Los 30 mejores Samsung S8 Plus capaces: la mejor revisión sobre Samsung S8 Plus

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Samsung S8 Plus?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Samsung S8 Plus del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Samsung Galaxy S8 Plus - Smartphone libre de 6.2" QHD+ (4 G, Bluetooth, Octa-Core S, 64 GB memoria interna, 4 GB RAM, camara de 12 MP, Android), Negro, - [Versión española] € 394.00 in stock 3 new from €394.00

8 used from €195.14

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Procesador 10 mm Octa-Core S, pantalla infinita de 6.2" QHD

Capacidad de almacenamiento de 64 GB y memoria RAM de 4 GB con micro SD Slot

Cámara dual 12 MP OIS + 8 MP AF, selfies con autofocus

Resistente al agua y al polvo (certificado IP 68), sistema de reconocimiento de iris y huella dactilar

Sistema operativo: Android

Samsung Galaxy S8 Smartphone débloqué 4G (Ecran : 5,8 pouces - 64 Go - 4 Go RAM - Simple Nano-SIM - Android Nougat 7.0) Noir (Reacondicionado) € 280.00

€ 229.00 in stock 3 new from €229.00 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Appareil Photo Dual Pixel

Ecouteurs AKG fournis

64Go mémoire + port MicroSD (256Go)

Reconnaissance d'iris

Samsung Galaxy S20+ - Smartphone 6.7" Dynamic AMOLED (8GB RAM, 128GB ROM , cuádruple cámara trasera 64MP, Octa-core Exynos 990, 4500mAh batería, carga ultra rápida), Cosmic Gray [Versión española] € 1,009.00

€ 460.05 in stock 9 new from €759.00

1 used from €460.05

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Teleobjetivo de 64MP cámara frontal de 10 MP cámara gran angular de 12 MP y un gran zoom espacial de 30x Captura el mundo que te rodea como nunca antes

Pantalla Infinity-O Dynamic AMOLED de 120Hz y 6 7" WQHD+ experimenta cada momento con una claridad total y de extremo a extremo

La batería de Galaxy S20+ contiene 4 500 mAh para que puedas funcionar durante todo el día carga inalámbrica (12W) Power Sharing carga ultra rápida (25W)

8 GB de RAM procesador Exynos 990 y capacidad de 1 1 TB de almacenamiento poder para días auténticamente épicos

Smartphone libre con el sistema operativo Android V10 pre-instalado

SAMSUNG Cargador Original EP-TA20EBE, Carga Rápida (Cable USB-C 1.5m) para Galaxy S8, S8+ Plus, Note 8, Negro - Bulk € 9.48

€ 7.05 in stock 6 new from €7.05 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Carga rápida

Connector type: USB

Compatible devices: Smartphone

Componentes incluidos: Cargador + Cable

JETech Funda para Samsung Galaxy S8 Plus, Carcasa con Absorción de Impacto, Diseño de Fibra de Carbon, Negro € 4.98 in stock 1 new from €4.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseño con texturas de fibra de carbono para Samsung Galaxy S8 Plus

Caso de TPU flexible con forma de panal de interiores y labio elevado de 1,2 mm protege la pantalla

Tiene un diseño único de la amortiguación: las 4 esquinas absorben los choques con eficacia

Botones táctiles para la retroalimentación sólida y una prensa fácil

Muy estable y fácil de llevar; tarjeta de servicio al cliente

FANYAN Galaxy S8 Plus Protector de Pantalla, [2 Pack] [9H Dureza] [Anti Dactilares] [Cobertura Completa] Protector Cristal Templado para Samsung Galaxy S8 Plus € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Protección】 Diseñada exclusivamente para Samsung Galaxy S8 Plus, esta película cubre completamente la pantalla.

【Cobertura completa】100% de cobertura total, protegiendo toda la pantalla con un ajuste perfecto y cortes precisos, diseñados con un borde curvo.

【Alta transparencia】 99.99% de transparencia, es totalmente compatible con la sensibilidad de la pantalla táctil y le permite disfrutar plenamente de su pantalla.

【Resistencia extrema a los arañazos】 Sin polvo, sin huellas dactilares, sin burbujas. tiene un revestimiento oleofóbico que evita las huellas dactilares y otros contaminantes y hace que la película sea fácil de limpiar.

【Lo que obtiene】 2x Protector de pantalla de vidrio templado, paños de limpieza con alcohol y paños de limpieza, calcomanías de guía y nuestro servicio al cliente.

