Los 30 mejores Amazon Alexa Echo capaces: la mejor revisión sobre Amazon Alexa Echo

Echo Dot (4.ª generación) | Altavoz inteligente con Alexa | Antracita € 59.99

€ 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Presentamos Echo Dot: nuestro altavoz inteligente con Alexa más vendido. El diseño elegante y compacto ofrece un sonido de calidad con voces claras y graves equilibrados.

Controla con la voz tu entretenimiento: escucha en streaming música de Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y más. Escucha música y pódcasts en cualquier parte de tu casa con la música multiestancia.

Lista para ayudar: pídele a Alexa que te cuente un chiste, ponga música, responda a preguntas, lea las noticias, te dé la previsión del tiempo, cree alarmas y más.

Controla tus dispositivos de Hogar digital: usa la voz para encender luces, ajustar termostatos y cerrar cerraduras usando dispositivos compatibles.

Conecta con los que te importan: llama prácticamente a cualquier persona sin usar las manos. Llama a otras habitaciones al instante con Drop In o realiza comunicados a toda la casa para anunciar que la cena está lista.

Echo Dot (3.ª generación) - Altavoz inteligente con Alexa, tela de color antracita € 49.99

€ 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Te presentamos el Echo Dot: nuestro altavoz inteligente más popular. Viene con un diseño con acabado en tela que se ajusta perfectamente a cualquier espacio pequeño.

Controla la música con la voz: reproduce en streaming canciones en Amazon Music, Spotify, TuneIn y otros servicios.

Un sonido más intenso y de mayor calidad: vincula un segundo Echo Dot (3.ª generación) para obtener un sonido estéreo más profundo. Si tienes dispositivos Echo compatibles repartidos en varias habitaciones, podrás llenar de música toda tu casa.

Lista para ayudarte: pídele a Alexa que reproduzca música, responda a preguntas, narre las noticias, consulte la previsión del tiempo, configure alarmas, controle dispositivos de Hogar digital compatibles y mucho más.

Conecta con los que te importan: llama o envía mensajes a cualquiera que tenga un dispositivo Echo, la app Alexa o Skype sin mover un dedo. Usa Drop In para conectar con otras habitaciones de tu hogar en las que tengas un dispositivo Echo compatible.

Echo Show 8: mantén el contacto con la ayuda de Alexa, tela de color antracita € 129.99

€ 109.99 in stock 1 new from €109.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alexa tiene mucho que mostrarte: con una pantalla HD de 8 pulgadas y sonido estéreo, Alexa te ayuda a organizar tu día con un solo vistazo.

Videollamadas y mensajes: conecta con familiares y amigos que tengan la app Alexa o un dispositivo Echo con pantalla. Envía comunicados a otros dispositivos Echo de tu hogar.

Diviértete: pídele a Alexa series, películas o las noticias, o escucha emisoras de radio y podcasts.

Controla tus dispositivos de Hogar digital: controla con la voz o con la práctica pantalla dispositivos compatibles. Pídele a Alexa que te muestre el vídeo de las cámaras de seguridad, que controle las luces y que regule los termostatos.

Personalízalo: mira tus álbumes de fotos de Amazon, personaliza la pantalla de Inicio y crea rutinas matutinas para empezar el día con buen pie.

Nuevo Echo Dot (4.ª generación) | Altavoz inteligente con reloj y Alexa | Azul grisáceo € 69.99 in stock 1 new from €69.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Presentamos el nuevo Echo Dot con reloj: nuestro altavoz inteligente con Alexa más vendido. El diseño elegante y compacto ofrece un sonido de calidad con voces claras y graves equilibrados.

Ideal para la mesita de noche: consulta la hora, las alarmas y los temporizadores en el indicador LED. Dale un toque a la parte superior del dispositivo para posponer alarmas.

Lista para ayudar: pídele a Alexa que te cuente un chiste, ponga música, responda a preguntas, lea las noticias, te dé la previsión del tiempo, cree alarmas y más.

Controla tus dispositivos de Hogar digital: usa la voz para encender luces, ajustar termostatos y cerrar cerraduras usando dispositivos compatibles.

