Los 30 mejores Aceite De Ricino Para Pestañas capaces: la mejor revisión sobre Aceite De Ricino Para Pestañas

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Aceite De Ricino Para Pestañas?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Aceite De Ricino Para Pestañas del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



50ml Aceite de ricino orgánico, prensado en frío, puro - Estimula y fortalece el crecimiento del cabello, barba, pestañas, cejas, uñas, cutículas y piel - Botella de vidrio, pincel y brocha € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ ACEITE DE RICINO ORGÁNICO Y VEGANO : Nuestro aceite de ricino orgánico ha sido prensado en frío para preservar todos sus beneficios. Es 100% puro y natural, sin conservantes, perfumes ni parabenos.

ESTIMULA Y FORTALECE el crecimiento del pelo, de la barba, de las pestañas, de las cejas, y de las uñas. El aceite de ricino tiene un poder fortificante y purificador natural que garantiza un crecimiento saludable.

HIDRATANTE Y EMOLIENTE: Aplicado sobre la piel, el aceite de ricino penetra y nutre la epidermis. Protege contra la deshidratación de la piel al limitar su pérdida natural de agua.

PINCEL + CEPILLO DE PESTAÑAS/CEJAS + BOLSA DE TEJIDO con cada botella, para facilitar la aplicación en las uñas, las cutículas, las pestañas y las cejas.

EMBOTELLADO EN FRANCIA: Nuestros valores son la calidad del producto y reducir nuestro impacto en el planeta. Para esto, trabajamos más cerca de usted y, por lo tanto, le garantizamos lo mejor. El embotellado se realiza en nuestros talleres en el norte de Francia. Nuestras botellas de vidrio están hechas en Europa.

ACEITE DE RICINO ORGÁNICO | 100% Puro, Natural y Prensado en Frío | Pestañas, Cejas, Cuerpo, Cabello, Barba, Uñas | Vegan Castor Oil | Botella de Vidrio + Pipeta + Bomba + Kit de Rímel (50ml) € 16.99

€ 14.98 in stock 1 new from €14.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ NUTRE Y ESTIMULA EL CRECIMIENTO | Pestañas más gruesas, cabello largo y brillante, barba suave y uñas fuertes.

TEXTURA RECONFORTANTE | El aceite de ricino tiene una textura naturalmente espesa que le dará fuerza a tu cabello, pestañas y barba para hacerles más densos y fortalecerlos desde la raíz hasta las puntas.

MULTIFUNCIONAL, ECONÓMICO Y EFICIENTE | Mascarilla para el crecimiento del cabello, anti-picazón del cuero cabelludo, contorno de ojos, tratamiento para el endurecimiento de las uñas quebradizas, tratamiento nutritivo que favorece la cicatrización después del afeitado y depilación, anti-estrías.

PRODUCTO RICO ULTRA FRESCO Y ACTIVO | Nuestro aceite de ricino es prensado en frío en India. 100% puro, sin hexano y sin conservantes añadidos. Embotellado en Francia.

100% SATISFECHO O LE DEVOLVEMOS SU DINERO | Bionoble es una marca francesa . Todos nuestros productos son dermatológicamente comprobados, veganos y no probados en animales . ¿Tienes una pregunta? Contacta con nuestro equipo, ¡te respondemos en 24 horas!

118 ML Aceite de Ricino 100% Puro-Castor Oil Natural y Prensado en Fríro,Estimula el Crecimiento del Cabello,Pestañas y Cejas,Cuidado del Barba,Uñas,Cuerpo y Cara-Botella de Vidrio+Pinceles+Pipeta € 16.99

€ 12.99 in stock 12 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Natural para el Crecimiento del Cabello: ¿Siempre has soñado con un cabello suave, grueso y sedoso? Nuestro aceite de ricino acelera el crecimiento del cabello, puede penetrar profundamente y reparar el cabello quebradizo desde el interior. Fortalece las cejas y las pestañas para que el cabello se vuelva más grueso y largo. Por supuesto, esto también se aplica a los hombres, para lograr una barba suave como la seda y un crecimiento saludable de la barba.

Aceite de Ricino 100% Puro: El aceite de ricino BEAU-PRO está elaborado a partir de semillas de ricino de alta calidad, obtenidas mediante un suave proceso de prensado en frío + aceite de ricino natural recién extraído. Utilice botellas de vidrio a prueba de luz para contener el aceite de ricino para su almacenamiento y uso a largo plazo. El producto no contiene OMG y no contiene productos químicos nocivos. Es un producto humanizado sin experimentación animal.

Cuidado de Uñas de Manos y Pies : Nuestro aceite de ricino 100% puro prensado en frío se puede usar para el cuidado de uñas de manos y pies. El aceite de ricino puede estimular la producción de queratina, el uso de aceite de ricino en las uñas puede nutrir, fortalecer el estrato córneo, las uñas se vuelven más suaves y es menos probable que se agrieten y pelen, lo que resulta en uñas más brillantes y saludables.

Hidratante y Rejuvenecedor de la Piel : Los ácidos grasos omega-3 contenidos en el aceite de ricino contribuyen al equilibrio hídrico de la piel y así obtienen un efecto hidratante, dando vigor y brillo a la piel. Y el aceite de ricino, que es rico en vitamina E, tiene propiedades antioxidantes que ayudan a promover el antienvejecimiento, reducir la pigmentación y las arrugas finas. También ayuda a prevenir las estrías y reduce las cicatrices.

Más Accesorios, Más Conveniente e Higiénico: El aceite de ricino BEAU-PRO viene con 1 * botellas vacías con cepillos para cejas ,1 * botellas vacías con cepillos de pestañas,1 * embudo de llenado y 1 * manual.Es fácil de usar y te permite cuidar tus pestañas y cejas para un efecto duradero, haciéndolas más gruesas, fuertes y ligeras. La satisfacción del cliente es nuestra búsqueda incesante.Si tiene alguna pregunta al usar este producto,contáctenos directamente.

