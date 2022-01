Inicio » Varios Los 30 mejores Pinturas Cara Para Niños capaces: la mejor revisión sobre Pinturas Cara Para Niños Varios Los 30 mejores Pinturas Cara Para Niños capaces: la mejor revisión sobre Pinturas Cara Para Niños 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Pinturas Cara Para Niños?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Pinturas Cara Para Niños del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



lenbest 17 Colores Pinturas Cara, Pintura Facial con 1 Libro Tutorial de Pintura Facial, 256 Pegatinas de Diamantes de Imitación, 3 Colores Brillos, Maquillaje al Agua para Halloween/Fiestas ect € 22.48

€ 16.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 17 Pinturas de Color, 256 Pegatinas de Diamantes de Imitación-17 pinturas hermosas y coloridas, puede dibujar una variedad de patrones en su cara, 256 diamantes de imitación hacen que sus patrones dibujados sean más atractivos.

1 Libro Tutorial de Pintura Facial, 3 Pinceles, 8 Plantillas-Libro tutorial de Pintura Facial proporciona 15 estilos diferentes de maquillaje facial para aprender. Plantillas le permite dibujar fácilmente hermosos patrones en cualquier parte del cuerpo, los 3 pinceles incluidos con el producto le permiten terminar su maquillaje sin usar otras herramientas.

Pintura Facial sin Tóxica-El conjunto de capa superior utiliza una capa superior activada por agua y es adecuado para niños y adultos, los ingredientes del conjunto de recubrimiento son seguros, por lo que no hay necesidad de preocuparse por nuestros recubrimientos faciales.

Secado Rápido, Fácil de Limpiar-Pinturas Cara se seca rápidamente, puede comenzar a jugar de inmediato y no es fácil perder el maquillaje, puede lavarte la cara fácilmente con agua. Ofrecemos un conjunto completo de herramientas de pintura para quitar el maquillaje.

Aplicable a Varios Eventos-Nuestra pintura facial es muy adecuada para la celebración de eventos, fiestas de carnaval, Semana Santa, Halloween, Navidad, fiestas de cumpleaños, representaciones teatrales, etc., agregando diversión y ambiente al evento.

ACWOO Pintura de Cara para Niños, 28 Colores Seguridad No Tóxica Pintura Facial, Crayones de Maquillaje Ideal para Halloween Navidad Cosplay Fiesta y Party € 8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✎ 【REGALO IDEAL】 Un regalo ideal para niños o tu amigo, que lo necesita para vestirse para representaciones teatrales o cosplay de festivales. Disfruten el divertido momento feliz juntos.

✎ 【SEGURIDAD NO TÓXICA】Nuestro Crayones de maquillaje está hecho de pigmento de grado alimentario, El juego de pintura facial y corporal, hipoalergénico, brillante y profesional está especialmente diseñado para niños.

✎ 【JUEGO DE PINTURA DE 28 COLORES】ACWOO Pinturas cara para niños kit con 28 colores brillantes, le permite crear su propio trabajo ideal en su cara, ayuda a los niños a desarrollar habilidades ilimitadas de imaginación y coloración.

✎ 【MULTIFUNCIÓN】Este pintura facial para niños es muy popular para cualquier evento especial , como Cat Face Paint, Costume Cosplay Party, School & Church Events, Festivals, Birthday Parties, Football Events, Easter, April Fool's Day y Carnival juegos, juegos para fiestas infantiles, pintura de payasos, etc.

✎ 【FÁCIL DE COLOREAR Y LIMPIAR】no se preocupe por estos juego de crayones de pintura facial que ensucian sus manos o paños después de usar este maquillaje para niños. Para quitar el maquillaje, limpie con papel de seda y lave con jabón y agua tibia.

Alpino DL000014, Barritas de Maquillaje Fiesta, Estuche 6 Unidades € 6.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Blíster de 6 barritas de 5 g

Maquillaje limpio y práctico

Sistema retráctil y giratorio para mantener las manos limpias

KIDDYCOLOR 12 Colores Pinturas Cara Para Niños, Pinturas Faciales y Corporales No toxica € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de pintura profesional de cara y cuerpo de grado cosmético: 12 colores de crayones de pintura facial y corporal, agregue un efecto divertido a cualquier disfraz y disfraz.

Seguridad: no tóxico, vegano y sin parabenos. Kid Safe Hipoalergénico, amigable con la piel, pigmentado de grado alimenticio. No pica, agrieta ni irrita las pieles.

Fácil uso y limpieza: las personas de cualquier edad pueden aplicar esta pintura en la cara o el cuerpo para comenzar a dar forma a su aspecto increíble. Esta pintura es a base de agua. Este color de cara nunca será pegajoso ni arruinará tu cara. No se preocupe por ensuciar sus manos o paños después de usar este maquillaje para niños. Puede usar pañuelos para limpiar su mano y luego lavar con agua y jabón.

Disfrute: Ideal para muchos usos, incluidos la escuela, la iglesia, las fiestas, los festivales, los carnavales, las fiestas de cumpleaños, cosplay, disfraces, fx, camuflaje militar, militar, embarazo abdominal, deportes, representaciones teatrales, juegos de roles, maquillaje, unicornios o cualquier ficticio. personaje de tipo superhéroe y Halloween!

Regalo perfecto: los palos de pintura brillante kiddycolor 12 color paradise están hechos de los mejores materiales naturales, de color brillante y estrechamente unidos a la piel de larga duración. A diferencia de los pinceles, no necesitas ninguna habilidad artística o pensamiento para usar estos palos. Será un gran regalo para los niños por diversión.

Pinturas Cara para Niños, 12 Colores Pinturas Faciales y Corporal Seguro, No Tóxico, Maquillaje Pintacaras, Crayones Pintados Adecuados para Halloween, Carnaval, Fiestas, Pascua, Navidad € 14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Una Buena Opción Para La Creatividad】 - Proporcionamos 12 colores de lápices para adaptarse al diseño de su rostro y cuerpo, lo que puede hacer que su rostro y cuerpo sean más coloridos. Además, es una buena herramienta de enseñanza que puede aprovechar la creatividad de los niños y distinguir colores.