AICase Funda para Samsung Galaxy S8 Plus, Samsung Clear View Cover Flip Cover Carcasa,Soporte Plegable,Case de Teléfono para Samsung Galaxy S8 Plus € 12.99 in stock 1 new from €12.99

3 used from €5.13

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features hay función de despertador/apagado automático. Carcasa Samsung Galaxy S8 plus Funda Rápida y Fácil instalación - Utilice la tarjeta Código QR para descargar e instalar el software

Responde tus llamadas, reproduce música, revisa tus mensajes o consulta el nivel de batería de tu smartphone incluso con la funda puesta.

Clear View Standing Cover protege la parte delantera y posterior de tu dispositivo, así como los laterales, evitando que tu teléfono móvil sufra cualquier rasguño.

Función standing para colocar el móvil en posición horizontal

Garantiza seguridad y durabilidad.Video de instalación de la función Sview: https://www.facebook.com/rui.yudong/videos/476884559535102/ READ Los 30 mejores Canon 24-105 capaces: la mejor revisión sobre Canon 24-105

NEW'C Funda para Samsung Galaxy S8 Plus, Anti- Choques y Anti- Arañazos, Silicona TPU, HD Clara € 4.79 in stock 3 new from €4.79

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Diseño especial para Samsung Galaxy S8 Plus

Hecho con TPU premium, que garantiza una transparencia cristalina.

Biseles levantados para ofrecer protección para pantalla y cámara. Diseño único de absorción de impactos: 59 esquinas absorben efectivamente los choques

Fácil acceso a todos los controles y características; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

Esta funda ha sido especialmente diseñada para Samsung Galaxy S8 Plus, para garantizar una protección total.

Prologfer Funda para Samsung Galaxy S8 Plus 360 Grados Transparente Carcasa Resistente con Protector de Pantalla incorporada Prueba de Golpes y Suciedad Cover para Samsung Galaxy S8 Plus Negro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatibilidad: Funda especial diseñada para Samsung Galaxy S8 Plus. No aptos para ningún otro teléfono.

Protección de servicio pesado: la estructura de doble capa proporciona una protección resistente de cuerpo completo de 360 ​​grados para su dispositivo. El labio levantado asegura una protección extra para la pantalla y la cámara.

Protector de pantalla: el protector de pantalla incorporado evita daños en la pantalla sin interferir con la sensibilidad al tacto.

Diseño sin costuras: el diseño de puertos ligero y preciso ofrece una funcionalidad mejorada. GUARDE su teléfono de caídas accidentales y golpes. Se admite la carga inalámbrica.

Diseño de moda: esta funda para teléfono delgada, elegante y altamente defensiva fue creada para todos, y es un nuevo amigo para su Samsung Galaxy S8 Plus.

DOSMUNG Cristal Templado para Samsung Galaxy S8 Plus, [2 Pack] Vidrio Templado de Samsung S8 Plus, Cobertura Completa/Dureza 9H/3D Curvado/Anti Arañazos Protector de Pantalla para Galaxy S8 Plus € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [3D Cobertura Completa] - El protector de pantalla Samsung Galaxy S8 Plus fabricado en cristal templado. l vidrio ultra delgado mantiene , tiene bordes redondos 3D que puede cubrir la pantalla Completa.

[Anti-huella Digital y Anti-aceite] - El protector de pantalla tiene un revestimiento anti-huella dactilar de alta densidad, lo que evita la dispersión de agua y aceite, el agua y el aceite se pueden limpiar fácilmente. Haga que su pantalla sea fácil de limpiar.

[Alta Definición y Sensibilidad] - El protector de pantalla ultra delgado promete una compatibilidad total con la sensibilidad de la pantalla táctil. Y preserva la sensación original de alta respuesta del tacto del teléfono sin ninguna interferencia. Óptica clara sin limitaciones para su pantalla.

[Resistente al Rayado] - Diseñado específicamente para adaptarse a Samsung Galaxy S8 Plus. La capa endurecida con una dureza de 9H puede resistir de manera efectiva cualquier rasguño de objetos afilados causados por fricciones entre la superficie y la pantalla en la vida diaria y, por lo tanto, prolonga en gran medida la vida útil.

[Fácil Instalación] - Fácil de instalar y quitar. Elimine el polvo y alinee correctamente antes de la instalación. La adsorción automática, sin halo blanco, no pegajoso.

