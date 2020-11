வாழ்க | Independent vs Golan: vista previa y formatos, en vivo

UNA Justa Y sin jaula. Esta Sebastián Sosa, Super Arquero Libertad El equipo cuenta para un final sorpresa nuevamente por cuarto juego consecutivo. Esta vez se convirtió en el héroe que tenía el penalti en la hora anterior. Colon Mantener 1-1 en una pelea por la Zona 2 Copa de la Liga Profesional El rojo no jugó bien, pero eso se merecía perder.

Casi sin buscarlo, Golán de repente corrió hacia un gol con la misma actitud que tuvo en la primera parte, en la que fue difícil definir cuál de los dos equipos jugó mal. Un golpe con un hilo perfecto de Thomas Sankale desde un córner metió al viejo Sosa, pero pegó en el larguero. Desde ese levantamiento, Wilson Morelo hizo el 1-0, sin embargo Lucas Rodríguez quiso sacarlo. El balón ya había cruzado la línea de meta cuando el extremo pudo despedirlo.

#LPFxTNTsports | ¡Esto es tuyo, Wilson! El centro de Tomás Sancale pegó en el travesaño y, a pesar de que Lucas Rodríguez intentó esquivarlo, Morelo apareció 1-0 por delante del Independiente. Colon independiente pic.twitter.com/ICsDv367td – NTNTSportsLA (en) (NTNTSportsLA) 9 de noviembre de 2020

Cuando la visita dio ese golpe estaba caminando un cuarto de hora bajo el cielo gris de Avellaneda, que aún no había distraído a un Independiente de su línea de juego. Más allá de que los resultados de sus primeras presentaciones fueran positivos, Red no era creíble.

“Ahora necesito un equipo”, reveló Lucas Puccineri, dándoles el valor que merecen por las victorias. Sin embargo, sin una identidad definida, es difícil para el Independiente ser siempre un equipo ganador, o al menos estar cerca de ganar cada presentación.

Porque el principal conflicto de este diablo ha sufrido una reorganización importante mientras tanto: todavía no tiene una idea clara de lo que quiere. ¿Éxito? No hay equipo destinado a la apariencia. La pregunta está en la forma. ¿Cómo ganar?

Con la clasificación para la ronda 16 de la Copa Sudamericana en el bolsillo, optó por darle la secuela a los mismos nombres, a excepción del técnico rojo Jonathan Mendes (interpretado por Domingo Blanco) que resultó lesionado. Cuando el Independent mostró signos de mejora, tomando la primera mitad de Dukumin como particular, parecía que estaba retrocediendo en el césped.

Al no ver las respuestas en el campo, decidió mover las fichas del banco a las fichas Puccineri. Desde el inicio 4-2-3-1, se fue 4-3-3, superando a Andrés Roya por la derecha, una posición extraordinaria para la sanción colombiana. La confusión de algunos futbolistas es una vergüenza.

Blanco no sabe cuándo desbordar y cuándo entrar. Rowe, por su posición habitual, nunca se desbordó por la derecha, no se formó en el medio, y Silvio aturdió detrás de Romero porque no podía oler la hierba mojada atrapada en la pelota porque podía tocarlo cuando bajaba. Pablo Hernández pasó del doble cinco a la izquierda sin ponderar la ofensiva …

Leonardo Burian debió estar preocupado cuando el bebé Alan Velasco comenzó a enfrentarlo con la cabeza gacha. El joven de 18 años renovó el ataque no incluido en la lista del Independent.

Por la izquierda hizo un lío: jugaba con Hernández, no podía interferir bien; Terminó en manos de Burian; Sino Romero atacó un centro bajo que estuvo a punto de conectar en el medio. De hecho, solo hubo situaciones peligrosas en ese lugar en la primera mitad.

Colón aprovechó el lío rojo para evitar un mal momento en su área; Más allá del gol en una jugada desafortunada -si el Independiente no se vio afectado- fue por la peor actuación del conjunto santafesino: no patearon hacia la portería, salvo algún disparo desviado de Chancale. Se mantuvo firme en el 5-3-2 y no se movió de ahí.

Lo que había estado esperando durante todo el partido era llegar a Romero de los pies de Alan Cho Siora (otro niño prometedor): fue de la mano de Burian y bloqueó el tiro. Ya tenía uno estresante, que encontró el almacén de Bruno Bianchi.

Los cambios le dieron a Red un aspecto limpio y estúpido. Saltida González, Cho Siora y Federico Martínez difundieron su movimiento ante la ausencia del fútbol. En el centro alto y cruzado de González, Lucas Rodríguez voló con palomitas de maíz por el empate más adecuado para el partido.

Pero el descuento de 6 minutos será otra cosa. Un brazo de Lucas Romero creó otro premio para un Colón que no merecía ganar. Pero el león apareció en la curva del Independiente. Sosa volvió a ser la sentina del salvador, deteniendo el disparo de Emanuel Olivera en la hora para salvar ese punto y la derrota del diablo en el semestre.