Conecta con los que te importan: llama prácticamente a cualquier persona sin usar las manos. Llama a otras habitaciones al instante con Drop In o realiza comunicados a toda la casa para anunciar que la cena está lista. READ Los 30 mejores Huawei P Smart 32Gb capaces: la mejor revisión sobre Huawei P Smart 32Gb

Echo Show 5: mantén el contacto con la ayuda de Alexa, negro € 89.99

€ 79.99 in stock 1 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla inteligente compacta de 5,5" con Alexa lista para ayudarte

Realiza llamadas y videollamadas a amigos y familiares que tengan un dispositivo Echo compatible o la app Alexa.

Gestiona tu calendario, crea listas de tareas, entérate de la previsión del tiempo y del estado del tráfico, y cocina siguiendo recetas.

Mira películas, series y noticias. Escucha canciones y emisoras de radio.

Controla dispositivos compatibles con la voz o adminístralos usando la pantalla.

Echo (4.ª generación) | Sonido de alta calidad, controlador de Hogar digital integrado y Alexa | Antracita € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo aspecto, nuevo sonido: el Echo ofrece agudos claros, medios dinámicos y graves profundos, lo que genera un sonido intenso y rico en detalles que se adapta automáticamente a cualquier estancia.

Controla con la voz tu entretenimiento: escucha en streaming música de Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y más. También puedes escuchar emisoras de radio y pódcasts.

Lista para ayudarte: pídele a Alexa que reproduzca música, responda a preguntas, narre las noticias, consulte la previsión del tiempo, configure alarmas, controle dispositivos de Hogar digital compatibles y mucho más.

Adéntrate en el mundo del Hogar digital: el controlador integrado te permite configurar sin esfuerzo dispositivos Zigbee compatibles para controlar con la voz luces, cerraduras y sensores.

Llena tu casa de sonido: con la música multiestancia, puedes reproducir música de forma sincronizada desde los dispositivos Echo que tengas en distintas habitaciones. También puedes vincular el dispositivo Echo con un Fire TV para sentir cómo tu entretenimiento cobra vida con un sonido de cine.

Echo Dot (4.ª generación), Blanco + TP-Link Tapo Bombilla Inteligente (E27), compatible con Alexa € 49.97 in stock 1 new from €49.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este lote incluye un Echo Dot (4.ª generación) y un TP-Link Tapo Bombilla Inteligente (E27): todo lo que necesitas para entrar en el mundo del Hogar digital.

Presentamos el nuevo Echo Dot: nuestro altavoz inteligente con Alexa más vendido. El diseño elegante y compacto ofrece un sonido de calidad con voces claras y graves equilibrados.

Controla con la voz tu entretenimiento: escucha en streaming música de Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y más. Escucha música y pódcasts en cualquier parte de tu casa con la música multiestancia.

Lista para ayudar: pídele a Alexa que te cuente un chiste, ponga música, responda a preguntas, lea las noticias, te dé la previsión del tiempo, cree alarmas y más.

Controla tus dispositivos de Hogar digital: usa la voz para encender luces, ajustar termostatos y cerrar cerraduras usando dispositivos compatibles.

Echo Auto - Pon Alexa en tu coche € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pon Alexa en tu coche: el Echo Auto se conecta a la app Alexa de tu teléfono y suena en los altavoces de tu coche a través de la entrada de audio auxiliar o la conexión Bluetooth del teléfono. Soporte para la rejilla de ventilación incluido en la caja.

Concebido para la carretera: con 8 micrófonos y tecnología de largo alcance, el Echo Auto puede oírte incluso con música y con el ruido del aire acondicionado o de la carretera.

Mucho más que una radio para el coche: controla el Echo Auto con la voz a través de la app Alexa para escuchar contenido en streaming con Amazon Music, Apple Music, Spotify y Deezer, o emisoras de radio de cualquier parte del mundo con TuneIn.

Solo tienes que pedirlo: usa la voz para poner música, enterarte de las noticias, realizar llamadas, añadir elementos a la lista de tareas, crear recordatorios y más.

El modo Auto complementa el Echo Auto con funcionalidades específicas en la app Alexa.

Echo Studio - Altavoz inteligente con sonido de alta fidelidad y Alexa € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido inmersivo: los 5 altavoces brindan graves potentes, medios dinámicos y agudos nítidos. La tecnología Dolby Atmos añade dimensión espacial, claridad y profundidad.

Lista para ayudarte: pídele a Alexa que reproduzca música, narre las noticias y responda a preguntas.

