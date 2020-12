El régimen de Maduro recupera el control del parlamento en elecciones no reconocidas por la comunidad internacional

Una persona viaja a Caracas (Venezuela) el 6 de noviembre de 2020, frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE). EFE / MIGUEL GUTIERREZ



La dictadura de Savista ganó el control del parlamento venezolano este domingo en las elecciones legislativas cuestionadas por la comunidad internacional, caracterizadas por una escasa participación opositora y una alta concurrencia.

“Se acabó el fraude y está claro que Venezuela ha sido rechazada por la mayoría del pueblo. A pesar del dominio de la censura y la comunicación, la verdad no se puede ocultarDijo Juan Guide en un mensaje a la nación luego de las elecciones a la asamblea convocadas por Savismo.

Hasta el momento se han contado 5.264.104 votos, de los cuales 3.558.320 fueron para el GPP, mientras que la coalición liderada por los partidos tradicionales Acción Democrática (AD) y la Comisión Político Electoral Independiente (COP) contó con 944.665 votos, lo que representa el 17,95% del CNE. La presidenta Indira Alfonso explicó.

Alfonso explicó que la participación fue del 31 por cientoEsto representa más de 5.2 millones de votantes, de los más de 20.7 millones de votantes autorizados a votar.

ANUNCIO El Tribunal Supremo (DSJ) ha intervenido tanto en Kobe como en Expulsó a excombatientes como líderes de ambos partidos y fue acusado de corrupción por sus excompañeros.

El dictador de Savista llega a las urnas el domingo. REUTERS / Fausto Torrealba NO REVENTA. Sin archivos

Por ello, los dirigentes designados por la Corte Suprema decidieron presentarse a las elecciones, aunque los políticos que eligen y dirigen sus partidos, incluido el comité que encabeza Juan Guía, optaron por no acudir a las urnas.

En tercer lugar estaba otra coalición liderada Famous Will (VP) – Fiesta de Leopoldo López y Guyda Intervino, siendo parte Venezuela Unida (VU) y Primaro Venezuela (PV).

La coalición recibió 220.502 votos, lo que representa el 4,19% de los votos.

El Partido Comunista de Venezuela estaba 143.917 (2,73%) por detrás, y las organizaciones restantes recibieron 357.609 votos (6,79%), aunque Alfonso no rechazó esos resultados.

El dictador Nicolás Maduro describió la jornada electoral como “una gran victoria”. “Tenemos una nueva legislatura nacional”, agregó.

Un miembro de la Guardia de Honor Presidencial hace fila en un colegio electoral durante las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020 en Caracas, Venezuela. REUTERS / Manaure Quintero

La hora oficial de cierre de los colegios electorales es a las 18:00 (22:00 GMT), a las 12 horas después de su apertura y, a esa hora, El CNE amplió las urnas por una hora “o hasta que los votantes estén en fila”.

“Por el momento, tenemos un informe de que se mantiene el número de votantes en los colegios electorales, por lo que hemos decidido en la junta del CNE que estos centros estarán abiertos hasta las 7 de la tarde o durante la noche. Hay votantes en la fila”, dijo Leonardo Morales, vicepresidente de la empresa.

Pero no obstante, El día de las elecciones de este domingo se ve durante todo el día debido a la escasez de votantes.

Efe pudo verificar tanto En Caracas, como en la segunda ciudad del país, Maracaibo, la asistencia a muchos colegios electorales fue baja.

Numerosas fotos que circularon en las redes sociales mostraron una situación similar en muchas partes del país.

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela junto a una pancarta con el símbolo del Consejo Electoral de Venezuela en un colegio electoral durante las elecciones parlamentarias en Caracas, Venezuela, el 6 de diciembre de 2020. REUTERS / Manaure Quintero

Según los datos obtenidos, Los partidos de oposición han declarado que no se presentarán a las elecciones parciales..

Durante una rueda de prensa, el encargado de dar a conocer los datos fue el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddie Guevara: “Hemos visto algunos medios tratando de justificar lo que no se puede justificar. Pero incluso VTV no pudo ocultar lo que realmente estaba pasando.. Vimos al dictador temiéndose a sí mismo, como un arte mágico, convirtieron su colegio electoral de un lado a una fortaleza militar. Observe lo simbólico que es. El presidente laborista, que presuntamente votó en Katiya, fue encerrado en un campamento del ejército por miedo a la gente. Porque no cuenta con el apoyo de la gente “.

“Pero sobre todo vimos gente valiente y decidida que dijo “no” al fraudee “, diputado que consideraba el 80% de la dictadura y el fraude electoral como” mensaje de reivindicación, posición firme “.

Los colegios electorales cerrarían a las 6:00 pm (22:00 GMT), aunque la CNE anunció que les permitiría permanecer abiertos una hora más o hasta que la gente en la fila esperara.

Tras el anuncio de la prórroga, No hubo datos de más de siete horas, en las que no se conocieron estadísticas electorales, ni siquiera los participantes.

