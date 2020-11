“Grave y absurdo error diplomático que nos convierte en un país débil”: duras críticas de AMLO por no reconocer la victoria de Joe Biden

AMLO no reconocerá a Joe Biden hasta que los funcionarios electorales confirmen su victoria (Foto: Jose Montes / EFE)



Esto es solo 48 horas Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, Se negó a saludar Joe Biden Como Presidente electo de los Estados Unidos. Así, La crítica sigue acumulándose Contra su decisión, tanto dentro como fuera del país.

Senador Alejandra Rhinoceros, En Pan (Partido Acción Nacional), habló con la principal oposición parlamentaria Infopa México Sobre el tema. El Secretario de la Comisión de Asuntos Exteriores antes mencionado no se echó atrás en ninguna pregunta.

“La posición adoptada por el gobierno central es ridícula. Esto me parece un gran error diplomático, un gran error organizativo.”, Prometió en una entrevista telefónica este lunes. “Desafortunadamente, no estamos siendo malos con nuestros vecinos, Globalmente lo vemos como un país muy débilNo mostramos carácter, no mostramos institucionalidad y respeto por Estados Unidos, lo cual es muy lamentable ”, dijo.

Ese es Lopez Obrador Duplicó su posición En rueda de prensa este lunes. “En lo que respecta a las elecciones en Estados Unidos, esta es la posición del gobierno que represento Esperar hasta que los funcionarios a cargo del proceso electoral decidan quién ganará la presidencia“, Él declaró.

No podemos actuar de manera irresponsable, no es solo una cuestión de forma, también es una cuestión de sentido.

Pero para el senador Rhinoso, el argumento de que las autoridades deben certificar el proceso nunca ha sido una barrera. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reconoce el éxito de otro gran aliado De los Estados Unidos, El primer líder mundial en hablar con Biden.

“Estaba probando El 9 de noviembre de 2016, cuando hace cuatro años se anunciaron los resultados de la victoria de Donald Trump, el Colegio Electoral de México no esperó para confirmar la victoria. Si retrocedemos cuatro años para expresar sus felicitaciones, vemos lo mismo ”, dijo.

“Esta es una forma institucional de ver cómo se ha comportado el gobierno mexicano. ¿Qué tiene de malo esta situación? Por supuesto que López no pondría a Obrador como líder, como jefe de Estado.Y el país está muy por debajo del nivel requerido para una relación de política exterior digna ”, concluyó.

El senador fue más lejos. “En 2018, el día después del proceso electoral en México, Felicitaciones a López Obrador de los líderes mundiales, no esperan que se emita un certificado En su mayor parte, no están esperando que él asuma el cargo ”, recordó.

Es obvio que la reacción correcta es reconocer un resultado electoral que respete los procesos legales de cada país de manera independiente y sin dudarlo, pero me da pena que haya un resultado reconocido.

Trudeau incluso habló con Pitton. Los puentes de diálogo, colaboración y trabajo comienzan a construirse de inmediato. Mientras tanto, en nuestro país López dice que Obrador esperará, Esta es la gran diferencia entre quién es el jefe de estado y quién es el coordinador de campaña.Dijo Rhinoso.

“Restauración de la esperanza”: el papel del Senado

En este contexto, el secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Senado propuso una “política exterior activa”. “Porque la reacción del presidente obviamente está teniendo sus consecuencias Reconstruir la confianza siempre requerirá más trabajo“, Progreso.

Por esta razón, una sección de la Cámara de Representantes y el Senado fue renovada durante las elecciones estadounidenses de la semana pasada, y el establecimiento de puentes entre las comunicaciones y los cuerpos legislativos entre los dos países debería tener lugar pronto. “No tenemos que esperar a que asuman el cargo para recibirnos, no tenemos que esperar más”., Reveló.

Secretario de Economía de Rhinoso, Graciela Márquez coincidió con los senadores de la Comisión Especial de Seguimiento sobre la implementación del T-MEC este lunes. (Nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá).

“Cuanto antes se lleve a cabo esta reunión, mejor, porque finalmente se comienza a construir esta diplomacia parlamentaria, que ayudará a fortalecer los puentes”, coincidió el legislador. “Que esto nos ayude a reconsiderar la política exterior ante el vacío que deja el EjecutivoAñadió.

Por lo tanto, Rhino anunció que había visto a la Comisión de Monitoreo Especial implementar el D-MEC Propuesta para iniciar una conversación con sus colegas estadounidenses, Respetando siempre todos los procedimientos legales. “Que esta sea una oportunidad para él La reanudación de esta relación parlamentariaEsta relación bilateral, esta diplomacia entre los parlamentos ”, añadió.

Administración de Biden

El rinoceronte lo sabe, A pesar de las promesas de Biden de cambiar radicalmente la política de inmigración En comparación con su predecesor Trump, ahora son: promesas. “Simplemente llegó a nuestro conocimiento entonces No se puede lograr una reforma migratoria cada cuatro añosÉl recordó.

Sin embargo, en las posiciones planteadas por Biden como candidato, Bon Senator cita la recuperación del plan de seguridad de los llamados “soñadores”Jóvenes que llegaron a Estados Unidos desde muy pequeños, traídos por sus familiares inmigrantes, que no conocían otra vida que la de ese país, política establecida durante la era de Obama fue reemplazada por Trump.

“Creo que es muy positivo. Y, Está el tema del comercio de armas, El comercio ilegal de armas en México provoca una violencia sangrienta. Ahora también agregaré el problema para poner sobre la mesa, a saber Medio ambiente e inversión en tareas relacionadas con energías limpias“, enlistó.

“Creo que hay muchos Temas de la agenda que ya debemos abordar Como primer servicio y Mostrar deseo de fortalecer esa relación.Terminó el rinoceronte.

