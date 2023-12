Inicio » Electrónica Los 30 mejores geforce gtx 1060 capaces: la mejor revisión sobre geforce gtx 1060 Electrónica Los 30 mejores geforce gtx 1060 capaces: la mejor revisión sobre geforce gtx 1060 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de geforce gtx 1060?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ geforce gtx 1060 del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



ZOTAC Gaming GeForce GTX 1650 4Go € 167.16 in stock 18 new from €164.78 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 4895173627767

ZT-T16520S-10M

MSI GeForce GTX 1630 4GT LP OC Tarjeta gráfica - 4GB GDDR6, 12 Gbps/ 64-bit, PCIe 3.0, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a € 190.41 in stock 23 new from €190.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño compacto para ahorrar espacio

Los dos ventiladores cubren más superficie del disipador para eliminar el calor de forma más eficiente

Escáner OC: Una función automatizada encuentra los ajustes de overclock más estables

Tarjeta Gráfica GTX 1060, Tarjeta Gráfica de Video para Juegos GDDR5 de 6GB/5GB/3GB de 192 Bits con Ventiladores Duales, HDMI/DVI/DP, Tarjeta Gráfica para Computadora, Compatible con 4K HDR(6 GB) € 253.54 in stock 1 new from €253.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GDDR5 192 bits: la tarjeta gráfica de computadora es una tarjeta gráfica de memoria de video GDDR5 (192 bits), con potentes capacidades de procesamiento de imágenes, reloj de impulso de 1759 MHz, frecuencia principal de memoria de video de 8008 MHz

Amplia compatibilidad: la tarjeta gráfica GPU es compatible con 1060 GAMING, para 06G P4 6161 KR, para 6GB GDDR5, para ACX 2.0

Tecnología 4K HDR: la tarjeta gráfica de 192 bits admite una imagen grande más clara y brillante, es compatible con la tecnología HDR y presenta los detalles de las partes oscuras y brillantes que no se podían mostrar antes.

Buena estabilidad: la tarjeta gráfica para juegos adopta una placa PCB y condensadores resistentes a altas temperaturas, lo que garantiza juegos y entretenimiento más estables.

Ventiladores duales: la tarjeta gráfica GDDR5 está equipada con ventiladores duales de refrigeración para un mayor flujo de aire, un funcionamiento silencioso y sin molestias por ruido

nVidia Geforce GTX 1060 6 GB tarjeta gráfica de vídeo GPU actualización para Alienware 18 17 15 R1 R2 R3 R4 M17X R5 M18X R3 Gaming Laptop, GDDR5 6 GB N17E-G1-A1 MXM 3.0 VGA Junta € 179.55 in stock 1 new from €179.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Es una tarjeta gráfica interna discreta original para portátiles Dell/HP/MSI/Clevo para juegos fabricada por NVIDIA. No es un producto minorista, por lo que no hay paquete original al por menor o accesorios como software, manual de usuario, disco de controlador, etc. Puedes obtener accesorios del lugar antiguo, como soporte X, disipador de calor o cable de conexión.

Condición: nuevo, nunca utilizado. Es normal si ves algunos arañazos o compuestos térmicos en el chip, porque debemos probarlo antes del envío. La tarjeta gráfica MXM se prueba en portátil y marca 3D antes de enviarla. Algunas computadoras portátiles necesitan actualizar la biografía y ser compatibles. Si el controlador de la tarjeta MXM entra en conflicto con algún controlador de dispositivo en la computadora portátil, es posible que sea necesario volver a instalar el sistema operativo.

Modelo: NVIDIA GeForce GTX 1060, memoria GDDR5 de 6 GB, tipo MXM 3.0B. Compatible con Windows 7/8/10. La mejor opción para actualizar o reemplazar la tarjeta antigua en los portátiles para juegos Dell MSI Clevo. Si no estás seguro de la compatibilidad, ponte en contacto con nosotros antes de realizar el pedido.

La Nvidia GeForce GTX 1060 móvil es una tarjeta gráfica para portátiles de gama alta. Se basa en la arquitectura Pascal y se fabrica en FinFET de 16 nm en TSMC. La GPU utiliza el chip GP106 más pequeño. En comparación con la versión de escritorio de la GTX 1060, la versión portátil ofrece la misma cantidad de sombreadores pero velocidades de reloj ligeramente más bajas. El TDP es ligeramente menor que la antigua GTX 970M (predecesora).

