montado en el centro. Están bien sellados y se ven de perfil bajo.

【CUERDA SINTÉTICA AVANZADA】- El cabrestante eléctrico está equipado con una fuerte cuerda sintética de 92 pies, que es liviana para llevar con usted cuando sube una colina fangosa después de desenrollarse y salir corriendo de la cuerda. Y es una opción más segura para no almacenar energía cinética.

【MOTOR POTENTE】- El nuevo motor potente de 12 V del cabrestante eléctrico está conectado a un sistema de engranaje planetario de 3 etapas con una potencia de tracción más fuerte y una velocidad de línea más rápida. Puede funcionar por más tiempo y con menos ruido.

【KIT DE CONTROL REMOTO INALÁMBRICO】- Puede operar el cabrestante ATV en una situación precaria lejos del vehículo con el control remoto inalámbrico. O puede recurrir al interruptor basculante montado en el manillar como lo desee.

【APLICACIÓN AMPLIA】- El cabrestante UTV de capacidad de tracción de hasta 13.500 lbs le brinda una mano para rescatar su vehículo del barro, las pendientes y el suelo roto. Resistentes al agua, al barro y a la nieve, permiten trabajar en malas condiciones.

WinchPro - Cabrestante Eléctrico 12V 2000kg/4500lbs, 15m De Cuerda De Acero, 2 Mandos A Distancia (1 Inalámbrico, 1 Cable), Placa De Montaje, Ideal Para Atv, Buggies, Remolques Quads Y Barcos € 199.99 in stock 1 new from €199.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOTOR POTENTE: un motor de 2hp, un sistema de engranajes planetarios de 3 etapas totalmente metálico y un motor de imanes permanentes garantizan una fuerza de tracción fiable en cualquier condición difícil y aseguran una velocidad de línea más rápida bajo carga

ALTO RENDIMIENTO: equipado con una relación de reducción de engranajes de 153:1 y un tren de engranajes planetarios diferenciales, este cabrestante atv/utv nace con una mayor capacidad de tracción

DOBLE CONTROL REMOTO: este cabrestante viene 2 mandos inalámbricos, incluyendo uno con 15 metros de control inalámbrico, y presenta una cuerda de acero mejorada que es más duradera que las tradicionales

PROTECCIÓN DEFINITIVA: la construcción impermeable de categoría IP67, el acabado texturizado negro mate y el motor sellado garantizan una intrépida resistencia contra el entorno duro, la humedad y la corrosión, y aseguran la fiabilidad y la funcionalidad de larga duración

GARANTÍA Y SOPORTE: este cabrestante también goza de una garantía de 2 años y soporte técnico 5 días a la semana. además, tenemos piezas de repuesto, un centro de reparación y técnicos profesionales a su disposición

VEVOR Cabestrante Eléctrico 13,500 lbs /6123.5 kg 12 V, con Cuerda de 27 m, Cabrestante Eléctrico, Polipastos Eléctricos con Control Remoto Inalámbrico y Motor 4,85 kW (Cuerda de Acero Resistente) € 379.99 in stock 1 new from €379.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number ki8p5qbh

vidaXL Cabrestante Control Remoto de Cable Mando a Distancia de Alambre 12 V Torno eléctrico 907 KG € 78.99 in stock 10 new from €78.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Máx. tracción del cable: 907 KG

Máx. corriente: 120 Amp

Motor: 1,0 HP, DC 12 V de imán permanente

Proporción de transmisión: 153: 1

Engranaje: planetario diferencial

Torno cable eléctrico 12V Cabrestante hasta 2267kg Winche Tracción Cargas Outdoor Embarcaciones € 89.93

€ 74.79 in stock 2 new from €74.79 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga de tracción máx. con cargas rodantes: 2721 kg

Carga de tracción máx. con cargas en el agua: 2267 kg

Carga de tracción máx. con cargas estáticas: 907 kg

Velocidad de la máquina: 1,38 m / min

Longitud del cable: 9,2 m

Cabrestante eléctrico 350W Torno de cable Winche Hasta 1570kg Mando a distancia Tracción de cargas € 85.64

€ 68.51 in stock 1 new from €68.51 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El cabrestante eléctrico tiene un motor de 350 W.

