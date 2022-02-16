Bu kadarı da pes! ¡Real Betis-Sevilla editó nuestra iptal! Kafasına öyle bir şey attılar ki …

K Español Kral Kupasında görmeye alk olmadığımız bir hadise yaşandı. Sevilla arasında oynanan ve anspanyollarn end Reallüs derbisi olarak adlandırdığı karığılama okan olaylardan sonra yarda kald Real by Real Betis.

SONRA DE ORO TRİBÜNDEN YABANCI MADDE

Benito Villamarin Stadında oynanan karilama, devam ediyordu en Sevilla’n 1-0’lkstinlüğü. Real Betis, goline del Sevilla çk geomeden cevap verdi. Olaylar da bu golden sonra karıştı …

SEVILLA FORMASI GIYEN JOAN JORDAN YERE YIIILDI

Bu golden sonra Betin homenaje mizrağa benzeyen yabancı madde, Sevillalı Tam baina isabet etti de Joan Jordan. Aldığı darbeyle yere ylan jordan ger hakem direct olarak maa durdu ve oyuncuları soyunma odasına ginderdi. Atlan cismin çok te teikel ol ol olğğğ üre y ıııııcacaca tçı çıçıı. De hecho, es un poco exagerado, pero vale la pena. Sailğk Durumunun ii olduğu aktarılırken maç tatil edilidi de Joan Jordan.

MAÇ İPTAL, KARAR FEDERASYONUN

Ricardo De Burgos Bengoetxea, el autor intelectual detrás de la transformación del Tsiyonun yakseldii, es el autor del ederek karmalayman ilan de ipataline. Karlolamann akbetine ilikin korrn federasyon tarafondan deerlendirirek aklanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK N TIKLAYINIZ

Barcelona 4 – 2 Atlético de Madrid es mi favorito personal