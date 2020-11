En medio del duelo por la muerte de Maradona, el cristianismo impuso su mayoría en el Senado y dio media aprobación al plan para ocupar la Procuraduría.

Partido gobernante aprueba reforma de ministerio público en Senado (Celeste Salcuro / Senado Comunicativo)

Por un margen de 42 votos contra 27, Frende de Todos aprobó a medias en el Senado, reduciendo la mayoría necesaria para nombrar un fiscal general al proyecto de ley orgánica de la fiscalía estatal. Se requerirán 37 en lugar de 48 votos. El cristianismo tiene ese número hoy y lo supera. Para que la iniciativa se convierta en ley, y si va a progresar rápidamente, será necesario que el Canciller la incluya en la convocatoria de sesiones extraordinarias, y esto debe ser manejado por un delegado decente y fácil. Todo sucedió en medio del duelo por la muerte de Diego Maradona.

En la tercera a la última sesión de este período ordinario, el Senado no discutió los aspectos técnicos de la reforma. Lo que sucedió fue que hubo un debate y conflicto político entre el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación sobre la regulación y la intención del plan, Frende de Todos y Jundos Bor El Gambio. En el medio se discute la continuidad o desplazamiento de la Edad Media Castillo de Eduardo.

El partido gobernante señaló la necesidad de que el Congreso resuelva el nombramiento del Fiscal General, incluido el traslado de Castle; Entre el control del cuerpo y los cambios continuos, un período de cinco años en lugar de toda una vida. En cuanto a la oposición, es una maniobra gay contra los abogados y el presidente ejecutivo.

Martín Lustio Dijo que hablara Antes del discurso de clausura del titular del campamento Frende de Todos, denunció que el sitio web del Senado ya había catalogado el proyecto de ley como aprobado. El error se solucionó rápidamente.

A las 20:35 horas, Martín Lustio denunció al sitio web del Senado por aprobar planes sin voto.

Jose MayansEl líder del oficialismo, buscó exponer las contradicciones y recordó las expresiones de varios senadores a favor de reducir la mayoría de dos tercios para seleccionar un abogado durante el gobierno de Mauricio Macri. “Cuando Caravano adelantó un plan (alemán) que no le importaba la Fiscalía, no le importaba la mala mayoría, sólo estaba de acuerdo con lo que decía”, lamentó. Stephen Pulrich En el programa Justicia 2020. “Ahora dicen lo contrario”, agregó, y se ofreció a mostrar una versión abreviada de la visita del exministro de Justicia al Senado y los debates en ese momento. En ese momento se propuso una mayoría simple para el nombramiento y cese, no una mayoría de dos tercios de las existentes.

“A algunos les va a salir la nariz, y caerá la trampa de mentirosos como Pinocho”, Formosa continuó contra la oposición. “Olvídese de dos tercios si no escuchamos cara a cara, esa es la amenaza que recibimos”, continuó. Se refirió así a sus oponentes “Campeones de la democracia” Busca “bloquear el funcionamiento del parlamento” Y dos tercios por negarse a hacer una declaración Daniel Raffaeus, enviado por el presidente Alberto Fernández en marzo, no lo discutió.

“Venimos a normalizar una situación en la que el fiscal va a la oficina”, defendió la iniciativa. Annabelle Fernandez Chagasti . Mendoza dijo sobre la administración de Castle, que ha estado en el cargo desde la renuncia de Alejandra Giles Cabe, “hubo, y hay, abusos importantes”.

El jefe de Together for Change Inter-Block respondió: “Si Rafaqas es sí o Rafaegas no, entonces estamos en un dilema”. Louis Nidenoff. “Nunca movió un dedo”, dijo enojado sobre la hoja de Raphael. “Dos tercios no es imposible”, dijo, confirmando el “consenso competente” de que este cambio será eliminado. Se aprovechó y trató de mostrar las diferencias entre Gaza Rosada y el vicepresidente.

Rionegrino Alberto Verdilneck Fui herido. “Me refieren principalmente quienes atacan, descalifican o pasteurizan este proyecto”, dijo el autor de la iniciativa utilizada por Frendo de Todos para su opinión mayoritaria. Cuestionó los cambios de última hora introducidos por el cristianismo, que “suavizaron” el control sobre el ministerio público, diciendo que “necesitaba más control”. Se refería a la transferencia de dos tercios de lo que se necesita en el tribunal de primera instancia para reubicar a los fiscales que cometen delitos. Explicó que la estructura del tribunal arbitral no beneficiaría al partido gobernante de manera lineal.