Ofrecemos tres meses de garantía en el producto y servicio posventa de un año. Más de diez años de experiencia en tarjetas gráficas para portátiles nos permiten tener la capacidad de proporcionarte productos de alta calidad y soporte técnico profesional de por vida. Apreciamos tu confianza, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. READ Los 30 mejores Telefono Inalambrico Fijo capaces: la mejor revisión sobre Telefono Inalambrico Fijo

Annadue GTX 1060 GDDR5 Tarjeta Gráfica de PC de Escritorio con Doble Ventilador 4K HDR 8008MHz para GTX 1060 6GB, GTX 1060 5GB, GTX 1060 3GBGTX 1060 6GB, GTX 1060 5GB, GTX 1060 3GB.(3 GB) € 219.41 in stock 2 new from €219.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GDDR5 192 bits: la tarjeta gráfica de computadora es una tarjeta gráfica de memoria de video GDDR5 (192 bits), con potentes capacidades de procesamiento de imágenes, reloj de impulso de 1759 MHz, frecuencia principal de memoria de video de 8008 MHz

Amplia compatibilidad: la tarjeta gráfica GPU es compatible con 1060 GAMING, para 06G P4 6161 KR, para 6GB GDDR5, para ACX 2.0

Tecnología 4K HDR: la tarjeta gráfica de 192 bits admite una imagen grande más clara y brillante, es compatible con la tecnología HDR y presenta los detalles de las partes oscuras y brillantes que no se podían mostrar antes.

Buena estabilidad: la tarjeta gráfica para juegos adopta una placa PCB y condensadores resistentes a altas temperaturas, lo que garantiza juegos y entretenimiento más estables.

Ventiladores duales: la tarjeta gráfica GDDR5 está equipada con ventiladores duales de refrigeración para un mayor flujo de aire, un funcionamiento silencioso y sin molestias por ruido

ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce GTX 1650 V2 OC Edition - Tarjeta Gráfica Gaming (PCIe 3.0, 4GB GDDR6, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a, lubricante de grado espacial, diseño compacto, GPU Tweak III) € 194.40 in stock 22 new from €194.40 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La GeForce GTX 1650 está diseñada con el extraordinario rendimiento gráfico de la galardonada arquitectura NVIDIA Turing

GDDR6 ultrarrápida con más de un 50% más de ancho de banda de memoria que nuestra generación anterior para juegos más exigentes

GeForce Experience te permite capturar y compartir vídeos, capturas de pantalla y livestreams con tus amigos, mantener los controladores GeForce actualizados y optimizar fácilmente los ajustes del juego

OC edition: Hasta 1665 MHz (Modo OC)/1635 MHz (Modo normal)

El lubricante de grado espacial otorga más durabilidad a los doble rodamientos de bolas

RAGE AMD Radeon RX 580 8GB Tarjeta Grafica PC Gaming € 110.00

€ 88.00 in stock

2 used from €88.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MEMORIA GDDR5 DE 8 GB】Alta capacidad de procesamiento gráfico, ya que cuenta con una velocidad de GPU de 1284 MHz y una memoria de juego de alto rendimiento que puede llegar hasta los 7000 MHz. Esto se traduce en una experiencia de juego y aplicación mucho más fluida y sin interrupciones.

【BAJO CONSUMO】Ahorrarás en tu consumo en usos intensivos comparandola con otras tarjetas, compatible con fuentes de alimentación de 500W conexión de 8 pines.

【ALTO RENDIMIENTO】Perfecta para juegos y edición gráfica, máxima fluidez con configuraciones a 1080p.

【GARANTIA】Analizamos exhaustivamente el rendimiento para asegurar tu satisfacción.

【MÁXIMA COMPATIBILIDAD】Con puerto HDMI, DP y DVI para conectarlo directamente a tus pantallas.

