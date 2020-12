Navidad católica en Ucrania y otros países: diferencias y tradiciones importantes

La celebración católica tiene su propia singularidad. Las personas que celebran la Navidad católica observan un ayuno estricto. Si está interesado en conocer los signos tradicionales del catolicismo, en qué países se celebra, este artículo le presentará la historia y las tradiciones de esta festividad religiosa. Descubra cuántos católicos comienzan a ayunar. ¿Cómo establecen un horario de vacaciones? ¿Es costumbre darles algo?

Historia de la Navidad católica: ¿Cuándo y cómo se celebra la festividad?

Para los católicos, la Navidad es una de las fiestas más importantes del año. La fecha de la celebración es el 25 de diciembre. La Nochebuena ortodoxa se celebra el 6 de enero. Las personas que viven en el calendario gregoriano creen que Jesús nació el día 25 en Belén. Sin embargo, no se conoce la fecha exacta del nacimiento de Cristo.

Adoración para la Navidad católica

Las raíces de la Navidad católica se remontan a muchos siglos atrás. Como los ortodoxos, los católicos pertenecen a una antigua cultura precristiana. La primera referencia a la Navidad católica se remonta al siglo IV. Hay más de 145 países en el mundo donde se celebra la Navidad católica: Azerbaiyán, Oceanía, Andorra, Bélgica, Egipto, Brasil, Italia, Chipre, Cuba, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Holanda.

Curiosamente, las costumbres navideñas de cristianos y católicos suelen ser muy similares. Pero tanto la Navidad cristiana como la católica tienen sus propias características. Pero con el Año Nuevo, los católicos no nos saludamos como nosotros. No lo celebre de manera tan patética.

La Navidad es muy importante para ellos. A partir del 20 de diciembre, los católicos se estarán preparando para las vacaciones. Ayuno y arrepentimiento de los pecados un mes antes de la Navidad católica. El tiempo de ayuno severo y arrepentimiento se llama el Avent.

El nacimiento de Jesús les es anunciado por la primera estrella que aparece en el cielo nocturno el 24 de diciembre. El servicio nocturno, la conciencia, es muy sagrado. Los partidarios de la Navidad católica celebran la festividad durante ocho días: del 24 de diciembre al 1 de enero. Este período se llama tradicionalmente “Octava”.

En estos días no es costumbre que los católicos se sienten a celebrar en los restaurantes. Después de todo, está dedicado a la memoria de los apóstoles y grandes mártires de la Iglesia católica. Ayunan y oran. Cada día tiene sus propias reglas estrictas. Por lo tanto, el 26 de diciembre es el Día de los Caídos de San Esteban, el 27 de diciembre, el Apóstol Juan el Teólogo, el 28 de diciembre, los Santos Hijos Inocentes de Belén.

La antigua tradición de que los católicos bendecirían a sus hijos del 24 al 25 de diciembre era que los niños que nacían una vez en esos días eran asesinados. El rey Herodes ordenó su destrucción, buscando así poner fin al recién nacido Jesús.

Navidad católica en Levi

30.12 Los católicos respetan a María y José, los padres de Jesús. 1.12 Celebre individualmente el Día de la Santísima Virgen. El principal servicio pastoral se llevó a cabo en Roma. Muchos católicos han venido aquí desde la antigüedad.

En 2018 en Ucrania, la Navidad católica se celebra el 25 de diciembre. Está incluido en los feriados oficiales del país desde 2017. Entonces, descubramos cómo se celebra la festividad en las ciudades de Lviv, Kiev y Ucrania.

Navidad católica en Ucrania

Los verdaderos católicos, sin importar en qué país se encuentren, celebran la Navidad católica en el círculo familiar. Van a la iglesia para el servicio, seguido de una comida católica de Navidad. Sin embargo, la familia, reunida en la mesa festiva, no come sabroso, come comida ligera. No encontrarás demasiado en la mesa para católicos.

La jornada laboral en Ucrania comienza el 26 de diciembre. La Navidad católica en Levi abre la puerta a la magia de los cuentos de hadas. Aquí la fiesta se celebra simultáneamente según las tradiciones occidentales y orientales. Las campanas de la mañana anuncian el nacimiento de Jesús. El culto festivo se celebra en las iglesias católicas.

Los servicios especiales se llevan a cabo en las iglesias católicas de Ucrania. Habrá tres de ellos: noche, amanecer y día. Los católicos adoran a Dios tres veces: por la noche – Dios el Padre, al amanecer – el nacimiento de Dios el Hijo, y durante el día – la aparición del Espíritu de Dios. La Navidad católica ucraniana también dura ocho días.

