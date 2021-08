Inicio » Electrónica Los 30 mejores Pantalla Iphone 6S capaces: la mejor revisión sobre Pantalla Iphone 6S Electrónica Los 30 mejores Pantalla Iphone 6S capaces: la mejor revisión sobre Pantalla Iphone 6S 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

FLYLINKTECH Pantalla Táctil LCD Reemplazo para iPhone 6s Blanco 4.7" Contiene Herramientas + película de Vidrio Templado - Blanco € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad : Solo apto para iPhone 6s Blanco,No compatible con ningún otro modelo.Si no está muy seguro del modelo del teléfono,consulte la parte posterior del teléfono.

Reparación perfecta:Se utiliza para reparar y reemplazar su pantalla, agrietada, dañada, defectuosa, mal roto. También resuelve problemas de la pantalla, pixeles muertos, pantalla agrietada, problemas con el color incorrecto.

Atención: El reemplazo de la pantalla del iPhone 6s no incluye el botón de inicio, el auricular, la cámara frontal, el soporte del sensor de proximidad, el soporte de la cámara frontal, debe transferir desde la pantalla anterior.

Instalación: mire un video tutorial de YouTube antes de instalar la pantalla de reemplazo para iPhone 6s. o conéctese con nosotros. Se cuidadoso y paciente.

Arantía de calidad: todas las pantallas están totalmente probadas y 100% en buenas condiciones antes del envío. Somos responsables de cualquier daño durante el tránsito o problema de calidad. Podemos ofrecer reembolso o reemplazo si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

bokman LCD Pantalla para iPhone 6s, Táctil LCD Reemplazo con Herramientas de Reparación(Blanco) € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran compatibilidad】- Este reemplazo de pantalla LCD solo funcionará en un iPhone 6s (4.7 pulgadas). Verifique la parte posterior del teléfono si no conoce el modelo de teléfono. Puede buscar su modelo de teléfono en Google para asegurarse de que su teléfono sea iPhone 6s o no. Reconoce tu modelo de iPhone antes de comprarlo.

【Reemplazo de iPhone 6s】: Este kit de reemplazo de pantalla táctil se usa para reemplazar la pantalla táctil LCD dañada, rota, rayada, mal pixelada, de color equivocado o agrietada. Esta parte NO incluye cámara frontal, botón de inicio, altavoz auricular y sensor de proximidad , lo que significa que deberá transferirlos desde su pantalla anterior a esta nueva.

【Garantía de calidad】- Todas las piezas se prueban dos veces para garantizar que los técnicos eliminen la pantalla en negro, las líneas estáticas, el color desigual y otros problemas técnicos antes del embalaje y envío. La calidad máxima está garantizada como la original en brillo de desplazamiento, calidad de imagen, sensibilidad táctil, atenuación automática, tacto 3D, etc.

【Instalación fácil】- Este reemplazo digital incluye una nueva pantalla táctil y un kit de herramientas de reparación para instalar el iPhone 6s con instrucciones de instalación de la pantalla. También puede buscar "Reemplazar pantalla de iPhone 6s" en YouTube para obtener instrucciones en video. Es fácil instalar la nueva pantalla aunque sea la primera vez.

【Servicio confiable】- Todos los productos se envían desde el almacén de Amazon FBA para garantizar una entrega rápida. Ofrecemos una garantía a largo plazo para cada cliente. Póngase en contacto con nosotros primero si la pantalla táctil tiene algún problema. Nuestro equipo de servicio al cliente lo ayudará a resolver el problema.

GULEEK Pantalla para iPhone 6s 4.7" LCD Táctil Pantalla con Cámara Frontal,Sensor de proximidad,Altavoz, ensamblaje de Marco digitalizador y Kit de reparación (Negro) € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ ★ Compatibilidad ★★ Compatible solo con iPhone 6s (4.7 pulgadas). No apto para iPhone 6s plus/6/6 plus. Comprueba el modelo de tu iPhone antes de comprar.

★★ Aplicación ★★ para reparar y reemplazar la pantalla del iPhone 6s rajada, dañada, rajada o rayada.

★★ Instalación simple ★★ El botón de inicio, los auriculares, la cámara frontal y el sensor de proximidad están premontados. No es necesario transferirlos de la pantalla anterior a la nueva pantalla.

★ ★ Nota ★★ Si desea que la función Touch ID funcione, debe transferir el botón de inicio original desde la pantalla anterior.

★ ★ Garantía de por vida ★★ GARANTÍA DE UN AÑO y 30 días de reembolso de Amazon. Si tiene problemas con la pantalla, no dude en contactarnos, lo ayudaremos lo antes posible.

Brinonac Pantalla táctil LCD Repuesto para iPhone 6S, cámara Frontal preinstalada, Altavoz y Sensor de proximidad con Herramientas (Color Blanco) € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Compatible con: iPhone 6s 4.7"pantalla (A1633 A1688 A1700), no para iPhone 6 / 6 plus / 6s plus. Verifique la parte posterior de su teléfono antes de realizar el pedido.

