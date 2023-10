Inicio » Electrónica Los 30 mejores Adaptador Micro Usb Tipo C capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Micro Usb Tipo C Electrónica Los 30 mejores Adaptador Micro Usb Tipo C capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Micro Usb Tipo C 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

GeekerChip Adaptador USB C a Micro USB,Micro USB a Type C Conector para Galaxy S10+/S9,Mate 20/30/30Pro,P20/30,Honor 10/20,Xiaomi 9/9Pro,Redmi Note 8/7[6 Pack] € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador USB C a Micro USB: Girar puerto USB-C en un puerto micro USB para la conexión conveniente. Puede cargar su teléfono móvil o computadora de USB C con sólo un cable de Micro USB, evita desperdiciar de nuevo cable por la innovación electrónica.

Transmisión de Datos Rápido: conector USB 2.0 proporciona una transferencia de datos más rápida a la máxima velocidad de 480Mbps estable y rápido. Al revés compatible con USB1.1 / USB 1.0

Dispositivos compatibles:Galaxy S8/S8+/A3 2017/A5 2017, LG G6/G5, Asus Zenfone 3, Nexus 6P/5X, Oneplus 2/3/5, Xiaomi Mi 5/6, New Apple MacBook 12'', MacBook Pro 2016, ChromeBook Pixel, Nokia N1 Tablet y Otros USB Tipo-C Dispositivos

Fácil de Llevar: Se puede llevar en el billetera o bolso portátil. Este adaptador es su mejor opción en su vida diaria o viaje de negocio

Contenido del Embalaje: [6 Pack] GeekerChip Adaptador USB Type C a Micro USB, Garantía de por vida y servicio al cliente.

REY - Pack 2 Unidades Adaptador Conversor Carga Datos USB 3.1 Tipo C Hembra a Micro USB Macho Negro € 3.75

in stock 2 new from €3.50

Amazon.es Features Conector 1: Micro USB Macho.

Conector 2: USB 3.1 Tipo “C” Hembra.

Para Carga y Sincronización de Datos.

Fácil de Poner y Quitar.

Diseño Ligero y Compacto.

REY Adaptador Micro USB Hembra a USB 3.1 Tipo C Macho Conector Conversor Gris € 3.75

in stock 2 new from €2.99

Amazon.es Features Adaptador Micro USB Hembra a USB 3.1 Tipo C Macho.

Diseño ligero, resistente y compacto.

Fácil de poner y quitar.

2,4 Cm.de longitud.

Color gris.

iZhuoKe Adattatore USB C a Micro USB Femmina[4 Pezzi],Adattatore USB C a Micro USB,USB C Adapter USB Type C Adattatore Connettore per Samsung,Google Pixel,Huawei,MacBook Pro € 4.99 in stock 3 new from €4.99

Free shipping

Amazon.es Features Part Number I-Micro-Type-c-4Pack Model I-Micro-Type-c-4Pack Color 2 Negro+2 Blanco

Mepsies Adaptadores USB C (4 Piezas), Adaptador USB C a USB 3.0 OTG, Adaptador Micro USB a USB C Compatible con MacBook Pro, Samsung Galaxy, Celulares, Portátil, PC, en el Coche y Más (Negro) € 6.99

€ 5.59 in stock 1 new from €5.59

Free shipping

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Combo de Adaptadores USB C: Adaptador USB 3.0 hembra a USB-C macho x1, Adaptador USB C hembra a USB 3.0 macho x1, Adaptador Micro-USB hembra a USB-C macho x1, Adaptador USB-C hembra a Micro-USB macho x1. Compatible con cable USB, unidad flash USB, lector de tarjetas USB, teclado USB, mouse, etc.

Este adaptador USB C a USB 3.0 OTG funciona con teléfonos, tabletas, computadoras portátiles y más. Plug and play, admite la función USB OTG (On-The-Go), la transferencia de datos se vuelve tan fácil. El adaptador USB-C hembra a USB-A macho soporta hasta 3A Max.

Paquete de 4, Negro. Puede tener algunos adaptadores USB-C en casa, en la oficina o en el automóvil para satisfacer las necesidades de diferentes ocasiones.

Estos adaptadores USB-C convierten libremente el puerto USB estándar normal, el puerto USB-C y el puerto Micro USB, y lo encontrará muy conveniente. El adaptador USB a USB C presenta un cuerpo de aluminio y un cuerpo de plástico, refinado y duradero, pequeño y portátil.

Adaptador USB-C OTG: compatible con MacBook, Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S21/S22, etc., Note 8/9/10/20, etc., Google Pixel 2/3/4 XL/5/6, etc., Huawei, OnePlus, etc. Se puede utilizar como adaptador de memoria USB para teléfono móvil. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en contactarnos y la resolveremos por usted.

iJiZuo Adaptador USB C Hembra a Micro USB Macho (2 Piezas) Compatible con Galaxy S7/S7 Edge/S6/J7/J3, Huawei y Otro Dispositivo Micro USB-Negro € 4.99 in stock 4 new from €4.99

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador de micro USB a USB C: transfiera el puerto USB-C al puerto micro USB, le permite sincronizar dispositivos Micro USB mediante un cable USB-C, lo que le ahorra la molestia de llevar un cable adicional.(Recordatorio bondadoso: NO admite conexión OTG como tarjetas de memoria, teclado o mouse, no admite salida de señal ideo o auriculares USB-C).

