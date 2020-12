English escribe que “el intercambio de golpes es posible”. ¿Comprará el Real a un jugador que no quiera vender Cardiola por 500 millones? Fútbol americano

Bill Foden es un nativo del Manchester City que ha estado en el primer equipo desde 2017. El inglés ya ha disputado 92 partidos con Pep Cardiola, marcando 20 goles y 16 asistencias. Sin embargo, solo ha jugado dos partidos completos esta temporada, el último de los cuales jugó 90 minutos en octubre. Después de que David Silva dejó la Real Sociedad, parecía que el inglés de 20 años actuaría con frecuencia. El Real Madrid quiere aprovechar su incómoda situación en el City.

Cardiola: Photon es el mayor talento que conozco

The Daily Mirror escribe que “los intercambios impactantes son posibles” y “el Real está empezando a creer que puede convencer a los ingleses”. ¿Es esta transacción realmente real? Vale la pena recordar las recientes declaraciones del técnico del City sobre el inglés.

“Es nuestro único jugador, no lo venderemos bajo ningún concepto. Incluso por 500 millones de euros. Está asociado con Bill City. Cuando David Silva ya no esté en el club, será nuestro nuevo mago. Además, lo tiene todo para convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo. ¿Cuál es su problema?” Nunca lo agregaremos al top 11. Vale la pena estar en el equipo base, pero con tales oponentes no es fácil. Pero él sabe que quiero ayudarlo. Hablé con él muchas veces en conferencias de prensa, pero creo que es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como entrenador. No creo que lo haya dicho cara a cara, dijo Cardiola hace unos meses.

Sin embargo, el Real Madrid tiene previsto renovar su segunda alineación, donde Casimiro, Luka Modric y Tony Cruise son protagonistas desde hace años. Foten y Fedo Valverde, de 22 años, el centrocampista real uruguayo, serán el hombre fuerte del Real Madrid durante las próximas temporadas.

En 2019 compró a Brahim Díaz al Real City, pero el español no lo incluyó en el primer equipo, por lo que está recreando su forma en Milán donde tomó prestado.