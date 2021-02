Los 30 mejores Bicicleta Plegable Electrica capaces: la mejor revisión sobre Bicicleta Plegable Electrica

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Bicicleta Plegable Electrica?

Moma Bikes E- Bike 20.2 Bicicleta Plegable electrica, Adultos Unisex, Negro, Unic Size € 789.90 in stock 1 new from €789.90

Amazon.es Features Cuadro de aluminio 6061 plegable

Batería ion-litio 36v 16ah

Motor brushless 250w

Cambio shimano ty-18 7velocidades

Autonomía hasta 80 km, velocidad máx. 25 km/h, dimension plegada: 80x72x40cm

HITWAY Bicicleta eléctrica GEARSTONE, Ligera, 250 W, Plegable, eléctrica, con Asistencia de Pedal, con batería de 7,5 Ah, 16 Pulgadas, para Adolescentes y Adultos (Gris) € 599.00 in stock 1 new from €599.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ► Potente motor, rango súper largo - Motor de 250 W 36 V - La velocidad más alta puede alcanzar hasta 25 km / hy un gradiente máximo de 25 grados. Batería de litio extraíble: la batería de litio extraíble de 7.5Ah / 36V para 45 km con modo ciclomotor.

► Calidad premium y diseño fácil de plegar - (tamaño de plegado: 77 x 43 x 70 cm) - Tamaño normal: 147 x 110 cm. Cuerpo de aleación de aluminio y magnesio, alta resistencia, ligero y fácil de transportar. (Peso neto de la bicicleta: 22,5 kg, peso del paquete: 27,2 kg). La carga útil máxima es de 120 kg. Neumático integrado de aleación de aluminio de 16 pulgadas. Absorción de impactos de la horquilla delantera y absorción de impactos media, lo que hace que la conducción sea más cómoda y estable

► 2 modos de trabajo y alturas ajustables: puede elegir el modo de electricidad pura y el modo de ciclomotor. Regulación de velocidad de tres velocidades y pantalla de medidor inteligente. Alturas ajustables de sillín y manillar para diferentes alturas de personas para encontrar la posición perfecta para un viaje cómodo. Se adapta a adolescentes y adultos.

► Protección de conducción segura: frenos de disco dobles delanteros y traseros más frenos electrónicos, apriete los frenos y el motor se apagará primero. Además, los frenos de disco delanteros y traseros personalizados brindan más protección durante el viaje. Luz frontal LED segura y bocina que lo hacen más seguro cuando conduce. Especialmente de noche. porque tanto los coches como los peatones te verán y te escucharán.

► Batería grande incorporada Potente resistencia: el módulo de batería de litio de gran capacidad, el sistema de control electrónico, el cargador y el diseño integrado tres en uno hacen que la estructura de la bicicleta sea más compacta, más liviana y más conveniente de operar.

Fafrees Bicicleta Eléctrica Plegable con Pedales, Bicicletas Eléctricas para Adultos de 14 Pulgadas Motor sin Escobillas 350W, 36v/10AH/25km, IP54, (Entrega rápida en 3-7 días laborales) [EU Stock] € 399.99 in stock 1 new from €399.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ♥♥Diseño de Batería de Gran Capacidad Incorporado: Batería de litio 36v / 10AH; Velocidad de 25 km/ h; Motor eléctrico sin escobillas 350W; 40 ± 5 km de distancia de conducción dependiendo de las condiciones del camino y el peso; Máximo portador de carga de 120 kg.

♥♥Tres Modos de Conducción:Puramente Eléctricos, Asistente al Pedaleo y de Asistencia Eléctrica. Equipado con la ventaja de la bicicleta normal y la bicicleta eléctrica, para cambiar libremente al ciclismo eléctrico puro cuando lo intente. Esta bicicleta eléctrica es la primera opción para viajar al trabajo, la escuela y la clase.

♥♥Bicicletas Eléctricas Plegable de 14 Pulgadas: es fácil de plegar y ahorra más espacio para el almacenamiento.Peso es 21 kg; Fácil de almacenar y transportar. Apto para adolescentes y adultos, es un dispositivo de transporte perfecto para el uso diario.

♥♥Seguro y Rapido: la bicicleta eléctrica plegable con freno de disco en la rueda trasera puede reducir la velocidad de manera oportuna y proporcionar una seguridad eficiente.14 pulgadas Neumáticos inflables a prueba de golpes con textura resistente al desgaste y antideslizante, los frenos son más estables y efectivos, aseguran una experiencia de conducción más cómoda en diferentes condiciones de la carretera.

♥♥Indicador de Advertencia: Cuenta con un faro ultrabrillante para mayor seguridad en la conducción nocturna. Las luces traseras rojas parpadean claramente mientras frena como advertencia a otros peatones y vehículos en la carretera.

Windgoo Bicicleta Electrica 36V Plegable - E-Bike 12", Actualizar Bici Electrica Urbana Ligera para Adulto (Negro) € 299.76 in stock 2 new from €299.76 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Batería de gran capacidad y motor eficiente】La batería de 6.0 Ah de alta calidad con motor sin escobillas de alto rendimiento le brinda una experiencia de conducción suave. La velocidad máxima es de 25 km / h, el kilometraje es de 15~18 km, suficiente para hacer frente a diversos escenarios de uso.

【Diseño duradero y portátil】 Todo el cuerpo de la bicicleta está hecho de aleación de aluminio, que es más liviano y resistente, lo que también ayuda a aumentar el alcance máximo de la bicicleta. El cuerpo plegable le permite llevarlo fácilmente con usted, pasos simples para doblarlo, la elección perfecta para el viajero

【Design Diseño de seguridad】 La rueda trasera está equipada con un freno de disco, las luces LED se aplican en la parte delantera y trasera, le brindan suficiente protección. La pantalla digital puede mostrar la información necesaria para que usted esté completamente al tanto de las condiciones de trabajo de su bicicleta, evite accidentes

【Apariencia elegante】 El negro es el color principal, con algunos círculos rojos como adorno, lo que agrega más vitalidad a la bicicleta. Atrae la atención donde quiera que vayas

【Excelente servicio al cliente】 Ofrecemos una garantía de 1 año en el hoverboard. Servicio al cliente 24/7 para resolver su pregunta y problema con nuestros productos. La satisfacción del cliente siempre ha sido nuestra búsqueda.