Las cargas pesadas se pueden remolcar fácilmente con el cabrestante a motor.

La fuerza de tracción máx. es de 1570 kg.

El robusto cable de acero tiene 10,5 m de largo y un diámetro de 5,5 mm.

El cabrestante puede controlarse con un mando a distancia eléctrico. READ Los 30 mejores Alfombrilla Teclado Y Raton capaces: la mejor revisión sobre Alfombrilla Teclado Y Raton

Torno cable eléctrico 12V Cabrestante Winche control remoto hasta 2267kg Tracción Cargas Outdoor € 112.20

€ 92.60 in stock 2 new from €92.60 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Carga de tracción máx. con cargas rodantes: 2721 kg

Carga de tracción máx. con cargas en el agua: 2267 kg

Carga de tracción máx. con cargas estáticas: 907 kg

Velocidad de la máquina: 1,38 m / min

Longitud del cable: 9,2 m

VEVOR Cabrestante Eléctrico 4000/4500 LBS Cabrestante Eléctrico de Recuperación Cabrestante Eléctrico para Coches con Cuerda de Acero/Sintética (4000 LBS, Cuerda de Acero) € 138.98 in stock 2 new from €138.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL RESISTENTE Y DURADERO】- El cabrestante de camión destaca por su buena calidad y alta eficiencia. Cuenta con una placa de unión de aluminio fundido resistente a la abrasión y un paquete de control reforzado.

【CABLE DE ACERO AVANZADO】- El cabrestante eléctrico está equipado con un cable de acero resistente de 32,8 pies de alta resistencia a la tracción y necesita poco mantenimiento. El cabrestante es fácil de usar. Tan pronto como suelta el botón, el cable se bloquea.

【MOTOR POTENTE】- El nuevo motor potente de 12 V del cabrestante eléctrico está conectado a un sistema de engranaje planetario de 3 etapas para una mayor potencia de tracción y una velocidad de línea más rápida. Puede funcionar por más tiempo y con menos ruido.

【KIT DE CONTROL REMOTO INALÁMBRICO】- Puede operar el cabrestante ATV en una situación precaria lejos del vehículo con el control remoto inalámbrico.

【APLICACIÓN AMPLIA】- El cabrestante UTV de capacidad de tracción de hasta 4,000 libras le brinda una mano para rescatar su vehículo del barro, las pendientes y el suelo roto. Resistente al agua y al barro, permite trabajar en malas condiciones.

Cabestrante Electrico, 12V Cargar 4000lb/1818Kg Cuerda de Acero gr¨²a cabestrante Automatico con gancho cabestrante Mando a Distancia y Placa de Montaje Cabrestante Cuatrimoto motor Barco Winch € 174.39 in stock 1 new from €174.39 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡¾Alta Calidad¡¿Estas cabestrante electricoest¨n hechas de Cuerda de acero y Componente superior, no solo le brindan una mejor experiencia sino que tambi¨¦n brindan un tiempo de servicio m¨s prolongado.

¡¾Control Remoto¡¿encendido / apagado mediante el mando a distancia, ya no tendr¨ que encontrar el interruptor de encendido en el cuerpo del cabrestante, eso es m¨s seguro que el cabrestante manual. por favor apaga la cabestrante Automatico cuando saliste del trabajo.

¡¾Cargado¡¿El Winch posee un engranaje planetario diferencial y est¨ por ello dotado de una fuerza de tracci¨n de 4000lb/1818Kg libras, cuerda de acero gr¨²a asimismo el remolcado en situaciones complicadas.

¡¾Aplicaci¨n¡¿Especialmente dise?ado para ATV, UTV, autom¨viles, embarcaciones, camiones, jeeps, veh¨ªculos modificados y remolques de uso m¨²ltiple para usos m¨²ltiples

¡¾SERVICIO¡¿Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos y nuestro experimentado equipo de servicio al cliente le responder¨ dentro de las 24 horas, nuestro objetivo es proporcionar una mejor gama de servicios.