Proporciona una velocidad de transferencia de datos máxima de 480 Mbps. El chipset avanzado de primera calidad garantiza la estabilidad y la seguridad de la transferencia de archivos. Este micro adaptador USB C es una excelente opción para cargar y sincronizar simultáneamente sus teléfonos.

Plug & Play: Diseño minimalista sin instalar software, controladores o aplicaciones.

Compatibilidad universal: el adaptador micro usb a tipo c compatible con todos los dispositivos tipo C y micro usb, admite dispositivos que incluyen Samsung Galaxy S7 Edge / S7 / S6 Edge / S6 / S4 / S3; Nota 5 / Nota 4 / Nota3; J2 / J3 / J4 / J5 / J6 / J7, Huawei P inteligente / P8 Lite / P9 Lite / P10 Lite / Mate 10 Lite, Y5 / Y6 / Y7 / Y8s / Y9; Honor 10 Lite / 20 Lite / 6X / 8X / 9X Lite LG G4 / G4 Stylus / G3 / G3 Stylus / G2 / V10 / K10 / K20 / K40 / K40S / K50 etc.

Recibirás 2 adaptadores Micro USB macho (enchufe) a USB-C hembra (enchufe) READ Los 30 mejores Teléfono Inalámbrico Duo capaces: la mejor revisión sobre Teléfono Inalámbrico Duo

Adaptador Tipo C [Pack de 4] Adaptadores Micro USB a USB C, Sincronización y Carga, para New iPad, Samsung Galaxy S9/S8/Note 9/8, Huawei P40/Mate 20/10, Xiaomi, Pixel 3/2, Sony Xperia, LG etc. – Rojo € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping

Amazon.es Features Uso: El adaptador Micro USB a USB C de TriLink te permite conectar tu móvil, tablet o portátil con USB tipo C a tu cable micro USB estándar para logar cargar, sincronizar y transferir archivos. Una solución minimalista y económica para utilizar cables micro USB con dispositivos USB C estándar.

Diseño especial de llavero: Un pequeño cordón incluido facilita el transporte en tu llavero, billetera o bolso, permitiendo un fácil acceso a donde quiera que vayas.

Carga y sincronización de alta velocidad: Utiliza el protocolo USB 2.0 para una carga y una transferencia de datos de alta velocidad de hasta 480 Mbps con micro USB, y una resistencia a los tirones de 56 K incorporada para mayor seguridad y confiabilidad.

Aumenta la compatibilidad: Probado e inspeccionado para cumplir con los estándares de USB tipo C, compatible con New iPad 2018, Samsung Galaxy S9, S8 Plus, Note 9, 8, Huawei P40, P30, P20, Mate 20, 10, Pixel 3, 2 XL, Xiaomi, Sony Xperia, LG V40, V30, V20, OnePlus 6, 6T, 5, 5T, Essential, Razer y Otros Dispositivos Tipo C.

Garantía y servicio: Garantía de 18 meses sin complicaciones, garantía de calidad y un atento servicio de atención al cliente.

iJiGui Adaptadores USB C (4 Pack), Adaptador USB C a USB 3.0 OTG, Convertidor Cable Cargador Tipo A, Adattatore USB C a Micro USB Compatible con MacBook Pro, Samsung, Huawei € 4.99 in stock 3 new from €4.99

Free shipping

Amazon.es Features Usted va a conseguir cuatro adaptadores diferentes, una combinación práctica: 1x Adaptador USB C a USB3.0, 1x USB-C Hembra a Tipo A USB Macho Adaptador, 1x Adaptador USB C a Micro USB, 1x Adaptador Micro USB a USB C. compatible con cable USB, memoria USB, unidad de tarjeta USB, teclado USB, ratón, etc.

Estos adapt usb C convierten libremente el puerto USB estándar normal, el puerto USB C y el puerto micro-USB y lo encontrará muy cómodo. Ideal para el hogar, coche, oficina o viajes.

Usb C to Usb 3.0 adaptador compatible con Usb OTG (on-the-go), compatible con portátil /tablet/smartphone con puerto Usb tipo C incluyendo macbook pro 2021/202019/2018/2017, Samsung Galaxy S9 / S9 Plus/S8, Huawei P20 / P20 pro y otros dispositivos.

Plug & play, sin necesidad de controlador /software adicional. Nota: la tasa de transferencia de datos y recarga varía dependiendo del modelo del teléfono móvil, el cargador de la batería y el cable USB.

El adaptador es de aluminio y tiene una larga vida útil.

Cable multiUSB, wiredge, 3 en 1, cable de carga múltiple, 3 m, nailon, universal, multicable de carga micro USB tipo C para smartphone, Samsung Galaxy S20, S10, S9, S8, Huawei P40 P30, Sony, LG € 12.99

€ 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Un Cable para Todos]:: ¡un cable universal para múltiples cargadores satisface una variedad de necesidades diarias! Se trata de un multi cable 3 en 1 con múltiples conectores: puerto iP + Tipo C + Micro USB. Puede cargar 3 dispositivos diferentes con un solo cable de carga múltiple: múltiples ayudantes para ahorrar espacio y tiempo.

[Diseño único] - Diseño de luz indicadora especial, el mejor cable para cargar por la noche. La longitud es de 10pies/3M . Simple, liviano, portátil y conveniente. Admite la carga de la mayoría de los teléfonos móviles del mercado. Perfecto para viajes, uso doméstico, oficina y en el coche.