ASUS Phoenix NVIDIA GeForce GTX 1650 V2 EVO OC Edition - Tarjeta Gráfica (PCIe 3.0, 4GB GDDR6, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4a, DVI-D, doble rodamiento de bolas, Auto-Extreme) € 185.87 in stock 29 new from €185.11 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 está fabricada con el potente rendimiento gráfico de la galardonada arquitectura NVIDIA Turing; mejora tu experiencia de juego con GeForce GTX

GDDR6 ultrarrápida con más de un 50% más de ancho de banda de memoria que nuestra generación anterior para juegos más exigentes

GeForce Experience te permite capturar y compartir vídeos, capturas de pantalla y livestreams con tus amigos, mantener los controladores GeForce actualizados y optimizar fácilmente los ajustes del juego

OC edition: Hasta 1635 MHz (Modo OC)/ 1605MHz (Modo normal)

La resistencia IP5X ofrece protección contra la entrada de partículas para una mayor durabilidad

Topiky Tarjeta Gráfica GTX 1060, Tarjeta Gráfica para Juegos GDDR5 de 6GB/5GB/3GB 192bit 4K HDR 8008MHz Frecuencia de Memoria, Interfaz HDMI DVI DP, Ventiladores Duales(5 GB) € 269.11 in stock 2 new from €269.11

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【GDDR5 192bit】: la tarjeta gráfica de computadora es una tarjeta gráfica de memoria de video GDDR5 (192 bits), con potentes capacidades de procesamiento de imágenes, reloj de impulso de 1759 MHz, frecuencia principal de memoria de video de 8008 MHz

【Amplia compatibilidad】: la tarjeta gráfica GPU es compatible con 1060 GAMING, para 06G P4 6161 KR, para 6GB GDDR5, para ACX 2.0

【Tecnología 4K HDR】: la tarjeta gráfica de 192 bits admite una imagen grande más clara y brillante, admite la tecnología HDR y presenta los detalles de las partes oscuras y brillantes que no se podían mostrar antes

【Buena estabilidad】: la tarjeta gráfica para juegos adopta una placa PCB y condensadores resistentes a altas temperaturas, lo que garantiza juegos y entretenimiento más estables.

【Ventiladores duales】: la tarjeta gráfica GDDR5 está equipada con ventiladores duales de refrigeración para un mayor flujo de aire, un funcionamiento silencioso y sin molestias por ruido

MSI Geforce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC - Tarjeta gráfica (6 GB GDDR6, 192 bit, Boost: 1815 MHz, DisplayPort x 3, HDMI 2.0b x 1) € 239.90

€ 230.64 in stock 9 new from €321.53

10 used from €230.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PCI Express x16 3.0

Memoria: 6GB GDDR6

Memoria Bus: 192-bit

Output Displayport x 3, HDMI 2.0b x 1

Velocidad de la memoria: 14 Gbps

PNY Tarjeta Grafica GeForce® GTX 1650 4GB GDDR6 Verto Dual Fan € 175.48 in stock 15 new from €175.48 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Arquitectura NVIDIA Turing, con frecuencia de 1410 MHz y frecuencia boost de 1590 MHz para ayudar a satisfacer las necesidades de los juegos más exigentes

4GB GDDR6 (128 bits), 896 CUDA cores y hasta 192 GB/s de banda ancha de memoria proporcionan la memoria necesaria para crear un realismo visual sorprendente

Interfaz PCI Express 3.0: ofrece compatibilidad con una gran variedad de sistemas. También incluye salidas DisplayPort, DVI-D y HDMI para mayor conectividad

Turing Shaders - ejecución simultánea de operaciones de enteros y punto flotante, tecnología de sombreado adaptable y una nueva arquitectura de memoria unificada que permiten un mayor rendimiento en los juegos de hoy en día

NVIDIA GeForce Experience: captura y comparte vídeos, capturas de pantalla y retransmisiones en directo con tus amigos. Mantén tus controladores actualizados y optimiza la configuración de tus juegos. Es el compañero esencial de tu tarjeta gráfica GeForce.

Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC Targeta gráfica - 8GB GDDR6, 128-bit, PCI-E 4.0, 1792MHz Core Clock, 1x DP 1.4, 1x HDMI 2.1, NVIDIA Ampere - GV-N3050WF2OC-8GD € 268.41

€ 249.99 in stock 26 new from €249.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo y marca: Gigabyte GeForce RTX 3050 WINDFORCE OC

Componente informático

Pieza de recambio

Tarjetas Gráficas GTX1060, Tarjeta Gráfica para Juegos HDMI DVI GDDR5 192bit 1506/1709mhz para GeForce 1060 6GB, Compatible con DirectX 12, OpenGL 4.5, Características 3D Shader Model 5.0,(3 GB) € 279.48 in stock 2 new from €279.48

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesamiento de imágenes: tarjeta gráfica de memoria de video GDDR5 (192 bits), potente capacidad de procesamiento de imágenes, frecuencia central de 1506/1709 MHz, frecuencia principal de memoria de video de 8008 MHz.

API 3D: la tarjeta gráfica GDDR5 admite DirectX 12, openGL 4.5, características 3D Shader Model 5.0.

Tecnología 4K HDR: imagen grande más clara y brillante, admite tecnología HDR, mejora significativamente la claridad, el brillo y el color de la imagen, y presenta detalles oscuros y detalles brillantes que no se podían mostrar antes.

Buena estabilidad: la tarjeta gráfica de doble ventilador está hecha de placa PCB, aleación de aluminio y material ABS, condensador resistente a altas temperaturas, más estable para juegos y entretenimiento.

Buena disipación de calor: la tarjeta gráfica GPU está equipada con ventiladores duales de refrigeración, que pueden proporcionar más flujo de aire, buena disipación de calor, funcionamiento silencioso, sin interferencias de ruido.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1050 Ti, 4G 128 bits, GDDR5, DisplayPort, HDMI, DVI-D, Tarjeta de Video de Escritorio para PC, PCI Express X16 € 199.99 in stock 1 new from €199.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Arquitectura Pascal y experiencia superior: Nvidia GTX 1050 Ti es una GPU principal basada en la arquitectura Pascal, al contrario de los modelos más rápidos, el GTX 1050 utiliza el chip GP107, que se fabrica en un proceso FinFET de 14 nm. Está equipado con 768 núcleos CUDA y memoria GDDR5 de 4 GB con una velocidad de datos de 7 Gbps, características para ofrecer las experiencias de juego más rápidas, suaves y eficientes de energía.

2 ventiladores de refrigeración y se mantiene fresco: esta tarjeta gráfica para juegos está equipada con ventiladores de refrigeración independientes dobles que proporcionan bajo ruido y gran flujo de aire, mantienen la GPU más fresca y funcionando durante más tiempo, hace que los juegos de PC, HTPC y multimedia funcionen a una temperatura más baja, mayor eficiencia.

Múltiples interfaces y alta definición: la tarjeta de video 1050 ti tiene 3 monitores compatibles con DVI-D + DP 1.4 + HDMI 2.0b y mayor resolución, muestra más detalles y una calidad de imagen más clara, soporta pantalla de hasta 8K a 60 Hz, ofrece más las últimas funciones de juego GeForce.

Ranura PCI Express 3.0 y durabilidad: la tarjeta gráfica para juegos PCI Express con ranura PCI Express 3.0, fácil de conectar y usar, cómoda de usar. Mientras tanto, los componentes electrónicos de alta calidad y las placas PCB garantizan compatibilidad y estabilidad.

Bajo consumo y alimentación independiente: el consumo de energía de la tarjeta gráfica es bajo y estable, y el TDP de 75 W. No hay fuente de alimentación externa, el condensador de estado sólido garantiza un bajo consumo de energía y un alto rendimiento. Si tienes algún problema con las tarjetas gráficas, ponte en contacto con nosotros lo antes posible a través de Amazon. READ Los 30 mejores Protector De Pantalla Samsung S8 capaces: la mejor revisión sobre Protector De Pantalla Samsung S8

EVGA GeForce RTX 2060 SC, OVERCLOCKED, 2.75 Slot Extreme Cool, 70C Gaming, 06G-P4-2062-KR, 6GB GDDR6, Color Negro € 511.99

€ 450.89 in stock 3 new from €450.89

20 used from €203.46 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El producto cumplirá con las expectativas de los jugadores, pero también de los entusiastas de la informática. Máximo digital: 7680x4320

El producto cumplirá con las expectativas de los jugadores, pero también de los entusiastas de la informática.