Bicicleta Eléctrica Plegable Dyu D3F, Ruedas 14", 25 Km/hy 40 Km de Kilometraje, Bicicleta Eléctrica con Pedales, 36V 10Ah € 399.00 in stock 1 new from €399.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 40 km de kilometraje: conduce tu bicicleta Dyu a toda velocidad para recorrer hasta 40 km con una sola carga alternando entre la asistencia eléctrica y el pedaleo. Batería de 36V, 10Ah.

Alta seguridad: equipado con freno de disco delantero y trasero, proporciona un frenado potente y progresivo en cualquier condición.

Altura ajustable para adultos y adolescentes: ajuste fácilmente el asiento de la bicicleta y el manillar para encontrar la posición perfecta para un viaje cómodo.

Diseño de moda y gran calidad: inspirado en la forma de los delfines, tiene un diseño súper lindo e inteligente. La gama impermeable IPX5 protege su viaje en días lluviosos. También adopta un innovador marco de aleación de aluminio, rueda de aleación de aluminio de doble capa.

El cuadro de bicicleta plegable D3F puede acomodar a ciclistas de hasta 120 kg y se pliega 2 veces para que quepa dentro de vehículos compactos, debajo de escritorios, en el metro y en otros espacios pequeños.

Windgoo Bicicleta Eléctrica Plegables, 350W Motor Bicicleta Plegable 25 km/h y 25 km, Bici Electricas Adulto con Ruedas de 14", Batería 36V 6.0Ah, Asiento Ajustable, con Pedales € 379.74 in stock 1 new from €379.74 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ❤Bicicleta PLEGABLE: la bicicleta eléctrica Windgoo B20 se puede montar en 1 minuto. Es una forma económica y conveniente de minimizar las emisiones de carbono y moverse por la ciudad. Libérate del atasco. Adecuado para adultos, jóvenes, para ir a trabajar o para una caminata informal. Manera de empezar: Esta bicicleta requiere que se deslice una distancia corta con los pies después de encenderla, luego podrá andar con normalidad.

❤MÁS RÁPIDO & MÁS LEJOS: combinado con una fuerza motriz fuerte de 350 W y una batería de alta capacidad de 36 V y 6.0 Ah, ayuda fácilmente a que sus bicicletas eléctricas avancen a una velocidad máxima de 20 km/h y naveguen hasta 15-18 km en modo totalmente eléctrico. Una carga completa demora de 4 a 6 horas. Consejos: se adapta principalmente en carreteras planas, ¡es mejor pedalear por los pies al subir pendientes pronunciadas!

❤Material de alta calidad & Robusto: la mini bicicleta eléctrica plegable ofrece un gran estilo de moda con un cuadro liviano y piezas específicas para bicicletas plegables de alta calidad, incluidas llantas de goma llenas de aire de 14 pulgadas, pedales plegables, medidor LED (indicador de energía de la batería). El asiento ergonómico ajustable le permite encontrar la posición perfecta para un viaje cómodo.

❤Seguro & Conducción estable: la Bici Electricas ha adoptado una nueva tecnología de frenos de doble disco en las ruedas delanteras y traseras, lo que hace que los frenos sean más estables y efectivos. Equipado con faros LED y luces traseras rojas para garantizar un viaje más seguro por la noche. Además de sonar la campana para alertar a los peatones y otros jinetes de su presencia.

❤2 MODOS DE CONDUCCIÓN: Asistencia eléctrica completa y de pedal. No importa cómo elija andar, andar sin límites, siempre tendrá la diversión de hacer ejercicio nuevamente con el B20. Con 12 meses de garantía para el motor eléctrico, la batería y otras partes, excepto el marco, no se preocupe por usarlo. Absolutamente tenemos un equipo de soporte en línea las 24 horas detrás de usted si necesita ayuda. READ Copa Libertadores: La clave de la ronda 16 fue Boca, River y Racing y las carreras.

Fafrees [EU Stock] Bicicleta Eléctrica Plegable Inteligente 48V 350W LCD Bicicleta Eléctrica Ciclomotor Neumático de 20 Pulgadas (Carga USB 2.0 + Función de Alarma Antirrobo Remota) (Blanco) € 699.99 in stock 1 new from €699.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features PANTALLA LCD INTELIGENTE: con un vistazo a la pantalla LCD de alta calidad, puede conocer el modo de conducción, la duración de la batería y más.

SOPORTE DE CARGA DE TELÉFONO AJUSTABLE INCLUIDO: Admite carga USB para teléfonos móviles. El soporte para teléfono se puede ajustar automáticamente para adaptarse a teléfonos móviles de varios tamaños.

3 MODOS PARA ELEGIR: El modo eléctrico puro, el modo de asistencia de pedal y el modo de pedal le ofrecen más opciones. Puede cambiar automáticamente entre el modo eléctrico puro y el modo de asistencia de pedal.

CONTROL REMOTO Y ALARMA ANTIRROBO: Admite control remoto inteligente, antirrobo, buscador de automóviles y arranque sin llave. También se incluyen las llaves.

BATERÍA DE LITIO DESMONTABLE 48V 10.4AH: Una sola recarga admite máx. Kilometraje de 30-40 km en modo eléctrico puro y máx. Kilometraje de 40 a 80 km en modo de asistencia de pedal.

Bicicleta Eléctrica Plegable Dyu D3F, Ruedas 14", 25 Km/hy 20 Km de Kilometraje, Bicicleta Eléctrica con Pedales, 36V 6Ah € 379.00 in stock 1 new from €379.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 20 km de kilometraje: conduce tu bicicleta Dyu a toda velocidad para recorrer hasta 40 km con una sola carga alternando entre la asistencia eléctrica y el pedaleo. Batería de 36V, 6Ah.

Alta seguridad: equipado con freno de disco delantero y trasero, proporciona un frenado potente y progresivo en cualquier condición.

Altura ajustable para adultos y adolescentes: ajuste fácilmente el asiento de la bicicleta y el manillar para encontrar la posición perfecta para un viaje cómodo.

Diseño de moda y gran calidad: inspirado en la forma de los delfines, tiene un diseño súper lindo e inteligente. La gama impermeable IPX5 protege su viaje en días lluviosos. También adopta un innovador marco de aleación de aluminio, rueda de aleación de aluminio de doble capa.

El cuadro de bicicleta plegable D3F puede acomodar a ciclistas de hasta 120 kg y se pliega 2 veces para que quepa dentro de vehículos compactos, debajo de escritorios, en el metro y en otros espacios pequeños.