Genrics Funda con Cuerda para Samsung Galaxy S8 Plus, Carcasa Mármol Brillante Ultrafina Rígida PC con Correa Colgante Ajustable Collar Correa de Cuello Cadena Cordón, Oro Rosa € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 : Carcasa para Samsung Galaxy S8 Plus, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello

【Practico y Estiloso】 : Mantener tu móvil suspendido sobre un cordón significa que no se te caerá, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos

【CALIDAD PREMIUM】 : Hecho de TPU y PC de alta calidad y amortiguación. Borde elevado circundante proporciona protección para su teléfono. El diseño de la funda, con formas geométricas, contornos dorados y partículas de oro, no sólo le dará un toque moderno a tu dispositivo, sino que también le ofrecerá una protección completa

【Cuerda de PPM】 : Tiene una longitud de 1,5 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado

【Bolsas de aire】 : Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono

Samsung Silicone, Funda para smartphone Samsung Galaxy S8 Plus, Rosa (Pink) € 29.90

€ 22.34 in stock 3 new from €7.90

1 used from €10.01

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Producto no compatible con Samsung Galaxy S8

Confortable, segura, discreta, estilizada… todo son ventajas en una funda tan minimalista que no notarás que la llevas

Discreta y funcional, protege a la vez que realza su revolucionario diseño

Garantiza seguridad y durabilidad

NANAMI Cargador inalámbrico rápida, 10W Qi Wireless Charger para Galaxy S20/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+/S7/S6 Samsung Note 10/9/8,7.5W Soporte de Carga para iPhone 12/11/11 Pro/X/XS/XR/XS Max/8/8 Plus € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Carga a tu Antojo】: Diseñado con dos bobinas, carga vertical u horizontal. Coloca el dispositivo en posición horizontal para ver vídeos durante la carga o en posición vertical para realizar videoconferencias o usar la tecnología de reconocimiento facial. Ideal para vídeos, mensajes, correos electrónicos y uso en combinación con Face ID.

【3 Modos de Carga】: El modo de 7.5W es compatible con iPhone iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini/ SE 2020/11/11 Pro / 11 Pro Max / XS MAX / XS / XR / X / 8/8 plus con el último sistema iOS; El modo de 10W es para Samsung Galaxy S20/S20 +/S20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8 Plus/S7/S7 Edge/S6 Edge Plus y Note 10/10+/9/8/5. El modo de 5W funciona en los teléfonos que soportan la carga inalámbrica, como Huawei, Xiaomi, Nexus, Lumia, HTC, etc.

【Apto Para Fundas】 : Puede cargar fácilmente su dispositivo a través de funda del teléfono celular siempre que no sea más grueso de 5 mm. Los objetos magnéticos y metálicos, así como las tarjetas de crédito, deben retirarse ya que interfieren con el proceso de carga. Asegúrese de que el teléfono esté colocado correctamente.

【Indicador LED Inteligente】: Las luces multicoloras del LED indican el estado de la carga. Azul sólido para el modo de espera, verde para el modo de carga. El indicador LED azul parpadeará 1s/vez si tu teléfono no está alineado correctamente. La luz suave no afecta su sueño y le permite encontrar fácilmente su teléfono en la oscuridad.

【Seguridad Superior】: La exclusiva tecnología de protección inteligente multifuncion al proporciona control de temperatura, protección contra sobretensiones y prevención de cortocircuitos. Asegure la carga segura y mejore la vida del teléfono. ¡Proporcionamos un reembolso de 60 días, Si hay un problema de calidad con el producto o tiene alguna pregunta sobre el producto, contáctenos y haremos nuestro mejor esfuerzo para resolver su problema dentro de las 24 horas.

Cristal Templado para Galaxy S8 Plus, [2 Unidades] [Cobertura Completa] [2.5d Borde] [9H Dureza] [Sin Burbujas] Vidrio Templado Premium Protector de Pantalla para Galaxy S8 Plus € 4.59 in stock 1 new from €4.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Nota --- El Protector de Pantalla para proporciona la máxima protección para la pantalla táctil Samsung Galaxy S8 Plus. El espacio entre el Samsung Galaxy S8 Plus y el protector de pantalla permite el espacio adecuado para la instalación de la mayoría de las carcasas de teléfonos.

Protección Máxima --- Hecho de vidrio templado superior 9H que es resistente a los arañazos e inquebrantable proteger su pantalla de arañazos a gotas de alto impacto.

Alta transparencia --- 99.99% de transmisión de luz ratio mantener tu protector de pantalla de Samsung Galaxy S8 Plus Full HD de 1080P.

Alta Claridad --- con el recubrimiento oleofóbico para evitar las huellas dactilares, ofreciendo 99% claridad conserva clara resolución de la imagen.

Instalación fácil --- solo necesita limpiar completamente la pantalla y alinearla. El paño de limpieza de primera calidad y el removedor de polvo le dan una aplicación libre de burbujas y polvo.