★ Gran reemplazo de pantalla: para reemplazar su pantalla dañada, agrietada, rota o problemas de respuesta táctil y pixeles anormales o punto brillante y renueve su iPhone.

★ Fácil de instalar: premontado con cámara frontal, altavoz de oído, sensores de luz y proximidad y botón de inicio, incluido el kit completo de herramientas de reparación. Es fácil seguir un video en YOUTUBE o las instrucciones en el paquete para reemplazarlo.

★ Función Touch ID: la función Touch ID (huella digital) solo funciona con el conjunto original del botón de inicio, por lo que deberá transferir el conjunto del botón de inicio desde la pantalla de visualización anterior para conservar la función Touch ID.

★ Calificado: Nuestro reemplazo de pantalla para iPhone 6s se prueba estrictamente antes del envío, Comprar con confianza. Si tiene alguna pregunta, contáctenos directamente, nuestro equipo de servicio al cliente lo ayudará. READ Los 30 mejores Bateria Recargable 18650 capaces: la mejor revisión sobre Bateria Recargable 18650

FLYLINKTECH Pantalla para iPhone 6s 4.7 '',Táctil LCD de Repuesto Ensamblaje de Marco Digitalizador con botón de Inicio,cámara Frontal,Sensor de proximidad,Altavoz y Herramientas (Negro) € 27.99 in stock 2 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible de pantalla : Solo es compatible con iPhone 6s Negro 4.7 pulgadas. No funcionará con ningú otro modelo. Si no está muy seguro del modelo de su teléfono, por favor, compruebe la parte trasera del mismo.

Fácil de Instalar por sí Mismo : completo piezas incluye cámara frontal, cable de proximidad, placa de protección metálica, altavoz del auricular, lo que significa que no es necesario transferirlos de su pantalla antigua a esta nueva. (Debido a que solo el botón de inicio original tiene la función Touch ID / huella digital, debe transferir el botón de inicio original para mantener la función Touch ID.

Gran reemplazo: Esta pantalla compatible con el iPhone 6s Para reemplazar la pantalla LCD táctil defectuosa y defectuosa, el ensamblaje del digitalizador. Por ejemplo, la dosis de la pantalla no responde correctamente, los problemas de visualización, los píxeles de distorsión, las pantallas LCD agrietadas, los problemas de color incorrectos y la pantalla LCD vieja y muerta.

Calidad confiable: cada pantalla LCD táctil se somete a rigurosas pruebas dobles y se ejecuta sin problemas antes del envío. Por favor, prueba antes de completar la instalación. Después de que la prueba sea exitosa, instale la pantalla nuevamente en el cuerpo principal.

Mejor Servicio : todas las pantallas están totalmente probadas;Logística rápida;podría devolver o sustituir las mercancías en 90 días sin no humano razón.

Hoonyer Pantalla para iPhone 6S Pantalla táctil LCD Pantalla digitalizadora Herramientas de reparación (con botón de Inicio, cámara Frontal,Sensor de proximidad, Altavoz) Negro € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 Solo para la pantalla de reemplazo pantalla iPhone 6s negro (A1633, A1688, A1700). Verifique el modelo de teléfono antes de comprar la pantalla.

【Aplicación】 Repare o reemplace la pantalla negra vieja, rota, agrietada, rayada, dañada o dañada del iPhone 6s.

【Fácil instalación】 Premontar el botón de inicio, auricular, cámara frontal y sensor de proximidad. Esto significa que no tiene que moverlos de la pantalla anterior a la nueva.

【Nota】 Si desea usar la opción Touch ID, debe usar el botón de inicio original en el monitor anterior.

【Servicio postventa】 Todos nuestros productos han sido probados y 100% en buenas condiciones antes del envío. Cualquier problema, puede contactar libremente con el equipo profesional de postventa.

FLYLINKTECH Pantalla Táctil LCD Reemplazo para iPhone 6 Negro 4.7" Contiene Herramientas + película de Vidrio Templado - Negro € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad de pantalla : Solo apto para iPhone 6 Negro,No compatible con ningún otro modelo.Si no está muy seguro del modelo del teléfono,consulte la parte posterior del teléfono.

Reparación perfecta:Se utiliza para reparar y reemplazar su pantalla, agrietada, dañada, defectuosa, mal roto. También resuelve problemas de la pantalla, pixeles muertos, pantalla agrietada, problemas con el color incorrecto.

Atención: El reemplazo de la pantalla del iPhone 6 no incluye el botón de inicio, el auricular, la cámara frontal, el soporte del sensor de proximidad, el soporte de la cámara frontal, debe transferir desde la pantalla anterior.

Instalación: mire un video tutorial de YouTube antes de instalar la pantalla de reemplazo para iPhone 6. o conéctese con nosotros. Se cuidadoso y paciente.