[Flexible y Duradero]: el cable de carga múltiple 3 en 1 admite hasta 2 A como máximo, conector de aleación de aluminio reforzado, resistente y de mayor durabilidad; Cable de nailon trenzado, mayor flexibilidad y fácil de doblar. El material de nailon es resistente, el cable en espiral es fuerte y difícil de tirar, los conectores se probaron más de 10000 veces, nunca con una conexión peor, y hay un indicador LED en cada conector.

[Compatibilidad Universal] - Compatible con Phone 12/11/ Xr / Xs / X / 8/8 Plus / 7 Plus / 7 / 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / SE / 5s / 5c / 5; Samsung Galaxy S10/S9/S8/S7/S6, Nota 8, A3, Huawei P30/P20/P10/Mate10; Mate10, Vista de honor 10, Nexus, HTC, Motorola; Nokia, LG; Sony; PS4 y más. El cable NO admite carga rápida, corriente máxima de solo 2 A, NO puede cargar computadoras portátiles ni tabletas (Nota: no admite transferencia de datos para dispositivos tipo C y Micro USB).

[Garantía] -Le proporcionaremos un servicio de atención al cliente amigable y una garantía de por vida. Cualquier problema de calidad del producto, no dude en contactarnos para obtener un reembolso, un reemplazo gratuito u otra solución. (¡Nota!: Este cable de carga múltiple es solo para cargar y no admite la transferencia de datos).

NANOCABLE 10.02.0014 - Adaptador Micro USB a USB-C, Micro B Macho a USB-C Hembra, Color Negro € 1.48 in stock 1 new from €1.48

Free shipping

Amazon.es Features [NANOCABLE Adaptador Micro USB Macho a USB-C Hembra]: Este adaptador es la solución perfecta para aprovechar un cable con conexión USB-C y utilizarla en puertos con conexión Micro USB. Con su sistema Plug and Play, permite una integración perfecta entre dispositivos modernos con USB-C y aquellos con el puerto estándar Micro USB con tan solo conectar el adaptador.

CARGA Y TRANFERENCIA DE DATOS: Este adaptador no solo te permite cargar tus dispositivos, sino que también facilita la transferencia de datos a una alta velocidad de hasta 480Mbp por segundo. Ya sea para sincronizar archivos importantes o cargar tus dispositivos, este adaptador es tu compañero confiable para mantener una comunicación fluida y eficiente.

DISEÑO PEQUEÑO Y LIGERO: Nuestro adaptador ha sido meticulosamente diseñado para ofrecer la máxima comodidad y eficiencia. Ya sea en el bolsillo, en una bolsa o en tu estación de trabajo, este adaptador pasa desapercibido hasta que lo necesitas, lo que lo convierte en un compañero esencial para la conectividad sobre la marcha.

ALTA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD: El adaptador cumple con las normativas RoHS, asegurando que se ha fabricado con materiales de alta calidad respetuosos con el medio ambiente y seguros para su uso. Además, ha sido sometido a rigurosas pruebas de funcionamiento, demostrando un rendimiento impecable en el 100% de los casos.

AMPLIA COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de dispositivos Micro USB, ya sean controladores de juegos, altavoces o dispositivos móviles y tablets como Huawei Psmart/P10 Lite/P9 Lite/P9 Lite mini/P8/P8 Lite/P8max/Y9/Y7/Y7 Pro/Y7 Prime/Y6/Y6 Pro/Y6 Prime/Mediapad M3/Honor 9 Lite/8X/6/6X/Ascend P6/Nova 3i, Galaxy A10/S7/S7 Edge/S6/S6 Edge/Note 5/Note 4/J8/J7/J7 Prime/J6/J6 Plus/J5/J5/J4/J4+/J3 Prime/Tab S2 9.7/Tab 3 10.1, etc.

INIU Cable USB C, 100W 2m Cable de Carga Rápida QC de USB C a USB C, Cable Tipo C Trenzado Nylon de Datos Cargador de Teléfono USB-C para iPhone 15 Samsung S22 iPad Pro MacBook Tabletas LG Google etc € 9.97

€ 7.99 in stock 5 new from €7.99

3 used from €7.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅【 De INIU--Expertos en Carga Segura y Rápida】Experimente la carga más segura con más de 38 millones de usuarios en todo el mundo. En INIU, solo utilizamos los materiales de la más alta calidad, por lo que estamos seguros de ofrecer una garantía de 3 años líder en la industria.

✅【Obtén la Velocidad de Carga Más Rápida para tu iPhone 15】 ¡Experimenta el siguiente nivel de carga! Con nuestro cable USB-C a USB-C de 100W de alta velocidad, tu serie iPhone 15 alcanza un impresionante 71% de batería en solo 30 minutos. ¡No te pierdas esta revolución en la carga!

✅【 Alimenta Su Portátil un 58 % más Rápido con la Nueva Tecnología de 100 W】La nueva tecnología PD de 100 W lleva la velocidad de carga al siguiente nivel. Carga un MacBook Pro de 16 pulgadas al 60 % en solo 45 minutos, un 58 % más rápido que con un cable de 60 W.

✅【100 W Actualizado de 2022 Carga Todos los Dispositivos más Rápido】El nuevo nivel de 100 W USB C en ambos extremos garantiza la alimentación de todos sus nuevos teléfonos, tabletas y portátiles a una velocidad más rápida - alimenta el Samsung S22 Ultra al 89% en solo 30 minutos en comparación con otros cables de 60 W y 3,1 A que solo pueden alcanzar el 54% - notablemente ahorra 45 minutos de su tiempo de espera.