【Seguro y Saludable】 - Nuestros bolígrafos de pintura de color están hechos de ingredientes seguros, hipoalergénicos y no dañinos para la piel, que son muy seguros para los niños y también pueden ser utilizados por mujeres embarazadas. Para garantizar una seguridad total, puede hacer una prueba de alergia en sus manos antes de usar.

【Fácil de Limpiar】 - El color del lápiz se puede quitar completamente de la piel y la ropa. No es necesario frotarlo con fuerza. Masajee suavemente el área con jabón o agua tibia, luego lave toda el área con agua tibia.

【Uso Amplio】 - Estos lápices de maquillaje son ideales para fiestas o actividades infantiles, como maquillaje de Halloween, carnaval, Navidad, cumpleaños, actividades escolares, etc. Adecuado para que todos los niños y adultos pinten en la cara y el cuerpo

【Sugerencia de Compra】 - Este es un gran producto, puede estar seguro de comprarlo. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, bienvenido a consultar, resolveremos activamente sus problemas.

HENMI Pinturas Cara para Niños, Seguridad no tóxica Pintura Facial, Pintura Cara para niños/Pintar Barriga Embarazada,Encajar Maquillaje Halloween, Halloween Fiesta, Fiestas de Carnaval(28 Colores) € 13.99

€ 11.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【CRAYONES DE PINTURA NO TÓXICA Y DE SEGURIDAD FACIAL】Este juego de crayones de pintura facial está hecho de pigmento de grado alimentario, material cosmético de grado cosmético superior Certificación EN 71 / CE verificada. Es absolutamente seguro para pinturas cara para niños y pintura para pintar barriga embarazada.

【COLORES DE CUERPO VARIOS Y】 BRILLANTES set Este juego de crayones para pintar el cuerpo le permite crear su propio trabajo ideal en su cara con 28 colores.

【CARACTERÍSTICAS Y CARTONES DE PINTURA PARA CARA Y CUIDADO BODAY】 Este conjunto de caryons de pintura para la cara es muy popular para cualquier evento especial, como Halloween, cumpleaños, juegos de disfraces, Navidad, maquillaje de novia, enseñanza de maquillaje, festivales de pintura, juegosde deportes, etc.

【FÁCIL DE COLOR Y LIMPIE EL KIT DE PINTURA FACIAL】 No se preocupe por los pintura cara niños y cuerpo que ensucian sus manos o paños después de usar este maquillaje para niños. Para quitar el maquillaje, limpie con papel de seda y lávelo con jabón y agua tibia.

【BUENO PARA PINTAR EL CUERPO】 Nuestros crayones para la cara y el cuerpo no irritan la piel de los niños, por lo que los niños pueden usarlos para pintar libremente hermosos dibujos en caras, manos,también puedes pinturas para embarazadas,o brazos para fiestas o juegos. READ Los 30 mejores Limas Para Uñas capaces: la mejor revisión sobre Limas Para Uñas

URAQT Crayones de Pintura Facial,Juego de Pintura Facial de 36 colores Para Niños para el Cuerpo con 30 Plantillas de Pintura, Perfecto para Halloween/Navidad/Cosplay de maquillaje € 14.99

€ 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✎ 【Juego de pintura de 36 colores】 URAQT El kit de pintura de crayones para cara y cuerpo viene con 36 colores brillantes, le permite crear su propio trabajo ideal en su cara, ayuda a los niños a desarrollar habilidades ilimitadas de imaginación y coloración.

✎ 【Plantillas de pintura facial】 Incluidas 30 piezas de plantillas de pintura facial, pueden estimular la imaginación y la creatividad de los niños. Los lápices de colores para el rostro pueden cumplir con sus requisitos para crear una pintura diferente en su rostro o cuerpo.

✎【Seguro de usar y fácil de limpiar】 Los crayones de pintura URAQT son seguros y no tóxicos, han sido aprobados por la FDA. No se preocupe porque estos crayones de pintura para la cara y el cuerpo ensucian sus manos o paños después de usar este maquillaje para niños. Para quitar el maquillaje, limpie con papel de seda y lave con jabón y agua tibia.

✎ 【Ampliamente utilizado】 Este juego de crayones de pintura facial es muy popular para cualquier evento especial, como Halloween, fiesta de cumpleaños, disfraces, Navidad, maquillaje de novia, enseñanza de maquillaje, pintura de festivales, juegos deportivos, etc.

✎ 【Regalo ideal】 Un regalo ideal para niños o tu amigo, que lo necesita para vestirse para representaciones teatrales o cosplay de festivales. Disfruten el divertido momento feliz juntos.

Jojoin 16 Colores Pinturas Cara, Pintura Facial, Maquillaje al Agua para Pascua/Carnaval, con 1 Libro Tutorial, 94 Pegatinas de Diamantes de Imitación, 2 Colores Destellos, para Disfraz de Carnaval € 21.87

€ 19.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 18 Formas de Plantilla, 94 Pegatinas de Diamantes de Imitación- Pinturas Cara está equipado con Formas de Plantilla. Incluso si no puede pintar, no necesita preocuparse, puede poner Formas de Plantilla en su cuerpo para pintar, y puede dibujar hermosos patrones, las pegatinas de diamantes de imitación hacen que sus patrones sean más glamorosos.

1 libro tutorial de Pintura Facial, 1 frotis de arcoiris- Pinturas Cara viene con 1 libro tutorial de Pintura Facial, puede pintar patrones faciales de acuerdo con el libro tutorial de Pintura Facial. No se preocupes por cómo pintar la cara. La mancha de arco iris puede imprimir un patrón de arco iris en la piel. Haz su maquillaje más hermoso.

Fácil de limpiar y secar rápidamente- Jojoin topcoat y set de maquillaje corporal es completamente a base de agua, por lo que es fácil de limpiar. Simplemente limpie con un paño húmedo o jabonoso. Incluso si su hijo está sudando, la capa superior es suave y seca con una excelente cobertura. No se preocupe por la eliminación del maquillaje.

