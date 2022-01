La historia de la conversión de musulmanes de América Latina a Turquía: Ibrahim Carlos

Nacido en una familia católica latinoamericana, Ibrahim Carlos Camilo Clavijolarde dijo: “Mi Señor nos ha dado tanta alegría de convertirnos en musulmanes, de ser turcos y de ser útiles a las personas en una hermosa compañía”. Dicho.

Nacido en Honduras en 1980, Clavijoularde, quien creció en la secta y cosmovisión católica hasta sus años universitarios, comenzó a cuestionar su religión y rituales durante estos años.

Clavijoularde, mientras trabajaba con un pariente que luego supo que era musulmán, estuvo en España a donde fue por negocios, y poco después se convirtió al Islam “con la inspiración en el corazón”.

Después de mudarse a un país donde se podía practicar mejor la religión y convertirse en musulmán, Clavijoularte decidió ir a Turquía por consejo de los musulmanes en España.

Durante su estadía en Turquía, Clavijoolarte se convirtió en ciudadano turco y tuvo la oportunidad de trabajar para varias empresas. Clavijoularte, que lleva 4 años en Pakistán como jefe de la delegación de Pakistán de la Media Luna Roja Turca, contó a un reportero de AA sobre el proceso de conversión al Islam, lo que vivió después y su aventura en Turquía.

“No fui a la iglesia, no tengo nada espiritual”

Clavijoularte, quien emigró a Panamá desde su natal Honduras a la edad de 15 años, dijo que se convirtió al catolicismo y se crió en una familia conservadora antes de convertirse al Islam.

Clavijoolarte dijo que mientras estaba en la iglesia en Panamá, la confesión le resultó muy extraña y un frío se instaló en su corazón.

Clavijoolarte, quien dijo que cayó en un vacío espiritual después de enfriarse de la iglesia, dijo: “No fui a la iglesia, no tenía nada espiritualmente. Le pedí al Creador que me ayudara a llenar este vacío”.

“Sentí mucho este vacío cuando vivía en España. Mi familia está lejos. Mi madre llamaba si iba a la iglesia. Ella quería. Estoy de acuerdo, pero mi corazón estaba frío”, dijo. Frases usadas.

Clavijurarte dijo que rezaba a Alá por la mañana y por la noche para que aliviara su corazón, después de lo cual experimentó varios síntomas.

Influencia de Maulana Celatin Rumi

“Me impresionó mucho su comportamiento, su forma de hablar y su firmeza. Sobre los pobres”. Dicho.

Clawjällarde afirmó que Sumber le había traído un libro de poesía perteneciente a Rumi de Maulana Celadin, y que “se enamoró de (el libro). Hizo su evaluación.

Clavijoularte compartió una historia que sucedió entre ellos después de enterarse de que un amigo de su familia se había convertido en musulmán: “Quería conocer a los amigos musulmanes de (Sambar). Él dijo: ‘No tengo amigos musulmanes, tengo hermanos musulmanes'”. él dijo.

Aceptar el Islam

Al explicar que había viajado a Granada durante su estancia en España, Clavijoularde dijo que se había convertido al Islam en un restaurante de la ciudad.

Clavijoularde continuó:

“Si trabajas en Occidente te pagan.. Me sorprendió, pero pensé que debía ayudar para no pasar vergüenza. Escuché una voz en mi oído derecho cortando tomates y pepinos. Ruidos como ‘Cortas bien, ayudas’. .”

Insistiendo en que estaba sorprendido de escuchar esta voz, Clavijoularte dijo: “¿Por qué trabajas gratis, te pagan?”

Clavijoolarte dijo que había funcionado así durante un tiempo y dijo: “Buena voz. Vamos. Cuando dije vamos, me sorprendí de nuevo”. él dijo.

Clavijolarde dijo que comenzó a escuchar estas voces nuevamente y pensó que era hora de morir:

“Cuando pensé que había llegado el momento de la muerte, comencé a negociar con el Creador. Le dije a Dios que me haría sacerdote, que no pecaría, que ayunaría y que donaría, pero esa voz no lo hizo. no. Respuesta: Cuando vio a un musulmán sentado en un rincón de un restaurante, preguntó: ‘¿Debería ser como esta gente?’ என்றேன். La voz en mi oído respondió: ‘Vamos, ¿qué estás esperando?’ Dije: ‘Bueno, yo también soy como ellos’. Un silencio increíble descendió sobre mi corazón. Era como si estuviera experimentando una energía”.

“Turquía tiene una gran civilización”

“Fui a Turquía por consejo de mis amigos musulmanes en España. Turquía es un gran lugar para aprender sobre el Islam, la historia y la cultura. Dicho.

Se le ha abierto una gran ventana en Turquía, vive en Üsküdar y trabaja aquí en varias empresas, explicó Clavijoolarte, “Cómo mi Señor nos ha dado el placer de convertirnos en musulmanes, de ser turcos y de ser útiles a la gente. Hermoso empresa.” Usó la frase.

“Como extranjero, diría que Turquía realmente tiene una gran civilización. Lo que más me impresionó fue la amabilidad de la gente de Turquía”. él dijo.

“Mi familia no me habló. Mi prometido está divorciado”.

“Pensé mucho en cómo explicarle esta situación a mi familia. Mi hermana era muy cercana a mí, pero tan pronto como supo que yo era musulmán, me dijo: ‘Tú moriste por mí’, dijo. Lo hago”. no aceptarte

“Mi mamá no aceptaba esta situación. Mi familia no me habla desde hace un año. Mi prometido மனைவி me dejó”, dijo. Dicho.

Después del procedimiento, dijo, se reconcilió con su familia.