Vivi Bicicleta Eléctrica Plegable, 26" Bicicleta Montaña Adulto, Bicicleta Electrica Montaña, 250W Bicicletas Eléctricas con Batería Extraíble De 8Ah, Profesional 21 Velocidades, Suspensión Completa € 759.99

€ 689.99 in stock 1 new from €689.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features BICICLETA DE MONTAÑA ELÉCTRICA PLEGABLE: La bicicleta eléctrica adopta un marco plegable de aleación de aluminio 100% liviano para un plegado rápido y fácil almacenamiento.Las llantas están hechas de aleación de aluminio de doble pared para ofrecer una mayor durabilidad y un paseo más rápido con menos arrastre. Diseño de línea impermeable desmontable, accesorios fáciles de reemplazar

CONFIGURACIÓN PREMIUM: Doble absorción de impactos, diseño de freno de disco delantero y trasero y sistema de transmisión profesional de 21 velocidades para una gran capacidad de escalada. Puede elegir cualquier velocidad según sus necesidades, adecuada para laderas, grava, calles de la ciudad, carreteras secundarias. mayor variación de alcance y mayor adaptabilidad al terreno. También proporcionamos guardabarros delanteros y traseros gratis

SISTEMA ELÉCTRICO: equipado con un potente motor de 250 W, la velocidad máxima puede alcanzar los 25 km/h. Batería extraíble de iones de litio de 8AH, solo tarda de 4 a 6 horas en cargarse durante un día de viaje de aventura o la mayoría de los viajes de ida y vuelta. Además, se agrega un sistema de ahorro de energía a la batería, el motor y el controlador, aumenta el rango de kilometraje, amplía el tiempo de servicio de la batería.

3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO: Bicicleta eléctrica, Bicicleta asistida y Bicicleta normal. Con el botón "+" y "-" del medidor inteligente LED, puede seleccionar los modos de bicicleta asistida y bicicleta eléctrica de 3 velocidades. Promete una autonomía de 70 a 80 km cuando se conduce en modo asistido o de 35 a 40 km cuando se conduce a plena potencia. También puede optar por apagar la alimentación para disfrutar de la diversión de la bicicleta normal.

EL CLIENTE ES PRIMERO: El motor, la batería, el controlador y el tablero están garantizados por un año. Para evitar colisiones y daños durante el transporte, esta bicicleta eléctrica llega 90% ensamblada, solo necesita ensamblar la rueda delantera, el manillar y los pedales. También puede contactarnos para el video de instalación. Si hay algún problema con él, no dude en informarnos, le responderemos dentro de las 24 horas

Bicicleta Eléctrica Plegable Potente 1000W/500W 35km/h Ruedas Anchas 20 x 4’’ Bateria Removible 48V 10,4AH SHIMANO 7 Velocidades Bici de Montaña/Carretera/Playa/Nieve para Adultos[EU Stock] € 500.00 in stock 2 new from €500.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MOTOR ELÉCTRICO POTENTE: Este artículo es una bicicleta eléctrica de ruedas anchas y potente diseñada en un marco de aleación de aluminio. Fuerte motor de 500 W/1000W. Neumáticos de 4 pulgadas montados en llantas de 20 pulgadas. Antideslizante, se adapta a la nieve, arena y otra topografía compleja. Permite que los ciclistas más jóvenes experimenten una conducción suave.

BATERÍA EXTRAÍBLE Y DE MAYOR CAPACIDAD: rango de crucero de la batería de 48V 10,4Ah es 35 kilómetros en modo eléctrico puro y aproximadamente 90 kilómetros en modo ebike con asistencia. Tiempo de carga: aproximadamente 6-7 horas. La batería oculta en el marco se puede bloquear, quitar y recargar en hogar u oficina.

DISEÑO DE HUMANIZACIÓN - los neumáticos todoterreno permiten tu viaje sin obstáculos en carreteras difíciles. También equipado con pantalla LCD inteligente. El asiento de cuero suave y las llantas gruesas te hacen sentir cómodo en tus viajes. El diseño plegable es conveniente para tu automóvil.

3 MODOS DE TRABAJO - Ebike, bicicleta asistida y bicicleta normal. La combinación de tres modos sería una mejor opción. ¡Disfrute de su viaje con cualquier modo!

EU STOCK - Nuestro stock está en Europa, entrega rápida en 3-7 días hábiles. Si tiene algún problema, comuníquese con nuestra tienda a tiempo. Le daremos una solución satisfactoria. Gracias por su comprensión y bienvenida!

Tucano Bikes Monster HB Bicicleta Eléctrica Plegable, Verde (Mate), Talla Única € 1,174.61 in stock 1 new from €1,174.61 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Plegable, Fat Bike 20" , Motor 250W 8Fun

Batería integrada 36V-10,4ah LG

Display LCD con 5 niveles de ayuda

Autonomía: 25- 50 - 80 km dependiendo del nivel de ayuda seleccionado, del peso del conductor, del tipo de recorrido, superficie, del tipo de conducción y meteorología

Freno de disco delantero y trasero, cambio Shimano 7V

26 pulgadas neumático gordo Bicicleta eléctrica 1000W 48V Nieve E-bici Shimano 21 Velocidades Beach Cruiser Hombre Mujeres Montaña e-Bike Pedal Assist, batería de litio Frenos de disco hidráulicos € 700.00 in stock 2 new from €700.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【1000W * 48V * 12Ah 】48V * 1000W motor sin escobillas, una gran potencia trae diversión a su viaje. La velocidad máxima del motor es de unos 35 km / h. El motor tiene una función de límite de velocidad (de 20 km / ha 35 km / h opcional) ------ Batería de 48 V * 12.8 Ah. La duración de la batería es de aproximadamente 45-90 km (modo de pedaleo asistido) y 40 km (modo de potencia pura). Lleva de 5 a 7 horas cargar completamente la batería. La vida útil de la batería se puede cargar y descargar 100

【MATERIAL DE ALTA CALIDAD】: el marco de aleación de aluminio es duradero y duradero, lo que facilita las maniobras. Doble absorción de impactos antes y después, fácil de pasar todo tipo de caminos con baches mientras conduce, lo que aumenta la comodidad. Las llantas de aleación de doble pared garantizan una vida útil más larga y una conducción más rápida con menos resistencia al aire. Una horquilla delantera de alta resistencia y una suspensión trasera llevan la comodidad de conducción a un nuev

【REGALO】 Cargador * 1, Guardabarros, Bomba, Cubierta protectora, Faros, Altavoz, Portaequipajes, (Algunos artículos ya están instalados en bicicletas eléctricas). Las bicicletas eléctricas son estándar con asientos de cuero y luces traseras LED recargables para su acompañante nocturno. Las bicicletas eléctricas tienen un sistema de iluminación completo, incluso cuando se usan bicicletas eléctricas. En carreteras oscuras, esto es suficiente para mantenerte a la luz y seguro.