Silverline 748850 Polipasto Eléctrico, 12V, 909 kg € 129.99 in stock 5 new from €128.92 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Polipasto eléctrico para vehículos

Funcionamiento mediante toma de 12 V

Rodillo con guía

Cable de 7,6 m

Mecanismo de bobina sin embrague

Aukson Cabrestante eléctrico Todoterreno, Accesorio de cabrestante para vehículos 12V 4000lb (1814 kg) Motor de Cobre Puro Impermeable e Interruptor de Control Remoto con protección contra sobrecarga € 401.19 in stock 2 new from €401.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Equipado con protección de sobrecarga del motor de cobre puro, el cabrestante eléctrico se ha mejorado para una mayor durabilidad.

Mantiene el control remoto del motor de potencia, dicho cabrestante está hecho de materiales de alta calidad.

Con un alto rendimiento durante mucho tiempo, el embrague del cabrestante adopta un anillo deslizante, práctico.

La larga vida útil depende de que el cabrestante eléctrico no sea fácil de dañar, por lo que puede usarlo durante mucho tiempo.

Titulado con adoptabilidad práctica, el cabrestante eléctrico está construido con estrictos estándares de control de calidad.

Cabrestante Electrico Cabrestante de Recuperación Eléctrico 4000 lbs 12V para ATV Coche € 183.99 in stock 1 new from €183.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de calidad Construcción robusta】 Este cabrestante eléctrico resistente está hecho de material de acero sólido de alta calidad, todos los engranajes de acero tienen alta precisión y resistencia, la rueda central de tres etapas adopta una estructura integrada de extrusión en frío, que es más firme y no se deforma ni grieta a alta torsión, también viene con un cable de acero sólido antirrotación, que tiene alta resistencia, gran capacidad de carga y no es fácil de romper

【Motor de potencia ultra alta】 Este cabrestante de recuperación eléctrico adopta un motor de cobre puro con una salida de alta potencia de aproximadamente 1.2KW, que puede soportar una fuerza de tracción horizontal de 4000 lb (1818 kg) y admite elevación vertical rápida, alambre de cobre grueso con fuerte estabilidad, disipación de calor rápida para largo tiempo de trabajo

【Rendimiento de elevación de tracción brillante】 Este es un cabrestante de recuperación eléctrico brillante que tiene un gran rendimiento, admite trabajos de tracción tanto horizontales como verticales, estructura completamente sellada y grado impermeable IP67 que le permite usarlo en cualquier lugar que desee, con salida de tensión de alta potencia y frenos de apagado rápido para garantizar su trabajo de tracción y elevación estable, seguro y efectivo

【Cabrestante eléctrico de emergencia ideal】 Este es un cabrestante eléctrico de recuperación de emergencia ideal, tamaño compacto con asa para fácil transporte y almacenamiento, simple y conveniente de usar, puede ser ampliamente utilizado para ATV UTV Boat Cars en la lucha contra incendios y tracción todoterreno, etc. .

【Garantía satisfactoria】 Nuestros productos son todos nuevos y seguramente cumplirán con sus requisitos, pero si tiene algún problema con ellos, no dude en contactarnos y estaremos encantados de resolverlos por usted en cualquier momento.

DAUERHAFT Eléctrico con CNC de precisión Que Trabaja a máquina el cabrestante de Nylon del Alambre del cabrestante RC del Coche para D110 TF2 € 20.59 in stock 2 new from €20.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿ 【Mecanizado CNC de precisión】 Mediante un mecanizado CNC preciso, es muy realista y simplificado.

✿ 【Aplicable】 Adecuado para SCX10, D90, D110, TF2, TRX4, KM2

✿ [Durable] El cable del cabrestante de nailon es más duradero.

✿ [Aplicación] El mini cabrestante de metal eléctrico rojo está especialmente diseñado para vehículos de escalada sobre orugas 1:10 RC.

✿ 【Alta calidad y resistente】 Fabricado con materiales metálicos de alta calidad, duraderos y respetuosos con el medio ambiente.

