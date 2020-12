Como el virus Corona se robó la Navidad este año – Government Courier

Este año, la Navidad, una de las fiestas más codiciadas y queridas de Europa, se llevará a cabo sin cenas familiares llenas de gente, fiestas tranquilas, exhibiciones y festividades navideñas tranquilas. A pesar de que la tasa de incidencia en la mayoría de los países europeos ha ido disminuyendo después de varias semanas de medidas represivas por parte de casi todos los estados miembros de la UE, los gobiernos no han tenido prisa por levantar las restricciones.

Los funcionarios temen que las inevitables manifestaciones masivas durante las vacaciones de Año Nuevo puedan conducir a una tercera ola de epidemias. Esto debe evitarse a toda costa. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula van der Leyen, la vacunación contra grupos prioritarios contra COVID-19 debería comenzar a fines de diciembre.

Muchos creían que las autoridades harían concesiones y se someterían a los llamamientos de políticos y partidos individuales, así como a varios sindicatos que representan a representantes del negocio de la restauración y el entretenimiento, eliminando al menos temporalmente las estrictas restricciones. Sin embargo, estas expectativas no se cumplieron. ¿Cómo se celebra la Navidad en Europa?

El fin de semana pasado, el Consejo Asesor de Bélgica celebró una reunión especial para discutir las condiciones para celebrar la Navidad.

Sus resultados decepcionaron a muchos. Esto se debe a que la única oferta que acordaron los miembros del Comité Nacional el día de Navidad es abrir tiendas que vendan “artículos no esenciales” para que la gente pueda comprar regalos de Navidad y los propietarios de tiendas cerradas en Bélgica para alimentar sus vidas. Negocio. Sin embargo, el grupo recuerda a los belgas que en el entorno actual, comprar no es por diversión. Comprar con máscaras y solo, sin amigos y familiares, puede permanecer en la tienda por más de 30 minutos.

Dado que los bares, cafés y restaurantes en Bélgica están cerrados hasta al menos mediados de enero, la única forma de celebrar la Navidad es con un círculo familiar de no más de seis personas. Puede invitar a un amigo a visitarnos. Y personas que viven solas, dos.

El toque de queda, que se introdujo en Bélgica de 22.00 a 6.00 horas, también se aplica a los días festivos. Por lo tanto, no es posible organizar reuniones tardías y paseos nocturnos por la ciudad el día de Año Nuevo. Por cierto, las autoridades belgas han prohibido las galletas tradicionales durante el Año Nuevo en todo el país.

Reglas un poco más suaves en Alemania. La canciller alemana, Angela Merkel, dice que no solo se ampliarán las medidas contra el virus corona, sino que habrá leyes más estrictas e inmutables en Navidad. Por lo tanto, a los alemanes se les permitió celebrar las vacaciones de Año Nuevo en un círculo de no más de diez personas (no se incluyen los niños menores de 14 años). El alcalde de Berlín, Michael Müller, ha dicho que los abuelos deberían celebrar la Navidad con sus nietos. Aconsejó a sus compañeros que pasaran unos días en autoaislamiento antes de las vacaciones de Navidad, “para reducir el riesgo de contagio”.

Las autoridades alemanas, al igual que las autoridades belgas, han prohibido los fuegos artificiales de Año Nuevo. Sin embargo, la venta de petardos no está prohibida en Alemania. Las tiendas están abiertas en Alemania, pero la gerencia controla el número de clientes en la sala.

Las autoridades holandesas tomarán la decisión final sobre si celebrar la Navidad después del 8 de diciembre, ya que la tasa de incidencia en el país está disminuyendo, pero no al ritmo esperado.

“Si la gente quiere celebrar la Navidad en una empresa con reglas un poco más ligeras, tenemos que hacer todo lo que podamos hoy”, dijo el ministro de Salud holandés, Hugo de Zhang. Sin embargo, ya ha anunciado que se prohibirá la competición tradicional de Nochevieja de este año, que se celebrará en la playa de arena de la localidad turística de Sch னி wingen.

La tradición de erigir dos grandes torres con tablones de madera el día de Año Nuevo se remonta a la década de 1990 en los Países Bajos. Es la competencia por la estufa más grande del país. Dos equipos luchan por el título: Sgeveningen y el vecino Duindorp. Por cierto, el año pasado esta tradición causó mucho daño. El incendio se extendió más allá de todo control y llegó a hogares y automóviles estacionados. Según las compañías de seguros, el daño causado por el incendio fue de unos 15 millones de euros.

El presidente Emmanuel Macron ha dicho que a pesar de que Francia está encerrada, la gente todavía puede celebrar la Navidad con sus familias. Aconsejó a sus compañeros que “controlaran el número de personas en la sala”, pero no especificó cuál sería el número máximo de personas en la sala permitidas. El toque de queda en el país es de 9 p.m. a 7 a.m., pero se levantará el 24 y 31 de diciembre. Sin embargo, Emmanuel Macron enfatizó que “ni siquiera se discute la celebración de grandes fiestas callejeras el día de Año Nuevo”.

En el Reino Unido, se decidió permitir que los miembros de tres familias celebren juntos las vacaciones de Navidad bajo un mismo techo del 23 al 27 de diciembre. Sin embargo, la familia oficial londinense no especificó el número máximo de personas que podrían formar parte de la llamada burbuja social. La flexibilización de estas medidas de control solo se aplicará en Navidad y no se extenderá hasta el Año Nuevo.

“Sé que la celebración de Año Nuevo es especial para todos, pero, desafortunadamente, el virus no se ha ido a ninguna parte, por lo que debemos estar atentos”, advirtió el viceprimer ministro británico Nicola Storjion.

Italia, que recogió las olas más poderosas del virus corona en la primavera, no tiene planes de eliminar por completo las restricciones de vacaciones.

“Debemos prepararnos para una celebración pacífica y humilde”, dijo el primer ministro Giuseppe Conte. El país está dividido en zonas rojas, naranjas y amarillas según la incidencia del virus corona, y está prohibido viajar entre regiones. Esta regla se cambiará más cerca de Navidad para permitir que los miembros de la familia se reúnan durante las vacaciones. Pero las autoridades limitarán las reuniones familiares a seis. En Italia, hay toque de queda de 22:00 a 07:00, que es válido en días festivos.

Austria, que ha estado encerrada hasta el 6 de diciembre, quiere poner a prueba a sus ciudadanos de forma masiva para romper la cadena de infecciones.

“Las pruebas masivas abrirán una nueva página en la lucha contra la epidemia y permitirán a las personas disfrutar de la Navidad en un círculo familiar más cercano”, dijo el presidente austriaco, Sebastian Kurz. Según él, el proyecto requerirá muchos esfuerzos logísticos, pero brindará importantes beneficios porque se puede identificar una gran cantidad de víctimas. De acuerdo con el plan del gobierno, los maestros y el personal de jardín de infantes serán evaluados primero el primer fin de semana de diciembre. Los agentes de policía y los residentes de las regiones tienen una alta prevalencia de la enfermedad.

El Madrid oficial decidió celebrar la Navidad con toda cautela.

“Estamos a salvo en un programa especial para las fiestas. Este año, deberíamos alejarnos en lugar de abrazar a nuestros seres queridos”, dijo el primer ministro español, Puntare Sánchez. Los españoles podrán celebrar la Navidad y el Año Nuevo en un círculo de seis. Está permitido viajar entre regiones del país. La orden de toque de queda, que se extiende en España a partir de las 23.00 horas, se extenderá hasta la medianoche de Navidad y Año Nuevo. Las iglesias celebran una misa de Navidad tradicional, pero no se les permite cantar durante ella.