Arantía de calidad: todas las pantallas están totalmente probadas y 100% en buenas condiciones antes del envío. Somos responsables de cualquier daño durante el tránsito o problema de calidad. Podemos ofrecer reembolso o reemplazo si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Brinonac Pantalla para iPhone 6s, 4.7" Pantalla Táctil LCD con botón de Inicio,Cámara Frontal, Sensor de proximidad, Altavoz, ensamblaje de Marco digitalizador y Kit de reparación (Negro) € 30.99 in stock 1 new from €30.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Compatible con: iPhone 6s 4.7"pantalla (A1633 A1688 A1700), no para iPhone 6 / 6 plus / 6s plus. Verifique la parte posterior de su teléfono antes de realizar el pedido.

★ Gran reemplazo de pantalla: para reemplazar su pantalla dañada, agrietada, rota o problemas de respuesta táctil y pixeles anormales o punto brillante y renueve su iPhone.

★ Fácil de instalar: premontado con cámara frontal, altavoz de oído, sensores de luz y proximidad y botón de inicio, incluido el kit completo de herramientas de reparación. Es fácil seguir un video en YOUTUBE o las instrucciones en el paquete para reemplazarlo.

★ Función Touch ID: la función Touch ID (huella digital) solo funciona con el conjunto original del botón de inicio, por lo que deberá transferir el conjunto del botón de inicio desde la pantalla de visualización anterior para conservar la función Touch ID.

★ Calificado: Nuestro reemplazo de pantalla para iPhone 6s se prueba estrictamente antes del envío, Comprar con confianza. Si tiene alguna pregunta, contáctenos directamente, nuestro equipo de servicio al cliente lo ayudará.

Bokman LCD Pantalla para iPhone 6s Reemplazo de Pantalla LCD con Botón de Inicio, Cámara Frontal, Sensor Flex, Altavoz Auricular y Herramientas de Reparación(Blanco) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran compatibilidad】- Este reemplazo de pantalla LCD solo funcionará en un iPhone 6s (4.7 pulgadas). Verifique la parte posterior del teléfono si no conoce el modelo de teléfono. Puede buscar su modelo de teléfono en Google para asegurarse de que su teléfono sea iPhone 6s o no. Reconoce tu modelo de iPhone antes de comprarlo.

【Reemplazo de iPhone 6s】- Este kit de reemplazo de pantalla táctil se usa para reemplazar la pantalla táctil LCD dañada, rota, rayada, mal pixelada, de color equivocado o agrietada. Puede instalar la pantalla LCD con instrucciones de instalación o buscar "Reemplazar pantalla de iPhone 6s" en YouTube para obtener instrucciones en video. Es fácil instalar la nueva pantalla aunque sea la primera vez.

【Garantía de calidad】- Todas las piezas se prueban dos veces para garantizar que los técnicos eliminen la pantalla en negro, las líneas estáticas, el color desigual y otros problemas técnicos antes del embalaje y envío. La calidad máxima está garantizada como la original en brillo de desplazamiento, calidad de imagen, sensibilidad táctil, atenuación automática, tacto 3D, etc.

【Embalaje】- El paquete incluye el conjunto de pantalla LCD completa del iPhone 6s con botón de inicio, cámara frontal, altavoz auricular, sensor de proximidad y herramientas de reparación. AVISO: el botón de inicio se incluye en la pantalla, pero solo el original tiene la función Touch ID. Puede transferirlo desde la pantalla original a la nueva pantalla LCD.

【Servicio confiable】- Todos los productos se envían desde el almacén de Amazon FBA para garantizar una entrega rápida. Ofrecemos una garantía a largo plazo para cada cliente. Póngase en contacto con nosotros primero si la pantalla táctil tiene algún problema. Nuestro equipo de servicio al cliente lo ayudará a resolver el problema.

LL TRADER Pantalla para iPhone 6 Blanca 4.7", Táctil LCD de Vidrio de Repuesto Ensamblaje de Marco Digitalizador con Herramientas € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LCD Pantalla Completa: El reemplazo de pantalla táctil para iPhone 6 + LCD + Accesorios de reemplazo completo de digitalizador + Herramientas de Reparación. ¡Pantalla empaquetada en una caja ecológica y sobria!

Compatible con iPhone 6: Este reemplazo de pantalla LCD solo funciona con un iPhone 6 (4.7 pulgadas). Puede encontrar el modelo en la parte posterior de iPhone 6 si no conoce su modelo. También puede encontrar el modelo de su teléfono en Google para confirmar que su teléfono sea iPhone 6. Confirme el modelo del teléfono antes de realizar el pedido, por favor.

NOTA: Debe transferir el botón de inicio original a la nueva pantalla para que Touch ID pueda funcionar.

Reparación: Este kit de reemplazo de pantalla táctil reemplaza las pantallas táctiles LCD dañadas, rotas, rayadas, con pobre píxel,colores incorrectos o agrietadas. Los técnicos revisan todos los accesorios antes de empacarlas y enviarlas para garantizar la eliminación de pantallas negras, líneas estáticas, colores desiguales y otros problemas técnicos. Por eso, puede comprarlo sin preocupación.

Instalación: Puede buscar "Reemplazar pantalla de iPhone 6" en YouTube para obtener video de instrucciones sobre cómo reemplazarlo, consultar a la instrucción manual que enviamos o pedir la ayuda a la persona profesional también.