MeaVita - Aceite de ricino puro, natural, vegano, sin hexano, no OGM, 100 ml € 4.72 in stock 1 new from €4.72

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El valioso aceite tiene un color transparente a amarillento

El aceite de ricino ofrece un rico cuidado para la piel y el cabello, las pestañas y las cejas; el aceite de ricino es un complemento ideal para el cuidado diario de la cara y el cabello

El aceite es muy adecuado como aceite de masaje; puede utilizarse con o sin la adición de aceites esenciales

El aceite contiene muchos ácidos grasos esenciales y sólo puede utilizarse para fines cosméticos externos

El aceite de ricino se obtiene de la semilla de la planta de ricino, también conocida como el árbol del milagro (Ricinus communis)

Aceite de Ricino - 100% Puro Tratamiento para Cabello, Pestañas, Piel y Uñas - Botella de Vidrio - Usar como Crema Hidratante Facial Mujer con Cepillo Aplicador para un Aceite de Ricino € 8.99

€ 8.59 in stock 1 new from €8.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【¿SIEMPRE HAS SOÑADO PARA UN PELO SUAVE, FUERTE Y SEDOSO? 】 Nuestro Aceite de Ricino orgánico es un tratamiento natural ideal reconocido para acelerar el crecimiento de tu cabello. Aplícalo en todo tu pelo y cuero cabelludo con suaves masajes circulares una vez por semana y déjalo actuar durante la noche.¡Experimenta los asombrosos efectos de esta maravilla natural!

【 PARA UN CABELLO HERMOSO, UÑAS FUERTES Y UNA PIEL SUAVE】contiene de forma natural un alto nivel de ácido ricinoleico, rico en vitamina E, proteínas, omega-6 y omega-9, nuestro aceite de ricino proporciona una increíble nutrición a pestañas y cejas para acelerar su crecimiento. Utilízalo como un sérum para el crecimiento de las pestañas.

【REDUCIR LAS LÍNEAS FINAS】 Con una dosis saludable de antioxidantes, el Aceite de Ricino ¡es un excelente aliado en el combate de radicales libres que contribuyen a los signos de la edad! Aplicarlo en cara y cuello puede reducir la aparición de arrugas, suavizando la piel y devolviendo un brillo juvenil.

【SOLUCIÓN NATURAL PARA EL CUIDADO DE LA PIEL】 el tratamiento antiedad ayuda a eliminar las arrugas mediante el aumento de la producción de colágeno, que suaviza e hidrata la piel de forma natural.

☀️ 【100% SATISFECHO O REEMBOLSADO】Si no está completamente satisfecho con su compra, póngase en contacto con nuestro equipo para que podamos encontrar una solución juntos. READ Debates informáticos en España: gobernemos con la República

2*30 ML Aceite de Ricino 100% Orgánico y Prensado en Fríro No OGM para el Crecimiento de Cabello Pelo Pestañas, Cejas, Barba, Rostro,Uñas,Cuerpo y Cara € 13.99

€ 8.49 in stock 5 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Natural para el Crecimiento del Cabello : ¿Siempre has soñado con un cabello suave, grueso y sedoso? Nuestro aceite de ricino acelera el crecimiento del cabello, puede penetrar profundamente y reparar el cabello quebradizo desde el interior. Fortalece las cejas y las pestañas para que el cabello se vuelva más grueso y largo. Por supuesto, esto también se aplica a los hombres, para lograr una barba suave como la seda y un crecimiento saludable de la barba.

Aceite de Ricino 100% Puro : El aceite de ricino BEAU-PRO está elaborado a partir de semillas de ricino de alta calidad, obtenidas mediante un suave proceso de prensado en frío + aceite de ricino natural recién extraído. Utilice botellas de vidrio a prueba de luz para contener el aceite de ricino para su almacenamiento y uso a largo plazo. El producto no contiene OMG y no contiene productos químicos nocivos. Es un producto humanizado sin experimentación animal.

Cuidado de Uñas de Manos y Pies : Nuestro aceite de ricino 100% puro prensado en frío se puede usar para el cuidado de uñas de manos y pies. El aceite de ricino puede estimular la producción de queratina, el uso de aceite de ricino en las uñas puede nutrir, fortalecer el estrato córneo, las uñas se vuelven más suaves y es menos probable que se agrieten y pelen, lo que resulta en uñas más brillantes y saludables.

Hidratante y Rejuvenecedor de la Piel : Los ácidos grasos omega-3 contenidos en el aceite de ricino contribuyen al equilibrio hídrico de la piel y así obtienen un efecto hidratante, dando vigor y brillo a la piel. Y el aceite de ricino, que es rico en vitamina E, tiene propiedades antioxidantes que ayudan a promover el antienvejecimiento, reducir la pigmentación y las arrugas finas. También ayuda a prevenir las estrías y reduce las cicatrices.

Más Accesorios, Más Conveniente e Higiénico: El aceite de ricino BEAU-PRO viene con 2* cepillos para pestañas y 2* cepillos para cejas.Es fácil de usar y te permite cuidar tus pestañas y cejas para un efecto duradero, haciéndolas más gruesas, fuertes y ligeras. La satisfacción del cliente es nuestra búsqueda incesante.Si tiene alguna pregunta al usar este producto,contáctenos directamente.

100ml. Aceite de ricino 100% puro y orgánico para pestañas y cejas. Estimula el crecimiento del cabello y la barba. Remedio excepcional para la piel del cuerpo y del rostro. Fortalecedor de uñas. € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACEITE DE RICINO NATURAL - el aceite de ricino (castor oil) es un aceite vegetal de muy alta calidad. Florence ha optado por un prensado en frío, para mantener perfectamente intactas sus propiedades antibacterianas y el contenido de minerales, vitamina E y Omega 6/9. Hidrata profundamente y ayuda a estimular la producción de colágeno y elastina. Funciona en pestañas, cejas, uñas y actualmente es el más utilizado como aceite para el crecimiento del cabello y extensión de pestañas.

PELO: el estrés y los productos agresivos debilitan el folículo. Existe la solución natural a los viales habituales para el crecimiento del cabello en la mujer: el aceite de ricino. Un masaje en la piel fortalece la raíz mejorando la circulación, mientras que la carga antioxidante ayuda a preservar las partes de queratina para un cabello fuerte y brillante. Por eso es apreciado por las mujeres como un aceite para el crecimiento del cabello, también para el crecimiento del cabello de los hombres.