【3 MODOS DE OPERACIÓN】 mode Modo de asistencia de pedal: el motor lo ayudará con una potencia moderada mientras pedalea la bicicleta. Mode Modo totalmente eléctrico: gire la palanca del acelerador en incrementos de la potencia necesaria para conducir el motor de la bicicleta. ❸ Modo manual: pedalea como cualquier otra bicicleta.

【GARANTÍA】 Tenemos un punto de venta en Francia. Garantía marco: 2 años. Garantía del motor: 365 días. Garantía de la batería: 180 días. 98% preensamblado cuando obtiene la bicicleta. Si no la instala, contáctenos, le enviaremos un video para guiarlo. Para preguntas sobre preventa o postventa, siempre puede contactarnos.

urbetter Bicicleta Electrica Plegable, Batería 36V 10Ah, 40-60 Km Alcance, 25 Km/h, 3 Modos de Conducción, Ruedas de 12 Pulgadas 250W Motor Bici Electrica Urbana con Pedales para Adulto € 479.99 in stock 1 new from €479.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Batería de Gran Capacidad: La bicicleta eléctrica equipada con la batería de iones de litio de 36V 10AH, velocidad de 25 km / h. El rango de crucero del modo eléctrico puro admite 40-43 KM, más el modo asistido por pedal, el rango de crucero máximo es de hasta 60 KM.

Neumático Neumático y Antideslizante de 12 pulgadas: La bicicleta eléctrica para adultos tiene un agarre fuerte y seguro. Al aumentar el tamaño de los neumáticos para fortalecer la fricción de la superficie de la carretera, la conducción es más estable para adaptarse a todas las condiciones de la carretera.

Sistema de Frenos Dobles: Frenos dobles en la rueda delantera y trasera. El freno de disco doble mejora completamente el rendimiento de frenado, hace que los sensibles acorten la distancia de frenado y hace que la conducción sea más segura.

Modo de Trabajo Flexible: Modo de pedal de bicicleta normal, bicicleta eléctrica y bicicleta asistida. Puede usar la asistencia de pedal para ayudarlo a deslizarse cuesta arriba, o activará el acelerador para un impulso rápido sin sudar.

Bicicleta Eléctrica Liviana: Tenga luces delanteras LED brillantes y luces traseras de advertencia de seguridad. Peso de 17 kg, portátil y plegable, fácil de almacenar y viajar.

SAMEBIKE Bicicleta de montaña eléctrica 26 Pulgadas Rueda Plegable Ebike 350W 48V 10AH Bicicletas eléctricas de montaña para Adultos (Negro) € 869.00 in stock 1 new from €869.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features √ Motor de 350 W y 48 V: el motor de engranajes sin escobillas de alta velocidad de 350 W y el engranaje SHIMANO de 21 velocidades proporcionan una velocidad máxima de 30 km / hy una pendiente máxima de 40 grados. Color: Negro. (peso neto de la bicicleta: 24 kg, peso del paquete: 30 kg)

√ Batería de litio extraíble: batería de iones de litio extraíble de 48 V 10 Ah. Para un kilometraje máximo de 40 km con modo eléctrico puro y 43,5 mi (70 km) con modo ciclomotor.

√ Diseño plegable (tamaño de plegado: 41 * 15 * 41 pulgadas (103 x 37 x 104 cm) para un transporte conveniente y el marco de montaña con suspensión de aleación de aluminio de 26 "y la horquilla hidráulica de suspensión con bloqueo brindan una experiencia de conducción suave. La carga útil máxima es de 150 kg.

√3 modos de trabajo: desde esta bicicleta eléctrica, puede elegir el modo de electricidad pura, el modo de asistencia de pedal y el modo de conducción de mano de obra. Se adapta a adolescentes y adultos.

√ Garantía: está preensamblado en un 90% cuando lo recibe, 1 año de garantía en el motor y el marco, 6 meses en la batería. Cualquier inquietud sobre esta bicicleta eléctrica, no dude en contactarnos en cualquier momento.

Bicicleta Eléctrica Plegable16 ”| Batería Extraíble 7.5Ah | 3 Modos de Velocidad | Motor 250W | Velocidad Máxima 25 KM / H | Freno de Disco Doble | Superportátil | Pantalla LCD Plegable para Adultos € 599.00 in stock 1 new from €599.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Chip inteligente actualizado】 Una nueva generación de chips inteligentes combinada con un sistema de control de frecuencia variable, que rompe el modo de accionamiento del motor tradicional, podría recibir rápidamente señales de motores, sensores, baterías, medidores e interruptores, reduciendo efectivamente la pérdida de energía y aumentando la vida útil de la batería y mejorar la precisión de la pantalla de la batería.

【Potente rendimiento】 Esta bicicleta eléctrica, equipada con un motor de 250 W de alta velocidad de frecuencia variable, puede ahorrar energía de manera efectiva, aumentar la duración de la batería, reducir el ruido y comenzar la aceleración de manera más suave a una velocidad máxima de 25 km / hy un rango de 35-45 km. , producto ideal para viajes urbanos.

【2 modos de conducción y 3 modos de velocidad】 Hay 2 modos de ciclismo inteligentes: bicicleta asistida (pise el pedal de la bicicleta y encienda automáticamente la energía eléctrica después de una cierta velocidad) y bicicleta normal (apague la energía). También puede ajustar 3 modos de velocidad a voluntad con el botón.

【Sistema de frenos de disco doble】 Con neumáticos antideslizantes de 16 tamaños, agarre fuerte, absorción de impactos y resistencia al desgaste. El sistema de freno de disco doble delantero y trasero también realiza un frenado de emergencia suave y sensible, lo que proporciona una conducción más estable y segura.

