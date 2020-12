LA VACUNACIÓN DE CHIPPING ES UN MITO SIN BASE REAL

“La controversia pública sobre el supuesto impacto de la vacuna ‘Pfizer’ en el ADN humano no tiene fundamento científico ni fáctico”, dijo la inmunóloga Srdja Jankovic.

En una entrevista con “Politika”, Janković explicó que la vacuna no contiene ADN en absoluto, sino ARN que, como afirma, solo puede servir como plantilla para la síntesis de una proteína específica de la virus, sin entrar en contacto con genes humanos.

Cuando se le preguntó si esta vacuna puede causar enfermedades autoinmunes, Janković dijo que hay mucha investigación científica extensa que muestra que las vacunas no pueden causar enfermedades autoinmunes.

– Por lo tanto, no esperamos que la vacuna kovid-19 de Pfizer cause tales enfermedades, ya que no se ha demostrado nada similar en estudios clínicos, en decenas de miles de encuestados – Dijo Janković.

Cuando se le preguntó sobre las teorías de las personas en las redes sociales de que seremos sacudidos con la vacunación de la corona, Janković respondió que es un “mito generalizado sin ninguna base real”.

– Las vacunas son mucho más antiguas que los chips en la historia de la ciencia y la tecnología y sirven para proteger contra enfermedades infecciosas – enfatizó Janković.

Hablando de la diferencia entre las vacunas “Pfizer-Biontek” y “Sputnik”, Janković afirma que la vacuna estadounidense-alemana no está viva, mientras que la vacuna rusa sí. Sin embargo, destaca, según los datos recopilados hasta el momento, ambos protegen contra la infección. Agrega que las contraindicaciones para las vacunas vivas incluyen inmunidad significativamente debilitada, embarazo y tratamiento con medicamentos inmunosupresores, mientras que para las vacunas no vivas estas contraindicaciones no se aplican.

Foto: Abir Sultan / EPA;

También señala que cada vacuna tiene sus propias contraindicaciones especiales, como la hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Janković también enfatiza que los niños y las mujeres embarazadas no serán vacunados hasta nuevo aviso, ya que afirma que la vacuna aún no se ha probado en estos grupos.

– Lo que no significa que tampoco estaría seguro con ellos – subraya Janković.

Por ahora, dice, las personas que tienen una tendencia general a las reacciones alérgicas graves tampoco serán vacunadas.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo dura la protección contra los kovids después de la vacunación, Janković dijo que, según los últimos indicadores, la inmunidad debería durar varios meses o años. En cuanto a la adquisición de la inmunidad colectiva, Janković señala que se estima que el umbral de inmunidad colectiva por encima del cual la infección es difícil de transmitir en una comunidad es de alrededor del 70%. Explica que la inmunidad colectiva incluye tanto a las personas que han sido vacunadas como a las que se han infectado con el covid-19, siempre que, dice, hayan experimentado una respuesta inmunitaria protectora a largo plazo.

“Estamos muy lejos de ese umbral en este momento, pero poco a poco nos acercaremos a él a medida que avance la vacunación”, concluyó Janković.