Controla la música con la voz: reproduce en streaming canciones de Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y más.

Se adapta a cualquier estancia: detecta automáticamente las características acústicas del espacio y ajusta la reproducción para ofrecer un sonido óptimo.

Controlador de Hogar digital integrado: pídele a Alexa que controle dispositivos Zigbee compatibles.

Echo Flex - Controla con la voz dispositivos de Hogar digital a través de Alexa € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Haz un poco más inteligente cualquier estancia: este dispositivo Echo con enchufe integrado te permite tener a Alexa en más lugares de tu casa.

Alexa está encantada de ayudarte: organiza tu día y consigue información al instante. Consulta el pronóstico del tiempo y el estado del tráfico antes de salir de casa.

Controla tus dispositivos de Hogar digital también con la voz: enciende las luces, regula los termostatos, cierra las puertas con llave y mucho más con dispositivos de Hogar digital compatibles.

Conéctalo a unos altavoces externos para escuchar música: el Echo Flex integra un altavoz que te permite escuchar a Alexa y se puede conectar a altavoces externos a través del puerto auxiliar de 3,5 o Bluetooth para reproducir música.

Puerto USB integrado: recarga tu teléfono o añade un accesorio de otro fabricante, como una luz de noche o un sensor de movimiento.

Echo Show 5 reacondicionado certificado, una pantalla inteligente y compacta con Alexa, blanco € 80.99 in stock 1 new from €80.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alexa tiene mucho que mostrarte: pantalla inteligente compacta de 5,5 pulgadas con la que puedes organizar tu día, disfrutar de entretenimiento y conectar con amigos y familiares con total comodidad.

Hecho para adaptarse a tu ritmo de vida: cocina con recetas paso a paso. Mantén al día las listas de tareas y las citas del calendario. Consulta el pronóstico del tiempo y el estado del tráfico antes de salir de casa.

Todo el entretenimiento: pídele a Alexa que te muestre tráileres de películas o las noticias. También puedes escuchar emisoras de radio y podcasts.

Controla tus dispositivos de Hogar digital: controla con la voz o con la práctica pantalla dispositivos compatibles. Pídele a Alexa que te muestre el vídeo de las cámaras de seguridad, que controle las luces y que regule los termostatos.

Videollamadas y mensajes: conecta con familiares y amigos que tengan la app Alexa, un dispositivo Echo con pantalla o Skype.

Echo Wall Clock - Edición Mickey Mouse (Disney), consulta los temporizadores de un vistazo, se requiere un dispositivo Echo compatible € 49.99 in stock 1 new from €49.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Echo Wall Clock - Edición Mickey Mouse (Disney) te ayuda organizarte y a ser puntual.

Reloj analógico con un diseño icónico en el que puedes consultar la hora fácilmente.

Gracias a los 60 indicadores LED, puede mostrar el tiempo restante en uno o varios temporizadores establecidos a través de un dispositivo Echo vinculado.

Se sincroniza con la hora de un dispositivo Echo vinculado y ajusta automáticamente el cambio al horario de verano.

Requiere un dispositivo Echo compatible: Echo, Echo Dot, Echo Flex, Echo Input, Echo Plus, Echo Show, Echo Show 5, Echo Show 8, Echo Show 10, Echo Spot o Echo Studio.

Echo Wall Clock - Consulta los temporizadores de un vistazo - Requiere un dispositivo Echo compatible € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Echo Wall Clock te ayuda organizarte y a ser puntual.

Reloj analógico con esfera fácil de leer en el que puedes consultar la hora.

Indicador digital con 60 LED que puede mostrar el tiempo restante en uno o varios temporizadores a través de un dispositivo Echo vinculado.

Se sincroniza con la hora de un dispositivo Echo enlazado, incluyendo los ajustes automáticos durante el horario de verano.

Requiere un dispositivo Echo compatible: Echo, Echo Dot, Echo Show, Echo Plus, Echo Spot, Echo Input, Echo Flex, Echo Studio o Echo Show 5.

Amazon Echo Spot - Reloj despertador inteligente con Alexa, negro € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Echo Spot está diseñado para adaptarse a cualquier habitación de tu hogar. Usa el reconocimiento de voz de largo alcance para ver los Resúmenes de noticias en vídeo, consultar la previsión del tiempo, revisar las listas de tareas y de la compra, y mucho más. Todo sin usar las manos. Solo tienes que pedirlo.