PESTAÑAS Y CEJAS: no solo el cabello merece cuidado y atención. Las pestañas y las cejas caracterizan y dan profundidad a la mirada. Si buscas fuerza y ​​longitud, úsalo como aceite para pestañas o extensión de pestañas. Es también útil para reparar y fortalecer el eje después del proceso de extensión de pestañas postizas. ¿Qué pasa con el cuidado de la piel de los hombres? ¡El aceite de ricino para pestañas es perfecto como aceite para el crecimiento de la barba!

PIEL Y UÑAS: solo naturaleza: con su carga de Vitamina E y ácidos grasos, el aceite de ricino puro prensado en frío ayuda a mejorar la hidratación y elasticidad, contrarresta la pigmentación y las arrugas finas y ayuda a prevenir las estrías. ¿Y el efecto en las uñas? Entretenimiento: más suave y brillante, y menos propenso a agrietarse y descamarse. No probado en animales, sin OMG, no contiene productos químicos nocivos. Absolutamente vegano y libre de crueldad animal.

SEGURIDAD, PRACTICALIDAD, GARANTÍA. El juego de aceite de ricino Florence incluye una botella de 100 ml con tapón gotero y un cepillo para pestañas y cejas. Puedes usarlo puro o diluido con aceite de coco o jojoba. Es fácil de usar y permite una aplicación segura evitando el contacto con los ojos. Estamos orgullosos de la gran calidad y eficacia de nuestros productos, y nuestro objetivo es la satisfacción de nuestros consumidores. Pruébelo hoy, ofrecemos una garantía de devolución de dinero.

Aceite de Ricino Puro, Natural orgánico 100% aceite de ricino, natural, vegano, sin hexano, no OGM - Hidrata y nutre el cabello, las cejas y las pestañas 2PC 10ml (Aceite de Ricino) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Huile Aceite de ricino 100% puro: producido según las más estrictas normas de calidad a partir de aceite de ricino real. Este suero para pestañas es absolutamente seguro para hombres, mujeres y niños y es adecuado para todo tipo de cabello.

Un ingesta de vitaminas: El aceite de ricino está realmente lleno de fantásticos nutrientes que promueven el crecimiento natural de las pestañas. Este aceite espeso es rico en ácidos grasos, antioxidantes y proteínas que fortalecen las pestañas y crean una línea de pestañas natural y completa.

Idéal para cuidar los folículos capilares: El aceite de ricino tiene un efecto hidratante y suavizante en las pestañas secas, quebradizas y cansadas, dándoles la nutrición que necesitan para toda su longitud y altura y facilitando el crecimiento de nuevas pestañas.

Croissance pestañas: el aceite de ricino estimula el crecimiento de las pestañas y puede ser usado como aceite de cabello para espesarlas.

Autres beneficios: Cura la piel inflamada, hidrata la piel, reduce la pigmentación, reduce el acné, promueve el crecimiento del cabello, trata las infecciones del cuero cabelludo, previene el encanecimiento prematuro y evita las estrías.

Aceite de Ricino Orgánico Eva Naturals - Ayuda al Crecimiento de Cabello, Cejas y Pestañas, 60 ml € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cejas y Pestañas Más Gruesas: Con su aporte de vitamina E y Ácidos Grasos Omega-6, el Aceite de Ricino puro ¡hará que sus cejas y pestañas crezcan más! Con el uso regular, el cabello se verá más grueso y voluminoso. Como adicional, el pedido incluye 2 cepillos para pestañas y 2 cepillos para cejas de fácil aplicación.

Reduce las Líneas Finas: Con una dosis saludable de antioxidantes, el Aceite de Ricino ¡es un excelente aliado en el combate de radicales libres que contribuyen a los signos de la edad! Aplicarlo en cara y cuello puede reducir la aparición de arrugas, suavizando la piel y devolviendo un brillo juvenil.

Nutre e Hidrata la Piel: ¡Increíblemente humectante, el Aceite de Ricino es más que un aceite para el cabello! Por su contenido de triglicéridos, es suave y efectivo para hidratar la piel seca. Sus propiedades antimicrobianas ayudan a eliminar impurezas, lo que lo convierte en un producto perfecto para usuarios propensos al acné.

100% Puro y Orgánico: Ya sea que utilice el Aceite de Ricino como un suero para el crecimiento de pestañas o cejas, antienvejecimiento o como tratamiento capilar, ¡usted busca calidad en la cual confiar! Nuestro producto es grado USP, 100% puro y con certificado orgánico de USDA, siendo así un producto seguro y efectivo para todo tipo de pieles.

Comprar Sin Riesgo: En Eva Naturals, ¡tu satisfacción es nuestra máxima prioridad!Si prueba nuestro producto y no ve grandes resultados, mantenemos nuestra garantía de devolución de dinero.

Aceite Crecimeinto de Pestañas 100% Natural, Aceite de Ricino Puro, Prensado en Frío, Pestañas Más Negras y Gruesas € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♥ Aceite de Ricino Increíble - Este increíble aceite tiene docenas de usos y beneficios. Compuesto por aceite de ricino puro. Aumenta el crecimiento del cabello largo y grueso de una manera rápida y natural, mientras que también disminuye la pérdida de cabello. Capaz de penetrar profundamente en la piel y trabajar desde adentro hacia afuera. Ideal para pestañas, cabello, piel, uñas y cuerpo.

♥ 100% Natural - Cuando se trata de belleza, creemos que los productos naturales dan los mejores resultados. Es por eso que nuestro aceite de ricino es 100% puro y se extrajo sin hexano. Todas las semillas fueron cosechadas a mano, lo que dio como resultado un aceite de la más alta calidad y calidad cosmética.

♥ 5 Cepillos - Incluye 5 pinceles para pestañas. Estos le permiten aplicar Aceite de ricino altamente beneficioso a sus pestañas y cejas. También aplique maquillaje mucho más rápido y con mayor precisión con estos cepillos de alta calidad.

♥ SÓLO PARA USO EXTERNO - Frote una cantidad muy pequeña en el interior del área del codo para detectar cualquier REACCIÓN ALÉRGICA antes de usar. Evite el contacto con los ojos, manténgalos fuera del alcance de los niños. Si está embarazada, consulte con su proveedor de atención médica antes de usarla.

