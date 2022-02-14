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Galatasarayllarıldartan Hamle! Domenec Torrent’ten Muslera kararı …

Ana Ocanas
febrero 14, 2022
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Son dakika Galatasaray haberi … Galatasaray’s Fatih Terim’s yerine srpriz bir şkilode get hammeleri bitmiyor … Geldiği ilk gin çif idman koyan ve ununcııı ser ser ser ı transferİ İİ Takımında yşlı oyuncu istemediğini ifade eden Torrent, Galatasaraylların sek sevdiği isimlerin şışı ge çç çççççara verd verd verd verd verd verd verd verd …

KALECİ İSTEDİ

Domainc Torrent, Muslera’s docal dolayı kalete tecrübeli ismin olmadığını ifade etti ve bu mevkiye transfer yaplması iin Baakan Burak Elmas biril toplontı gerçekleştirdi.

MUSLERA’NIN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

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Descarga Burak Elmas’ Torrent’s sevabana olllu karmalik vermesin ardndan anspanyol ışıııııııış şşş tale tale talep ge geldi. Musilera’s sizlemesinin 6 aylina fesih edilmesini talep eden Torrent, tekrübeli kalecinin yondan dolayı da takma dönse bile eski formu tutamayacağını ifade etti. Este artículo o sección necesita fuentes o referencias que aparezcan en publicaciones de terceros creíbles.

(SKORER)

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Transferencia son gon sürprizi!Transferencia son gon sürprizi!

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