✅【 El Chip Inteligente Emark2.0 Más Seguro】Otros 60 W sin Emark son fáciles de incendiar y explotar. Por el contrario, el último chip exclusivo Emark2.0 de 100 W maximiza la seguridad de la carga a través de la autorregulación de la potencia y, obviamente, es una mejor opción para eliminar el daño por sobrecalentamiento de la batería.

PORTENTUM Adaptador USB C Hembra a USB A Macho 2.0 Velocidad 480 MB Cuerpo Premium Zinc con Alta Resistencia al Calor - Adaptador USB a Tipo c de Solo 4 Gramos € 2.95 in stock 1 new from €2.95

Free shipping

Amazon.es Features USB C Transforma tu puerto USB A en USB Tipo C con nuestro duradero Adaptador USB C a USB fabricado en zinc.

Adaptador usb c a usb a con una velocidad de transferencia asombrosa de 480MB, para transferencias de datos fluidas y rápidas.

Establece una conexión firme y segura con este resistente adaptador USB.

Diseño compacto y portátil, con un cuerpo de zinc resistente a la corrosión, perfecto para viajes y uso móvil.

Asegura la interoperabilidad entre diferentes generaciones de dispositivos con este adaptador USB a USB C.

CABLEPELADO Adaptador Micro USB Hembra a USB C Macho | Conversor Micro USB a USB C | Velocidades de Transferencia de Datos de hasta 480 Mbps | Cargar y Sincronizar Datos | Negro € 3.99 in stock 3 new from €3.99

Free shipping

Amazon.es Features ✅[COMPATIBLE CON] Galaxy S9/S9+/S8/S8 plus/Note8, Galaxy A8 (2018)/A3 (2017)/A5 (2017), LG G5/G6/V20, Lumia 950/950XL, Nexus 5X/6P, OnePlus 3/5/3T/2 , Huawei P10 Plus/P9/Honor 9/Honor 8/Nova, Huawei Mate 9, HTC 10/U1, Nokia N1, Nokia 8, Asus Zenfone 3, Mi 5/ Mi 6, ChromeBook Pixel, Google Pixel/Pixel XL, Pixel C y otros USB C dispositvos

✅[CARACTERÍSTICAS] Carga y transferencia de datos de alta velocidad: soporta hasta 5 V/2,4 A/12 W de carga y transferencia de datos o sincronización con velocidades de hasta 480 Mbps (USB 2.0)

✅[PLUG AND PLAY] Es compatible con todos los conectores Micro-USB macho y todos los conectores USB-C hembra; no requiere instalación

iJiZuo 2 en 1 Adaptador USB C/Micro a USB, Cable OTG USB Tipo C y Micro USB, Compatible con Teléfono Andriod, Mac, Samsung Galaxy, Huawei - Negro € 5.49 in stock 4 new from €5.49

Free shipping

Amazon.es Features El cable adaptador USB hembra proporciona un puerto USB C y un puerto Micro USB para que pueda conectar fácilmente cualquier periférico USB-A existente (unidad flash, disco duro, teclado, mouse, concentrador, receptor bluetooth) a su teléfono inteligente Type-C / Micro, tableta, computadora portátil, cámara, etc.

Adaptador OTG, no es necesario instalar software, solo conéctelo y reprodúzcalo. Nota: No se puede utilizar para cargar, solo para transmisión de datos.

Material Duradero: El nailon cable trenzado es flexible, de alta resistencia y sin enredos para una larga vida útil.

de una longitud de 18 cm, es perfecto para llevarlo a donde necesites.

Compatibilidad Amplia: compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes habilitados para USB-C, teléfonos inteligentes habilitados para micro, tabletas y computadoras portátiles como MacBook Pro 2020/2019/2018, MacBook Air 2020/2018, Google Pixel , LG V30 / G6, Samsung Galaxy S9 / S10 / S10 +, Note 10/10 Plus, Huawei P20 / P20, teléfono Essential, Chromebook, Pixel, etc.

Amazon Basics - Adaptador hembra USB tipo C a USB 3.1 de 1ª generación - Negro € 8.99 in stock 1 new from €8.99

9 used from €7.77

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conecta dispositivos y periféricos con puerto USB estándar tipo A (memorias USB, teclados, ratones, etc

El adaptador hembra asegura conexiones fáciles y rendimiento fiable, y admite velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbit/s

Diseño reversible: es fácil introducir el conector en cualquier dispositivo tipo C compatible (no importa qué lado va hacia arriba)

El puerto tipo C mide la mitad de ancho y un tercio de alto que el conector USB A estándar (ligeramente más grande que los puertos Lightning o Micro-USB)

Certificado USB-IF de cumplimiento con el estándar USB 3 READ Los 30 mejores Drone Mavic Air capaces: la mejor revisión sobre Drone Mavic Air

actecom Adaptador Micro USB a USB Tipo C 3.1 Conversor (Blanco) € 3.29 in stock 2 new from €3.29

Amazon.es Features Micro USB macho a USB 3,1 con soporte OTG micro USB para conectar.

Compatible con la mayoría de los dispositivos y teléfonos que utilizan Micro USB, cargador Mini USB y Micro USB y auriculares.

Asegúrese de que el teléfono tiene función OTG.

