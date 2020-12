¡Es un futbolista del siglo XXII! “Tiempos post-Tiki-tácticos”. Messi está encantado [IKONA FUTBOLU 2020]

El ícono del fútbol es el referéndum Sport.PL en el que elegimos a los mejores: Futbolista del año, Futbolista del año y Entrenador del año. Puede leer los detalles aquí >>

Mostró su tremendo talento desde su infancia, pero desde el principio lo mantuvo hacia arriba.

Introducido en el peor River Plate. A los 18 años se trasladó al AS Monaco, desde donde le dispararon porque era más débil que las estrellas totales. Desde entonces, ha cambiado de club tres veces en dos años, entrando aparentemente en un conocido laberinto de malos resultados y desgracias para los futbolistas argentinos. Como está escrito en “El Mundo”, fue un futbolista inigualable que trascendió los dos mundos de milagros y tapas y escenarios vacíos, las interminables preliminares de las Copas de Europa y el riesgo de volver a Argentina y caer en el medio campo. Afortunadamente, Lucas Ocampos se encontró en ese primer camino. Hoy está donde estaba hace una década. Gracias a un partido en el que su equipo apareció 1: 4.

Otro milagro de “Midas” de Sevilla

“Me enamoré del juego de Lucas el 7 de mayo de 2017”, recordó Monci, entonces director deportivo del Sevilla, que trabajaba precisamente para la Roma. Su equipo ganó ese día, pero el español argentino, que jugaba para el Milán en ese momento, estaba tan impresionado que quiso comprarlo del club de la Ciudad Eterna en el acto. Entonces Wingman se volvió muy caro. Pero dos años después, cuando surgió la oportunidad de llevarlo a Ramón Sánchez Bijuan, el director de “Midas” no dudó ni un momento. Nunca anotó más de 10 goles en una temporada e invirtió $ 15 millones en un extremo conocido como la versión sudamericana de James Milner, el mejor jugador de todos, pero no el mejor.

Hoy podemos ver lo mal que está eso.

Cuanto mayor es el desafío, menos errores comete. Hay premio: el competidor más fácil en la final de 1/8 LM

Okambose lleva más de un año en Sevilla. Es su mejor futbolista y máximo goleador sin jugar un gran delantero. También fue su mejor portero de emergencia cuando se convirtió en el héroe del partido ante el Ebar (1-0), en el que marcó por primera vez un gol, y en la prórroga, tras la lesión de Dom Vaughnik, frenó al portero vasco Marco Dimitrovic. Argentina marcó en momentos clave de la temporada, incluida la derrota en la Supercopa de la UEFA ante el Wolverhampton (1-0) en los cuartos de final de la Europa League o el Bayer Leverkusen (1: 2 en la prórroga). Fue uno de los fichajes de este año en Europa, que garantizó una excelente relación calidad-precio y llevó a los andaluces a la mejor temporada del año, terminando cuartos en La Liga y ganando la Europa League. Además, abrió el camino a la representación. Marcó un gol en su debut ante Alemania (2: 2) e hizo lo propio en el próximo encuentro con Ecuador (6: 1). “La entrada de Lucas en el equipo es un mensaje único para el equipo”, dijo Leo Messi.

El anciano quería matarlo

Hasta hace unos años, era difícil imaginar a Okambose escuchando tales palabras de un genio de Barcelona. La vida del argentino de 26 años es de continuos caminos y afrontamiento de crisis. Hizo su debut en el peor River Plate en la primera (y última) historia de enviar a Los Millonarios a la segunda liga. Solo tuvo la oportunidad de debutar porque el club estaba en una profunda crisis financiera y vendía estrellas de supervivencia. Matthias Almeida, de 21 años, quien se convirtió en entrenador apenas terminó su carrera, le dio una oportunidad, para quien pronto un futbolista con cara de bebé pudo meterse bajo su piel.

“En Argentina, a mitad de semana, los juveniles suelen jugar un partido contra el primer equipo”, dijo Ocampos a El Pice. – Todos los niños de nuestro país quieren llamar la atención. Yo no soy diferente. Después de un rato le puse una red a Matthias. “Si lo vuelves a hacer te mataré”, me amenazó. Pero, más allá de mí, dejé que volviera a sujetar el balón entre las piernas. Después de un tiempo, me golpeó tan fuerte que volé a dos metros del suelo. Pero vale la pena, porque un año después impresioné a Almond, el entrenador del primer equipo – explicó Winger.