JETech Protector de Pantalla para iPhone 6s y iPhone 6, Vidrio Templado, 2 Unidades € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [3D Touch Compatibles]. NOTA: Debido al borde redondo del iPhone 6s y iPhone 6, el protector de pantalla no cubrirá toda la pantalla, pero sólo el área plana (Por favor refiérase a las imágenes de los productos). Hecho con 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado con bordes redondeados en exclusiva para iPhone 6s y iPhone 6 4.7"

Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo)

Alta definición, mayor sensibilidad, 3D-Touch Compatible, bordes redondeados

Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas

Paquete al por menor incluye: 2 Unidades templado protector de pantalla de cristal, paño de limpieza, la instrucción, tarjeta de servicio al cliente

Bokman LCD Pantalla para iPhone 6, Táctil LCD Reemplazo con Herramientas de Reparación(Blanco) € 22.99 in stock 1 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran compatibilidad】: este reemplazo de pantalla LCD solo funcionará en un iPhone 6 (4.7 pulgadas). Confirma el modelo de tu teléfono antes de la compra. Puede buscar en Google el modelo de su teléfono para asegurarse de que su teléfono sea iPhone 6 o no.

【Reemplazo de iPhone 6】- Este kit de reemplazo de pantalla táctil se usa para reemplazar la pantalla táctil LCD dañada, rota, rayada, mal pixelada, de color equivocado o agrietada. Esta parte NO incluye cámara frontal, botón de inicio, altavoz auricular y sensor de proximidad , lo que significa que deberá transferirlos desde su pantalla anterior a esta nueva.

【Garantía de calidad】- Todas las piezas se prueban dos veces para garantizar que los técnicos eliminen la pantalla en negro, las líneas estáticas, el color desigual y otros problemas técnicos antes del embalaje y envío. La calidad máxima está garantizada como la original en brillo de desplazamiento, calidad de imagen, sensibilidad táctil, atenuación automática, tacto 3D, etc.

【Instalación fácil】- Este reemplazo digital incluye una nueva pantalla táctil y un kit de herramientas de reparación para instalar el iPhone 6 con instrucciones de instalación de la pantalla. También puede buscar "Reemplazar pantalla de iPhone 6" en YouTube para obtener instrucciones en video. Es fácil instalar la nueva pantalla aunque sea la primera vez.

【Servicio confiable】- Todos los productos se envían desde el almacén de Amazon FBA para garantizar una entrega rápida. Ofrecemos una garantía a largo plazo para cada cliente. Póngase en contacto con nosotros primero si la pantalla táctil tiene algún problema. Nuestro equipo de servicio al cliente lo ayudará a resolver el problema.

JETech Protector de Pantalla para iPhone SE 2020, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6, Vidrio Templado, 3 Unidades € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [3D Touch Compatibles]. NOTA: Debido al borde redondo del iPhone SE 2020, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6, el protector de pantalla no cubrirá toda la pantalla, pero sólo el área plana (Por favor refiérase a las imágenes de los productos)

Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 2020 4.7″

Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo); De alta respuesta, alta transparencia y alta transparencia

Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas

Paquete al por menor incluye: 3 Unidades templado protector de pantalla de cristal, paño de limpieza, la instrucción, tarjeta de garantía de por vida

Yodoit Pantalla Completa para iPhone 6s Plus LCD Blanco, Ensamblaje de Reemplazo del Digitalizador con Piezas de Repuesto (cámara Frontal, Botón Home) + Herramienta (5,5 Pulgadas) € 36.99 in stock 2 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla LCD de alta calidad y pantalla de cristal digitalizador montada para iPhone 6s Plus (5.5 pulgadas)

Si la pantalla de su iPhone 6s Plus está rajada / no responde / rota, esta es la parte correcta para usted

Esta pantalla de reemplazo incluye las piezas de repuesto (cámara frontal, cable de proximidad, botón de inicio, placa de protección metálica, altavoz del auricular), no es necesario desmontar esas piezas y montarlas en la nueva pantalla

La función Touch ID solo funcionará con el ensamblaje original del botón de inicio de su teléfono. Deberá transferir el conjunto de botones de su pantalla anterior para conservar Touch ID.

Todas las herramientas necesarias están incluidas READ Los 30 mejores Funda Huawei Y6 Ii capaces: la mejor revisión sobre Funda Huawei Y6 Ii

Bokman LCD Pantalla para iPhone 6s Plus Reemplazo de Pantalla LCD con Botón de Inicio, Cámara Frontal, Sensor Flex, Altavoz Auricular y Herramientas de Reparación(Blanco) € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran compatibilidad】- Este reemplazo de pantalla LCD solo funcionará en un iPhone 6s Plus (5.5 pulgadas). Verifique la parte posterior del teléfono si no conoce el modelo de teléfono. Puede buscar su modelo de teléfono en Google para asegurarse de que su teléfono sea iPhone 6s Plus o no. Reconoce tu modelo de iPhone antes de comprarlo.