El Echo Spot se conecta a Alexa, un servicio de voz ubicado en el Cloud, para reproducir música, leer las noticias, responder a preguntas, controlar dispositivos de Hogar digital compatibles y mucho más.

Pide una canción, un artista o un género en Amazon Music. También puedes escuchar música en streaming con Apple Music, Spotify Premium o la radio con TuneIn.

Usa el altavoz integrado o conecta tus altavoces usando Bluetooth o el cable estéreo con jack de 3,5 mm. Con la música multiestancia, puedes escuchar canciones en dispositivos Echo situados en habitaciones distintas (disponible en Amazon Music, Apple Music, Spotify Premium y TuneIn; la conectividad Bluetooth no es compatible mientras se usa la música multiestancia).

Controla dispositivos de Hogar digital compatibles. Pídele a Alexa que encienda las luces de la cocina o que regule el termostato. READ Los 30 mejores Traductor Ingles Español capaces: la mejor revisión sobre Traductor Ingles Español

Echo Dot (4.ª generación), Antracita + TP-Link Tapo Bombilla Inteligente (E27), compatible con Alexa € 49.97 in stock 1 new from €49.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este lote incluye un Echo Dot (4.ª generación) y un TP-Link Tapo Bombilla Inteligente (E27): todo lo que necesitas para entrar en el mundo del Hogar digital.

Presentamos el nuevo Echo Dot: nuestro altavoz inteligente con Alexa más vendido. El diseño elegante y compacto ofrece un sonido de calidad con voces claras y graves equilibrados.

Controla con la voz tu entretenimiento: escucha en streaming música de Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y más. Escucha música y pódcasts en cualquier parte de tu casa con la música multiestancia.

Lista para ayudar: pídele a Alexa que te cuente un chiste, ponga música, responda a preguntas, lea las noticias, te dé la previsión del tiempo, cree alarmas y más.

Controla tus dispositivos de Hogar digital: usa la voz para encender luces, ajustar termostatos y cerrar cerraduras usando dispositivos compatibles.

Nuevo Echo Show 5 (2.ª generación, modelo de 2021) | Pantalla inteligente con Alexa y cámara de 2 MP | Blanco € 84.99 in stock 1 new from €84.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Visualiza tu día con claridad, Alexa está lista para ayudarte: usa la voz para poner alarmas y temporizadores, ver tu calendario o las noticias, hacer videollamadas con la cámara de 2 MP y reproducir música y series en streaming.

Pon Alexa en tu mesita de noche: empieza tu día con buen pie con una rutina que encienda las luces compatibles. Despiértate con las noticias, el pronóstico del tiempo o tu música favorita.

Gestiona tu hogar digital: ve lo que pasa cuando no estás gracias a la cámara integrada. Controla dispositivos compatibles, como cámaras, luces y más, a través de la pantalla interactiva o tu voz.

Usa las videollamadas para mantener el contacto: llama a tus familiares y amigos que tengan la app Alexa o un dispositivo Echo con pantalla gracias a la cámara de 2 MP. Envía comunicados a otros dispositivos compatibles en tu casa.

Pásatelo en grande: pide a Alexa que reproduzca series y películas con Prime Video, Netflix y más. También puedes escuchar tu música favorita con Amazon Music, Apple Music, Spotify y otros.

Echo Auto, Reacondicionado Certificado | Pon Alexa en tu coche € 53.99 in stock 1 new from €53.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pon Alexa en tu coche: el Echo Auto se conecta a la app Alexa de tu teléfono y suena en los altavoces de tu coche a través de la entrada de audio auxiliar o la conexión Bluetooth del teléfono. Soporte para la rejilla de ventilación incluido en la caja.

Concebido para la carretera: con 8 micrófonos y tecnología de largo alcance, el Echo Auto puede oírte incluso con música y con el ruido del aire acondicionado o de la carretera.

Mucho más que una radio para el coche: controla el Echo Auto con la voz a través de la app Alexa para escuchar contenido en streaming con Amazon Music, Apple Music, Spotify y Deezer, o emisoras de radio de cualquier parte del mundo con TuneIn.