La alegría del equipo que perdió en Madrid fue frenética. Los competidores no han estado en el campo durante mucho tiempo. [WIDEO]

Frankenstein de la ciudad de las estrellas del fútbol

Lucas rápidamente, a los 16 años, cumplió su sueño de debutar en River Plate, sin embargo nunca se lo imaginó. Esta es una banda extraña. Por un lado, David Tresquet o Fernando Cavanagh, por otro lado, eran jóvenes talentosos, Ramiro Funes Mori u Ocampos, que tuvieron que marcharse un año después porque el club no podía rechazar los மில்லியன் 18 millones propuestos por el Mónaco. El futbolista de Quilles (esta ciudad también nos proporcionó, por ejemplo, los hermanos Milito y Sergio Aguirre) volvió a incorporarse al club en plena crisis. Un equipo de Duchy jugó en Ligu 2. “Al igual que Víctor Frankenstein, Lucas se especializa en resucitar a los muertos”, escribieron los periodistas de El Mundo.

Mónaco, River, Advanced y Ocampos fueron una pieza clave para el equipo, que terminó con el subcampeonato de Francia en la temporada 2013/14. Pero entonces comenzó la crisis. Argentina no pudo ganar el partido con las estrellas traídas por Dmitry Ryblovlev, sufrió un declive de forma. Y realizó giras por toda Europa. El Olympique de Marseille, que estaba en crisis, fue arrastrado para prestarle al Génova dos años después. Pero seis meses después, Okambose era jugador del Milan, donde él también era mediocre.

Los números no mienten. Barcelona dice “audios” para el campeonato. ¿Ni siquiera Messi?

Enviar a Argentina al perímetro del gran fútbol parecía inevitable, pero el destino se reiría de él. Los franceses querían traer nuevo extremo al club, pero decidieron seguir adelante con el cronómetro y el centro, lo que le dio otra oportunidad al Ocampos. Esta vez la usó. En OM, mostró la brillantez del talento después de que Ramón Sánchez se mudó a Bijouan.

– En los últimos dos años, he comenzado a usar lo que los entrenadores han estado tratando de infiltrar en mí a lo largo de los años. Me cambió la vida, coincide Ocambose, que ha pasado de extremo inútil e innecesario a jugador del siglo XXI. – Quería crear fintas, trucos a la medida de una Argentina, confundir a mis competidores y jugar técnicamente. Ya en Mónaco, Claudio Ronieri quería sacármelo de la cabeza, pero a los 18 era difícil escuchar lo que decían los demás. Cuando me di cuenta de que él y los otros entrenadores tenían razón, definitivamente crecí, dice el joven de 26 años.

“Lucas una vez vino a verme y me dijo que jugara nueve porque su padre y su agente lo dijeron”, recordó el entrenador Oscar Carey. – Le pregunté a Lucas quién era su padre. “Constructor”, respondió. Le sugerí que su papá también se dedicara a construir ladrillos, y le dije al joven futbolista que contara el dinero y yo quería concentrarme en el trabajo. ¡No pienso mal! Espero que algún día Okambose venga a mí, pague el café y diga que lo que dije es cierto: el entrenador que una vez dirigió la selección argentina hasta los 17 años se rió.

¡La prensa española atrona en otro blob de Barcelona! “Ella se suicidó”.

Un futbolista del siglo XXII

En “El Mundo” ya vimos escenas de un futbolista llamando a Ocambo el jugador “post-Tiki-Dusic” en Marsella. Allí fue considerado extremo, aunque pueda parecer, su principal baza es el trabajo de seguridad. Lucas tenía una fuerza tremenda, volviendo a menudo a la defensa, el trabajador adecuado. Creció para ser una estrella en Sevilla. Julen Lopetegui ha creado un equipo para jugar con un estilo único no español, rápida, directa y físicamente. La versatilidad del río (puede jugar tanto con alas como con swing) encaja a la perfección. Es alto (188 cm de altura) y tiene un buen físico, que impresiona por sus músculos. Tiene a Cristo tatuado en la espalda en su cruz. – No soy extremista, soy católico. Creo en Jesús y en la Madre de Dios, admito que es futbolista, le gusta oír hablar de religión, y en el vestuario del Sevilla suele hablar con un musulmán llamado Bouncer Bono.

Okamboz juega sin dudarlo, demostrando que dice la verdad y declarando que solo le teme a las arañas. Su estilo no se basa en la técnica, sino en la velocidad, acosando constantemente a un competidor. Nadie hace un buen uso del espacio libre dejado por el competidor. Es único en compresión. El Sevilla necesitaba un jugador certero como Ocambose, y Ocambose necesitaba al Sevilla para alcanzar el nivel más alto. Los andaluces pagaron 15 millones de euros por él, y hoy pueden conseguir al menos cuatro veces más. La lista de personas interesadas incluye las siguientes: Real o Bayern. No es posible un deseo más elevado.