【Bicicleta eléctrica portátil y cómoda】 Diseño amigable, pequeño y portátil. El peso corporal es de solo 22,5 kg, se puede plegar rápidamente. La doble absorción de impactos, la absorción de impactos de la horquilla delantera y la absorción de impactos central, equipada con un asiento grande, alivia en gran medida los golpes del cuerpo, hace que la conducción sea más cómoda y estable. READ Informe corona virus: 21 positivos y 23 recuperados - el Ancosti

HITWAY Bicicletas eléctricas, Aleación de magnesio Bicicleta Plegable de 16 Pulgadas, luz Delantera LED, Batería de Litio 250 W, Frenos de Disco Dobles Delanteros y Traseros Bicicleta eléctrica € 599.00 in stock 1 new from €599.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ★ Alto rendimiento - Motor 250W 36V - La velocidad más alta puede alcanzar una velocidad de hasta 25 km / hy una pendiente máxima de 25 grados. Batería de litio extraíble: la batería de litio extraíble de 7.5Ah / 36V para 45 km con modo ciclomotor.

★ Diseño plegable: las bicicletas eléctricas se pliegan rápidamente y son fáciles de operar y almacenar. La carga útil máxima es de 120 kg. Neumático integrado de aleación de aluminio de 16 pulgadas, agarre más potente. Absorción de impactos de horquilla delantera y absorción de impactos media, cuerpo de aleación de magnesio más liviano.

★ 2 modos de trabajo: puede elegir el modo de electricidad pura y el modo de ciclomotor. Alturas ajustables de sillín y manillar para diferentes alturas de personas para encontrar la posición perfecta para un viaje cómodo. Se adapta a adolescentes y adultos.

★ Vida útil de la batería de alta resistencia: batería incorporada La resistencia potente, el módulo de batería de litio de gran capacidad, el sistema de control electrónico, el cargador y el diseño integrado tres en uno hacen que la estructura de la bicicleta sea más compacta, más liviana y más conveniente de operar. La luz delantera LED y la bocina te hacen más seguro cuando conduces por el camino. Especialmente de noche. porque tanto los coches como los peatones te verán y te escucharán.

★ Servicio de alta calidad: las tiendas Flywheel brindan un servicio al cliente de alta calidad. Organizamos una garantía de mantenimiento gratuito de un año para todos los productos. Si tiene alguna pregunta, puede consultar con el personal de atención al cliente de posventa en cualquier momento. Le daremos una solución satisfactoria en un plazo de 24 horas.

urbetter Bicicleta Electrica Plegable, Ruedas de 12" Inflables Urbana E-Bike, 25km/h, 23 Km Alcance, Control de App, Patinete Eléctrico con Asiento Ajustable para Adultos - B1 € 349.99 in stock 1 new from €349.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Bicicleta eléctrica liviana: Equipada con una batería delantera de iones de litio de 36V 6AH y un motor estable de 250W, con una velocidad máxima de 25 km / h y un alcance de 20-23 km, ideal para viajes urbanos y viajes de corta distancia

Neumático antideslizante y neumático de 12 pulgadas: la bicicleta eléctrica para adultos tiene un agarre fuerte, resistente al desgaste y seguro. Al aumentar el tamaño de los neumáticos para fortalecer la fricción de la superficie de la carretera, hacer que la conducción sea más estable para adaptarse a todas las condiciones de la carretera

Diseño del dispositivo de seguridad: la bicicleta eléctrica tiene un sistema de mitigación de golpes que puede ayudarlo a disfrutar de una conducción cómoda. Y el scooter eléctrico está equipado con freno de disco en la rueda trasera, permite un viaje más seguro

Luz delantera LED y luz trasera de advertencia de seguridad: nuestros scooters eléctricos tienen luces indicadoras LED brillantes y luces traseras de advertencia de seguridad. Luz roja brillante para garantizar su seguridad nocturna

Entrega rápida: se envía desde Alemania o Polonia, se envía de 1 a 2 días después de que se haya liquidado el pago. Nuestros clientes generalmente reciben los productos dentro de 3 a 6 días. Además, también es más conveniente para usted beneficiarse de nuestro servicio postventa.

Windway Bicicleta Electrica Plegable Urbana E-Bike 36V 350W Bici Electrica € 299.99 in stock 1 new from €299.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Diseño duradero y portátil】 Todo el cuerpo de la bicicleta está hecho de aleación de aluminio, que es más liviano y resistente.Esta es una bicicleta eléctrica muy barata. Puede satisfacer plenamente las necesidades del público para la conducción diaria.

【Batería de gran capacidad y motor eficiente】La batería de 6.0 Ah de alta calidad con motor sin escobillas de alto rendimiento le brinda una experiencia de conducción suave. La velocidad máxima es de 25 km / h, el kilometraje es de 15~25 km, suficiente para hacer frente a diversos escenarios de uso.

【Diseño de seguridad】 La rueda trasera está equipada con un freno de disco, las luces LED se aplican en la parte delantera y trasera, le brindan suficiente protección. La pantalla digital puede mostrar la información necesaria para que usted esté completamente al tanto de las condiciones de trabajo de su bicicleta, evite accidentes

【Apariencia elegante】 El negro es el color principal, con algunos círculos rojos como adorno, lo que agrega más vitalidad a la bicicleta. Atrae la atención donde quiera que vayas.El "pequeño delfín" tiene UN estilo de moda y se puede levantar con una sola mano después de plegar, lo que le permitirá viajar con facilidad y placer.

【Excelente servicio al cliente】 Ofrecemos una garantía de 1 año en el e-bike. Servicio al cliente 24/7 para resolver su pregunta y problema con nuestros productos. La satisfacción del cliente siempre ha sido nuestra búsqueda.

SmartGyro Ebike Silver - Bicicleta Eléctrica, Ruedas de 16", Asistente al Pedaleo, Plegable, Batería extraíble de litio de 4400 mAh, Freno V-Brake y Disco, Autonomía 30-50 Km, color Plata € 589.00 in stock 1 new from €589.00

Amazon.es Features Bicicleta urbana plegable y con asistente al pedaleo con la que recorrerás hasta 50 km con una sola carga. SmartGyro Ebike experimentarás una increíble libertad en todos tus desplazamientos.