♥ 100% DE GARANTÍA DE SATISFACCIÓN - Este aceite es imprescindible además de su rutina diaria de arreglo personal, o para uso ocasional, lo que más prefiera. Fácil de usar y altamente efectivo, si no está 100% satisfecho, contáctenos y le podemos ofrecer un reembolso o un reemplazo. Esto es un regalo maravilloso para la mujer en su vida por cumpleaños, Navidad o aniversario. También es ideal para amigos, familiares y compañeros de trabajo.

Aceite de Ricino 100% Puro Bio, 118ml Castor Oil Prensado en Frío Natural- Estimula el Crecimiento del Cabello, Pestañas y Cejas, Cuidado del Barba, Uñas y Cara, Botella de Vidrio+Pipeta+Kit de Rímel € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Aceite de Ricino 100% Puro】: OUKZON 118ml aceite de ricino se extrae de las semillas de ricino natural y organico a través de Prensado en Fríro, sin aditivos ni parabenos, libre de animales y vegano. Castor oil se utiliza ampliamente para el crecimiento de las pestañas, cejas, y cabello, el cuidado de la barba, las uñas, cara y cuerpo.

【Pestañas y Cejas Más Gruesas】: Rico en vitamina E y ácidos grasos Omega-6, el aceite de ricino puro y organico hace que sus cejas y pestañas crezcan más largas y gruesas. Equipado con embudo, cepillo de cejas y kit de rímel, nuestro Castor oil kit es fácil de llevar o aplicar el aceite de ricino en la línea de los ojos, las pestañas o la raíz de las cejas fácilmente.

【Cabello Largo y Brillante】: El aceite de ricino ha demostrado ser un aceite natural para el crecimiento del cabello. Con el uso regular, el cabello se volverá más grueso, más lleno y más brillante de forma rápida y natural, reduciendo la pérdida de cabello, anti picazón del cuero cabelludo y la caspa. Lo mismo para la barba del hombre.

【Nutre Piel y Uñas】: El aceite de ricino puro bio también es excelente para el cuidado de belleza. Con una dosis saludable de antioxidantes, ácidos grasos y vitamina E, el aceite mantiene la piel húmeda y suave, promueve el antienvejecimiento, reduce las arrugas, cicatrices y líneas de expresión. Castor oil también ayuda a suavizar los pies y fortalecer la cutícula de la uñas.

【Comprar Sin Riesgo】: La botella de vidrio a prueba de luz con diseño de cuentagotas es fácil para el almacenamiento a largo plazo y a prueba de fugas. El aceite de ricino tiene muchos beneficios y es muy utilizado, es un buen regalo de amor para la madre, la esposa o la novia. Usted gana nuestros 365 días para el reembolso completo

Vitaldiet, ACEITE DE RICINO BIO- 30 ml (cejas y pestañas, vegano) € 4.10 in stock 4 new from €3.97

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite de ricino 100 % puro ecológico, virgen, prensado en frío y proviene de la india

Este aceite versátil es un producto excepcional para las pestañas, las cejas, las uñas, las cutículas y la piel

El aceite de ricino es un ingrediente ideal para usarlo en cosmética casera, ya que, gracias a su viscosidad, se suele usar en la elaboración de productos cosméticos que necesitan brillo

ACEITE DE RICINO ORGÁNICO | 100% Puro, Natural y Prensado en Frío | Pestañas, Cejas, Cuerpo, Cabello, Barba, Uñas | Vegano y Cruelty Free | Castor Oil | Botella de Vidrio + Pipeta + Bomba (50ml) € 9.97

€ 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ NUTRE Y ESTIMULA EL CRECIMIENTO | Pestañas más gruesas, cabello largo y brillante, barba suave y uñas fuertes.

TEXTURA RECONFORTANTE | El aceite de ricino tiene una textura naturalmente espesa que le dará fuerza a tu cabello, pestañas y barba para hacerles más densos y fortalecerlos desde la raíz hasta las puntas.

MULTIFUNCIONAL, ECONÓMICO Y EFICIENTE | Mascarilla para el crecimiento del cabello, anti-picazón del cuero cabelludo, contorno de ojos, tratamiento para el endurecimiento de las uñas quebradizas, tratamiento nutritivo que favorece la cicatrización después del afeitado y depilación, anti-estrías.

PRODUCTO RICO ULTRA FRESCO Y ACTIVO | Nuestro aceite de ricino es prensado en frío en India. 100% puro, sin hexano y sin conservantes añadidos. Embotellado en Francia.

100% SATISFECHO O LE DEVOLVEMOS SU DINERO | Bionoble es una marca francesa . Todos nuestros productos son dermatológicamente comprobados, veganos y no probados en animales . ¿Tienes una pregunta? Contacta con nuestro equipo, ¡te respondemos en 24 horas!

Aceite de Ricino 500 ml - 100% virgen - 1a presión en frío - Ricinus Communis € 11.90 in stock 1 new from €11.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cabello: Aplicar sobre el cabello seco, 2 o 3 veces a la semana, dejar durante media hora y aclarar bien.

Uñas: Aplicar 1 o 2 gotas con un algodón cada noche.

Pestañas y cejas: Aplicar 1 o 2 gotas cada noche con un cepillo de máscara de pestañas.

Barba: Aplicar unas gotas en la barba cada noche. READ Los 30 mejores Star Wars Casco capaces: la mejor revisión sobre Star Wars Casco

Aceite De Ricino OrgáNico, Jane Choi Aceite De Ricino Puro Para PestañAs, Cejas, Crecimiento Del Cabello, Piel Y Rostro, Aceite De Ricino Prensado En FríO 100% Natural Con Aplicador (10 Ml) € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Promueve El Crecimiento Del Cabello】Siempre has soñado con un cabello suave, grueso y sedoso? Nuestro Aceite De Ricino OrgáNico hidrata y repara profundamente el cabello frágil, fortalece las cejas y las pestañas y hace que el cabello sea más grueso y largo. Por supuesto, esto también se aplica a los hombres. Solo necesitas una botella para que tu barba sea más suave y sedosa.

