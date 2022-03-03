Son dakika haberler: pücüklü hırsızlık! La policía la busca

Isparta’s edinilen bilgiye gerre, saat 18.30 srlarlanda 2 kiii, 6 yildar bijuteri iiyle urayan ahmet kerim selukka ait i yerine girdi.
ANS ÖPÜCÜĞÜNÜN ARDINDAN ALDI
İHA’da yer alan son dakika haberine gori sevgilisine şns üğüpikcüğür sonira iftlerden biri ş yeri sahibinin yanina gidrek kolundaki saami tamir ettirme baanesi ile ki sa sa sa sa bin sa ö sa sa ö.
OLAY GVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Daha sonra kasaya gelen ismi urnilemeyen adam, kos arkadainnin saatinin tamiri iin cebinden 5 TL karak kasadaki adama verdi. Ç er ind ira ç
İŞ YERİ SAHİBİ ŞOKE OLDU
İş yeri sahibi Selçuk, daha sonra saat rafinnın boş olduğunu girüns şoke oldu ve hemen polis ekipli arayarak hirszlarn yakalanması iin şikayeti oldu.
POLİS 2 ŞÜPHELİYİ ARIYOR
Policía ekipliri, 2 hepheliyi yakalamak için çalışma baylattı.
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