Ingredientes seguros y suaves- Jojoin para niños es un cosmético profesional seguro y de alta calidad; no tóxico natural, adecuado para niños. Sin embargo, dado que la piel de cada persona es diferente, se recomienda probar primero el color a pequeña escala. Siempre le brindamos servicios en línea considerados.

Apto para muchas ocasiones- La pintura facial se considera una técnica para acercarse y atraer a los niños y es perfecta para Halloween, carnaval, epifanía, fiestas de cumpleaños, juegos de roles, eventos deportivos, entretenimiento diario y otras actividades.

Jovi 176 - Maquillaje facial (10 barras) Multicolor, Única € 5.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Maquillaje especia para niños. Con textura agradable y suave

Se elimina fácilmente con agua y jabón o leche desmaquilladora

Colores surtidos

Pinturas de Cara para Niños, Bodypainting Pintura, Pintura Facial, Pintura Corporal con 15 Diversas Colores, Colorantes Naturales y Seguros para Niños y Adulto, Caracterizarse en Fiestas, Halloween € 16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pigmentos de Alta Calidad: Pintura Cara & 15 colores, color brillante, alta saturación, capacidad de coloración fuerte, brillo lindo fácil de presentar y buen efecto de pintura.

Fácil de aplicar: pintura facial soluble en agua, fácil de aplicar y quitar el maquillaje, solo aplique una pequeña cantidad de agua en la punta de la pluma, luego aplique color en la cara y seque rápidamente, puede completar el diseño fácilmente en unos minutos.

Pack de gran valor para rendimiento de teatro. Perfecto para Halloween, maquillaje, eventos escolares y de iglesia, festivales, fiestas de cumpleaños, fiestas, disfraces, eventos de fútbol, deportes de primera, mascaradas o juegos de niños que pretenden jugar en salón de belleza y escenario, maquillaje facial.

Material Natural y Seguro: El kit de pintura a base de agua es suave y agradable para la piel, el maquillaje no es fácil de caer, no se derrite, puede durar mucho tiempo en la cara. Así que estas son impresionantes pinturas corporales para adultos y niños.

Fácil de poner y quitar: lavable; simplemente quita con jabón y agua caliente. No requiere frotar. Juego de lujo. Súper duradero. Calidad superior.

Snazaroo Ultimate Party Pack - Set de Maquillaje de Fiesta € 24.25

€ 22.01

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEAL PARA DISFRAZAR: 1 kit de maquillaje perfecto para cumpleaños, dar el toque final a tus disfraces y fiestas de niños! Contiene 12 colores, 2 gel con purpurina, 3 pinceles, 4 esponjas.

MÁS SEGURO PARA LA PIEL : conforme a los reglamentos UE y UU.EE sobre productos cosméticos, el maquillaje Snazaroo ha sido concebido sin perfume y es apto incluso para las pieles más sensibles.

CONSEJOS DE USO: moje su maquillaje con una esponja o 1 pincel, apliquélo sobre la piel húmeda y cree el motivo de su preferencia. ¡A los niños les encantará!

CONCEBIDO A BASE DE AGUA: no tóxico, el maquillaje Snazaroo es apto a los niños a partir de 3 años. A base de agua, se aclara fácilmente con agua jabonosa.

UNA MARCA FESTIVA PARA SUS NIÑOS: con su gama de maquillaje hipoalergénico Snazaroo acompañará a sus niños durante todas sus fiestas.

Snazaroo kit de pintura facial, maquillaje fiesta "Arcoíris" € 13.62

€ 12.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEAL PARA DISFRAZAR: 1 kit de maquillaje perfecto para cumpleaños, dar el toque final a tus disfraces y fiestas de niños! Contiene 8 colores, 1 Pincel y 1 esponja.

MÁS SEGURO PARA LA PIEL : conforme a los reglamentos UE y UU.EE sobre productos cosméticos, el maquillaje Snazaroo ha sido concebido sin perfume y es apto incluso para las pieles más sensibles.

CONSEJOS DE USO: moje su maquillaje con una esponja o 1 pincel, apliquélo sobre la piel húmeda y cree el motivo de su preferencia. ¡A los niños les encantará!

CONCEBIDO A BASE DE AGUA: no tóxico, el maquillaje Snazaroo es apto a los niños a partir de 3 años. A base de agua, se aclara fácilmente con agua jabonosa.

UNA MARCA FESTIVA PARA SUS NIÑOS: con su gama de maquillaje hipoalergénico Snazaroo acompañará a sus niños durante todas sus fiestas.

lenbest Set de Pintura Cara Infantil, Pintura Facial 17 Colores, Mayor Capacidad Blanco y Negro, con 1 Folleto Tutorial Pintado, 28 Plantillas y 4 Pinceles, 2 Brillos, para Fiestas/Carnaval/Halloween € 21.71

€ 18.71

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 17 colores diferentes, blanco y negro más-La pintura facial tiene una variedad absolutamente rica de colores, hay 17 colores disponibles y puede usar más blanco y negro. No se preocupe por la falta de blanco y negro. El brillo dorado hace que su maquillaje brille y luzca hermoso.

Libro de pintura fácil de aprender-Libro de texto de pintura fácil de aprender - El libro de texto tiene 15 estilos de maquillaje diferentes para aprender, los colores que debe usar y 3 pasos para facilitar el dibujo cuando está pintando Es adecuado tanto para adultos como para niños.

Seguro y suave-El juego de pinturas faciales Lenbest utiliza pinturas faciales activadas por agua. No tóxito. No dañará a su piel, es seguro para usted mismo y su pequeños.

Adecuado para todo tipo de actividades- ¡Puedes usarlo para fiestas de cumpleaños, eventos escolares, fiestas de maquillaje de Halloween, festivales, representaciones teatrales, fiestas de maquillaje de disfraces o personajes de cosplay! Con este kit de maquillaje, puede crear diseños entretenidos con nuestro detallado libro de texto de pintura, incluso si no es un maquillador profesional.