【Cuidado De Manos, Pies Y UñAs】 Nuestro aceite de ricino puro natural se puede utilizar para el cuidado de las uñas de los dedos de las manos y los pies. El aceite de ricino puede estimular la producción de queratina. El uso de aceite de ricino en las uñas puede nutrir y fortalecer el estrato córneo, haciendo que las uñas sean más suaves y menos propensas a agrietarse y pelarse. Puede obtener uñas brillantes y saludables fácilmente

【Hidrata En Profundidad Y Cuida La Piel】El aceite de ricino es rico en ácidos grasos omega-3 y vitamina E, lo que ayuda a la piel a equilibrar el agua, obteniendo así un efecto hidratante y llenando la piel de vitalidad y brillo. También ayuda a promover el anti-envejecimiento, reducir la pigmentación y las líneas finas. También ayuda a prevenir las estrías y reducir las cicatrices. Es el regalo perfecto para esposas y amigas.

【Kit Completo】Use una botella de vidrio a prueba de luz para contener el aceite de ricino. La botella puede prevenir la descomposición natural de nutrientes y vitaminas y garantizar un uso a largo plazo. El kit contiene un cepillo para pestañas, lo que lo hace más cómodo e higiénico de usar.

【Compra 100% Libre De Riesgos】La satisfacción del cliente es siempre nuestra principal prioridad, si tiene algún problema con los artículos, no dude en contactarnos, estaremos encantados de ayudarle. Haga clic en el botón Agregar al carrito ahora!

GoNaturals Aceite de Ricino Organico, Prensado en Frío - Aceite de Ricino para Pestañas y Crecimiento Cejas - Aceite de Ricino Puro para Cabello - Aceite Ricino Pestañas - Aceite de Ricino Bio, 50ml € 7.90 in stock 1 new from €7.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACEITE DE RICINO PARA CRECIMIENTO DEL CABELLO: GoNaturals Castor Oil Hair Growth fortalece el cabello e hidrata profundamente el cuero cabelludo, nutriéndolo y acelerando su crecimiento. Gracias a sus propiedades fortalecedoras, reestructurantes y suavizantes, este aceite pelo es eficaz en cabellos secos y encrespados

ACEITE DE RICINO PESTAÑAS Y CEJAS: Nuestro aceite de ricino puro prensado en frío se utiliza como suero alargador de pestañas, ya que les da volumen y las alarga, evitando su caída. Gracias a su fórmula, el aceite para pestañas de ricino también se puede utilizar en las cejas y en las cutículas de uñas

CUIDADO DE LA PIEL PARA MUJERES Y HOMBRES: GoNaturals Castor Oil Organic es el sérum facial ideal para la piel de mujeres y hombres, gracias a sus propiedades beneficiosas que ayudan a reducir la aparición de arrugas y mantienen la piel siempre suave, fresca y tersa. Asimismo, es considerado un buen producto crece barba

ACEITE RICINO PURO 100%: Nuestro aceite de ricino cejas y pestañas, rico en ácido ricinoleico y otros ácidos grasos, es uno de nuestros muchos productos veganos para el cuidado del cabello y de la piel. Sus propiedades fortalecedoras y nutritivas lo convierten en un producto ideal también para cuidado de la barba y las pestañas

HECHO EN ALEMANIA: Todos nuestros productos han sido creados y testados en Alemania. Utilizamos solo ingredientes de la más alta calidad, libres de crueldad animal, y mejoramos constantemente las fórmulas utilizadas, para crear los mejores productos posibles

MeaVita Aceite De Ricino - 100% Puro Aceite Prensado En Frío, De Primera Calidad, 1 Paquete (1 X 250 Ml) 250 ml € 7.59 in stock 1 new from €7.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El valioso aceite tiene un color transparente a amarillento

El aceite de ricino ofrece un rico cuidado para la piel y el cabello, las pestañas y las cejas; el aceite de ricino es un complemento ideal para el cuidado diario de la cara y el cabello

El aceite es muy adecuado como aceite de masaje; puede utilizarse con o sin la adición de aceites esenciales

El aceite contiene muchos ácidos grasos esenciales y sólo puede utilizarse para fines cosméticos externos

El aceite de ricino se obtiene de la semilla de la planta de ricino, también conocida como el árbol del milagro (Ricinus communis)

Aceite de Ricino Puro, Castor Oil, Acelera el Crecimiento del Pelo, Pestañas, Barba y Uñas. Prensado en Frío. Con Sérum Anticaída para Cabello de Hombre y Mujer. 100% Vegano 250 ml € 11.45 in stock 1 new from €11.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACEITE DE RICINO PARA PESTAÑAS Y CEJAS: actúa como hidratante natural, lubricando las pestañas desde su raíz, favoreciendo su crecimiento. Tratamiento natural para evitar la caída de las pestañas causada por un mal uso de maquillaje, alergias, estrés, deficiencias nutricionales o alteraciones hormonales.

ACEITE PARA BARBA: el aceite de ricino Oïléna es idóneo para arreglar la barba y mantenerla limpia, perfumada e hidratada. Fortalece el vello facial. Acelera el crecimiento de la barba y disminuye su sequedad.

‍ ACEITE PARA CABELLO: sirve como mascarilla para el pelo, previene su caída. Alisado brasileño, evita las puntas abiertas y secas. Aceite especialmente indicado para cabellos rizados, define los rizos y previene el encrespamiento. Hidrata el pelo y realza su color natural combatiendo las canas. Idóneo como tratamiento hidratante del cabello.

ACEITE DE MASAJE: el aceite de ricino ayuda a relajar la tensión muscular y contribuye a favorecer la circulación sanguínea. Es ideal para masajes terapéuticos. Se utiliza habitualmente como aceite base para diluir aceites esenciales y potenciar el efecto del masaje.

ACEITE PARA UÑAS Y CUTÍCULAS: aceite reparador, endurecedor y fortalecedor de uñas. Hidrata las uñas y sus cutículas. Se recomienda masajear cada noche unas gotas de aceite de ricino en las uñas de las manos y los pies ahora que se acerca el tiempo de lucir sandalia. Ayuda a conseguir unas uñas hidratadas, fuertes y de aspecto saludable.

Esencia del potenciador de la pestaña, la nueva crema hidratante natural del suero del crecimiento de la pestaña del aceite de ricino 10ml crece una curruca más gruesa más larga € 14.39 in stock 3 new from €14.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestro potenciador de pestañas aumenta la longitud y el grosor de las pestañas y las cejas. El resultado es pestañas más largas, más llenas y más gruesas! Da brillo y brillo a las pestañas y las cejas, y las hace lucir exuberantes y hermosas. No se necesitan pestañas postizas!