Nota La tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 SUPER es una tarjeta gráfica PCI Express 3.0 × 16. Es posible que su equipo ya tenga una tarjeta gráfica instalada en la ranura PCI Express. Si ese es el caso, tendrás que quitar esta tarjeta gráfica y sustituirla por la tarjeta gráfica GeForce RTX 2060 SUPER. Si no tienes una tarjeta gráfica, significa que tu placa base tiene una tarjeta gráfica (hay un chip gráfico instalado en tu

Tarjeta Gráfica GDDR5, GTX 1060 6GB/5GB/3GB GDDR5 Tarjeta Gráfica para Juegos de 192 Bits, Ventiladores Duales 4K HDR de bajo Ruido, Interfaz HDMI DVI DP, para Computadora de Escritorio(3 GB) € 188.02 in stock 1 new from €188.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Procesamiento de imágenes】: tarjeta gráfica de memoria de video GDDR5 (192 bits), potente capacidad de procesamiento de imágenes, frecuencia central de 1506/1709 MHz, frecuencia principal de memoria de video de 8008 MHz.

【API 3D】: la tarjeta gráfica GDDR5 es compatible con DirectX 12, openGL 4.5, características 3D Shader Model 5.0.

【Tecnología 4K HDR】: imagen grande más clara y brillante, admite tecnología HDR, mejora significativamente la claridad, el brillo y el color de la imagen, y presenta detalles oscuros y detalles brillantes que no se podían mostrar antes.

【Buena estabilidad】: la tarjeta gráfica de doble ventilador está hecha de placa PCB, aleación de aluminio y material ABS, condensador resistente a altas temperaturas, más estable para juegos y entretenimiento.

【Buena disipación de calor】: la tarjeta gráfica GPU está equipada con ventiladores duales de refrigeración, que pueden proporcionar más flujo de aire, buena disipación de calor, funcionamiento silencioso, sin interferencias de ruido.

LBEC Tarjeta gráfica, tecnología 4K HDR GDDR5, Ventilador Dual, Tarjeta gráfica de bajo Ruido para PC de Escritorio GTX 1060 3GB € 211.36 in stock 2 new from €211.36 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología 4K HDR: imagen grande más clara y brillante, admite tecnología HDR, mejora significativamente la claridad, el brillo y el color de la imagen, y presenta detalles oscuros y detalles brillantes que no se podían mostrar antes.

API 3D: la tarjeta gráfica GDDR5 admite DirectX 12, openGL 4.5, características 3D Shader Model 5.0.

Buena disipación de calor: la tarjeta gráfica GPU está equipada con ventiladores duales de refrigeración, que pueden proporcionar más flujo de aire, buena disipación de calor, funcionamiento silencioso, sin interferencias de ruido.

Buena estabilidad: la tarjeta gráfica de doble ventilador está hecha de placa PCB, aleación de aluminio y material ABS, condensador resistente a altas temperaturas, más estable para juegos y entretenimiento.

Procesamiento de imágenes: tarjeta gráfica de memoria de video GDDR5 (192 bits), potente capacidad de procesamiento de imágenes, frecuencia central de 1506/1709 MHz, frecuencia principal de memoria de video de 8008 MHz.

MAXSUN GEFORCE GT 1030 4GB GDDR4 tarjeta gráfica de vídeo GPU Mini ITX diseño, HDMI, DVI-D, sistema de enfriamiento de un solo ventilador € 109.99 in stock 1 new from €109.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PCB chapado en plata y todos los condensadores sólidos proporcionan una temperatura más baja, mayor eficiencia y estabilidad

Ventilador único de 9 cm que proporciona bajo ruido y un gran flujo de aire

Tamaño ITX perfecto en cualquier caso

Velocidad de memoria de hasta 1380 MHz, 4 GB GDDR4, 2100 MHz

Compatible con tecnología de aceleración física PhysX, NVIDIA CUDA, decodificación de hardware PureVideo HD 4K, superresolución dinámica, MFAA, GeForce 3D Vision, GameWorks, G-Sync-Ready, GameStream-Ready, GeForce ShadowPlay, GPU Boost 3.0