12 V Cabrestante de recuperación de 4000Lbs ATV eléctrico Kit, mando a distancia inalámbrico 12 V 4 WD ATV UTV remolque camión coche € 178.69 in stock 1 new from €178.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema de engranaje planetario de tres etapas para un alineado rápido y una sujeción segura.

Resistente al agua y a la corrosión.

Carga automática y freno de detención para una máxima seguridad.

Cable de acero de alta resistencia de 15 metros.

Encendido y apagado de la potencia para un gran control de la carga. Freno de detención para una máxima seguridad.

12 V 4000lbs cabrestante eléctrico polipasto elevación Cable de acero de 15 m con mando a distancia inalámbrico para Halage remolque de coche autocaravana barco camión Quad montaña € 178.69 in stock 1 new from €178.69 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sistema de engranaje planetario en tres etapas para una velocidad de línea rápida y un uso seguro.

Carga automática y freno para una seguridad máxima.Resistente al agua y a la corrosión.

Cable de acero de alta resistencia de 15 metros.

Puesta en tensión y alimentación para un control de carga positivo.

El paquete incluye: 1x interruptor remoto, 1x cabrestante eléctrico

Cabestrante eléctrico de 12 V, con polea eléctrica, 12 V CC, altura de la polea de 15 cm, con mando a distancia inalámbrico € 190.59 in stock 1 new from €190.59 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uso resistente: ideal para el uso con cuatriciclos, remolques, quads, barcos, motocicletas, agua, etc

Cable de viento de 15 m: longitud del cable de acero de tracción de 15 m con un diámetro de 4,8 mm, capacidad de carga de 4000 lbs

Seguridad: Engranaje planetario automático de 3 niveles para alta velocidad, retención y retención segura, tambor de freno para máxima seguridad

Cabrestante eléctrico automático – Sistema de retención para máxima seguridad. Encendido y apagado para control forzado

Buen servicio: nos esforzamos por ofrecerle productos de la más alta calidad y mejor experiencia al cliente. Si usted no está totalmente satisfecho, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. Todos los correos electrónicos se responden en un plazo de 24 horas

Moracle Cabrestante 12V Winch Sintético Cuerda para Winche de Recuperación con ATV UV 1815KG € 138.99 in stock 1 new from €138.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Línea de tracción del cabrestante: una línea de 4000LBS (1815KG); Motor: 1.8HP (12V)

Interruptor de cable de control de cabrestante a prueba de agua de 12 pies; Control remoto inalámbrico: 33 pies

Cabrestante eléctrico que sujeta el sistema de frenos (sistema de frenado de tambor)

La caja de engranajes planetarios de tres etapas del cabrestante de recuperación proporciona una potencia poderosa

El cabrestante de cable de acero se adapta a todo terreno para aplicaciones industriales de camiones, jeeps y vehículos modificados READ Biden puede elegir a la sino-estadounidense Katherine Tai como representante comercial de EE. UU.

WinchPro - Cabrestante Eléctrico 12V 5900kg/13000lbs, 26m De Cuerda De Dyneema Sintética, 2 Mandos A Distancia Incluidos (1 Inalámbrico, 1 Cable), Para Offroad, 4x4, Remolques € 449.99 in stock 1 new from €449.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOTOR POTENTE: un motor de 6HP, un sistema de engranajes planetarios de 3 etapas totalmente metálico y un motor de imanes permanentes garantizan una fuerza de tracción fiable en cualquier condición difícil y aseguran una velocidad de línea más rápida bajo carga

ALTO RENDIMIENTO: equipado con una relación de reducción de engranajes de 265:1 y un tren de engranajes planetarios diferenciales, este cabrestante atv/utv nace con una mayor capacidad de tracción

DOBLE CONTROL REMOTO: este cabrestante viene 2 mandos inalámbricos, incluyendo uno con 26 metros de control inalámbrico, y presenta una cuerda sintética mejorada que es más duradera que las tradicionales

PROTECCIÓN DEFINITIVA: la construcción impermeable de categoría IP67, el acabado texturizado negro mate y el motor sellado garantizan una intrépida resistencia contra el entorno duro, la humedad y la corrosión, y aseguran la fiabilidad y la funcionalidad de larga duración

GARANTÍA Y SOPORTE: este cabrestante también goza de una garantía de 2 años y soporte técnico 5 días a la semana. además, tenemos piezas de repuesto, un centro de reparación y técnicos profesionales a su disposición

Juego de 3 cabestrante eléctrico inalámbrico de Liemaya, cabrestante de motor, mando a distancia, mando a distancia, para cabrestante, camión, Jeep ATV, resistente al agua € 42.99 in stock 1 new from €42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Puedes controlar los 6 mandos a distancia de tu cabrestante.