Secado rápido, fácil de limpiar-Nuestra pintura se seca muy rápido y es divertida al instante, puede durar muchas horas. Ofrecemos un conjunto completo de herramientas de pintura para que esté satisfecho con la pintura o la limpieza. Nuestro certificado de producto está completo.

JamBer Pinturas Cara para Niños No Tóxico Pinturas Facial,28 Colores crayones de Pintura Carnaval Halloween, Fiestas, Semana Santa.Cosplay,Fiestas Temáticas - Regalo de Día del Niño € 12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features HALLOWEEN MAKE UP: el juego de crayones para la cara y el cuerpo con pintura facial incluye 28 palos de maquillaje Vivi Assorted Colors, ideales para el maquillaje de Halloween.

MAQUIQUE LA PINTURA FACIAL: kit de pintura facial tener 28 colores: 2 piezas de blanco puro, gris claro, amarillo brillante, naranja oto?al, rojo rico, rosa rosa, chartreuse, verde brillante, verde bosque, azul cielo, azul oc¨¦ano, Azul profundo, violeta oscuro, vino, rojo oscuro, marr¨n siena, caf¨¦, negro puro, naranja, p¨²rpura, rosa, p¨²rpura metalizada, oro met¨lico, plata metalizada, rojo metalizado, verde metalizado, azul metalizado, tiene un efecto interesante en cualquier traje

F¨cil encendido y f¨cil apagado: lavable; Simplemente retire con agua tibia y jab¨n. No se necesita fregado. Set de lujo. Super duradero Calidad superior.

LOS MEJORES KITS DE PINTURA FACIAL: Se incluye una c¨moda maleta de pl¨stico duro.

Super Value Pack para representaciones teatrales. Perfecto para maquillaje de Halloween, eventos escolares y de la iglesia, Día del Niño,festivales, fiestas de cumplea?os, favores de fiesta, cosplay, eventos de f¨²tbol, ??deportes de primera, mascaradas o ni?os que juegan juegos de imaginaci¨n en salones de belleza y maquillaje en el escenario

Pinturas Cara para Niños-16 Colores Crayones Pintados para Cuerpo y Cara,2 Tizas para Cabello,28 Plantillas,2 Pinceles,Bolsa Transparente,Lavables,Regalo Del Día Del Niño € 14.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Regalos para Niños】: Nuestro kit de pintura facial para ropa ofrece una variedad de colores brillantes. Son fáciles de aplicar y se secan rápidamente, lo que le permite completar un aspecto único con crayones de 16 colores en menos de 5 minutos. Este es un gran regalo para niñas o niños, niños o adultos. Puede dárselo a sus seres queridos en Navidad, Halloween, Día del Niño, cumpleaños, fiestas, etc. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

【 Juego Completo Pintura cara Niños】:Pintura facial hipoalergénica para niños con 16 colores brillantes, lo que permite a los niños crear su propia pintura facial ideal. ¡2 tizas en los colores más populares pueden crear un hermoso cabello morado y verde! Dos pinceles--pueden dibujar fácilmente hermosas líneas finas. Bolsa transparente--Ponga lápices de colores en una bolsa transparente y dibuje hermosos patrones en cualquier momento y en cualquier lugar.

【 Amplia Gama de Usos】 -Nuestro kit de pinturas cara para niños es muy adecuado para fiestas de cumpleaños,pintura del vientre prenatal, pinturas para embarazadas,maquillaje de Halloween, pintura corporal de adultos o niños, maquillaje de juegos deportivos al aire libre, representaciones teatrales, juegos de rol, actividades en el campus,pinturas para embarazadas y otras actividades.¡Permita que los niños utilicen plenamente su imaginación y creatividad y pasen momentos felices con sus amigos!

【Fácil de Lavar】: Nuestro pinturas de cara para niños es a base de agua, siempre que se lave con agua jabonosa o toallas de papel húmedas y se masajee suavemente en la superficie durante unos 20 segundos, se puede quitar fácilmente. Entonces, si hay marcas en sus manos, cara, ropa o mesa, no se preocupe.

【Cómodo, Ecológico】: Nuestros crayones pintados para el rostro y el cuerpo son agradables para la piel y cómodos. El kit de pintura facial es adecuado para todos. No causará picazón, agrietamiento, irritación de la piel ni reacciones adversas. Dado que la piel de cada persona es diferente, recomendamos una prueba de parche cutáneo a pequeña escala antes de su uso.

RIOGOO Kit de Pintura Facial para niños, 24 Pinturas Grandes a Base de Agua, 32 Plantillas, 2 Pinceles, Pintura Facial y Corporal de Calidad Profesional, no tóxico e hipoalergénico Seguro € 23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Seguro para pieles sensibles: el kit de pintura facial RIOGOO es un maquillaje de grado cosmético superior seguro y profesional, adecuado para niños y adultos con piel sensible. Son hipoalergénicos, no tóxicos, naturales. Sin embargo, al igual que con todos los cosméticos, recomendamos que se realice una pequeña prueba de parche cutáneo antes de la aplicación.

Un juego de pintura facial perfecto: nuestro kit de pintura facial fue diseñado especialmente para niños y adultos, hay 24 pinturas faciales y corporales de colores, 32 plantillas reutilizables y 2 pinceles de arte profesionales en paleta. Mientras tanto, son libres de lograr efectos vibrantes, divirtiéndose mucho para crear looks locos.

Uso versátil: nuestra pintura facial adecuada para la escuela, la iglesia, fiestas, festivales, carnavales, fiestas de cumpleaños, cosplay, disfraz, camuflaje militar, militar, embarazo abdominal, deportes, representaciones teatrales, juegos de rol, maquillaje, unicornio o cualquier superhéroe ficticio. personaje y Halloween!

Fácil de usar y quitar: los colores de nuestras pinturas faciales se activan con agua y funcionan de la misma manera que las pinturas de acuarela. Agregue varias gotas de agua al color deseado para que la superficie sea suave y pastosa y luego use el cepillo para aplicarlo suavemente sobre la piel. Los colores se secan bastante rápido y son fáciles de quitar con agua tibia y jabón o toallitas húmedas para bebés.