JETech Protector de Pantalla Compatible Samsung Galaxy S8 Plus S8+ (NO para S8), Alta Definición TPU, Compatible con Funda, 2 Unidades € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Compatible con Funda; Diseñado específicamente para Samsung Galaxy S8+. NO es Compatible con Galaxy S8

El material es TPU: Ultra HD Transparente, resistente al amarillo, increíblemente delgado, suave y ultra resistente, se adapta perfectamente a los contornos de su dispositivo y protege contra los rasguños.

Protección duradera contra arañazos. Sin residuos pegajosos cuando se quita

Tecnología de autocuración: ayuda a eliminar pequeños arañazos en la película por sí mismo

El paquete incluye: (2 Piezas) Protector de pantalla para Galaxy S9, herramienta de instalación, paño de limpieza, etiqueta adhesiva de eliminación de polvo, tarjeta de eliminación de burbujas, instrucciones, tarjeta de servicio al cliente

TUUT Funda Glitter Liquida con Cuerda para Samsung Galaxy S8 Plus, Glitter Cristal Suave Silicona TPU Bumper Protector Carcasa, Brillante Arena Movediza con Colgante Ajustable Cordón Case -Oro Rosa € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】Funda con Cuerda para Samsung Galaxy S8 Plus. Ajuste perfecto y perfecto diseño de la cubierta de la caja del teléfono de aire para el original Samsung Galaxy S8 Plus. Perfil delgado con botones precisos de corte y respuesta para garantizar un acceso y retroalimentación rápidos

【diseño Arena movediza único】Fundas líquido para Samsung Galaxy S8 Plus. Las arenas movedizas líquidas interiores pueden moverse libremente hacia arriba y hacia abajo, el líquido vibrante que fluye con arenas movedizas al igual que el hermoso diamante flotando en el agua del océano, muy interesante y hermoso

【Firme y Ajustable】- Tiene una longitud de 1,5 m, cuerda de PPM, muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado. Las tapas de metal en los extremos de la cadena proporcionan un aspecto genial. La cadena también se puede quitar si es necesario

【Protección máxima】el uso de la tecnología de colchón de aire carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo. Agregue suficiente grosor para que los bordes elevados protejan mejor la pantalla y la cámara. También proporciona un buen agarre y sentido de uso

【Material superior】 Cubierta de silicona TPU de alta calidad. El líquido interno es aceite mineral blanco, totalmente seguro aprobado por SGS, inofensivo para nuestra piel. El Funda de TPU flexible pero resistente ofrece durabilidad y defensa para golpes y arañazos diarios mínimos. READ Los 30 mejores Tablet Huawei Mediapad M5 capaces: la mejor revisión sobre Tablet Huawei Mediapad M5

TBOC Funda para Samsung Galaxy S8 Plus - S8+ - Carcasa [Transparente] Completa [Silicona TPU] Doble Cara [360 Grados] Protección Integral Total Delantera Trasera Lateral Móvil Resistente Golpes € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN TOTAL DE 360 GRADOS – Esta funda protege la pantalla, la trasera, las esquinas y los cantos de tu smartphone. Ofrece una protección integral contra los golpes o arañazos que puedan ocasionarse durante su uso o transporte.

TRANSPARENCIA TOTAL – A diferencia de otros modelos, esta carcasa no tiene puntos en la parte delantera. La funda es totalmente transparente, ayudando a mantener una calidad de imagen perfecta. Además, no influye en la precisión de la pantalla táctil. (No necesita un Protector de vidrio templado para la pantalla).

FÁCIL INSTALACIÓN – Esta carcasa doble es fácil de poner y quitar. Fácil acceso a todos los puertos, botones y dispositivos sin necesidad de quitar la funda. Puede ponerla y quitarla, cuantas veces quiera, sin dañarla.

DELGADA Y ULTRALIGERA - Apenas añade grosor ni peso a tu smartphone. Está específicamente diseñada para este modelo. La parte frontal es de TPU flexible, mientras que la carcasa trasera es de plástico rígido.

100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA – Compra sin riesgo. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero. [No es Compatible con el [Samsung S8]]

Funda con Cuerda para Samsung Galaxy S8 Plus, Carcasa Transparente TPU Suave Silicona Case con Correa Colgante Ajustable Collar Correa de Cuello Cadena Cordón para Samsung Galaxy S8 Plus - Oro Rosa € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Compatibilidad】 : Carcasa para Samsung Galaxy S8 Plus, Los orificios precisos le permiten acceder fácilmente a todas las funciones, Lleva tu móvil de forma segura con este práctico case con cordón para colgar en el cuello

【Practico y Estiloso】 : Mantener tu móvil suspendido sobre un cordón significa que no se te caerá, lateral o frontal. Ideal para viajes, salidas de día y de noche, fiestas, familias con sus manos llenas, Además es ideal para usarlo en festivales y conciertos