Fácil conexión

Mepsies Adaptador Micro USB a USB C (4 Piezas), Adaptador OTG Micro-USB Hembra a USB-C Macho Compatible con Samsung Galaxy, LG, Huawei, Celulares Tipo-C, Tabletas y Más (2 Negros y 2 Blancos) € 5.59 in stock 1 new from €5.59

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador Micro USB a USB C: Micro USB 2.0 a USB 3.1 Tipo C, Micro USB hembra a USB C macho. Mepsies adaptador USB-C de convierte fácilmente su cable Micro-USB en un cable USB C, sin necesidad de reemplazar el cable Micro-USB para su dispositivo USB tipo C.

Este adaptador Micro-USB a USB-C OTG funciona con teléfonos, tabletas y computadoras portátiles con puertos USB tipo C. Plug and play, admite la función USB OTG (On-The-Go), la transferencia de datos se vuelve tan fácil.

Paquete de 4, 2 negros y 2 blancos, puedes poner dos en casa, una en la oficina y otra en el coche para satisfacer las necesidades de diferentes ocasiones.

Este adaptador USB C convierte un puerto micro-USB en un puerto USB-C en cualquier momento, y lo encontrará muy útil. El adaptador Micro-USB a USB-C adopta un elegante cuerpo de plástico, refinado y duradero, pequeño y portátil.

Convertidor Micro-USB a Tipo-C: Compatible con MacBook Pro, Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S21/S22, etc., Note 8/9/10/20, etc., Google Pixel 2/3/4 XL /5/ 6 etc. (con conector USB tipo C). Si tiene alguna pregunta sobre este producto, no dude en contactarnos y la resolveremos por usted.

Adaptador Usb C a jack 3.5 mm,Adaptador Auriculares Tipo C, USB Type C jack Headphone Audio Adapters,Compatible Samsung Galaxy S21 S21+Note20 S20 Ultra,Huawei P40/P30 Pro/Mate 20/30,Xiaomi9/8 € 4.99 in stock 2 new from €4.99

Free shipping

Amazon.es Features [Adaptador USB c 3.5mm Multifuncional]: este adaptador USB C a auxiliar le permite escuchar música y contestar teléfonos con auriculares, y soporta funciones de control cableadas como control de volumen de micrófono, pausa y reproducción, juego, Plug and Play, muy fácil de usar.

[Super Noise Technology & High fidelidad Sound Quality]: este adaptador de auriculares USB C utiliza tecnología super Noise para proporcionar una salida de audio de alta calidad. Los chips de decodificador DAC independientes incorporados mantienen una alta calidad de sonido sin degradar la calidad de audio.

[Alta Durabilidad]: el cable puede soportar más de 12.000 pruebas de flexión. El patrón de tejido de nylon no sólo lo hace parecer elegante y atractivo, sino que también proporciona la máxima durabilidad.

[Amplia Compatibilidad]: compatibilidad más amplia con otros adaptadores C a 3,5 mm, compatible con la mayoría de los teléfonos C: Google pixel 43 2 XL, Samsung Galaxy s21 + s21 ultra S20 ultra s20z Flip S20 + S10 s9 S8 Plus, note 20 10 + 9 8, iPad pro 2018 / 2020 / 2021, Huawei mate 30 20 10 pro, p30 P20, one + 6t 7 pro, etc.

[Plug - and - Play] este adaptador auxiliar de tipo C a 3,5 mm funciona plug - and - Play sin instalar software, accionamiento o modo de conexión complejo. Te permite disfrutar de la música maravillosa en cualquier lugar de la manera más fácil.

REY - Adaptador Conversor Carga Datos USB 3.1 Tipo C Hembra a Micro USB Macho Negro € 3.75

in stock 2 new from €2.99

Amazon.es Features Conector 1: Micro USB Macho.

Conector 2: USB 3.1 Tipo “C” Hembra.

Para Carga y Sincronización de Datos.

Fácil de Poner y Quitar.

Diseño Ligero y Compacto.

REY Adaptador Micro USB Hembra a USB 3.1 Tipo C Macho Conector Conversor Dorado € 1.99 in stock 1 new from €1.99

Amazon.es Features Adaptador para carga, sincronización y transferencia de datos.

Diseño ligero, resistente y compacto.

Fácil de poner y quitar.

2,4 Cm.de longitud.

Color dorado.

Vanja Lector Tarjetas USB Tipo C Micro USB OTG Adaptador USB 2.0 apto para SDXC, SDHC, SD, MMC, RS-MMC, Micro SDXC, Micro SD, Micro SDHC y UHS-I Tarjetas € 8.99

€ 7.64 in stock 2 new from €7.64

Free shipping

Amazon.es Features 【Lector de tarjetas multifunción】La combinación estándar USB 2.0 (tipo A) y micro USB (tipo B) y USB C (tipo C) hace que este lector de tarjetas sea compatible con las tabletas de teléfonos inteligentes con Android micro USB y USB C que admiten la función OTG y computadoras con USB o USB tipo C Puerto.

【Trabajar en la computadora】Lector de tarjetas SD/micro SD USB 2.0/USB tipo C SD / micro SD para la transmisión de datos, administre todos sus datos desde / a / en dispositivos y en múltiples plataformas (crear, copiar, editar, mover, eliminar, renombrar, Abrir, y muchas más).

【Trabajar en smartphone y tablet Android】Conéctese a un puerto micro USB y un puerto C Los teléfonos móviles y las tabletas admiten USB On-The-Go (USB OTG). Reproduce videos / músicas directamente desde la memoria externa sin ocupar espacio en el dispositivo.

【Conecta y reproduce】Alimentación a través del puerto USB C / Micro USB / USB, no se necesita fuente de alimentación adicional. Fácil de usar, usar e instalar, no requiere instalación de software adicional.