Este excelente Qualitied Eyelash Enhancer está hecho de ingredientes naturales y fórmula a base de hierbas. Eyelash Enhancer puede cuidar bien las pestañas y hacer que tus pestañas crezcan naturalmente, gruesas y fuertes, rizadas y largas. Estarán definidos y hermosos, y le brindarán un aspecto amplio e inspirador que difícilmente podrá rechazar.

Proporcione productos naturales 100% puros que hidratan sin necesidad de productos químicos agresivos o aditivos sintéticos. ¡Harás una impresión diferente con el contacto visual!

Las propiedades medicinales de este potenciador botánico afectan positivamente a su pestaña. El cuidado natural duradero de todas las dimensiones, hace que sus pestañas sean más atractivas. Nuestro potenciador de pestañas está hecho solo con ingredientes de la más alta calidad. Todo en nuestro suero es hipoalergénico, no irritante.

Eyelash Enhancer está involucrado con un notable efecto curativo, protable, operación simple y seguridad. No solo se puede usar para pestañas, también se puede usar en cejas, rayas y barbas. Haga que sus pestañas sean más saludables, más gruesas y más oscuras a través del uso diario continuo. ¡Su satisfacción está garantizada o le devolvemos su dinero!

Aceite de Ricino Orgánico,Aceite de Ricino Prensado en Frío 100% puro Paracabello,Pestañas,Cejas,Cuidado de Cara y Piel con 1 Juego de Cepillos de Cejas y Delineador de Ojos,Aumenta el Crecimiento € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite de Ricino 100% Puro: Proporcionamos aceite de ricino prensado en frío de primera calidad al más alto grado para garantizar la máxima eficacia, todos los botánicos naturales que vienen directamente de la semilla. Sin fragancia, sin hexano, sin conservantes, sin químicos, 100% vegano

Aumenta el Crecimiento: Relleno de nutrientes que no solo estimulan el crecimiento de pestañas, cejas y cabello, también deja tus pestañas, cejas y cabello brillante, más grueso y fuerte

Cuidado de la Cara y la Piel: El aceite de ricino orgánico también es un aceite esencial muy útil para el cuidado de la piel. Restaura el brillo de la piel saludable mientras reduce manchas, acné, cicatrices y líneas finas sin secar y dañar la piel

Fácil de Usar: Adecuado para todo tipo de cabello y piel. Para la función de crecimiento de pestañas o cejas, simplemente utiliza el cepillo de pestañas o el cepillo de cejas para aplicar. Para la función de masaje o alisar la piel, utiliza el cuentagotas para obtener 2 ~ 3 gotas está bien

Cuidado de las Uñas: el aceite de ricino también es muy adecuado para el tratamiento de las uñas, las uñas agrietadas o quebradizas, fortalece las uñas y reduce el beriberi. Si no ve mejores pestañas, cejas o cabello, comuníquese con nuestro equipo

Naissance Aceite de Ricino 100ml - Puro, natural, vegano, sin hexano, no OGM - Hidrata y nutre el cabello, las cejas y las pestañas € 8.99 in stock 2 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite de ricino 100 % puro, prensado en frío y proviene de la India.

Su aroma es suave, su color amarillo claro y su textura viscosa. No contiene ricina

INCI: Ricinus communis

Vegano y no probado en animales

Naissance Aceite de Ricino 250ml - Puro, natural, vegano, sin hexano, no OGM - Hidrata y nutre el cabello, las cejas y las pestañas € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aceite de ricino 100 % puro, prensado en frío y proviene de la India.

Este aceite versátil es un producto excepcional para las pestañas, las cejas, las uñas, las cutículas y la piel. Más información sobre sus usos en la descripción.

Su aroma es suave, su color amarillo claro y su textura viscosa. No contiene ricina

INCI: Ricinus communis

Vegano y no probado en animales

100ml Aceite de Ricino 100% Puro, Natural, Vegano - Prensado en Frío para cuidado y crecimiento de pestañas, cejas, cabello, barbas, uñas y para tratamiento antimanchas, anticaidas y antiedad € 13.49

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Estimula el CRECIMIENTO Y LA DENSIDAD DE LAS PESTAÑAS, CEJAS, BARBA Y CABELLO con este aceite que actúa como una vitamina para el cabello. Fomenta el crecimiento de la barba, aporta una longitud mayor, pelo más grueso y con más brillo en tan solo un par de semanas.

ELIMINA LAS PUNTAS ABIERTAS y mejora el cabello seco o dañado. Este aceite capilar dejara el CABELLO HIDRATADO, BRILLANTE Y SEDOSO. Igual que las capsulas de cola de caballo y las pastillas de vitamina E este aceite proporciona vitaminas para el pelo y es eficaz en el tratamiento anticaidas y anticanas.

Este castor oil de CALIDAD SUPREMA también se usa en el cuidado facial ya que su contenido de Omega 9 ayuda a mantener la PIEL SANA, RADIANTE Y TERSA . Además, el aceite de ricino es rico en vitamina E por lo que es un HIDRATANTE y un ANTIARRUGAS NATURAL. Ideal para el tratamiento antiedad.

REDUCE LAS ESTRIAS durante el embarazo y REDUCE LAS MARCAS DE LAS CICATRICES tanto en hombre después del afeitado como en mujer después de la depilación. También se usa frecuentemente para eliminar los quistes de millium.

Este aceite de castor bio es FORTALECEDOR DE UÑAS y sirve para hidratarlas. Habitualmente se usa como tratamiento para el endurecimiento de las uñas quebradizas. Masajear regularmente sobre las cutículas para conseguir uñas sanas con más dureza y brillo. Usalo como aceite de cuticulas y masajeandolo regularmente sobre las cutículas para conseguir uñas sanas con más dureza y brillo.

