Bas parayı vur keçiyi! Danspanya’dan gelen 12 avcı Tunceli’de huzuru kçırdı

Iiğdem Yılmaz – La galería de estilo español Tonceli’s Hazursuzluğ es uno de los catálogos más populares de Japón. Avzların engellenmesi i bilge halkı su duyurusunda bulunurken, Munzur Koruma Sözcüsü Hasan “, Tonceli avi herç her herı Bu blarlar bir geiler bir geileriler iler geileriler iler geileriler iz

zorundayız “dedi.

Tunceli’de son yıllarda kutsal kabul edilen dağ keilerinin kente gelen avcılar tarafından öldürülmesi vatandaşlarn biük tepkisini çkmiş, yaplan eylemler ve imza kommayah avlai avalai. Tuncelililerin mcadelesi sonucu valilik kente avcılığı yasakladı. Ansak yasaklanmasna ramen rospan’dan avcılik i Tunceliye 12 avikı grubunun geldiii ilinildi. Tunceli Öğtremenevi ‘ne yerlein avcların avlanmasının engellenmesi ve kenti terme etmeleri Tunceli halkı savcılığa sui duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen şunları aktardı:…. “Avcıların geldiğini Dün akşam saatlerinde öğrendik, önceki gün sabah gelmişler Hatta avlanmak için Dün Mazgirt ilçemize gitmişler İspanya’dan geldiklerini öğrendik Konuyla ilgi Tercüman aracılığıyla kendileriyle konuştuk Avlamak istedikleri dağ bizler keçilerinin için önemini ve kutsal olduğunu anlatmaya alıştık.Hassasiyet göstereceklerini söylemiller.

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Yte yandan hayvanseverler y STK’lar avcları protesto etti. Avclarn konkladığı öğretmenevinin önne gelen bir group, ‘Avcılık yasaklansin’ pankartı açarak tepki gsterdi. Alklı protesta grupo ardından grupo dağıldı.

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