【Contenido del paquete】Un lector de tarjetas SD / TF USB con el logotipo "Vanja" (NO incluye tarjetas SD / Micro SD). Todos los productos vendidos por Vanja tienen una garantía de 18 meses sin problemas.

Skynotek – Adaptador Micro USB a Tipo C | Carga rápida y sincronización de Datos | Compatible con iPhone 14 13 12 11 iPad iMac MacBook 23 22 21 Air 2020 Samsung Galaxy Note S22 | Color Plateado € 3.95 in stock 1 new from €3.95

Free shipping

Amazon.es Features · Contenido del paquete: 1 unidad de adaptador microUSB a USB tipo C | Color plateado | Entrada hembra micro USB tipo B | Salida macho tipo C | Válido para carga rápida y transmisión de datos

Dispositivos compatibles: Compatibilidad universal para conectar todos los dispositivos periféricos micro USB con dispositivos que tengan entrada tipo C integrada | Habilita cables de carga más antiguos para que sigan siendo útiles con los dispositivos más actuales del mercado | Compatible con cargadores, puertos multi USB

Características: adaptador fabricado con aleación de aluminio de alta calidad | Ofrece hasta 480 Mdps de velocidad de transferencia de datos y admite hasta 2 amperios de potencia de salida para cargar dispositivos

Ventajas: Diseño ligero, muy pequeño y compacto | Elaborado como solución perfecta para conectar y cargar dispositivos de forma fácil y sencilla, sin necesidad de cambiar por cables nuevos

Seguridad: Material resistente y duradero | El adaptador cuenta con una resistencia al devanado de 56 k ω, lo que asegura que la transferencia de datos y la carga de dispositivos sea duradera y segura

UGREEN 2X Adaptador USB C a Micro USB, Adaptador USB C Hembra a Micro USB Macho Compatible con Xiaomi Redmi Note 6 Pro Mi A2 Lite Redmi 6A, Galaxy J7 J6 S7 S6 Note 5, Huawei P Smart P10 Lite P9 Lite € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping

Amazon.es Features ADAPTADOR USB C A MICRO USB: Con este adaptador de USB Tipo C hembra a Micro USB macho, puedes aprovechar los cables USB C para conectar los dispositivos con conexion Micro USB; Plug and play, simplemente conecte su cable USB-C a este adaptador, puedes obtener un nuevo cable Micro USB. NOTA: Este adaptador NO admite la función OTG, NO es compatible con el cable USB C a USB C.

SINCRONIZACIÓN DATOS ESTABLE:Este adaptador USB tipo C hembra a Micro B macho no solo admite una carga rápida, sino que también admite una velocidad de transmisión de datos rápida de hasta 480Mbp / s que es lo suficientemente rápida como para transferir archivos de 500M en 20s. El chipset avanzado de primera calidad garantiza la estabilidad y la seguridad de la transferencia de archivos. Este micro adaptador USB C es una excelente opción para cargar y sincronizar simultáneamente sus teléfonos y

18W CARGA RÁPIDA Y SEGURA: El adaptador USB C a micro USB admite carga rápida QC3.0 / 2.0 y ofrece un máximo de 9 V / 2 A (18 W). Además, admite 5V / 2A y 12V / 1.5A. Cargue sus dispositivos a una velocidad más rápida y lo mantendrá lejos esperando. La resistencia pull-up incorporada de 56KΩ mantiene la salida de corriente máxima de este adaptador Micro USB a Tipo C por debajo de 2A que es ideal para controlar el problema de sobrecorriente y garantiza la seguridad de sus dispositivos. La carcas

PEQUEÑO Y LIGERO: El adaptador type C a Micro USB es extremadamente pequeño por lo que puedes llevar en cualquier lugar sin que te llegue a molestar; viene con un cordón que te permite colgarlo en el cable USB C o en el llavero, así que no lo pierdes nunca. Es compañero perfecto para los viajes.

AMPLIA COMPATIBILIDAD: Este Adaptador USB C a Micro USB es compatible con la mayoría de los dispositivos Micro USB, tales como Galaxy A10/S7/S7 Edge/S6/S6 Edge/Note 5/Note 4/J8/J7/J7 Prime/J6/J6 Plus/J5/J5/J4/J4+/J3 Prime/Tab S2 9.7/Tab 3 10.1, Huawei P smart/P10 Lite/P9 Lite/P9 Lite mini/P8/P8 Lite/P8max/Y9/Y7/Y7 Pro/Y7 Prime/Y6/Y6 Pro/Y6 Prime/Mediapad M3/Honor 9 Lite/8X/6/6X/Ascend P6/Nova 3i,Xiaomi Redmi Note 6 Pro/Mi A2 Lite/Redmi 6A/Redmi 5/Note 6 Pro/Note 5 Pro/Note 5,LG K8/K10/G4

CABLEPELADO Adaptador USB C Hembra a Micro USB Macho | Conversor USB C a Micro USB | Velocidades de Transferencia de Datos de hasta 480 Mbps | Transferencia de Datos | Negro € 4.50 in stock 2 new from €4.50

Free shipping

Amazon.es Features ✅[USO] Si dispone de un movil con conexión Micro USB y quiere aprovechar un cable USB C, este adaptador será perfecto para usted.

