Mars-Express vio una depresión en forma de ángel en el polo sur de Marte

La Agencia Espacial Europea ha publicado una instantánea de una baja inusual en el polo sur de Marte, tomada por el orbitador Mars Express. Se formó por la sublimación del hielo, la erosión de las rocas y la caída de un meteorito y, según los científicos, parece un ángel navideño. Sobre eso informó en el sitio web de la agencia.

Las regiones polares de Marte son de particular interés para los planetólogos porque contienen enormes reservas de hielo de agua y dióxido de carbono congelado. Su investigación es necesaria no solo para comprender la estructura y composición de los casquetes polares, los cambios estacionales en la capa de hielo y su impacto en el clima, sino también para planificar futuros vuelos tripulados al planeta, así como para evaluar el idoneidad de Marte para la vida presente o pasada. En este último caso, un lugar interesante para los científicos es el polo sur de Marte, donde no hace mucho encontró lagos subglaciales con agua líquida.

Para conmemorar el 17 aniversario de la entrada de la nave espacial Mars-Express en órbita alrededor del Planeta Rojo, los investigadores que trabajan con ella publicaron una fotografía de una estructura inusual ubicada en la región del polo sur de Marte y similares, según los informes. científicos, a un ángel de Navidad. La imagen fue compilada a partir de múltiples imágenes tomadas por la cámara a bordo HRSC (cámara estéreo de alta resolución) el 8 de noviembre de 2020, la resolución de la foto fue de 15 metros por píxel.

La estructura en sí es una depresión, cuyas diferentes partes están formadas por diferentes procesos. El lado derecho del ángel es un gran pozo de sublimación que anteriormente contenía hielo, y la parte superior del ángel es un cráter de impacto. Las pendientes en la parte inferior de la estructura son empinadas y formadas por erosión. El color oscuro de la foto corresponde a arenas ricas en varios minerales como piroxeno y olivino, mientras que las zonas claras contienen hielo. A la izquierda del ángel, los patrones creados por remolinos de polvo.