Solo tienes que pedirlo: usa la voz para poner música, enterarte de las noticias y mucho más.

El Echo Auto también está diseñado para proteger tu privacidad: puedes pulsar el botón "Activar/Desactivar micrófonos" para desconectar electrónicamente los micrófonos.

Nuevo Echo Dot (4.ª generación), Antracita + Philips Hue Bombilla Inteligente (E27), compatible con Alexa € 79.94

€ 56.98 in stock 1 new from €56.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este lote incluye un Echo Dot (4.ª generación) y un Philips Hue Bombilla Inteligente (E27): todo lo que necesitas para entrar en el mundo del Hogar digital.

Presentamos el nuevo Echo Dot: nuestro altavoz inteligente con Alexa más vendido. El diseño elegante y compacto ofrece un sonido de calidad con voces claras y graves equilibrados.

Controla con la voz tu entretenimiento: escucha en streaming música de Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y más. Escucha música y pódcasts en cualquier parte de tu casa con la música multiestancia.

Lista para ayudar: pídele a Alexa que te cuente un chiste, ponga música, responda a preguntas, lea las noticias, te dé la previsión del tiempo, cree alarmas y más.

Controla tus dispositivos de Hogar digital: usa la voz para encender luces, ajustar termostatos y cerrar cerraduras usando dispositivos compatibles.

Echo Show 8, reacondicionado certificado, tela de color gris claro - Una pantalla inteligente HD de 8 pulgadas con Alexa € 116.99 in stock 1 new from €116.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alexa tiene mucho que mostrarte: con una pantalla HD de 8 pulgadas y sonido estéreo, Alexa te ayuda a organizar tu día con un solo vistazo.

Diviértete: pídele a Alexa series, películas o las noticias, o escucha emisoras de radio y podcasts.

Videollamadas y mensajes: conecta con familiares y amigos que tengan la app Alexa o un dispositivo Echo con pantalla. Envía comunicados a otros dispositivos Echo de tu hogar.

Controla tus dispositivos de Hogar digital: controla con la voz o con la práctica pantalla dispositivos compatibles. Pídele a Alexa que te muestre el vídeo de las cámaras de seguridad, que controle las luces y que regule los termostatos.

Personalízalo: mira tus álbumes de fotos de Amazon, personaliza la pantalla de Inicio y crea rutinas matutinas para empezar el día con buen pie.

Nuevo Echo Show 10 (3.ª generación) | Pantalla inteligente HD con movimiento y Alexa, Blanco € 249.99 in stock 1 new from €249.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseñado para moverse contigo: la pantalla HD de 10,1" se mueve automáticamente para que puedas ver videollamadas, recetas y contenido en todo momento. Los altavoces ofrecen un sonido direccional de alta calidad.

Sé el centro de atención: realiza videollamadas con amigos y familiares, o haz una foto mientras la cámara de 13 MP con encuadre automático y movimiento te mantiene en el centro y en primer plano.

Adéntrate en el mundo del Hogar digital: configura dispositivos Zigbee compatibles sin la necesidad de ningún controlador externo. Pídele a Alexa que te muestre el vídeo de las cámaras de seguridad, que controle las luces y que regule los termostatos.

Echa un vistazo a la estancia cuando no estás en casa: accede de forma segura a la cámara integrada para vigilar tu casa de forma remota en cualquier momento con la app Alexa u otro Echo Show.

Mucho entretenimiento: pídele a Alexa que reproduzca tus series, música y pódcasts favoritos de Prime Video, Netflix, Amazon Music, Apple Music, Spotify y más.

Nuevo Echo Dot (4.ª generación), Blanco + Philips Hue Bombilla Inteligente (E27), compatible con Alexa € 79.94

€ 56.98 in stock 1 new from €56.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este lote incluye un Echo Dot (4.ª generación) y un Philips Hue Bombilla Inteligente (E27): todo lo que necesitas para entrar en el mundo del Hogar digital.

Presentamos el nuevo Echo Dot: nuestro altavoz inteligente con Alexa más vendido. El diseño elegante y compacto ofrece un sonido de calidad con voces claras y graves equilibrados.

Controla con la voz tu entretenimiento: escucha en streaming música de Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y más. Escucha música y pódcasts en cualquier parte de tu casa con la música multiestancia.