✅[COMPATIBLE CON] Galaxy S7/S7/S8 Edge/S6/S6 Edge/Note5, LG G4, Nexus 5/6, HTC One A9 - Tabletas: Samsung Galaxy Tab S2, Kindle Fire, ThinkPad Tablet 2 y más dispositivos micro USB

✅[IMPORTATENTE] No es compatible con conexiones OTG como memorias, discos duros externos, teclado o mouse. 2. Los auriculares USB-C no son compatibles

RAVIAD 3 en 1 Multi Cable de Carga, Nylon Multi USB Cargador Cable Múltiples Micro USB Tipo C para Android Galaxy S9/ S8/ S7/ A5, Huawei P20, Honor, Kindle, LG € 9.99

€ 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features Cable USB Múltiple 3 en 1: Cable USB de carga múltiple RAVIAD Incluyendo puertos de conector, Micro USB y USB tipo C, no es necesario transportar cables diferentes para cargar diferentes dispositivos de puerto. Haga que su vida digital sea más simple y conveniente.

Carga de Alta Velocidad: Admite una carga máxima de 5V/ 3A para cargar tus 3 dispositivos más rápido al mismo tiempo. Soporte de Cable Transferencia de Sync datos, velocidad de hasta 480Mbps. No admiten la transmisión de datos.

Perfecto Compatible: Cable Multi USB compatible con Note 8, A3 A5(2017), Huawei P20/ P10/ Mate10, Honor View10/ 9, LG G6, HTC, Nokia y más.

Excelente Durabilidad: El conector de cables está hecho de material estable con aleación de zinc, antioxidante, antioxidante. El cable compuesto por nylon trenzado tiene una excelente propiedad anti-torsión y a prueba de abrasión, después de 8000 veces el rendimiento probado y probado de flexión de flexión.

Garantía y Servicio: RAVIAD proporciona garantía de reemplazo de 24 meses y garantía de satisfacción del 100%. Si tiene alguna pregunta o sugerencia, no dude en contactarnos. READ Los 30 mejores Home Cinema Inalambricos capaces: la mejor revisión sobre Home Cinema Inalambricos

ROTOPATA 2 Pack Adaptador Tipo C a USB 3.0 OTG Hembra Adaptador para MacBook Pro2019, MacBook Air 2020, iPad Pro 2020 y Otros Dispositivos Tipo C € 4.49 in stock 1 new from €4.49

Free shipping

Amazon.es Features 【CONVERTIR DISPOSITIVOS USB-A】Utiliza el adaptador para conectar cualquier periférico USB-A (unidades flash, teclados, ratones) que tengas a mano a tus nuevos dispositivos habilitados para USB-C. El conector USB Tipo-C reforzado presenta un diseño simétrico que permite conectarlo fácilmente a la primera.

【SINCRONIZACIÓN Y CARGA DE DATOS】Al ser compatible con USB 3.0 y OTG, permite que los teléfonos inteligentes y las tabletas equipados con USB-C lean desde medios extraíbles como el anfitrión, ofreciendo velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps entre los dispositivos conectados.

【COMPATIBLE CON TODO】Este adaptador USB C a USB es compatible con CUALQUIER portátil/tableta/smartphone con un puerto USB Tipo-C(Excepto iPad Pro).

【FÁCIL DE USAR】Simplemente enchufe y trabaje, sin necesidad de instalación.Carga rápida de alta velocidad y sincronización para el dispositivo Tipo-C mediante la conexión con el Cable Micro USB estándar.

【DURABLE Y CONVENIENTE】Apariencia minimalista de bajo perfil con superficie de aluminio garantiza la durabilidad, la disipación del calor y una larga vida útil.

EasyULT Adaptador USB C a Micro USB [2 Pack], Adaptadores Micro USB a USB C para Transferencia de Datos para Galaxy S10+/S9,Mate 20/30/30Pro,P20/30, Huawei P40/Mate 20/10(Negro+Blanco) € 4.29 in stock 3 new from €4.29

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador USB C a Micro USB: Girar puerto USB-C en un puerto micro USB para la conexión conveniente. (Nota: No es compatible con OTG).

Transmisión de Datos Rápido: conector USB 2. 0 proporciona una transferencia de datos más rápida a la máxima velocidad de 480Mbps estable y rápido. Al revés compatible con USB1. 1 / USB 1. 0

Diseno reversible: Más pequeno, más inteligente y más conveniente! conector de bajo perfil con un diseno reversible simplifica la conexión; Conectar y desconectar fácilmente sin comprobar la orientación del conector.Fácil de Llevar: Se puede llevar en el billetera o bolso portátil. Este adaptador es su mejor opción en su vida diaria o viaje de negocio

Dispositivos compatibles: Probado e inspeccionado para cumplir con los estándares de USB tipo C, compatible con Samsung Galaxy S9, S8 Plus, Note 9, 8, Huawei P40, P30, P20, Mate 20, 10, Pixel 3, 2 XL, Nokia N1, Nokia 8, Asus Zenfone 3, Mi 5/ Mi 6, ChromeBook Pixel, Google Pixel/Pixel XL, Pixel C y otros USB C dispositvos

Contenido del Embalaje: 2 Pack Adaptador USB Type C a Micro USB

BENFEI Adaptador Ethernet con 3 Puertos USB 3.0, Adaptador Red USB Tipo C/Tipo A a Gigabit Ethernet LAN Compatible con iPhone 15 Plus Pro MAX, MacBook Pro 2023/2022/2021, MacBook Air y más € 20.00 in stock 1 new from €20.00

Free shipping

Amazon.es Features Característica: el adaptador de red USB Type-C/Type-A de BENFEI proporciona una conexión ethernet gigabit plug-and-play entre dispositivos USB-C y una red cableada, expande su computadora portátil con 3 puertos USB 3.0 adicionales.