Motor brushless de 250w. Ruedas neumáticas, resistentes y estables de 16". Velocidad asistida máxima de 25 km/h. Autonomía: entre 30-50 km. Batería de litio de 4400, 36v

Tiempo de carga máxima de 3 h. Display indicativo de la capacidad de la batería y botón on/off. Sistema de frenada: freno delantero v-brake y trasero de disco

Máximo peso permitido de hasta 110 kg. Dimensiones: 1310 x 195 x 960 mm. Peso de la unidad: 19 kg. Incluye cargador y manual de instrucciones

Otros: Timbre, protección contra sobrepresión, sobrecalentamiento y cortocircuito. Resistencia al agua, puede ser utilizada con lluvia ligera / Powered By Woxter

SAMEBIKE Bicicleta de Montaña Eléctrica Plegable, Bicicletas Eléctricas para Adultos Motor sin Escobillas 500W, con Instrumento LCD Central con Función USB, 21 Velocidades[EU Stock] € 1,099.99

€ 869.99 in stock 1 new from €869.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ▶Entrega rápida en 3-7 días laborales+ El motor de 500 W proporciona una velocidad máxima de 30 km / hy un gradiente máximo de 30 grados

▶Batería de iones de litio de 10,4 Ah / 48 V (incluida en el producto) para un kilometraje máximo de 40 km con modo eléctrico puro y un kilometraje de 70 km con modo ciclomotor

▶Neumático de goma inflable de 26 pulgadas para diferentes terrenos. Diseño plegable (tamaño plegable: 103 x 37 x 104 cm) para un transporte conveniente

▶Alturas de sillín ajustables para diferentes alturas de personas Modo de pedal, modo de ciclomotor y modo eléctrico puro para elegir

▶Luz delantera LED para conducir de noche de forma segura, carcasa de aleación de aluminio para una carga útil máxima de 150 kg, adecuada para adultos y adolescentes

Tucano Bikes Monster HB Bicicleta Eléctrica Plegable, Gris (Antracita), Talla Única € 1,427.04

€ 1,381.59 in stock 1 new from €1,381.59 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Plegable, Fat Bike 20" , Motor 250W 8Fun

Batería integrada 36V-10,4ah LG

Display LCD con 5 niveles de ayuda

Autonomía: 25- 50 - 80 km dependiendo del nivel de ayuda seleccionado, del peso del conductor, del tipo de recorrido, superficie, del tipo de conducción y meteorología

Freno de disco delantero y trasero, cambio Shimano 7V

RICH BIT Bicicleta Eléctrica 250W Bicicleta Plegable de Montaña LG Li Batería 36V * 12.8 Ah Smart eBike 26 Pulgadas MTB RT-860 para Hombres/Adultos (Green-2.0) € 600.00 in stock 3 new from €600.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Entrega rápida: tenemos un almacén en el Reino Unido. Se tarda unos 5 – 7 días en recibir nuestra bicicleta eléctrica. Altura recomendada del ciclista: 165 cm – 190 cm. Peso máximo soportado: 150 kg

Motor: motor sin escobillas de 250 W 36 V. Velocidad máxima: alrededor de 35 km/h. Capacidad de la batería: 36 V 12,8 Ah. Kilometraje de la batería 35-45 (modo eléctrico completo). 45-65 (modo de asistencia de pedal). Duración de la batería más de 500 veces ciclo de recarga

Tres modos de ciclismo: modo eléctrico completo: el manillar derecho tiene el acelerador. Puedes conducir fácilmente el modo de asistencia del pedal de bicicleta electrónica: puedes ahorrar un 70% de tu modo de apagado de esfuerzo: como una bicicleta, debes hacer la bicicleta pedaleando hacia adelante

Batería de gran capacidad: con la potente batería de iones de litio de 36 V x 12,8 Ah. Un montón para un día de aventura o la mayoría de viajes para trabajar y de vuelta. La batería tiene un candado de llave para seguridad, llévalo contigo y recarga donde quieras.

Servicio de calidad: la bicicleta está preinstalada al 90%. Si tienes problemas de instalación. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Proporcionaremos una descripción detallada de la imagen o vídeo. Nuestras bicicletas eléctricas están garantizadas por un año, por favor póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema de calidad durante este período

Bicicleta Electrica Plegable 26 Pulgadas 1000W 48V batería Dual MTB E-Bike Adulto Hombre Mujer (Negro Verde) € 1,699.00 in stock 1 new from €1,699.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✅ 【BICICLETA ELÉCTRICA Batería dual】 Motor sin escobillas de 1000W * 48V, batería de 12.8AH. La velocidad MÁXIMA de la bicicleta eléctrica es de aproximadamente 45 km / hy la capacidad de subida puede subir 35 ° en condiciones de carretera comunes. El motor tiene una función de límite de velocidad de cinco niveles (20 km / ha 45 km / h opcional). La batería admite un ciclo de recarga de aproximadamente 1000 veces La carga completa de la batería demora entre 5 y 7 horas.

✅ 【FAT TIRE & BICICLETA PLEGABLE】 Las llantas gruesas de 26 x 4.0 pulgadas pueden fortalecer la fricción de la superficie de la carretera, haciendo que la conducción sea más estable para adaptarse a todas las condiciones de la carretera, como nieve, carretera, playa y montaña MTB. y la suspensión trasera y el sistema de cambio de 21 velocidades pueden brindarle un viaje cómodo y seguro. El puerto de carga USB de la bicicleta eléctrica puede ser muy conveniente para cargar sus teléfonos móviles.

✅ 【DISEÑO PARA Hombre & Mujer】 El marco de aleación de aluminio es ligero y resistente, y la carga segura de esta bicicleta eléctrica es de hasta 150 kg. Los frenos de disco hidráulicos hacen que su viaje sea seguro. El componente clave es impermeable y la energía se cortará automáticamente al frenar. Las bicicletas eléctricas tienen un completo sistema de iluminación LED, que te mantendrá a salvo por la noche.

✅ 【3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO】 ❶ Modo totalmente eléctrico : Gire el acelerador en cualquier incremento de potencia que desee para accionar el motor de la bicicleta.En este modo, tiene una autonomía de batería de 45 km.❷Modo de asistencia de pedal : El motor le ayudará con un Cantidad moderada de potencia mientras pedaleas en la bicicleta.En este modo puedes conducir de 80 a 100 km antes de recargar.❸Modo manual: pedalea la bicicleta normalmente.

✅ 【GARANTÍA Y EN STOCK EN EUROPA】 Ventas de inventario europeo, entrega dentro de 5-8 días después de la confirmación del pedido. Nuestro centro de servicio posventa se encuentra en Bélgica, por lo que podemos resolver sus problemas más rápido y mejor. (7 * 24 horas). Garantía del cuadro: 3 años. Garantía motor: 1 año. Garantía de batería dual: 1 año.

