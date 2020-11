Diego Maradona: La conmovedora historia de la foto de Gallardo con Claudia, la otra calidez del alma

Abrazando a Gallardo y Claudia en Gaza Rosada Crédito: captura de TV



Se aman y se admiran. Quizás la gramática debería ser lo primero: se amaban y se admiraban. Diego Maradona le tenía cariño a Marcelo Gallardo, quien lo respetaba y lo elogiaba. Gallardo sintió un gran cariño por el eterno número 10. En algún momento de su vida, Diego siempre se sintió a gusto, cubierto por el juguete, otro 10, muy terrenal, a pesar de la hostilidad del barrio y de Boca. Compartieron la misma camiseta durante muchos años. Diego le informó que Gallardo lo había llamado a su teléfono personal cuando perdió su canción en la selección nacional.











Ese cariño estuvo marcado por un calor del alma. Otro de nuestro dolor existencial: desde la icónica foto del Mundial de 1978, hasta cuando el dolor lo controla todo. Como muchas glorias en nuestra historia futbolística, el entrenador de River fue parte de la despedida final de Belusa. Vio a Claudia Villafas, su primera esposa, su esposa y nada más: le dio un abrazo, Transgrede camisas, transgrede tiempo. Amistad y amor por el fútbol, ​​resumidos en una postal.











El técnico de River cambió la foto en su perfil de WhatsApp: el 28 de septiembre del año pasado, cuando River y Kimnasia se enfrentaron por la última Superliga, subió una foto de sí mismo abrazando a Maradona, el 28 de septiembre del año pasado, del 2 a 0 en la victoria millonaria. Tarde, bromearon y rieron y repitieron todos los gestos de mutua admiración.



Diego y el juguete, en el bosque, entre cariño y sonrisa





Previo al último entrenamiento, Marcelo Gallardo sumó a sus jugadores para conmemorar a Maradona “en este triste día para el fútbol argentino” tal como lo define la red social oficial del millonario. De hecho, el juguete compartirá eventos y aprenderá de las 10 mejores personas de todos los tiempos. Después de todo, con extranjeros y jóvenes., Que no lo ve jugar y no toma la verdadera dimensión de su tradición futbolística.

“Despierta con algo increíble, nunca es una sorpresa. Es un ícono mundial, marcó una era en nuestro juego. Todos los que siempre hemos amado el fútbol reconocemos lo que nos ha aportado como futbolista. Lo miraría de nuevo y lo abrazaría. Está sano y espero que pueda brindar lo mejor para sus atletas y la gente de gimnasia ”, dijo Doll.

Un tributo interior



Además, Gallardo luego recordó un capítulo inaceptable de su vida con Diego. En 1995, un equipo dirigido por Daniel Bazarella derrotó a Australia 2-0., En Quills Court. “Diego tiene estas cosas, siempre está pendiente. Fue hace mucho tiempo, cuando tenía 19 años, jugaba para la selección, se hablaba de que podía ser su sucesor. Fue una etapa muy difícil porque era después de Maradona. No me afectó porque jugué con naturalidad, al igual que juego en el prado lateral. Hasta que un día me perdí una frase y sentí que la normalidad se había transformado en una más pesada, Como la negación del pueblo ”, dijo el juguete.

Otro toque



Inmediatamente, se le escapó una sonrisa. “Entonces, en ese momento, Diego me llamó por teléfono para animarme y me dijo que siguiera adelante, Tenía más confianza en él. Es asombroso, no tiene por qué hacerlo … no recuerda allí; O sí, porque tiene mucha memoria. Siempre recordaré la actitud que tuvo conmigo “.

Maradona siempre ha sido crítico con los entrenadores de River con una historia particular, como Ramon Theos. Millonario elogió a Enzo Francescoli, el hombre más grande de la historia. Pero con el juguete, ha tenido un cariño especial desde pequeño. Sabía que explicó mientras veía el juego. “Es un gran entrenador, vive para ello, dirige su juego. Es como yo, y piensa seriamente en los juegos de ataque, como jugamos en el campo. Se merece todo lo que le pasó en el río, pero tiene la edad suficiente, ¿viniste aquí y no quieres dejar nada para los demás? Maradona sonrió sorprendido. De vez en cuando decía: “Hay algunos equipos por ahí que marcan la diferencia como lo hizo River con nosotros”.

Gallardo recordó parte de la historia de esta mañana en Gaza Rosada. Claudia, que sabía todo sobre Diego, necesitaba un abrazo del alma. Final.