【Reemplazo de iPhone 6s Plus】- Este kit de reemplazo de pantalla táctil se usa para reemplazar la pantalla táctil LCD dañada, rota, rayada, mal pixelada, de color equivocado o agrietada. Puede instalar la pantalla LCD con instrucciones de instalación o buscar "Reemplazar pantalla de iPhone 6s Plus" en YouTube para obtener instrucciones en video. Es fácil instalar la nueva pantalla aunque sea la primera vez.

【Garantía de calidad】- Todas las piezas se prueban dos veces para garantizar que los técnicos eliminen la pantalla en negro, las líneas estáticas, el color desigual y otros problemas técnicos antes del embalaje y envío. La calidad máxima está garantizada como la original en brillo de desplazamiento, calidad de imagen, sensibilidad táctil, atenuación automática, tacto 3D, etc.

【Embalaje】- El paquete incluye el conjunto de pantalla LCD completa del iPhone 6s Plus con botón de inicio, cámara frontal, altavoz auricular, sensor de proximidad y herramientas de reparación. AVISO: el botón de inicio se incluye en la pantalla, pero solo el original tiene la función Touch ID. Puede transferirlo desde la pantalla original a la nueva pantalla LCD.

【Servicio confiable】- Todos los productos se envían desde el almacén de Amazon FBA para garantizar una entrega rápida. Ofrecemos una garantía a largo plazo para cada cliente. Póngase en contacto con nosotros primero si la pantalla táctil tiene algún problema. Nuestro equipo de servicio al cliente lo ayudará a resolver el problema.

Batería para iPhone 6s 2500mAH con 46% más de Capacidad Que la batería Origina, FLYLINKTECH Reemplazo de Alta Capacidad Batería para iPhone 6s con Kits de Herramientas de reparación, Cinta Adhesiva € 20.99 in stock 2 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad de la batería】: Producido en junio de 2021. Solo para la batería de reemplazo del modelo de iPhone 6s-A1633 / A1688 / A1700. (Importante: la batería de respaldo para iPhone 6s no es compatible con teléfonos 6 / 6 Plus / 6S Plus)

【46% de aumento de capacidad】: la batería original es de 1715 mAh. Pero la capacidad de la batería de reemplazo del FLYLINKTECH para iPhone 6s es de 2500 mAh. Es un 46% más alto. El aumento en la capacidad de la batería FLYLINKTECH está dentro de un rango razonable para evitar accidentes peligrosos causados ​​por un aumento excesivo de la capacidad.

【Energía de la batería recargable】: A un voltaje de 4.35 V, la capacidad de la batería para iPhone 6s es de 2500 mAh-9.55 Wh. Las baterías para iPhone 6s se han sometido a pruebas de triple calidad antes de salir de fábrica. Las baterías FLYLINKTECH cumplen con las normas CE y RoHS para evitar el sobrecalentamiento, cortocircuito y sobrecarga.

【Nota】: la nueva batería de repuesto FLYLINKTECH para iPhone 6s tiene 0 ciclos. Para extender la vida útil de la batería de reemplazo del iPhone 6s, úsela hasta que el teléfono se apague automáticamente. Luego cargue durante 10 horas y repita 3-5 veces. De esta manera, la batería puede alcanzar el mejor estado.

[Servicio de calidad]: la batería de reemplazo FLYLINKTECH para iPhone 6s puede brindar soporte técnico integral y servicio postventa, para que pueda comprar con confianza. Si tiene alguna pregunta sobre el reemplazo de la batería del iPhone 6s, no dude en preguntar a FLYLINKTECH. Siempre estamos dispuestos a ayudarte.

FLYLINKTECH Pantalla Táctil LCD Reemplazo para iPhone 6s Plus Blanco 5.5" Contiene Herramientas + película de Vidrio Templado - Blanco € 27.99 in stock 2 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad : Solo apto para iPhone 6s Plus Blanco,No compatible con ningún otro modelo.Si no está muy seguro del modelo del teléfono,consulte la parte posterior del teléfono.

Reparación perfecta:Se utiliza para reparar y reemplazar su pantalla, agrietada, dañada, defectuosa, mal roto. También resuelve problemas de la pantalla, pixeles muertos, pantalla agrietada, problemas con el color incorrecto.

Atención: El reemplazo de la pantalla del iPhone 6s Plus no incluye el botón de inicio, el auricular, la cámara frontal, el soporte del sensor de proximidad, el soporte de la cámara frontal, debe transferir desde la pantalla anterior.

Instalación: mire un video tutorial de YouTube antes de instalar la pantalla de reemplazo para iPhone 6s Plus. o conéctese con nosotros. Se cuidadoso y paciente.

Arantía de calidad: todas las pantallas están totalmente probadas y 100% en buenas condiciones antes del envío. Somos responsables de cualquier daño durante el tránsito o problema de calidad. Podemos ofrecer reembolso o reemplazo si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

LL TRADER Pantalla para iPhone 6S Negro 4.7", Táctil Retina LCD de Vidrio de Repuesto Ensamblaje de Marco Digitalizador con Herramientas € 19.99 in stock 2 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【LCD Pantalla Completa】: El reemplazo de pantalla táctil para iPhone 6S LCD + Accesorios de reemplazo completo de digitalizador + Herramientas de Reparación. ¡Pantalla empaquetada en una caja ecológica y sobria!

