Autor: Cyphersport

Kamil Croziki en el partido contra Italia





Inglaterra no ha sido el lugar más feliz en la vida de Camille Crosicki últimamente. Está buscando un lugar en su equipo de West Bromwich Albion antes de los juegos de la selección nacional del próximo año. Crosick disfrutó atrayendo a los ingleses en el equipo de clasificación y verlos jugar contra ellos en marzo. – Llevo cuatro años jugando en este país y sería bueno jugar contra esta selección nacional, que es la mejor de Europa – dice Katrovich.

“Super Express”: – ¿Cómo aceptó los resultados del sorteo, después de todo, jugaremos contra Inglaterra en el grupo?

Kamil Kroziki (32, centrocampista West Bromwich Albion y selección polaca): – Este es un grupo muy interesante, en lo que respecta al Reino Unido, me alegro de haberlo encontrado. Lucharemos contra los británicos por el primer lugar del grupo. Seremos favoritos en el resto de partidos, pero Hungría y Albania tienen buenos equipos, hace mucho que no jugamos y no sabemos qué esperar de ellos. Los partidos con Inglaterra han sido durante mucho tiempo especiales para los fanáticos polacos, lo que solo agregará sabor a este partido.

– En cuanto al rendimiento de sus competidores, ¿alguna vez ha querido jugar con Inglaterra o con un equipo que representa un fútbol más técnico: España, Francia o Italia?

– Creo que el teatro al estilo inglés es muy adecuado para nosotros. Son fuertes físicamente, rápidos, huyen y España y Francia son un poco más fuertes en el fútbol, ​​será más duro. Hemos jugado contra Italia dos veces en la Nations League, así que es bueno que ahora estemos jugando con alguien que no sea el mejor fútbol.

– En una situación en la que tu vida no va bien en el club inglés, ¿la competición de marzo en Inglaterra será un desafío y una motivación adicional para ti?

– No importa contra quién juegue, cada partido de la selección nacional es especial para mí. Me siento orgulloso y motivado cuando represento a nuestro país y lo abordaría si hubiera jugado en este torneo. Primero tengo que actuar regularmente en el club y mantenerme en forma. Haré cualquier cosa para hacer eso. Hablé con el entrenador Presque, que confía en mí a pesar de sus problemas actuales en el club. Por eso no quiero engañarlo.

– Por ahora, el primer evento objetivo es la final de la Euro que se celebrará en junio del próximo año. Si se clasifica para la final de la Copa del Mundo, ¿tiene previsto jugar con la selección nacional en el torneo de Qatar de 2002?

– Este es mi sueño y haré todo lo posible para hacerlo realidad. Creo que no importa la edad que tengas, sino lo que demuestres en el campo. Me siento mucho mejor físicamente, tal vez podría haber evitado lesiones. No creo que puedas jugar en la selección nacional con 34-35 años. Mi prioridad hoy es conseguir un lugar en el equipo de West Bromwich, cada día lucho por mejorar mi situación y espero que llegue mi momento para este club. Si eso falla, tomaré la decisión de actuar regularmente en el campo en enero y prepararme para las eliminatorias de la Copa del Mundo y la final de la Eurocopa.

