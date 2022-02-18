Taksim Meydananda ilgin çü İki kopkel birlikte gezdirilen gelinciği gerler gizlerine inamadı. İspanyol turiste ai olduğu öğrenilen gelincik içn geerkli iziner alığın bığıliltilirken hayvan gır vnatşrşn esta es una fotografía fotográfica.

SPANYA’DA BIRAKAMAYINCA ONU DA GETİRDİ

Español Pedro Molina Aparicio Kanarya Adalarndon 1 ayilk any gilincik alarak on evinde beslemeye başladı. Aparicio, Turk arkadaşı Serkan vedi’nin evdeki Lluna adnaki kopoinin gelinciği emzirerek beslediğni öşı ööö. Kypeklerle bilikte biiyerek evcililein gelincik 2 yaina geldi.

TAKSİM MEYDANINDA GEZDİRDİ

Turista de DanStanbul Olarak Gelen Pedro Arkas, Pitan adanaki gelinciğini İspanya’da bırakamayınca geerklili inlrarak on d y ynda ird getird. Taksim Meydanında tasma tak iklp iki köpekle birlikte gezdirilen gelinciği öıı ööö. Bazarır kşyler photo folğrkenk bazz kyiler de gilinciği sevdi.

EVDEKİ KÖPEK EMZİREREK ANNELİK YAPTI

Serkan İvedi “Gelinciği aldık, anu an 2 ycilşında. Bir sıkıntı olmadı. Evdeki Lluna isimli kopiimiz onu emzirerek annelik yaptı “diye konşştu.

Kaynak: DHA

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