【Compatible con iPhone 6S】: Este reemplazo de pantalla LCD solo funciona con un iPhone 6S (4.7 pulgadas). Puede encontrar el modelo en la parte posterior del teléfono si no conoce su modelo. También puede encontrar el modelo de su teléfono en Google para confirmar que su teléfono sea iPhone 6S. Confirme el modelo del teléfono antes de realizar el pedido, por favor.

【NOTA】: No incluye las partes pequeñas, tal como botón de inicio, cámara frontal, sensor de proximidad y el altavoz del auricular, etc. Debe transferirlos de su pantalla orignal a la nueva.

【Reparación】: Este kit de reemplazo de pantalla táctil reemplaza las pantallas táctiles LCD dañadas, rotas, rayadas, con pobre píxel,colores incorrectos o agrietadas. Los técnicos revisan todos los accesorios antes de empacarlas y enviarlas para garantizar la eliminación de pantallas negras, líneas estáticas, colores desiguales y otros problemas técnicos. Por eso, puede comprarlo sin preocupación.

【Instalación】: Puede buscar "Reemplazar pantalla de iPhone 6S" en YouTube para obtener video de instrucciones sobre cómo reemplazarlo, consultar a la instrucción manual que enviamos o pedir la ayuda a la persona profesional también.

Yodoit para Pantalla iPhone 6s Plus Negro, Conjunto de Pantalla LCD y digitalizador Reemplazo de la Pantalla táctil de Vidrio con Marco + Kit de Herramientas de reparación (5,5 Pulgadas) € 28.99 in stock 1 new from €28.99

1 used from €24.92

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla LCD de alta calidad y pantalla de cristal digitalizador montada para iPhone 6s Plus (5.5 pulgadas)

El tamaño de la pantalla es de 5.5 pulgadas, la pantalla LCD solo se ajusta para iPhone 6s Plus

Si la pantalla de su iPhone 6s Plus está rajada / no responde / rota, esta es la parte correcta para usted

Esta pantalla de reemplazo NO incluye las piezas de repuesto (cámara frontal, cable de proximidad, botón de inicio, placa de protección metálica, altavoz del auricular), debe desmontar esas piezas y ensamblarlas en la nueva pantalla

Todas las herramientas necesarias están incluidas

SPARIN 3 Pack Protector de Pantalla Compatible con iPhone SE 2020, iPhone 8, iPhone 7 y iPhone 6s, Sin Cobertura Toda, Cristal Templado con Marco de Alineación € 7.89 in stock 3 new from €7.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Debido al borde redondo del compatible con iPhone SE 2020, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s el protector de pantalla no cubrirá toda la pantalla, pero sólo el área visible. Si quiere el que cubre toda la pantalla, este protector no sirve

Diseña especialmente con la instalacion súper fácil. Preciso, corte laser dimensiones proporcionan la máxima protección para el protector de pantalla táctil de su phone

Alta transparencia mantener tu protector de pantalla de phone Full HD de 1080P. De alta dureza resistente a los arañazos hasta 9H puede evitar los arañazos por cuchillo y llaves y otras objetos cortantes

Sólo 0,26 mm de grosor mantiene respuesta original la sensibilidad y la sensación del tácto, desbloquear su en la mitad de un segundo con el sensor de la huella digital

Oleofobicidad recubrimiento reduce manchas huellas digitales, aseguramos limpiar fácilmente

GULEEK Pantalla para iPhone 6s 4,7" Pantalla táctil LCD Pantalla de Cristal Reemplazo del Marco del digitalizador con Herramientas de reparación (Negro) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SÓLO apto para iPhone 6S (4.7 pulgadas) A1633 A1688 A1700, no para iPhone 6S Plus, iPhone 6 y iPhone6 ​​Plus.

Gran reemplazo para la pantalla frontal dañada, rayada, usada, rota, agrietada, sin funcionamiento.

Reemplazo de pantalla de alta calidad, cada uno se prueba estrictamente antes del envío.

Embalaje: con protector de pantalla templado, kit de herramientas de alta calidad e instrucciones

Debe ser instalado por profesionales. O puede buscar la dirección de instalación en Youtube.Si tiene problemas con la pantalla, contáctenos.

Brinonac Pantalla para iPhone 6s, 4.7" Táctil LCD de Repuesto Ensamblaje de Marco Digitalizador con Herramienta de reparación y Protector de Pantalla (Blanco) € 25.99 in stock 1 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✿ Compatible con: iPhone 6s 4.7 "pantalla (A1633, A1688, A1700), no para iPhone 6 / 6 Plus / 6s Plus,Por favor verifique en la parte posterior de su teléfono antes de realizar el pedido.