LIGUSTRUM Geforce Gtx 1060 6Gb Dual Graphics Cooling Fan Ga91S2UCompatible Con Palit Geforce Gtx1060 Gtx1080 Gtx1070 € 15.72 in stock 1 new from €15.72 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Descripción del producto: Voltaje: DC 12V; Corriente: 0,40 amperios

1. Alto rendimiento: hecho a medida para jugadores, adecuado para varios modelos en el mercado, brindándole una experiencia más cómoda

2. Reducción de ruido: reduzca el ruido durante el funcionamiento y brinde el entorno más silencioso

Modelo: GTX1060; Tipo de radiador: Ventilador

Tarjeta Gráfica GTX 1050 4GB, Tarjeta Gráfica DDR5 128bit 1250MHz, Tarjeta de Video PCI Express 2.0 PC para Computadora de Escritorio con Doble Ventilador € 121.34 in stock 2 new from €121.34 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El chip se puede identificar automáticamente y admite la descarga en línea y la instalación de actualización del controlador

La tarjeta gráfica de la computadora tiene una temperatura de trabajo más baja y una mayor eficiencia, lo que puede satisfacer sus necesidades de manera efectiva

La tarjeta gráfica tiene un bajo nivel de ruido y un funcionamiento silencioso, lo que brinda un mejor entorno para juegos y multimedia.

Fácil de usar y con buen rendimiento, con tamaño pequeño, conveniente para transportar y almacenar

Tarjeta gráfica de escritorio hecha de materiales ABS, resistente y duradera, tiene una larga vida útil

Tarjeta de video gráfica de 6 GB para MSI GT60 GT70 GT72 GT80 Clevo P150EM P150EM P170EM P370EM P570WM P750 P870DM Gaming Laptop nVidia Geforce GTX 1060 GDDR5, MXM VGA Board € 179.55 in stock 1 new from €179.55 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se trata de una tarjeta gráfica independiente interna original para portátiles Dell/HP/MSI/Clevo para juegos fabricados por NVIDIA. No es un producto al por menor, por lo que no hay ningún paquete original o accesorios como software, manual de usuario, disco de controlador, etc. Puedes obtener accesorios del antiguo lugar, como soporte X, disipador de calor o cable de conexión.

Estado: nuevo, nunca usado. Es normal si ves algunos arañazos o compuestos térmicos en el chip, porque debemos probarlo antes de enviarlo. La tarjeta gráfica MXM se prueba en el portátil y la marca 3D antes de enviarla. Algunas de las laptops necesitan actualizar la biografía y ser compatibles. Si el controlador de la tarjeta MXM entra en conflicto con algún controlador de dispositivo en la computadora portátil, el sistema operativo tal vez necesite volver a instalar.

Modelo: NVIDIA GeForce GTX 1060, memoria GDDR5 de 6 GB, MXM 3.0B. Compatible con Windows 7/8/10. La mejor opción para actualizar o reemplazar la vieja tarjeta de los portátiles para juegos Dell MSI Clevo. Si no está seguro de la compatibilidad, por favor póngase en contacto con nosotros antes de realizar el pedido.

El móvil Nvidia GeForce GTX 1060 es una tarjeta gráfica para portátiles de gama alta. Se basa en la arquitectura Pascal y se fabrica en FinFET de 16 nm en TSMC. La GPU utiliza el chip GP106 más pequeño. En comparación con la versión de escritorio de la GTX 1060, la versión portátil ofrece la misma cantidad de sombreadores, pero velocidades de reloj ligeramente inferiores. La TDP es ligeramente menor que la vieja GTX 970M (predecesor).

Ofrecemos tres meses de garantía en el producto y servicio después de todo el año. Más de diez años de experiencia en tarjetas gráficas para portátiles nos permite tener la capacidad de proporcionarle productos de calidad premium y soporte técnico profesional de por vida. Apreciamos su confianza, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Tarjeta gráfica Dpofirs GTX 1060, Tarjeta gráfica para Ordenador 6GB/5GB/3GB GDDR5 192bit con Doble Ventilador Tecnología 4K HDR 8008MHz Tarjeta gráfica Gaming con HDMI DVI DP (5GB) € 267.09 in stock 1 new from €267.09 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GDDR5 192 bits: la tarjeta gráfica de computadora es una tarjeta gráfica de memoria de video GDDR5 (192 bits), con potentes capacidades de procesamiento de imágenes, reloj de impulso de 1759 MHz, frecuencia principal de memoria de video de 8008 MHz