Compra 100% libre de riesgos: estamos tan seguros de la calidad de nuestras pinturas faciales que, si tiene algún problema, estaremos encantados de proporcionarle un reembolso o un reemplazo sin preguntas. Contáctanos directamente si lo necesitas. READ Los 30 mejores Estaño Sin Plomo capaces: la mejor revisión sobre Estaño Sin Plomo

Janolia 18 Colors Pintura Facial, Pintura Corporal con 14 Colores Normales, 2 Fluorescentes y 2 Purpurinas, Maquillaje para Cuerpo Profesional, Colorantes Naturales y Seguros para Niños y Adulto € 16.98

1 used from €14.64

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★Pigmentos de Alta Calidad: Pintura Cara & 14 Colores Normales, 2 Fluorescentes y 2 Purpurinas, color brillante, alta saturación, capacidad de coloración fuerte, brillo lindo fácil de presentar y buen efecto de pintura.

★Fácil de Usar y Lavar: Están confeccionadas a base de agua, lo que hace que se secan rápidamente, y se pueden completar fácilmente un dibujo en minutos. Al limpiar, solo se quitan con agua jabonosa o utilizar toallitas de cara suaves.

★Diferentes Necesidades: Esta pintura corporal puede crear muchos estilos diferentes, fiestas temáticas, las de disfraces, Halloween, carnavales, cumpleaños, maquillaje de bodas, enseñanza de coloridos dibujos, desfiles, pintura deportiva, regalos publicitarios, bricolaje, etc.

★Material Natural y Seguro: El kit de pintura a base de agua es suave y agradable para la piel, el maquillaje no es fácil de caer, no se derrite, puede durar mucho tiempo en la cara. Así que estas son impresionantes pinturas corporales para adultos y niños.

★Juguete Perfecta: la pintra facial para niños es seguro y ideal regalo para los niños. Puede caracterizarse con sus niños en varios festivales y fiestas.

Pinturas Cara para Niños, Eleanore's Diary 14 Colores Crayones de Pintura Facial y Cuerpo, Seguro y No Tóxico, Lavables, Maquillaje Pintacaras para Carnaval, Pascua, Cumpleaños, Cosplay de Maquillaje € 15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【14 COLORES ÚNICOS Y BRILLANTES】 Nuestro kit de crayones de pintura facial tiene 14 colores brillantes. Incluyendo: negro, blanco, marrón, beige, amarillo, naranja, rojo, verde claro, verde oscuro, violeta claro, azul cielo, rosa. Se pueden obtener varios colores hermosos mediante diferentes combinaciones. Y puedes pintar una variedad de patrones vívidos. Nuestro kit de crayones de varios colores ayudará a fomentar el sentido artístico de los niños.

【SEGURO PARA NIÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS】 Nuestros kits de crayones de pintura facial no son tóxicos y son seguros. Está hecho de ingredientes hipoalergénicos, inocuos para la piel y seguros. Esto es muy seguro para los niños y también puede ser utilizado por mujeres embarazadas. Nota: Debido a que la piel de cada persona es diferente, para garantizar una seguridad completa, realice una prueba de alergia en sus manos antes de usar.

【LAVAR FÁCILMENTE】 Los crayones de pintura no tóxicos activos en agua se pueden lavar fácilmente con agua jabonosa o agua. El color del lápiz se puede eliminar por completo de la piel y la ropa. No es necesario que lo frotes con fuerza, solo lávate con agua y jabón suavemente.

【DISFRUTA DE LA FIESTA DE MAQUILLAJE】 Para los niños, este kit de pintura facial y corporal es una buena opción para la creatividad. Puede mejorar la creatividad y el sentido artístico de su hijo. Estos crayones de maquillaje son ideales para fiestas o actividades infantiles, como maquillaje de Halloween, Navidad, Carnaval, cumpleaños, actividades escolares, etc. Adecuado para que todos los niños, adultos y mujeres embarazadas se pinten en la cara y el cuerpo.

【REGALO PERFECTO PARA TODAS LAS EDADES】 ¡Este kit de maquillaje puede ser un regalo para su hijo y sus amigos, incluso para usted! No importa cuándo le dé este juego de crayones a su hijo y amigos en cualquier época del año, él / ella se sentirá feliz y emocionado. ¡El regalo más especial para el día del niño, regalos de cumpleaños, regalos de Halloween, regalos de Navidad!

Gibot Pintura Facial y Corporales, 16 Colores Pinturas Cara para Niños y Facial Body Paint, Pinturas para Embarazadas,Encajar Maquillaje Halloween, Halloween Fiesta, Fiestas de Carnaval € 10.66

€ 9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Vivid 16 coloridas pinturas faciales para niños, que son brillantes y fáciles de pintar, muy adecuadas para maquillaje de Halloween/Carnaval/Fiesta de Navidad/Partido de fútbol; Los crayones de color para la cara son seguros y no tóxicos, adecuados para pinturas cara para niños, pintura corporal de adultos y pintura para pintar barriga embarazada; Los pintura facial son de tamaño pequeño y se pueden llevar con usted, lo que facilita salir y retocar su maquillaje.

EN-71 Certified 12 Cols Face Crayones, Kits de Pintura para la Cara, Pintura Corporal, Pintura Facial para niños, Pintura Lavable para la Cara, Maquillaje para niños, Pintura Corporal no tóxica € 11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colores variados y brillantes: nuestros lápices de colores están en 12 colores vivos: blanco, negro, amarillo ocre, amarillo fluorescente, verde esmeralda, verde savia, púrpura, azul cianino, azul cielo, rojizo, rosa y naranja. Este juego de lápices de colores para la cara te permite crear tu propio trabajo ideal en tu rostro. Perfecto para el diseño de pintura de cara. Tal como Arte de pintura corporal para vientres prenatales, Arte de vestuario, Arte corporal de henna, Entretenimiento de event

Diseño twistable: este kit de pintura facial tiene un diseño en espiral que le permite girar y ajustar la longitud adecuada para pintar en su cuerpo o rostro. Y el diseño de la pluma de esta pintura facial para niños no ensuciará tus manos, mientras que otros lápices de colores siempre te molestarán por ello. Además, la forma cilíndrica te consuela mucho al usarla.