✿Función: para reemplazar su pantalla dañada, agrietada, rota o con problemas de respuesta táctil, píxeles anormales o puntos brillantes.

✿Precaución: sin el botón de inicio, los auriculares y la cámara frontal, debe transferir partes de su pantalla anterior. La identificación táctil y las huellas digitales solo están disponibles para el botón de inicio original.

✿ Kit de herramientas completo: el kit de herramientas completo se incluye en la caja para reemplazar el reemplazo de la pantalla del iPhone 6s.

✿ Calidad y servicio: todos los productos que enviamos han sido rigurosamente probados antes de ser enviados. Si tiene alguna pregunta, contáctenos primero, nuestro servicio al cliente lo ayudará.

Bokman LCD Pantalla para iPhone 6 Plus, Táctil LCD Reemplazo con Herramientas de Reparación(Blanco) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

1 used from €16.41

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Gran compatibilidad】- Este reemplazo de pantalla LCD solo funcionará en un iPhone 6 Plus (5.5 pulgadas). Verifique la parte posterior del teléfono si no conoce el modelo de teléfono. Puede buscar su modelo de teléfono en Google para asegurarse de que su teléfono sea iPhone 6 Plus o no. Reconoce tu modelo de iPhone antes de comprarlo.

【Reemplazo de iPhone 6 Plus】- Este kit de reemplazo de pantalla táctil se usa para reemplazar la pantalla táctil LCD dañada, rota, rayada, mal pixelada, de color equivocado o agrietada. Esta parte NO incluye cámara frontal, botón de inicio, altavoz auricular y sensor de proximidad , lo que significa que deberá transferirlos desde su pantalla anterior a esta nueva.

【Garantía de calidad】- Todas las piezas se prueban dos veces para garantizar que los técnicos eliminen la pantalla en negro, las líneas estáticas, el color desigual y otros problemas técnicos antes del embalaje y envío. La calidad máxima está garantizada como la original en brillo de desplazamiento, calidad de imagen, sensibilidad táctil, atenuación automática, tacto 3D, etc.

【Instalación fácil】- Este reemplazo digital incluye una nueva pantalla táctil y un kit de herramientas de reparación para instalar el iPhone 6 Plus con instrucciones de instalación de la pantalla. También puede buscar "Reemplazar pantalla de iPhone 6 Plus " en YouTube para obtener instrucciones en video. Es fácil instalar la nueva pantalla aunque sea la primera vez.

【Servicio confiable】- Todos los productos se envían desde el almacén de Amazon FBA para garantizar una entrega rápida. Ofrecemos una garantía a largo plazo para cada cliente. Póngase en contacto con nosotros primero si la pantalla táctil tiene algún problema. Nuestro equipo de servicio al cliente lo ayudará a resolver el problema. READ Los 30 mejores Reproductor Vhs Video capaces: la mejor revisión sobre Reproductor Vhs Video

Yodoit Para iPhone 6s LCD Pantalla y Montaje Digitalizador Pantalla Táctil de Cristal Reemplazo con Marco + Kit de Herramientas de Reparación (4.7 pulgadas de Negro) € 28.99 in stock 2 new from €28.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla LCD de alta calidad y pantalla de cristal digitalizador montada para iPhone 6s (4.7 pulgadas)

Si la pantalla de su iPhone 6s está rajada / no responde / rota, esta es la parte correcta para usted

Esta pantalla de reemplazo incluye las piezas de repuesto (cámara frontal, cable de proximidad, botón de inicio, placa de protección metálica, altavoz del auricular), no es necesario desmontar esas piezas y montarlas en la nueva pantalla

La función Touch ID solo funcionará con el ensamblaje original del botón de inicio de su teléfono. Deberá transferir el conjunto de botones de su pantalla anterior para conservar Touch ID.

Todas las herramientas necesarias están incluidas

GULEEK Pantalla para iPhone 6 4.7" LCD Táctil Pantalla con Cámara Frontal,Sensor de proximidad,Altavoz, ensamblaje de Marco digitalizador y Kit de reparación (Negro) € 27.99 in stock 1 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ ★ Compatibilidad ★★ Compatible solo con iPhone 6 (4.7 pulgadas). No apto para iPhone 6 plus/6s/6s plus. Comprueba el modelo de tu iPhone antes de comprar.

★★ Aplicación ★★ para reparar y reemplazar la pantalla del iPhone 6 rajada, dañada, rajada o rayada.

★★ Instalación simple ★★ El botón de inicio, los auriculares, la cámara frontal y el sensor de proximidad están premontados. No es necesario transferirlos de la pantalla anterior a la nueva pantalla.

★ ★ Nota ★★ Si desea que la función Touch ID funcione, debe transferir el botón de inicio original desde la pantalla anterior.

★ ★ Garantía de por vida ★★ GARANTÍA DE UN AÑO y 30 días de reembolso de Amazon. Si tiene problemas con la pantalla, no dude en contactarnos, lo ayudaremos lo antes posible.