Navidad católica

Es costumbre saludar verbalmente la Navidad católica. Puedes elegir un buen saludo y dirigirte a una persona fiel a la Navidad católica. Alternativamente, envíe tarjetas de felicitación con música a católicos conocidos. Si lo desea, dé una variedad de regalos.

Las exposiciones se llevarán a cabo en Lviv, Kiev y otras ciudades importantes de Ucrania antes de las vacaciones. Nadie aquí se aburrirá. Como regalo puedes comprar velas de cera, juguetes de madera de autor y otros productos interesantes. Se llevará a cabo un belén en Kiev.

El 24 de diciembre, la víspera de Navidad católica se llevará a cabo cerca del árbol de Navidad principal de la ciudad. El tráfico estará restringido en la plaza Sofievskaya, donde se llevarán a cabo todos los eventos festivos. En la capital, en Nochevieja y Navidad, los huéspedes y vecinos de la ciudad encontrarán un tren con saludos “Polar Express”. Además – ciudad recreativa con un carrusel de cuarenta metros de altura.

Los dos cuadrados estarán conectados por un gran sistema de luces “Magic Tunnel”. Luego, una vez terminada la Navidad católica y la Cuaresma, los seguidores de la fe católica pueden ver programas interesantes y divertirse. Toma hermosas fotos en el contexto de esta positividad.

Navidad católica

Los ucranianos esperan la estrella ortodoxa navideña el 6 de enero. En nuestro país es costumbre preparar la Santa Cena de los Doce Alimentos, arreglar los belenes e ir a cantar villancicos de casa en casa. Me pregunto qué están haciendo los católicos. Después de todo, tienen reglas estrictas especiales. ¡No pueden hacer nada! Aprendamos más sobre todos estos.

Tradiciones católicas: lo que comen, lo que hacen y lo que no pueden hacer

En el último día del ayuno católico de Navidad, se acostumbra ayunar muy estrictamente. En Nochebuena, los 12 platos en la mesa son canciones. La comida debe incluir pan sagrado sin levadura, que generalmente se coloca en el centro de la mesa. Este plato se llama plato fino de masa de gofres y escamas navideñas.

Pero antes de que comience la cena, el líder católico de la familia lee en voz alta un extracto del Evangelio de Lucas, que anuncia el nacimiento de Jesús. Tradicionalmente, la cena comienza con una balanza. Al mismo tiempo, los miembros de la familia caminan juntos con el pan sagrado y los saludan.

Otra tradición católica es establecer revelaciones con el recién nacido Jesucristo, la Virgen María, el Cordero y Maggie. Hoy Mucha gente ortodoxa comenzó a seguir esta costumbre. Decoramos iglesias y algunas habitaciones de esta manera.

Alimentos para la Navidad católica

Es costumbre que los católicos se disfrazen de personajes bíblicos, enemigos, villanos, corderos y otros animales, paseando por los patios y cantando villancicos. Los católicos decoran el árbol de Navidad antes de Navidad, no antes del Año Nuevo. Los regalos se colocan en calcetines colgantes.

Lo que no puedes hacer en la Navidad católica es trabajo y trabajo físico aquí. No puedes hacer nada como eso, incluso en la vida cotidiana. Exclusivamente para dedicarse a Dios y la espiritualidad.

La costura y el bordado están estrictamente prohibidos en los días de ayuno. Generalmente: Está prohibido todo tipo de trabajos de inyección. Tampoco puedes matar animales, la caza está estrictamente prohibida. Además, no puedes adivinar. La previsión de la noche de Navidad está particularmente prohibida. Jurar y susurrar está prohibido en estos días. Al dedicarse a Dios, hay que disculparse y no hacer daño a nadie.

Los católicos usan ropa nueva para ellos en un feriado importante. En este día no es costumbre que usen ropa vieja, ¡no hay almacenamiento! Los defensores de la Navidad católica creen firmemente que si pasan tiempo celebrando, todo volverá dos veces con el tiempo. Aumentará más riqueza.

Si desea celebrar la Navidad católica en otro país, primero aprenda sobre las tradiciones porque son un poco diferentes. En Austria, por ejemplo, la festividad se celebra de la siguiente manera: las puertas no se cierran con llave y se usa la mejor ropa. En España, la noche de Navidad se divierten en la calle, cantando y bailando.

Pero antes de ir a ninguna parte, averigüe los precios del alojamiento y el tiempo que hará. En algunos países, los católicos usan máscaras, se visten con pieles de animales, cantan canciones y se despiden. En su lugar, dales dulces, frutas, pasteles e incluso salchichas, castañas asadas o huevos. Feliz Navidad a todos y!