Oscar Barley se reunió en su oficina

Al comienzo de la discusión y como miembro del informe, Oscar Cebada (Frende de Todos) anunció los cambios en el convenio firmado hace siete días Instó al gobierno a alentar la destitución del actual abogado interino Eduardo Castle. “Castle se dedicó a perseguir a abogados como el abogado (Juan Point Pedro) Sony, Eso lo sacó del correo. Quería hacer lo mismo, pero no podía con el abogado. (Gabriela) Bogin En el mismo caso. El castillo también está protegido Carlos Stornelli Cuando fue citado por ocho meses, el abogado se burló del juez “, dijo David Cook, jefe de la oficina de The Christian Science Monitor en Washington.

Como explicó, una de las enmiendas a la sentencia fue establecer una mayoría de dos tercios para que el tribunal de primera instancia pudiera destituir a los abogados en lugar de a la mayoría. Dicen que esta es la demanda de Gaza Rosada, según la Cámara de Diputados, de que es muy difícil que el partido gobernante obtenga votos para convertir este semipermiso en ley. Por lo tanto, se eliminará una mayoría de 4 de los 7 votos requeridos y una mayoría de dos tercios seguirá aumentando esos votos a 5 de los 7 votos.

Newkin fue franco al cuestionar el dinero provisional y al reducir el reclamo de la oposición contra Rafakas. “No se trata de Rafaqas sí o Rafaegas, no se trata de Castillo Sí o Kaisel, hay muchos que quieren seguir al abogado interino porque sirve a sus intereses”, dijo. Afirmó abiertamente que en sus declaraciones a la oposición quieren “encubrir ese debate”.

Barrilli destacó sobre la ex abogada Alejandra Giles Corbyn que “están culpando a lo que no vamos a hacer, están haciendo justicia”. Hasta el nombramiento del Fiscal General, la burocracia bipartidista tendrá que supervisar la oficina del Fiscal General, encabezada por el Senador de Río Negro, de Frende de Todos. Martin Donate y el partido gobernante tienen mayoría.

Laura Rodríguez Machado, Pro Senadora

Entre los opositores, el senador de Córdoba fue fuerte Laura Rodríguez Machado (Pro): “La prioridad es cómo sacamos el dinero”, dijo, “y quieren poner a los abogados de rodillas”.

Por su parte Martín Lustio Cuestionó la discusión de su plan creativo que presentó en febrero y todo el proceso para evitar que Frende de Dodos se desvíe de la agenda parlamentaria. “No hay ningún plan para cambiar la organización aquí, esto es un intento de nombrar a alguien, no sabemos quién, y darle más control al partido de gobierno, no como dice la gente, al partido de gobierno”, reprendió y volvió a preguntar si querían nombrar un abogado convocando una investigación sobre el informe Rafaqes.

“Ganaron las elecciones, tienen los números, pueden hacer cualquier cosa”, votó contra Salta. Juan Carlos Romero.

Cambios y otro cruce con el vicepresidente

Christina Fernandez de Kirschner

El plan medio aprobado también fijó los requisitos para el nombramiento de un abogado jefe: ciudadanía argentina, título de abogado, ocho años de formación y un máximo de 75 años.

Otro cambio redujo el mandato a cinco años, con posibilidad de reelección. Pero no será nominado ni designado en los años en que se elija al jefe de la nación.

De producirse la licencia, impugnación, exención u obstrucción del Procurador General, su reemplazo será designado por sorteo público, y si la vacante o licencia dura más de 30 días, la Comisión Diplomática de Supervisión y Control del Ministerio de la Función Pública designará un reemplazo. En ausencia de un nombramiento interino, intervendrá un abogado de larga data en ese puesto. Esta es la herramienta para cambiar el cheque.

Para la remoción, a diferencia del puesto, hubo una mayoría de dos tercios. Este proceso puede iniciarse a solicitud de cualquier cónyuge del poder ejecutivo. La acusación requeriría una mayoría absoluta, pero los delegados tendrían que hacerlo con 48 votos del Senado para removerla. Al inicio del juicio, el abogado puede ser suspendido durante todo el proceso, lo cual es suficiente con el voto de 37 senadores en ese caso.

Los abogados restantes serán removidos únicamente por un tribunal de primera instancia integrado por un representante del ejecutivo, tres por ley, uno por el Consejo Nacional Universitario Interior, uno por registro federal y uno por abogado. La remoción debe ser votada por siete cinturones.

Además, el presentador presentará las cuentas ante el Congreso al inicio de las sesiones ordinarias.

Para terminar, Nightenoff no se dio cuenta de leer los cambios en la opinión del grupo. “Tomó nueve minutos”, advirtió, planteando la cuestión del privilegio de estar atrapado por Formosa. Fernández Sagasti le respondió, Christina Kirschner, que ya había regresado a la sesión, les dijo que terminaran el tema. “Respete las reglas, el último en hablar es el líder del bando mayoritario”, reiteró, discutiendo una y otra vez. Cuando estaba en minoría, fuera del partido gobernante, “Nunca hablaste después de Miguel Picchetto”.

Seguí leyendo:

El kirschnerismo podría nombrar un abogado interino si se aprueba la nueva ley