Set de pintura facial no tóxica: nuestra pintura facial para niños no es tóxica y segura. No incluye Paraben, dermatólogo probado y aprobado por ingredientes. Euro EN-71 también certificado. Además, no necesita usar pincel o agua para pintar, simplemente sáquelo y pinte lo que quiera.

Lavado fácil: no se preocupe por ensuciar sus manos o paños después de usar este maquillaje para niños. Puede usar un pañuelo de papel para limpiar su mano y luego lavarlo con agua y jabón.

Ampliamente utilizado: esta pintura para niños es muy popular para cualquier evento especial, como Pascua, Halloween, fiesta de cumpleaños, disfraz, Navidad, show de pintura corporal profesional, maquillaje nupcial, enseñanza de maquillaje, favores de fiesta, Cosplay, eventos de fútbol, Prime Sport, Mascaradas, modelos de pasarela, festivales de pintura, juegos deportivos, eventos corporativos, carnavales escolares, eventos de la Iglesia, grandes aperturas, fiestas en bloque, etc.

Omew Pintura Cara para Niños Adultos Pinturas al Agua ,Pintura Facial para Disfraces, Maquillaje Color Kit de Pintura Facial Corporal, Halloween, Fiestas, Face Paint Paleta de 15 Colores, 2 Pinceles € 15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fácil de usar y fácil de lavar】 Pintar caras se vuelve interesante y te hace lucir bien. Nuestras pinturas faciales ofrecen una variedad de colores vibrantes. Son fáciles de secar rápida y fácilmente, por lo que puede dibujar fácilmente en minutos. Luego retire con jabón y agua tibia, sin necesidad de amasar o revolver.

【Adecuado para una variedad de tipos de piel】 Sus pinturas faciales son cosméticos de alta calidad, profesionales y seguros; hipoalergénicos, parabenos, no tóxicos, naturales y, según la FDA, lo que los hace ideales para los cosméticos para niños de la piel, le recomendamos que haga una prueba de la piel. Antes de una pequeña aplicación, porque la piel de todos es diferente. Se activan con el agua, por lo que limpiar y limpiar las pinturas faciales con un paño húmedo o jabón es tan fácil y rápid

【Un completo kit de pintura facial】Kit de pinceles para pinturas y recubrimientos de primera calidad. 15 pinturas de colores brillantes y 2 pinceles, un conjunto de plantillas de patrones insertadas en cajas de plástico de alta calidad para un fácil almacenamiento y transporte dentro o fuera.

【Satisfacer las necesidades de las diferentes oportunidades】 Esta pintura corporal puede crear muchos estilos diferentes, fiestas temáticas, fiestas de disfraces, Halloween y carnavales. Fiesta de cumpleaños, muestras de pintura corporal, maquillaje de bodas, enseñanza de pintura a color, desfile, pintura deportiva, pintura de festival, regalos publicitarios, bricolaje, etc.

【Confianza en la compra】estamos 100% seguros de que está satisfecho con la calidad del producto. Si no está satisfecho con nuestros productos, le reembolsaremos el 100% de los productos.

URAQT Pintura Corporal y Facial, 15 Colores Seguridad No Tóxica Pintura Facial, Kit de Pintura Facial con 32 Plantillas 2 Pinceles, Pintura de Cara para Niños Halloween Fiestas Cosplay Semana Santa € 9.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pintura facial de 15 colores】 Contiene 15 colores de pintura facial y corporal, 2 pinceles y 32 plantillas diferentes. Al mezclar dos o más colores diferentes, se sorprenderá gratamente al obtener un nuevo color.

【SEGURIDAD DE USO】 Este kit de pintura facial es adecuado para todos los niños o adultos con piel sensible. Hipoalergénico, agradable para la piel, no causa picazón ni irritación de la piel. Seguro y suave para pieles sensibles.

【FÁCIL DE USAR】 Mezclar con agua antes de usar, agregar unas gotas de agua al color deseado para hacer la superficie una pasta, y luego aplicarlo uniformemente sobre la superficie de la piel con un cepillo. Una vez terminada la fiesta, puedes limpiarla con toallas de papel húmedas o toallas de jabón.

【32 plantillas de dibujo de color】 Contiene 32 plantillas de dibujo de color de cara, que pueden estimular la imaginación y la creatividad de los niños y pueden cumplir con los requisitos de crear diferentes pinturas en la cara o el cuerpo.

【USO AMPLIO】 Este traje de pintura facial es muy adecuado para cualquier evento especial, como Halloween, fiestas de cumpleaños, fiestas de disfraces, Navidad, modelado de maquillaje nupcial, enseñanza de maquillaje, pintura navideña, etc. Un gran regalo para niños y adultos. Comuníquese con el vendedor si el producto está dañado debido al transporte.

Desire Deluxe Kit Pinturas Cara y Cuerpo para Niños y Niñas con Paleta Amplia de Colores, Juego de Pinceles, Tatuajes Temporales, Esponjas Maquillaje, Purpurinas y Plantillas € 12.99

€ 11.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Último Pinta Caras Para Niño : Permite a tus pequeños expresarse a sí mismos con el Kit de Pintura Facial en los cumpleaños infantiles, festivales, Carnavales, Halloween, fiestas de disfraces y más; estas pinturas para cara certificadas seguramente emocionarán a los niños y a sus padres.

Base Aqua y No Alérgica : En vez de sustancias dañinas como metales pesados, parabenos, ftalatos y formaldehído, nuestras Pinturas Faciales funcionan con ingredientes orgánicos los cuales son hipoalergénicos, sin parabenos, no tóxicos, veganos y que cumplen con la FDA. Son coloreados usando arcilla y pigmentos minerales libres de nanopartículas.