Con luz de control LED roja

Tamaño del mando a distancia: aprox. 45 x 105 mm. Tamaño del controlador: aprox. 45 x 60 mm

Voltaje de conexión: 12 V

Funciona con cualquier cabrestante Tuff Stuff o Recon Recovery, así como con la mayoría de cabrestantes Warn, Ramsey, Superwinch, Smittybilt, Gorilla, Bulldog y muchas otras marcas de cabestrantes de autofabricación

Einhell Polipasto TC de EH 250, Capacidad de Carga 250 kg, 230 V, 500 W, hub Altura 11,5 m, 12 m de alambre cuerda (ref. 2255130) € 99.95

€ 84.76 in stock 5 new from €84.76

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El polipasto de cable eleva cargas de hasta 250 kg hasta una altura de 5.7 m mediante una polea con ganchos de carga

En la entrega se incluye una polea con gancho de carga; el gancho de carga está equipado con un soporte de seguridad

El cable de acero, que está incluido en la entrega, tiene un diámetro de 3 milímetros y no se retuerce

El motor de 500 vatios está equipado con un interruptor térmico

Hay un interruptor de parada de emergencia en el panel de control

WinchPro - Cabrestante Eléctrico 12V 5900kg/13000lbs, 26m De Cuerda De Acero, 2 Mandos A Distancia Incluidos (1 Inalámbrico, 1 De Cable), Para Offroad, 4x4, Grúas € 399.99 in stock 1 new from €399.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MOTOR POTENTE: un motor de 6HP, un sistema de engranajes planetarios de 3 etapas totalmente metálico y un motor de imanes permanentes garantizan una fuerza de tracción fiable en cualquier condición difícil y aseguran una velocidad de línea más rápida bajo carga

ALTO RENDIMIENTO: equipado con una relación de reducción de engranajes de 265:1 y un tren de engranajes planetarios diferenciales, este cabrestante atv/utv nace con una mayor capacidad de tracción

DOBLE CONTROL REMOTO: este cabrestante viene 2 mandos inalámbricos, incluyendo uno con 26 metros de control inalámbrico, y presenta una cuerda de acero mejorada que es más duradera que las tradicionales

PROTECCIÓN DEFINITIVA: la construcción impermeable de categoría IP67, el acabado texturizado negro mate y el motor sellado garantizan una intrépida resistencia contra el entorno duro, la humedad y la corrosión, y aseguran la fiabilidad y la funcionalidad de larga duración

GARANTÍA Y SOPORTE: este cabrestante también goza de una garantía de 2 años y soporte técnico 5 días a la semana. además, tenemos piezas de repuesto, un centro de reparación y técnicos profesionales a su disposición

Winchmax 17.000 libras (7.711 kg) Cabrestante eléctrico original naranja de 12v. 26 m de Cuerda de acero 12 mm y gancho de horquilla de ½ pulgada, control remoto inalámbrico doble. € 611.00 in stock 1 new from €611.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cabestrante naranja original

Garantía de por vida líder en la industria en componentes mecánicos.

Mando a distancia inalámbrico de largo alcance de la última tecnología.

Viene con 26 m de cuerda de alambre de acero galvanizado de 12 mm. Gancho Clevis de 1,27 cm forjado de grado G70. Cierre de seguridad y protector de manos. Chapado en zinc para resistencia a la corrosión.

Winchmax innova donde otros imitan – Cuidado con las imitaciones baratas. Incluye cubierta de cabrestante con cada pedido de cabrestante.