Lista para ayudar: pídele a Alexa que te cuente un chiste, ponga música, responda a preguntas, lea las noticias, te dé la previsión del tiempo, cree alarmas y más.

Controla tus dispositivos de Hogar digital: usa la voz para encender luces, ajustar termostatos y cerrar cerraduras usando dispositivos compatibles.

Soporte Pared - Amazon Alexa Echo Dot 3 ª Generación Altavoz Inteligente con Alexa (con Agujeros 1, Blanco) € 9.99

€ 6.00 in stock 1 new from €6.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ECHO DOT Sólo Versión 3

Nuevo Echo Show 8 (2.ª generación, modelo de 2021) | Pantalla HD inteligente con Alexa y cámara de 13 MP | Antracita € 129.99 in stock 1 new from €129.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alexa tiene mucho que mostrarte: disfruta al máximo del contenido que te gusta gracias a la pantalla HD de 8", el ajuste adaptativo del color y los altavoces estéreo. Haz videollamadas con la cámara de 13 MP y mantente en el centro de la imagen gracias al encuadre automático.

Mantente en el centro de la imagen: haz videollamadas gracias a una nueva cámara que enfoca y te mantiene en el centro de manera automática. Solo pídele a Alexa que llame a tus contactos.

Hazte la vida más fácil en casa: consulta de un vistazo tus calendarios y recordatorios. Pon temporizadores, actualiza tus listas y consulta las noticias o el tráfico solo con la voz.

Gestiona tu hogar digital: ve lo que pasa cuando no estás gracias a la cámara integrada. Controla dispositivos compatibles, como cámaras, luces y más, a través de la pantalla interactiva o tu voz.

Pásatelo en grande: disfruta de series y películas en HD y sonido estéreo con Prime Video, Netflix y más. O dile a Alexa que reproduzca música con Amazon Music, Apple Music o Spotify.

Echo Dot (3.ª generación) Reacondicionado Certificado - Altavoz inteligente con Alexa, tela de color gris claro € 44.99 in stock 1 new from €44.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Echo Dot es un altavoz inteligente que se controla con la voz. Se conecta a Alexa para reproducir música, responder a preguntas, narrar las noticias, consultar la previsión del tiempo, configurar alarmas, controlar dispositivos de Hogar digital compatibles y mucho más.

El altavoz integrado ofrece un sonido nítido e intenso, y te permite disfrutar de canciones en streaming a través de Amazon Music, Spotify Premium, TuneIn y otros servicios.

Llama o envía mensajes a cualquiera que tenga un dispositivo Echo, la app Alexa o Skype sin mover un dedo. Usar Drop In para llamar o hacer un comunicado a otras habitaciones de tu hogar en las que tengas un dispositivo Echo.

Alexa se actualiza automáticamente a través del Cloud, con lo que aprende y añade nuevas funcionalidades constantemente.

Las Skills son como apps qué te ayudan a sacarle el máximo partido al dispositivo. Puedes usarlas, por ejemplo, para saber qué ponen hoy en la tele, conseguir una receta o divertirte con juegos. READ Los 30 mejores Funda Mi A2 capaces: la mejor revisión sobre Funda Mi A2

Nuevo Echo Dot (4.ª generación), Azul grisáceo + Philips Hue Bombilla Inteligente (E27), compatible con Alexa € 79.94

€ 56.98 in stock 1 new from €56.98 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este lote incluye un Echo Dot (4.ª generación) y un Philips Hue Bombilla Inteligente (E27): todo lo que necesitas para entrar en el mundo del Hogar digital.

Presentamos el nuevo Echo Dot: nuestro altavoz inteligente con Alexa más vendido. El diseño elegante y compacto ofrece un sonido de calidad con voces claras y graves equilibrados.

Controla con la voz tu entretenimiento: escucha en streaming música de Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y más. Escucha música y pódcasts en cualquier parte de tu casa con la música multiestancia.

Lista para ayudar: pídele a Alexa que te cuente un chiste, ponga música, responda a preguntas, lea las noticias, te dé la previsión del tiempo, cree alarmas y más.

Controla tus dispositivos de Hogar digital: usa la voz para encender luces, ajustar termostatos y cerrar cerraduras usando dispositivos compatibles.

Soporte regulable para el Echo Show 5, blanco € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Inclina el Echo Show 5 hacia adelante o hacia atrás sin esfuerzo para mejorar el ángulo de visión.