Set Único De Regalo : Apropiado para niños de 3 años en adelante, la pintura para niños puede ser una adición fantástica para ocasiones o fiestas infantiles. Hay pocas cosas más divertidas que ver a los niños transformarse en sus personajes favoritos, ya sean superhéroes, animales, o la reina o el rey de su propio reino. El mundo de la imaginación no tiene límites.

Secado Rápido y Colores Brillantes : ¿Por qué esperar 5 minutos cuando tus hijos pueden comenzar a divertirse de inmediato? Nuestra Pintura Facial se seca muy rápido, es brillante y hermosa. Para remover la Pintura de Cara use jabón y agua, si no funciona puedes utilizar pañitos o toallitas húmedas...y en casos extremos con desmaquillante.

60 Días Garantía de Devolución del Dinero : Estamos seguros de que tú y tus niños van a amar el Kit Pintacaras de Desire Deluxe. Lo ofrecemos felizmente sin ningún riesgo; 60 días de Garantía de devolución del dinero por cualquier motivo.

JOYIN Pinturas Cara para Niños Kit, 24 Colores 7.6 cm No Tóxica Crayones Pintura Facial Fiesta Carnaval, Cosplay, Pascua de Resurrección, Halloween, Navidad € 10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pintura facial incluye 24 crayones de pintura, color brillante y alta saturación, capacidad de coloración fuerte, fácil de presentar un brillo encantador, el efecto de la pintura también es muy bueno.

SEGURIDAD DE LOS NIÑOS: No tóxico. incluso los bebés y niños pequeños pueden usarlo con tranquilidad, también adecuado para pieles sensibles.

Vale comprar. Perfecto para representaciones teatrales, fiestas de fútbol, maquillaje de Halloween, niños jugando juegos y juegos de teatro, maquillaje de cara etc.

Removedor de maquillaje fácil: retire con agua tibia y jabón Simplemente. No se necesita fregado.

Tamaño del creyón: 3 pulgadas. READ Los 30 mejores Funda Cama Perro capaces: la mejor revisión sobre Funda Cama Perro

Snazaroo - Pintura facial y corporal, mini kit para principiantes, 14 piezas € 47.65

€ 39.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features IDEAL PARA DISFRAZAR: 1 kit de maquillaje perfecto para cumpleaños, dar el toque final a tus disfraces y fiestas de niños! Contiene 6 Colores, 1 Gel con purpurina, 3 Pinceles y 2 Esponjas.

MÁS SEGURO PARA LA PIEL : conforme a los reglamentos UE y UU.EE sobre productos cosméticos, el maquillaje Snazaroo ha sido concebido sin perfume y es apto incluso para las pieles más sensibles.

CONSEJOS DE USO: moje su maquillaje con una esponja o 1 pincel, apliquélo sobre la piel húmeda y cree el motivo de su preferencia. ¡A los niños les encantará!

CONCEBIDO A BASE DE AGUA: no tóxico, el maquillaje Snazaroo es apto a los niños a partir de 3 años. A base de agua, se aclara fácilmente con agua jabonosa.

UNA MARCA FESTIVA PARA SUS NIÑOS: con su gama de maquillaje hipoalergénico Snazaroo acompañará a sus niños durante todas sus fiestas.

URAQT Pintura Corporal y Facial, 12 Colores Seguridad No Tóxica Pintura de Cara, Kit de Pintura Facial con 30 Plantillas 2 Pinceles, Pintura de Maquillaje para Niños Halloween Fiestas Cosplay € 8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pintura facial de 12 colores】 Contiene 12 colores de pintura facial y corporal, 2 pinceles y 30 plantillas diferentes. Al mezclar dos o más colores diferentes, se sorprenderá gratamente al obtener un nuevo color.

【SEGURIDAD DE USO】 Este kit de pintura facial es adecuado para todos los niños o adultos con piel sensible. Hipoalergénico, agradable para la piel, no causa picazón ni irritación de la piel. Seguro y suave para pieles sensibles.

【FÁCIL DE USAR】 Mezclar con agua antes de usar, agregar unas gotas de agua al color deseado para hacer la superficie una pasta, y luego aplicarlo uniformemente sobre la superficie de la piel con un cepillo. Una vez terminada la fiesta, puedes limpiarla con toallas de papel húmedas o toallas de jabón.

【30 plantillas de dibujo de color】 Contiene 30 plantillas de dibujo de color de cara, que pueden estimular la imaginación y la creatividad de los niños y pueden cumplir con los requisitos de crear diferentes pinturas en la cara o el cuerpo.

【USO AMPLIO】 Este traje de pintura facial es muy adecuado para cualquier evento especial, como Halloween, fiestas de cumpleaños, fiestas de disfraces, Navidad, modelado de maquillaje nupcial, enseñanza de maquillaje, pintura navideña, etc. Un gran regalo para niños y adultos.

Mroobest Pintura Facial, Crayones de Pintura Facial, Pinturas Cara para Niños Kit, 14 Colores Pintura Lápices de Colores Body Pintura Corporal Non Tóxica Lápices, Halloween/Navidad/Cosplay € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【14 Colores Variados Y Brillantes】Nuestro juego de pintura facial incluye 14 colores vibrantes, respectivamente: verde, naranja, lavanda, azul cielo, rosa claro, blanco, negro, azul oscuro, verde oscuro, amarillo, morado oscuro, rojo anaranjado, rosa oscuro, marrón claro. Todos los colores variados y brillantes satisfacen las necesidades creativas de artistas / niños / adultos / principiantes.

【Seguro Para los Niños】Nuestro maquillaje de Halloween no es irritante, no contiene grasa, es natural, no daña la piel, no pica, agrieta ni irrita la piel. Puedes pintar en la cara y el cuerpo tanto como quieras. Diseñado palos más grandes que la mayoría de los juegos de crayones de pintura facial para proporcionar un agarre, antideslizante que se adapta a las manos de los niños.

【Fácil de Usar】Los crayones para niños pequeños pueden salir del núcleo fácilmente al girar, el diseño telescópico es más difícil de romper, reduce el desperdicio, pero también evita las manos sucias. ¡Los kits de pintura facial para niños son un gran regalo para todas las edades!