Bicicleta Eléctrica Plegable 500W 40km/h Ruedas Anchas de 20 x 4 Pulgadas Bicicleta de Ciudad/Montaña/Todoterreno Bateria de Litio 48V 12.8Ah Marco de Aluminio Display LCD 3 Modos [EU Stock] € 999.00 in stock 1 new from €999.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Bicicleta eléctrica plegable】 Tamaño de bicicleta eléctrica: 172x26x106 cm. Tamaño plegado: 96x45x79 cm. Tamaño de neumáticos: rueda de radios de 20x4,0 pulgadas. Peso neto: 25 kg. Peso bruto: 32 kg. La bicicleta eléctrica se puede plegar rápidamente y es fácil de usar y almacenar. La carga máxima es de 120 kg.

【Motor de 500 W】 La velocidad máxima puede alcanzar los 40 km /h. De color negro. Motor: motorreductor sin escobillas. Tipo de tracción: tracción trasera. Buje trasero: motor 500W. Temperatura de funcionamiento: -10 grados ~ 50 grados. 3 modos de trabajo: modo puramente eléctrico, modo de asistencia eléctrica (3 niveles ajustables), modo de pedal.

【Altura ajustable】 Alturas de sillín ajustables para diferentes alturas de personas para encontrar la posición perfecta para un viaje cómodo. Altura de sillín: 80-110 cm. Apto para adolescentes y adultos. Se adjunta un amortiguador en la parte trasera para mejorar la adaptabilidad a diferentes superficies de la carretera y la comodidad de conducción.

【Batería de litio de 48V 12,8Ah】 Voltaje de entrada: 100V-240V. Voltaje de sistema: 48 V. La batería de litio de 12,8 Ah 48 V para un kilometraje máximo de 110 km en modo ciclomotor. Tiempo de carga: 9 horas.

【Material de aleación de aluminio】 Ligero, resistente y duradero, facilita la maniobra, aumenta la durabilidad y acelera la conducción con menos resistencia. Tipo de freno: frenos de disco mecánico. Placa de cadena: acero 52 dientes. Engranajes: Shimano de 7 velocidades. Cadena: KMC Z7. Display: Display LCD. READ Cambios del comprador: advertencia estricta de los fiscales y magistrados

Skyzzie Bicicletas eléctricas Bicicleta de Eléctrica Montaña Plegables 26" 48V 1000W E-Bike/Bici de Ciudad/Excursión/Bicicleta de Paseo,Adulto Unisex,Shimano 21-Velocidades € 700.00 in stock 2 new from €700.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features ☬ Características : la bicicleta eléctrica F01 con un motor sin escobillas de 48 V,todo el vehículo usa un marco de material de aleación de aluminio, por lo que el peso corporal es de solo 29 kg.La batería de litio de 12.8AH proporciona una potente potencia para el motor de la bicicleta, que puede alcanzar una duración de batería de 50 km.La transmisión TX55 de la marca Shimano puede proporcionar 5 velocidades de cambio de 21 velocidades, con una velocidad máxima de 35 km / h.

☬ Seguridad: la bicicleta eléctrica F01 adopta un marco en forma de L de aleación de aluminio, que se caracteriza por su peso ligero y alta rigidez. Todo el vehículo utiliza sistemas de frenos de disco delanteros y traseros y tiene una función de falla de potencia de frenado, por lo que puede disfrutar de la diversión al conducir mientras protege la seguridad de la conducción y se mantiene tranquilo.

☬ Comodidad: la bicicleta eléctrica está equipada con un gran medidor Dongmei LCD de 3.5 pulgadas, que puede retroalimentar instantáneamente la velocidad, el equipo, la batería y el kilometraje. Los neumáticos todoterreno de 26 pulgadas de ancho brindan a su bicicleta eléctrica un agarre fuerte, una mayor capacidad de conducción y un sistema de absorción de impactos de resorte, que puede reducir efectivamente la vibración del suelo

☬ Practicidad: los sistemas de asistencia eléctrica sin preocupaciones con neumáticos todoterreno y una carrocería compacta de 17 pulgadas facilitan el paso por las calles llenas de gente de la ciudad y los viajes sin preocupaciones. Montaña todoterreno, nieve todoterreno, playa todoterreno y otras escenas

☬ SERVICIO POST-VENTA: Garantía del marco: 3 años. Garantía del motor: 365 días. Garantía de la batería: 180 días. 95% premontado cuando obtienes la bicicleta. Debido al impacto del COVID-19, hemos cambiado el método de transporte. Todos los productos se envían por vía aérea. La batería y el marco se envían por separado. Todos los productos se pueden enviar a Europa en un plazo de 15-25 días laborables.Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, le responderemos dentro de las 24 horas.

Vivi Bicicleta Eléctrica Plegable, 20 Pulgadas Bicicleta Eléctrica para Adultos, 350W Ebike con Batería Litio Extraíble de 36V 8Ah, Engranajes Profesionales de 7 Velocidades € 729.99 in stock 1 new from €729.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL DE ALTA CALIDAD】La bicicleta eléctrica plegable utiliza un marco de aleación de aluminio, la horquilla delantera está hecha de acero al carbono de alta resistencia y tiene un excelente confort y rendimiento de absorción de impactos, llanta de aleación de aluminio de doble capa. Ligero, resistente y duradero, fácil de plegar y guardar. Puedes ponerlo fácilmente en el maletero de cualquier vehículo.

【SISTEMA ELÉCTRICO DE ESTABILIDAD】Equipado con motor de alta velocidad de 350W y batería extraíble de iones de litio de 36V 8AH. Puede proporcionar suficiente energía para su viaje diario, navegando por la montaña o recorriendo su sendero favorito. La batería extraíble admite recorridos de 35-40 km / 22-25 millas (modo E-Bike) a 70-80 km / 44-50 millas (modo asistido), equipado con cargador de batería, la carga rápida solo necesita 4-6 horas.

【CONFIGURACIÓN PREMIUM】Frenos de disco delanteros y traseros y sistema de transmisión profesional de 7 velocidades, puede elegir cualquier velocidad para disfrutar de un tiempo de conducción más rápido según sus necesidades. La altura de la parte delantera y del asiento se puede ajustar libremente según su comodidad de conducción. Diseño de línea impermeable desmontable, accesorios fáciles de reemplazar. Equipado con faro LED para una conducción nocturna más segura.

