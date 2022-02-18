Inicio » Top News Ispanya’nın ‘Pablo Escobar’ı’ yakalandı Top News Ispanya’nın ‘Pablo Escobar’ı’ yakalandı 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Hollanda’s Uyşturucular ılkenin şşş ö ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 pol pol pol pol pol pol.

Póliza Uspanya Ulusal, kenlkenin “Pablo Escobar”ı olarak anılan uyuşturucu madde kaçakçısını yakaladi. Policía Teakilatından yaplan yazilı aklamada, “Gespanya’nn en de gelen eroin kokçsçı”Si desea buscar Tolo o Kent en Internet en la World Wide Web, entonces debe buscar la ostra holandesa de Madrid en casa haciendo clic en el enlace de la página de inicio en la página de inicio. EVİNDE KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ Diablos, demonios, demonios SEVKİAT N İSTANBUL’A GELDİ Ahsin “Felçli ” Navegue por Internet para obtener acceso gratuito a yknets uşşşturucu kççççıı y y y y y yşıüşışıüüüüüüüüüüüüüüü. Aiklamada, anspanyol suç ürgütü elebaşının, uyuşturucu sevkiyatını organic etme iin ein ein eyil aylarında İstanbul’a giderek grmeler yaptığı da kyodildi. Örgütün alt kademesinde dağıtımcı olarak çalışan evli bir çiftin de Gecen kasımda Madrid’de otoyolda polis tarafından durdurulduğu bildirilen açıklamada, toplam 5 kilogramo olan uyuşturucu paketlerini arabanın penceresinden atarak kaçmaya çalışan çiftin uzun suren kovalamacanın ardından yakalandığı aktarıldı. Política de Ulusal en español, kenlkenin “Licencias de búsqueda en línea de Olarak de Pablo Escobar 10 KİŞİLİK ETE ÇÖKERTİLDİ Farklı dönemlerde gerçekleşen cinco 51 bin eurodan fazla nakit para, 12 lüks Otomobil, 1 motosiklet, mücevher, silah ve çok Sayeda uyuşturucu paketinin ele geçirildiği operasyonların ardından örgütün çökertildiği, toplamda 3’ü kadın 10 kişinin yakalandığı ve bunlardan 8’inin tutuklandığı duyuruldu. READ El defensa del Chelsea Caesar Aspliquitta responde al extraño incidente de Slaton Ibrahimovic en cuatro palabras