G.F. Aceite de ricino cil en mascara, crecimiento rápido de las pestañas cejas y uñas, cuidado fortalecedor para pestañas, estimula el crecimiento y la resistencia de las pestañas y las uñas € 12.90 in stock 1 new from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️ R.E.V.O.L.U.T.I.N.A.I.R.E Green Frenchies lanza esta nueva máscara con suero de ricino dos veces más concentrado te hará golpear tu corazón

️ El producto Miracle que se esperaba todas. 100 % natural y supereficaz para el crecimiento de las pestañas, cejas, e incluso tus uñas más rápido, más fuerte, más bonita. Ah! un producto que nos corresponde

El tratamiento con ricino hasta el 2 veces más de crecimiento, tus pestañas recuperan un volumen a caer y una longitud marginosa, se les gusta compartir, se cuidan de sí mismo, se aprovecha este pequeño momento de la coca

Haz los ojos suaves, golpea las pestañas de inmediato con una mirada similar. !

Si no estás satisfecho, te reembolsamos

GoNaturals Aceite de Ricino Organico, Prensado en Frío - Aceite de Ricino para Pestañas y Crecimiento Cejas - Aceite de Ricino Puro para Cabello - Aceite Ricino Pestañas - Aceite de Ricino Bio, 100ml € 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ACEITE DE RICINO PARA CRECIMIENTO DEL CABELLO: GoNaturals Castor Oil Hair Growth fortalece el cabello e hidrata profundamente el cuero cabelludo, nutriéndolo y acelerando su crecimiento. Gracias a sus propiedades fortalecedoras, reestructurantes y suavizantes, este aceite pelo es eficaz en cabellos secos y encrespados

ACEITE DE RICINO PESTAÑAS Y CEJAS: Nuestro aceite de ricino puro prensado en frío se utiliza como suero alargador de pestañas, ya que les da volumen y las alarga, evitando su caída. Gracias a su fórmula, el aceite para pestañas de ricino también se puede utilizar en las cejas y en las cutículas de uñas

CUIDADO DE LA PIEL PARA MUJERES Y HOMBRES: GoNaturals Castor Oil Organic es el sérum facial ideal para la piel de mujeres y hombres, gracias a sus propiedades beneficiosas que ayudan a reducir la aparición de arrugas y mantienen la piel siempre suave, fresca y tersa. Asimismo, es considerado un buen producto crece barba

ACEITE RICINO PURO 100%: Nuestro aceite de ricino cejas y pestañas, rico en ácido ricinoleico y otros ácidos grasos, es uno de nuestros muchos productos veganos para el cuidado del cabello y de la piel. Sus propiedades fortalecedoras y nutritivas lo convierten en un producto ideal también para cuidado de la barba y las pestañas

HECHO EN ALEMANIA: Todos nuestros productos han sido creados y testados en Alemania. Utilizamos solo ingredientes de la más alta calidad, libres de crueldad animal, y mejoramos constantemente las fórmulas utilizadas, para crear los mejores productos posibles READ Los 30 mejores Plancha Pelo Vapor capaces: la mejor revisión sobre Plancha Pelo Vapor

Aceite de ricino prensado en frío PraNaturals 500ml. 100% vegano y natural. Para mejorar el crecimiento del pelo y las pestañas y obtener una piel más suave. Rico en omega 6 y omega 9 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRENSADO EN FRÍO A PARTIR DE LAS SEMILLAS DEL RICINO. El aceite de ricino es un aceite vegetal obtenido al prensar las semillas de la planta Ricinus communis. El método de prensado en frío obtiene los mejores resultados, ya que gracias a las bajas temperaturas no se pierde contenido nutricional, ni se debilitan el aroma o los componentes.

PROPIEDADES ANTIINFLAMATORIAS Y ANTIBACTERIANAS: El principal componente del aceite de ricino es el ácido ricinoleico, un tipo de ácido graso conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas beneficioso para las personas que sufren enfermedades inflamatorias.

PROMUEVE EL COLÁGENO Y ELASTINA: el aceite de ricino penetra profundamente en la piel y ayuda a estimular la producción de colágeno y elastina. Tanto el colágeno como la elastina suavizan e hidratan la piel, lo que puede retrasar la aparición de arrugas y líneas finas. Es por eso que encontrará que el aceite de ricino se usa como ingrediente en muchas arrugas y preparaciones para la piel antienvejecimiento.

RICO EN OMEGA 6, OMEGA 9 Y ÁCIDOS GRASOS ESENCIALES: El aceite de ricino es rico en ácidos grasos esenciales no saturados, como el omega 6 y el omega 9. Tiene un alto contenido en ácido ricinoleico, un excepcional ácido graso responsable de la mayoría de efectos beneficiosos para el cuerpo que tiene el aceite de ricino. Estos ácidos grasos no se encuentran en altas concentraciones en muchos otros productos naturales.

FOMENTA EL CRECIMIENTO DEL CABELLO: Al aplicar aceite de ricino sobre el cuero cabelludo, las propiedades antiinflamatorias del ácido ricinoleico equilibran y fomentan el mantenimiento sano del cabello, fomentando el crecimiento, mejorando la circulación sanguínea y previniendo la caída del cabello.

Aceite de ricino para el crecimiento del cabello: aceite de ricino para pestañas y cejas, suero para el crecimiento de las cejas y suero para el crecimiento del cabello € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CABELLO LARGO, FUERTE Y SALUDABLE: use aceite de ricino orgánico para el crecimiento del cabello; Este aceite estimulante para el crecimiento del cabello estimula el crecimiento del cabello y minimiza su caída; Úselo como suero para el cabello para estimular el crecimiento del cabello y reparar las puntas abiertas o como tratamiento del cuero cabelludo para reducir la caspa; Este suero natural para el crecimiento del cabello es adecuado para todo tipo de cabello.

PESTAÑAS LARGAS Y CEJAS ATRACTIVAS: use nuestro aceite de ricino orgánico para pestañas y cejas como suero de crecimiento de pestañas y suero de crecimiento de cejas; Para usar como sérum para cejas o pestañas.

PIEL SALUDABLE Y UÑAS FUERTES: nuestro aceite de ricino orgánico se puede usar como un humectante profundamente hidratante para ayudar a minimizar las cicatrices y estrías, reducir la apariencia de líneas finas y arrugas e hidratar las manos y los talones secos; Usado como aceite de uñas, fortalece las uñas quebradizas y promueve el crecimiento de las uñas.

PROMUEVE UNA PIEL MAGNÍFICA Y LUMINOSA: Consiga una piel suave y tersa con este tratamiento de aceite de ricino sin refinar, rico en vitaminas y ácidos grasos totalmente naturales, que se puede utilizar como un humectante de aceite de ricino para hidratar la piel y brindar beneficios anti-envejecimiento al instante.