【Material de TPU suave】 : Hecha de material TPU suave y resistente a los arañazos, la capa de TPU resistente al desgaste es muy duradera, la buena textura hace que las personas se sientan cómodas, Además al ser traslúcida conservarás el diseño original de tu teléfono inteligente

【Cuerda de PPM】 : Tiene una longitud de 1,5 m, cuerda de PPM (paracord), muy resistente, no absorbe humedad / inodoro y seco. una correa ajustable permiten que cuelgue perfectamente a tu lado cuando lo llevas cruzado

【Bolsas de aire】 : Carcasa esquinas tienen bolsas de aire, pueden reforzar la protección del teléfono cuando cae en el suelo, puede mitigar con eficacia daños en el teléfono

Cargador Inalámbrico Rápido,Qi 10W para Samsung Galaxy S21 S20 Plus Ultra Fe 5G,S10 S10+ S10E,S9 S8 S9+ S8+,S10 5G,Sony Xperia 1 II,XZ2;XZ2 Premium,XZ3,Pixel 4 XL 3 5,2M Carga Rapida USB Tipo C Cable € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Cargador rápido (Max 10W)】:Adecuados para la función de carga inalámbrica de 10W,7.5W, 5W de teléfonos móviles.La segunda generación de bobinas independientes,la tasa de carga se incrementa en un 40%, y la tasa de conversión puede alcanzar el 80%,lo que hace que la carga sea mucho más rápida.Nota:Asegurése de que su teléfono soporte la carga inalámbrica antes de comprar.El adaptador no se incluye,el adaptador QC 2.0/3.0,el adaptador PD de iPhone 11y de Galaxy Note 20 S21 serán recomendables.

【Compatibilidad perfecta】El modo de 7.5W es compatible con iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/SE 2020/11/11 Pro /11 Pro Max /XS MAX /XS /XR /X /8+/8; El modo de 10W es para Samsung S21/S21 Plus/S21 Ultra,S20 4G 5G/S20 Ultra 4G 5G/S20 Plus 4G 5G/S20 FE 4G 5G; S10/S10 Plus/S10E,S10 5G,S9 9+,S8 S8+, Sony Xperia 1 II,XZ2;XZ2 Premiu,XZ3,etc. El modo de 5W para Pixel 4 XL 3 5 los teléfonos que soportan la carga inalámbrica.

【Diseño ultrafino y seguro:】 diseño delgado y ultrafino que hace que sea más fácil ponerlo en los bolsillos y llevarlo al exterior. Chip inteligente integrado de carga, es seguro cuando se carga mientras se utiliza su teléfono. Material acrílico de superficie suave que no raya tu teléfono celular o dispositivo de carga.

【Indicador LED inteligente】Viene un indicador LED le permite conocer el estado de carga. El LED azul indica que el teléfono se está cargando y el LED verde indica que ha finalizado. Indicador Luz suave y sin ruido para no molestarlo durante la noche.

【Lo que obtienes:】Usted va a conseguir 1x Cargador inalámbrico, 1 x 2m 3A Cable USB Tipo C. Usted dispone de un servicio de garantía de 12 meses sobre el producto. Por favor, no dude ponerse en contacto con nosotros si nuestro servicio no cumple con sus expectativas, ya que queremos darle una experiencia satisfactoria al 100% en su compr

yanzi Funda Samsung Galaxy S8 Plus Funda Carcasa Silicone Case Samsung S8 Plus Funda Protectora Amarillo móvil Cover Libro Caso Cubierta Magnética Billetera Cuero Samsung S8 Plus Carcasa € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Modelos compatibles: para Samsung Galaxy S8 Plus Funda Carcasa.

Esta funda con tapa Samsung Galaxy S8 Plus Funda Carcasa puede cambiar a una posición horizontal y actuar como una función de pie, conveniente para ver películas o video-chat.

Funda libro Samsung Galaxy S8 Plus Está hecha del cuero sintético de alta calidad y TPU Silicona flexible, Samsung Galaxy S8 Plus Funda protege su smartphone de gotas, de golpes, de polvo y de rasguños accidentales, fuerte cierre magnético de doble cara que asegura su teléfono, dinero y tarjetas en la seguridad.

Funda Móvil Samsung Galaxy S8 Plus ofrece ranuras de tarjeta y bolsillo secreto, Samsung Galaxy S8 Plus Funda lleve a sus tarjetas de crédito esenciales, tarjetas de visita, licencia de conducir y las identificaciones cuando estás en movimiento,Con bolsillo lateral para guardar convenientemente su efectivo, cuentas o tarjetas adicionales.

