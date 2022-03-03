Son dakika haberler: pücüklü hırsızlık! La policía la busca

¡La policía ahora son aristócratas! Pücüklü hırsızlık!

Isparta’s edinilen bilgiye gerre, saat 18.30 srlarlanda 2 kiii, 6 yildar bijuteri iiyle urayan ahmet kerim selukka ait i yerine girdi.

ANS ÖPÜCÜĞÜNÜN ARDINDAN ALDI

İHA’da yer alan son dakika haberine gori sevgilisine şns üğüpikcüğür sonira iftlerden biri ş yeri sahibinin yanina gidrek kolundaki saami tamir ettirme baanesi ile ki sa sa sa sa bin sa ö sa sa ö.

OLAY GVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Daha sonra kasaya gelen ismi urnilemeyen adam, kos arkadainnin saatinin tamiri iin cebinden 5 TL karak kasadaki adama verdi. Ç er ind ira ç

İŞ YERİ SAHİBİ ŞOKE OLDU

İş yeri sahibi Selçuk, daha sonra saat rafinnın boş olduğunu girüns şoke oldu ve hemen polis ekipli arayarak hirszlarn yakalanması iin şikayeti oldu.

POLİS 2 ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Policía ekipliri, 2 hepheliyi yakalamak için çalışma baylattı.