Amplia compatibilidad: la tarjeta gráfica GPU es compatible con 1060 GAMING, para 06G P4 6161 KR, para 6GB GDDR5, para ACX 2.0

Tecnología 4K HDR: la tarjeta gráfica de 192 bits admite una imagen grande más clara y brillante, es compatible con la tecnología HDR y presenta los detalles de las partes oscuras y brillantes que no se podían mostrar antes.

Buena estabilidad: la tarjeta gráfica para juegos adopta una placa PCB y condensadores resistentes a altas temperaturas, lo que garantiza juegos y entretenimiento más estables.

Ventiladores duales: la tarjeta gráfica GDDR5 está equipada con ventiladores duales de refrigeración para un mayor flujo de aire, un funcionamiento silencioso y sin molestias por ruido

Nueva tarjeta gráfica de repuesto GDDR5 de 6 GB para Dell Precision M6700 M6800 7710 HP EliteBook 8740W 8770W estación de trabajo portátil, nVidia Geforce GTX 1060, GPU MXM VGA video tarjeta € 185.30 in stock 1 new from €185.30 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se trata de una tarjeta gráfica independiente interna original para los portátiles gaming Dell/ MSI fabricados por NVIDIA. No es un producto al por menor, por lo que no hay ningún paquete original o accesorios como software, manual de usuario, disco de controlador, etc. Puedes obtener accesorios del antiguo lugar, como soporte X, disipador de calor o cable de conexión.

Estado: nuevo. La tarjeta gráfica MXM se prueba en el portátil y la marca 3D antes de enviarla. Algunas de las laptops necesitan actualizar la biografía y ser compatibles. Si el controlador de la tarjeta MXM entra en conflicto con algún controlador de dispositivo en la computadora portátil, el sistema operativo tal vez necesite volver a instalar.

Modelo: NVIDIA GeForce GTX 780M, memoria GDDR5 de 4 GB, MXM 3.0B. Compatible con Windows 7/8/10. La mejor opción para actualizar o reemplazar la tarjeta antigua de los portátiles Dell Alienware, MSI y Cleve. Si no está seguro de la compatibilidad, por favor póngase en contacto con nosotros antes de realizar el pedido.

La NVIDIA GeForce GTX 780M es una tarjeta gráfica de alta gama compatible con DirectX 11 para portátiles. Se basa en el mismo chip que la GeForce GTX 680MX pero ofrece un reloj de núcleo más alto con un TDP inferior. Se basa en la arquitectura Kepler GK104 de 28 nm similar a la GTX 680M, pero cuenta con más núcleos CUDA (1536 contra 1344), una mayor velocidad de reloj y GPU Boost 2.0. A partir del verano de 2013, es la tarjeta gráfica portátil más rápida del mercado

Ofrecemos tres meses de garantía en el producto y servicio después de todo el año. Más de diez años de experiencia en tarjetas gráficas para portátiles nos permite tener la capacidad de proporcionarle productos de calidad premium y soporte técnico profesional de por vida. Apreciamos su confianza, no dude en ponerse en contacto con nosotros. READ Los 30 mejores Cargador Huawei P8 Lite capaces: la mejor revisión sobre Cargador Huawei P8 Lite

Tarjetas Gráficas GTX1060, Tarjetas Gráficas para Computadora GDDR5 192bit 1506/1709mhz Tarjeta Gráfica HDMI DVI para GeForce 1060 6GB, Compatible con DirectX 12, OpenGL 4.5, Características(3 GB) € 188.41 in stock 2 new from €188.41 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Procesamiento de imágenes: tarjeta gráfica de memoria de video GDDR5 (192 bits), potente capacidad de procesamiento de imágenes, frecuencia central de 1506/1709 MHz, frecuencia principal de memoria de video de 8008 MHz.

API 3D: la tarjeta gráfica GDDR5 admite DirectX 12, openGL 4.5, características 3D Shader Model 5.0.