【Fácil de Lavar】La paleta de maquillaje de pintura facial fácil es lo que todo padre ocupado o programa necesita. Kit de maquillaje facial lavable, no se necesita jabón o detergente especial, simplemente lave la pintura con agua y jabón sin esfuerzo. No es necesario restregar.

【Uso de Múltiples Escenas】La pintura corporal es adecuada para fiestas de cumpleaños, eventos escolares, fiestas de maquillaje de Halloween, carnavales, representaciones artísticas, fiestas de maquillaje de payasos, pinturas de vientre prenatales, juegos de rol, eventos de fútbol, ​​tatuajes temporales. ¡Diseña tu propia máscara para cualquier ocasión con estos crayones profesionales de pintura facial, tu creatividad y tu imaginación!

Snazaroo - Pintura Facial Clown, 50 ml, Color Blanco € 6.54

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un maquillaje cremoso a base de agua que se puede aplicar sin agua para una cobertura máxima. Perfecto como base para muchos diseños. Disponible en frascos de 50 ml y 250 ml

SEGURO PARA LA PIEL: las pinturas faciales Snazaroo están especialmente formuladas para ser amigables hasta con la piel más delicada y no tienen fragancias. Todas las pinturas faciales Snazaroo han sido revisadas por un dermatólogo independiente y toxicólogos profesionales. Todas las pinturas faciales Snazaroo se fabrican utilizando solo ingredientes que cumplen totalmente con las regulaciones de juguetes y cosméticos de la UE y la FDA y no son tóxicas, no contienen parabenos ni fragancias.

FÁCIL DE APLICAR Y ELIMINAR: las pinturas faciales Snazaroo son todas a base de agua. Usa un pincel o una esponja para aplicarlo suavemente sobre la piel. Cuando hayas terminado, simplemente retíralo con agua tibia y jabón o toallitas faciales; no hay necesidad de frotar o de utilizar esponjas ásperas.

FABRICACIÓN HIGÉNICA: desde 1989, los productos Snazaroo se fabrican con orgullo en Inglaterra. Estamos siguiendo la orientación más actualizada de organizaciones de salud locales y globales y hemos actuado maximizando los estándares de higiene y control de calidad en nuestra fábrica. Desde la selección de ingredientes hasta la fabricación y el envasado, nuestras pinturas faciales se someten a los controles de higiene más estrictos. Los procesos automatizados significan que cuando rompes el sello de higiene, eres la primera persona que ha tocado nuestra pintura.

VERSÁTIL: con una amplia gama de 54 colores en tres texturas (mate, brillante y metálico), las pinturas faciales Snazaroo son las favoritas entre padres, cosplayers, asistentes a convenciones, artistas, pintores faciales profesionales y maquilladores. Se pueden usar en cumpleaños, carnavales, eventos escolares, Halloween, festivales, eventos deportivos o para teatro. Consulta nuestras reseñas. Cara o cuerpo, de día o de noche, Snazaroo lo tiene cubierto.

Emooqi Pintura Facial, 24 Colores Pintura de Cara Pintura Facial Pinturas Cara para Niños con 40 Plantillas,Ideal para Carnaval,Cosplay,Fiestas Temáticas Regalo € 14.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uso Múltiple: los crayones faciales no solo se pueden usar para pintar en la cara, sino también en el cuerpo, nuestro juego de pintura facial puede cumplir con sus requisitos para crear pinturas de diferentes colores en su cara.

Fácil De Lavar: como con todos los cosméticos, recomendamos hacer una pequeña prueba de parche en la piel antes de aplicarlo, ya que la piel de cada persona es diferente. La limpieza es tan rápida y fácil como limpiar la pintura facial con un desmaquillador o una toallita con jabón. No se preocupe por ensuciarse las manos o la ropa.

Fácil De Usar: perfecto para maquillaje de Halloween, eventos escolares y de la iglesia, festivales, fiesta

Regalo Ideal: no tiene que ser un artista o pintor profesional para darles a sus hijos horas de diversión creativa con nuestros kits de pintura facial. Absolutamente como un regalo ideal para los niños o tu amigo, disfruta del divertido momento feliz juntos.

Bueno Para Pintar El Cuerpo: Nuestros crayones faciales y corporales no irritan la piel de los niños, por lo que los niños pueden usarlos libremente para pintar hermosos dibujos en la cara, las manos o los brazos para fiestas o juegos.

Víspera de Todos los Santos Pintura Facial, Halloween15 Colores Pintura de Cara Pintura Facial Seguro para niños y adultos, 2 pinceles, 40 Plantillas, Carnaval, Cosplay, Fiestas € 13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CONJUNTO DE PINTURA FACIAL PERFECTO: Hay pinturas faciales y corporales a base de agua de 15 colores, 2 pinceles y 40 plantillas diferentes. Al mezclar dos o más colores diferentes, se sorprenderá gratamente al obtener un nuevo color.

CALIDAD PROFESIONAL A BASE DE AGUA: Este producto es pintura de color soluble en agua. Simplemente agregue agua para ajustar a la concentración deseada que necesita. Muy concentrado.

SEGURO Y NO TÓXICO: este kit de pintura facial es un maquillaje profesional de grado cosmético superior, adecuado para todos los niños o adultos con piel sensible. Hipoalergénico, agradable para la piel y no causa picazón ni irrita la piel. Seguro y suave para pieles sensibles.

FÁCIL DE USAR Y LIMPIAR: Mezclado con agua antes de usar. Agregue unas gotas de agua al color deseado para hacer la superficie pastosa y aplíquelo suavemente sobre la superficie de la piel con un cepillo. Secado rápido y fácil de quitar con agua tibia y jabón o toallitas.

USO VERSÁTIL: Se utiliza para fiestas temáticas divertidas, fiestas de disfraces, presentaciones de pintura corporal, enseñanza de pintura de maquillaje de ópera de disfraces, representaciones artísticas, celebraciones de bodas, fiestas de cumpleaños, festivales de pintura, etc.