Samsung Galaxy S8 Plus Funda Carcasa Antideslizante abrasión y rayado/Samsung Galaxy S8 Plus Funda fácil de limpiar.El exterior del estuche Samsung Galaxy S8 Plus Funda Está diseñado para conservar la forma original del teléfono. Samsung Galaxy S8 Plus Funda Carcasa mientras brinda un agarre cómodo.

DASFOND Funda Galaxy S8 Plus, Funda Protectora de Grado Militar para teléfono con Soporte de Anillo metálico Mejorado [Soporte magnético] Compatible con Samsung Galaxy S8 Plus, Negro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Estándar americano: estándar de importación 100% estadounidense. RoHS autorizado. Adopte el nano revestimiento líder en el mundo, hecho de materiales seguros y de alta calidad. Le brinda la protección completa en el uso diario del teléfono

Compatible con: la funda del teléfono a prueba de golpes es solo para S8 Plus / S8 Edge [No para S8]

Protección de grado militar: prueba de caída de 15 pies [√]. El diseño en 4 esquinas con tecnología Air-Cushion ofrece una mayor protección [200% ↑] que los generales. Los labios levantados son 0.3 mm más altos que la cámara y la pantalla, protegen bien su teléfono incluso cuando están boca abajo

Soporte de anillo multifuncional: la robusta carcasa del teléfono está diseñada con un soporte de metal giratorio libre de 360 °, ideal para tener su teléfono apoyado en un escritorio o encimera. Mientras tanto, puede conectar directamente su teléfono al soporte magnético para automóvil con él. [Hay una placa de metal en la parte posterior, quítese el estuche mientras realiza la carga inalámbrica]

Cliente primero: garantía de un año y servicio de reembolso de 180 días. Nuestro equipo de servicio profesional está siempre en línea para ayudar, no dude en contactarnos si tiene una pregunta

Spigen Funda Tough Armor Compatible con Samsung Galaxy S8 Plus (2017), Doble Capa y Protección Extrema contra caídas - Negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Más eficiencia] Tecnología de espuma totalmente nueva para una capa adicional de resistencia a los golpes

[Estructura doble] Cuerpo de doble capa con interior flexible y exterior duradero

[Tecnología probada] Tecnología Air Cushion para protección antichoque

[Compatibilidad] Perfectamente soporta carga inalámbrica Essential Spigen y compatibilidad con Spigen Glas.tR

[Compatibilidad] Compatible SOLO con Galaxy S8 PLUS (2017) **NO Compatible con Galaxy S8**

New Phoone Cargador Compatible EP-TA20EWE con Cable USB C Carga Rápida 2A para Samsung G950F Galaxy S8, G955F Galaxy S8 Plus, G960F Galaxy S9, G965F Galaxy S9 Plus € 8.95 in stock 1 new from €8.95

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ✔ Cable de carga intercambiable tipo USB-C, se puede utilizar individualmente. Cuenta con 1 metro de longitud, lo que da autonomía para seguir usando el teléfono aunque esté cargando

✔ Carga rápida, la tecnología Quick Charge, también llamada Adaptive Fast Charging de Samsung, permite la carga de dispositivos hasta 2000 mAh, protegiendo de sobretensiones, sobrecargas y cortocircuitos

✔ Tamaño compacto y ajuste perfecto al dispositivo. Recambio indispensable para reemplazar tu cargador original

✔ Compatible con los siguientes dispositivos: A320F Galaxy A3 2017, A520F Galaxy A5 2017, A530F Galaxy A8 2018, A720F Galaxy A7 2017, A730F Galaxy A8 Plus 2018, G950F Galaxy S8, G955F Galaxy S8 Plus, G960F Galaxy S9, G965F Galaxy S9 Plus, N930F Galaxy Note 7, N950F Galaxy Note 8, T820 Galaxy Tab S3 9.7 WiFi, T825 Galaxy Tab S3 9.7 LTE

Cable Usb Tipo C 2M 2M,Cable Cargador para Samsung S20 S21 Plus Ultra FE 5G/A02S,S10 S10E S8 S9,A42 A52 A32 M51,Galaxy Note 20 10 8 9 21,S10 Lite,A8 A9 2018,Motorola Moto G9 G8 Play,3A Carga Rapida € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 1.Compatibilidad Perfecta;Cable usb Tipo C ideal para smartphones tablets y otros dispositivos con conector usb c, como: Samsung S21 S21+ S21 Ultra ,S20 S20+ S20 Ultra,S20 FE 5G,S10 S10E S10+,A02S,S9 S9+,S8 S8+,S10 Lite,Note 10 10+ 9 8 20/20 Ultra,Note 10 Lite/ S10 5G,A52 4G/5G, A72 4G/5G,A32 4G/5G,A12 A42 4G/5G,A8 2018/A9 2018,Motorola G9 G8 /G7 G8 Plus /G7 G8 Play G7 G8 Power,G8 Power Lite

2.Sincronización y Carga:admite salida de hasta 3A de carga segura y es totalmente compatible con Samsung Adaptive Fast Charging(AFC), lo que le permite cargar su Samsung móvil tan rápido como el cable original de Samsung; Compatible con Quick Charge 3.0/2.0, lo que permite proporcionar una carga 5V/3A, 9V/2A ,12V/1.5A a sus moviles, tabletas, cámaras y más dispositivos compatibles con QC 3.0/2.0 según la potencia que se requiere. Soporta la velocidad de transferencia de hasta 480Mbps.