Fijación magnética rápida y segura.

Echo Studio, Reacondicionado certificado - Altavoz inteligente con sonido de alta fidelidad y Alexa € 179.99 in stock 1 new from €179.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sonido inmersivo: los 5 altavoces brindan graves potentes, medios dinámicos y agudos nítidos. La tecnología Dolby Atmos añade dimensión espacial, claridad y profundidad.

Lista para ayudarte: pídele a Alexa que reproduzca música, narre las noticias y responda a preguntas.

Controla la música con la voz: reproduce en streaming canciones de Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer y más.

Se adapta a cualquier estancia: detecta automáticamente las características acústicas del espacio y ajusta la reproducción para ofrecer un sonido óptimo.

Controlador de Hogar digital integrado: pídele a Alexa que controle dispositivos Zigbee compatibles.

Echo Dot (3.ª generación), Tela de color antracita + TP-Link Tapo Bombilla Inteligente (E27), compatible con Alexa € 39.97 in stock 1 new from €39.97 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este lote incluye un Echo Dot (3.ª generación) y un TP-Link Tapo Bombilla Inteligente (E27): todo lo que necesitas para entrar en el mundo del Hogar digital.

Te presentamos el Echo Dot: nuestro altavoz inteligente más popular. Viene con un diseño con acabado en tela que se ajusta perfectamente a cualquier espacio pequeño.

Controla la música con la voz: reproduce en streaming canciones en Amazon Music, Spotify, TuneIn y otros servicios.

Un sonido más intenso y de mayor calidad: vincula un segundo Echo Dot (3.ª generación) para obtener un sonido estéreo más profundo. Si tienes dispositivos Echo compatibles repartidos en varias habitaciones, podrás llenar de música toda tu casa.

Lista para ayudarte: pídele a Alexa que reproduzca música, responda a preguntas, narre las noticias, consulte la previsión del tiempo, configure alarmas, controle dispositivos de Hogar digital compatibles y mucho más.

Third Reality Sensor de movimiento para Echo Flex "Made for Amazon" € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuevo sensor de movimiento con certificado «Fabricado para Amazon» diseñado exclusivamente para el Echo Flex. El Echo Flex se vende por separado por Amazon.

Crea rutinas: con la app Alexa puedes crear tus propias rutinas que se activan cuando se detecta movimiento. Personaliza los mensajes de Alexa como "Me alegra verte en casa" o "Movimiento detectado en la sala de estar" cuando se detecte movimiento.

Control inteligente de la luz: si cuentas con una luz o enchufe inteligente conectado a Alexa, puedes crear una rutina desde la app Alexa para activar la luz o el enchufe automáticamente cuando se detecte movimiento (y desactivarse cuando no se detecte movimiento por un período de tiempo definido).

Configuración sin complicaciones: se instala en segundos. Simplemente conéctalo al puerto USB del Echo Flex y Alexa lo detectará automáticamente.

Gran alcance: capaz de detectar movimiento a una distancia de hasta 6 metros.

Echo Dot (3.ª generación), tela de color malva + Philips Hue White Pack de 2 bombillas LED inteligentes, compatible con Bluetooth y Zigbee, no se requiere controlador € 79.94

€ 51.99 in stock 1 new from €51.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este lote incluye un Echo Dot (3.ª generación) y un juego de 2 bombillas inteligentes Philips Hue White: todo lo que necesitas para entrar en el mundo del Hogar digital.

Mejor con Alexa: conecta las bombillas inteligentes Philips Hue a Alexa para controlarlas fácilmente con la voz. Simplemente di "Alexa, enciende la luz del salón".

Fáciles de configurar: conecta las bombillas inteligentes Philips Hue cómodamente al dispositivo Echo a través de Bluetooth, sin necesidad de controlador. Solo tienes que encender la bombilla y decir "Alexa, busca mis dispositivos".

Nuestro altavoz inteligente más vendido: ahora con un acabado en tela y un altavoz mejorado que ofrece un sonido más profundo e intenso.

Lista para ayudarte: pídele a Alexa que reproduzca música, responda a preguntas, narre las noticias, consulte la previsión del tiempo, configure alarmas, controle dispositivos de Hogar digital compatibles y mucho más.

