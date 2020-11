Es emocionante: Victor Hugo cambió la historia del gol del siglo

En muchos homenajes y voces que surgieron de todo el mundo para despedirse Diego Maradona, Uno de los más esperados Vector Hugo Morales, quien Continuó su historia con Dice en una memorable victoria por 2-0 sobre Inglaterra en 1986, El gol del siglo, el más grande en la historia de la Copa del Mundo.

El periodista uruguayo cambió su relato histórico al rendir un emotivo homenaje a Maradona en C5N. “El genio del fútbol mundial va” comenzó como todos sabían, pero luego se cambió: “De repente pasó algo, y de repente Diego no se fue a la curva del inglés Diego empezó a levantarse, está a dos metros, cinco metros por encima del césped, de repente está en el aire, empieza a mirar hacia arriba al escenario, no sé qué hacer con la historia ”.

Continúa la historia: “¿Qué voy a decir, que fue un ET, que en lugar de una bicicleta le pegó una pelota en el empeine? Continuó”. Un halo dorado lo rodeó y ascendió al cielo, de repente, con el objetivo de que Diego se convirtiera en una estrella. “

Cómo logró Víctor Hugo contener las lágrimas es un misterio (¿estás llorando?), Pero su propósito fue muy claro: “Escojamos una estrella esta noche, que sea Diego. Que sea siempre Diego. Adiós, no emocionalmente nos rompe el corazón”. Lo recordaremos vivo como su canción, su baile, su juego y su valentía “.

No hace mucho, en una conversación con intrusos, Vector Hugo describió cómo se acercó el momento en que se acercó para despedirse de Diego: “Estaba viendo a la gente caminar unos 5 o 10 minutos hacia la Rosada de Gaza, yo estaba frente al ataúd frente a los transeúntes y fue muy conmovedor. Siempre trato de no romperme frente a la cámara, pero cuando vi el cariño de esa gente, las cosas que le dijeron, el golpe en el pecho, me rompí, salí del lugar llorando. “