3.Ultra resistente: El cable USB tipo c trenzado de nylon con una resistencia extrema puede resistir 5000+ pruebas de flexión, el soporte en ambos lados se puede insertar la función de "inserción positiva y negativa", los conectores de aleación de aluminio pueden soportar 10.000 pruebas tracción y tracción

4.Lo Que Obtienes:2 Unidades 2M+2M(GRIS) Cable USB Tipo C de nylón para satisfacer todas las necesidades de su conexión diaria, ya sea en su hogar, oficina o automóvil

5.arantía completa: garantía de 12 meses, política de reembolso completa basada en la política de Amazon y servicio de correo electrónico las 24 horas READ Los 30 mejores Auriculares Bluetooth Magneticos capaces: la mejor revisión sobre Auriculares Bluetooth Magneticos

SAMSUNG Original Tipo C Cargador rápido Cargador ep-ta20ewe Color Blanco Incluye Vpower USB Tipo C Cable de Carga Cable de Carga rápida Galaxy S8 S8 + S9 Plus S9 + A3 A5 A7 2017 USB de c € 9.89 in stock 3 new from €8.55

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Producto nuevo con factura – VPower reciclable embalaje

Función de carga rápida Fast Charge

Con protección contra sobrecarga y sobrecalentamiento.

Para cargar y datos sincronizar

Samsung ep-ta20ewe con VPower USB tipo C Cable

XSWO Cristal Templado Samsung S8 Plus [2 Unidades], Protector de Pantalla Samsung Galaxy S8 Plus, [3D Cobertura Completa] [Anti Arañazos] [Fácil Instalar] [Sin Burbujas] [9H Dureza] Vidrio Templado € 8.98 in stock 1 new from €8.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Ultra-Claro & Alta-Sensibilidad]: Solamente 0.26mm de espesor. Desbloqueo rápido, identificación sin obstrucciones. El 99,9% de transmitancia y la adhesión perfecta hacen que la pantalla táctil de cristal templado Samsung Galaxy S8 Plus sea más refinada y suave, manteniendo la capacidad de respuesta original.

[3D Cobertura Completa]: Especialmente diseñado y cortado con precisión. este protector de pantalla cristal cubre toda la pantalla de Samsung Galaxy S8 Plus. El borde curvo del vidrio templado protege los bordes del teléfono del polvo. Mientras tanto compatible con funda.

[Anti-Oil & Anti-Huellas]: La tecnología de polímero anti-huella digital puede reducir efectivamente la adhesión de la huella digital. Evita la formación de manchas y grasa en la pantalla y es fácil de limpiar.

[Protección integral]: La pantalla protectora de vidrio Samsung Galaxy S8 Plus es a anti choque, anti rotura, anti Arañazos. 9H dureza (más duro que un cuchillo) puede evitar los arañazos por cuchillo y llaves y otras objetos. Mientras tanto protege la pantalla de los daños causados ​​por impactos severos.

[Fácil Instalar]: Usando el kit de accesorios en la caja, solo necesita limpiar la pantalla del teléfono, alinearla, presionar para completar la instalación. El vidrio templado Samsung Galaxy S8 Plus se fijará firmemente a su teléfono. Instalación rápida, fuerte adsorción, sin burbujas, sin bordes blancos. Servicio 100% satisfactorio, si tiene alguna pregunta, contáctenos, le responderemos dentro de las 24 horas.

BANNIO Protector de Pantalla Samsung Galaxy S8 Plus,[2 Unidades] 3D Cristal Templado para Samsung Galaxy S8 Plus con Kit de Instalación,9H Dureza,Sin Burbujas € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Paquete Incluye】 2 x Protector Cristal Templado para Samsung Galaxy S8 Plus,1 x Marco de Instalación ,2 x Paño de Microfibra,2 x Toallitas de limpieza con Alcohol ,2 x Pegatinas de Eliminación de Polvo,1x Manual del Usuario.

