El único eclipse solar total de 2020 ocurre esta semana. Aquí se explica cómo verlo desde cualquier lugar.

El único total Eclipse solar del año llega esta semana. El lunes 14 de diciembre, los afortunados observadores del cielo tendrán la oportunidad de ver el espectacular evento celestial, cuando la luna nueva bloquea completamente el sol, creando una oscuridad temporal durante este NASA lo llama “uno de los sitios más impresionantes de la naturaleza”.

Cuando la luna cubre completamente el sol, se puede ver la atmósfera del sol, conocida como corona. Este año coincide con la impresionante Lluvia de meteoritos Gemínidas.

Desafortunadamente, esto Eclipse solar Solo seguirá partes de América del Sur, por lo que relativamente pocas personas podrán verlo en vivo. Sin embargo, varias transmisiones en vivo del evento permitirán a los astrónomos aficionados ansiosos por ver el eclipse sin importar en qué parte del mundo se encuentre.



Como mirar

El eclipse será visible en América del Sur, más específicamente en partes de Chile y Argentina. Según NASA, el camino se extenderá desde Saavedra, Chile, hasta Salina del Eje, Argentina.

Además, los barcos ubicados en partes de los océanos Pacífico y Atlántico también tendrán la oportunidad de detectar el evento.

Fuera del estrecho camino de la totalidad, algunas personas aún podrán ver un eclipse parcial, donde la luna cubre parte del disco solar. Para saber si se encuentra en este camino, consulte Mapa de la NASA.

Para aquellos que ven el eclipse en persona, hay varios precauciones de seguridad seguir. Nunca mire directamente al sol y asegúrese de usar gafas para eclipse solar para proteger sus ojos; las gafas de sol normales no son suficientes.

Cualquiera en la línea central de la trayectoria de la totalidad tiene aproximadamente 2 minutos y 10 segundos en total para ver el eclipse total en condiciones de clima despejado.

Para aquellos en otras partes del mundo, NASA TV transmitirá el eclipse en vivo desde la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de telescopios en Observatorio educativo. El espectáculo comienza a las 9:40 a.m. ET, con un programa narrado en español a las 10:30 a.m. ET con el eclipse total programado para las 11:02 a.m. ET. Mira esto aquí.

La transmisión en vivo contará con vistas en tiempo real del eclipse y una discusión con dos científicos de la NASA, Yari Collado-Vega y Bea Gallardo-Lacourt, explicando cómo los investigadores están usando los eclipses para estudiar el sol.

Hora y fecha también está presentando una transmisión en vivo del Volcán Villarrica en Chile a partir de las 9:30 a.m.ET.

El próximo eclipse solar total no ocurrirá hasta el 4 de diciembre de 2021. Afortunadamente, 2020 todavía tiene un último fenómeno celestial reservado: gran conjunción de Júpiter y Saturno el 21 de diciembre.