Súper velocidad: obtenga velocidades de conexión de red estables de hasta 1 Gbps, compatible con versiones anteriores de 100 Mbps/10 Mbps/1 Mbps, lleve su navegación por Internet al siguiente nivel. Descargas más grandes, velocidad máxima y no más interrupciones. Sincronice datos en segundos con este divisor USB 3.0 Hub. USB 3.0 le brinda velocidades de transferencia de datos de 5 Gbps y es 10 veces más rápido que USB 2.0. Compatible con versiones anteriores de USB 2.0, 1.1.

Diseño: con un diseño de enchufe USB Tipo-C/Tipo-A, proporciona una opción de conexión fácil a la computadora portátil/teléfono/almohadilla. Diseño antideslizante fácil de usar para enchufar y desenchufar más fácilmente. Cable de nailon trenzado para mayor durabilidad con una vida útil probada de más de 10000 curvas. La carcasa de aleación de aluminio de primera calidad, el exterior resistente y los conectores resistentes al calor le dan a este concentrador una durabilidad increíble.

Amplia compatibilidad: compatible con dispositivos USB-C como iPhone 15 / 15 plus / 15 Pro / 15 Pro Max, MacBook Air/Pro iPad 2023/2022/2021, Dell XPS 13/15, Surface Book 2, Pixelbook, Chromebook, Asus ZenBook, Lenovo Yoga 720/910/920, Samsung S8/S8 Plus/Note 8/Note 9, Samsung Tablet Tab A 10.5, Pixel/Pixel 2 y muchos otros portátiles, tabletas y smartphones con USB-C.

GARANTÍA DE 18 MESES: la garantía incondicional exclusiva de BENFEI de 18 meses garantiza la satisfacción de su compra durante mucho tiempo; Servicio al cliente amigable y de fácil acceso para resolver sus problemas a tiempo

EasyULT Adaptador USB C a Micro USB 4 Pack, Adaptador USB C Hembra a Micro USB Macho para Transferir Dato Rápido, para Galaxy S7/S7 Edge/S6/J7/J3, Huawei P Smart/P8 Lite/P9 Lite/P10 Lite-Gris € 6.29 in stock 3 new from €6.29

Free shipping

Amazon.es Features Adaptador de micro USB a USB C: Adaptador de USB c a micro usb para aquellos con cargador USB-C y un dispositivo micro-USB antiguo. NOTA: Este adaptador NO admite la función OTG, NO es compatible con el cable USB C a USB C.

proporciona una velocidad de transferencia de datos máxima de 480 Mbps. El chipset avanzado de primera calidad garantiza la estabilidad y la seguridad de la transferencia de archivos. Este micro adaptador USB C es una excelente opción para cargar y sincronizar simultáneamente sus teléfonos

Diseño minimalista sin instalar software, controladores o aplicaciones. Plug and Play. la carcasa de aleación de aluminio mejora la durabilidad del adaptador.

Viene con un cordón que te permite colgarlo en el cable USB C o en el llavero, así que no lo pierdes nunca. ideal para el hogar, el automóvil, la oficina o los viajes.

Compatibilidad universal: el adaptador micro usb a tipo c compatible con todos los dispositivos tipo C y micro usb, admite dispositivos que incluyen Samsung Galaxy S7 Edge / S7 / S6 Edge / S6 / S4 / S3; Nota 5 / Nota 4 / Nota3; J2 / J3 / J4 / J5 / J6 / J7, Huawei P inteligente / P8 Lite / P9 Lite / P10 Lite / Mate 10 Lite, Y5 / Y6 / Y7 / Y8s / Y9; Honor 10 Lite / 20 Lite / 6X / 8X / 9X Lite LG G4 / G4 Stylus / G3 / G3 Stylus / G2 / V10 / K10 / K20 / K40 / K40S / K50 etc.

JSAUX Adaptador USB C a Micro USB, [4 Pack] Convertidor USB Tipo C con Llavero Resistencia 56K para Samsung Galaxy S10 S9 S8 Plus/Note 10 9 8/A3 A5 2017, Huawei P9/P10, Xperia XZ, LG G5 G6 etc -Gris € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features Carga y Sincronización: El adaptador USB tipo C a Micro USB admite una velocidad de carga máxima de hasta 3 A y una velocidad de transferencia de datos de hasta 5 Gbps. La resistencia pull-up de 56K garantiza la seguridad y la estabilidad. (Advertencia: USB On-The-Go no es compatible).

Diseño Amigable: Forma pequeña y con llavero portátil, es difícil de perder. Llévalo con tus llaves, bolsos, cartera y llévalo contigo a todas partes. Enciende y juega sin instalación.

Adaptador USB Tipo C: Use este adaptador para cargar, sincronizar o transferir datos rápidamente a un dispositivo USB-C (teléfonos, tabletas o computadoras portátiles) con un cable micro USB estándar. Compatible con todos los dispositivos USB C Samsung Galaxy S10 S9 S8 Note 10 9 8 LG G5 G6 LG V20 V30 y más.

Material de Buena Calidad: La aleación de aluminio de alta calidad y el diseño sin costuras respaldan la hermosa durabilidad.

Garantía de 18 Meses: Ofrecemos este adaptador JSAUX USB-C a Micro-USB de 4 piezas, con garantía de 18 meses y servicio al cliente las 24 horas. Si tiene alguna pregunta, solucionaremos su problema dentro de las 24 horas.