VEGANO Y LIBRE DE CRUELDAD: este aceite de ricino vegano de grado profesional es libre de crueldad y libre de hexano (sin hexano de aceite de ricino) para apoyar su salud y proteger el medio ambiente (también se puede usar en paquetes de aceite de ricino)

SERUM PARA PESTAÑAS Vegano 2.0 – Eyelashes Fórmula Mejorada Crece Pestañas con Aceite de Ricino, Aloe Vera, Acido Hialuronico + Vitamina C – Efecto Pestañas Postizas y Cejas € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SERUM PARA PESTAÑAS 2.0, fórmula mejorada para el crecimiento de las pestañas y cejas más espesas: mejoramos la fórmula de nuestro serum orgánico para pestañas al analizar e implementar los hallazgos científicos más recientes con respecto a los ingredientes activos de origen vegetal. El nuevo serum para pestañas es más efectivo que nunca y ofrece un efecto de pestañas postizas. Además, sigue siendo natural, vegano y sin hormonas.

Complejo de INGREDIENTES ACTIVOS hecho de extractos de plantas ALTAMENTE CONCENTRADOS / Serum para pestañas SIN HORMONAS: nuestro serum para pestañas está formulado con aloe vera orgánico en vez de agua. El nuevo complejo de ingredientes activos estimula las pestañas con aceite de ricino orgánico, aceite de cártamo, ácido hialurónico, biotina, extracto de rosa mosqueta y vitamina C: confía en el poder de la naturaleza en vez de en las hormonas y los productos químicos.

¿QUÉ HACE EL SERUM POR TU BELLEZA? Longitud, densidad y volumen: el potente complejo botánico de ingredientes activos apoya el crecimiento de las pestañas al estimular los folículos capilares y promover la fase de crecimiento del cabello. En la posterior fase de descanso, las pestañas bien nutridas se conservan más tiempo. El cuidado hidratante con ácido hialurónico previene la rotura y pérdida prematura de las pestañas. El resultado: un aspecto magnífico con unas pestañas largas y bonitas.

COSMÉTICA NATURAL ORGÁNICA VEGANA / Cuidado de belleza hecho en Alemania: las pruebas dermatológicas confirman que nuestro serum es suave para la piel, las pestañas y las cejas. Está formulado SIN parabenos, sulfatos ni microplásticos, sin crueldad animal y fabricado en Alemania. Los ingredientes naturales utilizados en este serum para cejas demostraron ser efectivos en estudios clínicos. Los resultados se hacen visibles después de un promedio 8-12 semanas.

OBTÉN RESULTADOS : impulsados por tu satisfacción, nos esforzamos por ofrecerte excelentes productos. Lo verás en nuestros ingredientes efectivos de primera calidad, altos estándares de calidad y en nuestra excelente atención al cliente. Quiérete a ti y a nuestro planeta. ¡Elige Satin Naturel!

Aceite De Ricino, Aceite De Ricino Orgánica, Aceite De Ricino Puro Para Las Pestañas, Las Cejas, El Crecimiento Del Cabello, La Piel Y La Cara, 100% Natural Prensado En Frío De Aceite De Ricino Con Un € 8.16 in stock 1 new from €8.16 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se hacen más largas, las pestañas, FULLER GRUESOS - crecer las pestañas y recuperar esa hermosa mirada de los ojos completos, bellamente enmarcadas con este suero crecimiento de las pestañas increíble.

LUSCIOUS pestañas y BOLD EYEBROWS-promueven pestaña, ceja y el crecimiento del cabello, aceite de ricino se utiliza más comúnmente como un suero de crecimiento ceja y pestaña.

REMARKABLE MULTIUSO HAIR CARE PRODUCTO-suavizar y añadir brillo al cabello opaco, evitar la rotura, reparar los daños y puntas abiertas, la caspa tratamiento y tratamiento del cuero cabelludo seco con aceite de pelo de ricino.

HIDRATOS HAIR y el uso aceite del cuero cabelludo -Caster unas gotas como un calmante, suavizado de suero para fines y raíces, o añadirlo a champú o acondicionador para una ráfaga extra de humedad.

NATURAL propiedades curativas - rica en nutrientes potentes y ácidos grasos tales como ácido oleico, y aceite de vitamina E, aceite de ricino proporciona piel reparación de alimento y disminuye la visibilidad de los signos de envejecimiento.

Aceite de Ricino Puro Castor Oil Acelerador Crecimiento Cabello, Pestañas, Uñas, Barba, Prensado en frio, Serum anti caida pelo mujer y hombre Vegano 250 ml € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚱️ ACEITE DE RICINO PARA PESTAÑAS y CEJAS - actúa como un buen hidratante natural, lubricando las pestañas desde la raíz de forma natural y favoreciendo, así, su crecimiento. Tratamiento natural para evitar la caída de las pestañas que puede estar provocada por un mal uso del maquillaje, alergias, estrés, deficiencias nutricionales, alteraciones hormonales, etc.

ACEITE BARBA - para arreglar la barba y mantenerla limpia, perfumada y bien hidratada. Fortalecimiento de la barba. Aceleración del crecimiento de la barba. Disminución de la sequedad en la barba.

⚱️ ACEITE DE RICINO PURO PARA CABELLO, mascarilla pelo, anti caida de pelo. Alisado brasileño . Aceite rizos perfectos. Pelo rizado. Rizos definidos antiencrespamiento. Puntas abiertas y secas. Aceites hidratante pelo seco. Realza el color natural del cabello y previene las canas. Tratamiento hidratante cabello.

ACEITE DE MASAJE- Ayuda a relajar la tensión muscular y contribuye a favorecer la circulación sanguínea. Estas cualidades lo hacen ideal para ser usado en masajes terapéuticos. Es un buen aceite base para diluir aceites esenciales y potenciar el efecto del masaje.

ACEITE UÑAS Y CUTICULAS, reparador, endurecedor, fortalecedor de uñas. Hidratante de uñas: Es un excelente hidratante de cutículas. Masajear cada noche unas gotas en las uñas de las manos y de los pies (ahora que se acerca el tiempo de lucir sandalias) nos ayudará a conseguir unas uñas hidratadas, fuertes y de aspecto saludable