【3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO】Bicicleta eléctrica y bicicleta asistida y bicicleta normal. Con el botón de medidor inteligente LED de 3 velocidades, hay 3 modos de velocidad tanto para bicicleta eléctrica como para bicicleta asistida, la velocidad máxima es de 25 km / h, puede elegir el modo de potencia de velocidad según sus necesidades. Tres modos de conducción se intercambian fácilmente para disfrutar de un viaje prolongado y también para hacer ejercicio.

【SERVICIO】Con un año de garantía para el motor eléctrico y la batería, no se preocupe por usarlo. Esta bicicleta eléctrica llega al 90% montada. No es difícil terminar el montaje usted mismo. Si tiene algún problema, no dude en contactarnos, le responderemos y resolveremos dentro de las 24 horas.

Bicicleta Eléctrica Plegable 500W 40km/h Ruedas Anchas 26 x 4 Pulgadas Bateria Removible 48V 12,8AH Shimano 27 Velocidades Bicicletas de Montaña/Carretera/Playa/Nieve para Hombres [EU Stock] € 1,299.00 in stock 1 new from €1,299.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features MOTOR ELÉCTRICO POTENTE: Este artículo es una bicicleta eléctrica de ruedas anchas y potente diseñada en un marco de aleación de aluminio. Fuerte motor de 1000W/500 W. Neumáticos de 4 pulgadas montados en llantas de 26 pulgadas. Antideslizante, se adapta a la nieve, arena y otra topografía compleja. Permite que los ciclistas más jóvenes experimenten una conducción suave.

BATERÍA EXTRAÍBLE Y DE MAYOR CAPACIDAD: rango de crucero de la batería de 48V 12,8Ah es 35-45 kilómetros en modo eléctrico puro y aproximadamente 75-100 kilómetros en modo ebike con asistencia. Tiempo de carga: aproximadamente 6-7 horas. La batería oculta en el marco se puede bloquear, quitar y recargar en hogar u oficina.

DISEÑO PLEGABLE - diseño plegable para almacenamiento y transporte que ahorran espacio. Tamaño plegado: 105 * 95 * 48 cm. Puedes poner la bicicleta plegable en el maletero de coche.

DISEÑO DE HUMANIZACIÓN - los neumáticos todoterreno permiten tu viaje sin obstáculos en carreteras difíciles. También equipado con pantalla LCD inteligente. El sillin de cuero ajustable y suave y las llantas gruesas te hacen sentir cómodo en tus viajes.

3 MODOS DE TRABAJO - Ebike, bicicleta asistida y bicicleta normal. La combinación de tres modos sería una mejor opción. ¡Disfrute de su viaje con cualquier modo!

FITFIU Fitness MC-100 - Cinta de correr Eléctrica Plegable silenciosa motor 900w hasta 10km/h, pantalla LED, Velocidad ajustable y Amortiguacion VCS € 279.90 in stock 1 new from €279.90

Amazon.es Features Cinta plegable para ejercicio moderado en casa con velocidad regulable hasta 10 km/h

Superficie de carrera de 31x102cm para disfrutar del máximo confort durante el entrenamiento

Dispone de inclinación manual y 12 programas de entrenamiento para sesiones más versátiles

Está equipada con un motor de 900w para máximo rendimiento en el hogar

Incluye también un sistema de paro de emergencia magnético para garantizar más seguridad

SOUTHERN WOLF Bicicleta eléctrica Bicicleta eléctrica Plegable para Adultos, Scooter eléctrico 250W Motor sin escobillas Batería 7.5Ah 3 Modos de Velocidad Máx. Velocidad 25KM / H Neumático (Negro) € 369.00 in stock 1 new from €369.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Patinete pequeño, plegable y fácil de transportar】: Diseño geométrico, pequeño y exquisito, tamaño plegable 108 * 21 * 67 cm, neumático de 12 pulgadas, la dirección del manillar es muy flexible; toda la bicicleta está hecha de una aleación de aluminio. Se puede levantar con una mano.

【Motor sin escobillas de 250 W】 Esta bicicleta eléctrica está equipada con un motor de alta velocidad sin escobillas de 250 W, aumenta el par instantáneo, potencia completa, 3 modos de velocidad satisfacen diferentes necesidades, la velocidad máxima puede alcanzar los 25 KM / H.

【Freno de disco doble】: Frenos de disco ultra silenciosos delanteros y traseros. El freno de doble disco mejora completamente el rendimiento de frenado. El asiento de alta elasticidad y el diseño de absorción de impactos aumentan la comodidad del usuario.

【Almacenamiento de energía inteligente, duración estable de la batería】 Uso de celdas de batería de litio de grado automotriz de alto rendimiento y alta seguridad, sistema de almacenamiento de energía inteligente, una nueva generación de placas de protección inteligente, que extiende la vida útil de la batería.

【Pantalla LED y conducción segura】 A través de la pantalla, puede verificar fácilmente la velocidad, la potencia y el kilometraje en tiempo real. El faro y la luz de freno garantizan la seguridad de la conducción nocturna.

Speedrid Bicicletas eléctricas, Bicicletas Plegables eléctricas de 26 Pulgadas con Ruedas de aleación de magnesio, Bicicletas Electric City para Hombres Adultos Mujeres € 769.99 in stock 1 new from €769.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Bicicletas eléctricas plegables: marcos de aluminio ultraligeros y fuertes, diseño de doble absorción de impactos para un ciclismo cómodo, plegable y portátil para desplazamientos urbanos, senderismo y excursiones.

Ruedas: ruedas todo en uno de aleación de magnesio de 26 pulgadas, duraderas y elegantes, fuerte capacidad de escalada, excelente adaptabilidad del terreno.

Sistema eléctrico: batería de iones de litio y motor estable de 250W, larga vida útil, alto rendimiento. Puede alcanzar velocidades de 15-17 mph y alcance hasta 15-30 millas.

Otras características: 3 modos de trabajo están disponibles para satisfacer sus diferentes necesidades, cómodos sillines, marco ergonómico, cuerno, película reflectante e iluminación.

Premontado: Speedrid e-bike lograr 85% premontado, por lo que será fácil completar el resto. Tomemos riesgos y disfrutemos al aire libre con Speedrid.