【Alta Sensibilidad】Mantiene La Experiencia Táctil Original, No Afecta La Sensibilidad de Pantalla Al Usarlo.

【Alta Transparencia】Usado el Revestimiento Oleofóbico y hidrofóbico, No Deja Las Manchas y Huellas Dactilares en la Pantalla y anti-aceite, Mantiene los Colores Originales de la Imagen.

【Alta Fuerte】9H puede brindar la mejor protección para su teléfono móvil. Anti-arañazos, resistente al desgaste, a prueba de extrusión, agua y aceite, fácil de limpiar.

rantía 】 Comuníquese con Nosotros si Tiene Cualquier Problema Dentro, Si Usted No Está Satisfecho, Se Emitirá un Reembolso Total o Reemplazo Gratuito Para Asegurar su Satisfacción.

PLANETMOVIL [[ Compatible con Samsung Galaxy S8 + Plus ]] Funda de Cobertura Completa 360 DE Silicona Delantera + Trasera RIGIDA Doble 100% Transparente € 7.90 in stock 2 new from €7.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Protección Integral 100% transparente

2 fundas que se fusionan en una

No se necesita cristal templado. Protección total de la pantalla con sensibilidad perfecta

COMPATIBLE CON SAMSUNG GALAXY S8 PLUS

DELANTERA SILICONA, FUNDA TRASERA TPU RIGIDO MUY RESISTENTE

COCOMC Funda Compatible para Samsung Galaxy S8 Plus Carcasa+Cristal Templado Protector de Pantalla Slim Hard PC Anti-Choque Cover Anti-Huella Resistente Caja Case:Oro Rosa € 10.98 in stock 1 new from €10.98

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features La Funda Solo Diseñado para Samsung Galaxy S8 Plus Case,Material de Rígida PC Protege todas las partes y es muy segura,Funciona la carga por induccion con la funda puesta,se ajusta al movil al 100% y buena para proteger

Samsung S8 Plus Carcasa Protector Hecho con PC y TPU. Diseño delgado. Respaldo ultra Slim y resistente a los arañazos

La carcasa del Celular es 0.3 mm más alta que la cámara y la pantalla y Vidrio Templado ofrecer protección para la pantalla y la cámara. Tiene un diseño único de la amortiguación: las 4 esquinas absorben los choques con eficacia

Fácil acceso a todos los controles y funciones; Recortes perfectos para altavoces, cámara y otros puertos

Las 3 partes de la carcasa están incrustadas hebilla incrustada fácil de instalar y quitar,Samsung Galaxy S8 Plus Cover Caso Proporcionar múltiples opciones de color

JSAUX Cable USB C [1M+2M,2Pack] Duradera 3A Cable USB Tipo C Carga Rápida Nylon Trenzado para Samsung S20 S10 S9 S8 Plus A3 A5 2017 Note10 9 8,Xiaomi Mi A1 A2,Huawei P10 P9,Google Pixel,LG,Sony-Rojo € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [Material de grado militar]:Cable USB C JSAUX la epidermis está hecha de fibra de nylon militar, cuidadosamente tejida para evitar el enredo. Mejore la tenacidad y la resistencia al desgaste.Se han agregado cubiertas protectoras a ambos puertos.Carcasa de aluminio de alta calidad para un cable más resistente. El cable trenzado de nylon de primera calidad USB tipo C aumenta la durabilidad adicional.

[Soporte de carga rápida y sincronización rápida]: 2 en 1, la combinación de las funciones de transferencia de datos y carga de energía. La transmisión por cable a velocidades de hasta 480 MBPS que admiten 3A de carga rápida también. Si desea implementar la función de carga rápida, le recomendamos que utilice el enchufe del cargador original.

[Longitud adecuada] Longitud de cable usb c 1M+2M. Se aplica a una variedad de escenarios diarios.Además, no necesita preocuparse por la seguridad de usar su dispositivo mientras se está cargando.El cable tiene un velcro para un fácil almacenamiento.

[Alcance del servicio]: Ofrecemos 18 meses de servicio de garantía y 24 horas de servicio al cliente. El cable USB C es compatible con la carga rápida y la sincronización rápida, con Samsung Galaxy S20/S10/S9/S8, Note 10/9/8, XIaomi Mi A1, Mi A2, Mi Mix 2, Mi Max 3, Mi 8, Mi 8 Lite, Mi 6, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi Note2 y otros dispositivos USB compatibles también.

[Aviso]: El cliente que posee el píxel de Google debe utilizar el cargador de origen. Debido a que Google pixel usa el protocolo de carga privado de Google, Google pixel está equipado con un cargador de pared C-port en oficial. Si desea implementar la función de carga rápida, es necesario que se combine con el cargador original o se cargará normalmente.

