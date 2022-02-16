Etiyopya’da olağanistü hal ilan edildi

Etiyopya yönetimi, koseyde ilerleyiini srüdren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) saldırıları nedeniyle ülkede olağanstü hal ilan etti.

Tigray’s Boycont Addis Ababa’s yrümeyi düşündklerini söylemesinin ardından alın karar, Başbakan Abiy Ahmed’s Vatandaşları kendilerini TPLF’den korumak için silalma sormai download files. Addis Abeba es un visitante milenario.

Baata Başbakan Ahmed Abiyin siyasi reformları nedeniyle ters dün hükümet ve isyancılar arasında uluslararası arabuluculuk çbaları ş ana dek sonuç vermedi.

Addis ababa’daki yetkililer şehir sakinlerine silahların kaydettitirmelerini mahallelerini savunmaya hazrlanmalarını sıyilleddi.

Ülkenin kuzeyindeki Tigray blgesindeki savaş bi yil nce kmıştı.

Etiyopya, bile bir önlemi en son Şubat 2018’de, iktidarın abiy’e geişinden altı ay unce uygulamıştı. Sokağa çıkma yasakları yggulaulannış, ananan ja ja ja hareketketketleleriııışışışışış bin bin bin bin binş kşöı.

TIGRAY’IN YAPISI

122 millones nifuslu etiyopya’da, Tigray bilgesinde yaklaik 7 millones kişi yoyor.

Tigrayllar Oromo y Amharalardan sonra kedlkedeki üncü bioki etnik toplumu oluşturuyor.

Etiyopya etnik ayrmlara gay biokü ölde özerk 10 eyalete bölnmüş bulunuyor ama federal bir merkezi devlet ve kurumları da var.

El hijo de Etiyopya imparatori Haile Selasiye’s 1974 yilın b birr d rbileni devilmesini izley uzun asker yönetim ç savaş dniminde aar yalar alan bu bilgee merkzzi kui daarujşl varu.

Tigray, 1 millón de fozla kişinin ildüğü y 2 millones de akın insan göç etmek zorunda kaldığı 1983-1985 yüllarndaki biük k mertlığın merkezindeydi.

Onlarca yil devam eden greece itikrar dyneminin ardından, 2020 ylının kasm ayında Tigray bölgesel yönimi ile federal hikmet güçleri arasında atmalar patlak verdi.

ABD ETİYOPYA’YA YARDIMI KESİYOR

ABD ynetimi, “insan hakları ihlalleri” gerekiesiile afrika ülkeleri Etiyopya, Gine ve Maliye uygulanan gamrük mufiyetini kaldırma niyetini Kongreye bildirmşti.

Haga clic en el enlace de descarga al sitio web de Jobs Biden del USD Joe Biden, el director musical congoleño, Etiyopya, Guinea y Malí, y el capsamın gümrük mufiyetine de “África Kalkinma y Forsat Kanunu”.

Siz kosu ülkelerde sonönemmlerde e insanan ins hakları ihlallerine dikkati çken Biden, bu durumun kanunun 104. maddesini ihlal ettiğini, bu nedenle de ülkelerin mufiyettin ketlığığığığığığı.