Tecnología 4K HDR: imagen grande más clara y brillante, admite tecnología HDR, mejora significativamente la claridad, el brillo y el color de la imagen, y presenta detalles oscuros y detalles brillantes que no se podían mostrar antes.

Buena estabilidad: la tarjeta gráfica de doble ventilador está hecha de placa PCB, aleación de aluminio y material ABS, condensador resistente a altas temperaturas, más estable para juegos y entretenimiento.

Buena disipación de calor: la tarjeta gráfica GPU está equipada con ventiladores duales de refrigeración, que pueden proporcionar más flujo de aire, buena disipación de calor, funcionamiento silencioso, sin interferencias de ruido.

MSI GeForce GTX 1060 OC V1, 6GB GDDR5 (192 bit), 2xHDMI, DVI, GTX_1060_Armor_6G_OCV1 (GDDR5 (192 bit), 2xHDMI, DVI, 2xDP) € 1,142.00 in stock 1 new from €1,142.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GTX_1060_ARMOR_6G_OCV1

MSI GeForce GTX 1060 - Tarjeta gráfica de 6 GB Gaming (PCIE 3.0, GDDR5, 192 bit, 8.000 GHz, 1708 MHz, DVI+HDMI+3xDP) Color Negro € 179.99 in stock

1 used from €179.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Potencia eléctrica de 450 W

Factor de forma ATX

Procesador gráfico: Radeon RX 470

Interfaz PCI Express x16 3.0 con 2 ranuras

8 GB de memoria RAM

Palit NE51060015J9-1061F GeForce GTX 1060 6GB GDDR5 - Tarjeta gráfica (NVIDIA, GeForce GTX 1060, 7680 x 4320 Pixeles, 1506 MHz, 1708 MHz, 7680 x 4320 Pixeles) € 149.99 in stock

1 used from €149.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GeForce GTX 1060

Core Clock 1506 MHz

Boost Clock 1708 MHz

Palit NE51060015J9D - Placa Grafica NVIDIA GeForce GTX 1060 € 184.99 in stock

1 used from €184.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Placa grafica

Placa gaming

Alto rendimiento

Original 6 GB tarjeta gráfica GPU reemplazo de actualización, modelo: nVidia Geforce GTX 1060, para MSI Clevo Dell HP Gaming ordenador portátil, N17E-G1-A1 MXM 3.0B VGA Video Board Reparación piezas € 145.66 in stock

1 used from €145.66 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelo: GeForce GTX 1060. Fabricante: NVIDIA. Estado: como nuevo. Garantía: tres meses.

No hay paquete original, software, manual de usuario, disco de controlador, etc. No incluye accesorios, puedes obtener soporte X, disipador de calor o cable de conexión desde el lugar antiguo.

La mejor opción para actualizar o reemplazar la vieja tarjeta de los portátiles Dell MSI Clevo. Compatible con Windows 7/8/10. Póngase en contacto con nosotros si no está seguro de la compatibilidad.

Lo probaremos antes del envío, por lo que puedes ver algunos arañazos o compuestos térmicos en el chip. Algunos ordenadores portátiles necesitan actualizar la biografía. Si la tarjeta MXM entra en contacto con algún controlador de dispositivo en la laptop, el sistema operativo puede necesitar reinstalar.

Se requiere habilidad profesional para instalar la tarjeta gráfica. Por favor, llévalo para reparar la tienda cerca si no sabes cómo hacerlo. No proporcionamos tutorial de instalación.

MSI GeForce GTX 1050 Ti Gaming X 4G - Tarjeta gráfica (refrigeración Twin Frozr Vi, 4 GB Memoria GDDR5) € 139.99 in stock

1 used from €139.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Refrigeración Twin Frozr VI

Elimina el ruido de los ventiladores deteniéndolos en situaciones de baja carga con la tecnología Zero Frozr

4 GB memoria GDDR5

Refuerzo trasero "Backplate" para una mayor robustez

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de geforce gtx 1060 disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de geforce gtx 1060 en el mercado. Puede obtener fácilmente geforce gtx 1060 por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de geforce gtx 1060 que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca geforce gtx 1060 confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente geforce gtx 1060 y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para geforce gtx 1060 haya facilitado mucho la compra final de

geforce gtx 1060 ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.