JETech Protector de Pantalla para iPhone 6s Plus iPhone 6 Plus, Vidrio Templado, 2 Unidades € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 2-Unidades. [3D Touch Compatibles]. NOTA: Debido al borde redondo del iPhone 6s Plus y iPhone 6 Plus, el protector de pantalla no cubrirá toda la pantalla, pero sólo el área plana (Por favor refiérase a las imágenes de los productos). Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para iPhone 6s Plus y iPhone 6 Plus 5.5

Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo)

De mayor sensibilidad , alta transparencia

Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas

Paquete al por menor incluye: 2 Unidades templado protector de pantalla de cristal, paño de limpieza, la instrucción, tarjeta de servicio al cliente

SAGPAD [2 Piezas] Cristal Templado para iPhone 6/ 6s, Cubierta Completa Vidrio Templado 9H Protector Pantalla Premium, Anti-Huella Digital, Anti-Burbujas par 6/6s (Blanco) € 7.98 in stock 1 new from €7.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Protector de pantalla de vidrio [compatible con 3D Touch] para iPhone 6 / 6s (4,7 ") SAGPAD [paquete de 2] Bordes redondeados. Claridad HD natural y precisión de la pantalla táctil. El recubrimiento oleofóbico resiste los aceites y reduce las huellas digitales. 0.3mm Dureza fina / 9H

✅ [VIDRIO GENUINO] Alta definición ultra clara con 99.9% de transparencia para permitir una visualización óptima. Dureza superficial 9H. De la máxima calidad.

✅ [PROTECCIÓN PERFECTA] Protección completa. Máxima protección contra el polvo. Arañazos y golpes. Fácil de instalar y quitar. (NOTA: para garantizar que nuestro protector de pantalla coincida con la mayoría de las carcasas de teléfonos, las diseñamos para que sean un poco más pequeñas que la pantalla del iPhone.

✅ [ULTRA DELGADO] Ultra delgado - Sin burbujas - Con todas las funciones de pantalla táctil preservadas Disfruta el suave toque de vidrio.

✅El protector de pantalla SAGPAD está diseñado para cubrir el área máxima de la superficie del panel plano con alta durabilidad. Si por alguna razón no está satisfecho, no hay problemas ni formularios que llenar; Solo contáctenos

REY Protector de Pantalla para iPhone 6 6S 4.7" Cristal Vidrio Templado Premium € 1.99 in stock 2 new from €1.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado especialmente por Electrónica Rey para iPhone 6 / 6S

Dureza asegurada que cumple con estándar 9H Oleophofic coating

Repele la grasa, tu teléfono estará siempre limpio Tacto agradable, mejora el tacto de la pantalla original de tu teléfono, dando una sensación de suavidad inmejorable

Transparencia total. Excelente visibilidad con alto contraste.

Sistema de adherencia sin residuos y de fácil aplicación.

GULEEK Pantalla para iPhone 6s Plus 5,5" LCD Táctil Pantalla con Cámara Frontal,Sensor de proximidad,Altavoz, ensamblaje de Marco digitalizador y Kit de reparación (Negro) € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ ★ Compatibilidad ★★ Compatible solo con iPhone 6s plus(5,5 pulgadas). No apto para iPhone 6/6s/6 plus. Comprueba el modelo de tu iPhone antes de comprar.

★★ Aplicación ★★ para reparar y reemplazar la pantalla del iPhone 6s plus rajada, dañada, rajada o rayada.

★★ Instalación simple ★★ El botón de inicio, los auriculares, la cámara frontal y el sensor de proximidad están premontados. No es necesario transferirlos de la pantalla anterior a la nueva pantalla.

★ ★ Nota ★★ Si desea que la función Touch ID funcione, debe transferir el botón de inicio original desde la pantalla anterior.

★ ★ Garantía de por vida ★★ GARANTÍA DE UN AÑO y 30 días de reembolso de Amazon. Si tiene problemas con la pantalla, no dude en contactarnos, lo ayudaremos lo antes posible.

NEW'C 2 Unidades, Protector de Pantalla para iPhone 6 y iPhone 6S, Antiarañazos, Antihuellas, Sin Burbujas, Dureza 9H, 0.33 mm Ultra Transparente, Vidrio Templado Ultra Resistente € 8.90

€ 5.90 in stock 2 new from €5.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil iPhone 6 y iPhone 6S. El espacio entre el iPhone 6 y iPhone 6S y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

Hecho 0,33 mm de espesor de alta calidad premium de vidrio templado bordes redondeados en exclusiva para iPhone 6 y iPhone 6S

Muy alta dureza: resistente a los arañazos de hasta 9H (más duro que un cuchillo); De alta respuesta, alta transparencia y alta transparencia

Libre de polvo, huellas dactilares libre, instalación de una pulsación súper easiy, libre de burbujas

NEW'C Protector de pantalla de vidrio templado iPhone 6 y iPhone 6S, toque delicado: está recubierto en la parte posterior con un adhesivo de silicona sólido que facilita la instalación y fija la película firmemente para no afectar la sensibilidad de la 'pantalla táctil. Sin polvo, sin huellas dactilares, un botón, demasiado fácil de instalar, sin burbujas.

