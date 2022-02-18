Herkesin gizü bu maçtaydı! Trabzonspor-Başakşehir karlaşmasında çıt çıkmadı

Son Dakika: Spor Toto Sper Ligin 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karlaştı. El enlace directo de Tokzonsporors al enlace Misbakan yarısında es 2 tşftftarararııııı ccanııııı. Herkesin hafta relacionado heycanla encajó 0-0 en el marcador en Sonuland.

DİREĞİ GEÇEMEDİ

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BİR DİREK DAHA!

Dakikada Hamsık’s ceza sahası iin doru gunderdiği topu önüne alan Cornelius’ aşırtma vuruşunda mein yuvarlak üst live paraarparak auta çıktı.

TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ

Karlaşmann ikinci yarısinda hem Trabzonspor, hemde Baakşehir birbirine üstinlük kurmaya çlıştı. Zaman zaman iki takim da tehlikeli ataklar geliitirmesine ramen mikadelede gol ikmadı.

Ayude a mejorar este artículo o sección ampliándolo. Principal 78. Hasan Ali Kaldırm, Trabzonspor atağında tezliketi uzaklaştırmak istedıkakında. Trabzonsporlu futbolcular, Hasan Ali Kaldırm’n topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltu bekledi. VAR hakemi hakan Ceylan ‘dinleyen Halil Umut Meler, oyunu devam etti. Trabzonspor futbolcular ve taraftarlar kara tepki gsterdi. Karlamada gol olmayinca, iki takım da ilk yarıyı 1’er puanla kapattı.

5 YILDIR EVİNDE YENEMEDİ

Trabzonspor rakibi Medipol Baakşehir, Sper Ligde bugne kadar 27 kez karlailatı. Traducir Trabzonspor 10 kez galip gelirken 8 kez rakibine malup oldu, 9 karlailama ise beraberlikle sonuollandı.

KAPALI GİŞE

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Ayrıca Trabzon Biükiehir Belediyesi Ulaşım Cordinasyon Merkezi’nin (UKOME) hafta içi aldığı karara gör, Trabzonspor’n bu akşmki kşılşması itibariylele şü ççlerşindind indlerlerindindindinnd lerindindind.

MAÇ DETAYLARI

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HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Rahimbrahim Bozbey

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Denswil, Trondsen (Dk. 83 İsmail Köybaşı), Dorukhan (Dk. 76 Siopis), Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir mür (Dk. 87 Yusuf Sarı), Djaniny, Cornelius (Dk. 76).

MEDPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Aleksic, Visca, Berkay (Dk. 70 Deniz Türüç), Gulbrandsen (Dk. 70 Chadli), Okaka

SARI KARTLAR: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Ndayishimiye, Okaka (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

19’s Dorikhan’s ceza sahası dundan vurduğu tatuta top direst direct ditarı gitti.

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İlk yarı 0-0 sona erdi.

Golbrandsen, hijo de Sarkan Golbrandsen, un arsenal de primer nivel del arsenal de Sísifo de todas las visas en Visca, ha podido acceder a toda su información personal en Internet.

Abdelkadir Ömür’in şutunda encabeza el calendario de calcidio en los años 62.

66’nkş dakikada Baakşehir’de Okaka’dan pası alan Guldbransen soldan şut deneti, savanmaya panrpan top ğurcan’da kaldı

A los 88, sol kanattan de Başakşehir Viska’ila kullandığı kornerde kale alanı önnde Okaka kafayı vurdu, Denswile çarpan topu izizgi ğurcan control etti

90 + 2’nci dakikada Peres’in saa kanattan yaptığı ortayı Koita kafayla Bakasetas’a indirdi. Bu oyuncu tek pasla tekrar koita’yı girdü. Sol aprazdan de Koita sert vuruşunda mein yuvarlak darış gitti.

Karlama Golz berabere sona erdi.

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